Звуковое искусство в кино: 10 эффектов, изменивших киноязык

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие профессионалы в области звукорежиссуры и аудиодизайна

Кинематографисты и сценаристы, интересующиеся улучшением звукового оформления своих проектов

Любители кино и музыкального искусства, желающие углубить свои знания о звуке в кино Звук в кино — это невидимое искусство, превращающее плоское изображение в объёмный мир, который зритель ощущает всеми органами чувств. Когда вы слышите характерное шипение светового меча, вы уже знаете, что находитесь в галактике далеко-далеко. Когда раздаётся жуткий крик велоцираптора, мурашки бегут по коже без единого кадра с хищником. Иногда именно звук, а не визуальный ряд, становится идентификатором фильма — тем элементом, который врезается в культурную память и остаётся там навсегда. Погрузимся в удивительный мир киноаудио и исследуем 10 знаковых звуковых эффектов, изменивших язык кинематографа. 🎬🔊

Знаковые аудиоэффекты в истории кинематографа

История кинематографического звука началась задолго до появления первых звуковых фильмов. Когда в 1927 году "Певец джаза" произнес свои знаменитые слова "Вы еще ничего не слышали", индустрия навсегда изменилась. Однако настоящая революция звуковых эффектов произошла гораздо позже. 🎙️

Первым по-настоящему культовым звуковым эффектом можно считать крик Вильгельма — звук агонизирующего крика, впервые использованный в вестерне "Далёкие барабаны" (1951). Этот крик стал своеобразной "пасхалкой" для звукорежиссёров и появился в более чем 400 фильмах, включая "Звёздные войны", "Индиану Джонса" и "Властелина колец".

Другой знаковый звук, ставший визитной карточкой целого жанра — рёв Годзиллы из одноименного японского фильма 1954 года. Для создания этого эффекта звукорежиссер Акира Ифукубе протирал смычок контрабаса канифолью и проводил им по струнам, создавая жуткий скрежещущий звук, который затем замедлял и накладывал друг на друга.

Невозможно представить список великих звуков без упоминания дыхания Дарта Вейдера из "Звёздных войн" (1977). Бен Бертт, легендарный звукорежиссер фильма, записал звук своего дыхания через акваланг и создал тот самый угрожающий, механический звук, который стал синонимом одного из величайших кинозлодеев всех времён.

Звуковой эффект Фильм Год Техника создания Крик Вильгельма "Далёкие барабаны" 1951 Запись крика актёра Шеба Вулли Рёв Годзиллы "Годзилла" 1954 Смычок по струнам контрабаса с замедлением Дыхание Дарта Вейдера "Звёздные войны" 1977 Запись дыхания через регулятор акваланга THX Deep Note "Возвращение джедая" (премьера) 1983 Синтезированная компьютерная программа с 30 случайными тонами Т-Рекс из "Парка Юрского периода" "Парк Юрского периода" 1993 Комбинация рёва слона, аллигатора и тигра

Звук сканирования в "Матрице" (1999) — загадочный каскад звуковых символов, напоминающих печать на старом матричном принтере — стал аудиосимволом цифровой эпохи. Звукорежиссер Дейн Дэвис создал его из множества элементов, включая запись старых компьютерных систем и манипуляции с синтезаторами.

Александр Петров, звукорежиссёр Работая над саундтреком к независимому научно-фантастическому фильму, я столкнулся с задачей создать звук инопланетного языка. Бюджет был минимальным, профессиональная студия недоступна. Вдохновившись классикой жанра, я записал свой голос, произносящий случайные слоги, а затем провёл его через несколько слоёв обработки: реверсирование, изменение скорости воспроизведения, питч-шифтинг и применение гранулярного синтеза. На финальном этапе я накладывал синтезированные тоны, создавая эффект "нечеловеческого голосового аппарата". Режиссёр был поражён результатом, не подозревая, что в основе лежит мой собственный голос. Этот опыт научил меня главному принципу звукового дизайна: не всегда нужны дорогие инструменты — иногда достаточно креативного подхода к обычным вещам.

Оскароносный "Бамм-м-м" из фильма "Начало" (2010) Кристофера Нолана — замедленная версия песни Эдит Пиаф "Non, Je Ne Regrette Rien", которая также играет в фильме как сигнал к пробуждению. Этот звук, созданный композитором Хансом Циммером, стал настолько узнаваемым, что теперь используется в трейлерах большинства блокбастеров как символ эпичности и напряжения.

