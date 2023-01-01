50 главных терминов 3D моделирования: словарь для новичков

Для кого эта статья:

Начинающие 3D-художники и студенты, интересующиеся 3D моделированием

Профессионалы, желающие обновить свои знания о терминологии и процессах 3D графики

Люди, рассматривающие возможность обучения в области графического дизайна и 3D моделирования Погружение в мир 3D моделирования похоже на изучение нового языка – без понимания базовой терминологии невозможно создавать впечатляющие проекты. Многие начинающие 3D-художники теряются в потоке незнакомых слов: полигоны, UV-развертка, рендеринг, риггинг... 🤔 Эта статья-словарь станет вашим навигатором в трехмерном пространстве и поможет уверенно общаться с коллегами-профессионалами, не чувствуя себя новичком. Давайте разберем ключевые понятия, без которых невозможно полноценное развитие в сфере 3D графики.

Фундаментальные термины 3D моделирования для новичков

Первый шаг в освоении любой сферы – изучение базовых определений. Приступая к 3D моделированию, важно понимать фундаментальную терминологию, которая лежит в основе всего процесса создания трехмерных объектов. 📝

3D-модель – виртуальное трехмерное представление любого объекта, созданное в специализированном программном обеспечении.

– виртуальное трехмерное представление любого объекта, созданное в специализированном программном обеспечении. Полигональное моделирование – метод создания объектов путем манипуляции с многоугольниками (полигонами).

– метод создания объектов путем манипуляции с многоугольниками (полигонами). NURBS-моделирование – метод создания гладких поверхностей с помощью математических кривых, идеален для органических форм.

– метод создания гладких поверхностей с помощью математических кривых, идеален для органических форм. Скульптинг – техника моделирования, напоминающая работу с глиной, позволяет создавать высокодетализированные модели.

– техника моделирования, напоминающая работу с глиной, позволяет создавать высокодетализированные модели. Твердотельное моделирование – инженерный подход к созданию моделей с учетом их физических свойств.

Начинающим 3D-художникам часто приходится сталкиваться с различными типами программного обеспечения, каждое из которых имеет свои особенности и преимущества.

Тип ПО Примеры программ Основные возможности Универсальные редакторы Blender, Maya, 3ds Max Полный цикл от моделирования до рендеринга и анимации Скульптинговые редакторы ZBrush, Mudbox Создание органических моделей с высокой детализацией CAD-системы AutoCAD, SolidWorks Точное инженерное моделирование с заданными параметрами Программы для архитектурной визуализации SketchUp, Revit Создание архитектурных объектов и визуализация интерьеров

Артём Вершинин, 3D-моделер с 8-летним опытом Помню свой первый опыт столкновения с профессиональной терминологией. Я устроился джуниором в студию, создающую контент для игр, и на первом же брифинге почувствовал себя инопланетянином. "Нужно добавить нормали к низкополигональной модели и запечь карты в отдельном UV-сете" – сказал арт-директор, а я только кивал, не понимая и половины терминов. Вечером я создал свой первый глоссарий в текстовом файле и начал методично его заполнять. Через месяц я уже свободно общался с командой, через три – сам объяснял новичкам значение терминов. Сейчас я понимаю, что знание терминологии – это не просто "профессиональный жаргон", а необходимый инструмент коммуникации, без которого невозможно полноценное развитие в индустрии.

Геометрические элементы и структура 3D объектов

Понимание структуры 3D объектов критически важно для эффективного моделирования. Каждая трехмерная модель состоит из определенных геометрических элементов, формирующих её каркас. 🧩

Вершина (Vertex) – точка в трехмерном пространстве, имеющая координаты X, Y, Z. Базовый элемент любой 3D модели.

– точка в трехмерном пространстве, имеющая координаты X, Y, Z. Базовый элемент любой 3D модели. Ребро (Edge) – линия, соединяющая две вершины.

– линия, соединяющая две вершины. Полигон (Polygon) – плоская геометрическая фигура, образованная замкнутой цепочкой рёбер.

– плоская геометрическая фигура, образованная замкнутой цепочкой рёбер. Сетка (Mesh) – совокупность всех полигонов, составляющих 3D модель.

– совокупность всех полигонов, составляющих 3D модель. Нормаль (Normal) – вектор, перпендикулярный к поверхности полигона, определяющий "лицевую" сторону.

Структура полигональной модели определяет её качество, производительность при рендеринге и возможности для анимации. Важно понимать взаимосвязь между топологией (организацией полигонов) и конечным результатом.

Существуют разные типы полигонов, используемые при моделировании:

Треугольники (Triangles) – наиболее базовые полигоны, три вершины и три ребра.

– наиболее базовые полигоны, три вершины и три ребра. Четырехугольники (Quads) – полигоны с четырьмя вершинами, предпочтительны для анимации.

– полигоны с четырьмя вершинами, предпочтительны для анимации. N-гоны – полигоны с более чем четырьмя вершинами, обычно избегаются в профессиональном моделировании.

