15 лучших приложений для начинающих программистов: выбери своё#Веб-разработка #Приложения и экосистемы #Сравнения и подборки
Для кого эта статья:
- Новички в программировании, кто ищет ресурсы для обучения
- Люди, которые планируют смену профессии на программирование
Обучающиеся с ограниченным бюджетом, ищущие бесплатные или условно-бесплатные приложения для обучения
Вы решили стать программистом, но не знаете, с чего начать? Море разнообразных приложений для обучения кодингу может легко сбить с толку даже самых мотивированных новичков. Тратить время на поиски идеального инструмента или перескакивать с одного приложения на другое — не лучшая стратегия для эффективного старта. Я проанализировал десятки образовательных ресурсов и выбрал 15 действительно стоящих приложений для программирования, которые сделают ваш путь от нуля к первому рабочему коду максимально продуктивным и приятным. 🚀
Лучшие приложения для начинающих программистов: что выбрать?
Выбор первого приложения для обучения программированию сравним с выбором первого музыкального инструмента: важно найти баланс между доступностью для новичка и потенциалом для роста. Рассмотрим ключевые критерии, на которые стоит обратить внимание:
- Интуитивный интерфейс и плавное вхождение в материал
- Наличие интерактивных упражнений и проектов для практики
- Поддержка базовых языков программирования
- Система обратной связи по написанному коду
- Наличие русскоязычной версии (для комфортного старта)
На основе этих критериев, а также отзывов пользователей и экспертов, я составил рейтинг наиболее эффективных приложений для начинающих программистов:
|Название
|Платформа
|Основные языки
|Бесплатная версия
|Рейтинг для новичков
|SoloLearn
|iOS, Android, Web
|Python, Java, JavaScript, C++
|Да
|9/10
|Codecademy
|Web, iOS
|HTML, CSS, JavaScript, Python
|Да (ограниченная)
|8.5/10
|Grasshopper
|iOS, Android
|JavaScript
|Полностью бесплатно
|9.5/10
|Mimo
|iOS, Android
|HTML, CSS, JavaScript, Python
|Да (с ограничениями)
|8/10
|Programming Hub
|iOS, Android
|20+ языков программирования
|Да
|7.5/10
Алексей Дорохов, тренер по программированию
Мой студент Михаил, 32-летний бывший менеджер по продажам, впервые столкнулся с программированием, когда решил сменить профессию. Скачав одновременно пять разных приложений, через неделю он был полностью дезориентирован и готов был отказаться от затеи. Я предложил ему сосредоточиться только на SoloLearn для изучения Python. Через три месяца ежедневных 30-минутных занятий он написал свой первый скрипт для автоматизации рутинных задач на прежней работе. Секрет успеха — последовательное, постепенное продвижение в рамках одной хорошо структурированной платформы вместо "прыжков" между разными источниками.
Особенно хочу выделить Grasshopper — проект от Google, который демонстрирует идеальный баланс между простотой и глубиной. Приложение буквально проводит вас за руку через основы JavaScript с помощью визуальных головоломок и задач, которые постепенно усложняются. 🎮
Для тех, кто предпочитает более академический подход, Codecademy предлагает структурированные курсы с четким прогрессом и обширной практикой. Платформа особенно хороша для желающих получить полное представление о веб-разработке, так как ее курсы охватывают всю необходимую технологическую цепочку.
Бесплатные приложения для старта в программировании
Финансовый барьер не должен останавливать начинающих программистов. Существует множество полностью бесплатных или условно-бесплатных приложений, которые обеспечивают качественное обучение без необходимости вкладывать средства на начальном этапе.
Среди них выделяются следующие достойные варианты:
- Grasshopper — полностью бесплатное приложение для изучения JavaScript с интерактивными уроками и головоломками
- Py — геймифицированное приложение с небольшими уроками по Python, SQL, и основам веб-разработки
- Encode — бесплатный ресурс с фокусом на обучение через решение задач (особенно хорош для Android-разработки)
- Khan Academy — бесплатная образовательная платформа с высококачественными курсами по программированию
- CodeGym — платформа с обширной бесплатной секцией для изучения Java
Мария Светлова, методист образовательных IT-программ
В прошлом году я работала с группой подростков из малообеспеченных семей, мечтавших научиться программированию. Бюджет был нулевой, но энтузиазма хоть отбавляй. Мы начали с Grasshopper и Khan Academy — полностью бесплатных ресурсов. Особенно запомнился случай с 14-летней Дашей, которая за три месяца на этих платформах прошла путь от полного нуля до создания простой игры на JavaScript. Ключевым фактором стала именно доступность качественных учебных материалов. Когда я спросила ребят о главном препятствии до нашего курса, большинство ответило: "Мы думали, что без дорогих курсов невозможно научиться кодить".
