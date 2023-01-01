Создание игр без кода: 5 онлайн-платформ для новичков в геймдеве#Основы геймдева #Game Design #Идея и концепт игры
Для кого эта статья:
- Подростки и молодежь, заинтересованные в разработке игр
- Начинающие разработчики и гейм-дизайнеры без опыта программирования
Преподаватели и родители, ищущие ресурсы для обучения детей технологиям и креативному мышлению
Разработка игр больше не требует многолетнего опыта программирования и суперкомпьютеров. Благодаря современным онлайн-платформам создать свою игру может даже подросток с базовыми компьютерными навыками. Готовые инструменты, визуальные редакторы и обширные библиотеки ассетов превратили некогда сложный процесс в доступное хобби для миллионов. Пять минут на регистрацию — и вы уже разработчик со всем необходимым инструментарием. А бесплатные онлайн-ресурсы сделали вход в геймдев практически бесплатным. 🎮
Почему создавать игры онлайн стало доступно каждому
Ещё десять лет назад разработка игр требовала солидных знаний в программировании, понимания математических алгоритмов и графического дизайна. Сегодня барьеры входа в геймдев рухнули благодаря трём ключевым факторам.
Первый — демократизация инструментов разработки. Мощные игровые движки стали доступны онлайн, без необходимости установки громоздкого ПО. Большинство современных платформ предлагают бесплатные планы с достаточным функционалом для создания полноценных игр.
Второй — визуальное программирование. Современные платформы позволяют создавать игровую логику с помощью блок-схем или простых визуальных скриптов. Это решение убрало потребность в глубоком знании языков программирования для новичков.
Андрей Ковалев, гейм-дизайнер
Когда я начинал создавать свою первую игру в 2010 году, мне пришлось потратить полгода на изучение C++ и основ OpenGL. Сейчас я провожу мастер-классы для школьников, где мы создаём простые игры за один день без единой строчки кода. Ребята используют GDevelop, где всё строится на визуальных событиях и условиях. Недавно 13-летняя участница моего воркшопа сделала платформер с тремя уровнями за 4 часа, начав с абсолютного нуля. Самое приятное — видеть их восторг, когда игра действительно работает и в неё можно играть!
Третий — сообщество и готовые ресурсы. Огромные библиотеки бесплатных ассетов, звуков, музыки и даже готовых шаблонов игр позволяют сосредоточиться на творческих аспектах, а не на создании всего с нуля. 🎨
|Аспект разработки
|Раньше
|Сейчас
|Доступность инструментов
|Дорогие лицензии, высокие системные требования
|Бесплатные онлайн-платформы, работа в браузере
|Программирование
|Необходимость изучения C++, C# или Java
|Визуальные редакторы, блок-схемы, drag-and-drop
|Графические ресурсы
|Найм художников или создание графики самостоятельно
|Тысячи готовых бесплатных спрайтов и 3D-моделей
|Публикация
|Сложный процесс с издателями или самостоятельная дистрибуция
|Один клик для публикации в веб или мобильных сторах
Результат этих изменений очевиден — по данным исследования Game Developer Research, количество независимых разработчиков игр выросло на 47% за последние три года. А 68% из них используют именно онлайн-платформы для создания своих проектов.
5 лучших онлайн-платформ для начинающих геймдизайнеров
Выбор подходящей платформы определит, насколько быстро вы создадите свою первую игру и как далеко сможете продвинуться в разработке. Рассмотрим лучшие варианты для новичков, оценивая их по простоте освоения, функциональности и стоимости. 💡
GDevelop — идеальный старт для полных новичков. Полностью бесплатная open-source платформа с визуальным редактором событий. Не требует знания кода, позволяет создавать 2D-игры практически любых жанров. Работает прямо в браузере, хотя есть и настольная версия. Огромный плюс — возможность экспорта игр на мобильные устройства, в веб и даже в Steam.
Construct 3 — мощный онлайн-редактор для создания 2D-игр с интуитивно понятным интерфейсом. Система событий и поведений позволяет настраивать сложную игровую логику без программирования. Бесплатная версия ограничена (2 уровня, 40 событий), но дает возможность попробовать все функции. Полная версия стоит $99/год.
PlayCanvas — браузерный 3D-движок на WebGL с открытым исходным кодом. Предлагает визуальный редактор сцен и компонентную систему. Подходит для создания 3D-игр и интерактивных приложений. Бесплатный план включает публичные проекты с ограниченным хранилищем. Отличается высокой производительностью даже на мобильных устройствах.
Flowlab — специализированная платформа для образовательных целей с акцентом на простоту. Позволяет создавать 2D-игры в браузере с минимальным порогом вхождения. Визуальный редактор с блоками логики делает разработку доступной даже для детей от 10 лет. Бесплатный план позволяет создать до 5 игр с базовыми функциями.
