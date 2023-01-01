7 практических проектов с температурными датчиками Arduino: обзор

Студенты и преподаватели в области робототехники и электроники Погружаясь в мир Arduino, невозможно пройти мимо проектов с температурными датчиками — они открывают двери в захватывающую область IoT и автоматизации. От создания умной метеостанции до контроля температуры серверной — эти проекты не просто демонстрируют технические возможности, но и решают реальные задачи. Я собрал 7 практических проектов, которые позволят вам применить теоретические знания в работающих устройствах, будь вы начинающий энтузиаст или опытный разработчик. 🔥

Температурные датчики стали незаменимыми элементами в мире электроники и автоматизации. В сочетании с Arduino они превращаются в мощный инструмент для создания умных устройств и систем. Возможности применения таких комбинаций поистине безграничны — от простейших термометров до сложных систем климат-контроля.

Рассмотрим основные типы температурных датчиков, совместимых с Arduino:

DHT11/DHT22 — комбинированные датчики, измеряющие температуру и влажность

LM35 — аналоговый датчик с линейной зависимостью напряжения от температуры

MAX6675 — специализированный датчик для работы с термопарами K-типа

BME280 — многофункциональный датчик, измеряющий температуру, влажность и атмосферное давление

Каждый из этих датчиков обладает своими особенностями, преимуществами и ограничениями. Выбор конкретного устройства зависит от требований проекта: необходимой точности, диапазона измерений, условий эксплуатации и бюджета.

Датчик Диапазон измерений Точность Особенности DS18B20 -55°C до +125°C ±0.5°C Водонепроницаемая версия, уникальный ID DHT11 0°C до +50°C ±2°C Измеряет влажность, недорогой DHT22 -40°C до +80°C ±0.5°C Улучшенная версия DHT11 LM35 -55°C до +150°C ±0.5°C Простое подключение, аналоговый BME280 -40°C до +85°C ±1.0°C Многофункциональность: температура, влажность, давление

Все проекты, которые мы рассмотрим далее, построены на базе этих датчиков и демонстрируют различные подходы к измерению, обработке и использованию данных о температуре. Давайте перейдем к практическим применениям! 🛠️

Умная метеостанция: измеряем и отображаем температуру

Домашняя метеостанция на Arduino представляет собой идеальный стартовый проект для освоения температурных датчиков. Такая станция может отображать текущую температуру, влажность, атмосферное давление и другие параметры окружающей среды. Ключевое преимущество самодельной метеостанции — возможность настройки под конкретные требования.

Для создания базовой метеостанции потребуются следующие компоненты:

Arduino Uno или Nano

Датчик BME280 или комбинация DHT22 и BMP180

ЖК-дисплей 16×2 или OLED-дисплей 0.96"

Макетная плата и соединительные провода

Опционально: модуль часов реального времени DS3231

Схема подключения достаточно проста. Датчик BME280 подключается к Arduino через интерфейс I2C (пины SDA и SCL), а дисплей — либо по I2C, либо по параллельной шине. Для передачи данных на ваш компьютер или мобильное устройство можно дополнить станцию модулем WiFi ESP8266.

Алексей Воронцов, инженер-разработчик встраиваемых систем Первую метеостанцию на Arduino я собрал для своего загородного дома. Необходимость появилась после того, как мы установили систему отопления с погодозависимой автоматикой. Готовые решения стоили дорого, а нам требовался еще и удаленный мониторинг. Собрал устройство на Arduino Mega с датчиком BME280, добавил модуль SD-карты для хранения истории и ESP8266 для отправки данных на сервер. Расположил внутренний блок в гостиной, а внешний датчик в защитном корпусе установил на северной стороне дома. Неожиданным бонусом стало то, что метеостанция помогла выявить проблему с теплоизоляцией — графики температуры четко показали аномальное охлаждение одной из стен дома при северном ветре. После ремонта теплоизоляции потребление газа снизилось на 15% за отопительный сезон. Инвестиции в проект окупились уже через три месяца!

