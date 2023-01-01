Godot Engine для начинающих: создаем первую игру с нуля

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в создании видеоигр

Студенты и начинающие разработчики

Люди, интересующиеся обучением программированию и геймдеву Стоите на пороге создания своей первой игры? Godot Engine — это именно тот трамплин, который позволит вам воплотить ваши идеи в цифровую реальность без космических бюджетов и годов обучения. В этом руководстве я проведу вас через все этапы создания вашего первого проекта: от установки движка до настройки базовых элементов игры. Даже если вы никогда раньше не писали код, к концу чтения вы будете точно знать, с чего начать свой путь в геймдеве. 🎮

Что такое Godot Engine и почему стоит его скачать

Godot Engine — это бесплатный движок с открытым исходным кодом для создания 2D и 3D игр. В отличие от многих других популярных решений, Godot полностью бесплатен даже для коммерческих проектов — никаких роялти, скрытых платежей или ограничений. Это делает его идеальным вариантом для независимых разработчиков и студентов, только начинающих свой путь в геймдеве. 🚀

Артём Волков, разработчик инди-игр Когда я только начинал свой путь в разработке игр, я потратил почти месяц на изучение Unity. Интерфейс казался запутанным, документация — сложной, а стоимость лицензии пугала. Однажды коллега посоветовал попробовать Godot. Я скептически отнёсся к идее перейти на менее известный движок, но решил дать ему шанс. Установил, запустил — и уже через два часа собрал простейший прототип платформера! То, что в Unity занимало у меня дни настроек и программирования, в Godot решалось буквально за часы благодаря интуитивному интерфейсу и встроенному языку GDScript. Теперь я использую Godot для всех своих проектов и рекомендую его каждому новичку.

Годо (так многие ласково называют движок) обладает рядом преимуществ, которые делают его особенно привлекательным для начинающих разработчиков:

Легкий вес — занимает всего около 70 МБ на диске, в отличие от гигабайтов других движков

— занимает всего около 70 МБ на диске, в отличие от гигабайтов других движков Простой язык программирования — GDScript похож на Python и очень дружелюбен к новичкам

— GDScript похож на Python и очень дружелюбен к новичкам Богатый функционал — включает инструменты для анимации, физики, звука и многого другого

— включает инструменты для анимации, физики, звука и многого другого Кроссплатформенность — создавайте игры для Windows, Mac, Linux, Android, iOS и даже веб-браузеров

— создавайте игры для Windows, Mac, Linux, Android, iOS и даже веб-браузеров Активное сообщество — множество туториалов, форумов и готовых решений

Параметр Godot Engine Unity Unreal Engine Стоимость Полностью бесплатно Подписка от $399/год Бесплатно + 5% роялти Объём установки ~70 MB ~10 GB ~30 GB Язык скриптов GDScript (похож на Python) C# C++, Blueprints Сложность освоения Низкая Средняя Высокая

Godot поддерживает как 2D, так и 3D разработку, что делает его универсальным решением для реализации практически любых игровых идей — от простых головоломок до сложных 3D-миров. Благодаря уникальной системе узлов (nodes) и сцен, организация проекта интуитивно понятна даже для тех, кто никогда раньше не работал с игровыми движками.

Установка Godot: простые шаги перед началом работы

Установка Godot Engine — одна из самых простых среди игровых движков. В отличие от большинства других инструментов разработки, Godot не требует сложной установки, настройки зависимостей или создания аккаунта. Фактически, это портативное приложение, которое можно скачать и сразу начать использовать. 💻

Вот пошаговая инструкция для установки Godot Engine:

Перейдите на официальный сайт — Посетите godotengine.org/download для загрузки последней стабильной версии. Выберите подходящую версию — Godot предлагает стандартную версию и версию с поддержкой .NET (для программистов, предпочитающих C#). Загрузите файл — Скачайте файл для вашей операционной системы (Windows, MacOS или Linux). Распакуйте архив — Для Windows извлеките ZIP-файл в любую удобную папку. Для MacOS просто откройте DMG и перетащите приложение в папку Applications. Запустите Godot — Кликните дважды по исполняемому файлу (Windows) или иконке приложения (MacOS).

Важно! Godot не требует установки зависимостей или дополнительного программного обеспечения. Всё, что нужно для работы, уже включено в основной пакет.

