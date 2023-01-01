Матрицы GLM в 3D-графике: основы трансформаций пространства

Для кого эта статья:

Разработчики, занимающиеся 3D-графикой и использующие OpenGL

Студенты и обучающиеся в области программирования и графики

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки в математике для компьютерной графики Матрицы в 3D-графике — это как серый кардинал, которого не видно, но без которого ничего не работает. Если вы когда-либо задумывались, почему ваша 3D-модель внезапно превратилась в плоский блин или начала вращаться не по той оси — скорее всего, дело в неправильном обращении с матрицами. GLM предлагает мощный инструментарий для манипуляции с матрицами glm::mat4, и овладение им разделяет любителей от профессионалов в мире OpenGL-разработки. Погрузимся в мир математической магии, которая заставляет виртуальные миры оживать. 🧮

* GLM: основы математической библиотеки для OpenGL

GLM (OpenGL Mathematics) — это математическая библиотека, изначально разработанная как C++ эквивалент функциональности GLSL (OpenGL Shading Language). Она предоставляет математические примитивы, которые являются фундаментом для создания высокопроизводительных приложений компьютерной графики. 💡

Библиотека GLM — header-only решение, что означает отсутствие необходимости компилировать отдельные модули или связываться с бинарными файлами. Достаточно подключить нужные заголовочные файлы, и весь функционал окажется доступным.

Алексей Петров, графический программист Когда я только начинал работу с OpenGL, самой большой проблемой было правильное понимание математики за кадром. На одном проекте виртуальной реконструкции археологического объекта мы столкнулись с тем, что камера двигалась крайне непредсказуемо — при наклоне начинала вращаться по неожиданным траекториям. Два дня отладки ни к чему не привели, пока я не понял, что мы неправильно комбинировали матрицы поворота. После перехода на GLM и использования её правильных композиций матриц проблема решилась за час. GLM буквально спасла проект, потому что она не только предоставляет инструменты, но и заставляет думать о трансформациях правильно, в соответствии с конвенциями OpenGL.

В основе GLM лежит GLSL-подобный синтаксис, который делает переход между CPU-кодом и шейдерами значительно более плавным. Это устраняет типичную проблему разрыва мышления между кодом приложения и шейдеров.

Компонент GLM Описание Ключевые файлы включения Векторы Типы от 1 до 4 компонентов (vec2, vec3, vec4) glm/vec2.hpp, glm/vec3.hpp, glm/vec4.hpp Матрицы Типы матриц от 2×2 до 4×4 glm/mat2x2.hpp ... glm/mat4x4.hpp Преобразования Функции трансформаций объектов glm/gtc/matrix_transform.hpp Кватернионы Функции для работы с вращениями glm/gtc/quaternion.hpp Константы Математические константы glm/gtc/constants.hpp

Для начала работы с GLM достаточно добавить путь к каталогу в список включений компилятора и подключить необходимые заголовочные файлы:

cpp Скопировать код #include <glm/glm.hpp> #include <glm/gtc/matrix_transform.hpp> #include <glm/gtc/type_ptr.hpp>

Основные преимущества GLM:

Соответствие спецификации GLSL — облегчает перенос математики из шейдеров в основной код

Типовая безопасность — сильная система типов предотвращает множество ошибок на этапе компиляции

Высокая производительность — оптимизирована для операций с графикой

Отсутствие внешних зависимостей — библиотека полностью самодостаточна

Кроссплатформенность — работает везде, где есть компилятор C++

* Матричный тип glm::mat4 и его применение в 3D-графике

Тип glm::mat4 представляет собой матрицу размера 4×4, и его значение для 3D-графики трудно переоценить. Это фундаментальный строительный блок для всех преобразований в трёхмерном пространстве. 🌐

Почему именно 4×4, а не 3×3, ведь мы работаем в трёхмерном пространстве? Это связано с тем, что для представления всех возможных аффинных преобразований (перемещение, вращение, масштабирование) и проекций в однородном пространстве требуется дополнительное измерение.

Матрица 4×4 хранит следующую информацию:

Верхняя левая подматрица 3×3 — линейные преобразования (вращение, масштабирование, сдвиг)

Верхний правый столбец (первые три элемента) — вектор переноса

Нижняя строка — проективные преобразования

В OpenGL матрицы хранятся в порядке столбцов (column-major order), что важно учитывать при доступе к отдельным элементам и интерпретации матрицы.

