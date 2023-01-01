Screen Space Reflections: технология отражений в современных играх

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики игр и графические дизайнеры

Студенты и начинающие специалисты в области компьютерной графики

Энтузиасты видеоигр и технореи, интересующиеся технологиями рендеринга Лужи после дождя в Cyberpunk 2077, зеркальная поверхность автомобиля в Gran Turismo 7, отражение городских огней в стеклянных небоскребах Control – все эти визуальные эффекты создают то ощущение реализма, которое заставляет нас застывать перед экраном в восхищении. За этими впечатляющими деталями стоит технология Screen Space Reflections (SSR) – один из наиболее элегантных компромиссов между графической достоверностью и производительностью в современной игровой индустрии. Сегодня мы препарируем этот алгоритм до базовых принципов и выясним, почему разработчики AAA-тайтлов выбирают именно SSR для создания убедительных отражений в своих виртуальных мирах. 🎮

Принцип работы технологии SSR в современных играх

Screen Space Reflections (SSR) или отражения в экранном пространстве — это техника рендеринга, которая использует уже отрисованную на экране информацию для создания реалистичных отражений без необходимости просчитывать дополнительную геометрию сцены. По сути, SSR "переиспользует" пиксели, которые уже видны на экране, чтобы сформировать отражения на блестящих поверхностях. 💻

Алгоритм SSR работает следующим образом:

Определение отражающей поверхности — движок идентифицирует пиксели с высокими значениями отражательной способности (specular). Трассировка луча — от каждого пикселя отражающей поверхности запускается луч в направлении отражения. Поиск пересечений — алгоритм ищет, с какими видимыми на экране объектами пересекается луч. Формирование отражения — найденные пиксели используются для создания отражения на исходной поверхности. Размытие и фильтрация — применяются дополнительные эффекты для имитации шероховатости поверхности и повышения реалистичности.

Ключевая особенность SSR заключается в том, что техника работает исключительно с данными, уже присутствующими в буфере кадра (frame buffer). Это означает, что отражаться могут только те объекты, которые видны камере напрямую, что создает определенные ограничения, о которых мы поговорим позже.

Этап расчета SSR Технические процессы Влияние на производительность Подготовка буферов Создание и заполнение G-буфера с информацией о глубине, нормалях и отражательной способности Умеренное Трассировка лучей Пошаговый марш по направлению отражения с проверкой пересечений Высокое Устранение артефактов Сглаживание краев, заполнение пропусков, размытие по шероховатости Среднее Комбинирование Смешивание отражений с основным изображением Низкое

Современные игровые движки реализуют SSR с различными оптимизациями. Например, Unreal Engine 4/5 использует иерархический подход с разными уровнями детализации для ускорения трассировки лучей, а Unity HDRP применяет стохастическую выборку для уменьшения шума в отражениях.

Алексей Орлов, технический директор по графике Помню, как мы внедряли SSR в наш проект на ранней стадии разработки. Мы столкнулись с классической проблемой: отражения "обрезались" на краях экрана, создавая неприятные артефакты. Решение пришло неожиданно: мы стали использовать данные из предыдущих кадров, чтобы "дополнить" недостающие части отражений. Команда художников сначала отнеслась скептически, но когда увидели, как водная поверхность теперь достоверно отражает прибрежные скалы даже при динамическом освещении, без дополнительных затрат на кубические текстуры, их отношение изменилось. Внедрение SSR позволило нам сэкономить около 15% производительности по сравнению с предыдущим подходом на основе плоских отражений, что дало возможность добавить более сложные эффекты частиц в финальную версию игры.

Как отражения в экранном пространстве улучшают графику

Технология отражений в экранном пространстве произвела настоящую революцию в качестве графики современных игр, существенно повысив уровень визуального реализма без критических затрат на производительность. Рассмотрим конкретные аспекты, в которых SSR вносит наибольший вклад. 🌟

SSR улучшает графику игр в следующих аспектах:

Динамические отражения реального времени — объекты, персонажи и эффекты отражаются на поверхностях по мере их движения в сцене.

