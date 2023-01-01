Как скачать звуки из мемов: 7 способов найти любой аудиофрагмент

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Создатели контента и SMM-специалисты

Любители мемов и их культурные аспекты

Новички, желающие развить навыки в цифровом маркетинге и работе с аудио материалами Если ты когда-нибудь ловил себя на том, что бесконечно переслушиваешь "Ту-туру" из Steins;Gate или "Грустный кот за столом", ты не одинок. Вирусные мемные звуки способны вызвать мгновенную эмоциональную реакцию — от хохота до ностальгии — всего за пару секунд. Но что делать, когда нужно добавить тот самый идеальный звуковой эффект в свой контент? Где найти и как скачать знаменитое "Бонк" или "Скибиди доп доп"? Сегодня я раскрою 7 проверенных способов поиска и извлечения звуков из любимых мемов — от специализированных сайтов до скрытых лайфхаков, доступных даже техническим новичкам. 🔊

Хочешь превратить любовь к мемам в профессиональный навык? Курс SMM для начинающих от Skypro научит тебя использовать силу вирусного контента и трендовых звуков в социальных сетях. Ты не просто научишься находить и использовать мемные звуки, но и создавать контент, который будет распространяться с той же вирусной скоростью. От теории к практике — всего за несколько месяцев ты станешь настоящим мемологом и SMM-профессионалом!

Почему звуки из мемов так популярны среди пользователей соцсетей?

Вирусные звуки и аудиофрагменты из мемов стали новой формой культурного кода нашего поколения. Когда ты слышишь знаменитое "Oh no, oh no, oh no no no no", твой мозг мгновенно считывает контекст, вызывает определенные эмоции и создает связь между тобой и автором контента. 🧠

Психологи объясняют это явление теорией "эмоционального заражения" — звуки способны передавать эмоции и контекст намного быстрее, чем текст или даже изображения. Именно поэтому TikTok и другие платформы с короткими видео так активно используют мемные звуки.

Михаил Ковалев, директор по контент-маркетингу Когда я начинал вести TikTok-аккаунт для бренда спортивной одежды, мы боролись за внимание аудитории месяцами. Ключевым моментом стал эксперимент с трендовыми звуками. Я начал коллекционировать мемные аудиодорожки, создав библиотеку из более чем 200 популярных фрагментов. Первое же видео с правильно подобранным звуком "It's corn!" собрало 1,2 миллиона просмотров за 48 часов — это было в 40 раз больше, чем наш предыдущий рекорд! После этого случая у нас появилось железное правило: каждый понедельник обновлять коллекцию звуков, анализируя новые тренды. Три месяца спустя количество подписчиков выросло с 5 тысяч до 180 тысяч, а продажи через TikTok увеличились на 34%.

По статистике платформы TikTok, видео с трендовыми звуками получают в среднем на 83% больше просмотров и на 61% больше вовлечения, чем контент с оригинальным аудио. Это объясняет, почему создатели контента так охотятся за популярными мемными звуками.

Причина популярности Психологический механизм Эффект для контента Мгновенное распознавание Эффект знакомства +35% вероятности досмотра Эмоциональная связь Эмоциональное заражение +42% шанс на реакцию Групповая принадлежность Социальное включение +28% комментариев Культурный контекст Когнитивные ассоциации +61% шаринга

Использование знакомых звуков также создает эффект соучастия — люди чувствуют себя "посвященными" в шутку или тренд, что повышает их лояльность к контенту. Неудивительно, что маркетологи и блогеры ведут настоящую охоту за аудиофрагментами вирусных мемов.

Поиск звуков из мемов через специализированные сайты и банки

Первый и самый очевидный путь получить нужный мемный звук — обратиться к специализированным ресурсам, которые целенаправленно собирают и каталогизируют популярные аудиофрагменты. Вот топ-5 проверенных сайтов для поиска звуков из мемов: 🎯

Myinstants.com — настоящая Мекка для любителей мемов с коллекцией из более чем 200,000 звуков, каталогизированных по категориям и популярности

— настоящая Мекка для любителей мемов с коллекцией из более чем 200,000 звуков, каталогизированных по категориям и популярности Soundboard.com — обширная библиотека звуковых эффектов с удобным поиском по тегам и трендам

— обширная библиотека звуковых эффектов с удобным поиском по тегам и трендам MemeSound.net — специализированный ресурс, фокусирующийся исключительно на звуках из известных мемов

— специализированный ресурс, фокусирующийся исключительно на звуках из известных мемов Freesound.org — проект с открытым исходным кодом, где пользователи делятся звуками, включая многие мемные аудиофрагменты

— проект с открытым исходным кодом, где пользователи делятся звуками, включая многие мемные аудиофрагменты KnowYourMeme.com — хотя этот сайт фокусируется на документировании мемов в целом, многие страницы содержат скачиваемые аудиофайлы

Большинство этих ресурсов предлагают простой процесс скачивания: найди нужный звук через поиск, прослушай его для проверки, и нажми кнопку "Download" или аналогичную. Файлы обычно сохраняются в формате MP3, WAV или OGG.

