PHP синтаксис: основы языка для начинающих веб-разработчиков

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Для кого эта статья:

Начинающие веб-разработчики

Люди, желающие освоить язык программирования PHP

Потенциальные студенты курсов веб-разработки PHP — язык, с которого начинают тысячи веб-разработчиков, но многие тонут в море документации и сложных терминов. Предлагаю взглянуть на мир PHP с простой точки зрения: как на язык с четкими правилами, которые можно освоить шаг за шагом. Готовы начать писать свой первый код? Давайте разберем базовый синтаксис PHP, который станет вашим надежным фундаментом для создания динамических веб-приложений. 🚀

Структура и правила написания кода в PHP

PHP-код всегда обрамляется специальными тегами, которые сообщают серверу: "Здесь начинается исполняемый код". В отличие от HTML, который просто отображается браузером, PHP выполняется на сервере и генерирует HTML для пользователя. Это ключевое отличие, которое позволяет создавать динамический контент. 💻

Стандартные открывающий и закрывающий теги PHP выглядят так:

php Скопировать код <?php // Здесь ваш PHP-код ?>

PHP-инструкции завершаются точкой с запятой. Это критически важно – забудете поставить этот маленький символ, и ваш скрипт выдаст ошибку:

php Скопировать код <?php $name = "Alex"; // Правильно – с точкой с запятой $age = 25 // Ошибка! Нет точки с запятой echo "Hello"; // Правильно ?>

Игорь Петров, старший PHP-разработчик

Когда я только начинал работать с PHP, постоянно забывал про точки с запятой. Мой первый проект – небольшой блог для местной кофейни – буквально "рассыпался" на ошибках. Помню, как клиент позвонил в панике: "Сайт не работает, видно какой-то код!". Оказалось, я пропустил точку с запятой в коде вывода баннера. После этого случая я разработал личный чек-лист для проверки кода и стал использовать IDE с подсветкой синтаксиса. Теперь это автоматизм – мои пальцы сами ставят точку с запятой в конце каждой строки.

Комментарии в PHP имеют несколько форм. Они не выполняются сервером и служат для пояснения кода:

php Скопировать код <?php // Однострочный комментарий # Также однострочный комментарий (в стиле Unix/shell) /* Многострочный комментарий */ ?>

В PHP регистр имеет значение для имен переменных, но не для названий функций:

Элемент Чувствительность к регистру Пример Переменные Чувствительны $name и $Name — разные переменные Функции Нечувствительны strlen() и STRLEN() — одинаковые функции Константы (по умолчанию) Чувствительны define("PI", 3.14) и define("pi", 3.14) — разные константы Имена классов Нечувствительны class User и class USER — один и тот же класс

Придерживайтесь следующих основных правил написания PHP-кода:

Используйте отступы для вложенных блоков (4 пробела или табуляция)

Давайте переменным и функциям осмысленные имена

Всегда закрывайте инструкции точкой с запятой

Комментируйте сложные участки кода

Используйте пространства для лучшей читаемости (например, вокруг операторов)

Переменные и типы данных в программировании на PHP

Переменные в PHP начинаются со знака доллара ($) и являются контейнерами для хранения данных. PHP — язык с динамической типизацией, что означает: вам не нужно объявлять тип переменной перед её использованием. 🧩

php Скопировать код <?php $user_name = "John"; // Строка $age = 25; // Целое число $price = 19.99; // Число с плавающей точкой $is_admin = true; // Логическое значение ?>

PHP автоматически преобразует переменные из одного типа в другой при необходимости:

php Скопировать код <?php $value = "10"; // Строка $result = $value + 5; // PHP преобразует строку в число echo $result; // Выведет: 15 ?>

Основные типы данных в PHP включают:

Тип данных Описание Пример Функция проверки String Последовательность символов $txt = "Hello World"; is_string() Integer Целое число $num = 5; is_int() Float Число с плавающей точкой $float = 3.14; is_float() Boolean true или false $active = true; is_bool() Array Массив значений $colors = array("red", "green"); is_array() NULL Отсутствие значения $result = NULL; is_null()

