Разработка игр на C++: от консольной змейки до создания движка
#Основы геймдева  #C++ для Unreal  #Игровые механики  
Для кого эта статья:

  • Новички в программировании, стремящиеся изучить разработку игр на C++.
  • Программисты, желающие расширить свои знания в области геймдизайна и игровых движков.

  • Студенты и люди, заинтересованные в карьере в игровой индустрии.

    Вход в мир разработки игр на C++ — как погружение в океан возможностей: от примитивных консольных головоломок до масштабных трёхмерных вселенных. Я проработал над десятками проектов, от инди-экспериментов до AAA-тайтлов, и могу с уверенностью заявить — владение кодом игр на C++ открывает двери в индустрию, которые остаются закрытыми для большинства новичков. Готовы увидеть, как несколько строк кода превращаются в игровые миры? Предлагаю пройти этот путь вместе — от простейшей консольной змейки до архитектуры сложных игровых движков. 🎮

Базовые игровые механики в C++: от консоли к графике

Путь разработчика игр обычно начинается с консольных приложений — простейшей платформы, где легко реализовать базовые игровые механики без отвлечения на графику. Консольные игры позволяют сосредоточиться на архитектуре и логике, что критично для понимания фундаментальных принципов игрового программирования.

Начнём с классического примера — консольной змейки. Этот проект демонстрирует ключевые элементы игрового цикла: обновление состояния, отрисовка и обработка ввода.

Антон Верховский, технический директор игровой студии

Когда я собеседую кандидатов на позицию младшего геймдев-программиста, я часто предлагаю им реализовать простую змейку за час. Удивительно, как этот небольшой тест раскрывает уровень понимания базовых принципов! Один из кандидатов предложил нетривиальное решение — вместо двумерного массива для игрового поля он использовал связный список для тела змейки, что сделало код не только элегантнее, но и производительнее. Мы взяли его в команду, и сегодня он возглавляет разработку движка для нашей новой RPG.

Вот пример базового кода консольной змейки:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
using namespace std;

bool gameOver;
const int width = 20;
const int height = 20;
int x, y, fruitX, fruitY, score;
enum eDirection { STOP = 0, LEFT, RIGHT, UP, DOWN };
eDirection dir;
int tailX[100], tailY[100];
int nTail;

void Setup() {
gameOver = false;
dir = STOP;
x = width / 2;
y = height / 2;
fruitX = rand() % width;
fruitY = rand() % height;
score = 0;
}

void Draw() {
system("cls");
for (int i = 0; i < width+2; i++)
cout << "#";
cout << endl;

for (int i = 0; i < height; i++) {
for (int j = 0; j < width; j++) {
if (j == 0)
cout << "#";
if (i == y && j == x)
cout << "O";
else if (i == fruitY && j == fruitX)
cout << "F";
else {
bool print = false;
for (int k = 0; k < nTail; k++) {
if (tailX[k] == j && tailY[k] == i) {
cout << "o";
print = true;
}
}
if (!print)
cout << " ";
}
if (j == width – 1)
cout << "#";
}
cout << endl;
}

for (int i = 0; i < width+2; i++)
cout << "#";
cout << endl;
cout << "Score:" << score << endl;
}

Переход от консоли к графике требует понимания принципов работы с окнами и визуализацией. Одна из простейших библиотек для этого — SDL (Simple DirectMedia Layer).

