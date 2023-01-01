Матрица масштабирования в 3D: создание и трансформация объектов

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие специалисты в области 3D-графики и анимации

Профессиональные дизайнеры и разработчики, интересующиеся математическими основами компьютерной графики

Любители визуальных искусств, желающие углубить знания в 3D-моделировании и трансформациях объектов Представьте, что вы можете взять виртуальную модель и буквально растянуть её как пластилин, изменяя размеры по любой оси. За этим магическим процессом стоит мощный математический инструмент — матрица масштабирования. Это не просто набор чисел в прямоугольной таблице, а ключ, открывающий новые измерения в создании трёхмерных миров. От фотореалистичных спецэффектов в кино до прецизионного инженерного моделирования — везде, где требуется контроль над формой и размером 3D-объектов, эта матрица становится незаменимым инструментом творца цифровых миров. 🔍

Фундаментальные основы матриц масштабирования в 3D

Матрица масштабирования — это математический оператор, изменяющий размеры объекта в трёхмерном пространстве. В основе 3D графики лежит представление объектов как набора точек (вершин), соединённых рёбрами. Матрица масштабирования воздействует на координаты этих вершин, увеличивая или уменьшая расстояния между ними.

В контексте линейной алгебры, масштабирование является линейным преобразованием. Это означает, что оно сохраняет операции сложения векторов и умножения вектора на скаляр. Благодаря этому свойству, масштабирование можно представить в виде матричного умножения.

Стандартная матрица масштабирования в трёхмерном пространстве представляет собой диагональную матрицу 4×4 (в однородных координатах):

| S<sub>x</sub> | 0 | 0 | 0 |

| -------------- | – | – | – |

| 0 | S<sub>y</sub> | 0 | 0 |

| 0 | 0 | S<sub>z</sub> | 0 |

| 0 | 0 | 0 | 1 |

Где S<sub>x</sub>, S<sub>y</sub> и S<sub>z</sub> — коэффициенты масштабирования по соответствующим осям.

При применении матрицы масштабирования к координатам точки (x, y, z, 1), результат вычисляется как:

(x', y', z', 1) = (x·S<sub>x</sub>, y·S<sub>y</sub>, z·S<sub>z</sub>, 1)

Интуитивно понять воздействие масштабирования можно представив, что:

S<sub>x</sub> = 2 удвоит размер объекта по оси X

S<sub>y</sub> = 0.5 уменьшит размер объекта вдвое по оси Y

S<sub>z</sub> = 1 оставит размер объекта неизменным по оси Z

Особый случай представляет отрицательное масштабирование (например, S<sub>x</sub> = -1), которое приводит к отражению объекта относительно соответствующей плоскости. Этот приём часто используется для создания зеркальных копий объектов. 🪞

Алексей Петров, технический директор Однажды мы разрабатывали архитектурный визуализатор, позволяющий в реальном времени демонстрировать клиентам, как будет выглядеть их будущий дом. Ключевой функцией была возможность изменять пропорции здания на лету. Заказчик хотел "просто потянуть" за угол здания и увидеть результат. Казалось бы, простая задача, но первая реализация привела к неожиданным искажениям текстур и нарушению пропорций архитектурных элементов. Проблема была решена, когда мы пересмотрели подход к масштабированию. Вместо применения простой матрицы масштабирования ко всему объекту целиком, мы разработали иерархическую систему, где каждый архитектурный элемент имел свои правила трансформации. Например, при растягивании стены, окна не деформировались, а дублировались или изменяли расстояние между собой. Это стало возможным благодаря правильному применению матриц масштабирования в иерархии объектов — урок, который показал мне, что понимание математических основ трансформаций критично даже для, казалось бы, интуитивных пользовательских интерфейсов.

Математическое представление операций масштабирования

Для полного понимания матрицы масштабирования необходимо рассмотреть её математическую природу более детально. В контексте трёхмерной графики масштабирование точки P(x,y,z) можно представить через умножение вектора на матрицу:

P' = P × S

Где P' — координаты точки после масштабирования, P — исходные координаты, а S — матрица масштабирования.

