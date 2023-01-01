Матрицы GLM в 3D-графике: основы трансформаций пространства#3D-моделирование #Шейдеры и графика #Игровая физика
Для кого эта статья:
- Разработчики, занимающиеся 3D-графикой и использующие OpenGL
- Студенты и обучающиеся в области программирования и графики
Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки в математике для компьютерной графики
Матрицы в 3D-графике — это как серый кардинал, которого не видно, но без которого ничего не работает. Если вы когда-либо задумывались, почему ваша 3D-модель внезапно превратилась в плоский блин или начала вращаться не по той оси — скорее всего, дело в неправильном обращении с матрицами. GLM предлагает мощный инструментарий для манипуляции с матрицами glm::mat4, и овладение им разделяет любителей от профессионалов в мире OpenGL-разработки. Погрузимся в мир математической магии, которая заставляет виртуальные миры оживать. 🧮
* GLM: основы математической библиотеки для OpenGL
GLM (OpenGL Mathematics) — это математическая библиотека, изначально разработанная как C++ эквивалент функциональности GLSL (OpenGL Shading Language). Она предоставляет математические примитивы, которые являются фундаментом для создания высокопроизводительных приложений компьютерной графики. 💡
Библиотека GLM — header-only решение, что означает отсутствие необходимости компилировать отдельные модули или связываться с бинарными файлами. Достаточно подключить нужные заголовочные файлы, и весь функционал окажется доступным.
Алексей Петров, графический программист Когда я только начинал работу с OpenGL, самой большой проблемой было правильное понимание математики за кадром. На одном проекте виртуальной реконструкции археологического объекта мы столкнулись с тем, что камера двигалась крайне непредсказуемо — при наклоне начинала вращаться по неожиданным траекториям. Два дня отладки ни к чему не привели, пока я не понял, что мы неправильно комбинировали матрицы поворота. После перехода на GLM и использования её правильных композиций матриц проблема решилась за час. GLM буквально спасла проект, потому что она не только предоставляет инструменты, но и заставляет думать о трансформациях правильно, в соответствии с конвенциями OpenGL.
В основе GLM лежит GLSL-подобный синтаксис, который делает переход между CPU-кодом и шейдерами значительно более плавным. Это устраняет типичную проблему разрыва мышления между кодом приложения и шейдеров.
|Компонент GLM
|Описание
|Ключевые файлы включения
|Векторы
|Типы от 1 до 4 компонентов (vec2, vec3, vec4)
|glm/vec2.hpp, glm/vec3.hpp, glm/vec4.hpp
|Матрицы
|Типы матриц от 2×2 до 4×4
|glm/mat2x2.hpp ... glm/mat4x4.hpp
|Преобразования
|Функции трансформаций объектов
|glm/gtc/matrix_transform.hpp
|Кватернионы
|Функции для работы с вращениями
|glm/gtc/quaternion.hpp
|Константы
|Математические константы
|glm/gtc/constants.hpp
Для начала работы с GLM достаточно добавить путь к каталогу в список включений компилятора и подключить необходимые заголовочные файлы:
#include <glm/glm.hpp>
#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp>
#include <glm/gtc/type_ptr.hpp>
Основные преимущества GLM:
- Соответствие спецификации GLSL — облегчает перенос математики из шейдеров в основной код
- Типовая безопасность — сильная система типов предотвращает множество ошибок на этапе компиляции
- Высокая производительность — оптимизирована для операций с графикой
- Отсутствие внешних зависимостей — библиотека полностью самодостаточна
- Кроссплатформенность — работает везде, где есть компилятор C++
* Матричный тип glm::mat4 и его применение в 3D-графике
Тип glm::mat4 представляет собой матрицу размера 4×4, и его значение для 3D-графики трудно переоценить. Это фундаментальный строительный блок для всех преобразований в трёхмерном пространстве. 🌐
Почему именно 4×4, а не 3×3, ведь мы работаем в трёхмерном пространстве? Это связано с тем, что для представления всех возможных аффинных преобразований (перемещение, вращение, масштабирование) и проекций в однородном пространстве требуется дополнительное измерение.