Стоит отметить, что многие условно-бесплатные приложения предлагают достаточно обширный бесплатный контент, который позволяет освоить основы и только потом решить, стоит ли инвестировать в продвинутые материалы. 💰
|Приложение
|Объем бесплатного контента
|Ограничения бесплатной версии
|Стоимость полной версии
|SoloLearn
|70% курсов
|Ограниченный доступ к практическим заданиям
|$7.99/месяц
|Codecademy
|25% курсов
|Нет сертификатов и проектов
|$19.99/месяц
|Grasshopper
|100%
|Нет
|Бесплатно
|Programming Hub
|40% курсов
|Ограниченные примеры кода
|$9.99/месяц
|Khan Academy
|100%
|Нет
|Бесплатно
Для желающих попробовать свои силы в программировании без финансовых вложений — комбинация Khan Academy (для теоретического понимания) и Grasshopper или Encode (для практики) представляет собой мощный старт, не уступающий некоторым платным альтернативам.
Мобильные vs десктопные программы для обучения кодингу
Выбор между мобильными и десктопными приложениями для обучения программированию часто становится первой дилеммой для новичка. Каждый формат имеет свои преимущества и ограничения, которые важно учитывать.
Мобильные приложения завоевали популярность благодаря следующим факторам:
- Доступность в любое время и в любом месте — можно учиться в транспорте или в перерывах
- Геймификация процесса обучения — многие мобильные приложения используют игровые механики
- Микрообучение — короткие уроки по 5-15 минут, идеально подходящие для занятых людей
- Низкий порог входа — не требуется мощное оборудование или особые навыки
Лидеры в категории мобильных приложений для обучения программированию:
- SoloLearn — всеобъемлющее приложение с широким выбором языков и курсов
- Mimo — ориентировано на новичков с простыми интерактивными уроками
- Grasshopper — специализируется на JavaScript с игровым подходом
- Enki — ежедневные 5-минутные уроки по различным аспектам программирования
- Programming Hub — обширная библиотека курсов с интерактивным компилятором
Десктопные программы и веб-платформы, в свою очередь, предлагают:
- Полноценную среду для написания и тестирования кода
- Более глубокое погружение в материал и обширные проекты
- Удобство работы с большими объемами кода
- Возможность использовать профессиональные инструменты
- Интеграцию с настоящими IDE (интегрированными средами разработки)
Топ-5 десктопных/веб-платформ:
- Codecademy — структурированные курсы с практическими заданиями
- freeCodeCamp — обширная бесплатная платформа с проектными заданиями
- JetBrains Academy — профессиональный подход с использованием настоящих IDE
- Codewars — платформа с задачами разной сложности для практики
- Exercism — бесплатный ресурс с менторской поддержкой
Оптимальная стратегия для большинства начинающих — использовать мобильное приложение для ежедневной практики и закрепления основ (например, SoloLearn или Grasshopper), а для серьезного погружения и работы над проектами переключаться на десктопные платформы (Codecademy или freeCodeCamp). 🔄
Такой комбинированный подход позволяет максимально эффективно использовать сильные стороны обоих форматов и поддерживать постоянный прогресс в обучении, независимо от наличия свободного времени и доступа к компьютеру.
Интерактивные приложения с игровым подходом к обучению
Геймификация в обучении программированию — не просто модный тренд, а мощный инструмент, который делает процесс освоения кода значительно более увлекательным и эффективным. Игровые механики активируют дофаминовые циклы в мозге, поддерживая мотивацию и помогая преодолеть начальный барьер сложности. 🎲
Вот некоторые из лучших приложений, использующих игровой подход к обучению программированию:
- CodeCombat — ролевая игра, где для управления персонажем необходимо писать код
- CodinGame — платформа с головоломками и соревнованиями, решаемыми с помощью кода
- Grasshopper — визуальные головоломки для изучения JavaScript
- Human Resource Machine — игра-головоломка, обучающая низкоуровневому программированию
- Screeps — MMO-стратегия, где вы управляете колонией с помощью JavaScript
Особенно интересен подход CodeCombat, где игрок проходит через фэнтезийный мир, управляя героем с помощью кода на Python или JavaScript. Вместо традиционных кнопок управления вы пишете команды, которые определяют действия персонажа — от простого перемещения до сложных боевых тактик.