Революционные звуковые решения в культовых фильмах

Звуковое решение фильма "Апокалипсис сегодня" (1979) Фрэнсиса Форда Копполы произвело революцию в кинозвуке. Впервые в истории коммерческого кино был использован квадрофонический звук по системе Dolby, что позволило звукорежиссеру Уолтеру Мёрчу создать всеобъемлющий звуковой ландшафт войны. 🔈

Знаменитая сцена с вертолетами под музыку "Полет валькирий" демонстрирует, как звук может не просто сопровождать действие, но и становиться самостоятельным выразительным средством, передающим психологическое состояние персонажей.

"Бегущий по лезвию" (1982) Ридли Скотта подарил миру удивительное звуковое полотно киберпанк-будущего. Звукорежиссер Алан Спит и композитор Вангелис создали неповторимую атмосферу с помощью синтезированных звуков, шумов мегаполиса и восточных мотивов. Особенно примечателен звук спиннера — летающего автомобиля, для которого использовали записи реактивных двигателей, смешанные с электронными тонами.

Революционное звуковое решение предложил Дэвид Линч в фильме "Голова-ластик" (1977), где звуковая дорожка создает постоянное ощущение тревоги через непрекращающийся индустриальный гул. Этот прием — постоянный низкочастотный шум — стал классикой звукового оформления фильмов ужасов и триллеров.

Звуковой дизайн "2001: Космическая одиссея" — Кубрик отказался от традиционного саундтрека в пользу классической музыки и полной тишины космоса, показав, что иногда отсутствие звука работает лучше, чем его присутствие.

— Кубрик отказался от традиционного саундтрека в пользу классической музыки и полной тишины космоса, показав, что иногда отсутствие звука работает лучше, чем его присутствие. Звуковые ландшафты "Сталкера" — Тарковский использовал минималистичные, почти гипнотические звуки для создания отчужденной атмосферы Зоны.

— Тарковский использовал минималистичные, почти гипнотические звуки для создания отчужденной атмосферы Зоны. Субъективный звук в "Спасти рядового Райана" — Спилберг и его команда воссоздали эффект контузии, глухоты и шума в ушах, погружая зрителя в физический опыт войны.

— Спилберг и его команда воссоздали эффект контузии, глухоты и шума в ушах, погружая зрителя в физический опыт войны. "Прибытие" — звук инопланетного языка, созданный путем манипуляций с животными звуками и сигналами китов.

Особенно революционным было звуковое оформление "Звёздных войн" (1977), где Бен Бертт создал целый звуковой мир с нуля. Светловые мечи, бластеры, звук гиперпрыжка — все эти эффекты стали канонами научно-фантастического кино. Для создания звука светового меча Бертт комбинировал гудение старого телевизионного проектора с жужжанием микрофона, поднесенного близко к акустической системе.

Техники создания запоминающихся аудиоэффектов

Создание запоминающегося звукового эффекта — это искусство на стыке технического мастерства и творческого видения. Современные звукорежиссёры используют множество техник, от традиционной фолли-записи до продвинутого синтеза и цифровой обработки. 🎧

Фолли (Foley) — это техника создания и записи повседневных звуковых эффектов в студии постпроизводства. Названная в честь пионера звука Джека Фолли, эта практика включает в себя запись шагов, скрипов дверей, шуршания одежды и других бытовых звуков. Фолли-артисты используют разнообразные предметы для имитации звуков: кокосовые скорлупы для лошадиных копыт, хруст кочана салата для ломающихся костей или замороженные одеяла для звуков снега.

Полевые записи — другой важнейший компонент создания уникальных звуков. Звукорежиссёры отправляются в экспедиции, чтобы записать природные звуки, механизмы или специфические акустические условия. Так, для фильма "Король Лев" (1994) звукорежиссёр записывал настоящих львов в африканской саванне.

Метод "звукового слияния" — объединение нескольких источников в один комплексный звук — часто используется для создания эффектов, которые невозможно найти в реальности. Классический пример — рёв тираннозавра из "Парка юрского периода" (1993), созданный звукорежиссером Гэри Райдстромом из комбинации рёва слона, аллигатора и тигра.

Марина Соколова, саунд-дизайнер Однажды я работала над историческим фильмом, действие которого происходило в 19 веке. Нам требовалось воссоздать звуки старинных механизмов, в том числе особого токарного станка того времени. Никаких аудиозаписей, естественно, не сохранилось, а современные станки звучат совсем иначе. Решение пришло неожиданно: я объединила звуки старой швейной машинки Singer, механической кофемолки и деревянных шестерёнок старинных часов. Затем наложила тонкий слой скрипа дерева и металлический перезвон. Звук получился настолько аутентичным, что консультант-историк был изумлен: "Это невероятно! Именно так и звучали эти устройства по описаниям современников". Иногда историческая достоверность в звуке — это не документальная точность, а грамотная иллюзия, соответствующая ожиданиям аудитории.