Матрица 4×4 хранит следующую информацию:
- Верхняя левая подматрица 3×3 — линейные преобразования (вращение, масштабирование, сдвиг)
- Верхний правый столбец (первые три элемента) — вектор переноса
- Нижняя строка — проективные преобразования
В OpenGL матрицы хранятся в порядке столбцов (column-major order), что важно учитывать при доступе к отдельным элементам и интерпретации матрицы.
Основные сценарии использования glm::mat4 в 3D-графике:
|Тип матрицы
|Назначение
|Функции GLM
|Модельная матрица (Model)
|Преобразует локальные координаты объекта в мировые
|glm::translate, glm::rotate, glm::scale
|Видовая матрица (View)
|Преобразует мировые координаты в систему координат камеры
|glm::lookAt
|Проекционная матрица (Projection)
|Преобразует координаты из системы камеры в нормализованные координаты устройства
|glm::perspective, glm::ortho
|Комбинированная матрица MVP
|Комбинация всех трёх матриц для оптимизации вычислений
|projection view model
Михаил Соколов, разработчик игровых движков В процессе разработки нашего инди-шутера я столкнулся с классической проблемой "gimbal lock" — потерей степени свободы при вращении камеры. Когда игрок смотрел вверх, а затем поворачивался вправо или влево, камера начинала вести себя непредсказуемо. Интересно, что я использовал euler-углы и самостоятельно конструировал матрицы вращения.
После бессонной ночи отладки я решил полностью переписать управление камерой с использованием GLM. Замена моих нестабильных вычислений на последовательность glm::rotate с правильным порядком применения полностью устранила проблему. Бонусом стало то, что код стал короче на 70% и значительно понятнее. Теперь, всякий раз начиная новый проект с 3D-графикой, я сразу же подключаю GLM и использую её функции построения матриц как основу архитектуры рендеринга.
Глубокое понимание принципов работы glm::mat4 критически важно для:
- Корректной визуализации 3D-сцен
- Реализации сложных иерархий объектов (скелетная анимация)
- Создания камер с различными типами проекций
- Оптимизации производительности рендеринга
- Реализации систем физики и коллизий
GLM предоставляет множество функций-помощников для работы с матрицами, которые скрывают сложность прямых математических вычислений и позволяют сосредоточиться на решении высокоуровневых задач графики.
* Создание и преобразование матриц glm::mat4
Создание матриц glm::mat4 — начальный шаг в построении любой 3D-сцены. GLM предоставляет различные способы инициализации и преобразования матриц, адаптированные под различные задачи компьютерной графики. 🔄
Начнем с основных способов создания матриц:
// Единичная матрица
glm::mat4 identityMatrix = glm::mat4(1.0f);
// Матрица с заданным диагональным значением
glm::mat4 scaledIdentity = glm::mat4(2.0f);
// Создание матрицы из 16 элементов
glm::mat4 customMatrix = glm::mat4(
1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
5.0f, 3.0f, 0.0f, 1.0f // Перенос по x на 5, по y на 3
);
// Создание матрицы из векторов-столбцов
glm::vec4 col1 = glm::vec4(1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
glm::vec4 col2 = glm::vec4(0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
glm::vec4 col3 = glm::vec4(0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
glm::vec4 col4 = glm::vec4(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
glm::mat4 matrixFromVectors = glm::mat4(col1, col2, col3, col4);
Доступ к элементам матрицы можно осуществлять несколькими способами:
// Используя оператор [] для доступа к столбцам, затем еще раз для элемента
float element = matrix[1][2]; // Доступ к элементу в 3-й строке 2-го столбца
// Модификация элемента
matrix[0][0] = 5.0f;
// Доступ к целому столбцу
glm::vec4 secondColumn = matrix[1];
Основные операции с матрицами:
- Сложение и вычитание матриц:
glm::mat4 result = matrix1 + matrix2;
- Умножение матрицы на скаляр:
glm::mat4 scaled = matrix * 2.0f;
- Умножение матриц (композиция преобразований):
glm::mat4 combined = matrix1 * matrix2;
- Умножение матрицы на вектор:
glm::vec4 transformed = matrix * vector;
- Транспонирование:
glm::mat4 transposed = glm::transpose(matrix);
- Вычисление обратной матрицы:
glm::mat4 inverted = glm::inverse(matrix);
Для практических задач 3D-графики GLM предоставляет специализированные функции создания преобразований:
// Матрица переноса
glm::mat4 translationMatrix = glm::translate(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(5.0f, 0.0f, 2.0f));
// Матрица вращения (угол в радианах)
glm::mat4 rotationMatrix = glm::rotate(glm::mat4(1.0f), glm::radians(45.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
// Матрица масштабирования
glm::mat4 scaleMatrix = glm::scale(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(2.0f, 2.0f, 2.0f));
// Комбинирование преобразований
// Важно: в GLM (как и в OpenGL) преобразования применяются справа налево!
