Как выбрать версию Unreal Engine: ключи к успеху игрового проекта

Для кого эта статья:

Разработчики игр и студии, которые используют Unreal Engine

Студенты и начинающие специалисты в области игровой разработки

Менеджеры проектов и тимлиды, занимающиеся планированием и выбором инструментов для разработки игр Выбор подходящей версии Unreal Engine может стать решающим фактором успеха или провала вашего игрового проекта. Каждое обновление движка предлагает новый набор инструментов, но также может принести непредвиденные сложности и совместимость. Ошибочное решение потенциально стоит команде месяцев дополнительной работы и тысяч долларов бюджета. Понимание тонкостей каждой версии — это не просто техническая формальность, а стратегическое преимущество, которое определяет производительность, визуальное качество и коммерческий потенциал вашей игры. 🎮

Критерии выбора версии Unreal Engine для разных проектов

При выборе версии Unreal Engine необходимо учитывать несколько ключевых критериев, которые напрямую влияют на успех разработки. Правильный выбор версии движка – это баланс между техническими возможностями, стабильностью работы и совместимостью с вашими ресурсами. 🔍

Основные критерии, на которые стоит обратить внимание:

Тип проекта – мобильная игра, AAA-проект, VR/AR приложение или интерактивная визуализация

– мобильная игра, AAA-проект, VR/AR приложение или интерактивная визуализация Бюджет и ресурсы команды – количество специалистов, их опыт работы с разными версиями движка

– количество специалистов, их опыт работы с разными версиями движка Технические требования – необходимые функции, инструменты и системы

– необходимые функции, инструменты и системы Целевые платформы – ПК, консоли, мобильные устройства, VR/AR

– ПК, консоли, мобильные устройства, VR/AR Временные рамки проекта – длительность разработки и сроки релиза

Антон Сергеев, технический директор Наша студия столкнулась с непростым выбором при разработке приключенческой игры с открытым миром. Изначально мы выбрали UE5 из-за впечатляющих технологий Nanite и Lumen, но быстро обнаружили, что наша команда тратит слишком много времени на освоение новых инструментов. Кроме того, некоторые важные плагины, которые мы использовали ранее, ещё не были адаптированы под UE5. После трёх месяцев борьбы мы приняли решение вернуться к UE4.27, и это сократило время разработки почти вдвое. Иногда стабильность и знакомый инструментарий важнее передовых технологий – особенно когда у вас ограниченный бюджет и сжатые сроки.

Для визуального сравнения версий по ключевым критериям рассмотрим таблицу:

Критерий UE 4.27 UE 5.0 UE 5.1+ Стабильность Высокая Средняя Повышенная Экосистема плагинов Обширная Ограниченная Растущая Производительность Стабильная Требовательная Оптимизированная Подходит для инди Да С ограничениями Да, с оговорками Поддержка от Epic Ограниченная Полная Активная

При выборе версии необходимо также учитывать долгосрочную перспективу. UE4 постепенно выходит из активной поддержки, в то время как UE5 будет получать обновления и улучшения в течение следующих лет. Если ваш проект рассчитан на длительную разработку и поддержку, инвестиции в освоение UE5 могут оказаться более оправданными в долгосрочной перспективе.

Сравнение графических возможностей UE4 и UE5

Графические возможности Unreal Engine претерпели революционные изменения с выходом пятой версии. UE5 привнес технологии, кардинально меняющие подход к созданию графического контента и управлению им. 🖼️

Ключевые графические инновации UE5:

Nanite – виртуализированная микрополигональная геометрия, позволяющая использовать модели с миллионами полигонов без существенного влияния на производительность

– виртуализированная микрополигональная геометрия, позволяющая использовать модели с миллионами полигонов без существенного влияния на производительность Lumen – система глобального освещения, работающая в реальном времени без необходимости запекания карт освещения

– система глобального освещения, работающая в реальном времени без необходимости запекания карт освещения Virtual Shadow Maps – улучшенная система теней с высоким разрешением

– улучшенная система теней с высоким разрешением World Partition – автоматическое разделение больших миров на потоковые ячейки

– автоматическое разделение больших миров на потоковые ячейки Improved Material System – расширенные возможности системы материалов

Технология UE4 UE5 Влияние на разработку Система геометрии Стандартная Nanite Экономия времени на создание LOD моделей Глобальное освещение Статическое (Lightmass) Динамическое (Lumen) Отсутствие необходимости в запекании освещения Тени Cascaded Shadow Maps Virtual Shadow Maps Более детальные тени на больших расстояниях Управление открытым миром World Composition World Partition Упрощение работы с большими открытыми мирами Анимация Стандартная система Control Rig + Motion Warping Более гибкий контроль и процедурные анимации

Однако эти технологические преимущества UE5 имеют и обратную сторону. Для полноценного использования Nanite и Lumen требуется современное аппаратное обеспечение, поддерживающее DirectX 12 или Vulkan. Кроме того, эти технологии могут иметь ограниченную совместимость с некоторыми платформами, особенно мобильными устройствами.

