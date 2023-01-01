ProtoPie: создание интерактивных прототипов без кода – гайд

Для кого эта статья:

UX/UI дизайнеры, желающие улучшить свои навыки прототипирования

Студенты и новички в дизайне, интересующиеся инструментами для создания интерактивных прототипов

ProtoPie — секретное оружие дизайнеров, создающих прототипы, от которых заказчики говорят "вау!". Если вам надоели статичные макеты и ограниченная анимация в популярных редакторах, самое время познакомиться с инструментом, который превращает ваши идеи в полноценные интерактивные прототипы без единой строчки кода. В этом руководстве я разложу по полочкам все возможности ProtoPie, от базовой настройки до продвинутых техник, которые сделают ваши прототипы неотличимыми от готового продукта. 🚀

Что такое Protopie и почему это важный инструмент дизайнера

ProtoPie — это специализированный инструмент для создания высокоинтерактивных прототипов цифровых продуктов, разработанный с учетом потребностей современных дизайнеров интерфейсов. В отличие от многих других программ прототипирования, ProtoPie позволяет создавать сложные взаимодействия без необходимости писать код, что делает его доступным даже для дизайнеров без технического бэкграунда.

Анна Соколова, UX-директор Когда я показала заказчику первый прототип мобильного приложения, созданный в ProtoPie, его реакция была бесценной. "Это же почти готовое приложение!" — сказал он, хотя на самом деле это был лишь интерактивный прототип. До этого мы месяцами мучились с объяснениями, как именно должны работать сложные взаимодействия в приложении — документация и статичные мокапы не передавали нашу идею полностью. ProtoPie решил эту проблему за один день. Мы не только получили одобрение концепции сразу, но и сократили время на разработку спецификаций на 40%, потому что разработчики могли просто посмотреть и "пощупать" финальный UX.

ProtoPie выделяется среди конкурентов по нескольким ключевым параметрам:

Продвинутая интерактивность — возможность создавать сложные взаимодействия, используя сенсоры устройств (акселерометр, GPS, камеру)

— возможность создавать сложные взаимодействия, используя сенсоры устройств (акселерометр, GPS, камеру) Реалистичная анимация — точное воспроизведение задуманных переходов и микроанимаций

— точное воспроизведение задуманных переходов и микроанимаций Кросс-платформенность — работа на macOS и Windows с возможностью тестирования на iOS и Android

— работа на macOS и Windows с возможностью тестирования на iOS и Android Командная работа — встроенные инструменты для совместной работы и обмена файлами

— встроенные инструменты для совместной работы и обмена файлами Интеграция с популярными дизайн-редакторами — Figma, Sketch, Adobe XD

Возможность ProtoPie Основные конкуренты Интерактивность без кода Полная Ограниченная Использование сенсоров устройств Да Часто нет Интеграция с дизайн-системами Высокая Средняя Кривая обучения Средняя От низкой до высокой Стоимость От $11/месяц От бесплатных до $40+/месяц

Для UX/UI дизайнеров ProtoPie становится незаменимым инструментом в следующих ситуациях:

Когда требуется продемонстрировать сложные анимации и переходы между экранами

При работе с жестовым интерфейсом (свайпы, щипки, мультитач)

Для тестирования концепций с пользователями на ранних этапах

Когда нужно наглядно показать взаимодействие с нестандартными элементами интерфейса

При создании прототипов для презентации инвесторам или руководству

Первые шаги в Protopie: установка и настройка программы

Прежде чем погрузиться в создание прототипов, необходимо правильно установить и настроить ProtoPie. Процесс довольно прост, но имеет несколько важных нюансов, о которых стоит знать заранее. 🔧

Установка ProtoPie

Загрузка — посетите официальный сайт ProtoPie и скачайте версию для вашей операционной системы (macOS или Windows) Установка — запустите загруженный файл установщика и следуйте инструкциям Регистрация — создайте аккаунт или войдите в существующий (доступна бесплатная пробная версия на 30 дней)

Системные требования для комфортной работы с ProtoPie:

Параметр Минимальные требования Рекомендуемые требования Операционная система macOS 10.13+, Windows 10 macOS 11+, Windows 10/11 Процессор Intel Core i5 или аналог Intel Core i7/M1 или мощнее Оперативная память 8 GB 16 GB или больше Графический адаптер Интегрированный Дискретный с 2GB+ памяти Дисплей 1280×800 1920×1080 или выше