glm::mat4 modelMatrix = translationMatrix * rotationMatrix * scaleMatrix;
// Это эквивалентно:
glm::mat4 modelMatrix = glm::translate(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(5.0f, 0.0f, 2.0f)) *
glm::rotate(glm::mat4(1.0f), glm::radians(45.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)) *
glm::scale(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(2.0f, 2.0f, 2.0f));
Наиболее частые ошибки при работе с матрицами:
- Неправильный порядок умножения матриц (композиция трансформаций)
- Использование градусов вместо радианов в функциях вращения
- Неучет порядка хранения данных в матрице (column-major в OpenGL)
- Применение обратных операций в неверной последовательности
* Трансформации в пространстве с помощью GLM
Трансформации пространства — это сердце 3D-графики. GLM предоставляет мощный набор инструментов для работы с различными типами преобразований, от базовых аффинных до сложных проективных. Разберём, как эффективно использовать эти возможности. 🌍
Основные типы трансформаций в 3D-пространстве:
- Перенос (translation) — смещение объекта в пространстве
- Вращение (rotation) — поворот объекта вокруг определённой оси
- Масштабирование (scaling) — изменение размеров объекта
- Проективные трансформации — преобразования, связанные с проекциями 3D-объектов на 2D-экран
Рассмотрим реализацию стандартного конвейера трансформаций в OpenGL с использованием GLM:
// Модельная трансформация (Model)
glm::mat4 model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::translate(model, glm::vec3(objectPosition));
model = glm::rotate(model, glm::radians(rotationAngle), rotationAxis);
model = glm::scale(model, glm::vec3(objectScale));
// Видовая трансформация (View)
glm::mat4 view = glm::lookAt(
glm::vec3(cameraPosition), // Позиция камеры
glm::vec3(targetPosition), // Точка, на которую смотрит камера
glm::vec3(upVector) // Вектор "вверх" для камеры
);
// Проекционная трансформация (Projection)
glm::mat4 projection = glm::perspective(
glm::radians(fieldOfView), // Угол обзора в градусах
aspectRatio, // Соотношение сторон
nearClip, // Ближняя плоскость отсечения
farClip // Дальняя плоскость отсечения
);
// Полная трансформация (MVP)
glm::mat4 mvp = projection * view * model;
Рассмотрим более детально каждый тип трансформаций и специфические функции GLM для работы с ними:
1. Модельные трансформации:
// Цепочка последовательных трансформаций объекта
glm::mat4 model = glm::mat4(1.0f);
// Вращение вокруг центра объекта
model = glm::rotate(model, time * glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
// Вращение вокруг произвольной точки:
glm::vec3 rotationPoint = glm::vec3(5.0f, 0.0f, 0.0f);
model = glm::translate(model, rotationPoint);
model = glm::rotate(model, angle, axis);
model = glm::translate(model, -rotationPoint);
2. Видовые трансформации и различные виды камер:
// Орбитальная камера
float radius = 10.0f;
float camX = sin(time) * radius;
float camZ = cos(time) * radius;
glm::mat4 view = glm::lookAt(
glm::vec3(camX, 0.0f, camZ), // Позиция движется по кругу
glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f), // Смотрит в центр
glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f) // "Вверх" всегда по оси Y
);
// FPS-камера
glm::mat4 view = glm::lookAt(
position,
position + front, // Позиция + направление взгляда
up
);
3. Проекционные трансформации:
// Перспективная проекция
glm::mat4 perspective = glm::perspective(
glm::radians(45.0f), // FOV
width / height, // Соотношение сторон
0.1f, // Ближняя плоскость
100.0f // Дальняя плоскость
);
// Ортографическая проекция
glm::mat4 ortho = glm::ortho(
-10.0f, 10.0f, // Левая и правая границы
-10.0f, 10.0f, // Нижняя и верхняя границы
0.1f, 100.0f // Ближняя и дальняя плоскости
);
4. Работа с матрицами преобразования экранного пространства:
// Преобразование из нормализованных координат устройства в экранные
glm::mat4 viewport = glm::mat4(1.0f);
viewport = glm::translate(viewport, glm::vec3(width / 2.0f, height / 2.0f, 0.0f));
viewport = glm::scale(viewport, glm::vec3(width / 2.0f, height / 2.0f, 1.0f));
// Использование для преобразования мировых координат в экранные
glm::vec4 clipSpacePos = projection * view * model * glm::vec4(worldPos, 1.0f);
glm::vec3 ndcPos = glm::vec3(clipSpacePos) / clipSpacePos.w;
glm::vec3 screenPos = glm::vec3(viewport * glm::vec4(ndcPos, 1.0f));
При работе с трансформациями важно понимать, как происходит композиция матриц. В GLM (и OpenGL) матрицы умножаются справа налево, это означает, что последняя указанная трансформация применяется первой.