Код для метеостанции с BME280 и LCD-дисплеем будет выглядеть примерно так:

cpp Скопировать код #include <Wire.h> #include <Adafruit_BME280.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> Adafruit_BME280 bme; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); void setup() { Serial.begin(9600); lcd.init(); lcd.backlight(); if (!bme.begin(0x76)) { lcd.print("BME280 error!"); while (1); } } void loop() { float temperature = bme.readTemperature(); float humidity = bme.readHumidity(); float pressure = bme.readPressure() / 100.0F; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp: "); lcd.print(temperature, 1); lcd.print(" C"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Hum: "); lcd.print(humidity, 1); lcd.print("% "); lcd.print(pressure, 0); lcd.print("hPa"); delay(5000); }

Для расширения функциональности метеостанции можно добавить:

Прогнозирование погоды на основе изменения давления

Подключение к интернету для сравнения показаний с официальными данными

Графическое отображение истории изменения параметров

Цветовую индикацию значений (например, синий при низкой температуре, красный — при высокой)

Дальнейшим развитием проекта может стать интеграция с системами умного дома и автоматизация регулирования микроклимата помещения. 📱

Автоматический термостат для дома на базе Arduino

Умный термостат представляет собой логическое продолжение метеостанции с дополнительной функцией управления отопительными приборами. Такое устройство позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении и значительно экономить на отоплении благодаря умному регулированию.

Для создания базовой версии термостата на Arduino понадобится:

Arduino Uno/Nano

Датчик температуры DS18B20 (для повышения точности можно использовать несколько датчиков)

Релейный модуль для управления обогревателем

ЖК-дисплей для отображения информации

Кнопки или поворотный энкодер для настройки

Макетная плата и соединительные провода

Принцип работы такого термостата достаточно прост: Arduino непрерывно считывает показания с датчика температуры, сравнивает их с заданным значением и, при необходимости, включает или выключает нагревательный элемент через реле.

Михаил Сергеев, преподаватель робототехники Идея создать термостат на Arduino возникла у меня, когда я столкнулся с проблемой в своей мастерской. Температура в помещении критически важна для некоторых моих проектов, особенно связанных с 3D-печатью, но обычный термостат обогревателя работал крайне неточно. Решил создать систему с несколькими датчиками DS18B20, расположенными в разных зонах помещения. Arduino вычислял среднюю температуру и управлял обогревателем через реле, а также контролировал вентилятор для равномерного распределения тепла. Самым сложным оказалось правильно настроить алгоритм работы. Простое включение/выключение при достижении заданной температуры приводило к постоянным колебаниям. Пришлось реализовать ПИД-регулятор, учитывающий скорость изменения температуры и инерцию системы. После нескольких недель настройки система стала поддерживать температуру с точностью до 0,5°C, что значительно улучшило качество 3D-печати и сократило количество брака примерно на 30%. Теперь планирую добавить управление через WiFi и интеграцию с умным домом.

Вот пример базового кода для термостата с датчиком DS18B20:

cpp Скопировать код #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 // Пин подключения датчика DS18B20 #define RELAY_PIN 7 // Пин управления реле #define BUTTON_UP 3 // Кнопка увеличения температуры #define BUTTON_DOWN 4 // Кнопка уменьшения температуры OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); float setTemp = 22.0; // Заданная температура float currentTemp = 0.0; // Текущая температура float hysteresis = 0.5; // Гистерезис void setup() { pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); pinMode(BUTTON_UP, INPUT_PULLUP); pinMode(BUTTON_DOWN, INPUT_PULLUP); digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); lcd.init(); lcd.backlight(); sensors.begin(); lcd.print("Smart Thermostat"); delay(2000); lcd.clear(); } void loop() { // Считываем температуру sensors.requestTemperatures(); currentTemp = sensors.getTempCByIndex(0); // Проверяем кнопки регулировки if (digitalRead(BUTTON_UP) == LOW) { setTemp += 0.5; delay(200); } if (digitalRead(BUTTON_DOWN) == LOW) { setTemp -= 0.5; delay(200); } // Управление реле с гистерезисом if (currentTemp < (setTemp – hysteresis)) { digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Включаем обогреватель } else if (currentTemp > (setTemp + hysteresis)) { digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Выключаем обогреватель } // Обновляем дисплей lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Current: "); lcd.print(currentTemp, 1); lcd.print(" C"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Set: "); lcd.print(setTemp, 1); lcd.print(" C "); // Показываем статус обогревателя if (digitalRead(RELAY_PIN) == HIGH) { lcd.print("ON"); } else { lcd.print("OFF"); } delay(1000); }

