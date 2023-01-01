Майнинг на RTX 2060 Super: хешрейт, окупаемость и настройка

Для кого эта статья:

Инвесторы и майнеры криптовалют, интересующиеся рентабельностью и характеристиками оборудования.

Люди, изучающие майнинг и желающие оптимизировать свои процессы и доходность.

Специалисты и курсанты в области аналитики данных и технологий GPU, ищущие информацию о возможностях применения оборудования. Рынок криптовалют продолжает будоражить умы инвесторов, а видеокарта RTX 2060 Super от NVIDIA остаётся одним из самых обсуждаемых инструментов для майнинга среднего уровня. Выпущенная в 2019 году, эта карта до сих пор находит своё место в майнинг-фермах, предлагая баланс между производительностью и энергопотреблением. Но действительно ли она способна генерировать прибыль в 2023 году? Давайте разберём хешрейты, окупаемость и перспективы майнинга на RTX 2060 Super с точностью до ватта и доллара. 💰

RTX 2060 Super: характеристики для майнинга

RTX 2060 Super базируется на архитектуре NVIDIA Turing и оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, что делает её достаточно конкурентоспособной даже по сегодняшним стандартам. Давайте рассмотрим ключевые характеристики, важные для майнинга:

Ядро: TU106-410-A1 на архитектуре Turing

Память: 8 ГБ GDDR6 с пропускной способностью 448 ГБ/с

Ширина шины памяти: 256 бит

Базовое энергопотребление: 175 Вт (TDP)

Разъем питания: 8-пин

Тепловыделение: среднее, требует хорошей вентиляции

Карта поддерживает все популярные алгоритмы майнинга, включая Ethash (используемый ETH до перехода на PoS), Kawpow (RVN), Autolykos2 (ERG) и другие. Её 8 ГБ памяти до сих пор позволяют работать с большинством современных алгоритмов без проблем с DAG-файлом.

Характеристика RTX 2060 Super Значение для майнинга CUDA-ядра 2176 Определяет параллельные вычисления Объем памяти 8 ГБ GDDR6 Достаточно для большинства алгоритмов Частота памяти 14 Гбит/с Влияет на хешрейт в память-зависимых алгоритмах Энергопотребление 175 Вт (базовое) Умеренное, подлежит оптимизации Техпроцесс 12 нм Менее энергоэффективен, чем у новых моделей

Алексей Сомов, криптоаналитик Когда я начинал строить свою первую майнинг-ферму в конце 2020 года, RTX 2060 Super казалась золотой серединой. Карта была доступнее 3000-й серии и энергоэффективнее 1000-й. Собрав риг из шести 2060 Super, я выходил на 250 MH/s на Ethereum при общем потреблении около 850 Вт после оптимизации. Это давало около $30 в день, что в те времена было фантастикой. Карты окупились за 4 месяца. Сейчас ситуация, конечно, иная — переход Ethereum на PoS изменил ландшафт. Но даже сегодня мои 2060 Super продолжают приносить прибыль на других монетах. Они оказались невероятно надежными — за три года интенсивной работы не сгорела ни одна. Пришлось лишь заменить термопасту дважды и обновить прошивку для оптимизации под новые алгоритмы.

Важно отметить, что дата выпуска RTX 2060 Super уже превышает 4 года, что ставит вопрос о долговечности карты при интенсивной майнинг-нагрузке. Однако практика показывает, что при правильном уходе и оптимизации настроек эти карты демонстрируют высокую надежность.

Доходность майнинга на 2060 Super в популярных алгоритмах

После перехода Ethereum на Proof-of-Stake в сентябре 2022 года, майнерам пришлось переориентироваться на другие монеты и алгоритмы. Рассмотрим, какую доходность показывает RTX 2060 Super на наиболее популярных алгоритмах в текущих условиях рынка.

Алгоритм Криптовалюта Хешрейт Потребление Доход в сутки (USD)* Kawpow Ravencoin (RVN) 14.5-15.5 MH/s 130-140 Вт 0.21-0.25 Autolykos v2 Ergo (ERG) 60-65 MH/s 120-130 Вт 0.20-0.23 Ethash ETC, ETC Classic 30-32 MH/s 120-130 Вт 0.18-0.22 Octopus Conflux (CFX) 18-20 MH/s 140-150 Вт 0.15-0.18 Zhash Zcash (ZEC) 45-50 sol/s 140-150 Вт 0.12-0.15

Доходность рассчитана на основе текущих курсов и сложности сети на момент написания статьи и может существенно меняться в зависимости от рыночных условий.

Как видно из таблицы, Ravencoin с алгоритмом Kawpow и Ergo с Autolykos v2 сейчас демонстрируют наибольшую доходность для RTX 2060 Super. Однако стоит отметить, что доходность на Ravencoin сопровождается более высоким энергопотреблением и нагревом карты.