UE4, несмотря на отсутствие передовых технологий, предлагает стабильную и проверенную графическую систему, которая работает на более широком спектре устройств. Для проектов, где требуется максимальная совместимость или где не критична фотореалистичная графика, UE4 может быть более практичным выбором.

Елена Волкова, художник по окружению Когда мы начали проект визуализации архитектурного комплекса, то изначально выбрали UE4 из-за стабильности и отработанной методологии. Для создания реалистичного освещения нам приходилось тратить до 12 часов на запекание карт освещения каждый раз при внесении изменений в сцену. После перехода на UE5 с технологией Lumen мы смогли видеть изменения освещения мгновенно, что увеличило скорость итераций в 10-15 раз. Кроме того, благодаря Nanite мы загрузили исходные CAD-модели с миллионами полигонов напрямую в движок, избежав трудоемкого процесса оптимизации. Переход на UE5 для нашей визуализационной студии сэкономил около 30% времени на каждом проекте и позволил значительно повысить качество.

При выборе между UE4 и UE5 с точки зрения графики, стоит задать себе вопросы: насколько важна фотореалистичность для вашего проекта? Готова ли ваша команда к освоению новых рабочих процессов? Поддерживают ли целевые устройства новые технологии? Ответы на эти вопросы помогут определить, оправдывает ли потенциальный визуальный выигрыш возможные технические сложности.

Различия в производительности и системных требованиях

Производительность и системные требования — одни из важнейших аспектов при выборе версии Unreal Engine. С каждым обновлением движок становится технологически совершеннее, но и требовательнее к аппаратному обеспечению. 💻

UE5 предлагает революционные технологии, но требует значительно более мощного оборудования как для разработки, так и для запуска готовых проектов:

Оперативная память : UE5 рекомендует минимум 32 ГБ ОЗУ для комфортной разработки, в то время как для UE4 достаточно 16 ГБ

: UE5 рекомендует минимум 32 ГБ ОЗУ для комфортной разработки, в то время как для UE4 достаточно 16 ГБ Графический процессор : UE5 требует видеокарту с поддержкой DirectX 12 или Vulkan API и минимум 8 ГБ видеопамяти

: UE5 требует видеокарту с поддержкой DirectX 12 или Vulkan API и минимум 8 ГБ видеопамяти Хранилище : Проекты на UE5 обычно занимают больше места на диске из-за более детализированных ассетов

: Проекты на UE5 обычно занимают больше места на диске из-за более детализированных ассетов Производительность редактора: UE5 может работать медленнее на одинаковом оборудовании по сравнению с UE4

При этом необходимо учитывать не только требования к среде разработки, но и конечную производительность на целевых устройствах. Ваша игра, созданная на UE5, должна адекватно работать на платформах, для которых она предназначена.

Существенное отличие версий наблюдается в системе рендеринга. UE5 по умолчанию использует более современный путь рендеринга, который может быть менее оптимизированным для старых устройств. В UE4 же доступны различные опции рендеринга, включая устаревшие, но более производительные пути для слабых устройств.

Важно отметить, что UE5 имеет некоторые преимущества в производительности для определенных сценариев:

Технология Nanite в UE5 позволяет использовать высокодетализированные модели с минимальным влиянием на производительность

Virtual Shadow Maps могут работать эффективнее на больших открытых пространствах, чем Cascaded Shadow Maps из UE4

Оптимизированная система частиц Niagara в UE5 показывает лучшую производительность при большом количестве эффектов

Если вы разрабатываете для старших консолей (PlayStation 5, Xbox Series X|S) или современных ПК, производительность UE5 будет приемлемой. Однако для мобильных устройств, Nintendo Switch или ПК среднего уровня, UE4 может оказаться более практичным выбором.

Одним из главных показателей оптимизации является время загрузки проекта. UE5 использует новую систему виртуализации данных, которая требует больше времени для первичной загрузки, но может обеспечить более плавную работу с большими мирами в процессе редактирования.

