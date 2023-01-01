Создание игр без кода: 5 онлайн-платформ для новичков в геймдеве

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Подростки и молодежь, заинтересованные в разработке игр

Начинающие разработчики и гейм-дизайнеры без опыта программирования

Преподаватели и родители, ищущие ресурсы для обучения детей технологиям и креативному мышлению Разработка игр больше не требует многолетнего опыта программирования и суперкомпьютеров. Благодаря современным онлайн-платформам создать свою игру может даже подросток с базовыми компьютерными навыками. Готовые инструменты, визуальные редакторы и обширные библиотеки ассетов превратили некогда сложный процесс в доступное хобби для миллионов. Пять минут на регистрацию — и вы уже разработчик со всем необходимым инструментарием. А бесплатные онлайн-ресурсы сделали вход в геймдев практически бесплатным. 🎮

Почему создавать игры онлайн стало доступно каждому

Ещё десять лет назад разработка игр требовала солидных знаний в программировании, понимания математических алгоритмов и графического дизайна. Сегодня барьеры входа в геймдев рухнули благодаря трём ключевым факторам.

Первый — демократизация инструментов разработки. Мощные игровые движки стали доступны онлайн, без необходимости установки громоздкого ПО. Большинство современных платформ предлагают бесплатные планы с достаточным функционалом для создания полноценных игр.

Второй — визуальное программирование. Современные платформы позволяют создавать игровую логику с помощью блок-схем или простых визуальных скриптов. Это решение убрало потребность в глубоком знании языков программирования для новичков.

Андрей Ковалев, гейм-дизайнер Когда я начинал создавать свою первую игру в 2010 году, мне пришлось потратить полгода на изучение C++ и основ OpenGL. Сейчас я провожу мастер-классы для школьников, где мы создаём простые игры за один день без единой строчки кода. Ребята используют GDevelop, где всё строится на визуальных событиях и условиях. Недавно 13-летняя участница моего воркшопа сделала платформер с тремя уровнями за 4 часа, начав с абсолютного нуля. Самое приятное — видеть их восторг, когда игра действительно работает и в неё можно играть!

Третий — сообщество и готовые ресурсы. Огромные библиотеки бесплатных ассетов, звуков, музыки и даже готовых шаблонов игр позволяют сосредоточиться на творческих аспектах, а не на создании всего с нуля. 🎨

Аспект разработки Раньше Сейчас Доступность инструментов Дорогие лицензии, высокие системные требования Бесплатные онлайн-платформы, работа в браузере Программирование Необходимость изучения C++, C# или Java Визуальные редакторы, блок-схемы, drag-and-drop Графические ресурсы Найм художников или создание графики самостоятельно Тысячи готовых бесплатных спрайтов и 3D-моделей Публикация Сложный процесс с издателями или самостоятельная дистрибуция Один клик для публикации в веб или мобильных сторах

Результат этих изменений очевиден — по данным исследования Game Developer Research, количество независимых разработчиков игр выросло на 47% за последние три года. А 68% из них используют именно онлайн-платформы для создания своих проектов.

5 лучших онлайн-платформ для начинающих геймдизайнеров

Выбор подходящей платформы определит, насколько быстро вы создадите свою первую игру и как далеко сможете продвинуться в разработке. Рассмотрим лучшие варианты для новичков, оценивая их по простоте освоения, функциональности и стоимости. 💡

GDevelop — идеальный старт для полных новичков. Полностью бесплатная open-source платформа с визуальным редактором событий. Не требует знания кода, позволяет создавать 2D-игры практически любых жанров. Работает прямо в браузере, хотя есть и настольная версия. Огромный плюс — возможность экспорта игр на мобильные устройства, в веб и даже в Steam. Construct 3 — мощный онлайн-редактор для создания 2D-игр с интуитивно понятным интерфейсом. Система событий и поведений позволяет настраивать сложную игровую логику без программирования. Бесплатная версия ограничена (2 уровня, 40 событий), но дает возможность попробовать все функции. Полная версия стоит $99/год. PlayCanvas — браузерный 3D-движок на WebGL с открытым исходным кодом. Предлагает визуальный редактор сцен и компонентную систему. Подходит для создания 3D-игр и интерактивных приложений. Бесплатный план включает публичные проекты с ограниченным хранилищем. Отличается высокой производительностью даже на мобильных устройствах. Flowlab — специализированная платформа для образовательных целей с акцентом на простоту. Позволяет создавать 2D-игры в браузере с минимальным порогом вхождения. Визуальный редактор с блоками логики делает разработку доступной даже для детей от 10 лет. Бесплатный план позволяет создать до 5 игр с базовыми функциями. GameMaker Studio (онлайн-версия) — золотая середина между простотой и мощностью. Предлагает как визуальное программирование, так и собственный скриптовый язык GML. Недавно получил полноценную браузерную версию. Бесплатный план ограничен, но позволяет создавать и экспортировать простые игры в формате HTML5.