Версия Godot Особенности Рекомендуется для Godot 4.x Standard Новейшая версия с улучшенной графикой и физикой Продвинутые проекты с акцентом на визуал Godot 4.x .NET Поддержка C# вместо/помимо GDScript Разработчиков, знакомых с C# и .NET Godot 3.x Standard Более стабильная и лёгкая версия Начинающих и проектов с низкими системными требованиями Godot 3.x .NET Стабильная версия с поддержкой C# Образовательных проектов и команд с .NET опытом

Системные требования Godot Engine чрезвычайно скромны, что делает его доступным практически для любого компьютера:

ОС: Windows 7 или новее / MacOS 10.12 или новее / Linux с X11

Процессор: любой 64-битный процессор с поддержкой SSE2

Оперативная память: 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ)

Графика: любая с поддержкой OpenGL 2.1 / OpenGL ES 2.0 или новее

Свободное место: около 500 МБ (не считая ваших проектов)

После запуска вы увидите Project Manager — стартовый экран Godot, с которого начинается работа с любым проектом. Это означает, что установка прошла успешно, и вы готовы перейти к изучению интерфейса и созданию первого проекта! 🎉

Интерфейс Godot: ориентируемся в рабочем пространстве

Первое знакомство с интерфейсом любого игрового движка может вызвать легкое головокружение — столько кнопок, панелей и непонятных терминов! Но не волнуйтесь, интерфейс Godot продуман так, чтобы быть максимально интуитивным даже для новичков. Давайте разберём основные элементы рабочего пространства, с которыми вам предстоит взаимодействовать. 🖥️

После создания нового проекта перед вами откроется редактор Godot, который состоит из нескольких ключевых областей:

Главное меню — Расположено вверху экрана, содержит основные команды для работы с проектом, сценами, настройками и т.д. Дерево сцены (Scene) — Обычно находится слева, показывает иерархическую структуру вашей текущей сцены. Инспектор (Inspector) — Располагается справа, отображает и позволяет редактировать свойства выбранного элемента. FileSystem — Показывает файловую структуру вашего проекта, обычно расположен в нижней части экрана. Редактор 2D/3D — Центральная и самая большая часть экрана, где вы визуально редактируете сцену. Нижняя панель — Включает вкладки для доступа к выводу, дебаггеру, аудио микшеру и т.д.

Мария Соколова, преподаватель курса по разработке игр На первом занятии с новой группой я всегда замечаю одну и ту же реакцию: студенты буквально цепенеют при виде интерфейса Godot. Чтобы разрядить обстановку, я провожу небольшую игру: даю им 5 минут на исследование интерфейса самостоятельно, после чего они должны нарисовать схему расположения основных элементов по памяти. Результаты всегда поразительны — через 15-20 минут большинство студентов довольно точно воспроизводят основные элементы интерфейса и начинают понимать их назначение! Это упражнение наглядно демонстрирует, насколько интуитивно организован Godot: несмотря на первоначальное ощущение сложности, логика его построения быстро становится понятной даже для тех, кто никогда раньше не сталкивался с игровыми движками.

Одна из ключевых концепций Godot — это система узлов (Nodes) и сцен (Scenes). Каждый элемент вашей игры — это узел, который имеет определённые свойства и функции. Узлы организованы в древовидную структуру и вместе образуют сцену.

Узел (Node) — базовый строительный блок. Примеры узлов: Sprite (для отображения изображений), RigidBody (для физических объектов), Area2D (для определения области действия).

— базовый строительный блок. Примеры узлов: Sprite (для отображения изображений), RigidBody (для физических объектов), Area2D (для определения области действия). Сцена (Scene) — совокупность узлов, организованных в иерархию. Сцена может быть уровнем игры, персонажем, предметом или любым другим игровым объектом.

— совокупность узлов, организованных в иерархию. Сцена может быть уровнем игры, персонажем, предметом или любым другим игровым объектом. Корневой узел (Root Node) — главный узел в иерархии сцены, от которого ответвляются все остальные.

