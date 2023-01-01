Godot Engine: создаем первую игру от установки до публикации

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, желающие создать свою первую игру

Люди, интересующиеся использованием Godot Engine

Студенты курсов программирования и гейм-дизайна, стремящиеся получить практический опыт Помните тот момент, когда вы впервые решились создать собственную игру? Гениальная идея есть, энтузиазм через край, но как только дело доходит до технической стороны — наступает ступор. Godot Engine меняет правила игры, предлагая интуитивно понятную среду разработки даже для новичков. В этом руководстве я проведу вас через все этапы создания первой игры — от установки движка до публикации готового проекта. Никакой лишней теории — только практические шаги, которые превратят вашу идею в реальность. Пристегните ремни — мы начинаем путешествие в мир геймдева! 🚀

Первые шаги в Godot: настройка среды разработки

Прежде чем погрузиться в увлекательный мир разработки игр, необходимо подготовить рабочую среду. Godot Engine — это бесплатный движок с открытым исходным кодом, который работает на всех основных платформах. Начнем с установки и настройки.

Для начала перейдите на официальный сайт Godot и скачайте версию, соответствующую вашей операционной системе. Доступны две версии: стандартная и с поддержкой .NET. Для нашего руководства выберите стандартную версию, которая использует встроенный язык программирования GDScript.

После загрузки выполните установку согласно инструкциям для вашей ОС:

Windows: Распакуйте архив в удобное место. Godot не требует классической установки — это портативное приложение.

Распакуйте архив в удобное место. Godot не требует классической установки — это портативное приложение. MacOS: Перетащите загруженный .dmg файл в папку Applications.

Перетащите загруженный .dmg файл в папку Applications. Linux: Распакуйте архив и при необходимости добавьте исполняемый файл в PATH или создайте ярлык.

Запустив Godot впервые, вы увидите менеджер проектов. Здесь можно создать новый проект или открыть существующий. Для нашего первого проекта нажмите кнопку "New Project".

Параметр настройки Рекомендуемое значение Описание Project Name My First Game Название вашего проекта Project Path [Удобное вам место] Путь для сохранения файлов проекта Renderer Forward+ Для 2D-игр подойдет любой рендерер Version Control Metadata Enabled Полезно для отслеживания изменений

После создания проекта Godot запустит редактор. Здесь мы настроим несколько важных параметров:

Перейдите в меню "Editor" → "Editor Settings" и настройте тему интерфейса по вкусу (светлая/темная). Проверьте вкладку "General" → "Filesystem" и убедитесь, что автосохранение включено. В разделе "Text Editor" настройте размер шрифта и подсветку синтаксиса для комфортного программирования.

Отлично! Ваша среда разработки готова. Теперь можно переходить к изучению интерфейса и созданию первого игрового объекта. 🔧

Александр Новиков, гейм-дизайнер Когда я впервые решил попробовать Godot, у меня был богатый опыт работы с Unity. Помню свое недоумение — где все эти сложные меню? Почему всё так... просто? Моя первая настройка Godot заняла буквально 10 минут. Я сначала даже не поверил, что всё уже готово к работе. Решил проверить, насколько быстро я смогу сделать простой прототип платформера. В Unity на это уходило минимум час с базовой физикой. В Godot я создал работающий прототип за 25 минут — с коллизиями, гравитацией и управлением. Этот момент стал для меня переломным. Я понял, что Godot — не просто альтернатива более известным движкам, а совершенно другой подход к разработке. Подход, который уважает ваше время и снижает порог входа без ущерба для функциональности.

Основы Godot: интерфейс и ключевые концепты

Прежде чем приступить к созданию игры, важно понять основные концепции Godot и освоить интерфейс редактора. Godot использует уникальную систему узлов (Nodes) и сцен (Scenes), которая отличает его от других игровых движков.

Интерфейс Godot разделен на несколько ключевых областей:

Редактор сцены — центральная область, где вы визуально размещаете и редактируете объекты.

— центральная область, где вы визуально размещаете и редактируете объекты. Инспектор — правая панель, показывающая свойства выбранного объекта.