В развёрнутом виде это выражение для однородных координат (x, y, z, w) выглядит следующим образом:

x' = x × S<sub>x</sub> y' = y × S<sub>y</sub> z' = z × S<sub>z</sub> w' = w

Важно отметить, что однородная координата w остаётся неизменной при масштабировании, что гарантирует правильное применение преобразования.

Существует несколько математических свойств матрицы масштабирования, которые делают её особенно полезной в компьютерной графике:

Коммутативность — порядок применения нескольких операций масштабирования не важен: S<sub>1</sub> × S<sub>2</sub> = S<sub>2</sub> × S<sub>1</sub>

— порядок применения нескольких операций масштабирования не важен: S<sub>1</sub> × S<sub>2</sub> = S<sub>2</sub> × S<sub>1</sub> Мультипликативность — последовательные масштабирования можно объединить: масштабирование в 2 раза, затем в 3 раза эквивалентно масштабированию в 6 раз

— последовательные масштабирования можно объединить: масштабирование в 2 раза, затем в 3 раза эквивалентно масштабированию в 6 раз Наличие обратной операции — для любого масштабирования S существует обратная операция S<sup>-1</sup>, где S<sub>x</sub><sup>-1</sup> = 1/S<sub>x</sub> и т.д.

При работе с матрицей масштабирования важно учитывать особый случай — когда один или несколько коэффициентов равны нулю. Такое масштабирование называется вырожденным и приводит к потере информации, так как целое измерение коллапсирует в точку. В практических приложениях таких ситуаций обычно избегают.

Для расчёта определителя матрицы масштабирования достаточно перемножить коэффициенты по диагонали:

det(S) = S<sub>x</sub> × S<sub>y</sub> × S<sub>z</sub>

Этот определитель показывает, во сколько раз изменится объём фигуры после масштабирования. Например, если det(S) = 8, то объём увеличится в 8 раз. 📏

Неоднородное и однородное масштабирование объектов

Масштабирование в 3D графике делится на два принципиально разных типа: однородное и неоднородное. Каждый из них имеет свои характеристики и области применения.

Однородное масштабирование происходит, когда коэффициенты масштабирования по всем осям равны: S<sub>x</sub> = S<sub>y</sub> = S<sub>z</sub>. При таком преобразовании объект изменяет свой размер, сохраняя пропорции. Фактически это эквивалентно умножению всех координат на один скаляр.

Матрица однородного масштабирования с коэффициентом s выглядит так:

| s | 0 | 0 | 0 |

| -- | – | – | – |

| 0 | s | 0 | 0 |

| 0 | 0 | s | 0 |

| 0 | 0 | 0 | 1 |

Неоднородное масштабирование происходит, когда коэффициенты масштабирования по разным осям различаются. Такое преобразование изменяет не только размер, но и форму объекта, искажая его пропорции. Например, сфера при неоднородном масштабировании превращается в эллипсоид.

Сравнение эффектов однородного и неоднородного масштабирования:

Параметр Однородное масштабирование Неоднородное масштабирование Сохранение пропорций Да Нет Сохранение углов Да Нет (кроме случаев параллельности осям) Влияние на текстуры Равномерное уменьшение/увеличение Искажение, растяжение Влияние на нормали Не требует пересчёта Требует пересчёта для корректного освещения Типичные применения Масштабирование персонажей, зуммирование камеры Моделирование деформаций, создание стилизованных объектов

Особое внимание следует уделить влиянию неоднородного масштабирования на нормали поверхностей. В отличие от координат вершин, нормали требуют специального преобразования с использованием транспонированной обратной матрицы масштабирования. Это связано с тем, что нормали должны оставаться перпендикулярными к поверхности после трансформации.