Основные сценарии использования glm::mat4 в 3D-графике:

Тип матрицы Назначение Функции GLM Модельная матрица (Model) Преобразует локальные координаты объекта в мировые glm::translate, glm::rotate, glm::scale Видовая матрица (View) Преобразует мировые координаты в систему координат камеры glm::lookAt Проекционная матрица (Projection) Преобразует координаты из системы камеры в нормализованные координаты устройства glm::perspective, glm::ortho Комбинированная матрица MVP Комбинация всех трёх матриц для оптимизации вычислений projection view model

Михаил Соколов, разработчик игровых движков В процессе разработки нашего инди-шутера я столкнулся с классической проблемой "gimbal lock" — потерей степени свободы при вращении камеры. Когда игрок смотрел вверх, а затем поворачивался вправо или влево, камера начинала вести себя непредсказуемо. Интересно, что я использовал euler-углы и самостоятельно конструировал матрицы вращения. После бессонной ночи отладки я решил полностью переписать управление камерой с использованием GLM. Замена моих нестабильных вычислений на последовательность glm::rotate с правильным порядком применения полностью устранила проблему. Бонусом стало то, что код стал короче на 70% и значительно понятнее. Теперь, всякий раз начиная новый проект с 3D-графикой, я сразу же подключаю GLM и использую её функции построения матриц как основу архитектуры рендеринга.

Глубокое понимание принципов работы glm::mat4 критически важно для:

Корректной визуализации 3D-сцен

Реализации сложных иерархий объектов (скелетная анимация)

Создания камер с различными типами проекций

Оптимизации производительности рендеринга

Реализации систем физики и коллизий

GLM предоставляет множество функций-помощников для работы с матрицами, которые скрывают сложность прямых математических вычислений и позволяют сосредоточиться на решении высокоуровневых задач графики.

* Создание и преобразование матриц glm::mat4

Создание матриц glm::mat4 — начальный шаг в построении любой 3D-сцены. GLM предоставляет различные способы инициализации и преобразования матриц, адаптированные под различные задачи компьютерной графики. 🔄

Начнем с основных способов создания матриц:

cpp Скопировать код // Единичная матрица glm::mat4 identityMatrix = glm::mat4(1.0f); // Матрица с заданным диагональным значением glm::mat4 scaledIdentity = glm::mat4(2.0f); // Создание матрицы из 16 элементов glm::mat4 customMatrix = glm::mat4( 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, 5.0f, 3.0f, 0.0f, 1.0f // Перенос по x на 5, по y на 3 ); // Создание матрицы из векторов-столбцов glm::vec4 col1 = glm::vec4(1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); glm::vec4 col2 = glm::vec4(0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f); glm::vec4 col3 = glm::vec4(0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f); glm::vec4 col4 = glm::vec4(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f); glm::mat4 matrixFromVectors = glm::mat4(col1, col2, col3, col4);

Доступ к элементам матрицы можно осуществлять несколькими способами:

cpp Скопировать код // Используя оператор [] для доступа к столбцам, затем еще раз для элемента float element = matrix[1][2]; // Доступ к элементу в 3-й строке 2-го столбца // Модификация элемента matrix[0][0] = 5.0f; // Доступ к целому столбцу glm::vec4 secondColumn = matrix[1];

Основные операции с матрицами:

Сложение и вычитание матриц: glm::mat4 result = matrix1 + matrix2;

Умножение матрицы на скаляр: glm::mat4 scaled = matrix * 2.0f;

Умножение матриц (композиция преобразований): glm::mat4 combined = matrix1 * matrix2;

Умножение матрицы на вектор: glm::vec4 transformed = matrix * vector;

Транспонирование: glm::mat4 transposed = glm::transpose(matrix);

Вычисление обратной матрицы: glm::mat4 inverted = glm::inverse(matrix);

