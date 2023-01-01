Как выбрать блок питания для майнинга: мощность, КПД, надежность

Для кого эта статья:

Люди, занимающиеся майнингом криптовалют

Новички, желающие избежать распространенных ошибок при выборе оборудования

Инвесторы, заинтересованные в оптимизации затрат и повышении прибыльности майнинговых операций Выбор правильного блока питания для майнинга – это фундамент стабильности и прибыльности всей операции. Слабый или ненадежный БП превратит вашу майнинг-ферму в пожароопасный источник постоянных проблем. Я видел слишком много сгоревших установок и потерянных инвестиций из-за экономии на питании. Давайте разберемся в технических тонкостях, которые помогут вам избежать типичных ошибок и подобрать источник питания, который не подведет даже при максимальных нагрузках. 🔌💰

Критерии выбора источника питания для майнинга

При выборе блока питания для майнинга необходимо учитывать ряд ключевых характеристик, которые напрямую влияют на стабильность работы и долговечность всей системы. Экономия на качестве БП – это классическая ошибка новичков, которая приводит к серьезным проблемам в будущем. 🚨

Вот главные критерии, на которые следует обратить внимание:

Мощность – должна превышать суммарное энергопотребление всех компонентов фермы на 20-30%

– должна превышать суммарное энергопотребление всех компонентов фермы на 20-30% Эффективность (КПД) – определяет, насколько экономично блок питания преобразует электроэнергию

– определяет, насколько экономично блок питания преобразует электроэнергию Сертификация 80 Plus – гарантирует соответствие заявленному КПД

– гарантирует соответствие заявленному КПД Количество и тип разъемов – должны соответствовать количеству и типу используемых видеокарт или ASIC-майнеров

– должны соответствовать количеству и типу используемых видеокарт или ASIC-майнеров Охлаждение – качественные вентиляторы и система теплоотвода

– качественные вентиляторы и система теплоотвода Защита от скачков напряжения – особенно важно при нестабильном электроснабжении

– особенно важно при нестабильном электроснабжении Надежность производителя – репутация бренда и отзывы пользователей

Для серьезного майнинга стоит рассматривать только серверные или специализированные блоки питания. Обычные компьютерные БП не рассчитаны на постоянную работу под высокой нагрузкой, что является стандартным режимом для майнинга.

Игорь Соколов, инженер по обслуживанию майнинг-ферм Однажды ко мне обратился клиент с проблемой: его ферма из шести RTX 3080 постоянно перезагружалась. Он использовал два блока питания по 750 Вт – казалось бы, суммарной мощности 1500 Вт должно хватать. Но при детальном анализе выяснилось, что его БП имели сертификацию всего 80 Plus Bronze с КПД около 82%. При пиковых нагрузках (особенно в моменты запуска) реальная доступная мощность падала до критических значений. Мы заменили их на один серверный блок питания EVGA SuperNOVA 1600 G+ с сертификатом 80 Plus Gold. Несмотря на то, что номинально новый БП предоставлял только на 100 Вт больше, его высокий КПД и стабильность под нагрузкой полностью решили проблему. Ферма работает без сбоев уже более года, а счета за электричество даже немного уменьшились благодаря более высокой энергоэффективности.

При выборе БП обращайте внимание на тип кабелей – модульные блоки питания позволяют подключать только необходимые кабели, что улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса и упрощает обслуживание.

Тип майнинг-установки Рекомендуемый тип БП Минимальная сертификация Домашняя ферма (2-4 GPU) Качественный игровой/майнинг БП 80 Plus Gold Средняя ферма (5-8 GPU) Специализированный майнинг БП 80 Plus Gold/Platinum Крупная ферма (9+ GPU) Серверный/промышленный БП 80 Plus Platinum/Titanium ASIC-майнеры Специализированный БП для ASIC 80 Plus Gold (минимум)

Как рассчитать мощность БП для майнинг-фермы

Корректный расчет необходимой мощности – это гарантия стабильной работы без перегрузок и дорогостоящих поломок. Недооценка потребления приведет к сбоям, перезагрузкам и преждевременному выходу из строя компонентов. 📊

Формула расчета минимальной мощности БП:

Суммарное энергопотребление всех видеокарт при майнинге

Энергопотребление процессора, материнской платы и периферии (около 100-150 Вт)

Запас мощности 20-30%



Для точного расчета используйте следующие данные:

Модель видеокарты Потребление при майнинге (Вт) Рекомендуемая мощность БП на одну карту (Вт) NVIDIA RTX 3060 120-130 200 NVIDIA RTX 3070 140-150 220 NVIDIA RTX 3080 220-250 320 NVIDIA RTX 3090 290-320 400 AMD RX 6800 XT 170-190 270 AMD RX 6900 XT 190-210 300

Например, для фермы из 6 видеокарт RTX 3070 расчет будет следующим:

6 × 150 Вт (потребление каждой карты) = 900 Вт

150 Вт (система) = 1050 Вт

30% запас = 1365 Вт

Таким образом, минимальная рекомендуемая мощность БП составит 1400 Вт.

