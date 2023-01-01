Разработка 3D движка на C: от математики до оптимизации рендеринга

// fragment_shader.glsl #version 330 core out vec4 FragColor; in vec3 FragPos; in vec3 Normal; in vec2 TexCoords; uniform vec3 viewPos; uniform sampler2D diffuseTexture; struct Light { int type; // 0 = directional, 1 = point, 2 = spot vec3 position; vec3 direction; vec3 ambient; vec3 diffuse; vec3 specular; float constant; float linear; float quadratic; float cutOff; float outerCutOff; }; uniform Light light; void main() { // Текстурирование vec3 color = texture(diffuseTexture, TexCoords).rgb; // Ambient vec3 ambient = light.ambient * color; // Diffuse vec3 norm = normalize(Normal); vec3 lightDir; if(light.type == 0) // directional lightDir = normalize(-light.direction); else lightDir = normalize(light.position – FragPos); float diff = max(dot(norm, lightDir), 0.0); vec3 diffuse = light.diffuse * diff * color; // Specular vec3 viewDir = normalize(viewPos – FragPos); vec3 reflectDir = reflect(-lightDir, norm); float spec = pow(max(dot(viewDir, reflectDir), 0.0), 32.0); vec3 specular = light.specular * spec; // Attenuation for point and spot lights float attenuation = 1.0; if(light.type != 0) { // not directional float distance = length(light.position – FragPos); attenuation = 1.0 / (light.constant + light.linear * distance + light.quadratic * (distance * distance)); } // Spotlight intensity float intensity = 1.0; if(light.type == 2) { // spotlight float theta = dot(lightDir, normalize(-light.direction)); float epsilon = light.cutOff – light.outerCutOff; intensity = clamp((theta – light.outerCutOff) / epsilon, 0.0, 1.0); } // Combine results diffuse *= attenuation * intensity; specular *= attenuation * intensity; vec3 result = ambient + diffuse + specular; FragColor = vec4(result, 1.0); }