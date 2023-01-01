15 лучших приложений для начинающих программистов: выбери своё

Для кого эта статья:

Новички в программировании, кто ищет ресурсы для обучения

Люди, которые планируют смену профессии на программирование

Обучающиеся с ограниченным бюджетом, ищущие бесплатные или условно-бесплатные приложения для обучения Вы решили стать программистом, но не знаете, с чего начать? Море разнообразных приложений для обучения кодингу может легко сбить с толку даже самых мотивированных новичков. Тратить время на поиски идеального инструмента или перескакивать с одного приложения на другое — не лучшая стратегия для эффективного старта. Я проанализировал десятки образовательных ресурсов и выбрал 15 действительно стоящих приложений для программирования, которые сделают ваш путь от нуля к первому рабочему коду максимально продуктивным и приятным. 🚀

Лучшие приложения для начинающих программистов: что выбрать?

Выбор первого приложения для обучения программированию сравним с выбором первого музыкального инструмента: важно найти баланс между доступностью для новичка и потенциалом для роста. Рассмотрим ключевые критерии, на которые стоит обратить внимание:

Интуитивный интерфейс и плавное вхождение в материал

Наличие интерактивных упражнений и проектов для практики

Поддержка базовых языков программирования

Система обратной связи по написанному коду

Наличие русскоязычной версии (для комфортного старта)

На основе этих критериев, а также отзывов пользователей и экспертов, я составил рейтинг наиболее эффективных приложений для начинающих программистов:

Название Платформа Основные языки Бесплатная версия Рейтинг для новичков SoloLearn iOS, Android, Web Python, Java, JavaScript, C++ Да 9/10 Codecademy Web, iOS HTML, CSS, JavaScript, Python Да (ограниченная) 8.5/10 Grasshopper iOS, Android JavaScript Полностью бесплатно 9.5/10 Mimo iOS, Android HTML, CSS, JavaScript, Python Да (с ограничениями) 8/10 Programming Hub iOS, Android 20+ языков программирования Да 7.5/10

Алексей Дорохов, тренер по программированию

Мой студент Михаил, 32-летний бывший менеджер по продажам, впервые столкнулся с программированием, когда решил сменить профессию. Скачав одновременно пять разных приложений, через неделю он был полностью дезориентирован и готов был отказаться от затеи. Я предложил ему сосредоточиться только на SoloLearn для изучения Python. Через три месяца ежедневных 30-минутных занятий он написал свой первый скрипт для автоматизации рутинных задач на прежней работе. Секрет успеха — последовательное, постепенное продвижение в рамках одной хорошо структурированной платформы вместо "прыжков" между разными источниками.

Особенно хочу выделить Grasshopper — проект от Google, который демонстрирует идеальный баланс между простотой и глубиной. Приложение буквально проводит вас за руку через основы JavaScript с помощью визуальных головоломок и задач, которые постепенно усложняются. 🎮

Для тех, кто предпочитает более академический подход, Codecademy предлагает структурированные курсы с четким прогрессом и обширной практикой. Платформа особенно хороша для желающих получить полное представление о веб-разработке, так как ее курсы охватывают всю необходимую технологическую цепочку.

Бесплатные приложения для старта в программировании

Финансовый барьер не должен останавливать начинающих программистов. Существует множество полностью бесплатных или условно-бесплатных приложений, которые обеспечивают качественное обучение без необходимости вкладывать средства на начальном этапе.

Среди них выделяются следующие достойные варианты:

Grasshopper — полностью бесплатное приложение для изучения JavaScript с интерактивными уроками и головоломками

— полностью бесплатное приложение для изучения JavaScript с интерактивными уроками и головоломками Py — геймифицированное приложение с небольшими уроками по Python, SQL, и основам веб-разработки

— геймифицированное приложение с небольшими уроками по Python, SQL, и основам веб-разработки Encode — бесплатный ресурс с фокусом на обучение через решение задач (особенно хорош для Android-разработки)

— бесплатный ресурс с фокусом на обучение через решение задач (особенно хорош для Android-разработки) Khan Academy — бесплатная образовательная платформа с высококачественными курсами по программированию

— бесплатная образовательная платформа с высококачественными курсами по программированию CodeGym — платформа с обширной бесплатной секцией для изучения Java

Мария Светлова, методист образовательных IT-программ

В прошлом году я работала с группой подростков из малообеспеченных семей, мечтавших научиться программированию. Бюджет был нулевой, но энтузиазма хоть отбавляй. Мы начали с Grasshopper и Khan Academy — полностью бесплатных ресурсов. Особенно запомнился случай с 14-летней Дашей, которая за три месяца на этих платформах прошла путь от полного нуля до создания простой игры на JavaScript. Ключевым фактором стала именно доступность качественных учебных материалов. Когда я спросила ребят о главном препятствии до нашего курса, большинство ответило: "Мы думали, что без дорогих курсов невозможно научиться кодить".

