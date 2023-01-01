Разработка игр на C++: от консольной змейки до создания движка

// Базовый компонент class Component { public: virtual ~Component() {} virtual void Update(float deltaTime) {} virtual void Render() {} }; // Класс игрового объекта class GameObject { private: std::vector<Component*> components; bool active = true; std::string name; Vector2 position; public: GameObject(const std::string& name, const Vector2& position) : name(name), position(position) {} ~GameObject() { for (auto component : components) { delete component; } components.clear(); } template<typename T, typename... Args> T* AddComponent(Args&&... args) { T* component = new T(std::forward<Args>(args)...); components.push_back(component); return component; } template<typename T> T* GetComponent() { for (auto component : components) { T* castedComponent = dynamic_cast<T*>(component); if (castedComponent) return castedComponent; } return nullptr; } void Update(float deltaTime) { if (!active) return; for (auto component : components) { component->Update(deltaTime); } } void Render() { if (!active) return; for (auto component : components) { component->Render(); } } void SetActive(bool value) { active = value; } bool IsActive() const { return active; } Vector2 GetPosition() const { return position; } void SetPosition(const Vector2& newPosition) { position = newPosition; } }; // Менеджер сцены class Scene { private: std::vector<GameObject*> gameObjects; public: ~Scene() { for (auto object : gameObjects) { delete object; } gameObjects.clear(); } GameObject* CreateGameObject(const std::string& name, const Vector2& position) { GameObject* object = new GameObject(name, position); gameObjects.push_back(object); return object; } void Update(float deltaTime) { for (auto object : gameObjects) { object->Update(deltaTime); } } void Render() { for (auto object : gameObjects) { object->Render(); } } }; // Пример компонента – спрайт class SpriteComponent : public Component { private: SDL_Texture* texture; SDL_Rect sourceRect; SDL_Rect destRect; GameObject* gameObject; public: SpriteComponent(GameObject* gameObject, SDL_Texture* texture) : gameObject(gameObject), texture(texture) { sourceRect = {0, 0, 32, 32}; destRect = {0, 0, 32, 32}; } void Update(float deltaTime) override { Vector2 position = gameObject->GetPosition(); destRect.x = static_cast<int>(position.x); destRect.y = static_cast<int>(position.y); } void Render() override { SDL_RenderCopy(renderer, texture, &sourceRect, &destRect); } };