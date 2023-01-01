DAU и MAU в игровой индустрии: как рассчитать и интерпретировать

Для кого эта статья:

Разработчики игр и аналитики в игровой индустрии

Инвесторы и издатели, заинтересованные в метриках игр

В мире игровой разработки данные решают всё. Две аббревиатуры — DAU и MAU — стали своеобразным пульсом, по которому издатели, инвесторы и разработчики определяют жизнеспособность проектов. Эти показатели отражают не просто сухую статистику посещений, а реальную динамику интереса аудитории к игре. Разница между процветающим проектом и кандидатом на закрытие часто измеряется именно этими цифрами. Давайте разберемся, как правильно рассчитывать эти метрики и какие значения считаются здоровыми для современных игр. 📊🎮

Что такое DAU и MAU: ключевые метрики игрового проекта

DAU (Daily Active Users) — количество уникальных пользователей, которые совершили хотя бы одно действие в игре за сутки. Под действием понимается любое значимое взаимодействие: вход в игру, прохождение уровня, совершение внутриигровой покупки и так далее.

MAU (Monthly Active Users) — аналогичный показатель, но рассчитанный за период в один календарный месяц. Он отражает общий размер активной аудитории игры.

Эти метрики являются фундаментом для оценки "здоровья" игрового проекта по нескольким причинам:

Отражают динамику пользовательского интереса в реальном времени

Позволяют отслеживать эффективность маркетинговых кампаний

Служат основой для расчета других важных показателей (ARPU, ARPPU, Retention)

Дают возможность сравнивать игры разных жанров и платформ

Важно понимать, что DAU и MAU — не просто абстрактные цифры для отчетов. Они напрямую влияют на финансовые показатели игры. Например, рост DAU на 20% при сохранении уровня монетизации означает пропорциональный рост выручки.

Андрей Седов, ведущий аналитик игровых проектов

Когда мы запустили мобильную стратегию "Империя Титанов", у нас был впечатляющий старт: более 200 000 MAU в первый месяц. Однако DAU быстро просел с 50 000 до 15 000. Мы запаниковали и начали закидывать пользователей промокодами и бонусами. Это временно подняло DAU, но создало неустойчивую экономику. Только когда мы начали системно анализировать соотношение DAU/MAU, мы поняли, что проблема не в привлечении, а в удержании. Пользователи заходили в игру 1-2 раза в месяц, а не ежедневно, как мы рассчитывали. Нам пришлось полностью переработать систему ежедневных наград и внедрить социальные механики, которые давали причину возвращаться в игру каждый день. За шесть месяцев мы подняли соотношение DAU/MAU с 0.08 до 0.32, и это без дополнительных маркетинговых бюджетов.

Формулы расчета DAU и MAU в игровой индустрии

Расчет DAU и MAU может показаться интуитивно понятным, однако существуют нюансы, которые могут существенно повлиять на точность получаемых данных.

Базовая формула для расчета DAU:

DAU = количество уникальных пользователей, активных за день

Формула для расчета MAU:

MAU = количество уникальных пользователей, активных за месяц

Однако в реальной аналитике игровых проектов эти формулы часто модифицируются в зависимости от специфики проекта и требуемой детализации. Вот некоторые вариации:

Тип метрики Формула Применение Классический DAU Количество уникальных пользователей за день Базовый показатель активности Взвешенный DAU ∑(Уникальные пользователи × Весовой коэффициент активности) Учитывает глубину взаимодействия с игрой Сегментированный DAU Количество уникальных пользователей определенного сегмента за день Анализ конкретных групп пользователей Скользящий MAU Количество уникальных пользователей за последние 30 дней Более точная оценка текущей активности Платящий MAU Количество уникальных пользователей, совершивших платеж за месяц Анализ платежеспособной аудитории

При расчете DAU и MAU важно помнить несколько ключевых правил:

Уникальность: каждый пользователь должен учитываться только один раз, независимо от частоты использования игры

каждый пользователь должен учитываться только один раз, независимо от частоты использования игры Определение активности: необходимо четко задать критерий активности (открытие приложения, минимальное время сессии и т.д.)

необходимо четко задать критерий активности (открытие приложения, минимальное время сессии и т.д.) Техническая реализация: использовать надежные методы идентификации пользователей (userid, deviceid и т.п.)

использовать надежные методы идентификации пользователей (userid, deviceid и т.п.) Временные рамки: стандартизировать временные периоды для корректного сравнения (например, учитывать разную продолжительность месяцев)

Для правильного расчета mau необходимо учесть все уникальные идентификаторы пользователей за месяц. Многие ошибочно просто суммируют показатели DAU за месяц, что приводит к дублированию данных. Как посчитать mau корректно? Используйте метод дедупликации идентификаторов пользователей за весь анализируемый период.