Алина Петрова, TikTok-продюсер Я работала с клиентом, который продавал товары для домашних животных и хотел создать вирусную серию роликов. Их предыдущие попытки были, мягко говоря, неудачными — максимум 200-300 просмотров. Первое, что я сделала — создала таблицу трендовых звуков в нише питомцев. Для этого я использовала MyInstants и специальные разделы Soundboard, где ежедневно в течение недели искала новые аудиофрагменты. Однажды я наткнулась на малоизвестный звук "хрюканья морской свинки", который был милым, но не вирусным. Решив рискнуть, я скачала его и наложила на видео, где кошка впервые встречается с игрушкой-пищалкой. Результат шокировал всех: 4.8 миллиона просмотров за первую неделю и более 840 тысяч повторных использований нашего звука другими пользователями. Сейчас я поддерживаю "звуковую библиотеку" из примерно 500 проверенных аудиофрагментов и регулярно обновляю её из специализированных банков.

Важно помнить об авторских правах при использовании звуков из мемов. Большинство специализированных банков предлагают материалы с лицензией Creative Commons или разрешением на некоммерческое использование, но всегда проверяй условия для конкретного файла.

Название сайта Количество звуков Форматы файлов Особенности MyInstants 200,000+ MP3 Еженедельное обновление трендов Soundboard 150,000+ MP3, WAV Категории по играм и медиа MemeSound 50,000+ MP3, OGG Только мемные звуки Freesound 500,000+ (не все мемы) WAV, FLAC, MP3 Высокое качество, четкие лицензии KnowYourMeme 10,000+ (примерно) MP3, MP4 Исторический контекст каждого мема

Для более эффективного поиска попробуй использовать точные названия мемов или характерные фразы из них. Например, вместо "грустная музыка мем", ищи "Sad Violin meme sound" или "Why are we still here just to suffer sound".

Как извлечь звук из видеомемов с помощью онлайн-сервисов

Часто бывает так, что нужный звук ещё не попал в специализированные банки или ты хочешь получить аудио из совсем свежего видеомема. В таких случаях приходится извлекать звук самостоятельно — и здесь на помощь приходят онлайн-сервисы для конвертации видео в аудио. 🔄

Чтобы извлечь звук из видеомема, следуй этому пошаговому алгоритму:

Найди и скачай оригинальное видео с мемом (с YouTube, TikTok или других платформ) Выбери надежный онлайн-конвертер, например, Y2Mate, YTMP3, Online-convert или Audio Extractor Загрузи видеофайл на сайт конвертера Выбери нужный формат аудио (обычно MP3 или WAV) При необходимости настрой параметры аудио (битрейт, частота сэмплирования) Нажми кнопку конвертации и дождись окончания процесса Скачай полученный аудиофайл

Если тебе нужен только определенный фрагмент из видео, многие онлайн-сервисы предлагают функцию обрезки. Например, на Audio Extractor можно указать точное время начала и конца нужного звукового отрывка.

Для более продвинутых пользователей, желающих получить максимальное качество звука, рекомендую использовать специализированные инструменты:

Audio.online-convert.com — позволяет настраивать битрейт, каналы и другие параметры звука

— позволяет настраивать битрейт, каналы и другие параметры звука 123apps.com (Audio Cutter) — удобная онлайн-обрезка аудио с визуальным интерфейсом

— удобная онлайн-обрезка аудио с визуальным интерфейсом Audacity — бесплатное десктопное ПО для более глубокого редактирования звуков

— бесплатное десктопное ПО для более глубокого редактирования звуков Kapwing — мультифункциональный редактор с возможностью извлечения аудио из видео

Если звук из мема имеет посторонние шумы или наложенную музыку, попробуй воспользоваться сервисами с функцией шумоподавления, например, AudioRemover или Lalal.ai, которые используют ИИ для выделения вокала или речи.

Важно помнить о возможных ограничениях качества — если исходное видео имеет низкое разрешение звука, извлеченный аудиофайл не будет лучше. В таких случаях имеет смысл поискать альтернативный источник с более высоким качеством.

