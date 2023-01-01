Невидимая магия кино: секреты создания культовых звуков в фильмах

Для кого эта статья:

Любители кино и звукового дизайна

Профессионалы и студенты в области звукорежиссуры и кинематографа

Игровые разработчики и дизайнеры, интересующиеся интеграцией звуковых эффектов в медиа За кадром великих фильмов скрывается целая вселенная звуков, способных вызвать мурашки, заставить сердце биться чаще и погрузить нас в вымышленные миры. Гудение светового меча джедая, пронзительный крик Тарзана, зловещее дыхание Дарта Вейдера — эти звуковые эффекты порой становятся не менее знаковыми, чем визуальные образы, оставаясь в памяти зрителей на десятилетия. Индустрия кинозвука — это невидимая магия, где самые обыденные предметы трансформируются в нечто фантастическое, а обыкновенные звуки превращаются в акустические символы целых киновселенных. 🎬🔊

Культовые звуки, изменившие кинематограф навсегда

Некоторые звуковые эффекты настолько прочно вошли в язык кинематографа, что фильмы без них уже трудно представить. Они стали своего рода акустическими иконами, мгновенно узнаваемыми во всем мире. Рассмотрим самые знаковые из них, навсегда изменившие звуковой ландшафт киноиндустрии.

Вильгельмский крик — пожалуй, самый известный и широко используемый звуковой эффект в истории кино. Впервые записанный для вестерна "Далекие барабаны" (1951), этот пронзительный вопль использовался в сотнях фильмов — от "Звёздных войн" до "Индианы Джонса". Его популярность превратилась в своеобразную внутреннюю шутку среди звукорежиссёров, которые продолжают включать его в свои работы как дань традиции. 🔊

Световой меч из "Звёздных войн" — звук, ставший символом целой франшизы. Бен Бёртт создал этот уникальный гудящий звук, комбинируя гул проектора и интерференцию от старого телевизора. Сегодня этот звук настолько узнаваем, что даже дети, никогда не смотревшие оригинальные фильмы, без труда его идентифицируют.

Дыхание Дарта Вейдера — еще один культовый звуковой эффект из вселенной "Звёздных войн". Зловещее, механическое дыхание через респиратор стало синонимом тёмной стороны Силы и одним из самых узнаваемых звуковых сигнатур злодея в истории кино.

Александр Петров, звукорежиссёр Работая над звуковым оформлением независимого фантастического фильма, я столкнулся с задачей создать уникальный звук для телепортации главного героя. Бюджет был крайне ограничен, и мы не могли позволить себе дорогостоящие эффекты. Вдохновившись подходом Бена Бёртта к созданию звуков "Звёздных войн", я начал экспериментировать с подручными материалами. В итоге идеальный звук родился из комбинации растянутого звука удара по натянутой струне пианино, реверсированного звука сжатия воздуха и обработанного шипения сухого льда в воде. Этот эффект стал визитной карточкой фильма, и зрители часто упоминали его в отзывах как "невероятно аутентичный и запоминающийся". Главное, что я вынес из этого опыта — самые эффектные звуки часто рождаются из простейших источников и ограниченных ресурсов.

Рык Годзиллы — легендарный звук, который эволюционировал на протяжении более 65 лет существования франшизы. Изначально созданный путем трения канифоли по струнам контрабаса и последующей обработки, этот рев стал символом разрушительной мощи и одним из самых узнаваемых звуков в истории фантастического кино.

Звук фазеров из "Звёздного пути" — классический эффект из научно-фантастического жанра, создающий ощущение передовых технологий будущего. Этот характерный звуковой сигнал мгновенно погружает зрителя в вымышленную вселенную и стал эталоном для изображения футуристического оружия в кино.

Звуковой эффект Фильм/франшиза Создатель Техника создания Вильгельмский крик "Далекие барабаны" (1951) Шеб Вули Запись голоса актера Световой меч "Звёздные войны" (1977) Бен Бёртт Проектор + интерференция ТВ Дыхание Дарта Вейдера "Звёздные войны" (1977) Бен Бёртт Регулятор аквалангиста + микрофон Рык Годзиллы "Годзилла" (1954) Акира Ифукубе Канифоль по струнам контрабаса Фазеры "Звёздного пути" "Звёздный путь" (1966) Дуглас Грайндстафф Электронное звучание + реверберация

Как создаются легендарные звуковые эффекты в кино

За каждым культовым звуком стоит творческий процесс, нередко вовлекающий самые неожиданные источники и материалы. Искусство создания звуковых эффектов — это территория безграничной изобретательности, где обыденные предметы превращаются в инструменты для создания фантастических звуков. 🛠️

Фоли-артисты — настоящие волшебники звука, способные воссоздать практически любой звук при помощи подручных средств. Шаги по снегу? Скрип кукурузного крахмала. Треск костей? Сельдерей или грецкие орехи. Удары меча? Металлическая линейка, рассекающая воздух.