— правая панель, показывающая свойства выбранного объекта. Дерево сцены — левая панель, отображающая иерархию узлов в текущей сцене.

— левая панель, отображающая иерархию узлов в текущей сцене. FileSystem — нижняя панель, позволяющая управлять файлами проекта.

— нижняя панель, позволяющая управлять файлами проекта. Редактор скриптов — отдельное окно для написания кода.

Ключевые концепции Godot, которые необходимо понять:

Узлы (Nodes) — базовые строительные блоки в Godot. Каждый узел имеет имя, свойства и может выполнять определенные функции. Сцены (Scenes) — коллекции узлов, организованных в древовидную структуру. Сцены можно сохранять и повторно использовать. Сигналы (Signals) — система событий, позволяющая узлам общаться между собой без прямых зависимостей. Ресурсы (Resources) — многократно используемые данные, такие как текстуры, звуки или скрипты.

Давайте попрактикуемся в создании базовой сцены. Нажмите кнопку "+" рядом с вкладкой "Scene" для создания нового корневого узла. Godot предложит выбрать тип узла — для начала выберите "Node2D". Этот узел будет служить контейнером для других элементов 2D-игры.

Тип узла Назначение Когда использовать Node2D Базовый класс для всех 2D-объектов Когда нужна трансформация (положение, поворот, масштаб) Sprite2D Отображение 2D-изображений Для персонажей, объектов, фонов Area2D Обнаружение коллизий Для триггеров, зон взаимодействия RigidBody2D Физическое тело с реакцией на силы Для объектов, подчиняющихся физике CharacterBody2D Контролируемый персонаж с физикой Для игрового персонажа

После создания корневого узла, добавим к нему дочерний узел типа Sprite2D. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на узле Node2D в дереве сцены, выберите "Add Child Node" и найдите "Sprite2D".

Теперь загрузим изображение для нашего спрайта. В инспекторе найдите свойство "Texture" узла Sprite2D и нажмите "Empty" → "Load". Если у вас ещё нет подходящего изображения, вы можете создать временный прототип, использовав встроенный инструмент "New GradientTexture2D".

Сохраните сцену, нажав Ctrl+S (или Cmd+S на MacOS). Godot предложит назвать файл сцены — имя должно отражать содержимое, например "Player.tscn" или "MainScene.tscn".

Поздравляю! Вы создали свою первую сцену в Godot. Это фундамент, на котором мы будем строить нашу игру. 🎮

Создаём простую 2D-игру в Godot с нуля

Теперь, когда мы освоили основы интерфейса и концепций Godot, пришло время создать полноценную простую 2D-игру. Мы разработаем классический платформер, где игрок управляет персонажем, собирает монеты и избегает препятствий.

Наш проект будет состоять из следующих компонентов:

Персонаж игрока с возможностью перемещения и прыжков

Платформы для перемещения

Коллекционные предметы (монеты)

Опасности (шипы)

Система очков и конец уровня

Начнем с создания основных сцен нашей игры:

Player.tscn — персонаж игрока Coin.tscn — коллекционный предмет Level1.tscn — первый уровень игры

Сначала создадим персонажа. Создайте новую сцену с корневым узлом CharacterBody2D. Этот тип узла специально предназначен для игровых персонажей с физикой. К нему добавьте следующие дочерние узлы:

Sprite2D — для визуального представления персонажа CollisionShape2D — для определения коллизий Camera2D — камера, следующая за персонажем

Для узла CollisionShape2D установите форму коллизии, соответствующую вашему спрайту. В инспекторе найдите свойство "Shape" и создайте новую форму, например, RectangleShape2D или CapsuleShape2D. Настройте размеры формы так, чтобы она соответствовала видимой части спрайта.

Для камеры включите свойство "Current" в инспекторе, чтобы она стала активной при запуске сцены.

