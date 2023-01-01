Игровые серверы: как расположение влияет на скорость и пинг

Для кого эта статья:

Геймеры и любители онлайн-игр

Специалисты и студенты в области информационных технологий и сетевых технологий

Люди, интересующиеся киберспортом и аналитикой данных Задержка в 200 миллисекунд – и ваш персонаж мёртв. Разница между победой и поражением в онлайн-играх часто измеряется не умениями игрока, а качеством интернет-соединения. Для опытных геймеров локация серверов – не просто техническая деталь, а ключевой фактор конкурентного преимущества. Но где именно находятся эти невидимые цифровые крепости, обрабатывающие миллионы команд каждую секунду? И как их расположение влияет на то заветное число миллисекунд, определяющее ваш игровой опыт? 🌍

География серверов Fortnite и Epic Games: карта регионов

Epic Games, создатель Fortnite, разместил серверы своей популярной королевской битвы стратегически по всему миру для обеспечения оптимального игрового опыта. Компания использует комбинацию собственных дата-центров и облачных сервисов Amazon Web Services (AWS), что позволяет гибко масштабировать мощности в зависимости от нагрузки и обеспечивать стабильное соединение для 350+ миллионов зарегистрированных игроков. 🎮

Основные серверные регионы где находятся сервера Fortnite включают:

Северная Америка – три зоны: NA-East (Огайо и Вирджиния), NA-Central (Техас) и NA-West (Орегон и Калифорния)

– три зоны: NA-East (Огайо и Вирджиния), NA-Central (Техас) и NA-West (Орегон и Калифорния) Европа – крупные дата-центры во Франкфурте (Германия), Лондоне (Великобритания), Париже (Франция) и Милане (Италия)

– крупные дата-центры во Франкфурте (Германия), Лондоне (Великобритания), Париже (Франция) и Милане (Италия) Азия – серверы в Токио (Япония), Сеуле (Южная Корея), Сингапуре и Мумбаи (Индия)

– серверы в Токио (Япония), Сеуле (Южная Корея), Сингапуре и Мумбаи (Индия) Океания – Сидней (Австралия)

– Сидней (Австралия) Ближний Восток – Бахрейн

– Бахрейн Южная Америка – Сан-Паулу (Бразилия)

Для обеспечения оптимальной производительности игры Epic Games внедрила автоматическую систему определения ближайшего сервера для каждого игрока. Такой подход обеспечивает меньшую задержку, но может создать дисбаланс в подборе игроков при выборе менее популярных регионов.

Артём Волков, технический специалист по сетевым решениям

Когда мы тестировали стабильность соединения с серверами Fortnite из разных точек России, результаты оказались крайне неоднозначными. Из Москвы соединение с европейскими серверами показало пинг около 40-45 мс – вполне приемлемый показатель для комфортной игры. Однако при подключении из Владивостока даже к серверам в Сеуле задержка составляла не менее 100-120 мс. Один из моих клиентов – киберспортивная организация – столкнулась с серьезной проблемой: их игрок из Хабаровска регулярно проигрывал в ближнем бою из-за высокой задержки. Мы провели тщательный анализ маршрутизации и обнаружили, что трафик шел через перегруженный узел в Китае. После смены провайдера и настройки VPN с оптимизированными маршрутами удалось снизить пинг до 85 мс, что позволило игроку конкурировать на более высоком уровне. Такие случаи наглядно демонстрируют, насколько критична география серверов для соревновательного геймплея.

Интересно, что где находятся сервера эпик геймс для их магазина Epic Games Store не всегда совпадает с расположением игровых серверов Fortnite. Для загрузки контента и обновлений компания использует сеть доставки контента (CDN), которая имеет точки присутствия во многих дополнительных локациях для ускорения загрузки игр.

Регион Основной сервер Среднее значение пинга Активных игроков (приблизительно) Европа Франкфурт 20-60 мс 90+ миллионов NA-East Вирджиния 15-50 мс 75+ миллионов NA-West Орегон 20-60 мс 45+ миллионов Азия Токио 30-80 мс 65+ миллионов Ближний Восток Бахрейн 40-100 мс 20+ миллионов Южная Америка Сан-Паулу 30-90 мс 30+ миллионов Океания Сидней 40-100 мс 15+ миллионов

Расположение серверов PUBG и их влияние на геймплей

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) использует более децентрализованную серверную архитектуру, чем многие конкуренты. Krafton, корейский разработчик игры, сделал ставку на распределенную сеть серверов, расположенных в стратегически важных точках планеты для обслуживания своей глобальной аудитории, которая насчитывает более 500 миллионов игроков.

