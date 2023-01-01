Создание 2D игр онлайн: доступный путь для начинающих разработчиков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр, заинтересованные в создании 2D игр

Люди без глубоких технических знаний в программировании

Учителя и родители, желающие обучить детей основам программирования через игры Создание собственной 2D игры больше не требует дорогостоящего софта и глубоких знаний программирования. Интуитивные онлайн-платформы открыли двери в мир разработки игр буквально каждому, у кого есть идея и доступ к интернету. Представьте: вчера вы только мечтали об игре с динамичными персонажами и захватывающим сюжетом, а сегодня уже делитесь первой работающей версией с друзьями. От простых платформеров до увлекательных головоломок — всё это возможно создать прямо в браузере, даже если ваш опыт программирования ограничивается настройкой будильника на смартфоне. 🎮

Почему создание 2D игр онлайн доступно каждому

Вспомните, как еще 10 лет назад создание игр было уделом избранных — специалистов с серьезным техническим образованием и доступом к дорогостоящему ПО. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Онлайн-платформы для разработки игр стали настолько дружелюбными к пользователю, что даже подросток может создать свой первый проект за пару часов. 🚀

Главные причины, почему разработка 2D игр стала по-настоящему демократичной:

Визуальное программирование — вместо написания кода вы работаете с визуальными блоками и интуитивными инструментами

— вместо написания кода вы работаете с визуальными блоками и интуитивными инструментами Облачное хранение — ваши проекты сохраняются автоматически, доступны с любого устройства

— ваши проекты сохраняются автоматически, доступны с любого устройства Готовые ассеты — тысячи бесплатных графических элементов, музыки и звуковых эффектов

— тысячи бесплатных графических элементов, музыки и звуковых эффектов Сообщества пользователей — огромные базы знаний, туториалы и форумы взаимопомощи

— огромные базы знаний, туториалы и форумы взаимопомощи Кросс-платформенность — создавайте игры, которые будут работать на мобильных устройствах, ПК и в веб-браузерах

Максим Петров, руководитель курса игрового дизайна Помню своего студента Антона, 42-летнего менеджера банка, который никогда не писал код. Он присоединился к нашему курсу, потому что мечтал создать игру для своего 9-летнего сына. Через две недели использования GDevelop он не только сделал простой платформер, но и превратил это в совместный проект с ребенком. "Я думал, это будет как изучение китайского языка с нуля, но это больше похоже на сборку конструктора с понятной инструкцией," — признался он. Сейчас их игра уже размещена на itch.io и собрала почти 500 скачиваний.

Важно понимать, что современные онлайн-платформы для создания игр — это не просто упрощенные игрушки. Многие профессиональные разработчики используют их для прототипирования или даже создания полноценных коммерческих проектов. Технические ограничения, конечно, существуют, но для начинающих они практически незаметны и не мешают творческому процессу.

Параметр Традиционная разработка Онлайн-платформы Стоимость входа Высокая (лицензии, оборудование) Бесплатно или минимальные платежи Кривая обучения Крутая (месяцы/годы) Пологая (дни/недели) Технические знания Обязательны Желательны, но не обязательны Время до первого результата Недели Часы Доступность Требуется установка ПО Работа в браузере

Топ-5 бесплатных онлайн-платформ для разработки 2D игр

Выбрать идеальную платформу для создания своей первой игры может быть непросто — каждая имеет свои сильные стороны. Представляю пять лучших бесплатных онлайн-инструментов, проверенных тысячами начинающих разработчиков. 🛠️

1. GDevelop Настоящий подарок для новичков — онлайн-платформа с открытым исходным кодом, не требующая знаний программирования. Основана на событийной системе, где вместо написания кода вы настраиваете логические последовательности "если произошло X, то сделай Y".