Стоит отметить, что многие условно-бесплатные приложения предлагают достаточно обширный бесплатный контент, который позволяет освоить основы и только потом решить, стоит ли инвестировать в продвинутые материалы. 💰

Приложение Объем бесплатного контента Ограничения бесплатной версии Стоимость полной версии SoloLearn 70% курсов Ограниченный доступ к практическим заданиям $7.99/месяц Codecademy 25% курсов Нет сертификатов и проектов $19.99/месяц Grasshopper 100% Нет Бесплатно Programming Hub 40% курсов Ограниченные примеры кода $9.99/месяц Khan Academy 100% Нет Бесплатно

Для желающих попробовать свои силы в программировании без финансовых вложений — комбинация Khan Academy (для теоретического понимания) и Grasshopper или Encode (для практики) представляет собой мощный старт, не уступающий некоторым платным альтернативам.

Мобильные vs десктопные программы для обучения кодингу

Выбор между мобильными и десктопными приложениями для обучения программированию часто становится первой дилеммой для новичка. Каждый формат имеет свои преимущества и ограничения, которые важно учитывать.

Мобильные приложения завоевали популярность благодаря следующим факторам:

Доступность в любое время и в любом месте — можно учиться в транспорте или в перерывах

Геймификация процесса обучения — многие мобильные приложения используют игровые механики

Микрообучение — короткие уроки по 5-15 минут, идеально подходящие для занятых людей

Низкий порог входа — не требуется мощное оборудование или особые навыки

Лидеры в категории мобильных приложений для обучения программированию:

SoloLearn — всеобъемлющее приложение с широким выбором языков и курсов Mimo — ориентировано на новичков с простыми интерактивными уроками Grasshopper — специализируется на JavaScript с игровым подходом Enki — ежедневные 5-минутные уроки по различным аспектам программирования Programming Hub — обширная библиотека курсов с интерактивным компилятором

Десктопные программы и веб-платформы, в свою очередь, предлагают:

Полноценную среду для написания и тестирования кода

Более глубокое погружение в материал и обширные проекты

Удобство работы с большими объемами кода

Возможность использовать профессиональные инструменты

Интеграцию с настоящими IDE (интегрированными средами разработки)

Топ-5 десктопных/веб-платформ:

Codecademy — структурированные курсы с практическими заданиями freeCodeCamp — обширная бесплатная платформа с проектными заданиями JetBrains Academy — профессиональный подход с использованием настоящих IDE Codewars — платформа с задачами разной сложности для практики Exercism — бесплатный ресурс с менторской поддержкой

Оптимальная стратегия для большинства начинающих — использовать мобильное приложение для ежедневной практики и закрепления основ (например, SoloLearn или Grasshopper), а для серьезного погружения и работы над проектами переключаться на десктопные платформы (Codecademy или freeCodeCamp). 🔄

Такой комбинированный подход позволяет максимально эффективно использовать сильные стороны обоих форматов и поддерживать постоянный прогресс в обучении, независимо от наличия свободного времени и доступа к компьютеру.

Интерактивные приложения с игровым подходом к обучению

Геймификация в обучении программированию — не просто модный тренд, а мощный инструмент, который делает процесс освоения кода значительно более увлекательным и эффективным. Игровые механики активируют дофаминовые циклы в мозге, поддерживая мотивацию и помогая преодолеть начальный барьер сложности. 🎲

Вот некоторые из лучших приложений, использующих игровой подход к обучению программированию:

CodeCombat — ролевая игра, где для управления персонажем необходимо писать код

— ролевая игра, где для управления персонажем необходимо писать код CodinGame — платформа с головоломками и соревнованиями, решаемыми с помощью кода

— платформа с головоломками и соревнованиями, решаемыми с помощью кода Grasshopper — визуальные головоломки для изучения JavaScript

— визуальные головоломки для изучения JavaScript Human Resource Machine — игра-головоломка, обучающая низкоуровневому программированию

— игра-головоломка, обучающая низкоуровневому программированию Screeps — MMO-стратегия, где вы управляете колонией с помощью JavaScript

Особенно интересен подход CodeCombat, где игрок проходит через фэнтезийный мир, управляя героем с помощью кода на Python или JavaScript. Вместо традиционных кнопок управления вы пишете команды, которые определяют действия персонажа — от простого перемещения до сложных боевых тактик.