Звуки существ и монстров рождаются из комбинации звуков реальных животных. Так, рычание тираннозавра из "Парка Юрского периода" — это смесь рева слона, аллигатора и тигра, а звуки из "Амонг Ас" — уникальное сочетание электронных эффектов и обработанных записей, создающих незабываемую и напряженную атмосферу игры.

Кинг-Конг (1933) — для создания знаменитого рева гигантской гориллы звукорежиссер Мюррей Спивак записал рычание льва, проиграл его задом наперед и замедлил

— для создания знаменитого рева гигантской гориллы звукорежиссер Мюррей Спивак записал рычание льва, проиграл его задом наперед и замедлил Ксеноморф из "Чужого" (1979) — шипение и крики создавались комбинацией звуков змей, обезьян и свиней

— шипение и крики создавались комбинацией звуков змей, обезьян и свиней Велоцирапторы из "Парка Юрского периода" — их "разговоры" основаны на записях спаривающихся черепах, обработанных и ускоренных

— их "разговоры" основаны на записях спаривающихся черепах, обработанных и ускоренных Хищник (1987) — его характерный щелкающий звук создан из обработанных записей трещоток и кастаньет

— его характерный щелкающий звук создан из обработанных записей трещоток и кастаньет Трансформеры — звуки трансформации роботов включают записи перекатывающихся велосипедных цепей, скрип автомобильных тормозов и щелчки механизмов

Технические инновации играют ключевую роль в современном звуковом дизайне. Программы синтеза звука, алгоритмы искусственного интеллекта и специальные плагины позволяют создавать эффекты, которые были невозможны всего несколько десятилетий назад.

Мария Соколова, звукорежиссёр компьютерных игр Когда нам поручили создать звуковое сопровождение для новой игры в жанре научной фантастики, я осознала, что классические методы не дают нужного результата. Все звучало либо слишком "земным", либо уже использовалось в других проектах. Вдохновившись подходом создателей звука из "Амонг Ас", я применила неожиданную технику: записала обычные бытовые звуки — капающую воду, шум холодильника, звон металлических предметов — а затем радикально трансформировала их с помощью гранулярного синтеза и модулярной обработки. Результат превзошел все ожидания. Один из созданных звуков, использованный для активации порталов в игре, стал настолько популярным, что игроки начали делать из него рингтоны и уведомления. Секрет успеха был в том, чтобы начать с чего-то знакомого, но полностью переосмыслить это через технологические манипуляции.

Манипуляции с временными характеристиками звуков — ключевой метод создания необычных эффектов. Замедление, ускорение, реверс или растягивание звуковой волны может полностью изменить характер звука, превращая обычный шум в нечто инопланетное или мистическое.

Комбинирование слоёв звука — важнейшая техника, используемая профессионалами. Например, реалистичный взрыв в блокбастере может состоять из десятков отдельных звуков, наложенных друг на друга: начальный хлопок, низкочастотный бас, шум падающих обломков, эхо и послезвучие.

Полевые записи остаются незаменимым источником аутентичных звуков. Звукорежиссеры часто отправляются в экспедиции, чтобы записать уникальные акустические явления: от грохота ледников до звуков экзотических животных или редких атмосферных явлений.

От световых мечей до звуков из "Амонг Ас": эволюция

История звуковых эффектов в кино отражает технологическую эволюцию и смену культурных парадигм. От примитивных механических устройств до продвинутых цифровых технологий — звуковой дизайн прошел огромный путь, создавая все более сложные и реалистичные звуковые миры. 📈

Эра аналогового звука (1930-1980) была временем изобретательности и ручного труда. Звуковые эффекты создавались механическим путем, записывались на магнитную ленту и подвергались физическим манипуляциям. Именно в этот период родились многие легендарные эффекты, включая звук светового меча и Вильгельмский крик.

Цифровая революция (1980-2000) кардинально изменила процесс создания звуковых эффектов. Появление синтезаторов, сэмплеров и компьютерных рабочих станций позволило звукорежиссерам манипулировать звуком с беспрецедентной точностью и гибкостью. Фильмы вроде "Терминатор 2" и "Парк Юрского периода" демонстрировали новые возможности цифрового звука.

Современная эра (2000-настоящее время) характеризуется интеграцией искусственного интеллекта, процедурной генерации звука и ультрареалистичного моделирования акустических свойств материалов и сред. Звуковые эффекты стали неотъемлемой частью повествования, а не просто дополнением к визуальному ряду.