Где находятся серверы пабг? Основные региональные серверы PUBG расположены в следующих локациях:

Азия – Сеул (Южная Корея), Токио (Япония), Мумбаи (Индия), Сингапур

– Сеул (Южная Корея), Токио (Япония), Мумбаи (Индия), Сингапур Северная Америка – Даллас (Техас), Чикаго (Иллинойс), Ашберн (Вирджиния), Сиэтл (Вашингтон)

– Даллас (Техас), Чикаго (Иллинойс), Ашберн (Вирджиния), Сиэтл (Вашингтон) Европа – Франкфурт (Германия), Лондон (Великобритания), Амстердам (Нидерланды)

– Франкфурт (Германия), Лондон (Великобритания), Амстердам (Нидерланды) Океания – Сидней (Австралия)

– Сидней (Австралия) Южная Америка – Сан-Паулу (Бразилия), Сантьяго (Чили)

– Сан-Паулу (Бразилия), Сантьяго (Чили) Ближний Восток и Северная Африка – Дубай (ОАЭ)

– Дубай (ОАЭ) Россия – Москва

Алексей Петров, киберспортивный аналитик

В 2019 году я сопровождал российскую команду на международный турнир по PUBG в Южной Корее. Разница между тренировками на домашних серверах и игрой в корейском буткемпе оказалась колоссальной. Игроки, привыкшие к пингу 60-80 мс при игре на европейских серверах, внезапно получили задержку всего 5-10 мс. Для них это было равносильно обретению супер-способностей. "Я будто впервые играю в настоящий PUBG", – поделился один из них после первой тренировки. Особенно заметна была разница при пикинге (выглядывании из-за укрытий) и в ближнем бою. Движения стали мгновенными, без задержек, а регистрация попаданий происходила моментально. В результате команде пришлось срочно перестраивать часть тактик, так как тайминги действий значительно изменились. Интересно, что после возвращения в Россию игроки около недели испытывали своеобразную "пинговую дезориентацию" – им приходилось заново привыкать к задержкам. Этот опыт наглядно продемонстрировал, насколько критичным может быть влияние географии серверов на высококонкурентный геймплей.

Особенность PUBG в том, что игра использует так называемую "смешанную" систему серверов. В ней часть игрового процесса (лобби, подбор игроков, статистика) обрабатывается на центральных серверах, а сами матчи запускаются на специальных выделенных игровых серверах, динамически выбираемых для каждого матча.

Влияние расположения серверов на геймплей в PUBG особенно заметно из-за специфики игры:

Точность стрельбы – высокий пинг приводит к запаздыванию регистрации попаданий, что критично при дальних перестрелках

– высокий пинг приводит к запаздыванию регистрации попаданий, что критично при дальних перестрелках Передвижение и укрытия – задержки могут привести к тому, что игрок фактически уже за укрытием, но получает урон

– задержки могут привести к тому, что игрок фактически уже за укрытием, но получает урон Подбор предметов – высокий пинг замедляет взаимодействие с игровым миром, что критично в начальной фазе игры

– высокий пинг замедляет взаимодействие с игровым миром, что критично в начальной фазе игры Транспорт – управление автомобилями становится менее предсказуемым при высоких задержках

Krafton применяет технологию "регионального матчмейкинга", которая автоматически направляет игроков на ближайшие серверы для оптимизации пинга. Однако во внепиковое время или в регионах с меньшим количеством игроков система может перенаправлять на более отдаленные сервера для ускорения формирования матчей.