GameMaker Studio (онлайн-версия) — золотая середина между простотой и мощностью. Предлагает как визуальное программирование, так и собственный скриптовый язык GML. Недавно получил полноценную браузерную версию. Бесплатный план ограничен, но позволяет создавать и экспортировать простые игры в формате HTML5.
|Платформа
|Тип игр
|Без кода?
|Бесплатный план
|Экспорт
|GDevelop
|2D
|Да
|Полная функциональность
|Web, Mobile, Desktop
|Construct 3
|2D
|Да
|Ограничен (2 уровня)
|Web, ограниченный Mobile
|PlayCanvas
|3D
|Частично
|Только публичные проекты
|Web
|Flowlab
|2D
|Да
|До 5 игр
|Web
|GameMaker
|2D
|Опционально
|Ограничен
|Web
Каждая из этих платформ подходит для разных целей и уровней амбиций. Новичкам рекомендую начать с GDevelop или Flowlab, а тем, кто хочет развиваться дальше — присмотреться к Construct 3 или GameMaker Studio.
От идеи к игре: первый проект на каждой платформе
Теория без практики бесполезна, поэтому разберем создание простой игры на каждой из рекомендованных платформ. В качестве примера возьмем классический геймплей — игрок управляет персонажем, который собирает объекты и избегает препятствий. 🕹️
Проект в GDevelop
После регистрации создайте новый проект из шаблона "Empty game". Следуйте этим шагам:
- Добавьте новую сцену через "Project > Add a scene"
- Импортируйте спрайты персонажа и объектов (File > Import resources)
- Перетащите спрайт игрока на сцену и настройте управление через Events
- Добавьте событие: "Keyboard > Key pressed > Left arrow > Actions > Move object > -200 pixels/second"
- Аналогично для других направлений
- Добавьте коллекционные предметы и настройте событие сбора: "Collision > Player + Collectible > Delete collectible > Add 1 to score"
- Добавьте препятствия и условие проигрыша
- Протестируйте игру кнопкой "Preview"
Вся разработка займет около 30 минут для базовой версии игры. GDevelop позволяет быстро видеть результаты и итеративно улучшать проект.
Проект в Construct 3
В Construct процесс похож, но с некоторыми отличиями:
- Создайте новый проект, выбрав шаблон "Empty project"
- Добавьте объект типа Sprite для игрока (Insert > Object > Sprite)
- Импортируйте анимации для разных состояний персонажа
- Добавьте поведение "8Direction" к персонажу через Properties > Behaviors
- Создайте объекты для сбора и препятствия
- Откройте Event Sheet и создайте события для сбора предметов
- Добавьте подсчет очков с помощью объекта Text и переменной
- Настройте условие окончания игры
Интерфейс Construct более полированный, а система поведений упрощает добавление готовых механик.
Проект в PlayCanvas
Создание 3D-игры требует немного больше шагов:
- Зарегистрируйтесь и создайте новый проект из шаблона "Платформер"
- Исследуйте готовую иерархию сцены и компоненты
- Модифицируйте персонажа, настроив скрипт движения
- Добавьте коллекционные объекты через "New Entity > Add Component > Model"
- Настройте физику и коллизии для объектов
- Добавьте скрипт для обработки сбора объектов
- Создайте интерфейс для отображения очков
PlayCanvas требует больше времени для освоения, но результаты более впечатляющие благодаря 3D-графике.
Проект в Flowlab
Flowlab специально создан для быстрого старта:
- Выберите шаблон "Side Scroller" при создании игры
- Добавьте необходимые объекты на игровую сцену
- Настройте поведение игрока через блоки логики, соединяя "Keyboard" с "Movement"
- Добавьте блок "Collision" и соедините его с блоком "Score"
- Настройте препятствия через аналогичные блоки логики
- Протестируйте игру прямо в браузере
Flowlab предлагает самый быстрый путь к рабочей игре, но с меньшими возможностями кастомизации.
Проект в GameMaker Studio
В онлайн-версии GameMaker:
- Создайте новый проект и добавьте спрайты для персонажа и объектов
- Создайте объекты для игрока, коллекционных предметов и препятствий
- Для игрока добавьте событие "Step" и код движения (можно использовать визуальное программирование)
- Настройте события столкновений между объектами
- Добавьте систему счета и отображение в интерфейсе
- Создайте условия победы и поражения
GameMaker предлагает более гибкую систему событий, что позволяет создавать сложные игровые механики.
Как создать игру онлайн бесплатно без навыков кодинга
Отсутствие навыков программирования — не повод отказываться от создания собственной игры. Современные онлайн-платформы специально разработаны для преодоления этого барьера. 🚀
Марина Соколова, преподаватель информатики
На уроках информатики я столкнулась с проблемой: многие ученики теряли интерес, когда дело доходило до программирования. Тогда я решила попробовать GDevelop для создания простых игр. Мы начали с проекта "Космический стрелок", где корабль летает и стреляет по астероидам. Даже самые немотивированные ученики втянулись в процесс! Помню, как Миша, который обычно спал на уроках, провел дополнительный час после занятий, настраивая эффекты взрывов для своей игры. Через месяц мы устроили выставку проектов, и родители не верили, что дети сами создали эти игры. С тех пор я использую геймдев как мотивационный инструмент — сначала создаем игру визуально, а затем разбираем, как это работало бы в коде.