Для повышения эффективности термостата можно реализовать дополнительные функции:

Программирование расписания (понижение температуры ночью или когда никого нет дома)

Подключение к интернету для управления через мобильное приложение

Интеграция с датчиками движения для определения присутствия людей

Учет прогноза погоды для предварительного регулирования отопления

Многозонный контроль с несколькими датчиками и управляющими устройствами

Такой проект не только обеспечит комфортный микроклимат в помещении, но и позволит сэкономить до 30% на отоплении за счет оптимизации работы нагревательных элементов. 🌡️

Система мониторинга температуры серверной комнаты

Для серверных помещений контроль температуры — не просто вопрос комфорта, а критически важный параметр, влияющий на работоспособность и срок службы оборудования. Перегрев может привести к сбоям в работе серверов, потере данных и дорогостоящим ремонтам. Arduino в сочетании с температурными датчиками позволяет создать недорогую, но эффективную систему мониторинга.

Основные требования к такой системе:

Высокая надежность и точность измерений

Непрерывный мониторинг с записью истории

Система оповещения при выходе параметров за допустимые пределы

Возможность удаленного контроля

Автономность работы (желательно наличие резервного питания)

Для создания базовой системы мониторинга серверной комнаты понадобится:

Arduino Mega или ESP32 (для возможности WiFi-подключения)

Несколько датчиков DS18B20 для размещения в разных точках помещения

Модуль Ethernet или WiFi для передачи данных

Модуль реального времени DS3231 для точной временной привязки измерений

Модуль SD-карты для локального хранения данных

ЖК-дисплей для отображения текущих показаний

Сирена или светодиоды для локального оповещения

Опционально: датчик влажности DHT22

Зона размещения датчика Рекомендуемая температура Критическая температура Частота проверки Воздухозаборник стойки 18-27°C >32°C Каждые 30 сек Выброс воздуха из стойки 25-35°C >45°C Каждые 30 сек Общая температура помещения 18-24°C >28°C Каждую минуту Зона кондиционирования 10-16°C >20°C Каждую минуту Критические серверы 20-30°C >38°C Каждые 15 сек

Система может быть настроена на отправку данных на локальный сервер или облачный сервис для анализа и построения графиков. Популярные платформы для таких задач — Grafana, InfluxDB, ThingSpeak или собственное веб-приложение.

Пример кода для мониторинга с несколькими датчиками DS18B20 и отправкой данных через WiFi:

cpp Скопировать код #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266HTTPClient.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 // Пин подключения датчиков DS18B20 #define ALARM_PIN 7 // Пин для сирены const char* ssid = "YourWiFiName"; const char* password = "YourWiFiPassword"; const char* serverUrl = "http://your-server.com/api/temperature"; OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); const int sensorCount = 3; // Количество датчиков float temperatures[sensorCount]; String sensorNames[sensorCount] = {"Rack1", "Rack2", "Room"}; float maxTemp[sensorCount] = {32.0, 32.0, 28.0}; // Критические значения unsigned long lastCheckTime = 0; const long checkInterval = 30000; // Интервал проверки (30 секунд) void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(ALARM_PIN, OUTPUT); digitalWrite(ALARM_PIN, LOW); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.print("Server Room"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Temp Monitor"); sensors.begin(); // Подключаемся к WiFi WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("