Платформа Тип игр Без кода? Бесплатный план Экспорт GDevelop 2D Да Полная функциональность Web, Mobile, Desktop Construct 3 2D Да Ограничен (2 уровня) Web, ограниченный Mobile PlayCanvas 3D Частично Только публичные проекты Web Flowlab 2D Да До 5 игр Web GameMaker 2D Опционально Ограничен Web

Каждая из этих платформ подходит для разных целей и уровней амбиций. Новичкам рекомендую начать с GDevelop или Flowlab, а тем, кто хочет развиваться дальше — присмотреться к Construct 3 или GameMaker Studio.

От идеи к игре: первый проект на каждой платформе

Теория без практики бесполезна, поэтому разберем создание простой игры на каждой из рекомендованных платформ. В качестве примера возьмем классический геймплей — игрок управляет персонажем, который собирает объекты и избегает препятствий. 🕹️

Проект в GDevelop

После регистрации создайте новый проект из шаблона "Empty game". Следуйте этим шагам:

Добавьте новую сцену через "Project > Add a scene" Импортируйте спрайты персонажа и объектов (File > Import resources) Перетащите спрайт игрока на сцену и настройте управление через Events Добавьте событие: "Keyboard > Key pressed > Left arrow > Actions > Move object > -200 pixels/second" Аналогично для других направлений Добавьте коллекционные предметы и настройте событие сбора: "Collision > Player + Collectible > Delete collectible > Add 1 to score" Добавьте препятствия и условие проигрыша Протестируйте игру кнопкой "Preview"

Вся разработка займет около 30 минут для базовой версии игры. GDevelop позволяет быстро видеть результаты и итеративно улучшать проект.

Проект в Construct 3

В Construct процесс похож, но с некоторыми отличиями:

Создайте новый проект, выбрав шаблон "Empty project" Добавьте объект типа Sprite для игрока (Insert > Object > Sprite) Импортируйте анимации для разных состояний персонажа Добавьте поведение "8Direction" к персонажу через Properties > Behaviors Создайте объекты для сбора и препятствия Откройте Event Sheet и создайте события для сбора предметов Добавьте подсчет очков с помощью объекта Text и переменной Настройте условие окончания игры

Интерфейс Construct более полированный, а система поведений упрощает добавление готовых механик.

Проект в PlayCanvas

Создание 3D-игры требует немного больше шагов:

Зарегистрируйтесь и создайте новый проект из шаблона "Платформер" Исследуйте готовую иерархию сцены и компоненты Модифицируйте персонажа, настроив скрипт движения Добавьте коллекционные объекты через "New Entity > Add Component > Model" Настройте физику и коллизии для объектов Добавьте скрипт для обработки сбора объектов Создайте интерфейс для отображения очков

PlayCanvas требует больше времени для освоения, но результаты более впечатляющие благодаря 3D-графике.

Проект в Flowlab

Flowlab специально создан для быстрого старта:

Выберите шаблон "Side Scroller" при создании игры Добавьте необходимые объекты на игровую сцену Настройте поведение игрока через блоки логики, соединяя "Keyboard" с "Movement" Добавьте блок "Collision" и соедините его с блоком "Score" Настройте препятствия через аналогичные блоки логики Протестируйте игру прямо в браузере

Flowlab предлагает самый быстрый путь к рабочей игре, но с меньшими возможностями кастомизации.

Проект в GameMaker Studio

В онлайн-версии GameMaker:

Создайте новый проект и добавьте спрайты для персонажа и объектов Создайте объекты для игрока, коллекционных предметов и препятствий Для игрока добавьте событие "Step" и код движения (можно использовать визуальное программирование) Настройте события столкновений между объектами Добавьте систему счета и отображение в интерфейсе Создайте условия победы и поражения

GameMaker предлагает более гибкую систему событий, что позволяет создавать сложные игровые механики.

Как создать игру онлайн бесплатно без навыков кодинга

Отсутствие навыков программирования — не повод отказываться от создания собственной игры. Современные онлайн-платформы специально разработаны для преодоления этого барьера. 🚀

Марина Соколова, преподаватель информатики На уроках информатики я столкнулась с проблемой: многие ученики теряли интерес, когда дело доходило до программирования. Тогда я решила попробовать GDevelop для создания простых игр. Мы начали с проекта "Космический стрелок", где корабль летает и стреляет по астероидам. Даже самые немотивированные ученики втянулись в процесс! Помню, как Миша, который обычно спал на уроках, провел дополнительный час после занятий, настраивая эффекты взрывов для своей игры. Через месяц мы устроили выставку проектов, и родители не верили, что дети сами создали эти игры. С тех пор я использую геймдев как мотивационный инструмент — сначала создаем игру визуально, а затем разбираем, как это работало бы в коде.