Для практических задач 3D-графики GLM предоставляет специализированные функции создания преобразований:

cpp Скопировать код // Матрица переноса glm::mat4 translationMatrix = glm::translate(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(5.0f, 0.0f, 2.0f)); // Матрица вращения (угол в радианах) glm::mat4 rotationMatrix = glm::rotate(glm::mat4(1.0f), glm::radians(45.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)); // Матрица масштабирования glm::mat4 scaleMatrix = glm::scale(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(2.0f, 2.0f, 2.0f)); // Комбинирование преобразований // Важно: в GLM (как и в OpenGL) преобразования применяются справа налево! glm::mat4 modelMatrix = translationMatrix * rotationMatrix * scaleMatrix; // Это эквивалентно: glm::mat4 modelMatrix = glm::translate(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(5.0f, 0.0f, 2.0f)) * glm::rotate(glm::mat4(1.0f), glm::radians(45.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)) * glm::scale(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(2.0f, 2.0f, 2.0f));

Наиболее частые ошибки при работе с матрицами:

Неправильный порядок умножения матриц (композиция трансформаций)

Использование градусов вместо радианов в функциях вращения

Неучет порядка хранения данных в матрице (column-major в OpenGL)

Применение обратных операций в неверной последовательности

* Трансформации в пространстве с помощью GLM

Трансформации пространства — это сердце 3D-графики. GLM предоставляет мощный набор инструментов для работы с различными типами преобразований, от базовых аффинных до сложных проективных. Разберём, как эффективно использовать эти возможности. 🌍

Основные типы трансформаций в 3D-пространстве:

Перенос (translation) — смещение объекта в пространстве

— смещение объекта в пространстве Вращение (rotation) — поворот объекта вокруг определённой оси

— поворот объекта вокруг определённой оси Масштабирование (scaling) — изменение размеров объекта

— изменение размеров объекта Проективные трансформации — преобразования, связанные с проекциями 3D-объектов на 2D-экран

Рассмотрим реализацию стандартного конвейера трансформаций в OpenGL с использованием GLM:

cpp Скопировать код // Модельная трансформация (Model) glm::mat4 model = glm::mat4(1.0f); model = glm::translate(model, glm::vec3(objectPosition)); model = glm::rotate(model, glm::radians(rotationAngle), rotationAxis); model = glm::scale(model, glm::vec3(objectScale)); // Видовая трансформация (View) glm::mat4 view = glm::lookAt( glm::vec3(cameraPosition), // Позиция камеры glm::vec3(targetPosition), // Точка, на которую смотрит камера glm::vec3(upVector) // Вектор "вверх" для камеры ); // Проекционная трансформация (Projection) glm::mat4 projection = glm::perspective( glm::radians(fieldOfView), // Угол обзора в градусах aspectRatio, // Соотношение сторон nearClip, // Ближняя плоскость отсечения farClip // Дальняя плоскость отсечения ); // Полная трансформация (MVP) glm::mat4 mvp = projection * view * model;

Рассмотрим более детально каждый тип трансформаций и специфические функции GLM для работы с ними:

1. Модельные трансформации:

cpp Скопировать код // Цепочка последовательных трансформаций объекта glm::mat4 model = glm::mat4(1.0f); // Вращение вокруг центра объекта model = glm::rotate(model, time * glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)); // Вращение вокруг произвольной точки: glm::vec3 rotationPoint = glm::vec3(5.0f, 0.0f, 0.0f); model = glm::translate(model, rotationPoint); model = glm::rotate(model, angle, axis); model = glm::translate(model, -rotationPoint);

2. Видовые трансформации и различные виды камер:

cpp Скопировать код // Орбитальная камера float radius = 10.0f; float camX = sin(time) * radius; float camZ = cos(time) * radius; glm::mat4 view = glm::lookAt( glm::vec3(camX, 0.0f, camZ), // Позиция движется по кругу glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f), // Смотрит в центр glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f) // "Вверх" всегда по оси Y ); // FPS-камера glm::mat4 view = glm::lookAt( position, position + front, // Позиция + направление взгляда up );

3. Проекционные трансформации:

cpp Скопировать код // Перспективная проекция glm::mat4 perspective = glm::perspective( glm::radians(45.0f), // FOV width / height, // Соотношение сторон 0.1f, // Ближняя плоскость 100.0f // Дальняя плоскость ); // Ортографическая проекция glm::mat4 ortho = glm::ortho( -10.0f, 10.0f, // Левая и правая границы -10.0f, 10.0f, // Нижняя и верхняя границы 0.1f, 100.0f // Ближняя и дальняя плоскости );