WiFi connected"); delay(2000); lcd.clear(); } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis – lastCheckTime >= checkInterval) { lastCheckTime = currentMillis; // Запрашиваем температуру со всех датчиков sensors.requestTemperatures(); bool alarmCondition = false; String dataToSend = "{\"sensors\":["; for (int i = 0; i < sensorCount; i++) { temperatures[i] = sensors.getTempCByIndex(i); // Проверяем на превышение порога if (temperatures[i] > maxTemp[i]) { alarmCondition = true; } // Формируем JSON для отправки dataToSend += "{\"name\":\"" + sensorNames[i] + "\",\"temp\":" + String(temperatures[i], 1) + "}"; if (i < sensorCount – 1) dataToSend += ","; // Выводим на LCD поочередно if (i < 2) { // На экран помещается информация о двух датчиках lcd.setCursor(0, i); lcd.print(sensorNames[i] + ": "); lcd.print(temperatures[i], 1); lcd.print("C"); if (temperatures[i] > maxTemp[i]) lcd.print(" !"); } } dataToSend += "]}"; // Активируем тревогу при превышении if (alarmCondition) { digitalWrite(ALARM_PIN, HIGH); delay(500); digitalWrite(ALARM_PIN, LOW); } // Отправляем данные на сервер if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { HTTPClient http; http.begin(serverUrl); http.addHeader("Content-Type", "application/json"); int httpCode = http.POST(dataToSend); if (httpCode > 0) { String response = http.getString(); Serial.println(httpCode); Serial.println(response); } else { Serial.println("Error on HTTP request"); } http.end(); } } // Проверяем тревожное состояние каждый цикл bool currentAlarm = false; for (int i = 0; i < sensorCount; i++) { if (temperatures[i] > maxTemp[i]) { currentAlarm = true; } } if (currentAlarm) { // Мигаем подсветкой дисплея для привлечения внимания if ((millis() / 500) % 2 == 0) { lcd.backlight(); } else { lcd.noBacklight(); } } else { lcd.backlight(); } delay(100); }

Для повышения надежности системы рекомендуется добавить:

Резервное питание через аккумулятор или UPS

Резервные каналы связи (Ethernet + WiFi или GSM)

Автоматическое управление вентиляцией или кондиционированием

Интеграцию с системами пожаротушения

Такая система способна предотвратить дорогостоящие сбои и аварии, обеспечивая непрерывный мониторинг критически важных параметров серверной комнаты. 🖥️

Контроль температуры в теплице с управлением вентиляцией

Поддержание оптимального микроклимата в теплице критически важно для роста и развития растений. Слишком высокая или низкая температура может негативно сказаться на урожайности или полностью погубить посадки. Система автоматизации на базе Arduino способна поддерживать оптимальные условия, реагируя на изменения погоды и времени суток.

Для создания системы контроля температуры в теплице потребуется:

Arduino Uno/Mega/ESP32

Датчики температуры и влажности DHT22 (2-3 штуки для разных зон теплицы)

Релейные модули для управления обогревателями, вентиляторами, форточками

Сервоприводы для автоматического открывания/закрывания форточек

Модуль часов реального времени DS3231

ЖК-дисплей для отображения текущих параметров

Опционально: датчик освещенности, датчик влажности почвы

Принцип работы системы заключается в непрерывном мониторинге температуры и влажности и автоматическом регулировании параметров микроклимата. В жаркую погоду система активирует вентиляцию или открывает форточки, а в холодную — включает обогреватели.

Вот пример кода для базовой системы управления теплицей:

cpp Скопировать код #include <DHT.h> #include <Servo.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <RTClib.h> #define DHT_PIN_1 2 // Первый датчик DHT22 #define DHT_PIN_2 3 // Второй датчик DHT22 #define DHT_TYPE DHT22 #define HEATER_PIN 7 // Реле обогревателя #define FAN_PIN 8 // Реле вентилятора #define WINDOW_SERVO 9 // Сервопривод форточки // Параметры микроклимата float minTemp = 18.0; // Минимальная допустимая температура float maxTemp = 28.0; // Максимальная допустимая температура float maxHumidity = 80.0; // Максимальная допустимая влажность DHT dht1(DHT_PIN_1, DHT_TYPE); DHT dht2(DHT_PIN_2, DHT_TYPE); Servo windowServo; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); RTC_DS3231 rtc; int windowPosition = 0; // Текущее положение форточки (0-180) void setup() { Serial.begin(9600); dht1.begin(); dht2.begin(); pinMode(HEATER_PIN, OUTPUT); pinMode(FAN_PIN, OUTPUT); digitalWrite(HEATER_PIN, LOW); // Выключаем обогреватель digitalWrite(FAN_PIN, LOW); // Выключаем вентилятор windowServo.attach(WINDOW_SERVO); windowServo.write(windowPosition); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.print("Greenhouse"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Control System"); if (!rtc.begin()) { lcd.clear(); lcd.print("RTC Error!"); while(1); } // Устанавливаем время, если RTC был сброшен if (rtc.lostPower()) { rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); } delay(2000); lcd.clear(); } void loop() { // Считываем данные с датчиков float temp1 = dht1.readTemperature(); float hum1 = dht1.readHumidity(); float temp2 = dht2.readTemperature(); float hum2 = dht2.readHumidity(); // Проверяем на ошибки считывания if (isnan(temp1) || isnan(hum1)) { Serial.println("Sensor 1 error!"); temp1 = 0; hum1 = 0; } if (isnan(temp2) || isnan(hum2)) { Serial.println("Sensor 2 error!"); temp2 = 0; hum2 = 0; } // Вычисляем средние значения float avgTemp = (temp1 + temp2) / 2; float avgHum = (hum1 + hum2) / 2; // Получаем текущее время DateTime now = rtc.now(); bool isDayTime = (now.hour() >= 7 && now.hour() < 20); // Определяем день/ночь // Корректируем целевую температуру в зависимости от времени суток float targetMinTemp = isDayTime ? minTemp : (minTemp – 3.0); // Ночью допускаем более низкую температуру float targetMaxTemp = isDayTime ? maxTemp : (maxTemp – 3.0); // Логика управления обогревом if (avgTemp < targetMinTemp) { digitalWrite(HEATER_PIN, HIGH); // Включаем обогреватель } else if (avgTemp > (targetMinTemp + 1.5)) { digitalWrite(HEATER_PIN, LOW); // Выключаем обогреватель с гистерезисом } // Логика управления вентиляцией bool needVentilation = (avgTemp > targetMaxTemp) || (avgHum > maxHumidity); if (needVentilation) { // Сначала пробуем проветрить через форточку if (windowPosition < 180) { windowPosition += 10; if (windowPosition > 180) windowPosition = 180; windowServo.write(windowPosition); } // Если форточки недостаточно, включаем вентилятор else { digitalWrite(FAN_PIN, HIGH); } } else { // Если вентиляция не требуется, закрываем форточку и выключаем вентилятор if (avgTemp < (targetMaxTemp – 2.0) && avgHum < (maxHumidity – 5.0)) { digitalWrite(FAN_PIN, LOW); if (windowPosition > 0) { windowPosition -= 10; if (windowPosition < 0) windowPosition = 0; windowServo.write(windowPosition); } } } // Выводим информацию на дисплей lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("T:"); lcd.print(avgTemp, 1); lcd.print("C H:"); lcd.print(avgHum, 0); lcd.print("%"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("H:"); if (digitalRead(HEATER_PIN)) lcd.print("ON"); else lcd.print("OFF"); lcd.print(" F:"); if (digitalRead(FAN_PIN)) lcd.print("ON"); else lcd.print("OFF"); lcd.print(" W:"); lcd.print(map(windowPosition, 0, 180, 0, 100)); lcd.print("%"); delay(5000); // Опрос каждые 5 секунд }

Для более эффективной работы системы можно добавить:

Датчики влажности почвы для автоматического полива

Датчики освещенности для управления дополнительным освещением

Датчик уровня CO2 для оптимизации условий фотосинтеза

GSM-модуль для удаленного мониторинга и управления

Солнечные панели и аккумуляторы для автономной работы системы

Система автоматизации теплицы на Arduino не только избавляет от необходимости постоянного контроля, но и позволяет создать оптимальные условия для растений, что положительно сказывается на урожайности. 🌱

Портативный термометр с записью данных на карту памяти

Портативный термометр с функцией регистрации данных (data logger) представляет собой компактное устройство, которое может быть использовано для долговременного мониторинга температуры в различных условиях: от контроля температуры в холодильных установках до исследования микроклимата природных объектов.

