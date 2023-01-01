Animation Rigging в Unity: создание реалистичных анимаций персонажа

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики игр, использующие Unity

Студенты и начинающие аниматоры

Графические дизайнеры, интересующиеся 3D-анимацией Погружение в мир Animation Rigging в Unity открывает новую главу в создании динамичных, реалистичных анимаций для ваших персонажей и объектов. Эта мощная система, появившаяся относительно недавно, произвела революцию в способах управления анимацией, позволяя даже новичкам создавать сложные движения без глубоких знаний в программировании. Готовы превратить статичные модели в живые, естественно двигающиеся объекты? Этот гид проведет вас через все этапы освоения Animation Rigging — от установки пакета до создания полноценного проекта с анимированным персонажем. 🚀

Что такое Animation Rigging и зачем он нужен в Unity

Animation Rigging в Unity — это система, позволяющая создавать процедурные анимации и манипулировать скелетами персонажей в реальном времени. По сути, это мост между статическими моделями и динамичными движениями, дающий разработчикам контроль над каждым аспектом анимации. 🦴

Традиционно для создания анимаций в играх использовались предварительно записанные последовательности (клипы), которые ограничивали гибкость и адаптивность персонажей к игровой среде. Animation Rigging решает эту проблему, позволяя динамически корректировать анимации в зависимости от контекста и внешних факторов.

Сергей Нефедов, технический аниматор Работая над инди-игрой с ограниченным бюджетом, наша команда столкнулась с проблемой: персонаж должен был взаимодействовать с множеством предметов разного размера, но создание отдельной анимации для каждого случая требовало слишком много времени. Внедрение Animation Rigging полностью изменило процесс — мы настроили систему IK (инверсной кинематики) для рук персонажа, которая автоматически адаптировалась под любой предмет. Теперь, когда игрок подходил к двери, рука персонажа естественно тянулась к ручке, независимо от её положения, а при взаимодействии с оружием пальцы корректно обхватывали рукоять. Это сэкономило недели работы аниматоров и сделало игровой процесс намного более реалистичным.

Ключевые преимущества использования Animation Rigging:

Процедурные анимации — создание динамических движений, реагирующих на игровые события

— создание динамических движений, реагирующих на игровые события Инверсная кинематика (IK) — позволяет конечностям персонажа естественно взаимодействовать с окружением

— позволяет конечностям персонажа естественно взаимодействовать с окружением Корректировка в реальном времени — возможность программно изменять анимации во время игры

— возможность программно изменять анимации во время игры Многослойность — наложение нескольких анимационных эффектов для достижения сложных движений

— наложение нескольких анимационных эффектов для достижения сложных движений Оптимизация рабочего процесса — сокращение времени на создание вариаций анимаций

Animation Rigging особенно ценен в следующих сценариях:

Сценарий использования Традиционный подход С Animation Rigging Взаимодействие с объектами Отдельная анимация для каждого объекта Одна система IK для всех объектов Прицеливание оружием Предустановленные позы или направления Динамическое направление в любую точку Адаптация к рельефу Ограниченная или отсутствующая Автоматическая корректировка положения ног Динамические реакции Заранее анимированные или отсутствующие Реакция в реальном времени на события

Установка и настройка пакета Animation Rigging

Перед погружением в создание анимационных ригов необходимо правильно установить и настроить пакет Animation Rigging в вашем проекте Unity. Этот процесс требует внимательности, так как пакет имеет ряд зависимостей и требований. 🛠️

Официальная поддержка Animation Rigging начинается с Unity 2019.1, но для полноценной работы рекомендуется использовать Unity 2020.1 или новее, где функциональность пакета существенно расширена и стабилизирована.

Пошаговый процесс установки:

Откройте Package Manager: Window > Package Manager Выберите источник пакетов: Unity Registry (в выпадающем меню слева вверху) Найдите Animation Rigging: используйте поиск или прокрутите список Установите пакет: нажмите кнопку "Install" в правом нижнем углу Дождитесь завершения: Unity автоматически разрешит зависимости и установит необходимые компоненты

После установки пакета необходимо активировать его для конкретного объекта в вашей сцене:

Выберите объект с компонентом Animator в иерархии Добавьте компонент Rig Builder (Add Component > Animation Rigging > Rig Builder) В компоненте Rig Builder создайте новый RigLayer через кнопку "+" Для RigLayer создайте новый Rig (Assets > Create > Animation Rigging > Rig) Назначьте созданный Rig в поле Rig в RigLayer

Важно параметры для настройки пакета Animation Rigging:

Параметр Описание Рекомендуемое значение Weight Общий вес влияния рига (0-1) 1 (полное влияние) Execution Order Порядок выполнения при использовании нескольких ригов 0 для базового рига, увеличивать для последующих Reference Object Корневой объект для построения рига Root или Armature объект персонажа Update Method Когда обновляется риг Update для стандартных анимаций

При настройке Animation Rigging следите за производительностью, особенно если используете сложные риги или большое количество анимируемых персонажей. Каждый дополнительный ограничитель (constraint) увеличивает нагрузку на CPU.

