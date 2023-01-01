Первая 2D-сцена в Godot Engine: создание и настройка с нуля

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр, интересующиеся созданием 2D-игр на Godot Engine

Люди, ищущие руководство по техники разработки сцен и работе с узлами в Godot

Художники и аниматоры, желающие интегрировать свои работы в игровую среду с помощью Godot Разработка 2D-игр стала значительно доступнее с появлением мощных, но интуитивно понятных движков. Godot Engine выделяется среди них благодаря открытому коду, легковесности и отличной производительности. Однако первые шаги могут показаться запутанными — куда нажать, какие узлы использовать, как организовать сцену? 🎮 В этом руководстве я раскрою все тонкости создания первой 2D сцены в Godot, от настройки рабочего пространства до финальной полировки игрового уровня.

Основы Godot Engine для 2D разработки

Godot Engine представляет собой полнофункциональный игровой движок с открытым исходным кодом, который превосходно подходит для создания как 2D, так и 3D игр. При разработке 2D проектов Godot демонстрирует особую эффективность благодаря оптимизированной архитектуре и специализированным инструментам для работы с двумерной графикой.

Фундаментом Godot выступает система узлов (Nodes) — базовых элементов, из которых конструируются все игровые объекты. Каждый узел обладает особым функционалом, а их комбинирование формирует полноценные игровые сущности. Организация узлов происходит через древовидную структуру сцен (Scenes), что обеспечивает интуитивно понятный и мощный инструментарий для разработки.

Тип узла Функциональность Применение в 2D-разработке Node2D Базовый узел для 2D объектов с трансформациями Корневой элемент для всех визуальных 2D объектов Sprite Отображение 2D изображений Персонажи, элементы окружения, интерфейса CollisionShape2D Определение зоны коллизии Физические взаимодействия, определение границ объектов Camera2D Контроль видимой области сцены Следование за персонажем, скроллинг игрового мира Area2D Определение областей взаимодействия Триггеры событий, зоны урона, подбор предметов

Особенность работы с 2D в Godot — использование удобной системы координат, где начало отсчета (0,0) находится в верхнем левом углу. Ось X направлена вправо, а ось Y — вниз. Эта система интуитивно понятна и соответствует стандартам большинства графических приложений.

Александр Петров, технический директор игровой студии Когда мы переходили с Unity на Godot для наших 2D-проектов, самым приятным открытием стала узловая система. Помню, как мы мучились с организацией компонентов в предыдущем движке — сложные префабы превращались в запутанный клубок зависимостей. В Godot мы смогли создать намного более чистую и поддерживаемую архитектуру. Для новичка это может быть неочевидно, но вы оцените эту систему, когда проект начнет расти. Мой совет: изначально правильно планируйте иерархию узлов — это сэкономит массу времени при дальнейшей разработке.

Система ресурсов (Resources) в Godot предоставляет эффективный способ управления игровыми активами. Для 2D-разработки критически важными ресурсами являются:

Текстуры (Textures) — используются для отображения графики на Sprite-узлах

— используются для отображения графики на Sprite-узлах Спрайтшиты (Spritesheets) — коллекции изображений для анимаций и тайлсетов

— коллекции изображений для анимаций и тайлсетов TileMap и TileSet — инструменты для создания и управления тайловыми уровнями

— инструменты для создания и управления тайловыми уровнями ShaderMaterial — ресурсы для визуальных эффектов через шейдеры

Отличительной особенностью Godot является встроенный язык программирования GDScript, синтаксически похожий на Python. Это значительно упрощает написание игровой логики даже для начинающих разработчиков. Для 2D-проектов GDScript обеспечивает все необходимые функции: от обработки ввода и управления персонажем до реализации игровых механик и искусственного интеллекта.

Подготовка рабочего пространства Godot для 2D игры

Начало работы с Godot требует правильной настройки проекта и рабочего пространства. Это закладывает фундамент для эффективной разработки и поможет избежать технических проблем в будущем. 🔧

Первым шагом является загрузка и установка Godot Engine. Для 2D-разработки достаточно стандартной версии движка — нет необходимости устанавливать вариант с поддержкой .NET или расширенными возможностями 3D. После запуска Godot перейдите к созданию нового проекта через "Project Manager":

Нажмите кнопку "New Project" в правой части экрана Укажите название проекта (например, "My2DGame") Выберите или создайте директорию для хранения проекта В выпадающем меню "Renderer" выберите "Forward+" Подтвердите создание проекта нажатием "Create & Edit"

