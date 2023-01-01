5 методов синхронизации объектов для многопользовательских игр

Для кого эта статья:

Разработчики игр, работающие с Unity

Специалисты по сетевым технологиям и многопользовательским играм

Студенты и обучающиеся, интересующиеся программированием и сетевым взаимодействием в играх Создание многопользовательских игр на Unity превращается в настоящий кошмар, когда игровые объекты начинают жить своей жизнью на разных клиентах. Представьте: на вашем экране персонаж стоит у дверей, а на экране другого игрока он уже в соседней комнате. Такие расхождения разрушают геймплей и отпугивают игроков. Разработчики годами сражаются с этой проблемой, и сегодня я раскрою пять проверенных методов синхронизации, которые помогут вашим объектам двигаться, взаимодействовать и существовать согласованно на всех клиентах. 🎮

Вызовы синхронизации в мультиплеерных играх на Unity

Разработка мультиплеерных игр на Unity сопряжена с рядом технических вызовов, главный из которых — обеспечение согласованного состояния игрового мира для всех участников. Когда десятки объектов одновременно перемещаются, взаимодействуют и изменяют свое состояние, поддержание синхронизации становится критически важной задачей.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики:

Задержка сети (латентность) — время, необходимое для передачи данных между клиентами

Потеря пакетов — не все сетевые сообщения доходят до адресата

Джиттер — непредсказуемые колебания задержки

Ограниченная пропускная способность — невозможность передавать полное состояние всех объектов

Различие в производительности клиентских устройств

Эти факторы создают ситуации, когда игровые объекты на разных клиентах оказываются в разных состояниях, что приводит к несогласованности игрового процесса и разрушает игровой опыт пользователей.

Михаил Верхогляд, ведущий Unity-разработчик Работая над PvP-шутером, мы столкнулись с серьезными проблемами синхронизации. Игроки жаловались, что они точно попали в противника, но урон не засчитывался. Оказалось, что на их клиенте противник находился в одном месте, а на сервере — уже в другом. Мы начали с простого NetworkTransform, но этого было недостаточно. Затем добавили предикцию движений и интерполяцию, что сгладило проблему, но появился рубербендинг — резкие скачки персонажа при корректировке позиции. Решающим шагом стало комбинирование клиентской предикции с серверной авторизацией. Это увеличило сложность кода, но избавило от главных проблем. Игроки сразу заметили разницу — выстрелы стали регистрироваться корректно, а движение персонажей выглядело плавным даже при пинге 100-150 мс.

Успешная синхронизация объектов базируется на нескольких архитектурных подходах:

Архитектурный подход Описание Применимость Клиент-сервер Сервер выступает источником правды, клиенты получают обновления Большинство соревновательных и MMO игр Peer-to-peer Клиенты обмениваются данными напрямую без центрального сервера Локальные мультиплеерные игры, игры с небольшим числом участников Гибридный Комбинация клиент-серверной и peer-to-peer моделей Игры с различными типами взаимодействий

Выбор подхода напрямую влияет на методы синхронизации объектов. Рассмотрим пять основных методов, которые помогут обеспечить согласованное состояние игровых объектов в Unity. 🔄

Метод 1: Трансформация объектов через NetworkTransform

NetworkTransform — компонент Unity, позволяющий автоматически синхронизировать позицию, вращение и масштаб объектов между клиентами. Это, пожалуй, самый простой и интуитивно понятный метод синхронизации для начинающих разработчиков мультиплеерных игр.

Принцип работы NetworkTransform прост: компонент отслеживает изменения трансформации объекта на авторитетном клиенте (обычно сервере) и передает эти изменения всем остальным клиентам. Когда значения позиции, вращения или масштаба меняются больше, чем на заданный порог, происходит отправка сетевого сообщения.