Преимущества такого устройства перед коммерческими аналогами включают:

Значительно меньшую стоимость (в 3-10 раз дешевле промышленных логгеров)

Возможность настройки под конкретные требования

Расширяемость функционала (добавление дополнительных датчиков и интерфейсов)

Простоту обслуживания и модификации

Прозрачный формат хранения данных

Для создания портативного термометра-логгера потребуются следующие компоненты:

Arduino Nano или Pro Mini (для компактности)

Датчик DS18B20 (можно в водонепроницаемом исполнении)

Модуль SD-карты для хранения данных

Модуль часов реального времени DS3231 для временных меток

Компактный OLED-дисплей 0.96"

Литиевый аккумулятор 18650 или несколько батареек AA

Кнопки для управления

Корпус (можно напечатать на 3D-принтере)

Вот пример кода для такого устройства:

cpp Скопировать код #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <SPI.h> #include <SD.h> #include <Wire.h> #include <RTClib.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 // Пин датчика DS18B20 #define CHIP_SELECT 10 // Пин CS для модуля SD-карты #define BUTTON_MODE 3 // Кнопка переключения режимов #define BUTTON_ACTION 4 // Кнопка действия #define SCREEN_WIDTH 128 // Ширина OLED дисплея #define SCREEN_HEIGHT 64 // Высота OLED дисплея #define OLED_RESET -1 // Пин сброса дисплея (не используется) OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); RTC_DS3231 rtc; Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); // Параметры записи данных unsigned long loggingInterval = 60000; // Интервал записи (1 минута) unsigned long lastLogTime = 0; bool loggingEnabled = false; String logFileName = ""; // Параметры интерфейса int currentMode = 0; // 0 – просмотр, 1 – настройка, 2 – логирование String modes[] = {"View", "Setup", "Logging"}; void setup() { Serial.begin(9600); // Настройка кнопок pinMode(BUTTON_MODE, INPUT_PULLUP); pinMode(BUTTON_ACTION, INPUT_PULLUP); // Инициализация дисплея if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); while(1); } display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0, 0); display.println("Temperature Logger"); display.display(); delay(2000); // Инициализация датчика температуры sensors.begin(); // Инициализация RTC if (!rtc.begin()) { display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.println("RTC failed!"); display.display(); while(1); } if (rtc.lostPower()) { rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); } // Инициализация SD-карты display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.println("Initializing SD card..."); display.display(); if (!SD.begin(CHIP_SELECT)) { display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.println("SD card failed!"); display.display(); delay(2000); } else { display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.println("SD card initialized."); display.display(); delay(1000); } // Создаем имя файла на основе текущей даты DateTime now = rtc.now(); logFileName = String(now.year()) + String(now.month() < 10 ? "0" : "") + String(now.month()) + String(now.day() < 10 ? "0" : "") + String(now.day()) + ".csv"; // Проверяем, существует ли файл, если нет – создаем с заголовками if (!SD.exists(logFileName)) { File dataFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); if (dataFile) { dataFile.println("Date,Time,Temperature (C)"); dataFile.close(); } } } void loop() { // Обработка нажатия кнопок if (digitalRead(BUTTON_MODE) == LOW) { delay(50); // Дребезг контактов if (digitalRead(BUTTON_MODE) == LOW) { currentMode = (currentMode + 1) % 3; delay(300); } } // Получаем текущую температуру sensors.requestTemperatures(); float tempC = sensors.getTempCByIndex(0); // Обновляем дисплей в зависимости от режима display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.println("Mode: " + modes[currentMode]); display.println("-----------------"); DateTime now = rtc.now(); if (currentMode == 0) { // Режим просмотра display.setCursor(0, 16); display.println("Date: " + String(now.year()) + "/" + String(now.month() < 10 ? "0" : "") + String(now.month()) + "/" + String(now.day() < 