Элемент игры Реализация в консоли Реализация с SDL
Игровой цикл Бесконечный while-цикл с Sleep SDL_Event с контролем FPS
Отрисовка Символы в консоли (ASCII) SDL_RenderCopy с текстурами
Обработка ввода kbhit() и getch() SDL_PollEvent с проверкой событий
Коллизии Простая проверка координат Функции SDL_HasIntersection

Для создания простой графической игры с использованием SDL можно использовать следующий базовый шаблон:

#include <SDL.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING);

SDL_Window* window = SDL_CreateWindow(
"Моя первая игра",
SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,
640, 480,
SDL_WINDOW_SHOWN
);

SDL_Renderer* renderer = SDL_CreateRenderer(
window, -1, SDL_RENDERER_ACCELERATED
);

bool isRunning = true;
SDL_Event event;

// Игровой цикл
while (isRunning) {
// Обработка событий
while (SDL_PollEvent(&event)) {
if (event.type == SDL_QUIT) {
isRunning = false;
}
}

// Обновление состояния игры

// Отрисовка
SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 0, 0, 0, 255);
SDL_RenderClear(renderer);

// Здесь рисуем игровые объекты

SDL_RenderPresent(renderer);

// Ограничение FPS
SDL_Delay(1000/60);
}

SDL_DestroyRenderer(renderer);
SDL_DestroyWindow(window);
SDL_Quit();

return 0;
}

Этот шаблон демонстрирует основную структуру графической игры: инициализация, игровой цикл, обработка событий, обновление состояния и отрисовка. На его основе можно разрабатывать практически любые 2D-игры. 🖥️

Создаём классические аркады на C++: код и объяснения

Классические аркады — идеальная площадка для изучения продвинутых игровых механик без необходимости погружаться в сложности современных трёхмерных движков. Реализовав Тетрис, Арканоид или Pac-Man, разработчик получает ценный опыт проектирования игровых систем.

Рассмотрим пример реализации классического Тетриса на C++ с использованием ООП-подхода:

class Tetromino {
private:
int x, y; // Позиция
int type; // Тип фигуры (I, J, L, O, S, T, Z)
int rotation; // Текущий поворот

// Массивы форм для каждого типа тетрамино
const int shapes[7][4][4][4] = { ... };

public:
Tetromino(int type) : type(type), rotation(0), x(5), y(0) {}

// Проверяет, можно ли переместить фигуру
bool canMove(int dx, int dy, const int field[20][10]) {
for (int i = 0; i < 4; i++) {
for (int j = 0; j < 4; j++) {
if (shapes[type][rotation][i][j] != 0) {
int newX = x + j + dx;
int newY = y + i + dy;

if (newX < 0 || newX >= 10 || newY >= 20) 
return false;

if (newY >= 0 && field[newY][newX] != 0) 
return false;
}
}
}
return true;
}

// Перемещает фигуру
void move(int dx, int dy) {
x += dx;
y += dy;
}

// Поворачивает фигуру
void rotate() {
rotation = (rotation + 1) % 4;
}

// Размещает фигуру на поле
void placeOnField(int field[20][10]) {
for (int i = 0; i < 4; i++) {
for (int j = 0; j < 4; j++) {
if (shapes[type][rotation][i][j] && y + i >= 0) {
field[y + i][x + j] = shapes[type][rotation][i][j];
}
}
}
}
};

Этот класс представляет собой одну тетрисную фигуру (тетрамино) и содержит всю логику её перемещения и поворотов. Основная игровая логика строится вокруг управления текущей фигурой и проверки заполнения рядов:

class TetrisGame {
private:
int field[20][10] = {0};
Tetromino* currentPiece;
bool gameOver = false;
int score = 0;

public:
TetrisGame() {
spawnNewPiece();
}

void update() {
if (gameOver) return;

// Попытка сдвинуть фигуру вниз
if (currentPiece->canMove(0, 1, field)) {
currentPiece->move(0, 1);
} else {
// Если движение невозможно, размещаем фигуру на поле
currentPiece->placeOnField(field);

// Проверяем заполненные ряды
checkLines();

// Создаём новую фигуру
spawnNewPiece();