Полностью бесплатна для коммерческого использования

Экспорт игр на Android, iOS, Windows, macOS и веб

Визуальный редактор поведения объектов

Встроенная физика и система частиц

2. Construct 3 Профессиональный инструмент с бесплатным тарифом для небольших проектов. Главные козыри Construct 3 — потрясающе удобный интерфейс и возможность добавлять функциональность через поведения (behaviors), без написания кода.

Полноценная работа в браузере

Отличная физика и управление анимацией

Встроенный редактор спрайтов

Бесплатная версия ограничена 25 событиями и двумя слоями

3. PlayCanvas Несмотря на специализацию на 3D проектах, PlayCanvas предлагает отличные инструменты и для создания 2D игр. Особенно хорош для тех, кто планирует в будущем перейти к трехмерной разработке.

Открытый исходный код и бесплатный хостинг проектов

Высокопроизводительный WebGL движок

Коллаборативное редактирование в реальном времени

Обширная библиотека готовых ассетов

4. Piskel Специализированный инструмент для создания пиксельной графики и анимированных спрайтов. Отлично подходит для ретро-игр и проектов с минималистичным дизайном.

Простой интуитивный интерфейс

Мощные инструменты анимации

Экспорт в различные форматы (GIF, PNG, JSON)

Идеально интегрируется с другими платформами из списка

5. GameMaker Studio 2 (онлайн-версия) Известный игровой движок теперь доступен и в браузерной версии. Предлагает золотую середину между доступностью для новичков и мощностью для продвинутых пользователей.

Возможность программирования через drag-and-drop или скриптинг

Продвинутые функции анимации и физики

Бесплатная версия с ограниченным функционалом

Экспорт для HTML5 доступен в базовой версии

Ирина Соловьева, преподаватель геймдизайна Моя ученица Светлана, школьная учительница информатики, выбрала Construct 3 для создания образовательной игры по математике для своих пятиклашек. "Первую версию сделала за выходные — просто не могла оторваться от процесса! Интерфейс настолько интуитивен, что многие решения находились почти интуитивно," — рассказывала она. Самым сложным оказалось придумать задачки нужного уровня сложности, а не техническая реализация. Через месяц игра стала частью учебной программы в её школе, а коллеги начали просить поделиться опытом на методических объединениях.

Особенности каждой платформы: интерфейс и функционал

Чтобы выбрать идеальную платформу для своего первого проекта, важно понимать нюансы интерфейса и особенности функционала каждого инструмента. Рассмотрим подробнее, что предлагает каждая из топ-5 платформ. 🖥️

Платформа Интерфейс Ключевые особенности Оптимально для GDevelop Минималистичный, с разделением на сцены, объекты и события Событийно-ориентированная логика, мощные расширения, встроенный физический движок Платформеры, головоломки, аркады Construct 3 Полированный, с вкладками и богатой палитрой инструментов Система поведений объектов, продвинутая анимация, широкие возможности для UI Казуальные игры, визуальные новеллы, point-and-click PlayCanvas Профессиональный, с разделением на компоненты и иерархией объектов WebGL-рендеринг, физика, возможность добавлять JavaScript 2.5D проекты, игры с изометрической перспективой Piskel Компактный, сфокусированный на работе с пикселями Фреймовая анимация, зеркалирование, слои, палитры цветов Ретро-игры, пиксель-арт проекты GameMaker Studio 2 Комплексный, с отдельными редакторами для разных аспектов игры Встроенный язык GML, обширная библиотека функций, модульный подход Сложные 2D игры, рогалики, метроидвании

GDevelop: подробнее об интерфейсе Интерфейс GDevelop разделен на три основные области: проект (где вы управляете всеми сценами и ресурсами), редактор сцен (визуальный конструктор уровней) и редактор событий (где создается логика игры). Главная особенность — система событий, которая заменяет традиционный код.

Например, чтобы сделать персонажа прыгающим при нажатии пробела, вы добавляете событие "Нажата клавиша Space", а затем действие "Добавить силу прыжка к объекту". Просто, логично и наглядно.