Важно учитывать, что при старте майнера или при смене алгоритмов могут возникать кратковременные пиковые нагрузки. Именно поэтому запас в 20-30% критически важен. Для ASIC-майнеров ситуация проще – производитель обычно указывает точное энергопотребление и требования к БП.

При использовании нескольких блоков питания в одной системе рекомендуется использовать специальные адаптеры синхронизации (например, Add2PSU), чтобы гарантировать одновременное включение всех БП.

Оценка КПД и сертификаты 80 Plus при майнинге

Коэффициент полезного действия (КПД) блока питания – один из ключевых параметров, напрямую влияющих на экономическую эффективность майнинга. Чем выше КПД, тем меньше электроэнергии преобразуется в бесполезное тепло. При круглосуточной работе даже 5% разницы в эффективности могут существенно повлиять на итоговую прибыль. 💰

Стандарт 80 Plus – это система сертификации, гарантирующая минимальный КПД 80% при нагрузке 20%, 50% и 100% от номинальной мощности. Существует несколько уровней сертификации:

80 Plus Standard : минимальный КПД 80-82%

: минимальный КПД 80-82% 80 Plus Bronze : минимальный КПД 82-85%

: минимальный КПД 82-85% 80 Plus Silver : минимальный КПД 85-88%

: минимальный КПД 85-88% 80 Plus Gold : минимальный КПД 87-90%

: минимальный КПД 87-90% 80 Plus Platinum : минимальный КПД 89-92%

: минимальный КПД 89-92% 80 Plus Titanium: минимальный КПД 90-94%

Для майнинга критически важно выбирать БП с сертификацией не ниже Gold. Рассмотрим, почему это важно на конкретном примере:

Предположим, у нас есть майнинг-ферма с фактическим потреблением 1000 Вт, работающая круглосуточно. Сравним два блока питания:

БП с сертификацией 80 Plus Bronze (КПД 85%) БП с сертификацией 80 Plus Platinum (КПД 92%)

Для Bronze БП: 1000 Вт / 0.85 = 1176 Вт реального потребления из сети Для Platinum БП: 1000 Вт / 0.92 = 1087 Вт реального потребления из сети

Разница: 89 Вт в час или 2.136 кВт·ч в сутки

При стоимости электроэнергии 5 руб/кВт·ч экономия составит около 320 рублей в месяц. За год работы – почти 4000 рублей. При этом более эффективный БП генерирует меньше тепла, что снижает нагрузку на систему охлаждения и увеличивает срок службы всех компонентов.

Максимальная эффективность большинства блоков питания достигается при нагрузке 50-60% от номинальной мощности. Поэтому оптимально выбирать БП с запасом, чтобы ваша рабочая нагрузка попадала именно в этот диапазон.

Важно помнить, что дешевые блоки питания могут иметь поддельные сертификаты. Проверяйте наличие сертификата на официальном сайте 80plus.org и приобретайте БП только у проверенных продавцов.

Разъемы для подключения видеокарт и ASIC-майнеров

Правильная конфигурация разъемов питания – это не менее важный параметр, чем общая мощность БП. Недостаточное количество необходимых разъемов или использование ненадежных переходников может привести к нестабильной работе, перегреву кабелей и даже возгоранию. 🔥

Для майнинга на видеокартах критически важны следующие типы разъемов:

PCI-E 6+2 pin – основной разъем для питания современных видеокарт

– основной разъем для питания современных видеокарт Molex – используется для питания райзеров

– используется для питания райзеров SATA – также может использоваться для питания райзеров (не рекомендуется для мощных GPU)

– также может использоваться для питания райзеров (не рекомендуется для мощных GPU) CPU 4+4 pin – для питания процессора

– для питания процессора ATX 24 pin – основное питание материнской платы

Современные майнинговые видеокарты требуют следующее количество разъемов:

Модель видеокарты Требуемые разъемы питания Максимальное потребление (Вт) NVIDIA RTX 3060 1x 8-pin 170 NVIDIA RTX 3070 1x 8-pin + 1x 6-pin 220 NVIDIA RTX 3080 2x 8-pin 320 NVIDIA RTX 3090 2x 8-pin + 1x 6-pin 350 AMD RX 6800 XT 2x 8-pin 300 NVIDIA RTX 4090 1x 16-pin (12VHPWR) или 3x 8-pin 450

Важно понимать, что один кабель PCI-E рассчитан на нагрузку до 150 Вт. При этом сам разъем PCI-E x16 на материнской плате может обеспечить до 75 Вт. Для мощных видеокарт категорически не рекомендуется использовать разветвители или подключать две видеокарты к одному кабелю.

