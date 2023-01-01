Создание монитора сердечного ритма Arduino: схемы и код

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и любители электроники, желающие освоить Arduino и медицинские технологии.

Инженеры и разработчики, интересующиеся DIY-проектами в области здравоохранения.

Специалисты в области робототехники и программирования, стремящиеся улучшить свои навыки в создании медицинских устройств. Создание собственного монитора сердечного ритма на Arduino — это не просто увлекательный DIY-проект, а настоящий шаг в мир персональной медицинской электроники. Представьте: вы собираете устройство, которое может отслеживать ваше сердцебиение во время тренировок, контролировать ваше состояние в периоды стресса или стать основой для более сложных проектов в области здравоохранения. От выбора правильного пульсометра до написания эффективного кода — каждый этап этого проекта открывает новые возможности для технического творчества и практического применения ваших навыков программирования. 💓🔧

Хотите углубить свои навыки программирования для работы с Arduino и другими платформами? Обучение Python-разработке от Skypro — идеальный шаг вперёд. Овладев Python, вы сможете создавать более сложные медицинские приложения, которые будут взаимодействовать с вашим Arduino-монитором сердечного ритма, анализировать данные и строить прогнозы. Python и Arduino — мощный тандем для любого разработчика медицинских гаджетов!

Основы мониторинга сердечного ритма с Arduino

Мониторинг сердечного ритма с помощью Arduino основан на принципе фотоплетизмографии — метода, измеряющего изменения объема крови через оптические датчики. Когда сердце сокращается, кровь перекачивается по телу, вызывая микроскопические изменения в оптических свойствах тканей, которые можно обнаружить с помощью светодиода и фотодиода или фототранзистора. 📊

Arduino в этой системе выполняет три ключевые функции:

Подаёт питание на датчик пульса

Считывает аналоговые значения с датчика через АЦП

Обрабатывает полученные данные для расчёта частоты сердечных сокращений (ЧСС)

Существует два основных типа датчиков для измерения пульса, совместимых с Arduino:

Тип датчика Принцип работы Преимущества Недостатки Оптические (PPG) Измерение отраженного света от кровеносных сосудов Простота установки, неинвазивность Чувствительность к движению, влияние внешнего освещения Электрические (ЭКГ) Регистрация электрической активности сердца Высокая точность, детальная информация Сложность установки, требуются электроды

Для начинающих оптимальным выбором является оптический датчик (например, популярный модуль Pulse Sensor или датчики на базе MAX30100/MAX30102), так как он прост в подключении и предоставляет достаточную точность для большинства DIY-проектов. 🔍

Антон Кравцов, инженер-электронщик по медицинскому оборудованию Мой первый опыт создания монитора сердечного ритма на Arduino начался после того, как мне понадобилось недорогое решение для тестирования алгоритмов обработки ЭКГ-сигналов. Коммерческие устройства стоили тысячи долларов, а мне требовалась лишь базовая функциональность. Я приобрёл Arduino Nano и простой датчик Pulse Sensor Amped. После нескольких часов подключения и калибровки я получил свой первый график сердцебиения на экране ноутбука. Качество сигнала меня удивило — с правильным расположением датчика на мочке уха я смог получить стабильные показания даже в движении. Самым сложным оказалась фильтрация шумов. Пришлось добавить дополнительные конденсаторы и переработать алгоритм обработки сигнала, но результат превзошёл ожидания. Теперь этот самодельный прибор используется в нашей лаборатории для предварительного тестирования перед испытаниями на профессиональном оборудовании.

Необходимые компоненты и датчики для проекта

Для создания функционального монитора сердечного ритма вам потребуются как основные компоненты, так и дополнительные модули, которые расширят возможности вашего устройства. Давайте разберёмся, что именно нужно приобрести для успешного воплощения проекта. 🛒

Основные компоненты:

Arduino (UNO, Nano или Pro Mini) — мозг вашей системы

Датчик пульса (Pulse Sensor, MAX30100, MAX30102 или AD8232) — для считывания сердечного ритма

Макетная плата и соединительные провода — для сборки прототипа

USB-кабель — для программирования и питания Arduino

Дисплей (LCD 16x2, OLED SSD1306) — для визуализации данных

Резисторы (220 Ом, 10 кОм) — для стабильной работы схемы

Конденсаторы (0.1 мкФ, 1 мкФ) — для фильтрации помех

Дополнительные компоненты для расширенной функциональности:

Модуль Bluetooth HC-05 или ESP8266/ESP32 — для беспроводной передачи данных

Модуль SD-карты — для сохранения долгосрочных измерений

Аккумулятор Li-Po и контроллер зарядки — для мобильности устройства

Кнопки или тактовые переключатели — для управления интерфейсом

Зуммер или светодиоды — для звуковой и визуальной индикации

При выборе датчика пульса стоит учитывать особенности каждого типа, чтобы выбрать наиболее подходящий для ваших целей:

Модель датчика Тип Интерфейс Напряжение Особенности Цена (прибл.) Pulse Sensor Amped Оптический Аналоговый 3-5В Простота использования, готовая библиотека $12-25 MAX30100 Оптический I2C 1.8-3.3В Измерение пульса и SpO2 $3-8 MAX30102 Оптический I2C 1.8-3.3В Улучшенная версия MAX30100, более точная $5-12 AD8232 ЭКГ Аналоговый 3.3В ЭКГ-подобный сигнал, требуются электроды $15-30

Для начинающих рекомендую использовать Pulse Sensor Amped из-за его простоты и обилия учебных материалов. Для более продвинутых проектов с измерением кислорода в крови подойдёт MAX30102. Если же вам нужен максимально детализированный сигнал, стоит обратить внимание на модуль AD8232 для ЭКГ-мониторинга. 🧠

Схемы подключения пульсометра к Arduino

Правильное подключение датчика пульса к Arduino — ключевой шаг к созданию надёжного монитора сердечного ритма. Разберём несколько типовых схем подключения наиболее популярных датчиков. 🔌

Подключение Pulse Sensor Amped:

Красный провод (VCC) → 5V на Arduino

Чёрный провод (GND) → GND на Arduino

Фиолетовый провод (Signal) → Аналоговый пин A0 на Arduino

Это базовая схема подключения, которая работает для большинства проектов. Для повышения стабильности сигнала рекомендую добавить фильтрующий конденсатор 1-10 мкФ между VCC и GND рядом с датчиком.

Подключение MAX30100/MAX30102 через I2C:

VIN → 3.3V на Arduino (важно: эти датчики работают на 3.3V!)

GND → GND на Arduino

SCL → A5 на Arduino UNO/Nano (или соответствующий пин SCL)

SDA → A4 на Arduino UNO/Nano (или соответствующий пин SDA)

INT → Пин D2 на Arduino (опционально, для прерываний)

Если ваша Arduino работает на 5V, но датчик требует 3.3V, используйте конвертер уровней или резистивный делитель для линий SDA и SCL.

Подключение модуля AD8232 (ЭКГ):

VCC → 3.3V на Arduino

GND → GND на Arduino

OUTPUT → Аналоговый пин A0 на Arduino

LO- → Цифровой пин D11 на Arduino

LO+ → Цифровой пин D10 на Arduino

Для AD8232 также потребуется подключение биоэлектродов к портам RA, LA и RL на самом модуле.

Мария Светлова, преподаватель робототехники Однажды мы со студентами решили создать "умный" монитор сердечного ритма для школьной выставки технологий. Мы использовали Arduino Mega, датчик MAX30102 и цветной TFT-дисплей. Первая сборка показала нестабильные результаты — частота пульса скакала от 40 до 200 ударов в минуту даже при спокойном измерении. Проблема оказалась в наводках от соседних цифровых линий. Мы перепроектировали схему, добавили экранирование, убрали все провода питания и сигнальные линии дисплея подальше от I2C-линий датчика. Ключевым моментом стала доработка крепления датчика — мы напечатали на 3D-принтере специальный зажим, который надёжно фиксировал датчик на пальце, обеспечивая постоянное давление. Результаты сразу улучшились, погрешность измерений снизилась до приемлемых 2-3 ударов в минуту. На выставке наш проект получил первое место, а главное — мы усвоили важный урок: при работе с биометрическими датчиками механическая стабильность и электромагнитная изоляция не менее важны, чем качество кода.

Расширенная схема с дисплеем OLED и Bluetooth:

Для создания полноценного портативного устройства, помимо датчика, добавим дисплей OLED SSD1306 и модуль Bluetooth HC-05:

Подключение OLED-дисплея (I2C): – VCC → 5V или 3.3V (в зависимости от модели дисплея) – GND → GND – SCL → A5 (тот же пин, что используется для MAX30102) – SDA → A4 (тот же пин, что используется для MAX30102)

Подключение Bluetooth HC-05: – VCC → 5V – GND → GND – TXD → D10 (подключаем к программному последовательному порту) – RXD → D11 через резисторный делитель (5V → 3.3V)