Массивы в PHP особенно гибкие и могут содержать элементы разных типов:

php Скопировать код <?php // Индексированный массив $fruits = array("Apple", "Banana", "Cherry"); echo $fruits[1]; // Выведет: Banana // Ассоциативный массив $person = array( "name" => "Jane", "age" => 30, "city" => "New York" ); echo $person["city"]; // Выведет: New York // Многомерный массив $contacts = array( array("John", "555-1234"), array("Mary", "555-5678") ); echo $contacts[1][0]; // Выведет: Mary ?>

PHP также поддерживает константы — значения, которые не могут изменяться после определения:

php Скопировать код <?php define("SITE_NAME", "My PHP Website"); echo SITE_NAME; // Выведет: My PHP Website // Константы не используют знак $ // Константы доступны глобально ?>

При работе с переменными стоит помнить эти ключевые моменты:

Имя переменной может содержать буквы, цифры и знаки подчеркивания

Имя переменной должно начинаться с буквы или знака подчеркивания (не с цифры)

Используйте функцию var_dump() для проверки типа и значения переменной

Переменные PHP чувствительны к регистру — $name и $Name это разные переменные

Операторы и выражения: базовые инструменты PHP

Операторы в PHP позволяют проводить математические вычисления, объединять строки, сравнивать значения и выполнять логические операции. Они являются фундаментальными инструментами программирования. 🔧

Арифметические операторы используются для математических операций:

php Скопировать код <?php $a = 10; $b = 3; echo $a + $b; // Сложение: 13 echo $a – $b; // Вычитание: 7 echo $a * $b; // Умножение: 30 echo $a / $b; // Деление: 3.33333... echo $a % $b; // Остаток от деления: 1 echo $a ** $b; // Возведение в степень: 1000 ?>

Операторы присваивания позволяют присваивать значения переменным:

php Скопировать код <?php $x = 10; // Присваивание значения $x += 5; // Эквивалентно $x = $x + 5; (теперь $x равно 15) $x -= 3; // Эквивалентно $x = $x – 3; (теперь $x равно 12) $x *= 2; // Эквивалентно $x = $x * 2; (теперь $x равно 24) $x /= 4; // Эквивалентно $x = $x / 4; (теперь $x равно 6) $x %= 4; // Эквивалентно $x = $x % 4; (теперь $x равно 2) ?>

Строковые операторы используются для работы со строками:

php Скопировать код <?php $greeting = "Hello"; $name = "World"; // Оператор конкатенации (точка) echo $greeting . " " . $name; // Выведет: Hello World // Оператор конкатенации с присваиванием $greeting .= " PHP"; echo $greeting; // Выведет: Hello PHP ?>

Анна Соколова, PHP-разработчик

Работая над интернет-магазином для крупного клиента, я столкнулась с загадочной ошибкой. Суммы в корзине рассчитывались неверно — цена иногда умножалась на количество товаров, а иногда просто склеивалась как строки. Часами я искала ошибку, пока не обнаружила, что данные из формы всегда приходят как строки. PHP автоматически преобразовывал "5" в число при умножении, но при определенных условиях происходила конкатенация строк. Решение оказалось простым — явное приведение типов: $price = (float)$_POST['price']. С тех пор я всегда явно указываю тип для важных числовых данных и использую строгое сравнение ( =) вместо нестрогого ( ).

Операторы сравнения используются для сравнения двух значений:

php Скопировать код <?php $a = 10; $b = "10"; var_dump($a == $b); // Равно (по значению): bool(true) var_dump($a === $b); // Идентично (по значению и типу): bool(false) var_dump($a != $b); // Не равно: bool(false) var_dump($a !== $b); // Не идентично: bool(true) var_dump($a < 20); // Меньше: bool(true) var_dump($a > 20); // Больше: bool(false) var_dump($a <= 10); // Меньше или равно: bool(true) var_dump($a >= 5); // Больше или равно: bool(true) ?>

Логические операторы позволяют объединять условия:

php Скопировать код <?php $age = 25; $hasLicense = true; // AND (&&) – оба условия должны быть true if ($age >= 18 && $hasLicense) { echo "Можно водить автомобиль"; } // OR (||) – хотя бы одно условие должно быть true if ($age < 18 || !$hasLicense) { echo "Нельзя водить автомобиль"; } // NOT (!) – инвертирует результат if (!$hasLicense) { echo "Нет водительских прав"; } ?>