Алексей Громов, технический директор майнинг-центра В 2021 году мы столкнулись с серьезной проблемой при запуске майнинг-центра на 120 видеокарт RTX 3080. Изначально использовали блоки питания с достаточной мощностью, но недостаточным количеством PCI-E разъемов. Приходилось использовать разветвители 1-в-2, что приводило к периодическим отключениям ригов и даже к оплавлению некоторых разъемов. После серии экспериментов мы перешли на серверные блоки питания HP с бреккет-платами, обеспечивающими по 16 PCI-E разъемов на каждый БП. Температура кабелей снизилась в среднем на 15°C, а стабильность работы значительно повысилась. Это решение оказалось не только более надежным, но и более экономичным в долгосрочной перспективе, несмотря на более высокую начальную стоимость.

Для ASIC-майнеров ситуация иная. Большинство современных ASIC-устройств комплектуются собственными блоками питания, специально разработанными для конкретной модели. Использование сторонних БП возможно, но требует внимательного изучения требований к разъемам:

Bitmain Antminer серии S19 обычно требует 9-pin разъемы

Whatsminer M30S использует специальные 6-pin разъемы C14

Innosilicon A10 Pro требует стандартные PCI-E разъемы

При использовании переходников и сплиттеров необходимо учитывать их качество и рейтинг мощности. Дешевые варианты могут не выдержать продолжительной нагрузки, что приведет к перегреву и возможному возгоранию.

Специализированные майнинговые и серверные БП часто оснащаются модульными разъемами, что позволяет гибко настраивать конфигурацию питания и избегать лишних кабелей в системе. Это не только улучшает охлаждение, но и упрощает обслуживание и диагностику проблем.

Где найти дешевое электричество для майнинга в России

Стоимость электроэнергии – ключевой фактор, определяющий рентабельность майнинга. В России тарифы на электричество значительно различаются в зависимости от региона и типа потребителя. Поиск локаций с доступной электроэнергией становится критически важной задачей для майнеров. ⚡

Регионы России с самыми низкими тарифами на электроэнергию:

Регион Тариф для населения (руб/кВт·ч) Тариф для предприятий (руб/кВт·ч) Примечания Иркутская область 1,23 – 1,35 2,50 – 3,50 Самое дешевое электричество в России для майнинга благодаря ГЭС Красноярский край 2,10 – 2,90 3,10 – 3,80 Высокая концентрация майнинговых ферм Хакасия 2,00 – 2,40 2,70 – 3,50 Доступ к гидроэнергетике Кемеровская область 2,50 – 3,20 3,60 – 4,20 Близость к угольным электростанциям Мурманская область 2,30 – 2,70 3,40 – 4,00 Холодный климат снижает затраты на охлаждение

Иркутская область лидирует по доступности электроэнергии благодаря близости к крупным гидроэлектростанциям (Братской, Усть-Илимской и Иркутской ГЭС). Это делает регион особенно привлекательным для майнеров – здесь где самая дешевая электроэнергия в России для майнинга.

Способы получить доступ к дешевому электричеству для майнинга в России:

Размещение в промышленных зонах – возможность подключения к сетям с промышленными тарифами

– возможность подключения к сетям с промышленными тарифами Аренда помещений с включенной электроэнергией – подходит для небольших ферм

– подходит для небольших ферм Размещение в специализированных майнинг-отелях – профессиональное обслуживание и сниженные тарифы

– профессиональное обслуживание и сниженные тарифы Использование альтернативных источников энергии – солнечные панели, ветрогенераторы

– солнечные панели, ветрогенераторы Переезд в регионы с низкими тарифами – радикальное, но эффективное решение

Важно учитывать, что в регионах с самым дешевым электричеством в России для майнинга часто наблюдается усиленный контроль со стороны энергосбытовых компаний. При обнаружении нецелевого использования электроэнергии по бытовым тарифам (для коммерческой деятельности) возможен перерасчет по коммерческим тарифам и штрафы.

При планировании крупных майнинговых операций следует рассмотреть возможность прямых договоров с энергосбытовыми компаниями, что может обеспечить более стабильные условия и потенциально более низкие тарифы.

Дополнительным фактором при выборе локации должна стать средняя температура окружающей среды. Северные регионы России (Мурманская область, ХМАО) предлагают не только относительно дешевое электричество для майнинга в России, но и возможность использовать естественное охлаждение большую часть года, что дополнительно снижает эксплуатационные расходы.

Выбор правильного блока питания – это не место для экономии в майнинге. Инвестиции в качественный БП с достаточной мощностью, высоким КПД и надежными разъемами окупаются за счет стабильной работы системы, снижения энергопотребления и минимизации рисков выхода из строя дорогостоящего оборудования. Помните: майнинг – это марафон, а не спринт. Оптимизация каждого аспекта вашей установки, от блока питания до выбора региона с дешевой электроэнергией, напрямую влияет на долгосрочную прибыльность. Не гонитесь за сиюминутной экономией – стройте систему, которая будет надежно работать годами.