|Приложение
|Тип игровой механики
|Поддерживаемые языки
|Целевая аудитория
|Стоимость
|CodeCombat
|RPG с кодом
|Python, JavaScript
|Дети и взрослые начинающие
|Базово бесплатно, $9.99/месяц за полную версию
|CodinGame
|Головоломки и соревнования
|25+ языков
|Программисты всех уровней
|Базово бесплатно
|Human Resource Machine
|Головоломка с визуальным программированием
|Собственный язык (близкий к ассемблеру)
|Любители головоломок
|$14.99 (единоразово)
|Screeps
|MMO-стратегия
|JavaScript
|Продвинутые новички
|$9.95/месяц
|CheckiO
|Миссии с кодом
|Python, JavaScript
|Начинающие и среднего уровня
|Бесплатно
CodinGame поднимает игровой подход на новый уровень, превращая обучение в полноценное соревнование. Здесь вы решаете алгоритмические задачи, программируя ботов для участия в играх против других пользователей. Такой формат особенно привлекателен для тех, кто любит конкуренцию и хочет видеть наглядные результаты своего прогресса.
Важно отметить, что игровой подход не означает упрощение или "облегченную" версию программирования. Во многих случаях эти приложения предлагают решение действительно сложных задач, но в увлекательной форме, которая снижает психологический барьер и делает обучение более естественным. 🧩
Для полных новичков рекомендуется начать с Grasshopper или первых уровней CodeCombat — они предлагают мягкое введение в программирование с постепенным нарастанием сложности. Затем можно переходить к более комплексным платформам вроде CodinGame или Screeps, где задачи требуют уже более глубокого понимания программирования.
Специализированные программы по языкам программирования
В мире существует множество языков программирования, каждый из которых имеет свои особенности и области применения. Для эффективного изучения конкретного языка часто лучше использовать специализированные приложения, заточенные под его специфику. 🔍
Рассмотрим лучшие приложения для изучения наиболее популярных языков программирования:
Для Python:
- Py — мобильное приложение с фокусом на Python через короткие, практичные уроки
- Pythonista (iOS) — продвинутая среда для написания и выполнения Python-кода на мобильных устройствах
- CheckiO — платформа с миссиями для улучшения навыков программирования на Python
Для JavaScript:
- Grasshopper — создано Google специально для изучения JavaScript с нуля
- JavaScript.info — не приложение, а веб-ресурс с исключительно качественным материалом
- JSFiddle — онлайн-редактор для экспериментов с JavaScript, HTML и CSS
Для Java:
- CodeGym — интерактивный курс по Java с 1200+ практическими заданиями
- JetBrains Academy — профессиональная платформа с проектным подходом к изучению Java
- Learn Java — мобильное приложение для базового освоения Java с упражнениями
Для C/C+:
- Learn C — пошаговые уроки с интерактивными упражнениями
- Programiz — справочник и интерактивный компилятор для C и C++
- Codecast — образовательная платформа с курсами по C++
Для веб-разработки (HTML/CSS):
- Mimo — мобильное приложение с отличными курсами по веб-разработке
- W3Schools — исчерпывающий ресурс с интерактивным редактором
- FrontendMasters — профессиональные курсы для более продвинутых пользователей
Каждое из этих приложений учитывает особенности конкретного языка и предлагает оптимальный путь его изучения. Например, Grasshopper великолепно использует визуальные элементы для демонстрации работы JavaScript, а CodeGym делает акцент на обширной практике, что критично для освоения Java.
При выборе специализированного приложения учитывайте не только сам язык, но и ваши карьерные цели. Если вы нацелены на веб-разработку, обратите внимание на комплексные решения, охватывающие HTML, CSS и JavaScript. Для будущих аналитиков данных приоритетными будут приложения, фокусирующиеся на Python с элементами работы с данными.
Важно также помнить, что большинство специализированных приложений предполагают определенный уровень понимания базовых концепций программирования. Поэтому для абсолютных новичков рекомендуется сначала ознакомиться с общими принципами через универсальные приложения вроде SoloLearn или Codecademy, а затем уже переходить к углубленному изучению конкретного языка. 📚
Идеальное приложение для изучения программирования — то, которым вы будете пользоваться регулярно. Даже самая продвинутая платформа бесполезна, если она не резонирует с вашим стилем обучения. Экспериментируйте с разными приложениями из этого списка, пока не найдете то, что вдохновляет вас открывать его каждый день. Последовательность и регулярность практики — вот настоящий секрет успеха в программировании, а технологические инструменты — лишь помощники на этом пути. Возьмите на вооружение 1-2 приложения из нашего списка и уделяйте им хотя бы 20 минут ежедневно — результаты не заставят себя ждать.
Читайте также
Кирилл Мещеряков
технический обозреватель