Где находятся сервера League of Legends: обзор локаций

League of Legends (LoL) от Riot Games выделяется среди других популярных онлайн-игр своей уникальной серверной архитектурой, разделенной не только географически, но и по игровым регионам с отдельными экосистемами. Где находятся сервера Лиги Легенд? Этот вопрос имеет многослойный ответ, поскольку Riot Games создал одну из самых разветвленных серверных инфраструктур в игровой индустрии. 🌐

League of Legends разделена на следующие основные серверные регионы:

Северная Америка (NA) – Чикаго (штат Иллинойс, США)

– Чикаго (штат Иллинойс, США) Европа Запад (EUW) – Амстердам (Нидерланды)

– Амстердам (Нидерланды) Европа Северо-Восток (EUNE) – Франкфурт (Германия)

– Франкфурт (Германия) Корея (KR) – Сеул (Южная Корея)

– Сеул (Южная Корея) Китай (CN) – множественные дата-центры по всему Китаю (под управлением Tencent)

– множественные дата-центры по всему Китаю (под управлением Tencent) Бразилия (BR) – Сан-Паулу (Бразилия)

– Сан-Паулу (Бразилия) Латинская Америка Север (LAN) – Майами (штат Флорида, США)

– Майами (штат Флорида, США) Латинская Америка Юг (LAS) – Сантьяго (Чили)

– Сантьяго (Чили) Океания (OCE) – Сидней (Австралия)

– Сидней (Австралия) Япония (JP) – Токио (Япония)

– Токио (Япония) Турция (TR) – Стамбул (Турция)

– Стамбул (Турция) Россия (RU) – Москва (Россия)

Ключевой особенностью инфраструктуры LoL является полная изоляция игровых регионов: аккаунт и прогресс из одного региона невозможно перенести в другой (за исключением специальных программ миграции). Это создано для обеспечения соревновательной целостности и минимизации задержек внутри региона.

Регион Локация сервера Среднее значение пинга Размер игровой базы Характеристика региона EUW Амстердам 20-50 мс Очень крупная Высококонкурентный, все уровни мастерства EUNE Франкфурт 30-60 мс Крупная Разнообразный, меньше соревновательности NA Чикаго 25-80 мс Крупная Более казуальный, хорошая коммуникация KR Сеул 8-20 мс Очень крупная Самый конкурентный, высокий уровень игры RU Москва 30-90 мс Средняя Малое время ожидания, русскоязычная среда

Riot Games построила собственную инфраструктуру под названием "Riot Direct" — выделенную сеть для маршрутизации игрового трафика, которая напрямую соединяет игроков с серверами. Эта инициатива стартовала в 2014 году и включает партнерство с провайдерами интернет-услуг по всему миру для оптимизации маршрутов трафика.

Для российских игроков географическое положение серверов имеет особое значение:

Игроки из европейской части России могут получить сравнимый пинг на серверах RU (30-50 мс) и EUNE (40-70 мс)

Игроки из Сибири и Дальнего Востока часто выбирают между серверами RU, KR и JP в зависимости от приоритета: пинг или языковая среда

Некоторые высокоранговые игроки предпочитают EUW несмотря на более высокий пинг из-за более конкурентной среды

Знание где находятся сервера Лиги Легенд помогает игрокам сделать осознанный выбор при создании аккаунта, поскольку позже изменить регион без создания нового аккаунта невозможно. Riot Games тщательно анализирует серверные метрики и при необходимости проводит серверные миграции, как это произошло в 2014 году, когда серверы NA были перемещены из Лос-Анджелеса в Чикаго для улучшения средних показателей пинга по всему региону.

Инфраструктура Valve: размещение серверов CS:GO и Dota 2

Valve Corporation использует одну из самых обширных серверных инфраструктур в игровой индустрии для поддержки своих ключевых многопользовательских проектов — Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) и Dota 2. В отличие от многих других издателей, Valve применяет децентрализованный подход с более чем 60 серверными кластерами по всему миру. 🖥️

Где находятся сервера Валв для CS:GO и Dota 2? Они распределены по следующим основным регионам:

Северная Америка: Сиэтл, Лос-Анджелес, Чикаго, Атланта, Вирджиния, Майами

Сиэтл, Лос-Анджелес, Чикаго, Атланта, Вирджиния, Майами Южная Америка: Сан-Паулу (Бразилия), Сантьяго (Чили), Лима (Перу), Буэнос-Айрес (Аргентина)