После создания проекта вы окажетесь в основном редакторе Godot. Для оптимальной работы с 2D-проектом рекомендуется настроить рабочее пространство. В верхнем меню выберите "Editor" → "Editor Settings". В открывшемся окне настроек перейдите к разделу "2D" и проверьте следующие параметры:

Включите опцию "Use Pixel Snap" для точного позиционирования спрайтов по пиксельной сетке

Настройте "Grid" для удобной работы с визуальным редактором

При необходимости активируйте "Show Grid" для отображения сетки в редакторе

Далее создадим базовую структуру проекта. Организация файлов является важным аспектом разработки, особенно для проектов, которые будут расширяться со временем:

Папка Назначение Типы файлов scenes/ Игровые сцены и их компоненты .tscn (сцены), .gd (скрипты сцен) assets/sprites/ Графические ресурсы .png, .jpg (текстуры), .aseprite (рабочие файлы) assets/audio/ Звуковые эффекты и музыка .wav, .ogg, .mp3 scripts/ Скрипты, не привязанные к конкретным сценам .gd (скрипты GDScript) resources/ Ресурсы общего назначения .tres (ресурсы Godot), .shader (шейдеры)

Создайте эти папки в файловом менеджере проекта, используя контекстное меню правой кнопкой мыши → "Create Folder". Хорошо организованная структура файлов значительно упростит навигацию по проекту в будущем.

Теперь создадим основную игровую сцену, которая послужит отправной точкой для нашего 2D-проекта:

В меню нажмите "Scene" → "New Scene" В качестве корневого узла выберите "Node2D" (базовый тип для 2D-объектов) Переименуйте корневой узел в "Main" через инспектор (правая панель) Сохраните сцену через "Scene" → "Save Scene" в папку "scenes/" под именем "main.tscn" Установите эту сцену как основную: "Project" → "Project Settings" → "Application" → "Run" → "Main Scene"

После этих действий базовая настройка проекта завершена. Для удобства работы рекомендую настроить раскладку редактора под свои предпочтения. Godot предлагает гибкую систему настройки интерфейса: панели можно перемещать, изменять размер или скрывать. Типичная конфигурация для 2D-разработки включает:

Сцена и инспектор справа

Файловая система и импорт слева

Центральное пространство для 2D-редактора

Нижняя панель для вывода, отладки и аудиомикшера

Для более эффективной работы с 2D-проектами полезно знать некоторые горячие клавиши:

F5 — запуск проекта

— запуск проекта F6 — запуск текущей сцены

— запуск текущей сцены Ctrl+Z/Y — отменить/повторить действие

— отменить/повторить действие Ctrl+S — сохранить сцену

— сохранить сцену Q, W, E, R — выбор инструментов (выделение, перемещение, вращение, масштабирование)

— выбор инструментов (выделение, перемещение, вращение, масштабирование) Ctrl+B — быстрая смена между 2D и 3D рабочими пространствами

Добавление и настройка спрайтов в 2D сцене Godot

Спрайты являются фундаментальными визуальными элементами любой 2D игры, представляя персонажей, объекты и элементы окружения. В Godot работа со спрайтами интуитивно понятна и предоставляет широкие возможности для настройки и манипуляции. 🎨

Ирина Соколова, ведущий художник-аниматор Помню свой первый опыт с Godot — пришла из мира традиционной анимации и беспокоилась о сложности внедрения арта в движок. Начала с простого: загрузила спрайты главного персонажа нашего платформера и попробовала создать анимацию бега. К моему удивлению, буквально за 20 минут удалось настроить полноценную анимацию с плавными переходами между состояниями! Именно тогда я поняла, насколько дружелюбен Godot к художникам. Мой совет начинающим: не бойтесь экспериментировать с настройками спрайтов и анимаций — этот движок прощает ошибки и позволяет быстро увидеть результат своей работы.

Начнем с базовых операций — импорта и добавления спрайта в сцену. Для этого:

Подготовьте графические файлы в формате PNG или JPG (предпочтительно PNG для поддержки прозрачности) Разместите их в папке "assets/sprites/" вашего проекта В редакторе Godot выберите корневой узел "Main" в вашей сцене Нажмите "+" на панели инструментов или используйте меню "Scene" → "Add Child Node" В поиске введите "Sprite2D" и выберите этот тип узла Переименуйте созданный узел в соответствии с его назначением (например, "Background" или "Player")

После добавления узла Sprite2D необходимо присвоить ему изображение. Выберите узел в дереве сцены и в инспекторе (правая панель) найдите свойство "Texture". Нажмите на выпадающее меню рядом с "Empty" и выберите "Load". Затем найдите и выберите нужное изображение из файловой системы проекта.