Современные аналитические платформы (Firebase Analytics, Amplitude, AppMetrica) предоставляют готовые инструменты для расчета DAU и MAU, однако понимание методологии расчета критически важно для правильной интерпретации данных.

Соотношение DAU/MAU: индекс "липкости" игры

Соотношение DAU/MAU — это один из наиболее информативных производных показателей, который часто называют "коэффициентом вовлеченности" или "индексом липкости" игры. Он показывает, какая доля месячной аудитории возвращается в игру ежедневно.

Формула расчета проста:

Коэффициент вовлеченности = DAU / MAU

Этот коэффициент всегда находится в диапазоне от 0 до 1 и обычно выражается в процентах. Интерпретировать его можно следующим образом: если DAU/MAU = 0.33, то среднестатистический пользователь заходит в игру примерно 10 дней из 30 (33% дней месяца).

Значение этого показателя нельзя переоценить — он напрямую отражает способность игры удерживать интерес пользователей и создавать привычку регулярно возвращаться. 🎯

Мария Волкова, руководитель отдела игровой аналитики В нашей казуальной головоломке "Сокровища Атлантиды" наблюдался стабильный рост DAU и MAU первые 4 месяца после запуска. Цифры выглядели впечатляюще — MAU перевалил за миллион, а DAU держался на уровне 150-180 тысяч. Инвесторы были довольны, команда праздновала успех. Однако когда я проанализировала динамику соотношения DAU/MAU, обнаружилась тревожная тенденция. За эти 4 месяца коэффициент снизился с 0.25 до 0.17. Это означало, что несмотря на рост абсолютных показателей за счет маркетинга, пользователи стали заходить в игру все реже. Мы провели срочное исследование и выяснили, что после 25-30 уровня сложность резко возрастала, а механика игры становилась однообразной. Мы оперативно перебалансировали кривую сложности и добавили разнообразия в геймплей. Уже через месяц после этих изменений DAU/MAU поднялся до 0.28, а через три месяца достиг 0.35 — лучшего показателя за всю историю игры.

Типичные значения коэффициента DAU/MAU различаются в зависимости от жанра и платформы:

Тип игры Типичный диапазон DAU/MAU Примечания Казуальные мобильные игры 0.10 – 0.25 Низкий порог входа, но и низкая регулярность использования Мид-кор мобильные игры 0.15 – 0.30 Более глубокий геймплей удерживает пользователей Мобильные RPG и стратегии 0.20 – 0.40 Долгосрочные цели и прогрессия создают привычку Мобильные MOBA и баттл-рояли 0.30 – 0.45 Соревновательный аспект стимулирует регулярность PC/Console сессионные игры 0.15 – 0.25 Более глубокий, но менее частый опыт PC/Console MMO и live-service 0.25 – 0.50 Высокая вовлеченность и социальный аспект

Для правильной интерпретации соотношения DAU/MAU необходимо учитывать следующие факторы:

Динамика показателя: даже небольшие изменения (±0.03) могут сигнализировать о значимых трендах

даже небольшие изменения (±0.03) могут сигнализировать о значимых трендах Сезонность: многие игры имеют естественные циклы активности, связанные с временами года, учебным расписанием и т.д.

многие игры имеют естественные циклы активности, связанные с временами года, учебным расписанием и т.д. Стадия жизненного цикла: для новых игр характерен более высокий показатель, который затем стабилизируется

для новых игр характерен более высокий показатель, который затем стабилизируется Контентные обновления: крупные апдейты временно повышают DAU/MAU, важно отслеживать устойчивость эффекта

Расчет mau и его соотношение с DAU особенно важны при анализе долгосрочных трендов. Как посчитать mau в динамике? Используйте когортный анализ, отслеживая, как меняется соотношение DAU/MAU для разных когорт пользователей по мере их "взросления" в игре.

Целевые значения метрик для разных типов игр

Определение целевых значений DAU и MAU — одна из наиболее сложных задач при планировании игрового проекта. Эти метрики существенно различаются в зависимости от жанра, платформы, модели монетизации и масштаба игры.

Приведем ориентировочные значения DAU и MAU для различных категорий игр в 2023 году:

Инди-игры на PC/Console: DAU 1,000-10,000, MAU 5,000-50,000

DAU 1,000-10,000, MAU 5,000-50,000 Средние мобильные игры: DAU 50,000-200,000, MAU 500,000-2,000,000

DAU 50,000-200,000, MAU 500,000-2,000,000 Крупные мобильные хиты: DAU 1,000,000+, MAU 5,000,000-20,000,000

DAU 1,000,000+, MAU 5,000,000-20,000,000 Успешные F2P PC игры: DAU 100,000-500,000, MAU 1,000,000-5,000,000

DAU 100,000-500,000, MAU 1,000,000-5,000,000 ААА-игры с онлайн-компонентом: DAU 500,000-3,000,000, MAU 3,000,000-15,000,000

Однако абсолютные значения имеют меньшую ценность, чем относительные метрики и динамика показателей. Более информативным является сравнение с ожидаемыми значениями для конкретного проекта.