— объекты, персонажи и эффекты отражаются на поверхностях по мере их движения в сцене. Повышение материальной достоверности — металлы, лакированные поверхности, мокрый асфальт приобретают характерный блеск и глубину.

— металлы, лакированные поверхности, мокрый асфальт приобретают характерный блеск и глубину. Интеграция с системой освещения — отражения точно соответствуют текущему освещению сцены, включая динамические источники света.

— отражения точно соответствуют текущему освещению сцены, включая динамические источники света. Улучшенное восприятие пространства — отражения помогают мозгу точнее интерпретировать глубину и расположение объектов в виртуальном мире.

В отличие от статических кубических карт отражений (cubemaps), которые были стандартом в играх 2000-х годов, SSR обеспечивает согласованность с актуальным состоянием игрового мира. Например, если игрок поднимает предмет, этот предмет будет отражаться в зеркале или на полированном полу — такой уровень интерактивности был невозможен со статическими решениями.

Мария Соколова, художник по визуальным эффектам Когда я впервые начала работать с технологией SSR, меня поразило, насколько она может изменить атмосферу уровня без дополнительного моделирования. В одном из наших проектов был подземный затопленный бункер с металлическими конструкциями. Изначально локация выглядела плоской и безжизненной. После настройки SSR вода начала достоверно отражать потолочные светильники и разрушенные перекрытия, металл приобрел характерный блеск, а общее освещение стало намного более естественным. Самое удивительное — мы получили эти улучшения практически "бесплатно" с точки зрения производительности. Игроки часто останавливались в этой локации, чтобы просто полюбоваться игрой света в отражениях воды, хотя изначально это был просто проходной коридор. Это наглядно показало мне, как технические решения могут влиять на эмоциональное восприятие виртуального пространства.

Особенно эффектно SSR проявляет себя в сценах с несколькими отражающими поверхностями. Например, в сцене с лужами после дождя, где отражается не только небо и здания, но и неоновые вывески, автомобили и прохожие. SSR позволяет создать ощущение "влажного города" с минимальными затратами ресурсов.

Важный аспект — правдоподобность материалов. SSR поддерживает различные типы шероховатости поверхности (roughness), что позволяет точнее моделировать различия между полированным металлом, глянцевой плиткой и слегка влажным асфальтом. Все эти материалы будут отражать окружение по-разному, с соответствующим уровнем размытия и интенсивности.

Технические ограничения SSR и способы их обхода

Несмотря на все преимущества, технология отражений в экранном пространстве имеет ряд существенных ограничений, о которых должен знать каждый разработчик. Понимание этих ограничений позволяет эффективно комбинировать SSR с другими методами для достижения наилучшего визуального результата. 🛠️

Ключевые технические ограничения SSR:

Проблема "off-screen" отражений — объекты, находящиеся за пределами экрана, не могут отражаться, так как их нет в буфере кадра.

— объекты, находящиеся за пределами экрана, не могут отражаться, так как их нет в буфере кадра. Самоотражения и окклюзия — сложности с корректным расчетом отражений для объектов, которые частично закрывают друг друга.

— сложности с корректным расчетом отражений для объектов, которые частично закрывают друг друга. Проблема малых углов — при почти горизонтальных поверхностях (например, водоёмах при взгляде издалека) алгоритм трассировки может пропускать пересечения.

— при почти горизонтальных поверхностях (например, водоёмах при взгляде издалека) алгоритм трассировки может пропускать пересечения. Вычислительные затраты — полноценная реализация SSR может быть требовательна к ресурсам, особенно на больших разрешениях.

— полноценная реализация SSR может быть требовательна к ресурсам, особенно на больших разрешениях. Шум и артефакты — особенно заметны на шероховатых поверхностях или при динамическом освещении.