В практической работе выбор между однородным и неоднородным масштабированием зависит от конкретной задачи:

Для реалистичного изменения размеров объектов без искажений используют однородное масштабирование

Для художественных деформаций, создания карикатурных персонажей или имитации физических эффектов (например, сжатия) применяют неоднородное масштабирование

Для создания 2D-эффектов в 3D-пространстве (например, билбордов) используют масштабирование с нулевым коэффициентом по одной из осей

Марина Соколова, 3D-художник Работая над персонажами для анимационного фильма, я столкнулась с интересной художественной задачей. Режиссёр хотел, чтобы главный герой — обычный офисный работник — визуально трансформировался в зависимости от своего эмоционального состояния. Когда персонаж чувствовал уверенность, он должен был казаться выше и шире в плечах, а в моменты неуверенности — будто "сжиматься" и становиться меньше. Мы реализовали это через систему динамического неоднородного масштабирования. Создали несколько ключевых состояний персонажа с разными матрицами масштабирования: для уверенности использовали S<sub>x</sub> = 1.2, S<sub>y</sub> = 1.3, S<sub>z</sub> = 1.1, а для неуверенности — S<sub>x</sub> = 0.9, S<sub>y</sub> = 0.85, S<sub>z</sub> = 0.95. Между этими состояниями анимация плавно интерполировала коэффициенты масштабирования. Самым сложным оказалось сохранить естественность движений при изменяющихся пропорциях тела. Нам пришлось разработать специальную систему ограничений, чтобы, например, ноги персонажа всегда оставались на земле, несмотря на изменение его роста. Этот проект показал мне, что матрицы масштабирования — не просто техническая деталь, а мощный инструмент повествования, способный невербально передавать эмоциональное состояние персонажа.

Применение матриц масштабирования в программировании

Реализация матриц масштабирования в коде — важнейший навык для разработчиков компьютерной графики и игровых движков. Практически все современные графические API и движки предоставляют инструменты для работы с матрицами трансформаций, включая масштабирование.

Рассмотрим примеры реализации матрицы масштабирования в популярных языках и API:

OpenGL (C/C++)

cpp Скопировать код // Создание матрицы масштабирования glm::mat4 scaleMatrix = glm::scale(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(2.0f, 0.5f, 1.0f)); // Применение матрицы к модели glUniformMatrix4fv(modelMatrixLoc, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(scaleMatrix));

DirectX (C++)

cpp Скопировать код // Создание матрицы масштабирования XMMATRIX scaleMatrix = XMMatrixScaling(2.0f, 0.5f, 1.0f); // Применение к мировой матрице worldMatrix = scaleMatrix;

Three.js (JavaScript)

JS Скопировать код // Установка масштаба объекта mesh.scale.set(2.0, 0.5, 1.0); // Альтернативный способ через матрицу const scaleMatrix = new THREE.Matrix4().makeScale(2.0, 0.5, 1.0); mesh.applyMatrix4(scaleMatrix);

Важные аспекты программной реализации масштабирования:

Порядок операций — хотя математически операции масштабирования коммутативны между собой, при комбинировании с другими трансформациями порядок становится критически важным

— хотя математически операции масштабирования коммутативны между собой, при комбинировании с другими трансформациями порядок становится критически важным Точность вычислений — для предотвращения накопления погрешностей при множественных трансформациях рекомендуется использовать типы данных с плавающей точкой двойной точности

— для предотвращения накопления погрешностей при множественных трансформациях рекомендуется использовать типы данных с плавающей точкой двойной точности Оптимизация — при работе с большими массивами вершин эффективнее применять матрицы трансформаций на GPU через шейдеры, чем предварительно трансформировать вершины на CPU

Особый случай представляет масштабирование с центром, отличным от начала координат. Чтобы масштабировать объект относительно произвольной точки (x<sub>c</sub>, y<sub>c</sub>, z<sub>c</sub>), необходимо выполнить последовательность операций:

Переместить объект так, чтобы точка (x<sub>c</sub>, y<sub>c</sub>, z<sub>c</sub>) оказалась в начале координат Применить масштабирование Вернуть объект в исходное положение

Это можно выразить как произведение матриц:

M = T(x<sub>c</sub>, y<sub>c</sub>, z<sub>c</sub>) × S(s<sub>x</sub>, s<sub>y</sub>, s<sub>z</sub>) × T(-x<sub>c</sub>, -y<sub>c</sub>, -z<sub>c</sub>)

Где T — матрица перемещения, S — матрица масштабирования.

