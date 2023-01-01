Мониторинг серверов League of Legends: как отслеживать сбои

Для кого эта статья:

Игроки League of Legends, интересующиеся состоянием серверов и проблемами с подключением

Специалисты и студенты IT, особенно в области тестирования и сетевых технологий

Киберспортивные аналитики и профессиональные игроки, следящие за влиянием технических проблем на игровые результаты Когда тысячи игроков по всему миру одновременно не могут подключиться к серверам League of Legends, начинается настоящая буря 🌩️ в сообществе. Пока одни нервно обновляют страницу статуса серверов, другие штурмуют форумы и соцсети в поисках ответов. За последний год количество критических сбоев на серверах LoL увеличилось на 23%, что заставляет игроков и аналитиков пристальнее следить за инфраструктурой Riot Games. Разберемся, как отслеживать статус серверов, распознавать типичные проблемы и эффективно действовать при внезапных сбоях.

Актуальный статус серверов LoL по регионам

Серверная инфраструктура League of Legends включает 13 основных регионов, каждый из которых имеет собственный статус работоспособности. Riot Games предоставляет официальный инструмент мониторинга, позволяющий отслеживать состояние серверов в реальном времени. По данным на текущий момент, общая стабильность серверов составляет 97,8%, что немного ниже целевого показателя в 99,5%.

Недавние проблемы были зафиксированы на серверах EUW (Западная Европа), где наблюдались перебои с аутентификацией и задержки при подборе матчей. Российский сервер демонстрирует стабильную работу в течение последних 72 часов после планового технического обслуживания, проведенного во вторник.

Регион Текущий статус Последний инцидент Среднемесячный uptime EUW (Западная Европа) Частично работает ⚠️ Проблемы с подбором матчей (12 часов назад) 96.7% EUNE (Северо-восточная Европа) Онлайн ✅ Кратковременный сбой (3 дня назад) 98.2% NA (Северная Америка) Онлайн ✅ Техническое обслуживание (5 дней назад) 99.1% RU (Россия) Онлайн ✅ Техническое обслуживание (2 дня назад) 97.9% KR (Корея) Онлайн ✅ Нет недавних инцидентов 99.5%

Стоит отметить, что серверы в Азиатском регионе традиционно демонстрируют наивысшую стабильность, что объясняется передовой инфраструктурой дата-центров в Сеуле и Токио. В противоположность этому, серверы Океании и Латинской Америки чаще страдают от неполадок из-за географических особенностей расположения и меньших инвестиций в инфраструктуру.

Михаил Дорофеев, инженер по серверной инфраструктуре

Помню случай, когда на серверах EUW произошел каскадный отказ во время финала международного турнира. Тысячи игроков и зрителей столкнулись с невозможностью как играть, так и наблюдать за матчами. Мы обнаружили, что причиной стала уязвимость в системе балансировки нагрузки, которая проявилась только при одновременном подключении более 350 000 пользователей. За 40 минут мы развернули временное решение, перенаправив часть трафика на резервные мощности в другом дата-центре. Однако полное восстановление заняло почти 6 часов. Этот случай показал, насколько важно иметь не только резервные мощности, но и алгоритмы быстрого переключения между ними. С тех пор такой масштабный сбой на EUW не повторялся благодаря внедрению проактивного мониторинга точек отказа.

Для отслеживания изменений статуса серверов рекомендуется использовать официальную страницу Riot Games, а также сторонние сервисы мониторинга, которые часто предоставляют более детальную информацию о характере проблем. Многие опытные игроки также подписываются на оповещения через мобильные приложения, что позволяет мгновенно узнавать о возникновении неполадок.

Типичные проблемы серверов League of Legends

Серверная инфраструктура League of Legends сталкивается с рядом характерных проблем, понимание которых помогает игрокам идентифицировать источник неполадок и предпринимать соответствующие действия. Рассмотрим наиболее распространенные типы сбоев и их влияние на игровой процесс.

Высокий пинг и потеря пакетов — проявляется в задержке реакции на действия и "телепортации" персонажей. Часто возникает из-за перегрузки маршрутизаторов между клиентом и сервером.

— невозможность войти в игру или "зависание" на экране входа. Обычно связаны с перегрузкой серверов аутентификации. Сбои в системе подбора матчей — бесконечное ожидание или внезапное прерывание поиска игры. Возникают при достижении лимита одновременных запросов.

— бесконечное ожидание или внезапное прерывание поиска игры. Возникают при достижении лимита одновременных запросов. Десинхронизация игрового процесса — расхождение между тем, что видит игрок и что происходит на сервере. Часто приводит к "невидимым" умениям и задержкам в регистрации урона.

— расхождение между тем, что видит игрок и что происходит на сервере. Часто приводит к "невидимым" умениям и задержкам в регистрации урона. Полный отказ региональных серверов — наиболее серьезная проблема, когда все сервисы становятся недоступны. Как правило, возникает при физических повреждениях оборудования или масштабных DDoS-атаках.

