15 лучших инструментов для создания сайта: от конструкторов до CMS

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Для кого эта статья:

Люди, начинающие свой онлайн-проект и нуждающиеся в понимании, как выбрать подходящий инструмент для создания сайта

Веб-разработчики и дизайнеры, ищущие информацию о лучших платформах и инструментах для создания сайтов

Малые и средние бизнесы, рассматривающие возможность создания собственного сайта или интернет-магазина Выбор инструмента для создания сайта часто становится критическим решением, которое может либо ускорить запуск вашего онлайн-проекта на недели, либо превратить его в бесконечную борьбу с техническими сложностями. Пока одни тратят месяцы на освоение сложных фреймворков, другие запускают полноценные интернет-магазины за несколько дней благодаря правильно выбранной платформе. В этом обзоре я расскажу о 15 лучших инструментах 2023 года для разных задач и уровней подготовки — от простейших конструкторов до профессиональных CMS и фреймворков. 🚀

Почему важно выбрать правильное ПО для создания сайта

Неправильный выбор инструмента для создания сайта может стать дорогостоящей ошибкой. Представьте, что вы потратили месяц на разработку интернет-магазина на платформе, которая не поддерживает нужные платежные системы, или создали корпоративный сайт на конструкторе, который невозможно оптимизировать для поисковиков. 😱

Правильный выбор программного обеспечения для создания сайтов влияет на:

Время запуска — разница между неделей и полугодом работы

— разница между неделей и полугодом работы Бюджет проекта — экономия до 70% на разработке и поддержке

— экономия до 70% на разработке и поддержке Функциональность — возможность реализовать все необходимые фичи

— возможность реализовать все необходимые фичи Масштабируемость — способность сайта расти вместе с вашим бизнесом

— способность сайта расти вместе с вашим бизнесом SEO-перспективы — возможности оптимизации для поисковых систем

Алексей Петров, веб-разработчик с 12-летним стажем Однажды ко мне обратился клиент, который потратил около $5000 на разработку интернет-магазина на фреймворке, требующем постоянной технической поддержки. Ежемесячно ему приходилось платить разработчику за обновления и мелкие правки. Мы перенесли сайт на WordPress с WooCommerce, и теперь владелец самостоятельно управляет магазином, добавляет товары и настраивает акции. При этом переход на другую платформу занял всего две недели и окупился за первый же месяц. Правильный инструмент сэкономил клиенту около $10,000 в год только на технической поддержке.

При выборе программного обеспечения для создания веб-сайта необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

Фактор Вопросы для анализа Влияние на выбор платформы Тип проекта Блог, корпоративный сайт, интернет-магазин, лендинг? Определяет необходимую функциональность Техническая экспертиза Есть ли опыт программирования или дизайна? Влияет на сложность используемого инструмента Бюджет Сколько можно потратить на создание и обслуживание? Фильтрует платные и бесплатные решения Сроки запуска Как быстро нужен работающий сайт? Определяет выбор между готовыми и кастомными решениями Перспективы масштабирования Как будет расти проект в ближайшие 1-3 года? Влияет на выбор гибкой, расширяемой платформы

Имея четкое понимание этих факторов, вы сможете сузить список потенциальных инструментов и избежать дорогостоящих ошибок при выборе программы для создания веб-сайта. 🎯

Конструкторы сайтов: простые решения для новичков

Конструкторы сайтов — идеальный выбор для тех, кто хочет быстро запустить проект без погружения в технические детали. Это готовые программы для создания веб-сайта с визуальным интерфейсом, где можно собрать страницы из готовых блоков методом drag-and-drop. 🧩

Марина Соколова, маркетолог-фрилансер Когда я только начинала свою карьеру фрилансера, мне нужно было быстро создать портфолио. У меня не было бюджета на наем разработчика и дизайнера, а также времени на изучение кодинга. Решением стал конструктор Tilda. За выходные я создала минималистичное, но стильное портфолио, которое сразу начало приносить клиентов. Самым удивительным было то, что заказчики часто спрашивали, кто разрабатывал мой сайт — они были уверены, что над ним работала целая команда. За три года работы мой сайт на Tilda окупил себя более чем в 100 раз и до сих пор остается основным источником новых клиентов.

Рассмотрим 5 популярных конструкторов сайтов:

Tilda — российский конструктор с акцентом на дизайн и типографику. Идеален для лендингов, портфолио и небольших магазинов. Wix — универсальный конструктор с сотнями шаблонов и приложений для расширения функциональности. Squarespace — премиальное решение с элегантными шаблонами для креативных проектов и небольших бизнесов. Readymag — нишевый конструктор для создания интерактивных портфолио, презентаций и лонгридов. WebFlow — продвинутый конструктор с возможностями профессиональной верстки без кодинга.