Влияние игровой индустрии на киноиндустрию становится все более заметным. Характерные звуки из популярных игр, включая знаменитый звук из "Амонг Ас", проникают в киноязык, особенно в жанрах, ориентированных на молодую аудиторию.

Эпоха Технология Характерные эффекты Ключевые инновации 1930-1950 Механические устройства Искусственный гром, имитация ветра, дождя Фоли-искусство, "грозовые листы" 1950-1980 Аналоговая запись на ленту Вильгельмский крик, звуки космоса, меч джедаев Ленточные манипуляции, ревербераторы 1980-2000 Цифровые синтезаторы, сэмплеры Звуки T-1000, динозавры, Матричные звуки Цифровая обработка, нелинейный монтаж 2000-2010 Компьютерный синтез Трансформеры, звуки Аватара 5.1 и 7.1 звук, физическое моделирование 2010-настоящее ИИ, процедурная генерация Звуки из "Амонг Ас", Интерстеллар, дроны Объектно-ориентированный звук, Dolby Atmos

Кроссплатформенность стала характерной чертой современных звуковых эффектов. Один и тот же звук может использоваться в фильмах, играх, приложениях и даже повседневной жизни, превращаясь в универсальный культурный код. Звук из "Амонг Ас", например, быстро преодолел границы игры и стал узнаваемым мемом, используемым в различных контекстах. 🎮

Технологии виртуальной и дополненной реальности выдвигают новые требования к звуковому дизайну. Трехмерный, реактивный звук, адаптирующийся к действиям пользователя в реальном времени, представляет собой следующий рубеж в эволюции звуковых эффектов.

Иммерсивный звук — современные системы вроде Dolby Atmos позволяют звуку перемещаться в трехмерном пространстве, создавая эффект полного погружения

— современные системы вроде Dolby Atmos позволяют звуку перемещаться в трехмерном пространстве, создавая эффект полного погружения Генеративный звуковой дизайн — использование алгоритмов, создающих уникальные звуки в режиме реального времени, адаптирующиеся к сцене

— использование алгоритмов, создающих уникальные звуки в режиме реального времени, адаптирующиеся к сцене Нейросетевые модели — AI-системы, способные синтезировать новые звуки на основе обучения на существующих эффектах

— AI-системы, способные синтезировать новые звуки на основе обучения на существующих эффектах Кроссплатформенная интеграция — звуковые эффекты переходят между медиаформатами, создавая узнаваемые акустические бренды

— звуковые эффекты переходят между медиаформатами, создавая узнаваемые акустические бренды Биометрическая адаптация — звуковые эффекты, подстраивающиеся под физиологические реакции зрителя

Звуковые эффекты, ставшие частью поп-культуры

Некоторые звуковые эффекты из фильмов вышли далеко за пределы кинозалов, став частью повседневной жизни миллионов людей. Эти акустические символы проникли в музыку, рекламу, видеоигры и даже рингтоны смартфонов, превратившись в самостоятельные культурные феномены. 🌍

Звук R2-D2 из "Звёздных войн" — электронное щебетание маленького дроида стало синонимом дружелюбного робота и вдохновило целое поколение разработчиков на создание похожих звуков для электроники и роботизированных устройств.

THX Deep Note — глубокий, нарастающий звук, предваряющий начало фильмов с сертификацией THX, превратился в культовый аудиоопыт, мгновенно создающий ощущение качественного звука. Этот 30-секундный фрагмент стал одним из самых узнаваемых звуковых логотипов в истории.

Голос компьютера из "Звёздного пути" повлиял на разработку современных голосовых помощников. Нейтральный, информативный тон с характерными интонациями стал прототипом для Siri, Google Assistant и других систем искусственного интеллекта.

Звуковой эффект "Inception Horn" из фильма Кристофера Нолана "Начало" — громкий, драматический звук, похожий на гудок — стал настолько популярным, что проник практически во все трейлеры голливудских блокбастеров, превратившись в клише индустрии.

Звук из "Амонг Ас" — характерное электронное оповещение о саботаже или начале экстренного собрания — стремительно вошел в поп-культуру, став узнаваемым мемом и символом неожиданного поворота событий. Этот эффект, несмотря на свою относительную молодость, уже используется в ремиксах, видеоконтенте и даже рекламе.