Чтобы создать игру без написания кода, выбирайте платформы с визуальными редакторами событий и поведений. Вот пошаговый процесс создания простой аркады на примере GDevelop:
- Определите концепцию игры — создайте простую, но увлекательную механику. Например, персонаж прыгает по платформам и собирает монеты.
- Найдите готовые ассеты — воспользуйтесь бесплатными ресурсами из OpenGameArt.org, Kenney.nl или встроенными библиотеками платформ. Для начала достаточно спрайтов персонажа, платформ, монет и простого фона.
- Настройте базовое движение — в GDevelop добавьте объект персонажа и используйте готовое поведение "Платформер". Это автоматически настроит физику и управление.
- Создайте уровень — разместите платформы и коллекционные предметы на сцене. Экспериментируйте с расположением для создания интересных испытаний.
- Настройте события — добавьте логику игры через визуальный редактор. Например, "Если персонаж касается монеты → Удалить монету → Добавить 1 к счету".
- Добавьте интерфейс — создайте текстовый объект для отображения счета и времени. Настройте соответствующие события для обновления информации.
- Реализуйте условия победы и поражения — например, "Если собраны все монеты → Показать сообщение о победе" и "Если персонаж касается врага → Перезапустить уровень".
- Добавьте звуки — используйте готовые звуковые эффекты и музыку из библиотек FreeSFX или OpenGameArt.
- Протестируйте и доработайте — играйте в свою игру, выявляйте проблемы и улучшайте геймплей.
- Опубликуйте — экспортируйте игру для веб и поделитесь ссылкой с друзьями.
Для более сложных механик можно использовать комбинации условий и действий. Например, чтобы создать врага, который патрулирует платформу, настройте следующие события:
- "В начале сцены → Установить переменную 'направление' равной 1"
- "Каждый тик → Двигать врага со скоростью (направление * 100) по X"
- "Если враг достиг края платформы → Умножить 'направление' на -1"
Такой подход к разработке игр основан на логике "если-то", что интуитивно понятно даже без опыта программирования.
Реальные истории успеха: игры, созданные новичками
Нет лучшего доказательства доступности игровой разработки, чем истории людей, которые начали с нуля и добились впечатляющих результатов. Эти примеры демонстрируют, что при наличии идеи и настойчивости можно создать игру, которая найдет свою аудиторию. 🏆
"Astro Dash" от школьницы Софии (14 лет)
София создала свою первую игру на Construct 3 всего за 3 месяца после того, как заинтересовалась разработкой игр на летнем кружке. Ее аркада о космонавте, избегающем астероиды и собирающем кислород, набрала более 50 000 игровых сессий на платформе itch.io. София использовала бесплатные ассеты и визуальное программирование, не написав ни строчки кода. Секрет успеха — тщательно проработанный баланс сложности и постепенное увеличение скорости игры.
"Pixel Dungeon" от команды новичков
Группа студентов-первокурсников не технических специальностей разработала роглайк RPG на GDevelop. Начав с простого шаблона, они постепенно добавляли механики: процедурную генерацию уровней, инвентарь, систему прокачки. Игра заняла третье место на студенческом конкурсе инди-игр и получила небольшой грант на дальнейшую разработку. Интересно, что большинство участников команды ранее играли только в мобильные игры и не имели представления о разработке.
"Bird Journey" от пенсионера Николая (67 лет)
Выйдя на пенсию, бывший инженер Николай решил освоить новое хобби. Он выбрал Flowlab из-за простоты интерфейса и создал медитативную игру о птице, летящей через меняющиеся сезоны. Несмотря на простую механику (избегание препятствий и сбор пищи), игра получила признание за художественный стиль и атмосферу. Николай рисовал все ассеты от руки, сканировал их и обрабатывал в простом графическом редакторе. Игра набрала более 10 000 скачиваний в Google Play.
Ключевые факторы успеха этих проектов:
- Фокус на одной механике — все успешные новички начинали с простой, но хорошо проработанной основной механики
- Итеративный подход — они создавали рабочий прототип и постепенно улучшали его, а не пытались реализовать все сразу
- Использование сообщества — активное участие в форумах разработчиков помогало быстро решать возникающие проблемы
- Обратная связь — регулярное тестирование игры друзьями и внесение изменений на основе отзывов
- Уникальность — добавление оригинальных элементов даже к известным игровым формулам
Истории этих разработчиков показывают, что возраст, образование и технический бэкграунд не имеют решающего значения. Гораздо важнее настойчивость, креативность и готовность учиться на ошибках.
Что примечательно, многие успешные новички отмечают, что самым сложным было не техническое воплощение, а принятие решения начать и довести проект до конца. По статистике, более 70% начатых инди-игр никогда не завершаются — но те, что доходят до релиза, имеют все шансы найти свою аудиторию.
Онлайн-платформы открыли двери в мир геймдева для всех желающих. Теперь между идеей и готовой игрой — лишь несколько кликов и немного вашего времени. Не бойтесь экспериментировать и делать ошибки — каждая новая версия вашей игры будет лучше предыдущей. Помните, что даже самые успешные разработчики начинали с простых проектов. Выберите платформу, соответствующую вашим навыкам, начните с малого, и кто знает — возможно, следующий инди-хит создадите именно вы.