Все эти решения объединяет простота использования и быстрый старт, но каждое имеет свою специфику:

Конструктор Преимущества Недостатки Цена (месяц) Лучше всего подходит для Tilda Стильные шаблоны, интуитивно понятный интерфейс Ограничения в бесплатной версии, не всегда гибкая настройка от $10 Лендингов, портфолио, небольших магазинов Wix Много шаблонов, встроенный App Market Сложно сменить шаблон после запуска, иногда медленная загрузка от $14 Малого бизнеса, блогов, портфолио Squarespace Премиальный дизайн, встроенная аналитика Высокая цена, меньше гибкости в настройке от $16 Креативных проектов, фотографов, дизайнеров Readymag Продвинутые анимации, уникальный дизайн Узкая специализация, не подходит для больших сайтов от $24 Цифровых журналов, презентаций, портфолио WebFlow Профессиональная верстка, CMS функционал Крутая кривая обучения, высокая цена от $14 Сложных проектов с кастомным дизайном

Конструкторы сайтов идеально подойдут, если вам нужно:

Запустить проект максимально быстро (от нескольких часов до пары дней)

Обойтись без найма технических специалистов

Получить предсказуемый результат без риска превысить бюджет

Иметь возможность самостоятельно вносить изменения в будущем

Однако конструкторы имеют свои ограничения — сложно создать по-настоящему уникальный сайт со специфическим функционалом, а при росте проекта могут возникнуть проблемы с масштабированием. 🧐

CMS-платформы: баланс гибкости и удобства

CMS (Content Management System) — это программное обеспечение для создания сайта с более глубокими возможностями настройки и управления контентом. В отличие от конструкторов, CMS предлагают баланс между простотой использования и гибкостью настройки. ⚖️

CMS-платформы позволяют создавать более сложные и функциональные сайты, не требуя при этом глубоких знаний программирования. Вот ТОП-5 популярных CMS:

WordPress — самая популярная CMS в мире, на которой работает более 40% всех сайтов. Универсальное решение с тысячами плагинов и тем. Joomla — мощная CMS с открытым кодом, предоставляющая широкие возможности для кастомизации. Drupal — профессиональная CMS для создания сложных, высоконагруженных проектов с большими требованиями к безопасности. MODX — гибкая CMS для разработчиков, ценящих свободу в реализации нестандартных решений. OpenCart — специализированная CMS для создания интернет-магазинов с богатым функционалом из коробки.

Основные преимущества использования CMS-платформ:

Гибкость настройки и функциональности через плагины/модули

Возможность глубокой кастомизации дизайна и функциональности

Отличная масштабируемость при росте проекта

Большие сообщества разработчиков и готовые решения для большинства задач

Хорошая SEO-оптимизация и возможности интеграции с внешними сервисами

Сравнение популярных CMS-платформ:

CMS Сложность освоения Стоимость Лучше всего подходит WordPress Низкая-средняя Бесплатно (+ платные темы/плагины) Блоги, малый бизнес, информационные сайты Joomla Средняя Бесплатно (+ платные расширения) Корпоративные сайты, сообщества, порталы Drupal Высокая Бесплатно (+ платные модули) Крупные порталы, государственные сайты MODX Высокая Бесплатно (+ платные доп. компоненты) Нестандартные проекты с уникальными требованиями OpenCart Средняя Бесплатно (+ платные темы/модули) Интернет-магазины разного масштаба

Для начинающих пользователей WordPress остаётся золотой серединой — эта CMS достаточно проста для освоения, но при этом позволяет создавать сайты практически любой сложности. Благодаря огромному сообществу и тысячам плагинов, WordPress может превратиться как в простой блог, так и в полноценный интернет-магазин или корпоративный портал. 🛒

При этом более сложные CMS вроде Drupal обеспечивают лучшую безопасность и производительность для крупных проектов, но требуют более глубоких технических знаний. Выбор CMS всегда должен основываться на конкретных потребностях проекта и имеющихся ресурсах (бюджет, время, техническая экспертиза). 📊

Фреймворки для разработчиков: мощные инструменты

Фреймворки — это профессиональное программное обеспечение для создания сайтов, которое используют разработчики. В отличие от конструкторов и CMS, фреймворки предоставляют базовые инструменты и библиотеки, но требуют написания кода и глубокого понимания веб-разработки. 💻

Преимущества использования фреймворков:

Максимальная свобода в реализации любой функциональности

Высокая производительность и скорость работы сайта

Полный контроль над кодом и архитектурой

Возможность создания уникальных пользовательских интерфейсов

Отличная масштабируемость для высоконагруженных проектов

Вот 5 популярных фреймворков, которые активно используются в 2023 году:

React.js — библиотека JavaScript для создания пользовательских интерфейсов, разработанная Facebook. Популярна для создания SPA (Single Page Applications). Vue.js — прогрессивный фреймворк для построения пользовательских интерфейсов. Простой в освоении и гибкий в использовании. Angular — полноценный фреймворк от Google для создания сложных веб-приложений. Laravel — PHP-фреймворк с элегантным синтаксисом, используемый для разработки всего: от небольших сайтов до крупных корпоративных приложений. Django — Python-фреймворк с "батарейками в комплекте", предоставляющий все необходимое для быстрой разработки безопасных веб-приложений.