Первоначальная настройка

После запуска ProtoPie вас встретит интуитивно понятный интерфейс, но для продуктивной работы рекомендуется выполнить следующие шаги настройки:

Язык интерфейса — по умолчанию установлен английский, но доступны и другие языки (Preferences → General) Настройка рабочей области — организуйте панели и инструменты удобным для вас способом (View → Panels) Установка приложения-компаньона — скачайте ProtoPie Player на ваше мобильное устройство для тестирования прототипов в реальном времени Настройка интеграции — если вы используете Figma, Sketch или Adobe XD, установите соответствующие плагины для быстрого экспорта

Особое внимание стоит уделить настройке горячих клавиш (Preferences → Shortcuts). ProtoPie предлагает возможность настроить клавиатурные сокращения под себя, что значительно ускоряет работу с программой.

Для новых пользователей рекомендую начать с обучающего туториала, встроенного в программу (Help → Tutorial), который шаг за шагом познакомит вас с основными функциями и возможностями.

Ключевые функции Protopie для создания интерактивных прототипов

ProtoPie обладает внушительным набором инструментов, позволяющих создавать прототипы практически любой сложности. Разберем ключевые функции, которые делают этот инструмент столь мощным. 💪

Основные концепции ProtoPie

Объекты — базовые элементы интерфейса (текст, изображения, фигуры)

— базовые элементы интерфейса (текст, изображения, фигуры) Триггеры — события, запускающие интерактивность (касание, свайп, ввод и т.д.)

— события, запускающие интерактивность (касание, свайп, ввод и т.д.) Ответные действия — что происходит при активации триггера (перемещение, масштабирование, изменение цвета)

— что происходит при активации триггера (перемещение, масштабирование, изменение цвета) Переменные — хранят данные и состояния для создания сложной логики взаимодействия

— хранят данные и состояния для создания сложной логики взаимодействия Условия — позволяют определять, когда и как выполняются ответные действия

Михаил Карпов, UX-дизайнер Мой первый опыт с ProtoPie был связан с проектом для банковского приложения. Нам нужно было показать, как будет работать функционал биометрической аутентификации — анимация сканирования лица, обработка ошибок, переход к альтернативным способам входа. В Figma или Sketch это заняло бы недели работы и все равно выглядело бы неубедительно. С ProtoPie я создал полнофункциональный прототип за два дня. Использовал датчики камеры для имитации сканирования лица, добавил плавные переходы между состояниями и даже воссоздал тактильную обратную связь при успешной авторизации. Когда руководитель продукта тестировал прототип, его первая реакция была: "Погоди, это уже работает?" Он думал, что я показываю реальное приложение, а не прототип! С тех пор ProtoPie стал нашим стандартом для демонстрации сложных интерактивных концепций.

Интерактивность на новом уровне

ProtoPie выделяется на фоне других инструментов прототипирования благодаря расширенным возможностям интерактивности:

Жесты — поддержка до 11 различных жестов, включая мультитач

— поддержка до 11 различных жестов, включая мультитач Датчики устройств — работа с акселерометром, камерой, GPS, микрофоном

— работа с акселерометром, камерой, GPS, микрофоном Сложная логика — условные выражения, циклы, математические операции

— условные выражения, циклы, математические операции Связь между экранами — передача данных и состояний между различными частями прототипа

— передача данных и состояний между различными частями прототипа Сетевые запросы — имитация взаимодействия с API для создания динамического контента

Анимации и переходы

Анимация в ProtoPie выходит далеко за рамки простых переходов между экранами:

Кривые Безье — настройка точного тайминга и характера анимации

— настройка точного тайминга и характера анимации Пружинные эффекты — создание реалистичных физических эффектов

— создание реалистичных физических эффектов Последовательные анимации — синхронизация нескольких элементов

— синхронизация нескольких элементов Параллельные анимации — одновременное выполнение нескольких действий

— одновременное выполнение нескольких действий Отложенные действия — запуск анимаций через заданный промежуток времени

Командная работа и тестирование

ProtoPie предлагает удобные инструменты для совместной работы и тестирования:

ProtoPie Cloud — облачный сервис для хранения и обмена прототипами

— облачный сервис для хранения и обмена прототипами Версионирование — отслеживание изменений и возможность откатиться к предыдущим версиям

— отслеживание изменений и возможность откатиться к предыдущим версиям Комментирование — обсуждение прототипа непосредственно в интерфейсе программы

— обсуждение прототипа непосредственно в интерфейсе программы ProtoPie Player — приложение для тестирования на реальных устройствах

— приложение для тестирования на реальных устройствах Аналитика — сбор данных о взаимодействии пользователей с прототипом

Особенность ProtoPie в том, что вы создаете не просто анимированные переходы, а полноценные интерактивные системы, где каждый элемент может взаимодействовать с любым другим, создавая аутентичный пользовательский опыт.