Создание первого рига и базовые компоненты

Создание первого рига — фундаментальный шаг в освоении Animation Rigging. Правильно настроенный базовый риг послужит отправной точкой для более сложных анимационных систем в будущем. 🏗️

Для начала важно понять иерархию компонентов Animation Rigging:

Rig Builder — главный компонент, управляющий всеми ригами на объекте

— главный компонент, управляющий всеми ригами на объекте Rig — контейнер для ограничений (constraints), применяемых к модели

— контейнер для ограничений (constraints), применяемых к модели Constraints — отдельные правила, определяющие, как части модели должны двигаться

— отдельные правила, определяющие, как части модели должны двигаться Effectors — управляющие объекты, которыми можно манипулировать для контроля анимации

Рассмотрим создание простого рига для управления рукой персонажа с помощью IK (инверсной кинематики):

Убедитесь, что ваш персонаж имеет настроенный Animator и скелетную структуру Добавьте компонент Rig Builder на объект с Animator Создайте пустой GameObject и назовите его "ArmRig" Добавьте компонент "Rig" на объект ArmRig (Add Component > Animation Rigging > Rig) Создайте пустой GameObject и назовите его "HandTarget", это будет эффектор для руки Позиционируйте HandTarget около кисти персонажа Выберите объект ArmRig и добавьте компонент "Two Bone IK Constraint" (Add Component > Animation Rigging > Two Bone IK Constraint) Настройте параметры Two Bone IK Constraint: Root — назначьте плечевую кость (например, "shoulder" или "upperArm")

Mid — назначьте локтевую кость (например, "elbow" или "lowerArm")

Tip — назначьте кость кисти (например, "hand" или "wrist")

Target — назначьте созданный объект HandTarget

Hint — опционально создайте и назначьте объект для контроля положения локтя Добавьте созданный Rig в Rig Layer в компоненте Rig Builder

Анна Петрова, преподаватель по разработке игр На одном из моих первых мастер-классов для начинающих разработчиков я попросила студентов создать простую анимацию персонажа, собирающего предметы с разной высоты. Большинство сразу начали создавать отдельные анимации для каждой высоты предмета, что привело к путанице и неестественным движениям. Тогда я продемонстрировала базовую настройку руки с помощью Two Bone IK в Animation Rigging. Момент осознания был невероятным — студенты увидели, как персонаж автоматически тянется к предметам на любой высоте с плавными, естественными движениями. Это занимало буквально 10 минут настройки вместо часов создания отдельных анимаций. Один из студентов позже рассказал, что это полностью изменило его подход к анимации в своем проекте, сэкономив недели работы.

После создания базового рига вы можете манипулировать объектом HandTarget в режиме редактирования сцены, и рука персонажа будет следовать за ним, сохраняя естественную форму и движения. Это базовая механика, лежащая в основе более сложных анимационных систем.

Базовые компоненты, которые необходимо освоить:

Bone Renderer — визуализирует скелет для удобства работы с ригом

— визуализирует скелет для удобства работы с ригом Rig Transform — базовый компонент для управления трансформацией объекта

— базовый компонент для управления трансформацией объекта Two Bone IK — реализует инверсную кинематику для конечностей

— реализует инверсную кинематику для конечностей Multi-Parent Constraint — позволяет объекту следовать за несколькими родителями с разным весом

— позволяет объекту следовать за несколькими родителями с разным весом Override Transform — переопределяет позицию, поворот и масштаб объекта

Основные ограничения (constraints) в Animation Rigging

Ограничения (constraints) — сердце системы Animation Rigging, определяющие правила движения и взаимодействия частей вашего персонажа. Каждое ограничение решает конкретную задачу анимации и может комбинироваться с другими для создания сложных движений. 🔗

Unity предоставляет богатый набор готовых ограничений, каждое из которых имеет свое назначение и параметры настройки:

Two Bone IK Constraint — классическая инверсная кинематика для конечностей с двумя сочленениями