Особенности использования операторов в PHP:

Оператор объединения с null (??) возвращает первый операнд, если он существует и не равен null

Тернарный оператор (? :) позволяет сократить условные выражения

Оператор spaceship (<=>) сравнивает два выражения и возвращает -1, 0 или 1

Оператор инкремента (++) увеличивает значение на 1

Оператор декремента (--) уменьшает значение на 1

Пример использования тернарного оператора:

php Скопировать код <?php $age = 20; $status = ($age >= 18) ? "взрослый" : "несовершеннолетний"; echo $status; // Выведет: взрослый // Эквивалентный код с использованием if-else if ($age >= 18) { $status = "взрослый"; } else { $status = "несовершеннолетний"; } ?>

Условные конструкции и циклы в синтаксе PHP

Условные конструкции позволяют выполнять различные блоки кода в зависимости от условий, а циклы обеспечивают повторное выполнение кода — это основа алгоритмического мышления в PHP. 🔄

Оператор if-else позволяет выполнить определенный код при выполнении условия:

php Скопировать код <?php $score = 85; if ($score >= 90) { echo "Отлично"; } elseif ($score >= 80) { echo "Хорошо"; } elseif ($score >= 70) { echo "Удовлетворительно"; } else { echo "Требуется доработка"; } // Выведет: Хорошо ?>

Оператор switch представляет собой альтернативу множественным условиям if-elseif-else:

php Скопировать код <?php $dayOfWeek = 3; switch ($dayOfWeek) { case 1: echo "Понедельник"; break; case 2: echo "Вторник"; break; case 3: echo "Среда"; break; case 4: echo "Четверг"; break; case 5: echo "Пятница"; break; case 6: case 7: echo "Выходной"; break; default: echo "Неверный день недели"; } // Выведет: Среда ?>

Цикл for идеален, когда вы знаете, сколько раз нужно выполнить блок кода:

php Скопировать код <?php for ($i = 1; $i <= 5; $i++) { echo "Номер: $i <br>"; } /* Выведет: Номер: 1 Номер: 2 Номер: 3 Номер: 4 Номер: 5 */ ?>

Цикл while выполняется, пока указанное условие истинно:

php Скопировать код <?php $counter = 1; while ($counter <= 5) { echo "Счетчик: $counter <br>"; $counter++; } /* Выведет: Счетчик: 1 Счетчик: 2 Счетчик: 3 Счетчик: 4 Счетчик: 5 */ ?>

Цикл do-while похож на while, но гарантирует выполнение блока кода хотя бы один раз:

php Скопировать код <?php $num = 1; do { echo "Число: $num <br>"; $num++; } while ($num <= 5); /* Выведет: Число: 1 Число: 2 Число: 3 Число: 4 Число: 5 */ ?>

Цикл foreach специально разработан для перебора массивов:

php Скопировать код <?php $colors = array("red", "green", "blue"); // Простой перебор элементов foreach ($colors as $color) { echo "Цвет: $color <br>"; } /* Выведет: Цвет: red Цвет: green Цвет: blue */ // Перебор с ключами $person = array( "name" => "John", "age" => 30, "city" => "New York" ); foreach ($person as $key => $value) { echo "$key: $value <br>"; } /* Выведет: name: John age: 30 city: New York */ ?>

PHP предлагает несколько операторов для управления ходом выполнения цикла:

break — немедленно завершает выполнение цикла

— немедленно завершает выполнение цикла continue — пропускает текущую итерацию и переходит к следующей

— пропускает текущую итерацию и переходит к следующей return — выходит из функции (может использоваться внутри цикла)

— выходит из функции (может использоваться внутри цикла) goto — переходит к определенной метке (использовать с осторожностью)

Вот пример использования операторов break и continue:

php Скопировать код <?php for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { // Пропустить нечетные числа if ($i % 2 != 0) { continue; } echo "Число $i <br>"; // Остановить цикл, когда достигнем 6 if ($i == 6) { echo "Достигнут предел!"; break; } } /* Выведет: Число 2 Число 4 Число 6 Достигнут предел! */ ?>