|Порядок трансформаций
|Результат
|Код GLM
|Сначала масштабирование, потом вращение, потом перенос
|Стандартный порядок для большинства объектов
|translate rotate scale
|Сначала вращение, потом перенос
|Объект вращается вокруг своего центра, затем перемещается
|translate * rotate
|Сначала перенос, потом вращение
|Объект перемещается, затем вращается вокруг начала координат (орбитальное движение)
|rotate * translate
|Произвольный порядок с сохранением матрицы
|Сложные составные трансформации
|Последовательное применение операций к одной матрице
* Оптимизация и продвинутые техники работы с glm::mat4
Эффективное использование матриц glm::mat4 не ограничивается только корректными трансформациями. Для разработки высокопроизводительных графических приложений необходимо понимать тонкости оптимизации и продвинутые техники работы с матрицами. 🚀
Начнем с основных стратегий оптимизации:
- Минимизация вычислений матриц: пересчитывайте матрицы только при изменении параметров
- Кэширование результатов: сохраняйте промежуточные матрицы для повторного использования
- Оптимизация иерархий: эффективно организуйте граф сцены для минимизации пересчётов
- SIMD-оптимизации: используйте специфические возможности GLM для векторных инструкций процессора
Рассмотрим оптимизацию вычислений в иерархии объектов (граф сцены):
// Неоптимальный подход – пересчет матриц при каждом рендеринге
void renderScene() {
for (auto& node : sceneGraph) {
glm::mat4 model = calculateTransformMatrix(node);
render(node, model);
}
}
// Оптимизированный подход – обновление только при изменениях
void updateTransforms(bool forceUpdate = false) {
for (auto& node : sceneGraph) {
if (node.isDirty || forceUpdate) {
node.worldMatrix = calculateTransformMatrix(node);
node.isDirty = false;
markChildrenDirty(node);
}
}
}
void renderScene() {
updateTransforms();
for (auto& node : sceneGraph) {
render(node, node.worldMatrix);
}
}
Продвинутые техники работы с матрицами в GLM:
1. Извлечение информации из матриц:
glm::mat4 transformMatrix = ...; // Матрица преобразования
// Извлечение компонентов трансформации
glm::vec3 scale;
glm::quat rotation;
glm::vec3 translation;
glm::vec3 skew;
glm::vec4 perspective;
glm::decompose(transformMatrix, scale, rotation, translation, skew, perspective);
// Извлечение только позиции (перевода)
glm::vec3 position = glm::vec3(transformMatrix[3]);
// Извлечение осей базиса (для получения направлений "вперед", "вправо", "вверх")
glm::vec3 right = glm::normalize(glm::vec3(transformMatrix[0]));
glm::vec3 up = glm::normalize(glm::vec3(transformMatrix[1]));
glm::vec3 forward = glm::normalize(glm::vec3(-transformMatrix[2]));
2. Интерполяция матриц для анимации:
// Линейная интерполяция между двумя матрицами
float t = ...; // Параметр интерполяции от 0 до 1
// Интерполяция с разложением на компоненты (более корректная)
glm::vec3 scale1, scale2;
glm::quat rotation1, rotation2;
glm::vec3 translation1, translation2;
glm::vec3 skew1, skew2;
glm::vec4 perspective1, perspective2;
glm::decompose(matrix1, scale1, rotation1, translation1, skew1, perspective1);
glm::decompose(matrix2, scale2, rotation2, translation2, skew2, perspective2);
glm::vec3 scaleLerp = glm::mix(scale1, scale2, t);
glm::quat rotationSlerp = glm::slerp(rotation1, rotation2, t);