Основные настройки NetworkTransform:

Sync Direction — определяет, кто имеет право изменять трансформацию объекта (Server To Client, Client To Server)

— определяет, кто имеет право изменять трансформацию объекта (Server To Client, Client To Server) Sync Interval — частота отправки обновлений (в секундах)

— частота отправки обновлений (в секундах) Position Threshold — минимальное изменение позиции для отправки обновления

— минимальное изменение позиции для отправки обновления Rotation Threshold — минимальное изменение вращения для отправки обновления

— минимальное изменение вращения для отправки обновления Scale Threshold — минимальное изменение масштаба для отправки обновления

— минимальное изменение масштаба для отправки обновления Interpolate Position/Rotation/Scale — плавная интерполяция между обновлениями

Базовая реализация синхронизации с NetworkTransform выглядит так:

Добавляем к объекту компонент NetworkIdentity для идентификации в сети Добавляем компонент NetworkTransform Настраиваем параметры синхронизации Присваиваем объекту владельца (клиент или сервер)

NetworkTransform идеально подходит для объектов с предсказуемым движением — NPC, движущихся платформ, снарядов с простой траекторией. Для игроков и объектов со сложным поведением этот метод может быть недостаточным.

Преимущества и недостатки NetworkTransform:

Преимущества Недостатки Простота использования Ограниченная гибкость Минимальное количество кода Высокий сетевой трафик при частых обновлениях Встроенная поддержка интерполяции Не подходит для предсказуемых физических движений Автоматическая компрессия данных "Дрожание" объектов при высокой латентности Встроенная поддержка в основных сетевых решениях Unity Не решает сложные сценарии синхронизации

При использовании NetworkTransform важно помнить о настройке порогов изменений. Слишком низкие значения приведут к избыточному трафику, слишком высокие — к заметным "скачкам" объектов. 🎯

Метод 2: Remote Procedure Calls для передачи событий

Remote Procedure Calls (RPC) — это механизм, позволяющий вызывать функции на удаленных клиентах. В отличие от NetworkTransform, который автоматически синхронизирует позицию и вращение, RPC дает разработчику полный контроль над тем, какие данные и когда передавать.

RPC идеально подходят для событийно-ориентированной синхронизации: выстрелы, взрывы, подбор предметов, открытие дверей — все действия, которые происходят в определенные моменты времени и вызывают мгновенные изменения состояния объектов.

Александр Соколов, технический директор В нашей кооперативной игре игроки часто взаимодействовали с окружением — открывали двери, включали механизмы, активировали ловушки. Изначально мы использовали NetworkTransform для всех этих объектов, но быстро столкнулись с проблемами. Двери то застревали посередине, то открывались на разных клиентах с разной скоростью. Переход на RPC полностью решил эту проблему. Теперь при взаимодействии с дверью клиент отправляет RPC-команду "OpenDoor" на сервер, а тот транслирует ее всем клиентам. Каждый клиент локально запускает анимацию открытия двери. Синхронизация стала идеальной, и что важно — мы смогли существенно снизить сетевой трафик, так как передаем только событие открытия, а не постоянные изменения положения двери.

Существует несколько типов RPC в зависимости от направления и получателей:

Command — вызывается клиентом, выполняется на сервере

— вызывается клиентом, выполняется на сервере ClientRpc — вызывается на сервере, выполняется на всех клиентах

— вызывается на сервере, выполняется на всех клиентах TargetRpc — вызывается на сервере, выполняется только на определенном клиенте

Пример использования RPC для синхронизации выстрела в Unity с Mirror (популярная сетевая библиотека):

На клиенте при нажатии кнопки выстрела вызываем Command Сервер проверяет легитимность выстрела и вызывает ClientRpc Все клиенты получают RPC и воспроизводят визуальные и звуковые эффекты выстрела

RPC особенно эффективны в сочетании с другими методами синхронизации. Например, движение игрока можно синхронизировать через NetworkTransform, а его действия (стрельба, прыжки, использование способностей) — через RPC.