Чтобы создать игру без написания кода, выбирайте платформы с визуальными редакторами событий и поведений. Вот пошаговый процесс создания простой аркады на примере GDevelop:

Определите концепцию игры — создайте простую, но увлекательную механику. Например, персонаж прыгает по платформам и собирает монеты. Найдите готовые ассеты — воспользуйтесь бесплатными ресурсами из OpenGameArt.org, Kenney.nl или встроенными библиотеками платформ. Для начала достаточно спрайтов персонажа, платформ, монет и простого фона. Настройте базовое движение — в GDevelop добавьте объект персонажа и используйте готовое поведение "Платформер". Это автоматически настроит физику и управление. Создайте уровень — разместите платформы и коллекционные предметы на сцене. Экспериментируйте с расположением для создания интересных испытаний. Настройте события — добавьте логику игры через визуальный редактор. Например, "Если персонаж касается монеты → Удалить монету → Добавить 1 к счету". Добавьте интерфейс — создайте текстовый объект для отображения счета и времени. Настройте соответствующие события для обновления информации. Реализуйте условия победы и поражения — например, "Если собраны все монеты → Показать сообщение о победе" и "Если персонаж касается врага → Перезапустить уровень". Добавьте звуки — используйте готовые звуковые эффекты и музыку из библиотек FreeSFX или OpenGameArt. Протестируйте и доработайте — играйте в свою игру, выявляйте проблемы и улучшайте геймплей. Опубликуйте — экспортируйте игру для веб и поделитесь ссылкой с друзьями.

Для более сложных механик можно использовать комбинации условий и действий. Например, чтобы создать врага, который патрулирует платформу, настройте следующие события:

"В начале сцены → Установить переменную 'направление' равной 1"

"Каждый тик → Двигать врага со скоростью (направление * 100) по X"

"Если враг достиг края платформы → Умножить 'направление' на -1"

Такой подход к разработке игр основан на логике "если-то", что интуитивно понятно даже без опыта программирования.

Реальные истории успеха: игры, созданные новичками

Нет лучшего доказательства доступности игровой разработки, чем истории людей, которые начали с нуля и добились впечатляющих результатов. Эти примеры демонстрируют, что при наличии идеи и настойчивости можно создать игру, которая найдет свою аудиторию. 🏆

"Astro Dash" от школьницы Софии (14 лет)

София создала свою первую игру на Construct 3 всего за 3 месяца после того, как заинтересовалась разработкой игр на летнем кружке. Ее аркада о космонавте, избегающем астероиды и собирающем кислород, набрала более 50 000 игровых сессий на платформе itch.io. София использовала бесплатные ассеты и визуальное программирование, не написав ни строчки кода. Секрет успеха — тщательно проработанный баланс сложности и постепенное увеличение скорости игры.

"Pixel Dungeon" от команды новичков

Группа студентов-первокурсников не технических специальностей разработала роглайк RPG на GDevelop. Начав с простого шаблона, они постепенно добавляли механики: процедурную генерацию уровней, инвентарь, систему прокачки. Игра заняла третье место на студенческом конкурсе инди-игр и получила небольшой грант на дальнейшую разработку. Интересно, что большинство участников команды ранее играли только в мобильные игры и не имели представления о разработке.

"Bird Journey" от пенсионера Николая (67 лет)

Выйдя на пенсию, бывший инженер Николай решил освоить новое хобби. Он выбрал Flowlab из-за простоты интерфейса и создал медитативную игру о птице, летящей через меняющиеся сезоны. Несмотря на простую механику (избегание препятствий и сбор пищи), игра получила признание за художественный стиль и атмосферу. Николай рисовал все ассеты от руки, сканировал их и обрабатывал в простом графическом редакторе. Игра набрала более 10 000 скачиваний в Google Play.

Ключевые факторы успеха этих проектов:

Фокус на одной механике — все успешные новички начинали с простой, но хорошо проработанной основной механики

— все успешные новички начинали с простой, но хорошо проработанной основной механики Итеративный подход — они создавали рабочий прототип и постепенно улучшали его, а не пытались реализовать все сразу

— они создавали рабочий прототип и постепенно улучшали его, а не пытались реализовать все сразу Использование сообщества — активное участие в форумах разработчиков помогало быстро решать возникающие проблемы

— активное участие в форумах разработчиков помогало быстро решать возникающие проблемы Обратная связь — регулярное тестирование игры друзьями и внесение изменений на основе отзывов

— регулярное тестирование игры друзьями и внесение изменений на основе отзывов Уникальность — добавление оригинальных элементов даже к известным игровым формулам

Истории этих разработчиков показывают, что возраст, образование и технический бэкграунд не имеют решающего значения. Гораздо важнее настойчивость, креативность и готовность учиться на ошибках.

Что примечательно, многие успешные новички отмечают, что самым сложным было не техническое воплощение, а принятие решения начать и довести проект до конца. По статистике, более 70% начатых инди-игр никогда не завершаются — но те, что доходят до релиза, имеют все шансы найти свою аудиторию.

Онлайн-платформы открыли двери в мир геймдева для всех желающих. Теперь между идеей и готовой игрой — лишь несколько кликов и немного вашего времени. Не бойтесь экспериментировать и делать ошибки — каждая новая версия вашей игры будет лучше предыдущей. Помните, что даже самые успешные разработчики начинали с простых проектов. Выберите платформу, соответствующую вашим навыкам, начните с малого, и кто знает — возможно, следующий инди-хит создадите именно вы.

Читайте также