Разработка игр на C# в Godot: пошаговое руководство для начинающих AI: Разработка игр на C# в Godot: пошаговое руководство для начинающих

// Определение предмета public class Item { public string Name { get; set; } public string Description { get; set; } public Texture2D Icon { get; set; } public int MaxStackSize { get; set; } = 1; public virtual void Use(Player player) { // Базовая реализация GD.Print($"Using item: {Name}"); } } // Класс конкретного предмета public class HealthPotion : Item { public int HealAmount { get; set; } = 20; public override void Use(Player player) { player.Heal(HealAmount); GD.Print($"Healed for {HealAmount} HP"); } } // Система инвентаря public partial class Inventory : Node { [Signal] public delegate void InventoryChangedEventHandler(); private List<(Item Item, int Count)> _items = new(); [Export] public int MaxSlots { get; set; } = 20; public bool AddItem(Item item, int count = 1) { // Ищем существующий стек этого предмета var existingStack = _items.FindIndex(i => i.Item.Name == item.Name && i.Count < i.Item.MaxStackSize); if (existingStack >= 0) { var currentStack = _items[existingStack]; int canAdd = Math.Min(count, currentStack.Item.MaxStackSize – currentStack.Count); _items[existingStack] = (currentStack.Item, currentStack.Count + canAdd); count -= canAdd; if (count <= 0) { EmitSignal(SignalName.InventoryChanged); return true; } } // Если остались предметы или нет подходящего стека, создаем новый if (_items.Count >= MaxSlots) return false; // Инвентарь полон _items.Add((item, count)); EmitSignal(SignalName.InventoryChanged); return true; } public Item GetItem(int slot) { if (slot >= 0 && slot < _items.Count) return _items[slot].Item; return null; } public bool UseItem(int slot, Player player) { if (slot >= 0 && slot < _items.Count) { var (item, count) = _items[slot]; item.Use(player); // Удаляем предмет после использования if (count > 1) _items[slot] = (item, count – 1); else _items.RemoveAt(slot); EmitSignal(SignalName.InventoryChanged); return true; } return false; } }