Совместимость версий Unreal Engine с платформами

Совместимость с целевыми платформами — критический фактор при выборе версии Unreal Engine. Различные версии движка имеют разный уровень поддержки платформ и функциональности на них. 📱

UE4 обладает широкой совместимостью, включая поддержку устаревших платформ:

ПК (Windows, macOS, Linux)

Консоли (PS4/5, Xbox One/Series X|S, Nintendo Switch)

Мобильные устройства (iOS, Android)

VR/AR (Oculus, SteamVR, HoloLens)

Web-платформы (через HTML5 — в некоторых версиях)

UE5, напротив, фокусируется на новых поколениях аппаратного обеспечения и может иметь ограниченную функциональность на старых платформах:

Полная поддержка: PS5, Xbox Series X|S, современные ПК

Частичная поддержка: PS4, Xbox One, Nintendo Switch (с ограничениями)

Мобильные платформы: поддерживаются, но многие новые функции (Nanite, Lumen) отключены

VR/AR: поддерживается с некоторыми ограничениями

Важно отметить, что даже при наличии официальной поддержки платформы в UE5, производительность и функциональность могут существенно отличаться. Например, технология Nanite может быть недоступна на Nintendo Switch и мобильных устройствах из-за аппаратных ограничений.

Для кросс-платформенной разработки критически важно учитывать следующее:

Шейдерная модель – не все платформы поддерживают одинаковые шейдерные модели

– не все платформы поддерживают одинаковые шейдерные модели Графический API – разные платформы используют различные графические API (DirectX, Vulkan, Metal)

– разные платформы используют различные графические API (DirectX, Vulkan, Metal) Память и производительность – ограничения памяти на мобильных устройствах и консолях

– ограничения памяти на мобильных устройствах и консолях Ввод данных – различия между сенсорным экраном, контроллером и клавиатурой/мышью

При разработке для нескольких платформ одновременно UE4 может оказаться более безопасным выбором, особенно если целевые платформы включают устаревшие системы. Однако если вы разрабатываете исключительно для современных платформ, преимущества UE5 могут перевесить недостатки.

Стоит отметить, что Epic Games постепенно сокращает поддержку устаревших платформ в новых версиях движка. Например, поддержка 32-битных операционных систем была полностью прекращена в UE5.

Выбор версии Unreal Engine в зависимости от масштаба проекта

Масштаб проекта является одним из определяющих факторов при выборе версии Unreal Engine. Различные версии движка могут быть более или менее подходящими в зависимости от размера команды, бюджета и амбиций проекта. 🚀

Для проектов разного масштаба можно рекомендовать следующие подходы:

Небольшие инди-проекты (1-5 человек):

UE4.27 обеспечивает стабильность, меньшие системные требования и обширную базу обучающих материалов

Более низкий порог входа для начинающих разработчиков

Экономия ресурсов на оборудовании и времени на обучение

Хорошая совместимость с недорогими ассетами из Marketplace

Средние проекты (5-20 человек):

UE5.0+ может быть хорошим выбором, если есть потребность в улучшенной визуальной составляющей

Возможность использовать Nanite для сокращения времени на оптимизацию моделей

Lumen позволяет избежать длительных процессов запекания освещения

World Partition упрощает работу с относительно большими мирами

Крупные коммерческие проекты (20+ человек):

UE5.1+ предлагает наиболее передовые технологии и инструменты для управления сложными проектами

Virtual Assets позволяют эффективно организовать рабочий процесс в больших командах

Improved Animation Tools упрощают работу с комплексными анимационными системами

Data Layers и Object Layer System помогают управлять сложной структурой проекта

При оценке масштаба проекта необходимо учитывать не только количество людей, но и сложность контента:

Фактор Малый проект Средний проект Крупный проект Размер игрового мира До 1 км² 1-10 км² 10+ км² Количество ассетов Сотни Тысячи Десятки тысяч Длительность разработки До 1 года 1-2 года 2+ лет Оптимальная версия UE UE4.27 UE5.0/UE5.1 UE5.1+

Для проектов с долгосрочным жизненным циклом стоит рассмотреть перспективы развития движка. UE4 постепенно устаревает и в будущем может потерять поддержку, в то время как UE5 продолжит получать обновления и улучшения в течение нескольких лет.

Важно также учитывать специализацию проекта. Например, для архитектурной визуализации или кинематографического контента преимущества UE5 с технологиями Nanite и Lumen могут быть критичными, даже если проект относительно небольшой.

При выборе версии Unreal Engine для конкретного проекта не существует универсального решения. Каждая команда должна взвесить свои технические возможности, цели и ограничения. UE4 остается надежной платформой для большинства проектов, особенно с ограниченными ресурсами или необходимостью широкой кроссплатформенности. UE5 открывает новые горизонты в визуальном качестве и производительности, но требует более серьезных вложений в оборудование и обучение. Помните, что успех проекта определяется не версией движка, а талантом команды, четкостью концепции и пониманием целевой аудитории. Выбирайте инструмент, который позволит вашим идеям реализоваться наиболее эффективно.