4. Работа с матрицами преобразования экранного пространства:

cpp Скопировать код // Преобразование из нормализованных координат устройства в экранные glm::mat4 viewport = glm::mat4(1.0f); viewport = glm::translate(viewport, glm::vec3(width / 2.0f, height / 2.0f, 0.0f)); viewport = glm::scale(viewport, glm::vec3(width / 2.0f, height / 2.0f, 1.0f)); // Использование для преобразования мировых координат в экранные glm::vec4 clipSpacePos = projection * view * model * glm::vec4(worldPos, 1.0f); glm::vec3 ndcPos = glm::vec3(clipSpacePos) / clipSpacePos.w; glm::vec3 screenPos = glm::vec3(viewport * glm::vec4(ndcPos, 1.0f));

При работе с трансформациями важно понимать, как происходит композиция матриц. В GLM (и OpenGL) матрицы умножаются справа налево, это означает, что последняя указанная трансформация применяется первой.

Порядок трансформаций Результат Код GLM Сначала масштабирование, потом вращение, потом перенос Стандартный порядок для большинства объектов translate rotate scale Сначала вращение, потом перенос Объект вращается вокруг своего центра, затем перемещается translate * rotate Сначала перенос, потом вращение Объект перемещается, затем вращается вокруг начала координат (орбитальное движение) rotate * translate Произвольный порядок с сохранением матрицы Сложные составные трансформации Последовательное применение операций к одной матрице

* Оптимизация и продвинутые техники работы с glm::mat4

Эффективное использование матриц glm::mat4 не ограничивается только корректными трансформациями. Для разработки высокопроизводительных графических приложений необходимо понимать тонкости оптимизации и продвинутые техники работы с матрицами. 🚀

Начнем с основных стратегий оптимизации:

Минимизация вычислений матриц : пересчитывайте матрицы только при изменении параметров

: пересчитывайте матрицы только при изменении параметров Кэширование результатов : сохраняйте промежуточные матрицы для повторного использования

: сохраняйте промежуточные матрицы для повторного использования Оптимизация иерархий : эффективно организуйте граф сцены для минимизации пересчётов

: эффективно организуйте граф сцены для минимизации пересчётов SIMD-оптимизации: используйте специфические возможности GLM для векторных инструкций процессора

Рассмотрим оптимизацию вычислений в иерархии объектов (граф сцены):

cpp Скопировать код // Неоптимальный подход – пересчет матриц при каждом рендеринге void renderScene() { for (auto& node : sceneGraph) { glm::mat4 model = calculateTransformMatrix(node); render(node, model); } } // Оптимизированный подход – обновление только при изменениях void updateTransforms(bool forceUpdate = false) { for (auto& node : sceneGraph) { if (node.isDirty || forceUpdate) { node.worldMatrix = calculateTransformMatrix(node); node.isDirty = false; markChildrenDirty(node); } } } void renderScene() { updateTransforms(); for (auto& node : sceneGraph) { render(node, node.worldMatrix); } }

Продвинутые техники работы с матрицами в GLM:

1. Извлечение информации из матриц:

cpp Скопировать код glm::mat4 transformMatrix = ...; // Матрица преобразования // Извлечение компонентов трансформации glm::vec3 scale; glm::quat rotation; glm::vec3 translation; glm::vec3 skew; glm::vec4 perspective; glm::decompose(transformMatrix, scale, rotation, translation, skew, perspective); // Извлечение только позиции (перевода) glm::vec3 position = glm::vec3(transformMatrix[3]); // Извлечение осей базиса (для получения направлений "вперед", "вправо", "вверх") glm::vec3 right = glm::normalize(glm::vec3(transformMatrix[0])); glm::vec3 up = glm::normalize(glm::vec3(transformMatrix[1])); glm::vec3 forward = glm::normalize(glm::vec3(-transformMatrix[2]));