Рассмотрим, какие факторы влияют на целевые значения DAU и MAU:

Бизнес-модель: F2P игры обычно требуют большего DAU для обеспечения той же выручки, что и premium-игры Средний LTV пользователя: чем выше LTV, тем меньший DAU может быть достаточным для прибыльности Маркетинговый бюджет: определяет потенциальный объем привлекаемой аудитории Целевая аудитория: нишевые игры имеют естественное ограничение по размеру аудитории Конкурентная среда: насыщенность рынка и количество прямых конкурентов

При установлении целей по DAU и MAU рекомендуется использовать подход "снизу вверх" — от необходимой выручки к требуемому количеству пользователей, а не наоборот:

Определите целевую месячную выручку (R) Оцените средний ARPDAU (Average Revenue Per Daily Active User) для вашего жанра/платформы Рассчитайте требуемый DAU: DAU = R / (ARPDAU × 30) Используя ожидаемое соотношение DAU/MAU для вашего жанра, рассчитайте требуемый MAU

Пример расчета: Целевая выручка: $100,000 в месяц Ожидаемый ARPDAU: $0.05 Требуемый DAU: $100,000 / ($0.05 × 30) ≈ 66,667 При соотношении DAU/MAU = 0.2, требуемый MAU: 66,667 / 0.2 = 333,335

Расчет mau должен учитывать не только потенциальный объем рынка, но и реалистичные показатели конверсии маркетинговых кампаний. Как посчитать mau для новой игры? Используйте данные по похожим проектам, учитывая планируемые маркетинговые инвестиции и особенности вашего продукта.

Как повысить DAU и MAU: стратегии для разработчиков

Рост DAU и MAU — комплексная задача, требующая системного подхода и понимания пользовательского поведения. Рассмотрим ключевые стратегии, доказавшие свою эффективность для различных типов игр.

1. Оптимизация первого пользовательского опыта (FTUE)

Сокращение времени до первого "вау-момента" в игре

Упрощение туториала с фокусом на ключевые механики

Персонализация обучения в зависимости от действий игрока

A/B-тестирование различных версий первого опыта

2. Создание циклов вовлечения

Ежедневные награды с нарастающей ценностью (login streaks)

Временные события с эксклюзивным контентом

Ротация игровых режимов и испытаний

Система достижений с четкой прогрессией

3. Социальные механики и сообщество

Внутриигровые гильдии или кланы с совместными целями

Соревновательные элементы: рейтинги, турниры, лиги

Совместные события, требующие кооперации игроков

Системы рекомендаций и приглашения друзей

4. Умные push-уведомления и ремаркетинг

Персонализированные уведомления, основанные на поведении игрока

Оповещения о завершении таймеров и игровых циклов

Информирование о специальных событиях и обновлениях

Кампании возврата для неактивных пользователей

Эффективность различных стратегий для разных типов игр:

Стратегия Казуальные игры Мид-кор Хардкор Оптимизация FTUE Высокая Высокая Средняя Ежедневные награды Средняя Высокая Средняя Социальные механики Низкая Средняя Высокая Контентные обновления Средняя Высокая Очень высокая Push-уведомления Высокая Средняя Низкая

5. Экспериментальный подход к улучшениям

Ключевой принцип повышения DAU и MAU — постоянное тестирование и итерация. Рекомендуемый процесс:

Анализ воронки вовлечения для выявления проблемных мест Формулирование гипотезы по устранению проблемы Разработка минимального жизнеспособного решения A/B-тестирование на ограниченной аудитории Анализ результатов и масштабирование успешных изменений

Например, если обнаружен высокий процент отсева на 3-м уровне игры, можно протестировать различные варианты его сложности или предложить альтернативные пути прогресса.

Расчет mau после внедрения улучшений поможет оценить их эффективность. Как посчитать mau в динамике? Отслеживайте не только абсолютные значения, но и процент изменения относительно предыдущих периодов, учитывая сезонность и внешние факторы.

Важно помнить, что меры по повышению удержания должны балансировать краткосрочные "фиксы" и долгосрочные стратегические улучшения. Иногда временное снижение DAU может быть приемлемым компромиссом для создания более устойчивой базы вовлеченных пользователей в долгосрочной перспективе.

Понимание и правильное использование метрик DAU и MAU — это не просто технический навык, а стратегическое преимущество для разработчиков игр. Эти показатели отражают пульс вашего проекта, сигнализируя о проблемах задолго до критического момента. Регулярный анализ этих метрик в контексте изменений в игре, маркетинговых кампаний и конкурентной среды позволяет принимать обоснованные решения, а не действовать наугад. Помните: успешные игры — это не те, что имеют самый высокий пик DAU, а те, что поддерживают здоровое соотношение DAU/MAU на протяжении долгого времени.