glm::vec3 translationLerp = glm::mix(translation1, translation2, t);
glm::mat4 interpolatedMatrix = glm::translate(glm::mat4(1.0f), translationLerp) *
glm::mat4_cast(rotationSlerp) *
glm::scale(glm::mat4(1.0f), scaleLerp);
3. Работа с кватернионами для исключения проблемы "gimbal lock":
// Создание кватерниона из углов Эйлера
glm::quat rotation = glm::quat(glm::vec3(glm::radians(pitch), glm::radians(yaw), glm::radians(roll)));
// Преобразование кватерниона в матрицу
glm::mat4 rotationMatrix = glm::mat4_cast(rotation);
// Комбинирование кватернионов для сложных вращений
glm::quat combined = rotation1 * rotation2;
// Создание кватерниона для вращения вокруг оси
glm::quat axisRotation = glm::angleAxis(glm::radians(45.0f), glm::vec3(0, 1, 0));
4. Оптимизация вычислений с нормалями:
// Матрица для трансформации нормалей
// Важно! Нормали должны трансформироваться с помощью транспонированной
// обратной матрицы модельной трансформации
glm::mat4 model = ...; // Модельная матрица
glm::mat3 normalMatrix = glm::transpose(glm::inverse(glm::mat3(model)));
// Применение к нормали
glm::vec3 transformedNormal = normalMatrix * originalNormal;
5. Работа с пространствами и системами координат:
// Преобразование точки из мирового пространства в пространство камеры
glm::vec3 worldPoint = ...;
glm::mat4 view = ...;
glm::vec3 viewSpacePoint = glm::vec3(view * glm::vec4(worldPoint, 1.0f));
// Обратное преобразование из экранных координат в мировые (для выбора объектов)
glm::vec3 screenPoint = ...; // x, y – экранные координаты, z – глубина
glm::mat4 projection = ...;
glm::mat4 view = ...;
// Преобразуем в нормализованные координаты устройства
glm::vec4 ndcCoords = glm::vec4(
(2.0f * screenPoint.x) / screenWidth – 1.0f,
1.0f – (2.0f * screenPoint.y) / screenHeight,
2.0f * screenPoint.z – 1.0f,
1.0f
);
// Обратная трансформация в мировые координаты
glm::mat4 inverseViewProj = glm::inverse(projection * view);
glm::vec4 worldCoords = inverseViewProj * ndcCoords;
worldCoords /= worldCoords.w;
glm::vec3 worldPoint = glm::vec3(worldCoords);
Дополнительные советы по оптимизации работы с матрицами в GLM:
- Используйте функцию
glm::value_ptr()для передачи матриц в OpenGL без дополнительного копирования
- Применяйте матрично-векторные операции вместо поэлементных преобразований
- Избегайте частого вычисления обратных матриц — это одна из самых дорогих операций
- Компилируйте с поддержкой SIMD-инструкций для максимальной производительности GLM
- Используйте предопределённые константы GLM вместо создания временных матриц
- Для анимации скелетов предварительно вычисляйте и кэшируйте финальные матрицы преобразования
Матрицы в GLM — это не просто математический инструмент, а фундамент, на котором строится вся работа с 3D-графикой. Мастерство в обращении с ними открывает двери к созданию сложных визуальных эффектов, оптимизированных рендер-пайплайнов и реалистичных симуляций. От базовых трансформаций до продвинутых техник интерполяции и декомпозиции — GLM предоставляет разработчикам весь необходимый инструментарий. Главное помнить: глубокое понимание матричных преобразований позволяет не просто решать типовые задачи, но и создавать инновационные решения, которые выделят ваш проект среди множества других.
Читайте также
Вера Бородина
разработчик Unreal