Ещё один интересный вариант — майнинг с использованием алгоритмов, основанных на памяти, таких как Ethash (используемый в Ethereum Classic). Благодаря 8 ГБ памяти, RTX 2060 Super обеспечивает здесь стабильный хешрейт при относительно низком потреблении электроэнергии. 📊

При переключении между различными алгоритмами стоит учитывать:

Волатильность курсов криптовалют может существенно менять доходность

Увеличение сложности сети со временем снижает количество добываемых монет

Некоторые алгоритмы более требовательны к энергопотреблению

Тепловая нагрузка на карту различается в зависимости от алгоритма

Многие опытные майнеры используют программное обеспечение для автоматического переключения между наиболее выгодными монетами, такое как NiceHash, HiveOS или minerstat, что позволяет максимизировать прибыль.

Расчет окупаемости 2060 Super с учетом затрат на электричество

Понимание реальной окупаемости требует детального анализа не только доходности, но и всех сопутствующих расходов. Давайте рассчитаем, сколько времени потребуется для возврата инвестиций в RTX 2060 Super при текущих рыночных условиях.

Для расчетов возьмем следующие параметры:

Средняя стоимость RTX 2060 Super на вторичном рынке: $200-250

Средняя доходность (до вычета затрат на электричество): $0.20 в день

Энергопотребление: 130 Вт (оптимизированный режим)

Стоимость электроэнергии: $0.10 за кВт·ч (средняя по США, в разных регионах может отличаться)

Ежедневные затраты на электричество составят: 130 Вт × 24 часа = 3.12 кВт·ч в день 3.12 кВт·ч × $0.10 = $0.312 в день

Чистая прибыль в день: $0.20 – $0.312 = -$0.112

При таких условиях майнинг на RTX 2060 Super фактически является убыточным! Это означает, что затраты на электроэнергию превышают доходы от добычи криптовалюты. Однако существует несколько сценариев, при которых майнинг может стать рентабельным:

Если стоимость электроэнергии ниже $0.06 за кВт·ч При значительном росте курса добываемых криптовалют При использовании тепла от майнинга для обогрева помещений (актуально для холодных регионов)

Михаил Коренев, майнинг-консультант В 2021 году ко мне обратился клиент, желающий построить небольшую майнинг-ферму из 10 видеокарт RTX 2060 Super. Рынок тогда был на пике, и я честно предупредил его о рисках. Мы произвели детальный расчет с учетом стоимости электроэнергии в его регионе ($0.12 за кВт·ч) и прогнозируемого роста сложности сети. Вместо ожидаемой окупаемости в 8-10 месяцев, реальный срок растянулся до 14 месяцев из-за падения курса Ethereum и роста сложности добычи. После перехода ETH на PoS, доходность упала еще сильнее. К счастью, к тому моменту оборудование уже окупилось, но вместо запланированной 100% годовой прибыли клиент получил около 30%. Этот кейс показал, насколько важно делать консервативные прогнозы и иметь запас прочности.

Дополнительным фактором является ожидаемый срок службы видеокарты. При круглосуточном майнинге вентиляторы и термоинтерфейс требуют замены примерно раз в 1.5-2 года, что добавляет к расходам около $20-30 на обслуживание.

При текущих условиях, окупаемость RTX 2060 Super как майнинг-оборудования под большим вопросом. Инвестиция может стать прибыльной только при существенном изменении рыночных условий или при наличии очень дешевой электроэнергии. 🔋

Оптимизация видеокарты 2060 Super для максимальной прибыли

Добиться рентабельности майнинга на RTX 2060 Super в текущих условиях возможно только при тщательной оптимизации настроек карты. Рассмотрим основные способы увеличения эффективности:

Андервольтинг – снижение напряжения питания ядра GPU при сохранении производительности

– снижение напряжения питания ядра GPU при сохранении производительности Разгон памяти – повышение частоты памяти для алгоритмов, зависящих от её пропускной способности

– повышение частоты памяти для алгоритмов, зависящих от её пропускной способности Настройка лимита мощности – ограничение максимального энергопотребления карты

– ограничение максимального энергопотребления карты Оптимизация системы охлаждения – обеспечение эффективного теплоотвода

– обеспечение эффективного теплоотвода Использование оптимизированных майнеров – выбор программного обеспечения с наилучшим хешрейтом

Для RTX 2060 Super оптимальные настройки будут различаться в зависимости от алгоритма майнинга:

Алгоритм Core Clock Memory Clock Power Limit Результат Kawpow (RVN) +0 МГц +800 МГц 130-135 Вт (75%) 15 MH/s при 130 Вт Autolykos2 (ERG) -200 МГц +1100 МГц 120-125 Вт (70%) 65 MH/s при 125 Вт Ethash (ETC) -500 МГц +1000 МГц 110-115 Вт (65%) 32 MH/s при 115 Вт Octopus (CFX) -100 МГц +800 МГц 135-140 Вт (80%) 20 MH/s при 140 Вт

Важно помнить, что каждая видеокарта уникальна, поэтому настройки могут требовать тонкой подстройки для конкретного экземпляра. Процесс оптимизации включает следующие шаги:

Установка базовых настроек согласно рекомендациям Пошаговое увеличение частоты памяти до появления артефактов или ошибок Снижение частоты памяти на 50-100 МГц от нестабильного значения Постепенное снижение лимита мощности до момента падения хешрейта Установка оптимального баланса между энергопотреблением и производительностью

Для управления настройками можно использовать программы вроде MSI Afterburner в Windows или встроенные инструменты майнинг-ОС, таких как HiveOS или SimpleMining.