— классическая инверсная кинематика для конечностей с двумя сочленениями Multi-Position Constraint — позволяет объекту следовать за позициями нескольких целей с разными весами

— позволяет объекту следовать за позициями нескольких целей с разными весами Multi-Rotation Constraint — аналогично Multi-Position, но для вращений

— аналогично Multi-Position, но для вращений Multi-Parent Constraint — комбинация позиции и вращения для следования за несколькими родителями

— комбинация позиции и вращения для следования за несколькими родителями Chain IK Constraint — инверсная кинематика для цепочек из произвольного числа костей

— инверсная кинематика для цепочек из произвольного числа костей Aim Constraint — заставляет объект "смотреть" на указанную цель

— заставляет объект "смотреть" на указанную цель Damped Transform — создает эффект следования с задержкой и демпфированием

— создает эффект следования с задержкой и демпфированием Multi-Referential Constraint — сложное ограничение для определения позы на основе нескольких источников

Разберем наиболее часто используемые ограничения подробнее:

Ограничение Типичное применение Ключевые параметры Two Bone IK Руки, ноги персонажей Root, Mid, Tip, Target, Hint, Maintain Target Offset Aim Constraint Поворот головы, прицеливание Aim Axis, World Up Type, Weight Multi-Parent Смена родителя объекта (например, поднятие предмета) Sources List, Weight, Maintain Offset Damped Transform Вторичная анимация (волосы, одежда) Damping, Source, Maintain Aim Chain IK Хвосты, щупальца, гибкие объекты Root, Tip, Target, Chain Rotation Weight, Tip Rotation Weight

При работе с ограничениями важно понимать концепцию весов (weights). Каждое ограничение имеет общий вес (от 0 до 1), определяющий степень его влияния на анимацию. Это позволяет плавно переходить между анимационными состояниями и комбинировать несколько ограничений.

Пример реализации системы прицеливания с Aim Constraint:

Создайте пустой GameObject и назовите его "HeadRig" Добавьте компонент "Rig" на HeadRig Создайте пустой GameObject "LookTarget" и поместите его перед персонажем Добавьте компонент "Aim Constraint" на HeadRig Настройте Aim Constraint: Source Objects — назначьте LookTarget

Constrained Object — назначьте кость головы персонажа

Aim Axis — выберите ось, которая должна указывать на цель (обычно Forward или Z)

Up Axis — выберите ось, которая должна указывать вверх (обычно Up или Y)

World Up Type — установите Vector или Object в зависимости от ваших потребностей

Weight — установите 1 для полного эффекта Добавьте созданный Rig в Rig Builder вашего персонажа

Теперь при движении объекта LookTarget голова персонажа будет следить за ним, создавая реалистичный эффект внимания. Вы можете ограничить поворот головы, используя параметры Angular Limit в Aim Constraint.

Для программного управления весами ограничений во время игры используйте следующий код:

Пример кода для управления весом ограничения:

csharp Скопировать код using UnityEngine; using UnityEngine.Animations.Rigging; public class ConstraintWeightController : MonoBehaviour { public Rig headRig; public float transitionSpeed = 2f; void Update() { // Пример: постепенное включение рига при нажатии кнопки if (Input.GetKey(KeyCode.Space)) { headRig.weight = Mathf.Lerp(headRig.weight, 1f, Time.deltaTime * transitionSpeed); } else { headRig.weight = Mathf.Lerp(headRig.weight, 0f, Time.deltaTime * transitionSpeed); } } }

Этот код плавно включает и выключает ограничение головы при нажатии пробела, создавая естественный переход между состояниями анимации.

Практический проект: настройка персонажа с Animation Rigging

Теперь, когда мы изучили основные концепции Animation Rigging, пришло время объединить полученные знания в полноценный практический проект. Мы настроим базовую, но функциональную анимационную систему для 3D-персонажа с поддержкой процедурных движений. 🧑‍🚀

Для этого проекта потребуется:

Unity 2020.3 или новее с установленным пакетом Animation Rigging

3D-модель персонажа с настроенным скелетом (можно использовать стандартные ассеты Unity)

Базовые анимации для персонажа (idle, walk, run)

Наша задача — создать персонажа, который сможет:

Динамически смотреть на объекты интереса

Правильно располагать ноги на неровной поверхности

Взаимодействовать с предметами окружения рукой

Пошаговая инструкция по созданию проекта:

Подготовка персонажа: Импортируйте модель персонажа в проект

Убедитесь, что модель имеет компонент Animator с настроенным контроллером

Добавьте базовые анимации в Animator Controller

Добавьте компонент Rig Builder на объект персонажа Настройка системы взгляда: Создайте пустой GameObject "HeadRig" как дочерний для персонажа

Добавьте компонент Rig на HeadRig

Создайте объект "LookTarget" и поместите его перед персонажем

Добавьте Aim Constraint на HeadRig, настроив его на поворот головы к LookTarget

Ограничьте угол поворота головы для реалистичности (примерно 70-80 градусов) Настройка IK для ноги: Создайте пустой GameObject "LegsRig" как дочерний для персонажа

Добавьте компонент Rig на LegsRig

Для каждой ноги создайте объект "FootTarget"

Позиционируйте FootTarget под стопой персонажа

Добавьте Two Bone IK Constraint для каждой ноги, направив их на соответствующие FootTargets

Настройте параметры IK для естественного сгибания колена Настройка IK для руки: Создайте пустой GameObject "HandRig" как дочерний для персонажа

Добавьте компонент Rig на HandRig

Создайте объект "HandTarget" и поместите его около руки персонажа

Добавьте Two Bone IK Constraint для руки, направив её на HandTarget

Опционально добавьте объект "ElbowHint" для контроля положения локтя Создание системы размещения ног на поверхности: Напишите скрипт, выполняющий рейкаст от каждого FootTarget вниз для определения высоты поверхности

Корректируйте позицию FootTarget на основе результатов рейкаста

Добавьте плавное изменение позиции для естественного эффекта Программное управление системой: Создайте скрипт CharacterRigController для централизованного управления всеми ригами

Добавьте методы для активации/деактивации различных компонентов рига

Интегрируйте управление ригами с общей системой управления персонажем

Пример скрипта для размещения ноги на поверхности:

csharp Скопировать код using UnityEngine; public class FootPlacementController : MonoBehaviour { public Transform leftFoot; public Transform rightFoot; public LayerMask groundLayer; public float raycastDistance = 1.5f; public float footHeight = 0.1f; public float smoothSpeed = 10f; private Vector3 leftFootTargetPosition; private Vector3 rightFootTargetPosition; void Update() { // Определение позиции левой ноги RaycastHit hitLeft; if (Physics.Raycast(leftFoot.position + Vector3.up, Vector3.down, out hitLeft, raycastDistance, groundLayer)) { leftFootTargetPosition = hitLeft.point + Vector3.up * footHeight; } // Определение позиции правой ноги RaycastHit hitRight; if (Physics.Raycast(rightFoot.position + Vector3.up, Vector3.down, out hitRight, raycastDistance, groundLayer)) { rightFootTargetPosition = hitRight.point + Vector3.up * footHeight; } // Плавное перемещение ног к целевой позиции leftFoot.position = Vector3.Lerp(leftFoot.position, leftFootTargetPosition, Time.deltaTime * smoothSpeed); rightFoot.position = Vector3.Lerp(rightFoot.position, rightFootTargetPosition, Time.deltaTime * smoothSpeed); } }

Финальные штрихи для проекта:

Тестирование и отладка: Проверьте все системы в различных ситуациях — при ходьбе по неровной поверхности, при взгляде на движущиеся объекты, при взаимодействии с предметами

Проверьте все системы в различных ситуациях — при ходьбе по неровной поверхности, при взгляде на движущиеся объекты, при взаимодействии с предметами Оптимизация: Регулируйте веса ригов в зависимости от расстояния до камеры или важности действия

Регулируйте веса ригов в зависимости от расстояния до камеры или важности действия Расширение: Добавьте дополнительные эффекты, такие как процедурное движение позвоночника, вторичная анимация одежды с Damped Transform

Важно помнить, что процедурная анимация — это инструмент, который должен дополнять, а не заменять традиционную анимацию. Наилучшие результаты достигаются при комбинировании предварительно созданных анимационных клипов с процедурными корректировками через Animation Rigging.

Animation Rigging открывает впечатляющие возможности для создания динамичных, адаптивных анимаций в Unity. От базовой настройки IK для конечностей до сложных систем взаимодействия с окружением — этот инструмент трансформирует подход к анимации в игровой разработке. Освоив фундаментальные принципы, представленные в этом руководстве, вы заложили прочную основу для дальнейшего изучения и экспериментов. Не останавливайтесь на достигнутом — исследуйте возможности комбинирования различных ограничений, создавайте свои собственные решения и наблюдайте, как ваши персонажи оживают с естественностью, невозможной при использовании только предустановленных анимаций.

Читайте также