Оптимизация использования RPC:

Группируйте связанные события в одно RPC-сообщение

Используйте бинарную сериализацию для уменьшения размера сообщений

Применяйте дедупликацию для избежания повторных вызовов

Учитывайте очередность выполнения RPC при зависимостях

Реализуйте механизмы подтверждения для критически важных RPC

Важно помнить о безопасности при использовании RPC. Никогда не доверяйте клиентским Command-вызовам без проверки на сервере — недобросовестные игроки могут модифицировать клиент и отправлять поддельные команды. 🔐

Метод 3: Синхронизация состояний через Photon и Mirror

Photon и Mirror — два популярных сетевых решения для Unity, предлагающие продвинутые механизмы синхронизации состояний объектов. В отличие от простой трансформации или событийной модели RPC, эти фреймворки предлагают комплексный подход к синхронизации полного состояния объектов.

Photon PUN (Photon Unity Networking) использует модель синхронизации на основе сериализации. Для этого применяются компоненты PhotonView и OnPhotonSerializeView(), позволяющие разработчику определить, какие данные и как часто будут синхронизироваться.

Mirror, форк устаревшего UNet, использует аналогичный подход с компонентами NetworkBehaviour и SyncVar для автоматической синхронизации переменных.

Сравнение подходов к синхронизации состояний в Photon и Mirror:

Функциональность Photon PUN Mirror Базовый механизм OnPhotonSerializeView() SyncVar атрибуты Частота синхронизации Настраиваемая (по умолчанию 10 раз/сек) Настраиваемая через NetworkManager Сжатие данных Встроенное (дельта-компрессия) Настраиваемые сериализаторы Приоритизация объектов Да (интерес группы, уровни) Ограниченная, через кастомные реализации Модель хостинга Облачные серверы, Relay, P2P Локальный хост, выделенные серверы

Использование Photon для синхронизации состояний:

Добавьте компонент PhotonView к объекту Реализуйте метод OnPhotonSerializeView() в скрипте, наследующем от MonoBehaviourPun В этом методе определите, какие данные передавать и получать

Пример синхронизации жизней и боеприпасов в Photon:

При записи данных (stream.IsWriting) сериализуем текущие значения

При чтении данных (stream.IsReading) десериализуем значения и применяем их

Визуальные эффекты (например, анимация урона) запускаются через наблюдение за изменением значений

Mirror предлагает более автоматизированный подход с атрибутами [SyncVar]:

Помечаем переменные атрибутом [SyncVar]

Mirror автоматически синхронизирует их при изменении

Опционально указываем hook-функцию, которая вызывается при изменении значения

Преимущество синхронизации состояний через эти фреймворки — возможность передавать только изменившиеся данные, что экономит трафик, и встроенные механизмы для разрешения конфликтов.

При использовании синхронизации состояний критически важно продумать частоту обновлений для разных типов данных:

Позиция быстродвижущихся объектов — высокая частота

Жизни, боеприпасы, инвентарь — при изменении

Статистика, очки — периодически или при значительных изменениях

И Photon, и Mirror предлагают механизмы приоритизации и оптимизации сетевого трафика, позволяя создавать масштабируемые многопользовательские игры с десятками одновременных игроков. 🌐

Метод 4: Интерполяция и экстраполяция движения объектов

Интерполяция и экстраполяция — продвинутые техники, которые значительно повышают плавность движения синхронизируемых объектов даже при высоких задержках или редких обновлениях. Они решают проблему "дрожания" и резких скачков, характерных для простых методов синхронизации.

Интерполяция — это техника плавного перехода между известными состояниями. Вместо того чтобы мгновенно перемещать объект в новую полученную позицию, клиент плавно перемещает его от текущего положения к целевому за определенный промежуток времени.

Экстраполяция — это прогнозирование будущего положения объекта на основе его текущего состояния и скорости. Когда обновления задерживаются, клиент продолжает двигать объект в предполагаемом направлении, пока не получит новые данные.