Для точного позиционирования спрайта используйте следующие свойства в инспекторе:

Position — координаты (X, Y) положения спрайта в сцене

— координаты (X, Y) положения спрайта в сцене Scale — масштаб по осям X и Y (значения меньше 1 уменьшают, больше 1 увеличивают)

— масштаб по осям X и Y (значения меньше 1 уменьшают, больше 1 увеличивают) Rotation — поворот спрайта в радианах (для удобства можно переключить на градусы)

— поворот спрайта в радианах (для удобства можно переключить на градусы) Z Index — определяет порядок отрисовки (спрайты с большим Z Index будут отображаться поверх других)

Для более сложных манипуляций с отображением спрайтов Godot предлагает множество дополнительных настроек:

Параметр Описание Применение Offset Смещение текстуры относительно позиции узла Точная настройка положения спрайта без изменения позиции узла Region Отображение только части текстуры Работа со спрайтшитами, оптимизация памяти Flip H/V Зеркальное отображение по горизонтали/вертикали Смена направления персонажа, зеркальные эффекты Modulate Цветовая модуляция спрайта Эффекты урона, невидимости, выделения объектов Material Применение материалов и шейдеров Продвинутые визуальные эффекты (свечение, искажение, вода)

Для создания более сложных визуальных композиций можно организовать иерархию спрайтов. Например, персонаж может состоять из нескольких спрайтов (тело, голова, оружие), каждый из которых является дочерним по отношению к основному узлу персонажа. Это упрощает управление группой связанных объектов:

Создайте родительский узел (Node2D) с названием "Player" Добавьте дочерние Sprite2D для отдельных частей ("Body", "Head", "Weapon") Настройте позицию каждого спрайта относительно родительского узла

Для создания анимированных спрайтов используйте узел AnimatedSprite2D вместо обычного Sprite2D:

Добавьте узел AnimatedSprite2D в сцену В инспекторе найдите свойство "SpriteFrames" и нажмите "New SpriteFrames" Откроется редактор анимации, где можно создать различные анимационные последовательности (idle, run, jump и т.д.) Для каждой последовательности добавьте кадры через кнопку "Add Frame" Настройте параметр "Speed" для управления скоростью воспроизведения

Для управления анимацией из скрипта используйте методы play() , stop() и is_playing() . Пример скрипта для узла AnimatedSprite2D:

Оптимизация работы со спрайтами особенно важна для мобильных устройств и проектов с большим количеством графики. Соблюдайте следующие рекомендации:

Используйте атласы текстур для уменьшения количества переключений текстур при рендеринге

Применяйте спрайтшиты для анимаций вместо отдельных изображений

Оптимизируйте размеры текстур — используйте кратные степеням двойки (256x256, 512x512 и т.д.)

Для статичных элементов фона рассмотрите возможность использования ParallaxBackground и ParallaxLayer

При работе с тайловыми уровнями используйте TileMap вместо отдельных спрайтов

Настройка режима отображения в инспекторе также влияет на визуальное качество и производительность:

Filter — сглаживание текстур при масштабировании (отключите для пиксельной графики)

— сглаживание текстур при масштабировании (отключите для пиксельной графики) Repeat — повторение текстуры за пределами спрайта (полезно для фонов)

— повторение текстуры за пределами спрайта (полезно для фонов) Centered — центрирование текстуры относительно позиции узла

Создание коллизий и физики для 2D объектов

Физическое взаимодействие между объектами составляет основу геймплея большинства 2D-игр. Godot предлагает мощную и гибкую физическую систему, которая позволяет реализовать как простые, так и сложные взаимодействия. 🔄

В Godot существует несколько типов физических узлов для 2D-объектов, каждый из которых предназначен для определенных сценариев:

StaticBody2D — неподвижные объекты, которые не реагируют на внешние силы (платформы, стены, препятствия)

— неподвижные объекты, которые не реагируют на внешние силы (платформы, стены, препятствия) RigidBody2D — объекты с полноценной физической симуляцией (предметы, которые падают, отталкиваются, имеют массу)

— объекты с полноценной физической симуляцией (предметы, которые падают, отталкиваются, имеют массу) CharacterBody2D — специализированные объекты для персонажей с программным управлением движением

— специализированные объекты для персонажей с программным управлением движением Area2D — области для определения входа/выхода других объектов (триггеры, зоны урона, детекторы)