Оптимизация геометрии модели – один из ключевых аспектов профессионального 3D моделирования. Количество полигонов напрямую влияет на производительность и возможности дальнейшего использования модели.

Тип модели Количество полигонов Применение Низкополигональная До 10,000 Мобильные игры, VR/AR, реал-тайм рендеринг Среднеполигональная 10,000 – 100,000 Компьютерные игры, интерактивные приложения Высокополигональная 100,000 – 1,000,000 Кинематографические визуализации, детальные визуализации Сверхвысокополигональная Более 1,000,000 Скульптинг, создание нормальных карт, референсы

Текстурирование и материалы в трехмерной графике

После создания геометрии модели наступает этап, который буквально вдыхает жизнь в 3D объект – текстурирование. Этот процесс определяет визуальные свойства поверхности объекта, делая его реалистичным или стилизованным. 🎨

Текстура – изображение, накладываемое на поверхность 3D модели для придания ей цвета, фактуры или других визуальных характеристик.

– изображение, накладываемое на поверхность 3D модели для придания ей цвета, фактуры или других визуальных характеристик. UV-развертка – процесс создания двумерной карты координат для трехмерного объекта, определяющей способ наложения текстуры.

– процесс создания двумерной карты координат для трехмерного объекта, определяющей способ наложения текстуры. UV-карта – двумерное представление поверхности трехмерной модели, своего рода "выкройка".

– двумерное представление поверхности трехмерной модели, своего рода "выкройка". Шов (Seam) – линия на модели, обозначающая место разреза при создании UV-развертки.

– линия на модели, обозначающая место разреза при создании UV-развертки. Материал – набор свойств, определяющих взаимодействие поверхности объекта со светом.

Современное текстурирование выходит далеко за рамки простого наложения цветных изображений. Различные типы текстурных карт позволяют достичь фотореалистичности даже при ограниченной геометрии модели:

Диффузная карта (Diffuse map) – определяет базовый цвет поверхности.

– определяет базовый цвет поверхности. Карта нормалей (Normal map) – имитирует детали поверхности без усложнения геометрии.

– имитирует детали поверхности без усложнения геометрии. Карта отражений (Specular map) – контролирует блеск и отражающие свойства.

– контролирует блеск и отражающие свойства. Карта шероховатости (Roughness map) – определяет микрорельеф поверхности.

– определяет микрорельеф поверхности. Карта металличности (Metallic map) – указывает, какие части поверхности являются металлическими.

– указывает, какие части поверхности являются металлическими. Карта смещения (Displacement map) – фактически изменяет геометрию модели при рендеринге.

– фактически изменяет геометрию модели при рендеринге. Карта окклюзии (Ambient occlusion map) – добавляет реалистичные тени в углублениях модели.

Мария Световидова, текстурный художник В начале карьеры я делала типичную ошибку новичков – создавала детализированные текстуры, не задумываясь о правильной UV-развертке. На одном из проектов мне поручили текстурирование персонажа для анимационного фильма. Я потратила неделю на создание идеальной текстуры кожи, волос и одежды, но когда аниматор начал двигать модель, текстуры деформировались и "ползли" по поверхности. Оказалось, что UV-развертка была выполнена некорректно – швы располагались в видимых местах, а некоторые участки были неправильно масштабированы. Пришлось заново разворачивать UV и перерисовывать текстуры, потеряв драгоценное время. С тех пор я всегда уделяю особое внимание качеству UV-развертки перед началом текстурирования и рекомендую начинающим художникам делать то же самое.

Освещение и рендеринг: ключевые аспекты

Создание идеальной 3D модели с продуманными текстурами – только половина пути к впечатляющему результату. Освещение и рендеринг превращают виртуальные объекты в визуально привлекательные изображения, добавляя реализм и атмосферу. 💡

Рендеринг – процесс преобразования 3D-сцены в двумерное изображение или видеопоследовательность.

– процесс преобразования 3D-сцены в двумерное изображение или видеопоследовательность. Рендер-движок – программный компонент, отвечающий за визуализацию 3D-сцены.

– программный компонент, отвечающий за визуализацию 3D-сцены. Трассировка лучей (Ray tracing) – техника рендеринга, отслеживающая путь света от камеры к источникам.

– техника рендеринга, отслеживающая путь света от камеры к источникам. Глобальное освещение (Global illumination) – система расчета непрямого освещения, учитывающая отражения света.

– система расчета непрямого освещения, учитывающая отражения света. Затенение (Shading) – процесс определения цвета пикселя с учетом освещения, материалов и геометрии.

В 3D графике используются различные типы источников света, каждый из которых имеет свои характеристики и применение:

Точечный свет (Point light) – испускает свет во всех направлениях из одной точки.

– испускает свет во всех направлениях из одной точки. Направленный свет (Directional light) – имитирует отдаленный источник, например солнце.

– имитирует отдаленный источник, например солнце. Прожектор (Spotlight) – конусообразный направленный луч с регулируемым углом рассеивания.

– конусообразный направленный луч с регулируемым углом рассеивания. Площадной свет (Area light) – свет, излучаемый с поверхности определенной формы.