Мария Соколова, преподаватель курсов по разработке игр Когда я проводила свой первый воркшоп по Godot, многие участники сталкивались с одной и той же проблемой — они не понимали, почему их персонаж проваливается сквозь платформы или не реагирует на коллизии. Решение оказалось простым, но неочевидным для новичков. Мы работали над платформером, и многие забывали настроить слои коллизий. В одном случае студент потратил почти час, пытаясь понять, почему его персонаж не стоит на платформах. Оказалось, что он добавил коллизию, но забыл настроить маску коллизий так, чтобы персонаж взаимодействовал с платформами. Мы вместе открыли настройки проекта, перешли в раздел Layer Names и назначили имена для слоев — "Player", "Platforms", "Collectibles". После этого настроили маски коллизий так, чтобы игрок взаимодействовал с платформами, но коллекционные предметы взаимодействовали только с игроком. Игра сразу заработала как надо! Этот момент стал важным уроком для всех: в разработке игр детали имеют значение, а правильная настройка систем коллизий — ключ к работающей механике.

Теперь создадим сцену монеты. Создайте новую сцену с корневым узлом Area2D (этот тип узла позволяет обнаруживать вхождение других объектов). Добавьте к нему:

Sprite2D — для отображения монеты CollisionShape2D — для определения области взаимодействия AnimationPlayer — для анимации вращения монеты

Для создания анимации выберите узел AnimationPlayer и нажмите "Animation" → "New". Назовите анимацию "Rotate". В дорожке анимации выберите свойство "rotation" узла Sprite2D и добавьте ключевые кадры для создания вращения.

Теперь создадим основной уровень. Создайте новую сцену с корневым узлом Node2D. Сюда мы будем добавлять все элементы нашего уровня. Для создания платформ и уровня у нас есть несколько вариантов:

TileMap — идеально для создания сетки тайлов (блоков)

— идеально для создания сетки тайлов (блоков) StaticBody2D — для отдельных платформ нестандартной формы

Для начала добавим TileMap. Щелкните правой кнопкой мыши на корневом узле и выберите "Add Child Node" → "TileMap". После создания TileMap необходимо создать TileSet — набор тайлов, которые будут использоваться для построения уровня.

В инспекторе TileMap найдите свойство "Tile Set" и нажмите "Empty" → "New TileSet". Затем перейдите в режим редактирования тайлов, нажав на кнопку "TileSet" в нижней панели редактора. Здесь вы можете добавить текстуры и настроить коллизии для каждого типа тайла.

После настройки TileSet вернитесь в режим сцены и начните рисовать уровень, выбирая тайлы из палитры и размещая их на TileMap.

Для завершения дизайна уровня добавьте несколько экземпляров вашей сцены монеты, расположив их в стратегических местах уровня. Для этого перетащите файл Coin.tscn из FileSystem в вашу сцену уровня или используйте опцию "Instance Child Scene" в контекстном меню.

Не забудьте также добавить экземпляр вашего персонажа (Player.tscn) в начало уровня, чтобы игрок мог управлять им.

На этом базовая структура нашей игры готова! В следующем разделе мы добавим программирование на GDScript, чтобы оживить нашу игру. 🚀

Программирование на GDScript: основные механики игры

GDScript — это скриптовый язык Godot, специально разработанный для создания игр. Его синтаксис напоминает Python, что делает его идеальным для новичков. В этом разделе мы напишем код для основных механик нашей игры.

Начнем с программирования движения персонажа. Выберите узел CharacterBody2D в сцене Player.tscn и нажмите кнопку "Attach Script" в верхней панели инструментов. Godot создаст новый скрипт с базовым шаблоном. Замените содержимое скрипта следующим кодом:

Скрипт управления персонажем (Player.gd):

gdscript Скопировать код extends CharacterBody2D const SPEED = 300.0 const JUMP_VELOCITY = -400.0 var gravity = ProjectSettings.get_setting("physics/2d/default_gravity") var coins = 0 func _physics_process(delta): # Добавление гравитации if not is_on_floor(): velocity.y += gravity * delta # Обработка прыжка if Input.is_action_just_pressed("ui_accept") and is_on_floor(): velocity.y = JUMP_VELOCITY # Получение направления движения var direction = Input.get_axis("ui_left", "ui_right") # Обработка движения if direction: velocity.x = direction * SPEED else: velocity.x = move_toward(velocity.x, 0, SPEED) # Поворот спрайта в зависимости от направления движения if direction > 0: $Sprite2D.flip_h = false elif direction < 0: $Sprite2D.flip_h = true move_and_slide() func collect_coin(): coins += 1 print("Collected coin! Total: ", coins)