Кому подойдут фреймворки:

Профессиональным разработчикам, работающим над кастомными проектами

Стартапам, создающим технологические продукты с уникальной функциональностью

Компаниям, которым нужны высоконагруженные, масштабируемые веб-приложения

Проектам с нестандартными требованиями к функционалу и интеграции

Основные различия между фронтенд и бэкенд фреймворками:

Тип фреймворка Примеры Что позволяет создавать Кривая обучения Frontend React.js, Vue.js, Angular Интерактивные пользовательские интерфейсы, SPA-приложения От средней до высокой Backend Laravel, Django, Express.js Серверную логику, API, работу с базами данных Высокая, требует знания соответствующего языка программирования Fullstack Next.js, Nuxt.js, MEAN/MERN Полноценные веб-приложения с единой кодовой базой Очень высокая, требует комплексных знаний

Важно понимать, что работа с фреймворками требует значительной технической экспертизы. Для новичка освоение React или Django может занять месяцы, а для создания полноценного проекта потребуется команда разработчиков. 🕰️

Однако именно фреймворки позволяют создавать по-настоящему инновационные продукты без ограничений, свойственных готовым решениям. Такое программное обеспечение для создания сайта используют компании вроде Netflix, Airbnb и Twitter, чьи платформы требуют уникальной функциональности и способны выдерживать миллионы одновременных пользователей. 🚀

Сравнительная таблица 15 лучших программ для веб-сайтов

Для удобства выбора я собрал все рассмотренные инструменты в одну сравнительную таблицу. Это поможет вам быстро определить, какое программное обеспечение для создания сайта лучше подходит для вашего конкретного проекта. 📋

Инструмент Тип Сложность освоения (1-10) Стоимость Лучше всего подходит для Tilda Конструктор 3 от $10/мес. Лендингов, портфолио, небольших магазинов Wix Конструктор 3 от $14/мес. Малого бизнеса, блогов, портфолио Squarespace Конструктор 4 от $16/мес. Креативных проектов, фотографов Readymag Конструктор 5 от $24/мес. Цифровых журналов, презентаций WebFlow Конструктор 7 от $14/мес. Сложных проектов с кастомным дизайном WordPress CMS 5 Бесплатно + хостинг от $5/мес. Универсальное решение для большинства задач Joomla CMS 6 Бесплатно + хостинг от $5/мес. Корпоративных сайтов, порталов Drupal CMS 8 Бесплатно + хостинг от $10/мес. Крупных порталов, госсайтов MODX CMS 7 Бесплатно + хостинг от $5/мес. Нестандартных проектов OpenCart CMS 6 Бесплатно + хостинг от $5/мес. Интернет-магазинов React.js Фреймворк 8 Бесплатно + разработка от $40/час SPA, интерактивных приложений Vue.js Фреймворк 7 Бесплатно + разработка от $35/час Прогрессивных веб-приложений Angular Фреймворк 9 Бесплатно + разработка от $45/час Корпоративных приложений Laravel Фреймворк 8 Бесплатно + разработка от $40/час Сложных веб-приложений на PHP Django Фреймворк 8 Бесплатно + разработка от $40/час Высоконагруженных проектов на Python

Как выбрать правильный инструмент, исходя из ваших потребностей:

Для начинающих без опыта: Tilda, Wix, WordPress с готовой темой

Tilda, Wix, WordPress с готовой темой Для малого бизнеса с ограниченным бюджетом: WordPress, OpenCart, Wix

WordPress, OpenCart, Wix Для интернет-магазина: OpenCart, WordPress + WooCommerce, Shopify

OpenCart, WordPress + WooCommerce, Shopify Для корпоративного сайта: WordPress, Joomla, Drupal

WordPress, Joomla, Drupal Для уникального веб-приложения: React.js, Vue.js, Laravel

При выборе программного обеспечения для создания сайта помните о долгосрочной перспективе. Часто дешевле и эффективнее изначально выбрать платформу с запасом функциональности, чем впоследствии мигрировать на другое решение. 🔄

Также стоит учитывать, что стоимость создания сайта включает не только цену самого инструмента, но и затраты на хостинг, домен, разработку, дизайн и последующую поддержку. Комплексная оценка всех этих факторов поможет принять оптимальное решение. 💰

Выбор инструмента для создания сайта — это инвестиция в будущее вашего онлайн-присутствия. Не существует идеального решения для всех задач, но есть оптимальное решение для вашего конкретного проекта. Определите ваши приоритеты: скорость запуска, бюджет, гибкость настройки или уникальность функционала. Оцените свои технические возможности и ресурсы команды. Помните, что самый дорогой или самый мощный инструмент не обязательно будет лучшим выбором — важно найти решение, которое органично впишется в вашу стратегию развития и позволит эффективно достигать бизнес-целей. 🎯

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