Функции PHP: создание и использование в коде

Функции в PHP — это блоки кода, которые можно повторно использовать, что делает ваш код более организованным, читаемым и модульным. Они позволяют избегать дублирования и облегчают поддержку программ. 📦

Базовый синтаксис для определения функции выглядит так:

php Скопировать код <?php function functionName($param1, $param2, ...) { // Код функции return $result; // Необязательно } // Вызов функции $output = functionName($arg1, $arg2, ...); ?>

Простой пример функции без параметров:

php Скопировать код <?php function sayHello() { echo "Привет, мир!"; } // Вызов функции sayHello(); // Выведет: Привет, мир! ?>

Функция с параметрами и возвращаемым значением:

php Скопировать код <?php function addNumbers($a, $b) { $sum = $a + $b; return $sum; } $result = addNumbers(5, 3); echo "Сумма: $result"; // Выведет: Сумма: 8 ?>

В PHP 7 и выше можно указывать типы параметров и возвращаемых значений:

php Скопировать код <?php function multiply(int $a, int $b): int { return $a * $b; } $product = multiply(4, 7); echo $product; // Выведет: 28 ?>

Функции в PHP могут иметь параметры по умолчанию:

php Скопировать код <?php function greet($name = "Гость") { return "Привет, $name!"; } echo greet(); // Выведет: Привет, Гость! echo greet("Анна"); // Выведет: Привет, Анна! ?>

Сравнение различных типов функций в PHP:

Тип функции Описание Пример Использование Стандартная функция Обычная именованная функция function add($a, $b) { return $a + $b; } Многократное использование в коде Анонимная функция Функция без имени $sum = function($a, $b) { return $a + $b; }; Функции обратного вызова, замыкания Стрелочная функция Короткая запись анонимных функций (PHP 7.4+) $sum = fn($a, $b) => $a + $b; Простые функции, функции обратного вызова Рекурсивная функция Функция, вызывающая сама себя function factorial($n) { return $n <= 1 ? 1 : $n * factorial($n – 1); } Задачи, которые можно разделить на подзадачи Вариадическая функция Принимает переменное число аргументов function sum(...$numbers) { return array_sum($numbers); } Обработка неопределенного числа параметров

PHP поддерживает переменное число аргументов с помощью оператора распаковки (...):

php Скопировать код <?php function sumAll(...$numbers) { $total = 0; foreach ($numbers as $number) { $total += $number; } return $total; } echo sumAll(1, 2, 3, 4, 5); // Выведет: 15 ?>

В PHP функции имеют свою область видимости. Переменные, объявленные внутри функции, являются локальными и недоступны вне функции. Для доступа к глобальным переменным используйте ключевое слово global:

php Скопировать код <?php $globalVar = 10; function testScope() { global $globalVar; // Получаем доступ к глобальной переменной $localVar = 5; // Локальная переменная echo "Внутри функции: $globalVar, $localVar<br>"; } testScope(); // Выведет: Внутри функции: 10, 5 echo "Снаружи функции: $globalVar"; // Выведет: Снаружи функции: 10 // echo $localVar; // Вызовет ошибку – $localVar не существует вне функции ?>

Вот некоторые полезные советы по работе с функциями в PHP:

Давайте функциям описательные имена, отражающие их назначение

Старайтесь, чтобы функция выполняла только одну задачу

Комментируйте функции, чтобы другие разработчики понимали их назначение

Используйте типизацию параметров и возвращаемых значений для повышения надежности кода

Избегайте слишком большого количества параметров (рекомендуется не более 3-4)

PHP — это язык, который растёт вместе с вами. Начиная с основ синтаксиса, вы постепенно открываете мощные возможности, которые раньше казались недостижимыми. Помните, что даже самые сложные системы начинались с простых переменных и условий. Изучив основы — переменные, операторы, условные конструкции, циклы и функции — вы уже способны создавать полнофункциональные веб-приложения. Продолжайте практиковаться, и со временем PHP-код станет для вас естественным языком для выражения идей и решения задач.

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