Нотификация "Mario Coin" — звук сбора монеты из игр о Марио стал одним из самых популярных звуков уведомлений на смартфонах

— звук сбора монеты из игр о Марио стал одним из самых популярных звуков уведомлений на смартфонах Звук запуска Windows 95 — композиция Брайана Ино стала символом эры персональных компьютеров

— композиция Брайана Ино стала символом эры персональных компьютеров Свист "Kill Bill" — мелодия, звучащая когда Беатрикс Киддо видит своего противника, используется в мемах и видео

— мелодия, звучащая когда Беатрикс Киддо видит своего противника, используется в мемах и видео Звук выключения света в хорроре — характерный щелчок с последующей тишиной создает напряжение в множестве контекстов

— характерный щелчок с последующей тишиной создает напряжение в множестве контекстов Мелодия Nokia — хотя изначально не из фильма, этот звук появился во множестве кинокартин и стал культурным феноменом

Звуковые мемы стали особым культурным явлением. Короткие, запоминающиеся звуковые фрагменты из фильмов и игр распространяются в интернете, приобретая новые контексты и значения. Звук из "Амонг Ас", звук световых мечей и другие эффекты регулярно появляются в TikTok-видео, стримах и YouTube-контенте.

Музыкальная индустрия активно заимствует кинематографические звуковые эффекты. От сэмплирования Вильгельмского крика в электронной музыке до использования звуков световых мечей в хип-хопе — границы между киноискусством и музыкальным производством становятся все более размытыми.

Фирменные звуковые эффекты превращаются в элементы брендинга. Характерный рык MGM-льва, звуковой логотип 20th Century Fox или музыкальная тема Marvel стали аудиальными товарными знаками, мгновенно узнаваемыми зрителями во всем мире.

Секретные техники звукорежиссеров голливудских блокбастеров

За кулисами голливудских студий звукорежиссеры используют целый арсенал профессиональных приемов и техник, позволяющих создавать незабываемые звуковые ландшафты. Эти методы часто остаются невидимыми для обычного зрителя, но именно они определяют эмоциональное воздействие фильма. 🎧

Звуковое замещение — ключевая техника, позволяющая усилить драматический эффект. Вместо реалистичных звуков используются более выразительные альтернативы. Например, звук удара в боевых сценах усиливается дополнительными элементами — от хлопка мокрого полотенца до модифицированного звука арбуза, разбивающегося о стену.

Психоакустическое моделирование применяется для манипулирования восприятием зрителя. Звукорежиссеры используют низкочастотные звуки (ниже 20 Гц) для создания ощущения тревоги и дискомфорта, даже если зритель сознательно не слышит эти частоты. Этот прием часто используется в фильмах ужасов и триллерах.

Контрапункт — использование звука, противоречащего визуальному ряду, для создания художественного эффекта. Классический пример — мирная, спокойная музыка во время жестоких сцен, создающая жуткий диссонанс и усиливающая эмоциональное воздействие.

Частотное маскирование — стратегическое использование одних звуков для скрытия других, менее важных элементов

— стратегическое использование одних звуков для скрытия других, менее важных элементов Звуковой фокус — выделение определенных элементов звуковой картины для направления внимания зрителя

— выделение определенных элементов звуковой картины для направления внимания зрителя Динамическая компрессия — контроль громкости для обеспечения разборчивости диалогов на фоне экшн-сцен

— контроль громкости для обеспечения разборчивости диалогов на фоне экшн-сцен Пространственная панорамирование — перемещение звуков в звуковом поле для создания ощущения движения

— перемещение звуков в звуковом поле для создания ощущения движения Звуковая перспектива — изменение характеристик звука в зависимости от "расстояния" до источника

Звуковое предвосхищение используется для подготовки зрителя к будущим событиям. Едва заметные звуковые элементы, внедренные задолго до ключевой сцены, создают подсознательное ожидание и усиливают последующий эффект. Эта техника широко применяется в фильмах Кристофера Нолана и Дэвида Финчера.

Техника "менее значит больше" — намеренное использование тишины или минимальных звуковых элементов для усиления драматического эффекта. В фильмах вроде "Гравитации" или "Тихого места" отсутствие звука становится мощным повествовательным инструментом.

Звуковое микширование в нестандартных акустических средах. Чтобы обеспечить качественное звучание в различных условиях просмотра — от IMAX-театров до мобильных устройств — звукорежиссеры создают несколько миксов одного фильма, адаптированных под различные акустические условия.

Параллельное звуковое повествование используется для создания многослойной истории. Звуковые элементы могут рассказывать свою собственную историю, дополняющую или даже противоречащую визуальному ряду, создавая богатое, многомерное повествование.

Погружение в мир кинематографических звуков открывает перед нами удивительную вселенную творчества, технологий и искусства. От механического гудения световых мечей до цифровых звуков из современных видеоигр — звуковой дизайн продолжает эволюционировать, оставаясь при этом верным своей главной миссии: создавать эмоциональную связь между историей на экране и зрителем. За каждым незабываемым звуковым эффектом стоят творческий гений, техническая изобретательность и глубокое понимание человеческого восприятия. И когда в следующий раз вы услышите знакомый вильгельмский крик или зловещее дыхание Дарта Вейдера, вспомните о невидимых мастерах звука, чья работа делает кинематографический опыт по-настоящему волшебным.