// Проверяем условие окончания игры
if (!currentPiece->canMove(0, 0, field)) {
gameOver = true;
}
}
}

void spawnNewPiece() {
int randomType = rand() % 7;
delete currentPiece;
currentPiece = new Tetromino(randomType);
}

void checkLines() {
for (int i = 19; i >= 0; i--) {
bool fullLine = true;

for (int j = 0; j < 10; j++) {
if (field[i][j] == 0) {
fullLine = false;
break;
}
}

if (fullLine) {
// Удаляем заполненную линию
for (int k = i; k > 0; k--) {
for (int j = 0; j < 10; j++) {
field[k][j] = field[k-1][j];
}
}

// Очищаем верхнюю линию
for (int j = 0; j < 10; j++) {
field[0][j] = 0;
}

// Увеличиваем счёт
score += 100;

// Проверяем эту же линию снова
i++;
}
}
}
};

Обратите внимание на основные игровые механики Тетриса:

  • Гравитация — фигура постоянно стремится вниз
  • Коллизии — проверка возможности движения
  • Очистка линий — удаление заполненных рядов и сдвиг остальных
  • Спавн новых фигур — создание новых элементов с случайным типом
  • Условие проигрыша — невозможность разместить новую фигуру

При создании любой аркадной игры важно определить ключевые механики и соответствующие структуры данных. Для Pac-Man, например, подойдёт представление лабиринта в виде двумерного массива, а для Арканоида — объектно-ориентированная модель с классами для платформы, мяча и блоков.

Аркадная игра Ключевые механики Структуры данных
Тетрис Падение блоков, поворот, очистка линий Двумерные массивы, класс тетрамино
Pac-Man Навигация по лабиринту, ИИ призраков Графы, массивы для карты
Арканоид Физика отскока, разрушение блоков Классы для мяча и платформы, векторы
Space Invaders Движение врагов, стрельба Массивы врагов, списки снарядов

Реализация этих классических игр — отличный способ научиться основам игрового программирования, включая обработку ввода, игровой цикл, управление состоянием и отрисовку. Поэкспериментировав с аркадами, вы готовы перейти к созданию собственного игрового движка. 🕹️

Построение 2D игровых движков с использованием C++

Создание собственного игрового движка — это квинтэссенция разработки игр, требующая понимания множества систем: рендеринга, физики, управления ресурсами, звука и пользовательского ввода. Однако даже простой 2D-движок способен стать основой для впечатляющих проектов.

Максим Демидов, ведущий программист игровых движков

Мой первый коммерческий проект был запущен на самописном движке, который начался как курсовая работа в университете. Я потратил месяц на создание базовой архитектуры — компонентной системы, менеджера сцен и простого рендерера спрайтов. Ключевым решением стала реализация паттерна Entity-Component-System, что позволило легко масштабировать проект. Когда маленькая инди-студия предложила мне разработать 2D-платформер, я уже имел готовый инструментарий. Движок потребовал серьезной доработки — оптимизации рендеринга и добавления физического модуля, но базовая архитектура осталась неизменной. Игра была успешно выпущена, а мой движок использовался ещё в трёх проектах, прежде чем мы перешли на Unity.

Вот пример базовой архитектуры 2D-движка с использованием компонентной системы:

// Базовый компонент
class Component {
public:
virtual ~Component() {}
virtual void Update(float deltaTime) {}
virtual void Render() {}
};

// Класс игрового объекта
class GameObject {
private:
std::vector<Component*> components;
bool active = true;
std::string name;
Vector2 position;

public:
GameObject(const std::string& name, const Vector2& position)
: name(name), position(position) {}

~GameObject() {
for (auto component : components) {
delete component;
}
components.clear();
}

template<typename T, typename... Args>
T* AddComponent(Args&&... args) {
T* component = new T(std::forward<Args>(args)...);
components.push_back(component);
return component;
}

template<typename T>
T* GetComponent() {
for (auto component : components) {
T* castedComponent = dynamic_cast<T*>(component);
if (castedComponent) return castedComponent;
}
return nullptr;
}

void Update(float deltaTime) {
if (!active) return;
for (auto component : components) {
component->Update(deltaTime);
}
}

void Render() {
if (!active) return;
for (auto component : components) {
component->Render();
}
}

void SetActive(bool value) { active = value; }
bool IsActive() const { return active; }
Vector2 GetPosition() const { return position; }
void SetPosition(const Vector2& newPosition) { position = newPosition; }
};