При сборке сложных схем с несколькими I2C-устройствами следите за возможными конфликтами адресов. Большинство OLED-дисплеев используют адрес 0x3C, а MAX30102 — 0x57, поэтому они могут работать на одной шине без проблем. 🧩

Готовые скетчи и код для считывания пульса

Разработка программного кода для считывания пульса — это балансирование между простотой и точностью. Рассмотрим несколько проверенных программных решений для разных типов датчиков. ⌨️

Базовый скетч для Pulse Sensor Amped:

Этот скетч считывает аналоговые значения с датчика, отфильтровывает шумы и определяет удары сердца:

cpp Скопировать код // Определение контактов const int pulsePin = A0; // Сигнал с датчика Pulse Sensor const int ledPin = 13; // Встроенный LED на Arduino // Переменные для работы с пульсом int Signal; // Исходный сигнал с датчика int Threshold = 550; // Порог для определения пика boolean Pulse = false; // Состояние пульса (true = обнаружен удар) int BPM; // Рассчитанное значение ЧСС unsigned long lastBeatTime = 0; // Время последнего удара unsigned long currentTime; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { Signal = analogRead(pulsePin); // Считываем сигнал currentTime = millis(); // Обнаружение пика (удара сердца) if (Signal > Threshold && !Pulse) { Pulse = true; digitalWrite(ledPin, HIGH); // Расчет BPM if (lastBeatTime > 0) { int beatInterval = currentTime – lastBeatTime; BPM = 60000 / beatInterval; // 60000 мс в минуте // Проверка на разумность значения if (BPM > 50 && BPM < 200) { Serial.print("BPM: "); Serial.println(BPM); } } lastBeatTime = currentTime; } // Сброс флага, когда сигнал падает ниже порога if (Signal < Threshold && Pulse) { Pulse = false; digitalWrite(ledPin, LOW); } delay(10); // Небольшая задержка для стабилизации считывания }

Для более серьезных проектов рекомендую использовать готовую библиотеку PulseSensor Playground, которая предоставляет продвинутые функции фильтрации и обработки сигнала.

Код для работы с MAX30102 (измерение пульса и SpO2):

Для работы с датчиками MAX30100/MAX30102 необходимо установить библиотеку MAX30105. Вот пример скетча:

cpp Скопировать код #include <Wire.h> #include "MAX30105.h" #include "heartRate.h" MAX30105 particleSensor; const byte RATE_SIZE = 4; // Усреднение по 4 значениям byte rates[RATE_SIZE]; // Массив значений сердечного ритма byte rateSpot = 0; long lastBeat = 0; // Время последнего обнаруженного удара float beatsPerMinute; int beatAvg; void setup() { Serial.begin(115200); // Инициализация датчика if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_STANDARD)) { Serial.println("MAX30105 не найден. Проверьте подключение."); while (1); } // Настройка датчика particleSensor.setup(); particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A); particleSensor.setPulseAmplitudeGreen(0); } void loop() { long irValue = particleSensor.getIR(); if (irValue < 50000) { Serial.println("Палец не обнаружен!"); } else { // Расчет BPM if (checkForBeat(irValue)) { long delta = millis() – lastBeat; lastBeat = millis(); beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0); if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20) { rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; rateSpot %= RATE_SIZE; // Расчет среднего значения beatAvg = 0; for (byte x = 0; x < RATE_SIZE; x++) beatAvg += rates[x]; beatAvg /= RATE_SIZE; } } Serial.print("IR="); Serial.print(irValue); Serial.print(", BPM="); Serial.print(beatsPerMinute); Serial.print(", Avg BPM="); Serial.println(beatAvg); } delay(100); }

Расширенный скетч с выводом на OLED-дисплей:

Для наглядности показаний можно добавить вывод на OLED-дисплей:

cpp Скопировать код #include <Wire.h> #include "MAX30105.h" #include "heartRate.h" #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define OLED_RESET -1 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); MAX30105 particleSensor; // ... [те же переменные, что и в предыдущем примере] ... void setup() { Serial.begin(115200); // Инициализация OLED if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); for(;;); } display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(0, 0); display.println("Heartrate Monitor"); display.display(); // ... [инициализация датчика MAX30102] ... } void loop() { long irValue = particleSensor.getIR(); display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.println("Heart Rate Monitor"); if (irValue < 50000) { display.setCursor(0, 20); display.println("Place your finger"); Serial.println("Палец не обнаружен!"); } else { // ... [расчет BPM как в предыдущем примере] ... display.setCursor(0, 20); display.print("IR: "); display.println(irValue); display.setCursor(0, 30); display.print("BPM: "); display.println(beatsPerMinute, 1); display.setCursor(0, 40); display.print("Avg BPM: "); display.println(beatAvg); // Простая визуализация сердцебиения if (millis() – lastBeat < 200) { display.fillRect(100, 20, 20, 20, SSD1306_WHITE); } } display.display(); delay(100); }