Этот скрипт добавляет базовое горизонтальное движение, прыжки и подсчет собранных монет. Обратите внимание на использование moveandslide(), который обрабатывает коллизии и движение.

Теперь добавим скрипт для монеты, чтобы она исчезала при сборе и увеличивала счетчик. Откройте сцену Coin.tscn, выберите корневой узел Area2D и добавьте скрипт:

Скрипт монеты (Coin.gd):

gdscript Скопировать код extends Area2D func _ready(): # Подключаем сигнал входа тела в область монеты body_entered.connect(_on_body_entered) # Запускаем анимацию вращения $AnimationPlayer.play("Rotate") func _on_body_entered(body): if body.has_method("collect_coin"): body.collect_coin() # Создаем эффект сбора монеты (опционально) var tween = create_tween() tween.tween_property(self, "scale", Vector2(1.5, 1.5), 0.1) tween.tween_property(self, "scale", Vector2(0, 0), 0.2) tween.tween_callback(queue_free)

Этот скрипт проверяет, когда игрок входит в область монеты, вызывает метод collect_coin() и создает простую анимацию исчезновения монеты.

Для добавления игрового интерфейса, показывающего количество собранных монет, создайте новую сцену с корневым узлом Control. Добавьте Label для отображения счета и сохраните как HUD.tscn. Затем добавьте экземпляр HUD в вашу основную сцену уровня.

Скрипт для HUD (HUD.gd):

gdscript Скопировать код extends Control @onready var score_label = $ScoreLabel func update_score(new_score): score_label.text = "Coins: " + str(new_score)

Теперь модифицируйте скрипт игрока, чтобы обновлять HUD при сборе монеты:

gdscript Скопировать код func collect_coin(): coins += 1 get_node("/root/Level1/HUD").update_score(coins)

Основные типы программируемых механик в играх Godot:

Тип механики Компоненты Godot Типичные методы Движение персонажа CharacterBody2D, InputMap physicsprocess(), moveandslide() Коллекционные предметы Area2D, сигналы body_entered, connect() Враги и препятствия CharacterBody2D, RigidBody2D process(), physics_process() Игровой интерфейс Control, Label, TextureRect update_score(), show(), hide() Эффекты и анимации AnimationPlayer, CPUParticles2D play(), emit()

Для добавления финального штриха, создайте финишную зону с использованием Area2D. Когда игрок достигнет её, будет показано сообщение о завершении уровня:

gdscript Скопировать код extends Area2D func _ready(): body_entered.connect(_on_body_entered) func _on_body_entered(body): if body.is_in_group("player"): # Показываем сообщение о победе get_node("/root/Level1/HUD/WinMessage").visible = true # Останавливаем игрока body.set_physics_process(false)

Поздравляю! 🎉 Вы успешно запрограммировали основные механики для вашей первой игры в Godot. Протестируйте игру, нажав F5 или кнопку "Play" в верхнем правом углу редактора. Вы должны увидеть своего персонажа, который может бегать, прыгать и собирать монеты.

Финальные штрихи: публикация вашей первой игры в Godot

Когда основная механика вашей игры работает, пришло время для финальных штрихов и подготовки к публикации. В этом разделе мы рассмотрим, как улучшить вашу игру, отполировать её и подготовить к релизу.

Прежде всего, добавим несколько важных элементов, которые сделают игру более завершенной:

Меню игры — создайте отдельную сцену с кнопками "Играть", "Настройки" и "Выход". Звуковые эффекты — добавьте звуки для прыжков, сбора монет и фоновую музыку. Система сохранения — реализуйте сохранение прогресса игрока. Визуальные эффекты — добавьте частицы, анимации переходов между сценами.