// Менеджер сцены
class Scene {
private:
std::vector<GameObject*> gameObjects;

public:
~Scene() {
for (auto object : gameObjects) {
delete object;
}
gameObjects.clear();
}

GameObject* CreateGameObject(const std::string& name, const Vector2& position) {
GameObject* object = new GameObject(name, position);
gameObjects.push_back(object);
return object;
}

void Update(float deltaTime) {
for (auto object : gameObjects) {
object->Update(deltaTime);
}
}

void Render() {
for (auto object : gameObjects) {
object->Render();
}
}
};

// Пример компонента – спрайт
class SpriteComponent : public Component {
private:
SDL_Texture* texture;
SDL_Rect sourceRect;
SDL_Rect destRect;
GameObject* gameObject;

public:
SpriteComponent(GameObject* gameObject, SDL_Texture* texture)
: gameObject(gameObject), texture(texture) {
sourceRect = {0, 0, 32, 32};
destRect = {0, 0, 32, 32};
}

void Update(float deltaTime) override {
Vector2 position = gameObject->GetPosition();
destRect.x = static_cast<int>(position.x);
destRect.y = static_cast<int>(position.y);
}

void Render() override {
SDL_RenderCopy(renderer, texture, &sourceRect, &destRect);
}
};

Этот код демонстрирует основные элементы простого 2D-движка:

  • Компонентная система — позволяет легко добавлять функциональность к игровым объектам
  • Менеджер сцены — управляет всеми объектами в игровом мире
  • Игровой цикл — последовательное обновление и отрисовка объектов

К базовому движку можно добавить дополнительные системы, повышающие его функциональность:

  • Система физики — для обработки коллизий и движения
  • Система анимаций — для анимации спрайтов
  • Система частиц — для визуальных эффектов
  • Аудиосистема — для воспроизведения звуков и музыки
  • Менеджер ресурсов — для эффективной загрузки и кэширования ассетов

Для оптимизации производительности стоит реализовать пространственное разбиение (spatial partitioning), чтобы обрабатывать только объекты, находящиеся в поле зрения игрока. Самые распространённые структуры данных для этого:

  • Квадродеревья (Quadtrees) — для динамических сцен с неравномерным распределением объектов
  • Сетки (Grids) — для сцен с равномерным распределением
  • Иерархия ограничивающих объёмов (BVH) — для сложных сцен с большим количеством объектов

Разрабатывая свой движок, важно помнить о расширяемости — создаваемая архитектура должна легко адаптироваться к новым требованиям проекта. Именно поэтому компонентный подход так популярен в современной разработке игр. 🛠️

Продвинутые техники программирования игр на C++

По мере развития игрового проекта возникает необходимость применения продвинутых техник программирования. Эти методы позволяют оптимизировать производительность, улучшить архитектуру и добавить сложные механики, недостижимые базовыми средствами.

Рассмотрим некоторые продвинутые техники, которые существенно повышают качество игровых проектов:

  1. Entity-Component-System (ECS) — архитектура, разделяющая данные (компоненты) и логику (системы), что позволяет эффективнее использовать кэш процессора и распараллеливать вычисления
  2. Data-Oriented Design (DOD) — подход, ориентированный на оптимизацию работы с памятью путем организации данных в плоские массивы вместо объектов
  3. Многопоточность — распределение работы между несколькими потоками для использования всех ядер процессора
  4. SIMD-инструкции — использование векторных операций для одновременной обработки нескольких данных

Пример реализации ECS с использованием современного C++:

// Уникальный идентификатор для каждой сущности
using EntityID = std::uint32_t;

// Базовый класс для всех компонентов
struct Component {
virtual ~Component() = default;
};