Практический урок: создаем первый проект в Protopie с нуля

Теория теорией, но лучший способ освоить ProtoPie — это создать что-то самостоятельно. Давайте разберем пошаговое создание простого, но функционального прототипа: мобильное приложение с анимированным переключением между вкладками и интерактивной карточкой товара. 🛠️

Шаг 1: Создание нового проекта и импорт материалов

Запустите ProtoPie и нажмите "New Studio Project" Выберите размер холста для мобильного устройства (например, iPhone 13) Для импорта готовых материалов используйте "File → Import" или просто перетащите файлы из Finder/Explorer Если у вас есть проект в Figma, используйте плагин ProtoPie для экспорта слоев

Для нашего проекта импортируйте или создайте следующие элементы:

Нижняя панель навигации с 4 вкладками

Экран главной страницы с несколькими карточками товаров

Экран детальной информации о товаре

Шаг 2: Настройка базовой навигации

Создадим интерактивное переключение между вкладками:

Выберите первую вкладку на панели навигации В панели инспектора нажмите "+" рядом с "Trigger" Выберите триггер "Tap" (касание) Добавьте ответное действие (Response) → "Switch Screen" и выберите соответствующий экран Повторите шаги для всех вкладок

Чтобы добавить анимацию при переключении:

В настройках Switch Screen выберите "Custom" вместо "Instant" Задайте тип анимации (например, "Slide") Настройте длительность и кривую анимации

Шаг 3: Создание интерактивной карточки товара

Теперь сделаем карточку товара, которая раскрывается при нажатии:

Выберите карточку товара на главном экране Добавьте триггер "Tap" В качестве ответного действия выберите "Create Layer" и создайте новый слой с увеличенной карточкой Добавьте анимацию увеличения с помощью "Scale" (от 1 до 1.5) и "Move" для позиционирования в центре Для затемнения фона добавьте полупрозрачный черный прямоугольник на весь экран с анимацией появления

Добавим закрытие карточки при нажатии на область вне её:

Выберите затемненный фон Добавьте триггер "Tap" Создайте ответное действие "Remove Layer" для увеличенной карточки и затемненного фона

Шаг 4: Добавление продвинутой интерактивности

Усовершенствуем наш прототип, добавив жестовые взаимодействия:

Выберите увеличенную карточку товара Добавьте триггер "Drag" (перетаскивание) В ответных действиях выберите "Move" с опцией "With Trigger" Добавьте условие: если карточка перетащена более чем на 100 пикселей вниз, удалить слой

Для условного удаления используйте следующую логику:

Создайте переменную "dragDistance" типа Number В триггере Drag добавьте действие Set Variable: dragDistance = formula(dragger.ty) Добавьте новый триггер "Drag End" с условием if(dragDistance > 100) В ответном действии выберите "Remove Layer"

Шаг 5: Тестирование и экспорт

Проверим работу нашего прототипа:

Нажмите кнопку "Play" в верхнем правом углу для запуска превью Проверьте все взаимодействия и анимации Для тестирования на мобильном устройстве используйте ProtoPie Player (предварительно установите приложение на устройство) Для экспорта выберите "Share → Cloud" или "Export" для создания автономной версии прототипа

Вот и всё! Вы создали свой первый функциональный прототип в ProtoPie, включающий различные типы взаимодействий, анимаций и условную логику. Это основа, на которой вы можете строить более сложные и продвинутые прототипы.

Продвинутые техники и секреты эффективной работы в Protopie

После освоения основ ProtoPie пора перейти к продвинутым техникам, которые раскрывают полный потенциал этого инструмента и отличают работу профессионала от новичка. 🧠

Компонентный подход к проектированию

Организация проекта с использованием компонентов существенно ускоряет работу:

Создание компонентов — выделите группу элементов и выберите "Create Component"

— выделите группу элементов и выберите "Create Component" Библиотека компонентов — сохраняйте часто используемые элементы в Components Panel

— сохраняйте часто используемые элементы в Components Panel Наследование свойств — все экземпляры компонента наследуют изменения мастер-компонента

— все экземпляры компонента наследуют изменения мастер-компонента Переопределение свойств — изменяйте отдельные свойства для конкретных экземпляров

Профессиональный подход — создайте библиотеку компонентов вашего проекта в отдельном файле и импортируйте их в рабочие прототипы.