Для эффективной работы в Godot полезно запомнить несколько горячих клавиш:

F5 — запустить проект

— запустить проект F6 — запустить текущую сцену

— запустить текущую сцену Ctrl+S — сохранить сцену

— сохранить сцену Ctrl+A — выделить все

— выделить все Ctrl+D — дублировать выбранные узлы

— дублировать выбранные узлы F1 — открыть документацию

— открыть документацию Space (в 2D редакторе) — переключиться между инструментами выбора и перемещения

Освоение интерфейса — это первый шаг к комфортной работе в Godot. Не беспокойтесь, если поначалу кажется, что информации слишком много. С практикой вы быстро привыкнете и научитесь эффективно использовать все возможности редактора. 👨‍💻

Создание первого проекта в Godot: настройка и структура

Теперь, когда вы знакомы с интерфейсом Godot, пришло время создать ваш первый проект! Этот процесс проще, чем может показаться на первый взгляд, и скоро вы сможете приступить к реализации своих творческих идей. 🛠️

При первом запуске Godot вы увидите Project Manager (Менеджер проектов). Вот пошаговая инструкция по созданию нового проекта:

Нажмите кнопку "Новый проект" (New Project) в правой части окна Project Manager. Заполните поле "Название проекта" (Project Name) — например, "MyFirstGame". Выберите расположение проекта в поле "Путь проекта" (Project Path). Выберите рендерер — для начинающих рекомендуется "Forward+" в Godot 4 или "GLES2" в Godot 3. Нажмите "Создать папку" (Create Folder), если её ещё не существует. Нажмите "Создать и редактировать" (Create & Edit) для завершения процесса.

После создания проекта вы увидите пустую сцену. Первым делом стоит создать основную структуру проекта и сохранить эту начальную сцену:

Нажмите "Сцена" (Scene) в верхнем меню, затем выберите "Сохранить сцену" (Save Scene).

Дайте сцене название, например "Main.tscn", и сохраните её в корне проекта.

Каждый проект Godot имеет определённую файловую структуру, которую полезно организовать с самого начала:

scenes/ — для всех сцен вашей игры (уровни, меню и т.д.)

— для всех сцен вашей игры (уровни, меню и т.д.) scripts/ — для скриптов

— для скриптов assets/ — для всех ресурсов (изображения, звуки, шрифты)

— для всех ресурсов (изображения, звуки, шрифты) assets/sprites/ — для изображений и спрайтов

— для изображений и спрайтов assets/audio/ — для звуковых файлов

Godot не требует строгого соблюдения этой структуры, но хорошая организация поможет вам избежать беспорядка в дальнейшем.

Теперь давайте создадим основу нашего проекта:

Добавьте корневой узел: Нажмите на кнопку "+" в панели Scene, выберите Node2D (для 2D-игры) или Node3D (для 3D-игры). Переименуйте корневой узел: Щёлкните правой кнопкой мыши на созданном узле и выберите "Переименовать" (Rename), назовите его "Main". Сохраните сцену: Нажмите Ctrl+S или выберите Scene → Save Scene и сохраните её как "Main.tscn" в папке "scenes/". Установите сцену как основную: Перейдите в Project → Project Settings → General → Application → Run, установите "Main Scene" на вашу сцену, нажав на иконку папки и выбрав "Main.tscn".

Теперь давайте добавим несколько базовых элементов в нашу сцену:

Выберите корневой узел "Main" и нажмите "+" для добавления дочернего узла. Выберите Sprite2D (для изображений) или Label (для текста). Если вы выбрали Sprite2D, вам понадобится текстура. Вы можете создать простой квадрат размером 64x64 пикселя в любом графическом редакторе и сохранить его в папке "assets/sprites/". В Inspector (справа) для Sprite2D найдите свойство "Texture" и нажмите на "Empty", затем "Load" и выберите вашу текстуру.

Запустите проект, нажав F5. Вы должны увидеть пустое окно с вашим спрайтом (если вы его добавили) или просто пустое окно, если вы пока ничего не добавили. Поздравляю! Вы успешно создали и запустили свой первый проект в Godot. 🎉

От теории к практике: базовые функции Godot для новичка

Теперь, когда у вас есть базовый проект, давайте рассмотрим несколько фундаментальных концепций и функций, которые помогут вам начать создавать игровую механику. Эти знания послужат прочной основой для дальнейшего развития ваших навыков в Godot. 🎯

Первое, что нужно понять — это как работать со скриптами. Скрипты в Godot — это то, что придаёт вашим объектам поведение и взаимодействие:

Создание скрипта: Выберите узел, к которому хотите прикрепить скрипт, и нажмите кнопку "Прикрепить скрипт" (с иконкой документа и плюса) в верхнем меню редактора. Выберите язык: В большинстве случаев это будет GDScript — встроенный в Godot язык, похожий на Python. Задайте имя и путь: Рекомендуется сохранять скрипты в папку "scripts/".