Construct 3: фокус на доступности Construct 3 выделяется невероятно полированным интерфейсом, где большинство операций выполняется через контекстные меню и панели свойств. Система "поведений" позволяет одним кликом добавить персонажу физические свойства, движение платформера или искусственный интеллект.

Уникальная функция — возможность тестировать игру в реальном времени прямо в редакторе, изменяя параметры "на лету" и сразу видя результат.

PlayCanvas: профессиональная мощь Интерфейс PlayCanvas напоминает профессиональные 3D-редакторы, но адаптирован для работы в браузере. Основа — компонентная система, где каждый объект может получать различные компоненты (рендерер, физическое тело, аудио-источник и т.д.).

Хотя для полноценной работы потребуются базовые знания JavaScript, многие задачи можно решать через визуальный редактор. Особое преимущество — режим коллаборативного редактирования, где несколько разработчиков могут работать над проектом одновременно.

Piskel: специализированный инструмент В отличие от других платформ, Piskel сфокусирован исключительно на создании спрайтов и анимаций, но делает это превосходно. Интерфейс минималистичен: центральная область для рисования, панель инструментов слева и панель управления анимацией снизу.

Ключевое преимущество — возможность сразу видеть, как ваша анимация будет выглядеть в игре, с разными скоростями и размерами.

GameMaker Studio 2: баланс между простотой и глубиной Онлайн-версия GameMaker предлагает модульный интерфейс с отдельными редакторами для спрайтов, комнат (уровней), объектов и кода. Уникальная особенность — система "drag and drop" для визуального программирования, которая за кулисами генерирует код на языке GML.

Это позволяет постепенно переходить от визуального программирования к текстовому по мере роста ваших навыков, что делает GameMaker отличным "мостиком" к более продвинутой разработке.

От идеи до публикации: этапы создания первой 2D игры

Путь от идеи до готовой игры может показаться долгим, но с правильным подходом вы можете пройти его за выходные. Давайте разберем основные этапы создания 2D игры на онлайн-платформе, используя в качестве примера простой платформер. 🏃‍♂️

Шаг 1: Концепция и планирование Начните с простой, но четкой концепции. Для первой игры рекомендую выбрать что-то классическое и понятное:

Определите основную механику (например, прыжки по платформам)

Набросайте дизайн главного персонажа (простая форма, узнаваемые черты)

Сформулируйте цель игры (добраться до финиша, собрать все монеты)

Запишите 3-5 препятствий или врагов

Не усложняйте — многие начинающие разработчики застревают именно на этапе планирования, пытаясь создать слишком амбициозный проект.

Шаг 2: Выбор платформы и настройка проекта Для простого платформера отлично подойдет GDevelop или Construct 3:

Зарегистрируйтесь на выбранной платформе

Создайте новый проект (выберите шаблон "Empty project" или "Platformer")

Настройте размеры игрового экрана (например, 1280x720)

Создайте первую сцену/уровень

Важно сразу правильно настроить масштабирование игры, чтобы она корректно отображалась на разных устройствах.

Шаг 3: Создание базовых ассетов Для начала вам понадобятся минимум следующие графические элементы:

Спрайт персонажа (со стоячей позой, бегом и прыжком)

Платформы (разных типов и размеров)

Фон (может быть простым градиентом или пейзажем)

Коллекционные предметы (монеты, звезды)

Не тратьте слишком много времени на графику для первого проекта. Используйте готовые ресурсы из встроенной библиотеки платформы или сервисы с бесплатными ассетами типа OpenGameArt.org.

Шаг 4: Создание персонажа и базовой механики Начните с реализации главной механики — в случае платформера это движение и прыжки:

Добавьте спрайт персонажа на сцену

Настройте физику (гравитацию и коллизии)

Добавьте управление (движение влево/вправо, прыжок)

Настройте анимации для разных состояний персонажа

В GDevelop это можно сделать с помощью встроенного поведения "Platformer character". В Construct 3 существует аналогичное поведение "Platform".