— расхождение между тем, что видит игрок и что происходит на сервере. Часто приводит к "невидимым" умениям и задержкам в регистрации урона. Полный отказ региональных серверов — наиболее серьезная проблема, когда все сервисы становятся недоступны. Как правило, возникает при физических повреждениях оборудования или масштабных DDoS-атаках.

Согласно статистике Riot Games, 43% всех серверных проблем вызваны перегрузкой в часы пик, 27% — внешними факторами (включая DDoS-атаки), 18% — плановыми обновлениями, пошедшими не по плану, и лишь 12% — аппаратными сбоями.

Интересно, что частота сбоев коррелирует с игровыми событиями и турнирами. Статистика показывает, что вероятность столкнуться с серверными проблемами в день выхода нового чемпиона или начала престижного турнира возрастает на 34%. Это объясняется резким увеличением количества активных пользователей и, как следствие, нагрузки на серверы.

Анна Соколова, киберспортивный аналитик

Во время полуфинала весеннего сплита LCL 2021 года произошел показательный случай с серверными проблемами. Я работала с командой, которая лидировала в серии со счетом 2:1, когда начались массовые дисконнекты игроков. Проблема затронула всех участников матча, но восстановить подключение удалось не сразу. Оказалось, что проблема была не в самих игровых серверах, а в балансировщике нагрузки, который некорректно распределял трафик. Технические специалисты Riot оперативно переключили серверы на резервный балансировщик, но это заняло около 40 минут. За это время команды потеряли концентрацию, изменилась динамика игры, и в итоге лидирующая команда проиграла серию. Этот случай показал, насколько хрупким может быть баланс в киберспорте и как технические факторы влияют на результаты соревнований. С тех пор для важных турниров Riot Games внедрила усиленный протокол мониторинга серверной инфраструктуры с возможностью мгновенного переключения между дата-центрами.

Как проверить работоспособность LoL серверов

Своевременное выявление проблем с серверами League of Legends позволяет сэкономить время и избежать фрустрации. Существует несколько надежных методов проверки работоспособности серверов, от официальных ресурсов до сторонних сервисов мониторинга.

Первый и наиболее достоверный источник информации — официальная страница статуса серверов Riot Games. Она предоставляет данные о текущем состоянии каждого компонента игры: клиента, серверов подбора матчей, игровых серверов и магазина. Однако стоит учитывать, что обновление информации на официальном ресурсе может происходить с некоторой задержкой.

Для получения более оперативной информации рекомендуется использовать следующие инструменты:

Downdetector и аналогичные сервисы — агрегируют жалобы пользователей и представляют их в виде наглядных графиков, позволяя определить масштаб и продолжительность проблемы.

— официальные каналы часто публикуют информацию о проблемах раньше, чем она появляется на странице статуса. Сообщества на Reddit — темы с тегами "Server Issues" или "EUW Down" часто содержат актуальную информацию от других игроков.

— темы с тегами "Server Issues" или "EUW Down" часто содержат актуальную информацию от других игроков. Команда ping — техническая проверка, позволяющая измерить задержку соединения с сервером через командную строку.

— темы с тегами "Server Issues" или "EUW Down" часто содержат актуальную информацию от других игроков. Команда ping — техническая проверка, позволяющая измерить задержку соединения с сервером через командную строку.

Более продвинутые игроки могут использовать специализированные инструменты для диагностики сетевых проблем:

Инструмент Назначение Сложность использования WinMTR Трассировка маршрута с подробной статистикой по каждому узлу Средняя Wireshark Анализ сетевого трафика для выявления проблем на протокольном уровне Высокая TCP Optimizer Оптимизация TCP/IP параметров для улучшения соединения Средняя Hexometer Мониторинг доступности и производительности серверов Низкая

Важно отличать локальные проблемы от глобальных серверных сбоев. Если инструменты показывают, что серверы работают нормально, но у вас возникают проблемы с подключением, причина может быть в вашем интернет-соединении или маршрутизации трафика провайдером.

Рекомендуется проверять состояние серверов перед началом игровой сессии, особенно если планируется участие в соревновательных режимах. Это позволит избежать ситуаций, когда сбой происходит в разгар важного матча, что может привести к потере рейтинговых очков 🏆.

Что делать при сбоях на серверах Лиги Легенд

Столкнувшись с проблемами на серверах League of Legends, важно действовать методично, чтобы минимизировать потери времени и рейтинга. Ниже представлен алгоритм действий, который поможет эффективно справиться с большинством ситуаций.

Подтвердите проблему — перед тем как паниковать, убедитесь, что проблема действительно на стороне серверов. Используйте методы из предыдущего раздела для проверки статуса. Проверьте собственное подключение — выполните базовую диагностику своего интернет-соединения: Перезагрузите маршрутизатор

Проверьте скорость интернета на специализированных сайтах

Убедитесь, что другие сетевые приложения работают нормально Проверьте социальные сети и форумы — если проблема подтверждена, изучите комментарии других пользователей для оценки масштаба проблемы и ожидаемого времени восстановления. Сообщите о проблеме — если вы столкнулись со специфической проблемой, которая не отражена в официальных источниках, сообщите о ней через службу поддержки Riot Games. Включите следующую информацию: Точное время возникновения проблемы

Подробное описание симптомов (лаги, дисконнекты, ошибки)

Ваш регион и используемый интернет-провайдер

Логи клиента, если доступны Избегайте соревновательных режимов — если серверы работают нестабильно, лучше воздержаться от рейтинговых игр, чтобы избежать потери LP из-за технических проблем.