Наиболее очевидное ограничение — невозможность отразить то, чего нет на экране. Это приводит к характерным артефактам, когда отражения "обрезаются" на границах видимой области. Для решения этой проблемы разработчики используют ряд технических приемов:

Ограничение SSR Метод решения Принцип работы Off-screen отражения Гибридный рендеринг с кубическими картами SSR для ближнего плана, кубические карты для дальнего или невидимого Пробелы в отражениях Временная реконструкция Использование данных из предыдущих кадров для заполнения пропусков Шум на шероховатых поверхностях Иерархическое трассирование лучей Использование мипмапов буфера глубины для ускорения поиска пересечений Высокая стоимость вычислений Рендеринг с пониженным разрешением Расчет отражений в половинном или четвертном разрешении с последующим апскейлингом

Один из наиболее эффективных подходов — комбинирование SSR с другими техниками. Например, использование плоских локальных отражений (planar reflections) для водных поверхностей в сочетании с SSR для остальных отражающих материалов. Или применение сферических гармоник для рассеянных глобальных отражений с SSR для деталей ближнего плана.

Современные игровые движки часто используют адаптивный подход: интенсивность расчета SSR варьируется в зависимости от важности объекта в сцене, его расстояния от камеры и отражающих свойств. Это позволяет сконцентрировать вычислительные ресурсы там, где эффект будет наиболее заметен для игрока.

Например, в Control от Remedy Entertainment SSR комбинируется со статическими картами отражений и трассировкой лучей (для систем с поддержкой RTX), что обеспечивает потрясающее качество отражений на стеклянных поверхностях небоскреба.

Сравнение SSR с другими методами создания отражений

В арсенале разработчиков существует несколько методов создания отражений, каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Понимание этих различий позволяет выбрать оптимальное решение для конкретного проекта и технических условий. 🔍

Сравним основные технологии создания отражений в современных играх:

Кубические карты отражений (Cubemaps) — предварительно отрендеренные текстуры окружения, применяемые как статические отражения. Плоские отражения (Planar Reflections) — вторичный рендеринг сцены с отраженной камерой для идеально плоских поверхностей. Отражения в экранном пространстве (SSR) — использование уже отрисованного изображения для создания отражений. Трассировка лучей (Ray Tracing) — физически точное моделирование отражений путем трассировки лучей света.

Метод отражений Визуальное качество Вычислительные затраты Динамичность Ограничения Cubemaps Среднее Очень низкие Статические Не отражают динамические объекты Planar Reflections Высокое Высокие Полностью динамические Только для плоских поверхностей SSR Хорошее Средние Динамические (с ограничениями) Только видимые на экране объекты Ray Tracing Отличное Очень высокие Полностью динамические Требует специального оборудования

Кубические карты отражений (Cubemaps) — старейший и наименее требовательный метод. Художники создают 6 текстур, формирующих "куб" вокруг отражающего объекта. Этот метод хорошо работает для статичных сцен и отдаленных отражений (например, неба), но не может отражать динамические объекты вроде персонажей или движущихся элементов окружения.

Плоские отражения (Planar Reflections) обеспечивают идеальное качество для горизонтальных поверхностей вроде луж или полированных полов, но требуют дополнительного рендеринга всей сцены для каждой отражающей поверхности, что критически увеличивает нагрузку на GPU.

SSR занимает промежуточную позицию, обеспечивая хороший баланс между качеством и производительностью. Технология особенно эффективна для сцен с множеством небольших отражающих поверхностей различной формы, где плоские отражения неприменимы, а кубические карты недостаточно динамичны.

Трассировка лучей (Ray Tracing) — наиболее физически корректный метод, но и самый требовательный. Он позволяет создавать идеальные отражения любых объектов сцены, включая многократные переотражения (например, зеркало отражает другое зеркало). Однако полноценная трассировка лучей требует специализированного оборудования (RTX-карты) и остается роскошью для большинства игровых проектов.

На практике разработчики часто комбинируют эти методы. Например:

SSR для ближних детальных отражений + кубические карты для заполнения пропусков

Плоские отражения для важных водных поверхностей + SSR для второстепенных отражающих материалов

Выборочная трассировка лучей для зеркал и стекла + SSR для остальных поверхностей

Такой гибридный подход позволяет достичь наилучшего баланса между визуальным качеством и производительностью, направляя вычислительные ресурсы туда, где они дают максимальный визуальный эффект.