Сан-Паулу (Бразилия), Сантьяго (Чили), Лима (Перу), Буэнос-Айрес (Аргентина) Европа: Стокгольм (Швеция), Вена (Австрия), Франкфурт (Германия), Люксембург, Мадрид (Испания), Лондон (Великобритания), Варшава (Польша)

Стокгольм (Швеция), Вена (Австрия), Франкфурт (Германия), Люксембург, Мадрид (Испания), Лондон (Великобритания), Варшава (Польша) Россия и СНГ: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург Азия: Токио (Япония), Сингапур, Гонконг, Мумбаи (Индия), Дубай (ОАЭ), Манила (Филиппины), Сеул (Южная Корея)

Токио (Япония), Сингапур, Гонконг, Мумбаи (Индия), Дубай (ОАЭ), Манила (Филиппины), Сеул (Южная Корея) Океания: Сидней (Австралия)

Сидней (Австралия) Африка: Йоханнесбург (Южная Африка)

Уникальным аспектом инфраструктуры Valve является система Steam Datagram Relay (SDR) — технология, которая динамически маршрутизирует игровой трафик через оптимальные пути, минуя проблемные участки интернета. Это особенно важно для таких требовательных к пингу игр как CS:GO, где миллисекунды решают исход дуэлей.

Где находятся сервера Валв имеет критическое значение для геймплея:

В CS:GO задержка более 50 мс уже заметно влияет на точность стрельбы, особенно с AWP и Desert Eagle

В Dota 2 высокий пинг осложняет выполнение комбо способностей и микроконтроль юнитов

Повышенные задержки влияют на своевременность реакций в командных сражениях

При пинге выше 100 мс игра остаётся играбельной, но шансы на победу в соревновательном режиме значительно снижаются

Для определения наилучшего сервера Valve использует алгоритм, учитывающий не только географическую близость, но и качество маршрута. В настройках игр можно установить максимально допустимое значение пинга, при котором вы согласны играть.

Valve также предлагает поддержку сторонних выделенных серверов через Steam Workshop, что позволяет энтузиастам и организациям запускать собственные серверы для CS:GO. Однако для официальных соревновательных режимов используются только серверы Valve с защитой от читеров VAC (Valve Anti-Cheat).

Для российских игроков наиболее релевантными являются следующие серверы:

Для европейской части России — серверы в Москве (15-40 мс), Санкт-Петербурге (20-60 мс) и Стокгольме (30-70 мс)

Для Урала и Сибири — серверы в Екатеринбурге (20-60 мс для уральского региона) или Москве (60-100 мс)

Для Дальнего Востока — серверы в Токио (60-120 мс) часто предпочтительнее российских из-за меньшей дистанции

Где находятся сервера Валв играет важную роль в формировании региональных метаигр: на азиатских серверах Dota 2 более популярны герои раннего действия, тогда как на европейских серверах предпочтение отдается более сбалансированным стратегиям. Эти различия частично объясняются культурными особенностями, но также и сетевой инфраструктурой региона.

Как пинг зависит от удаленности серверов: практические советы

Пинг (задержка) — это время, необходимое пакету данных для путешествия от вашего компьютера к игровому серверу и обратно. Эта величина измеряется в миллисекундах (мс) и напрямую влияет на отзывчивость игрового процесса. Хотя географическое расстояние до сервера является ключевым фактором, определяющим пинг, существуют и другие важные переменные. 🌐

Зависимость пинга от расстояния подчиняется следующим приблизительным соотношениям:

До 500 км: пинг обычно составляет 5-20 мс (идеальные условия для соревновательной игры)

пинг обычно составляет 5-20 мс (идеальные условия для соревновательной игры) 500-2000 км: пинг в диапазоне 20-60 мс (комфортно для большинства игр)

пинг в диапазоне 20-60 мс (комфортно для большинства игр) 2000-5000 км: пинг около 60-100 мс (приемлемо для большинства игр, но уже заметны задержки)

пинг около 60-100 мс (приемлемо для большинства игр, но уже заметны задержки) 5000-10000 км: пинг 100-200 мс (заметно влияет на геймплей в динамичных играх)

пинг 100-200 мс (заметно влияет на геймплей в динамичных играх) Свыше 10000 км: пинг более 200 мс (серьезно затрудняет игровой процесс)