Приложение Тип игровой механики Поддерживаемые языки Целевая аудитория Стоимость CodeCombat RPG с кодом Python, JavaScript Дети и взрослые начинающие Базово бесплатно, $9.99/месяц за полную версию CodinGame Головоломки и соревнования 25+ языков Программисты всех уровней Базово бесплатно Human Resource Machine Головоломка с визуальным программированием Собственный язык (близкий к ассемблеру) Любители головоломок $14.99 (единоразово) Screeps MMO-стратегия JavaScript Продвинутые новички $9.95/месяц CheckiO Миссии с кодом Python, JavaScript Начинающие и среднего уровня Бесплатно

CodinGame поднимает игровой подход на новый уровень, превращая обучение в полноценное соревнование. Здесь вы решаете алгоритмические задачи, программируя ботов для участия в играх против других пользователей. Такой формат особенно привлекателен для тех, кто любит конкуренцию и хочет видеть наглядные результаты своего прогресса.

Важно отметить, что игровой подход не означает упрощение или "облегченную" версию программирования. Во многих случаях эти приложения предлагают решение действительно сложных задач, но в увлекательной форме, которая снижает психологический барьер и делает обучение более естественным. 🧩

Для полных новичков рекомендуется начать с Grasshopper или первых уровней CodeCombat — они предлагают мягкое введение в программирование с постепенным нарастанием сложности. Затем можно переходить к более комплексным платформам вроде CodinGame или Screeps, где задачи требуют уже более глубокого понимания программирования.

Специализированные программы по языкам программирования

В мире существует множество языков программирования, каждый из которых имеет свои особенности и области применения. Для эффективного изучения конкретного языка часто лучше использовать специализированные приложения, заточенные под его специфику. 🔍

Рассмотрим лучшие приложения для изучения наиболее популярных языков программирования:

Для Python:

Py — мобильное приложение с фокусом на Python через короткие, практичные уроки

— мобильное приложение с фокусом на Python через короткие, практичные уроки Pythonista (iOS) — продвинутая среда для написания и выполнения Python-кода на мобильных устройствах

(iOS) — продвинутая среда для написания и выполнения Python-кода на мобильных устройствах CheckiO — платформа с миссиями для улучшения навыков программирования на Python

Для JavaScript:

Grasshopper — создано Google специально для изучения JavaScript с нуля

— создано Google специально для изучения JavaScript с нуля JavaScript.info — не приложение, а веб-ресурс с исключительно качественным материалом

— не приложение, а веб-ресурс с исключительно качественным материалом JSFiddle — онлайн-редактор для экспериментов с JavaScript, HTML и CSS

Для Java:

CodeGym — интерактивный курс по Java с 1200+ практическими заданиями

— интерактивный курс по Java с 1200+ практическими заданиями JetBrains Academy — профессиональная платформа с проектным подходом к изучению Java

— профессиональная платформа с проектным подходом к изучению Java Learn Java — мобильное приложение для базового освоения Java с упражнениями

Для C/C+:

Learn C — пошаговые уроки с интерактивными упражнениями

— пошаговые уроки с интерактивными упражнениями Programiz — справочник и интерактивный компилятор для C и C++

— справочник и интерактивный компилятор для C и C++ Codecast — образовательная платформа с курсами по C++

Для веб-разработки (HTML/CSS):

Mimo — мобильное приложение с отличными курсами по веб-разработке

— мобильное приложение с отличными курсами по веб-разработке W3Schools — исчерпывающий ресурс с интерактивным редактором

— исчерпывающий ресурс с интерактивным редактором FrontendMasters — профессиональные курсы для более продвинутых пользователей

Каждое из этих приложений учитывает особенности конкретного языка и предлагает оптимальный путь его изучения. Например, Grasshopper великолепно использует визуальные элементы для демонстрации работы JavaScript, а CodeGym делает акцент на обширной практике, что критично для освоения Java.

При выборе специализированного приложения учитывайте не только сам язык, но и ваши карьерные цели. Если вы нацелены на веб-разработку, обратите внимание на комплексные решения, охватывающие HTML, CSS и JavaScript. Для будущих аналитиков данных приоритетными будут приложения, фокусирующиеся на Python с элементами работы с данными.

Важно также помнить, что большинство специализированных приложений предполагают определенный уровень понимания базовых концепций программирования. Поэтому для абсолютных новичков рекомендуется сначала ознакомиться с общими принципами через универсальные приложения вроде SoloLearn или Codecademy, а затем уже переходить к углубленному изучению конкретного языка. 📚

Идеальное приложение для изучения программирования — то, которым вы будете пользоваться регулярно. Даже самая продвинутая платформа бесполезна, если она не резонирует с вашим стилем обучения. Экспериментируйте с разными приложениями из этого списка, пока не найдете то, что вдохновляет вас открывать его каждый день. Последовательность и регулярность практики — вот настоящий секрет успеха в программировании, а технологические инструменты — лишь помощники на этом пути. Возьмите на вооружение 1-2 приложения из нашего списка и уделяйте им хотя бы 20 минут ежедневно — результаты не заставят себя ждать.