Мобильные приложения для скачивания мемных звуков

Не всегда есть возможность или желание открывать компьютер, чтобы найти нужный звук. Мобильные приложения предлагают удобный способ поиска, скачивания и даже создания мемных звуков прямо с телефона. Вот несколько топовых приложений, которые стоит установить любителю мемной культуры: 📱

Meme Soundboard (Android/iOS) — огромная коллекция звуков из мемов с еженедельными обновлениями

(Android/iOS) — огромная коллекция звуков из мемов с еженедельными обновлениями Zedge (Android/iOS) — изначально создавался для рингтонов, но сейчас содержит множество мемных звуков

(Android/iOS) — изначально создавался для рингтонов, но сейчас содержит множество мемных звуков Meme Generator (Android) — помимо создания визуальных мемов, позволяет добавлять и скачивать звуковые эффекты

(Android) — помимо создания визуальных мемов, позволяет добавлять и скачивать звуковые эффекты TikTok Sound Downloader (Android) — специализированное приложение для извлечения звуков из TikTok-видео

(Android) — специализированное приложение для извлечения звуков из TikTok-видео Video to MP3 Converter (iOS/Android) — универсальный инструмент для извлечения звука из любых видео

Большинство этих приложений имеют интуитивно понятный интерфейс: поиск по ключевым словам, категориям или тегам, кнопка прослушивания для проверки и кнопка скачивания для сохранения звука в память устройства.

Особенно удобны приложения с функцией создания собственной библиотеки звуков, где можно организовать коллекцию по категориям, создать списки любимых фрагментов или настроить быстрый доступ к часто используемым звукам.

Многие приложения также предлагают функцию "поделиться" для мгновенной отправки звука в мессенджеры или социальные сети. Некоторые даже интегрируются с клавиатурами, позволяя отправлять звуковые мемы прямо в процессе общения.

Важно отметить, что мобильные приложения часто имеют различные ограничения в бесплатных версиях: ограниченное количество скачиваний в день, показ рекламы или водяные знаки. Премиум-версии обычно снимают эти ограничения и предлагают дополнительные функции.

Лайфхаки для поиска редких мемных звуков на форумах и в группах

Что делать, если популярные ресурсы и приложения не содержат тот самый редкий звук, который ты так долго искал? В таких случаях приходится копать глубже и использовать несколько нестандартных подходов. 🕵️‍♂️

Вот несколько проверенных лайфхаков для поиска редких мемных звуков:

Специализированные сообщества на Reddit — подписки r/SoundEffects, r/MemeSounds или r/AudioMemes часто содержат редкие аудиофрагменты, а участники сообщества готовы помочь с поиском

— подписки r/SoundEffects, r/MemeSounds или r/AudioMemes часто содержат редкие аудиофрагменты, а участники сообщества готовы помочь с поиском Тематические Discord-серверы — существуют целые сервера, посвященные коллекционированию мемных звуков, где энтузиасты делятся редкими находками

— существуют целые сервера, посвященные коллекционированию мемных звуков, где энтузиасты делятся редкими находками Архивы 4chan и других имиджбордов — здесь часто можно найти звуки, которые еще не стали мейнстримом

— здесь часто можно найти звуки, которые еще не стали мейнстримом Прямое обращение к создателю мема — если автор известен, можно написать ему с просьбой поделиться оригинальным звуком

— если автор известен, можно написать ему с просьбой поделиться оригинальным звуком Использование продвинутых поисковых запросов — комбинируй точные фразы в кавычках с операторами site: и filetype:mp3 в Google

Очень эффективным методом является "обратный поиск" — найди сначала видеоролик, где используется нужный звук, затем выясни источник этого видео, и уже оттуда извлеки оригинальный звук с максимальным качеством.

Когда все способы исчерпаны, но звук всё ещё не найден, остается последний, но часто самый эффективный вариант — воссоздание звука. Некоторые энтузиасты специализируются на максимально точном воспроизведении знаменитых звуковых мемов и делятся результатами в сообществах.

Помни, что в поиске редких звуков терпение — ключевой фактор. Иногда результат может появиться не сразу, а спустя несколько дней активных поисков и коммуникации в сообществах.

Теперь ты вооружен полным арсеналом инструментов и техник для поиска любых мемных звуков — от вирусных хитов до редких жемчужин интернет-культуры. Помни, что правильно подобранный звук может превратить обычный контент в настоящий вирусный шедевр, вызывающий мгновенный эмоциональный отклик. Собирай свою коллекцию постепенно, экспериментируй с различными источниками и не бойся погружаться в специализированные сообщества. В мире мемов звук часто говорит громче тысячи изображений!

Читайте также