// Пример компонента позиции
struct PositionComponent : Component {
float x, y;
PositionComponent(float x, float y) : x(x), y(y) {}
};

// Пример компонента скорости
struct VelocityComponent : Component {
float x, y;
VelocityComponent(float x, float y) : x(x), y(y) {}
};

// Регистр компонентов
class ComponentRegistry {
private:
std::unordered_map<std::type_index, std::unordered_map<EntityID, std::shared_ptr<Component>>> components;

public:
template<typename T>
void RegisterComponent(EntityID entity, std::shared_ptr<T> component) {
components[typeid(T)][entity] = component;
}

template<typename T>
std::shared_ptr<T> GetComponent(EntityID entity) {
auto& componentMap = components[typeid(T)];
auto it = componentMap.find(entity);
if (it != componentMap.end()) {
return std::static_pointer_cast<T>(it->second);
}
return nullptr;
}

template<typename T>
std::vector<std::pair<EntityID, std::shared_ptr<T>>> GetAllComponentsOfType() {
std::vector<std::pair<EntityID, std::shared_ptr<T>>> result;
auto& componentMap = components[typeid(T)];
for (auto& [entity, component] : componentMap) {
result.emplace_back(entity, std::static_pointer_cast<T>(component));
}
return result;
}
};

// Базовый класс для всех систем
class System {
protected:
ComponentRegistry& registry;

public:
System(ComponentRegistry& registry) : registry(registry) {}
virtual ~System() = default;
virtual void Update(float deltaTime) = 0;
};

// Система движения
class MovementSystem : public System {
public:
using System::System;

void Update(float deltaTime) override {
// Получаем все сущности с компонентами позиции и скорости
auto posComponents = registry.GetAllComponentsOfType<PositionComponent>();

for (auto& [entity, posComp] : posComponents) {
auto velComp = registry.GetComponent<VelocityComponent>(entity);
if (velComp) {
// Обновляем позицию на основе скорости
posComp->x += velComp->x * deltaTime;
posComp->y += velComp->y * deltaTime;
}
}
}
};

Другая важная техника — объектный пул (Object Pooling), который позволяет избежать частого выделения и освобождения памяти для короткоживущих объектов, таких как пули или частицы:

template<typename T>
class ObjectPool {
private:
std::vector<std::unique_ptr<T>> objects;
std::vector<T*> availableObjects;

public:
ObjectPool(size_t initialSize) {
Resize(initialSize);
}

void Resize(size_t newSize) {
size_t oldSize = objects.size();
if (newSize <= oldSize) return;

objects.reserve(newSize);
availableObjects.reserve(newSize);

for (size_t i = oldSize; i < newSize; ++i) {
objects.push_back(std::make_unique<T>());
availableObjects.push_back(objects.back().get());
}
}

T* Get() {
if (availableObjects.empty()) {
// Если пул пуст, увеличиваем его размер
Resize(objects.size() * 2);
}

T* object = availableObjects.back();
availableObjects.pop_back();
return object;
}

void Return(T* object) {
availableObjects.push_back(object);
}
};

// Пример использования:
class Bullet {
public:
void Reset() {
// Сбросить состояние пули
active = false;
x = 0;
y = 0;
}

void Fire(float startX, float startY, float dirX, float dirY) {
active = true;
x = startX;
y = startY;
velocityX = dirX;
velocityY = dirY;
}

void Update(float deltaTime) {
if (!active) return;
x += velocityX * deltaTime;
y += velocityY * deltaTime;
// Проверка столкновений и т.д.
}

private:
bool active = false;
float x = 0, y = 0;
float velocityX = 0, velocityY = 0;
};

// Создаем пул из 100 пуль
ObjectPool<Bullet> bulletPool(100);

// Выстрел
void FireBullet(float x, float y, float dirX, float dirY) {
Bullet* bullet = bulletPool.Get();
bullet->Reset();
bullet->Fire(x, y, dirX, dirY);
// Добавляем пулю в список активных пуль
}