10 ? "0" : "") + String(now.day())); display.println("Time: " + String(now.hour() < 10 ? "0" : "") + String(now.hour()) + ":" + String(now.minute() < 10 ? "0" : "") + String(now.minute()) + ":" + String(now.second() < 10 ? "0" : "") + String(now.second())); display.println(); display.setTextSize(2); display.print(tempC); display.println(" C"); display.setTextSize(1); } else if (currentMode == 1) { // Режим настройки display.setCursor(0, 16); display.println("Logging interval:"); display.print(loggingInterval / 1000); display.println(" seconds"); display.println(); display.println("Press ACTION to"); display.println("change interval"); if (digitalRead(BUTTON_ACTION) == LOW) { delay(50); if (digitalRead(BUTTON_ACTION) == LOW) { // Меняем интервал записи if (loggingInterval == 60000) loggingInterval = 300000; // 5 минут else if (loggingInterval == 300000) loggingInterval = 600000; // 10 минут else if (loggingInterval == 600000) loggingInterval = 1800000; // 30 минут else if (loggingInterval == 1800000) loggingInterval = 3600000; // 1 час else if (loggingInterval == 3600000) loggingInterval = 60000; // 1 минута delay(300); } } } else if (currentMode == 2) { // Режим логирования display.setCursor(0, 16); if (loggingEnabled) { display.println("Logging ACTIVE"); display.println("File: " + logFileName); display.println("Interval: " + String(loggingInterval / 1000) + " s"); display.println(); display.println("Press ACTION to stop"); } else { display.println("Logging INACTIVE"); display.println("File: " + logFileName); display.println("Interval: " + String(loggingInterval / 1000) + " s"); display.println(); display.println("Press ACTION to start"); } if (digitalRead(BUTTON_ACTION) == LOW) { delay(50); if (digitalRead(BUTTON_ACTION) == LOW) { loggingEnabled = !loggingEnabled; lastLogTime = millis(); // Сбрасываем таймер при включении/выключении delay(300); } } // Записываем данные по таймеру, если логирование включено if (loggingEnabled && (millis() – lastLogTime >= loggingInterval)) { lastLogTime = millis(); String dataString = String(now.year()) + "/" + String(now.month() < 10 ? "0" : "") + String(now.month()) + "/" + String(now.day() < 10 ? "0" : "") + String(now.day()) + "," + String(now.hour() < 10 ? "0" : "") + String(now.hour()) + ":" + String(now.minute() < 10 ? "0" : "") + String(now.minute()) + ":" + String(now.second() < 10 ? "0" : "") + String(now.second()) + "," + String(tempC); File dataFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); if (dataFile) { dataFile.println(dataString); dataFile.close(); // Моргаем дисплеем для индикации записи display.invertDisplay(true); delay(100); display.invertDisplay(false); } } } display.display(); delay(100); }

После записи данных их можно импортировать в Excel, Google Sheets или специальное ПО для анализа и построения графиков. Данные хранятся в формате CSV, который поддерживается большинством программ для работы с таблицами.

Возможности расширения проекта:

Добавление Bluetooth или WiFi для беспроводной передачи данных

Интеграция нескольких датчиков для одновременного мониторинга разных зон

Реализация более сложных режимов записи (например, запись только при выходе за заданные пределы)

Добавление звуковой сигнализации при критических значениях

Оптимизация энергопотребления для продления времени автономной работы

Такой портативный термометр найдет применение в различных областях: от пищевой промышленности до научных исследований и домашних экспериментов. 📊

Температурные датчики с Arduino открывают безграничные возможности для автоматизации повседневных задач, научных исследований и промышленных приложений. Представленные проекты — лишь малая часть того, что можно реализовать, комбинируя эти компоненты с вашим творческим подходом и техническими знаниями. Помните, что каждый проект можно адаптировать и развивать, добавляя новые функции или оптимизируя существующие. Начните с простого — и вскоре вы сможете создавать сложные системы, решающие реальные проблемы и делающие жизнь комфортнее и безопаснее.