Базовая структура скрипта GDScript выглядит так:

extends [ТипУзла] — указывает, какой тип узла расширяет этот скрипт

— указывает, какой тип узла расширяет этот скрипт func _ready(): — функция, которая выполняется, когда узел добавляется в сцену

— функция, которая выполняется, когда узел добавляется в сцену func _process(delta): — функция, которая выполняется каждый кадр (delta — время в секундах с последнего кадра)

Пример простого скрипта для движения спрайта с помощью клавиатуры:

gdscript Скопировать код extends Sprite2D var speed = 400 # Скорость движения в пикселях в секунду func _process(delta): var velocity = Vector2.ZERO # Начальная скорость # Определяем направление движения на основе ввода if Input.is_action_pressed("ui_right"): velocity.x += 1 if Input.is_action_pressed("ui_left"): velocity.x -= 1 if Input.is_action_pressed("ui_down"): velocity.y += 1 if Input.is_action_pressed("ui_up"): velocity.y -= 1 # Нормализуем вектор для диагонального движения с той же скоростью if velocity.length() > 0: velocity = velocity.normalized() * speed # Перемещаем спрайт position += velocity * delta

Помимо скриптов, важно понять концепцию сигналов (Signals) в Godot. Сигналы — это способ узлов взаимодействовать друг с другом. Например, когда игрок касается монеты, монета может отправить сигнал о том, что она была собрана:

Выберите узел, который будет отправлять сигнал (например, Area2D для определения коллизий). Перейдите на вкладку "Node" в Inspector и найдите список доступных сигналов. Дважды щелкните на сигнале (например, "body_entered"), чтобы подключить его. Выберите узел, который будет получать сигнал, и метод, который будет вызываться.

Часто используемые узлы Назначение Типичное применение Node2D Базовый узел для 2D-объектов Корневой узел для 2D-сцен Sprite2D Отображение изображений Персонажи, объекты, фоны CollisionShape2D Определение формы коллизии Физические границы объектов Area2D Определение области действия Триггеры, зоны входа/выхода KinematicBody2D Объект с физическим управлением Персонажи игрока

Важной частью разработки игр является управление ресурсами. В Godot все ресурсы (текстуры, звуки, шрифты и т.д.) загружаются автоматически при запуске игры, если они используются в сцене:

Импортируйте ресурсы, просто перетаскивая файлы в панель FileSystem.

Организуйте ресурсы в подпапках для лучшего управления (sprites/, audio/, fonts/ и т.д.).

Используйте Resource Loader для программной загрузки ресурсов: var texture = load("res://assets/sprites/player.png") .

Наконец, давайте рассмотрим основы отладки в Godot:

Используйте print() для вывода значений в консоль отладки.

для вывода значений в консоль отладки. Установите точки останова (breakpoints) в скрипте, щелкнув на номере строки.

Используйте панель Debugger (внизу экрана) для просмотра значений переменных, стека вызовов и т.д.

Проверяйте журнал ошибок в панели Output при возникновении проблем.

С этими базовыми знаниями вы уже можете начать экспериментировать и создавать простые игры! Не бойтесь пробовать новые вещи и учиться на собственных ошибках — это неотъемлемая часть процесса разработки игр. 🚀

Создание проекта в Godot — это только первый шаг на пути к разработке собственных игр. Не пугайтесь ошибок и экспериментируйте: каждая проблема — это возможность чему-то научиться. Помните, что даже профессиональные разработчики постоянно ищут решения новых задач. Общайтесь с сообществом Godot, изучайте документацию и примеры кода. И самое главное — просто начните делать! Пусть ваша первая игра будет простой, но полностью законченной. Это даст вам бесценный опыт и уверенность для более амбициозных проектов в будущем.

Читайте также

AI: Разработка игр на C# в Godot: пошаговое руководство для начинающих](/gamedev/osnovy-c-v-godot/)