// Когда пуля больше не нужна (вылетела за экран или попала в цель):
void DeactivateBullet(Bullet* bullet) {
bulletPool.Return(bullet);
}

Для оптимизации рендеринга часто применяется техника батчинга (batching) — группировка объектов с одинаковыми материалами или текстурами для уменьшения количества вызовов отрисовки:

class SpriteBatcher {
private:
struct SpriteData {
SDL_Texture* texture;
SDL_Rect sourceRect;
SDL_Rect destRect;
double angle;
SDL_RendererFlip flip;
};

std::map<SDL_Texture*, std::vector<SpriteData>> batches;

public:
void AddSprite(SDL_Texture* texture, const SDL_Rect& sourceRect, 
const SDL_Rect& destRect, double angle = 0, 
SDL_RendererFlip flip = SDL_FLIP_NONE) {
batches[texture].push_back({texture, sourceRect, destRect, angle, flip});
}

void Render(SDL_Renderer* renderer) {
for (auto& [texture, sprites] : batches) {
// Рисуем все спрайты с одинаковой текстурой за один вызов
for (auto& sprite : sprites) {
SDL_RenderCopyEx(
renderer, 
sprite.texture, 
&sprite.sourceRect, 
&sprite.destRect, 
sprite.angle, 
nullptr, 
sprite.flip
);
}
}

// Очищаем батчи после рендеринга
batches.clear();
}
};

Эффективное использование этих техник требует глубокого понимания как языка C++, так и специфики игрового программирования. Однако именно эти навыки отличают профессиональных разработчиков игр от начинающих. 🚀

Готовые проекты и библиотеки для разработки игр в C++

Изобретать колесо в игровой разработке необязательно — существует множество готовых библиотек и фреймворков, которые значительно ускоряют процесс создания игр. Они предоставляют функциональность для работы с графикой, звуком, физикой и другими аспектами игрового процесса.

Рассмотрим наиболее популярные и проверенные временем решения:

Название Тип Функциональность Сложность Открытый код
SFML Фреймворк Графика, звук, сеть, окна, ввод Низкая Да
SDL Библиотека Графика, звук, ввод, окна Средняя Да
Unreal Engine Движок Всё включено Высокая Да
Cocos2d-x Движок 2D графика, физика, звук Средняя Да
Box2D Библиотека 2D физика Средняя Да
Bullet Physics Библиотека 3D физика Высокая Да
OpenGL API 3D графика Высокая Да

SFML (Simple and Fast Multimedia Library) — один из самых доступных фреймворков для начинающих разработчиков. Вот пример создания простого окна и отрисовки спрайта с его помощью:

#include <SFML/Graphics.hpp>

int main() {
// Создаем окно размером 800x600 с заголовком "SFML Game"
sf::RenderWindow window(sf::VideoMode(800, 600), "SFML Game");

// Загружаем текстуру
sf::Texture texture;
if (!texture.loadFromFile("sprite.png")) {
// Обработка ошибки загрузки
return -1;
}

// Создаем спрайт и привязываем к нему текстуру
sf::Sprite sprite(texture);

// Задаем начальное положение спрайта
sprite.setPosition(400, 300);

// Основной игровой цикл
while (window.isOpen()) {
sf::Event event;
while (window.pollEvent(event)) {
// Обработка событий
if (event.type == sf::Event::Closed) {
window.close();
}
}

// Очистка окна
window.clear();

// Отрисовка спрайта
window.draw(sprite);

// Отображение всего на экране
window.display();
}

return 0;
}

Для более сложных проектов можно использовать комбинацию библиотек. Например, SDL для работы с окнами и вводом, Box2D для физики, OpenAL для звука:

// Инициализация SDL и создание окна
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
SDL_Window* window = SDL_CreateWindow("Game", SDL_WINDOWPOS_CENTERED, 
SDL_WINDOWPOS_CENTERED, 800, 600, 0);
SDL_Renderer* renderer = SDL_CreateRenderer(window, -1, SDL_RENDERER_ACCELERATED);

// Инициализация Box2D
b2World world(b2Vec2(0.0f, 9.8f)); // Гравитация

// Создаем тело в физическом мире
b2BodyDef bodyDef;
bodyDef.type = b2_dynamicBody;
bodyDef.position.Set(5.0f, 4.0f);
b2Body* body = world.CreateBody(&bodyDef);

// Добавляем форму к телу
b2PolygonShape box;
box.SetAsBox(1.0f, 1.0f);
b2FixtureDef fixtureDef;
fixtureDef.shape = &box;
fixtureDef.density = 1.0f;
fixtureDef.friction = 0.3f;
body->CreateFixture(&fixtureDef);

// Игровой цикл
bool running = true;
while (running) {
// Обработка событий
SDL_Event event;
while (SDL_PollEvent(&event)) {
if (event.type == SDL_QUIT) {
running = false;
}
}

// Обновление физики
world.Step(1.0f/60.0f, 6, 2);

// Рисование
SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 0, 0, 0, 255);
SDL_RenderClear(renderer);

// Получаем позицию из физического мира и рисуем объект
b2Vec2 position = body->GetPosition();
SDL_Rect rect = {
static_cast<int>(position.x * 30), 
static_cast<int>(position.y * 30),
60, 60
};
SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 255, 0, 0, 255);
SDL_RenderFillRect(renderer, &rect);

SDL_RenderPresent(renderer);
}

// Очистка ресурсов
SDL_DestroyRenderer(renderer);
SDL_DestroyWindow(window);
SDL_Quit();

Для тех, кто хочет погрузиться в разработку AAA-игр, лучшим выбором будет Unreal Engine. Он поддерживает как визуальный язык программирования Blueprint, так и C++:

// Пример простого класса актора в Unreal Engine
UCLASS()
class MYGAME_API AMyActor : public AActor {
GENERATED_BODY()

public: 
AMyActor();

virtual void Tick(float DeltaTime) override;

protected:
virtual void BeginPlay() override;

private:
UPROPERTY(VisibleAnywhere)
UStaticMeshComponent* MeshComponent;

UPROPERTY(EditAnywhere, Category = "Movement")
float MovementSpeed = 100.0f;
};

AMyActor::AMyActor() {
PrimaryActorTick.bCanEverTick = true;

MeshComponent = CreateDefaultSubobject<UStaticMeshComponent>(TEXT("MeshComponent"));
RootComponent = MeshComponent;
}

void AMyActor::BeginPlay() {
Super::BeginPlay();
UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Actor began play!"));
}

void AMyActor::Tick(float DeltaTime) {
Super::Tick(DeltaTime);

// Перемещаем актера вперед
FVector NewLocation = GetActorLocation() + GetActorForwardVector() * MovementSpeed * DeltaTime;
SetActorLocation(NewLocation);
}

Выбор инструментов зависит от масштаба проекта и ваших навыков. Для новичков рекомендуется начать с SFML или SDL, а затем, по мере роста опыта, переходить к более сложным решениям. Важно помнить, что даже при использовании готовых библиотек, понимание основ программирования игр на C++ остается критически важным. 📚

Глядя на представленные примеры, становится ясно, что путь от консольных игр до сложных проектов на C++ — это увлекательное приключение, доступное каждому разработчику. Независимо от того, создаете ли вы простую змейку или собственный игровой движок, ключевыми остаются понимание основных принципов программирования и готовность экспериментировать. Освоив базовые техники, вы приобретаете фундамент для создания практически любого игрового проекта — ограниченного лишь вашим воображением. А начав с малого, постепенно добавляя новые механики и оптимизируя код, вы неизбежно придете к мастерству в разработке игр.