Начнем с создания простой физической платформы:

Добавьте узел StaticBody2D в вашу сцену Переименуйте его в "Platform" Добавьте дочерний узел Sprite2D и настройте его текстуру Добавьте дочерний узел CollisionShape2D В инспекторе для CollisionShape2D найдите свойство "Shape" и создайте новую форму (например, RectangleShape2D) Настройте размеры формы, чтобы они соответствовали видимым границам спрайта

Для создания персонажа с физикой используйте CharacterBody2D:

Добавьте узел CharacterBody2D в сцену Переименуйте его в "Player" Добавьте дочерние узлы Sprite2D или AnimatedSprite2D для визуального представления Добавьте CollisionShape2D и настройте форму коллизии Создайте новый скрипт для узла CharacterBody2D через контекстное меню → "Attach Script"

Вот пример базового скрипта для управления персонажем с физикой:

Для динамических объектов, таких как падающие блоки или подбираемые предметы, используйте RigidBody2D:

Добавьте узел RigidBody2D в сцену Настройте его свойства в инспекторе (масса, гравитационный масштаб, демпфирование) Добавьте Sprite2D и CollisionShape2D как дочерние узлы

Важные свойства RigidBody2D, которые влияют на физическое поведение:

Mass — масса объекта (влияет на инерцию и взаимодействие с другими телами)

— масса объекта (влияет на инерцию и взаимодействие с другими телами) Gravity Scale — множитель гравитации (0 отключает гравитацию)

— множитель гравитации (0 отключает гравитацию) Linear/Angular Damp — демпфирование движения (замедление)

— демпфирование движения (замедление) Freeze — фиксация положения или вращения

— фиксация положения или вращения Mode — режим физики (Rigid, Static, Character, Kinematic)

Для создания триггеров и областей взаимодействия используйте Area2D:

Добавьте узел Area2D в сцену Добавьте дочерний узел CollisionShape2D и настройте форму Присоедините скрипт к Area2D для обработки сигналов

Area2D генерирует полезные сигналы, которые можно обрабатывать в скрипте:

body_entered — физическое тело вошло в область

— физическое тело вошло в область body_exited — физическое тело покинуло область

— физическое тело покинуло область area_entered — другая область пересеклась с данной

— другая область пересеклась с данной area_exited — другая область перестала пересекаться

Godot предлагает различные типы форм коллизии для 2D-объектов:

RectangleShape2D — прямоугольник, определяемый размером (экономичный для простых объектов)

— прямоугольник, определяемый размером (экономичный для простых объектов) CircleShape2D — круг, определяемый радиусом (идеален для круглых объектов, оптимален для расчетов)

— круг, определяемый радиусом (идеален для круглых объектов, оптимален для расчетов) CapsuleShape2D — капсула (комбинация прямоугольника и двух полукругов, часто используется для персонажей)

— капсула (комбинация прямоугольника и двух полукругов, часто используется для персонажей) ConvexPolygonShape2D — произвольный выпуклый многоугольник

— произвольный выпуклый многоугольник ConcavePolygonShape2D — произвольный вогнутый многоугольник (более ресурсоемкий)

Для сложных уровней с нерегулярной геометрией используйте инструмент создания коллизий на основе тайловой карты:

Создайте узел TileMap в сцене Настройте тайлсет с коллизиями для каждого типа тайла Рисуйте уровень, и коллизии будут автоматически генерироваться

Система физических слоев и масок в Godot позволяет тонко настраивать взаимодействие между различными типами объектов:

В меню "Project" → "Project Settings" перейдите на вкладку "Layer Names" → "2D Physics" Назначьте имена для физических слоев (например, "Player", "Enemies", "Platforms", "Items") Для каждого физического объекта в инспекторе настройте "Collision Layer" (к каким слоям принадлежит) и "Collision Mask" (с какими слоями взаимодействует)

Управление камерой и финальная настройка 2D сцены

Правильная настройка камеры в 2D-игре имеет критическое значение для игрового опыта. Камера определяет, что видит игрок, и как игровой мир презентуется на экране. Godot предлагает мощные инструменты для управления 2D-камерой, позволяющие создавать как простые, так и сложные системы обзора. 🎥

Основным элементом для управления обзором в 2D-сцене является узел Camera2D. Добавить камеру в сцену можно следующим образом:

Выберите узел, к которому нужно привязать камеру (обычно это персонаж игрока или корневой узел сцены) Добавьте дочерний узел Camera2D В инспекторе установите свойство "Current" в значение "On", чтобы активировать эту камеру