Применение этих техник существенно сглаживает восприятие движения, но требует более сложной реализации:

Клиент хранит буфер последних полученных состояний объекта При получении нового состояния оно добавляется в буфер Текущее отображаемое состояние вычисляется как интерполяция между двумя точками из буфера При отсутствии новых данных применяется экстраполяция

Важно выбрать правильное соотношение между интерполяцией и экстраполяцией:

Слишком агрессивная экстраполяция приведет к частым ошибкам предсказания

Слишком консервативная интерполяция создаст заметную задержку

Оптимальный подход часто включает экстраполяцию на короткие периоды и интерполяцию для сглаживания

Особое внимание требуют объекты с нелинейным движением (например, с физикой). Для них простая линейная экстраполяция может давать серьезные ошибки, поэтому часто применяются более сложные методы:

Полиномиальная экстраполяция

Физическое моделирование на клиенте

Эвристики на основе типичного поведения объекта

Техника "резиновой ленты" (rubber banding) позволяет плавно корректировать ошибки экстраполяции — когда приходит реальное положение объекта, отличающееся от прогнозированного, клиент не перемещает объект мгновенно, а постепенно "притягивает" его к правильной позиции.

Сравнение подходов к сглаживанию движения:

Метод Преимущества Недостатки Применимость Простая интерполяция Легкая реализация, стабильность Задержка на время интерполяции Ненаправленные NPC, фоновые объекты Простая экстраполяция Нулевая визуальная задержка Возможны видимые корректировки Снаряды, быстродвижущиеся объекты Комбинированный подход Баланс между задержкой и стабильностью Сложность реализации Управляемые игроками персонажи Клиентское предсказание Мгновенный отклик на ввод Сложность, возможны откаты состояния Соревновательные игры, шутеры

Для эффективной работы этих методов критически важно точное измерение времени. Unity предлагает Time.time и NetworkTime для синхронизации часов между клиентами, что позволяет точно рассчитывать временные интервалы для интерполяции. ⏱️

Метод 5: Клиент-серверная авторизация с предсказанием

Клиент-серверная авторизация с предсказанием — это комплексный подход к синхронизации, объединяющий лучшие практики из предыдущих методов. Он особенно эффективен для соревновательных игр, где критически важны как мгновенный отклик на действия игрока, так и защита от читерства.

Суть метода заключается в разделении ответственности:

Сервер является абсолютным источником правды — только он принимает окончательные решения

Клиент предсказывает результаты своих действий для мгновенного отклика

При получении авторитетных данных от сервера клиент корректирует свое состояние

Основные компоненты этого подхода:

Клиентское предсказание — клиент локально применяет результаты действий игрока Серверная авторизация — сервер проверяет легитимность действий и вычисляет истинный результат Согласование состояний — клиент корректирует расхождения между предсказанием и авторизованным состоянием Отмотка и воспроизведение — при значительных расхождениях клиент отматывает состояние назад и повторно применяет действия

Для реализации этого метода необходимо:

Хранить историю ввода игрока и состояний объектов

Включать в сетевые сообщения временные метки и номера последовательности

Реализовать детерминированную логику движения и физики

Разработать механизмы плавной корректировки при расхождениях

Особое внимание при реализации этого метода следует уделить обработке коллизий и взаимодействий между игроками, так как именно здесь чаще всего возникают заметные расхождения между клиентским предсказанием и серверной авторизацией.

Типичный цикл обработки в этом методе:

Игрок нажимает кнопку перемещения Клиент немедленно перемещает персонажа локально Команда с временной меткой отправляется на сервер Сервер применяет команду и отправляет авторизованное состояние Клиент сравнивает полученное состояние с предсказанным При небольших расхождениях применяется плавная коррекция При значительных расхождениях — откат и повторное применение более поздних команд

Этот метод требует наибольших усилий при реализации, но обеспечивает наилучший баланс между отзывчивостью интерфейса, точностью синхронизации и защитой от манипуляций. Он широко применяется в коммерческих соревновательных играх, особенно в шутерах от первого лица и быстрых экшн-играх. 🎯

Unity предлагает множество инструментов для синхронизации объектов, от простого NetworkTransform до сложных систем клиентского предсказания. Выбор метода всегда зависит от типа вашей игры — для казуального кооператива достаточно базовых решений, а для соревновательного шутера потребуется комбинация продвинутых техник. Помните: идеальная синхронизация — это не только технический вопрос, но и компромисс между плавностью, точностью и сетевым трафиком. Начните с простых решений, тестируйте на реальных пользователях с разным качеством соединения и постепенно совершенствуйте систему, основываясь на отзывах игроков.