Для добавления звуковых эффектов, создайте узел AudioStreamPlayer и загрузите соответствующие аудиофайлы. Например, для звука сбора монеты, добавьте AudioStreamPlayer к сцене монеты и вызывайте его проигрывание в методе onbody_entered():

gdscript Скопировать код func _on_body_entered(body): if body.has_method("collect_coin"): body.collect_coin() $CoinSound.play() # Важно: не удаляем объект сразу, чтобы звук успел проиграться visible = false $CollisionShape2D.set_deferred("disabled", true) await $CoinSound.finished queue_free()

Для создания меню, создайте новую сцену с корневым узлом Control. Добавьте кнопки, фоновое изображение и любые другие элементы UI. Вот пример скрипта для главного меню:

gdscript Скопировать код extends Control func _ready(): # Подключаем сигналы нажатия кнопок $PlayButton.pressed.connect(_on_play_button_pressed) $SettingsButton.pressed.connect(_on_settings_button_pressed) $ExitButton.pressed.connect(_on_exit_button_pressed) func _on_play_button_pressed(): # Переход к первому уровню get_tree().change_scene_to_file("res://scenes/Level1.tscn") func _on_settings_button_pressed(): # Показываем настройки $SettingsPanel.visible = true func _on_exit_button_pressed(): # Выход из игры get_tree().quit()

После завершения работы над игрой, следует протестировать её на наличие ошибок и баланс игрового процесса. Вот короткий чеклист для финальной проверки:

Все ли скрипты работают корректно?

Отображаются ли все визуальные элементы?

Работают ли звуки и музыка?

Возможно ли пройти игру от начала до конца?

Правильно ли настроен баланс сложности?

Когда ваша игра готова, пришло время для её экспорта. Godot предоставляет встроенные инструменты для компиляции вашей игры под различные платформы.

Для экспорта игры, перейдите в меню "Project" → "Export". Если вы используете Godot впервые, вам будет предложено скачать шаблоны экспорта. После скачивания шаблонов, нажмите "Add" и выберите целевую платформу (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, HTML5).

Для каждой платформы настройте параметры экспорта:

Имя пакета — уникальный идентификатор вашей игры.

— уникальный идентификатор вашей игры. Версия — текущая версия вашей игры.

— текущая версия вашей игры. Иконка приложения — изображение, которое будет отображаться в меню ОС.

— изображение, которое будет отображаться в меню ОС. Сцена запуска — обычно это сцена главного меню.

После настройки всех параметров, нажмите "Export Project" и выберите место сохранения экспортированной игры.

После успешного экспорта, вы можете распространять свою игру несколькими способами:

Itch.io — популярная платформа для инди-игр, где вы можете бесплатно загружать свои проекты. Steam — крупнейший магазин игр (требует регистрации разработчика и оплаты). Google Play / App Store — для мобильных игр (требуют регистрации разработчика). Собственный веб-сайт — особенно удобно для HTML5-версий игр.

Не забудьте также создать страницу для своей игры с описанием, скриншотами и трейлером. Это поможет привлечь больше игроков.

Поздравляю! 🏆 Вы прошли весь путь от установки Godot до публикации своей первой игры. Это только начало вашего путешествия в мир разработки игр. Продолжайте экспериментировать, учиться и создавать новые проекты, и вскоре вы сможете воплотить в жизнь даже самые амбициозные игровые идеи.

Создание игр — это не просто техническое упражнение, а настоящее творчество, доступное каждому. С помощью Godot вы только что сделали первый шаг в увлекательное путешествие по геймдеву. Помните, что каждый великий разработчик начинал с простых проектов. Ваша первая игра может быть скромной, но она содержит все фундаментальные принципы, которые используются в крупнейших игровых хитах. Экспериментируйте, расширяйте свой проект и не бойтесь делиться им с миром — обратная связь от игроков станет вашим лучшим учителем на пути к мастерству.