Шаг 5: Создание уровня Теперь, когда у вас есть управляемый персонаж, создайте игровой уровень:

Разместите платформы, образующие интересный маршрут

Добавьте коллекционные предметы в труднодоступных местах

Расставьте препятствия и ловушки

Разместите начальную и конечную точки

Начните с простого дизайна, а затем постепенно усложняйте уровень, тестируя его проходимость на каждом этапе.

Шаг 6: Добавление игровой логики На этом этапе вы создаете правила игры и взаимодействия:

Настройте сбор предметов (увеличение счета при касании монеты)

Добавьте опасности (урон при столкновении с врагом)

Реализуйте систему жизней или здоровья

Добавьте условия победы (достижение финиша) и поражения (падение в пропасть)

Шаг 7: Пользовательский интерфейс Добавьте базовый UI для отображения важной информации:

Счетчик собранных предметов

Индикатор жизней/здоровья

Таймер (опционально)

Экраны меню, победы и поражения

Используйте встроенные инструменты для создания текста и кнопок, предлагаемые вашей платформой.

Шаг 8: Добавление звуков и музыки Аудио значительно улучшает восприятие игры:

Фоновая музыка для уровня

Звуковые эффекты для действий персонажа (прыжок, приземление)

Звуки при сборе предметов и столкновении с врагами

Звуки для UI (нажатие кнопок, победа, поражение)

Для первого проекта используйте бесплатные звуки из библиотек вроде Freesound.org.

Шаг 9: Тестирование и отладка Тщательное тестирование критически важно:

Проверьте все возможные сценарии игрового процесса

Убедитесь, что уровень можно пройти

Исправьте обнаруженные ошибки и недочеты

Протестируйте игру на разных устройствах (если возможно)

Большинство онлайн-платформ предлагают удобные инструменты отладки и возможность быстрого тестирования изменений.

Шаг 10: Публикация Когда игра готова, время поделиться ей с миром:

Экспортируйте игру в подходящем формате (HTML5, APK для Android)

Загрузите на платформы для инди-игр (itch.io, Newgrounds, GameJolt)

Поделитесь ссылкой в социальных сетях и сообществах разработчиков

Соберите отзывы для улучшения будущих проектов

Большинство онлайн-платформ предлагают прямую публикацию на их серверах или экспорт в формате HTML5.

Сообщества и ресурсы для начинающих разработчиков игр

Создание игр — процесс творческий, но нет необходимости изобретать велосипед или преодолевать все трудности в одиночку. Существует множество сообществ и ресурсов, которые значительно облегчат вам путь в мир разработки. 🌐

Сообщества разработчиков Присоединение к сообществам единомышленников — отличный способ получить поддержку, советы и мотивацию:

Reddit r/gamedev и r/indiegames — крупнейшие сообщества разработчиков с еженедельными темами для обсуждения и демонстрации проектов

— крупнейшие сообщества разработчиков с еженедельными темами для обсуждения и демонстрации проектов Discord-серверы платформ — большинство онлайн-платформ имеют официальные Discord-каналы, где можно задать вопросы и получить быструю помощь

— большинство онлайн-платформ имеют официальные Discord-каналы, где можно задать вопросы и получить быструю помощь Gamedev.ru — крупнейший русскоязычный портал о разработке игр с активным форумом

— крупнейший русскоязычный портал о разработке игр с активным форумом Itch.io сообщество — не только площадка для публикации, но и место для общения с другими разработчиками

Активное участие в сообществах — это не только способ решить технические проблемы, но и возможность найти единомышленников для совместных проектов.