Игры, демонстрирующие мощь отражений в экранном пространстве

За последнее десятилетие многие игровые студии довели использование SSR до уровня искусства, создавая потрясающе реалистичные виртуальные миры. Рассмотрим наиболее яркие примеры игр, где отражения в экранном пространстве стали ключевым элементом визуального стиля. 🎯

Вот несколько игр, которые демонстрируют впечатляющее использование технологии SSR:

Control (Remedy Entertainment, 2019) — стеклянные фасады "Старейшего дома" с почти идеальными отражениями создают характерную атмосферу игры.

— стеклянные фасады "Старейшего дома" с почти идеальными отражениями создают характерную атмосферу игры. Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED, 2020) — неоновые отражения в лужах и на мокром асфальте стали визитной карточкой Найт-Сити.

— неоновые отражения в лужах и на мокром асфальте стали визитной карточкой Найт-Сити. Horizon Forbidden West (Guerrilla Games, 2022) — водные поверхности с SSR в сочетании с системой подповерхностного рассеивания создают потрясающе реалистичные водоемы.

— водные поверхности с SSR в сочетании с системой подповерхностного рассеивания создают потрясающе реалистичные водоемы. Metro Exodus (4A Games, 2019) — металлические поверхности с точными отражениями в различных условиях освещения.

— металлические поверхности с точными отражениями в различных условиях освещения. Death Stranding (Kojima Productions, 2019) — дождевые капли и лужи с SSR усиливают ощущение сырости и изоляции.

Каждая из этих игр использует SSR не просто как технический трюк, а как осознанный художественный прием, усиливающий атмосферу и нарратив.

Control от Remedy Entertainment представляет особенно интересный случай. Действие игры происходит в здании с большим количеством мраморных полов, стеклянных перегородок и полированных металлических поверхностей. SSR применяется здесь не только для создания реалистичных отражений, но и для усиления сюрреалистичной атмосферы игры — искаженные отражения подчеркивают искривление реальности в "Старейшем доме".

В Cyberpunk 2077 технология SSR в сочетании с продвинутой системой освещения создает характерный визуальный стиль неонуарного мегаполиса. Мокрый асфальт отражает неоновые вывески и городские огни, создавая узнаваемую эстетику киберпанка. SSR здесь не просто технический эффект, а важный элемент визуального повествования, подчеркивающий контраст между грязью улиц и блеском корпоративных небоскребов.

Horizon Forbidden West демонстрирует, как SSR можно эффективно интегрировать с другими техниками рендеринга воды. В игре используется многослойная система: физическое моделирование волн, подповерхностное рассеивание света, каустика и SSR для отражений. Результат — одно из самых убедительных изображений воды в играх на сегодняшний день.

Metro Exodus использует SSR для усиления ощущения реализма в постапокалиптическом мире. Особенно эффектно технология проявляет себя в сценах с фонариком, где динамический источник света отражается от металлических поверхностей разрушенных строений и техники.

Важно отметить, что все эти игры используют не чистый SSR, а гибридные решения, комбинирующие различные техники для достижения наилучшего результата. Например, в Control на системах с поддержкой RTX отражения можно улучшить с помощью трассировки лучей, а в Cyberpunk 2077 SSR дополняется кубическими картами для дальних отражений.

Отражения в экранном пространстве прошли путь от экспериментальной техники до стандартного инструмента в арсенале игровых разработчиков. Они стали тем золотым компромиссом, который позволяет создавать визуально впечатляющие миры без запредельных требований к аппаратному обеспечению. По мере развития технологий трассировки лучей роль SSR будет меняться, но их эффективность и элегантность гарантируют, что эта техника останется актуальной еще многие годы. Будущее компьютерной графики — не в доминировании одной технологии, а в умном комбинировании разных подходов, и SSR определенно сохранит свое место в этой экосистеме.

Читайте также