2. Интерполяция матриц для анимации:

cpp Скопировать код // Линейная интерполяция между двумя матрицами float t = ...; // Параметр интерполяции от 0 до 1 // Интерполяция с разложением на компоненты (более корректная) glm::vec3 scale1, scale2; glm::quat rotation1, rotation2; glm::vec3 translation1, translation2; glm::vec3 skew1, skew2; glm::vec4 perspective1, perspective2; glm::decompose(matrix1, scale1, rotation1, translation1, skew1, perspective1); glm::decompose(matrix2, scale2, rotation2, translation2, skew2, perspective2); glm::vec3 scaleLerp = glm::mix(scale1, scale2, t); glm::quat rotationSlerp = glm::slerp(rotation1, rotation2, t); glm::vec3 translationLerp = glm::mix(translation1, translation2, t); glm::mat4 interpolatedMatrix = glm::translate(glm::mat4(1.0f), translationLerp) * glm::mat4_cast(rotationSlerp) * glm::scale(glm::mat4(1.0f), scaleLerp);

3. Работа с кватернионами для исключения проблемы "gimbal lock":

cpp Скопировать код // Создание кватерниона из углов Эйлера glm::quat rotation = glm::quat(glm::vec3(glm::radians(pitch), glm::radians(yaw), glm::radians(roll))); // Преобразование кватерниона в матрицу glm::mat4 rotationMatrix = glm::mat4_cast(rotation); // Комбинирование кватернионов для сложных вращений glm::quat combined = rotation1 * rotation2; // Создание кватерниона для вращения вокруг оси glm::quat axisRotation = glm::angleAxis(glm::radians(45.0f), glm::vec3(0, 1, 0));

4. Оптимизация вычислений с нормалями:

cpp Скопировать код // Матрица для трансформации нормалей // Важно! Нормали должны трансформироваться с помощью транспонированной // обратной матрицы модельной трансформации glm::mat4 model = ...; // Модельная матрица glm::mat3 normalMatrix = glm::transpose(glm::inverse(glm::mat3(model))); // Применение к нормали glm::vec3 transformedNormal = normalMatrix * originalNormal;

5. Работа с пространствами и системами координат:

cpp Скопировать код // Преобразование точки из мирового пространства в пространство камеры glm::vec3 worldPoint = ...; glm::mat4 view = ...; glm::vec3 viewSpacePoint = glm::vec3(view * glm::vec4(worldPoint, 1.0f)); // Обратное преобразование из экранных координат в мировые (для выбора объектов) glm::vec3 screenPoint = ...; // x, y – экранные координаты, z – глубина glm::mat4 projection = ...; glm::mat4 view = ...; // Преобразуем в нормализованные координаты устройства glm::vec4 ndcCoords = glm::vec4( (2.0f * screenPoint.x) / screenWidth – 1.0f, 1.0f – (2.0f * screenPoint.y) / screenHeight, 2.0f * screenPoint.z – 1.0f, 1.0f ); // Обратная трансформация в мировые координаты glm::mat4 inverseViewProj = glm::inverse(projection * view); glm::vec4 worldCoords = inverseViewProj * ndcCoords; worldCoords /= worldCoords.w; glm::vec3 worldPoint = glm::vec3(worldCoords);

Дополнительные советы по оптимизации работы с матрицами в GLM:

Используйте функцию glm::value_ptr() для передачи матриц в OpenGL без дополнительного копирования

для передачи матриц в OpenGL без дополнительного копирования Применяйте матрично-векторные операции вместо поэлементных преобразований

Избегайте частого вычисления обратных матриц — это одна из самых дорогих операций

Компилируйте с поддержкой SIMD-инструкций для максимальной производительности GLM

Используйте предопределённые константы GLM вместо создания временных матриц

Для анимации скелетов предварительно вычисляйте и кэшируйте финальные матрицы преобразования

Матрицы в GLM — это не просто математический инструмент, а фундамент, на котором строится вся работа с 3D-графикой. Мастерство в обращении с ними открывает двери к созданию сложных визуальных эффектов, оптимизированных рендер-пайплайнов и реалистичных симуляций. От базовых трансформаций до продвинутых техник интерполяции и декомпозиции — GLM предоставляет разработчикам весь необходимый инструментарий. Главное помнить: глубокое понимание матричных преобразований позволяет не просто решать типовые задачи, но и создавать инновационные решения, которые выделят ваш проект среди множества других.