Обучающие ресурсы Непрерывное обучение — ключ к росту ваших навыков разработки игр:

YouTube-каналы — Brackeys, Game Maker's Toolkit, Heartbeast предлагают отличные туториалы для начинающих

— Brackeys, Game Maker's Toolkit, Heartbeast предлагают отличные туториалы для начинающих Документация платформ — официальные руководства GDevelop, Construct 3 и других платформ содержат детальные инструкции и примеры

— официальные руководства GDevelop, Construct 3 и других платформ содержат детальные инструкции и примеры Udemy и Coursera — предлагают как бесплатные, так и платные курсы по разработке 2D игр

— предлагают как бесплатные, так и платные курсы по разработке 2D игр Habr и Medium — статьи от опытных разработчиков с практическими советами и кейсами

Начните с базовых руководств по выбранной платформе, а затем постепенно углубляйтесь в специфические техники и подходы.

Источники ассетов Качественные графика, звуки и музыка значительно повышают привлекательность вашей игры:

OpenGameArt.org — огромная библиотека бесплатных спрайтов, тайлсетов и звуковых эффектов

— огромная библиотека бесплатных спрайтов, тайлсетов и звуковых эффектов Kenney.nl — высококачественные бесплатные ассеты для различных жанров игр

— высококачественные бесплатные ассеты для различных жанров игр Freesound.org — тысячи бесплатных звуковых эффектов под различными лицензиями

— тысячи бесплатных звуковых эффектов под различными лицензиями itch.io — многие художники предлагают бесплатные или недорогие пакеты ассетов

При использовании сторонних ресурсов всегда проверяйте условия лицензии и указывайте авторство, если это требуется.

Мероприятия и конкурсы Участие в игровых джемах и хакатонах — отличный способ проверить свои силы и получить обратную связь:

Ludum Dare — один из старейших и крупнейших game jam'ов, проходит каждые несколько месяцев

— один из старейших и крупнейших game jam'ов, проходит каждые несколько месяцев Global Game Jam — ежегодное 48-часовое мероприятие, проходящее по всему миру

— ежегодное 48-часовое мероприятие, проходящее по всему миру itch.io game jams — десятки тематических джемов каждый месяц с различными временными рамками

— десятки тематических джемов каждый месяц с различными временными рамками Яндекс.Игры хакатоны — регулярные мероприятия для разработчиков игр в России

Даже если ваша первая игра не победит, сам процесс создания проекта с дедлайном — бесценный опыт, который ускорит ваш рост как разработчика.

Платформы для публикации Когда игра готова, поделитесь ею с миром через специализированные площадки:

itch.io — самая популярная платформа для инди-разработчиков с гибкими настройками монетизации

— самая популярная платформа для инди-разработчиков с гибкими настройками монетизации Newgrounds — старейший портал для браузерных игр с активным сообществом

— старейший портал для браузерных игр с активным сообществом GameJolt — площадка с фокусом на инди-игры и сильным социальным компонентом

— площадка с фокусом на инди-игры и сильным социальным компонентом Яндекс.Игры — для русскоязычных разработчиков это отличная возможность получить аудиторию

Публикация на этих платформах обычно бесплатна, а процесс загрузки игры интуитивно понятен даже для новичков.

Инструменты для планирования и управления проектом По мере усложнения ваших игр растет и необходимость в организации рабочего процесса:

Trello — простой и визуальный способ отслеживать задачи и прогресс

— простой и визуальный способ отслеживать задачи и прогресс Notion — гибкий инструмент для документации и планирования

— гибкий инструмент для документации и планирования GitHub/GitLab — для контроля версий, особенно если вы работаете в команде

— для контроля версий, особенно если вы работаете в команде Miro — для создания концепт-артов и планирования уровней

Даже для небольших проектов базовое планирование поможет вам не потерять фокус и довести игру до релиза.

Путь создания игр — это непрерывный процесс обучения и экспериментов. Не бойтесь начинать с малого, учиться на ошибках и постепенно развивать свои навыки. Благодаря доступным онлайн-платформам барьер входа в игровую разработку сейчас как никогда низок. Главное — сохранять страсть к созданию, искать вдохновение в играх, которые вы любите, и оставаться частью сообщества таких же энтузиастов. Ваша первая игра, даже самая простая, — это важный шаг на пути к мастерству, который заслуживает гордости и признания.

Читайте также