При реализации интерактивных трансформаций, например, в редакторах 3D-моделей, пользователи ожидают интуитивного поведения манипуляторов масштабирования. Для этого часто применяют следующие подходы:

Масштабирование вдоль локальных осей объекта, а не глобальных координатных осей

Масштабирование относительно центра выделения или "опорной точки" (pivot point)

Привязка к сетке (grid snapping) для точного масштабирования с заданным шагом

Важно также учитывать, что в некоторых случаях требуется сохранять определённые соотношения при масштабировании. Например, для сохранения пропорций объекта можно связать коэффициенты масштабирования по разным осям между собой. 🔧

Сочетание матриц масштабирования с другими трансформациями

В реальных приложениях компьютерной графики масштабирование редко используется изолированно. Обычно оно является частью цепочки трансформаций, которая может включать перемещение, вращение и проецирование. Правильное комбинирование этих операций — ключевой навык для создания реалистичных 3D-сцен.

Основные типы трансформаций и их матричное представление:

Трансформация Матрица 4×4 Основное назначение Перемещение (Translation) T(t<sub>x</sub>, t<sub>y</sub>, t<sub>z</sub>) Изменение положения объекта Вращение (Rotation) R(θ<sub>x</sub>, θ<sub>y</sub>, θ<sub>z</sub>) Изменение ориентации объекта Масштабирование (Scaling) S(s<sub>x</sub>, s<sub>y</sub>, s<sub>z</sub>) Изменение размера объекта Проекция (Projection) P(fov, aspect, near, far) Преобразование 3D в 2D для отображения

При объединении этих трансформаций важно понимать, что матричное умножение не коммутативно — порядок применения матриц критически важен. Например, сначала повернуть, а потом переместить объект — это совсем не то же самое, что сначала переместить, а потом повернуть.

Стандартный порядок применения трансформаций в большинстве 3D-систем следующий:

Масштабирование (S) Вращение (R) Перемещение (T)

Итоговая матрица модели (Model Matrix) вычисляется как: M = T × R × S

Этот порядок обеспечивает, что масштабирование применяется в локальном пространстве объекта, что даёт наиболее интуитивный результат для пользователя. Если изменить этот порядок, можно получить неожиданные эффекты:

S × T — масштабирование изменит не только размер объекта, но и его положение

T × S × R — вращение будет происходить относительно центра координат, а не центра объекта

В более сложных сценариях, например при анимации иерархических моделей (скелетная анимация персонажей), используется концепция локальных и глобальных трансформаций. Каждая кость имеет локальную матрицу трансформации, которая затем умножается на матрицы родительских костей для получения глобальной трансформации.

Локальная матрица = S<sub>local</sub> × R<sub>local</sub> × T<sub>local</sub> Глобальная матрица = Родительская глобальная матрица × Локальная матрица

Интересный практический случай — изотропное масштабирование камеры. Когда мы масштабируем матрицу вида (View Matrix), это эквивалентно изменению поля зрения камеры. Такой эффект используется для реализации оптического зума в виртуальных камерах.

При работе с матрицами трансформации важно также учитывать проблему "шарнирного замка" (gimbal lock), которая может возникать при использовании углов Эйлера для представления вращений. В сложных анимационных системах для избежания этой проблемы часто используются кватернионы вместо матриц вращения.

Для специальных эффектов можно использовать нестандартные комбинации трансформаций:

Косой сдвиг (Shear) — трансформация, при которой параллельные линии остаются параллельными, но изменяют угол наклона

Неравномерное масштабирование с последующим вращением — создаёт эффект деформации, используемый в мультипликации

Масштабирование с отрицательными коэффициентами и перемещением — позволяет создавать зеркальные отражения объектов

Понимание взаимодействия различных матриц трансформации позволяет создавать сложные визуальные эффекты и реалистичные движения в трёхмерном пространстве. Это фундаментальная основа современной компьютерной анимации и интерактивной графики. 🎮

Матрицы масштабирования — это не просто математическая абстракция, а фундаментальный инструмент, определяющий облик современной компьютерной графики. От простых изменений размеров объектов до сложных анимационных эффектов — везде прослеживается влияние этих математических операторов. Освоение принципов их работы открывает перед разработчиками и художниками безграничные возможности для творчества в цифровом пространстве. Следующий раз, когда вы будете играть в компьютерную игру или смотреть анимационный фильм, помните: за каждым изменением формы и размера стоит элегантная математика матриц масштабирования.