Однако физическое расстояние — не единственный фактор. На пинг также влияют:

Качество интернет-соединения – оптоволокно обеспечивает лучшую производительность, чем DSL или спутниковый интернет

– оптоволокно обеспечивает лучшую производительность, чем DSL или спутниковый интернет Маршрутизация трафика – количество промежуточных узлов между вами и сервером

– количество промежуточных узлов между вами и сервером Перегруженность сети – в "часы пик" задержки могут увеличиваться

– в "часы пик" задержки могут увеличиваться Домашняя сеть – Wi-Fi добавляет дополнительную задержку по сравнению с проводным подключением

– Wi-Fi добавляет дополнительную задержку по сравнению с проводным подключением Используемое оборудование – устаревшие маршрутизаторы могут создавать узкие места

Практические советы для улучшения пинга:

Выбирайте ближайший сервер – большинство игр позволяет выбрать регион. Используйте эту опцию, чтобы подключаться к географически ближайшему серверу. Используйте проводное подключение – Ethernet-кабель обеспечивает более стабильное соединение с меньшим пингом по сравнению с Wi-Fi. Закройте фоновые приложения – программы, использующие интернет-соединение (загрузчики, стриминговые сервисы), могут увеличивать задержки. Обновите сетевые драйверы – устаревшие драйверы могут негативно влиять на производительность сети. Настройте QoS на маршрутизаторе – приоритизация игрового трафика может снизить задержки во время пиковых нагрузок. Проверьте маршрутизацию – используйте инструменты traceroute или WinMTR для выявления проблемных узлов. Рассмотрите использование игрового VPN – некоторые VPN-сервисы для геймеров (Outfox, WTFast, ExitLag) могут улучшить маршрутизацию до игровых серверов. Играйте в нестандартное время – в непиковые часы нагрузка на сеть ниже, что может улучшить пинг.

Для тестирования пинга к различным серверам можно использовать следующие инструменты:

Встроенные инструменты игр – многие игры имеют индикатор пинга или позволяют тестировать серверы

– многие игры имеют индикатор пинга или позволяют тестировать серверы Ping-тестеры – онлайн-сервисы, показывающие пинг до различных локаций

– онлайн-сервисы, показывающие пинг до различных локаций Командная строка – команда "ping [ip-адрес]" в командной строке Windows или терминале macOS/Linux

– команда "ping [ip-адрес]" в командной строке Windows или терминале macOS/Linux Специализированные приложения – WinMTR, PingPlotter для детального анализа маршрутизации

Важно понимать, какой пинг считается приемлемым для различных жанров игр:

Шутеры (CS:GO, Valorant, PUBG) – желательно ниже 50 мс, критично до 100 мс

– желательно ниже 50 мс, критично до 100 мс MOBA (LoL, Dota 2) – приемлемо до 80 мс, играбельно до 150 мс

– приемлемо до 80 мс, играбельно до 150 мс Королевские битвы (Fortnite, Apex Legends) – комфортно до 70 мс, играбельно до 120 мс

– комфортно до 70 мс, играбельно до 120 мс MMO (World of Warcraft, Final Fantasy XIV) – приемлемо до 100-150 мс

– приемлемо до 100-150 мс Файтинги (Street Fighter, Mortal Kombat) – критично важно ниже 50 мс

Для российских игроков особенно актуально понимание геолокации серверов. Игроки из европейской части России получают оптимальный пинг на европейских серверах, в то время как жители Дальнего Востока часто имеют лучшие показатели при подключении к азиатским серверам (Токио, Сеул). Это создает интересную ситуацию, когда игроки из одной страны могут иметь совершенно разный игровой опыт в зависимости от их географического положения.

Качество вашего игрового опыта часто определяется не только вашими навыками, но и невидимой цифровой инфраструктурой, соединяющей вас с серверами. География игровых серверов – это не просто технический аспект, а ключевой фактор, формирующий глобальные игровые сообщества и региональные стили игры. Понимание этой географии дает вам конкурентное преимущество: вы можете выбирать оптимальные серверы, настраивать соединение и адаптировать стратегии под сетевые условия. В мире, где миллисекунды решают исход сражений, информация о серверной инфраструктуре становится таким же важным оружием, как и мастерство управления игровым персонажем.