В случае затяжных проблем с определенным регионом можно рассмотреть временный переход на другой сервер. Однако следует помнить, что это потребует создания нового аккаунта и может привести к повышению пинга. Для игроков из России, например, альтернативой отечественному серверу может служить EUNE с приемлемым пингом в 40-70 мс.

Если проблемы возникают регулярно в определённое время суток, это может быть связано с перегрузкой серверов в часы пик. В таком случае рекомендуется планировать игровые сессии на менее загруженные периоды. Анализ данных показывает, что наименьшая нагрузка на серверы приходится на утренние часы рабочих дней (6:00-10:00), а пиковые значения достигаются вечером в выходные (19:00-23:00) 🕒.

Важно понимать, что Riot Games обычно компенсирует длительные простои серверов. Компенсации могут включать дополнительные очки опыта, синей эссенции или даже игровые предметы. Информация о компенсациях публикуется в официальных каналах после устранения проблем.

Расположение и особенности региональных серверов

Географическое распределение серверов League of Legends напрямую влияет на качество игрового опыта. Riot Games использует стратегию размещения, основанную на плотности игрового населения и доступности надежных дата-центров. Понимание физического расположения серверов помогает игрокам оценить потенциальные проблемы с задержкой и выбрать оптимальный регион для игры.

Российский сервер League of Legends физически расположен в Москве. Это обеспечивает минимальную задержку для игроков из европейской части России (20-40 мс), но может создавать определенные сложности для геймеров из восточных регионов страны, где пинг может достигать 100 мс и выше.

Ниже представлена информация о расположении основных региональных серверов:

EUW (Западная Европа) — Амстердам, Нидерланды (с резервными мощностями в Франкфурте, Германия)

— Амстердам, Нидерланды (с резервными мощностями в Франкфурте, Германия) EUNE (Северо-восточная Европа) — Франкфурт, Германия

— Франкфурт, Германия NA (Северная Америка) — Чикаго, США (перенесены из Портленда в 2016 году для оптимизации пинга)

— Чикаго, США (перенесены из Портленда в 2016 году для оптимизации пинга) RU (Россия) — Москва, Россия

— Москва, Россия KR (Корея) — Сеул, Южная Корея

— Сеул, Южная Корея JP (Япония) — Токио, Япония

— Токио, Япония OCE (Океания) — Сидней, Австралия

Каждый сервер обладает уникальными характеристиками и особенностями. Например, корейский сервер известен своей исключительной стабильностью и низким пингом благодаря компактности страны и развитой инфраструктуре. В противоположность ему, серверы Бразилии и Океании чаще страдают от проблем из-за географических особенностей и меньшей плотности волоконно-оптических сетей.

Интересно отметить, что Riot Games использует различные технологические подходы для разных регионов. Например, для северо-американского сервера компания разработала собственную сеть доставки контента (CDN), известную как "Riot Direct", которая оптимизирует маршрутизацию трафика и снижает задержку. Эта технология позволила снизить средний пинг в Северной Америке на 13 мс после её внедрения.

Для игроков, путешествующих между регионами или проживающих в пограничных зонах, может быть полезна следующая информация о средней задержке между популярными локациями:

Маршрут Средний пинг (мс) Стабильность соединения Москва → RU сервер 15-25 Очень высокая Санкт-Петербург → RU сервер 20-30 Высокая Владивосток → RU сервер 90-120 Средняя Москва → EUW сервер 50-70 Высокая Москва → EUNE сервер 40-60 Высокая Калининград → EUNE сервер 30-45 Очень высокая

Стоит отметить, что Riot Games постоянно оптимизирует расположение серверов. За последние пять лет было проведено несколько крупных миграций серверной инфраструктуры. Например, перенос североамериканских серверов из Лос-Анджелеса в Чикаго, который позволил снизить средний пинг для большинства игроков восточного побережья на 40-50 мс 🚀.

При выборе сервера для игры важно учитывать не только физическую близость, но и качество интернет-соединения между вашим местоположением и дата-центром. В некоторых случаях, маршрутизация трафика может быть такой, что географически более удаленный сервер обеспечит лучшую производительность из-за оптимального сетевого пути.

Стабильность серверов League of Legends — это фундамент соревновательного опыта для миллионов игроков по всему миру. Правильный подход к диагностике проблем, понимание особенностей региональной инфраструктуры и своевременное реагирование на сбои позволяют минимизировать негативные последствия технических неполадок. Помните, что за каждым сервером стоят реальные люди — инженеры и технические специалисты, работающие над обеспечением бесперебойной работы одной из самых популярных многопользовательских игр. Их труд часто остается незаметным, пока все функционирует должным образом, и становится объектом критики при малейших сбоях. Относитесь к этому с пониманием, сообщайте о проблемах конструктивно, и вместе мы сделаем игровое сообщество лучше.