Продвинутая работа с переменными и формулами

Система переменных в ProtoPie позволяет создавать сложную логику взаимодействия:

Глобальные переменные — доступны во всем прототипе

— доступны во всем прототипе Локальные переменные — ограничены конкретным объектом

— ограничены конкретным объектом Типы данных — Number, Text, Boolean, Color

— Number, Text, Boolean, Color Математические формулы — например, sin(), cos() для создания сложных анимаций

— например, sin(), cos() для создания сложных анимаций Условные выражения — if-then-else для ветвления логики

Пример использования формул для создания пружинного эффекта:

Создайте переменную "springValue" типа Number со значением 0 Добавьте ответное действие "Formula" с выражением: springValue = (1 – Math.exp(-6 time)) (1 – Math.cos(20 time) 0.2) Свяжите значение springValue с масштабированием объекта: scale = 1 + springValue * 0.2

Оптимизация производительности

Сложные прототипы могут потреблять много ресурсов, поэтому важно следовать принципам оптимизации:

Проблема Решение Влияние на производительность Слишком много слоев Группировка и рационализация структуры Высокое Тяжелые изображения Оптимизация размера и формата Среднее Сложные анимации Использование GPU-ускорения (transform вместо position) Высокое Бесконечные циклы Ограничение итераций и условия выхода Критическое Множественные одновременные анимации Последовательное выполнение или снижение сложности Среднее

Интеграция с реальными данными

Для создания по-настоящему реалистичных прототипов используйте интеграцию с данными:

API-запросы — получение реальных данных через GET/POST запросы

— получение реальных данных через GET/POST запросы JSON-парсинг — обработка полученных данных с помощью формул

— обработка полученных данных с помощью формул Локальное хранилище — сохранение данных между сессиями

— сохранение данных между сессиями Имитация базы данных — через систему переменных и массивов

Пример API-интеграции для погодного приложения:

Создайте триггер "Enter Screen" Добавьте ответное действие "Send Request" с URL API погоды Создайте переменные для хранения температуры, влажности и т.д. В обработчике ответа используйте формулы для парсинга JSON и заполнения переменных

Скрытые возможности и хитрости

Несколько малоизвестных, но мощных техник для работы в ProtoPie:

Audio Triggers — реакция на звуковые команды через микрофон

— реакция на звуковые команды через микрофон Motion Paths — анимация по заданным траекториям вместо линейного движения

— анимация по заданным траекториям вместо линейного движения Custom Easing Functions — создание собственных функций плавности для уникальных анимаций

— создание собственных функций плавности для уникальных анимаций Nested Responses — создание цепочек последовательных действий внутри одного ответа

— создание цепочек последовательных действий внутри одного ответа Screen States — использование одного экрана с разными состояниями вместо множества дублирующихся экранов

Секрет профессионалов: используйте "Record Macro" для записи последовательности действий, которые вы часто повторяете, и применяйте их одним кликом.

Структурирование сложных проектов

Для масштабных прототипов используйте правильную организацию:

Именование — последовательная система наименования всех элементов

— последовательная система наименования всех элементов Группировка — логическое разделение на функциональные блоки

— логическое разделение на функциональные блоки Документация — комментирование сложной логики для себя и коллег

— комментирование сложной логики для себя и коллег Модульность — разделение крупного прототипа на несколько связанных файлов

— разделение крупного прототипа на несколько связанных файлов Версионирование — последовательная нумерация и описание изменений

Овладев этими продвинутыми техниками, вы сможете создавать в ProtoPie прототипы практически любой сложности, которые будут неотличимы от финальных продуктов с точки зрения пользовательского взаимодействия.

Мастерство в ProtoPie — это сочетание технической грамотности и творческого подхода. Не бойтесь экспериментировать и выходить за рамки привычных решений. Помните, что даже самый сложный прототип начинается с простого взаимодействия, а затем постепенно обрастает деталями и функциональностью. Инвестируйте время в изучение продвинутых функций — это многократно окупится на каждом новом проекте. Относитесь к прототипированию не как к техническому заданию, а как к процессу исследования и открытия новых возможностей взаимодействия с пользователем.