– свет, излучаемый с поверхности определенной формы. HDRI-освещение – освещение сцены с помощью сферической панорамной фотографии окружающей среды.

Выбор метода рендеринга зависит от требуемого результата, доступного времени и вычислительных ресурсов. Современная 3D графика предлагает различные подходы к визуализации:

Метод рендеринга Особенности Применение Растеризация Быстрый, но ограниченный в реализме метод Видеоигры, интерактивные приложения, предварительные просмотры Трассировка лучей Высококачественный реализм, ресурсоемкий Архитектурная визуализация, кинопроизводство, реклама Физически корректный рендеринг (PBR) Основан на законах физики распространения света Фотореалистичная визуализация, VFX, современные игры Нефотореалистичный рендеринг (NPR) Имитирует традиционные художественные стили Анимационные фильмы, стилизованные проекты, арт-проекты

Оптимизация сцены для рендеринга – важный аспект работы 3D-художника. Даже небольшие улучшения могут значительно сократить время рендеринга сложных сцен:

Использование инстансинга для повторяющихся объектов

Разумное ограничение количества и интенсивности источников света

Применение прокси-моделей для сложных объектов вне фокуса сцены

Оптимизация разрешения текстур в зависимости от удаленности и важности объектов

Использование техники "запекания" освещения для статичных сцен

Анимация и риггинг в 3D моделировании

Статичные модели оживают благодаря анимации – процессу, придающему движение и динамику 3D объектам. Ключевой этап подготовки к анимации – риггинг, создающий "скелет" и контрольные точки для манипуляции моделью. 🏃‍♂️

Риггинг (Rigging) – процесс создания системы контроля для анимации модели.

– процесс создания системы контроля для анимации модели. Скелет (Skeleton) – иерархическая структура костей, используемая для деформации модели.

– иерархическая структура костей, используемая для деформации модели. Скиннинг (Skinning) – привязка вершин модели к костям скелета с определенными весами влияния.

– привязка вершин модели к костям скелета с определенными весами влияния. Вес влияния (Weight) – числовое значение, определяющее степень воздействия кости на вершины.

– числовое значение, определяющее степень воздействия кости на вершины. Контроллеры (Controllers) – объекты, позволяющие легко манипулировать частями рига.

Основные методы анимации в 3D графике включают:

Покадровая анимация – создание каждого кадра вручную.

– создание каждого кадра вручную. Ключевая анимация (Keyframing) – определение ключевых поз с автоматическим просчетом промежуточных состояний.

– определение ключевых поз с автоматическим просчетом промежуточных состояний. Процедурная анимация – генерация движения на основе алгоритмов и правил.

– генерация движения на основе алгоритмов и правил. Захват движения (Motion capture) – запись движений реального объекта для применения к 3D модели.

– запись движений реального объекта для применения к 3D модели. Физическая симуляция – анимация на основе физических законов (гравитация, столкновения и т.д.).

Для создания убедительной анимации персонажей используются специальные техники и термины:

Прямая кинематика (Forward Kinematics, FK) – последовательное движение от корневой кости к конечной.

– последовательное движение от корневой кости к конечной. Обратная кинематика (Inverse Kinematics, IK) – движение от конечной кости, автоматически рассчитывающее положение промежуточных костей.

– движение от конечной кости, автоматически рассчитывающее положение промежуточных костей. Морфы (Blend shapes) – предустановленные деформации модели для создания выражений лица и других изменений формы.

– предустановленные деформации модели для создания выражений лица и других изменений формы. Привязки (Constraints) – ограничения, определяющие взаимодействие объектов анимации.

– ограничения, определяющие взаимодействие объектов анимации. Цикл анимации (Animation cycle) – повторяющаяся последовательность движений (например, ходьба).

Анимация тесно связана с другими аспектами 3D графики. Например, для создания реалистичной анимации ткани, волос или жидкостей используются различные типы симуляций:

Симуляция ткани – расчет поведения одежды, флагов, занавесок.

– расчет поведения одежды, флагов, занавесок. Симуляция волос и меха – анимация множества отдельных волокон с учетом физики.

– анимация множества отдельных волокон с учетом физики. Симуляция жидкостей – моделирование поведения воды, лавы, других жидкостей.

– моделирование поведения воды, лавы, других жидкостей. Симуляция частиц – система для создания эффектов дыма, огня, искр, снега.

– система для создания эффектов дыма, огня, искр, снега. Разрушение (Destruction) – симуляция разрушения объектов с расчетом физически корректных обломков.

Погружение в мир 3D моделирования требует постоянного расширения словарного запаса и понимания взаимосвязей между различными аспектами этого искусства. Освоив базовую терминологию, вы открываете путь к более глубоким знаниям и практическим навыкам. Помните, что термины – это не просто слова, а инструменты коммуникации и концептуального мышления, позволяющие трансформировать абстрактные идеи в трехмерные шедевры. Продолжайте изучать, экспериментировать и расширять границы своих возможностей в увлекательном мире 3D графики.