Дополнительные способы повышения эффективности майнинга на RTX 2060 Super:

Замена термопасты на более качественную (Arctic MX-4, Thermal Grizzly Kryonaut)

Улучшение системы охлаждения (дополнительные вентиляторы, оптимизация воздушных потоков)

Использование специализированных майнинг-драйверов NVIDIA

Снижение температуры окружающей среды (влияет на энергопотребление и стабильность)

Регулярная очистка радиатора от пыли (каждые 2-3 месяца)

При правильной оптимизации можно достичь снижения энергопотребления на 30-40% от номинала при сохранении 90-95% хешрейта, что значительно улучшает экономику майнинга. 🔧

Альтернативы и перспективы майнинга на RTX 2060 Super

В условиях снижения доходности майнинга на GPU в целом, владельцам RTX 2060 Super стоит рассмотреть альтернативные варианты использования оборудования или стратегии майнинга:

Майнинг новых перспективных монет – поиск криптовалют на ранней стадии развития с низкой сложностью добычи

– поиск криптовалют на ранней стадии развития с низкой сложностью добычи Рендеринг и AI-вычисления – сдача вычислительных мощностей в аренду через сервисы вроде Vast.ai или RunPod

– сдача вычислительных мощностей в аренду через сервисы вроде Vast.ai или RunPod Продажа оборудования – реализация карт пока их стоимость относительно стабильна

– реализация карт пока их стоимость относительно стабильна Апгрейд – обмен нескольких RTX 2060 Super на более энергоэффективную модель новой серии

– обмен нескольких RTX 2060 Super на более энергоэффективную модель новой серии Speculative mining – добыча потенциально перспективных монет "в запас" без немедленной продажи

Сравнение RTX 2060 Super с альтернативными вариантами майнинг-оборудования:

Видеокарта Средний хешрейт (Ethash) Энергопотребление Энергоэффективность Средняя цена (вторичный рынок) RTX 2060 Super 32 MH/s 120 Вт 0.27 MH/Вт $200-250 RTX 3060 35 MH/s 110 Вт 0.32 MH/Вт $250-300 RTX 3060 Ti 60 MH/s 130 Вт 0.46 MH/Вт $350-400 RX 6600 29 MH/s 75 Вт 0.39 MH/Вт $180-230 RX 6700 XT 47 MH/s 110 Вт 0.43 MH/Вт $300-350

Как видно из таблицы, RTX 2060 Super значительно уступает в энергоэффективности более современным моделям. При планировании долгосрочных инвестиций в майнинг, замена на более энергоэффективное оборудование может быть оправдана даже с учетом дополнительных затрат.

Если говорить о перспективах RTX 2060 Super как майнинг-оборудования, следует учитывать следующие факторы:

Технологическое устаревание – с каждым годом разница в энергоэффективности между поколениями GPU увеличивается Возрастающие требования алгоритмов – некоторые новые алгоритмы могут быть неэффективны на архитектуре Turing Рост требований к объему видеопамяти – 8 ГБ GDDR6 пока достаточно, но в перспективе 2-3 лет может стать ограничивающим фактором Физический износ – при непрерывной эксплуатации ресурс вентиляторов и конденсаторов ограничен

На фоне этих факторов, наиболее разумной стратегией выглядит либо продажа RTX 2060 Super и переход на более эффективные модели, либо переключение на майнинг ранних проектов с потенциалом значительного роста стоимости в будущем. 📈

Важно также следить за изменениями в регулировании криптовалют, которые могут существенно повлиять на перспективы майнинга в целом. Некоторые страны вводят ограничения или дополнительные налоги на майнинг, что может изменить экономику процесса.

Майнинг на RTX 2060 Super в 2023 году находится на грани рентабельности при средних ценах на электроэнергию. Карта способна генерировать около $0.20 в день до вычета расходов на электричество, что при стоимости электроэнергии выше $0.06 за кВт·ч делает майнинг убыточным. Оптимизация настроек позволяет улучшить энергоэффективность, но не решает фундаментальную проблему устаревания архитектуры. В текущих условиях RTX 2060 Super можно рекомендовать для майнинга только при доступе к очень дешевой электроэнергии или при ставке на значительный рост курсов криптовалют в будущем. Для долгосрочных инвестиций предпочтительнее более современные и энергоэффективные решения.