Камера имеет несколько ключевых параметров, которые влияют на визуализацию игры:

Offset — смещение камеры относительно родительского узла

— смещение камеры относительно родительского узла Zoom — масштаб отображения (значения меньше 1 приближают, больше 1 отдаляют)

— масштаб отображения (значения меньше 1 приближают, больше 1 отдаляют) Limit — ограничения перемещения камеры (Left, Right, Top, Bottom)

— ограничения перемещения камеры (Left, Right, Top, Bottom) Smoothing — сглаживание движения камеры для более плавного следования

Для создания камеры, следующей за персонажем, выполните следующие шаги:

Добавьте узел Camera2D как дочерний к узлу персонажа (CharacterBody2D) Установите "Current" в значение "On" Настройте "Drag Margin" для определения зоны нечувствительности Включите "Smoothing" для плавного следования При необходимости установите ограничения в "Limit" для предотвращения показа областей за пределами уровня

Для создания более сложных эффектов камеры, таких как тряска при ударе или плавное перемещение между областями, можно использовать скрипты. Вот пример реализации тряски камеры:

Параллакс-эффект, создающий ощущение глубины в 2D-играх, реализуется через специальные узлы:

Добавьте узел ParallaxBackground в сцену Добавьте несколько узлов ParallaxLayer как дочерние Для каждого слоя настройте параметр "Motion Scale" (меньшие значения для дальних слоев, большие для ближних) Добавьте спрайты в каждый слой ParallaxLayer

Финальная настройка 2D-сцены включает оптимизацию производительности и визуальное улучшение:

Аспект Техника оптимизации Влияние на игру Визуальное качество Использование CanvasLayer для UI элементов Отделение интерфейса от игрового мира, стабильное отображение HUD Производительность Включение опции "Process Mode" – "When Visible" Объекты вне экрана не обрабатываются, экономия ресурсов Визуальные эффекты Использование WorldEnvironment для глобальных эффектов Постобработка изображения, глобальное освещение, цветокоррекция Оптимизация памяти Грамотное использование групп и инстансов Уменьшение размера проекта, ускорение загрузки Масштабирование Настройка Project Settings -> Display -> Window Корректное отображение на разных разрешениях экранов

Для создания пользовательского интерфейса, который остается фиксированным относительно экрана, используйте CanvasLayer:

Добавьте узел CanvasLayer в сцену Установите его "Layer" на значение выше 0 (например, 1 или 2) Добавьте узлы UI (Label, Button, TextureProgressBar) как дочерние к CanvasLayer

Для управления масштабированием и соотношением сторон в различных разрешениях экрана используйте настройки проекта:

Откройте "Project" → "Project Settings" → "Display" → "Window" Настройте "Width" и "Height" для базового разрешения Выберите подходящий режим масштабирования в "Stretch" → "Mode" и "Aspect"

Рекомендуемые настройки масштабирования для различных типов 2D-игр:

Пиксельные игры : Mode = "viewport", Aspect = "keep"

: Mode = "viewport", Aspect = "keep" Казуальные мобильные игры : Mode = "2d", Aspect = "expand"

: Mode = "2d", Aspect = "expand" Платформеры с плавной графикой : Mode = "viewport", Aspect = "keep_height"

: Mode = "viewport", Aspect = "keep_height" Стратегии с большими картами: Mode = "viewport", Aspect = "keep_width"

Перед финализацией сцены важно протестировать её на различных устройствах и разрешениях экрана. Godot предлагает инструменты для симуляции различных соотношений сторон:

В верхней панели редактора найдите меню "Debug" или иконку монитора Выберите один из предустановленных форматов экрана или создайте собственный

Не забудьте также настроить экспорт проекта для целевых платформ:

Откройте "Project" → "Export" Добавьте конфигурации для необходимых платформ (Android, iOS, Windows, Web и др.) Настройте параметры экспорта для каждой платформы Протестируйте экспортированную игру на соответствующих устройствах

Создание 2D сцены в Godot — это баланс между техническими навыками и творческим видением. Начав с правильной настройки узлов, спрайтов и физики, вы закладываете прочную основу для дальнейшего развития проекта. Помните, что оптимальная организация сцены не только улучшает производительность, но и значительно упрощает дальнейшую разработку и масштабирование игры. Экспериментируйте с различными настройками камеры, эффектами и композицией элементов — именно в этих нюансах часто рождается уникальный визуальный стиль, выделяющий вашу игру среди других.

