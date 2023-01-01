Управление камерой в OpenGL: базовые принципы и продвинутые техники

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class SplineCamera { private: std::vector<glm::vec3> controlPoints; float t; // параметр сплайна [0,1] float speed; public: SplineCamera() : t(0.0f), speed(0.1f) {} void addControlPoint(const glm::vec3& point) { controlPoints.push_back(point); } void update(float deltaTime) { if (controlPoints.size() < 4) return; t += speed * deltaTime; if (t > 1.0f) { t = 0.0f; // Сдвигаем контрольные точки для непрерывного движения controlPoints.erase(controlPoints.begin()); controlPoints.push_back(controlPoints.back() + (controlPoints.back() – *(controlPoints.end() – 2))); } // Вычисляем позицию камеры по кубической кривой Безье position = cubicBezier(controlPoints[0], controlPoints[1], controlPoints[2], controlPoints[3], t); // Направление камеры также можно интерполировать по сплайну glm::vec3 nextPos = cubicBezier(controlPoints[0], controlPoints[1], controlPoints[2], controlPoints[3], t + 0.01f); front = glm::normalize(nextPos – position); right = glm::normalize(glm::cross(front, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f))); up = glm::normalize(glm::cross(right, front)); } private: glm::vec3 cubicBezier(const glm::vec3& p0, const glm::vec3& p1, const glm::vec3& p2, const glm::vec3& p3, float t) { float u = 1.0f – t; float tt = t * t; float uu = u * u; float uuu = uu * u; float ttt = tt * t; glm::vec3 p = uuu * p0; p += 3.0f * uu * t * p1; p += 3.0f * u * tt * p2; p += ttt * p3; return p; } };