При отладке кода основные проблемы обычно связаны с подбором правильного порога для обнаружения ударов сердца. Этот параметр может различаться в зависимости от типа датчика и физиологических особенностей пользователя. 🔧

Модификации и улучшения вашего монитора сердцебиения

После успешной сборки базового монитора сердечного ритма наступает время улучшений и персонализации вашего устройства. Эти модификации могут значительно расширить функциональность и удобство использования вашего проекта. 🚀

Добавление беспроводной связи:

Bluetooth: Интеграция модуля HC-05/HC-06 позволит передавать данные на смартфон или компьютер. Для этого подключите TX/RX модуля к цифровым пинам Arduino через программный UART и дополните код отправкой данных по последовательному порту.

Интеграция модуля HC-05/HC-06 позволит передавать данные на смартфон или компьютер. Для этого подключите TX/RX модуля к цифровым пинам Arduino через программный UART и дополните код отправкой данных по последовательному порту. WiFi: Использование ESP8266 или ESP32 вместо обычной Arduino даст возможность отправлять данные на облачные сервисы или в локальную сеть. Модули ESP также могут выступать как веб-сервер, отображающий график сердцебиения в реальном времени.

Использование ESP8266 или ESP32 вместо обычной Arduino даст возможность отправлять данные на облачные сервисы или в локальную сеть. Модули ESP также могут выступать как веб-сервер, отображающий график сердцебиения в реальном времени. LoRa: Для мониторинга на больших расстояниях можно использовать модули LoRa, которые обеспечивают связь до нескольких километров в открытой местности.

Улучшение питания и портативности:

Замените Arduino Uno на более компактную Arduino Nano или Pro Mini

Добавьте литий-полимерный аккумулятор с модулем зарядки TP4056

Интегрируйте переключатель питания и индикатор заряда батареи

Разработайте компактный 3D-печатный корпус для всей системы

Расширение функциональности:

Добавление следующих функций существенно повысит полезность вашего устройства:

Запись данных: Подключите модуль SD-карты для долгосрочного хранения измерений с временными метками. Мультипараметрический мониторинг: Дополните устройство датчиками температуры тела, движения (акселерометр) или уровня стресса (датчик GSR). Анализ сердечного ритма: Расширьте программное обеспечение для обнаружения аритмий, измерения вариабельности сердечного ритма (HRV) или определения стресса. Умные уведомления: Настройте оповещения при выходе показателей за установленные пределы через LED, зуммер или SMS-сообщения.

Улучшение точности измерений:

Для повышения качества получаемых данных можно применить несколько технических решений:

Проблема Решение Реализация Шумы сигнала Аппаратная фильтрация Добавление RC-фильтра на входной аналоговый сигнал Артефакты движения Компенсация движения Использование акселерометра для коррекции показаний Ложные срабатывания Программная фильтрация Реализация алгоритма скользящего среднего, фильтра Калмана Нестабильное питание Стабилизация напряжения Использование стабилизатора напряжения и шунтирующих конденсаторов Недостаточное прилегание Улучшение крепления Разработка эргономичного держателя для датчика

Интеграция с другими системами:

Объедините ваш монитор сердечного ритма с другими DIY-проектами или готовыми платформами:

Разработайте собственное мобильное приложение на MIT App Inventor или Flutter

Интегрируйте данные с платформами IoT, такими как ThingSpeak, Blynk или Home Assistant

Настройте оповещения через Telegram-бота или IFTTT

Экспортируйте данные в форматах, совместимых с медицинским ПО для дальнейшего анализа

Помните, что модификации должны осуществляться поэтапно с тестированием каждого изменения. Это позволит избежать многих проблем и гарантирует корректную работу всей системы. Начните с наиболее важных для вас улучшений и постепенно расширяйте возможности вашего устройства. 📈

Создание монитора сердечного ритма на Arduino — это не просто техническое упражнение, но и шаг к пониманию собственного здоровья через технологии. Вы научились выбирать компоненты, собирать схемы, программировать Arduino для обработки биосигналов и модифицировать устройство под свои потребности. Этот проект открывает дорогу к созданию более сложных персональных медицинских устройств и демонстрирует, как доступные технологии могут быть применены для мониторинга жизненно важных показателей. Сделав первые шаги в этом направлении, вы получили практические навыки на стыке электроники и медицины, которые можно развивать и дальше.

Читайте также