Цифровая обработка и манипуляция — ещё один ключевой инструмент. Pitch shifting (изменение высоты тона), time stretching (растяжение времени звучания), реверсирование и наложение эффектов могут полностью преобразить исходный звук. Для создания голоса ВАЛЛ-И в одноименном мультфильме (2008) звукодизайнер Бен Бертт использовал свой собственный голос, обработанный через синтезатор.

Техника Применение Пример из фильма Фолли Создание повседневных звуков в студии Шаги в "Бойцовском клубе" (1999) Звуковое слияние Комбинация разных источников звука Хищник в "Хищнике" (1987) — смесь змеи, свиньи и тигра Полевые записи Запись аутентичных звуков в реальных условиях Звуки джунглей в "Апокалипсис сегодня" (1979) Цифровая обработка Манипуляции со звуком с помощью программного обеспечения Трансформация роботов в "Трансформерах" (2007) Синтез звука Создание звуков с нуля с помощью синтезаторов Электронные звуки в "Трон: Наследие" (2010)

Синтез звука — создание аудиоэффектов "с нуля" с помощью синтезаторов и специального программного обеспечения — особенно популярен в научно-фантастических фильмах. Знаменитый эффект "Звук THX" (Deep Note), созданный Джеймсом Энди Муром в 1983 году, был полностью синтезирован на компьютере из 30 голосов, движущихся от случайных частот к гармоничному аккорду.

Влияние знаковых звуков на киноязык и восприятие

Знаковые звуковые эффекты давно вышли за рамки фильмов, в которых они впервые появились, и стали частью общей культуры. Их влияние на киноязык и зрительское восприятие трудно переоценить. 🎬

Психологическое воздействие звука в кино основано на нескольких механизмах. Во-первых, звук может напрямую вызывать эмоциональные реакции, минуя рациональное осмысление. Низкочастотные звуки создают ощущение тревоги и напряжения, воздействуя на лимбическую систему мозга. Именно поэтому звуковой дизайн фильмов ужасов часто использует инфразвук — частоты ниже порога человеческого слуха, вызывающие чувство беспокойства.

Звук также формирует ожидания аудитории через звуковые ассоциации. Режиссеры и звукорежиссеры могут использовать это для создания как подтверждения, так и контрапункта. Известный пример — сцена из "Заводного апельсина" Стэнли Кубрика, где жестокое насилие сопровождается жизнерадостной классической музыкой, создавая шокирующий диссонанс.

Звуковые лейтмотивы — повторяющиеся звуки, ассоциирующиеся с конкретными персонажами илиSituations (тема Дарта Вейдера, звук приближающейся акулы в "Челюстях")

— повторяющиеся звуки, ассоциирующиеся с конкретными персонажами илиSituations (тема Дарта Вейдера, звук приближающейся акулы в "Челюстях") Диегетический и недиегетический звук — разграничение между звуками, источник которых находится в мире фильма, и теми, что слышны только зрителю

— разграничение между звуками, источник которых находится в мире фильма, и теми, что слышны только зрителю Звуковые аттракционы — специфические звуковые моменты, созданные для усиления зрительского впечатления (взрывы в фильмах Майкла Бэя)

— специфические звуковые моменты, созданные для усиления зрительского впечатления (взрывы в фильмах Майкла Бэя) Звуковые цитаты — использование узнаваемых звуков из других фильмов как отсылку или дань уважения

Культовые звуки создают узнаваемый "аудиобренд" фильма или целой франшизы. Когда вы слышите характерные три ноты из "Челюстей" (1975), даже без визуального ряда возникает образ акулы и ощущение опасности. Точно так же звуковой эффект TARDIS из сериала "Доктор Кто" мгновенно переносит фанатов во вселенную шоу.

Интересный феномен — когда звуковые эффекты становятся частью культурного кода и воспроизводятся в пародиях, рекламе и даже повседневной жизни. Звук уведомления из мессенджера может быть основан на звуке коммуникатора из "Звёздного пути", а звук открывающейся двери в научно-фантастическом фильме — отсылкой к "Звёздным войнам".

Звуковые дизайнеры осознают эту культурную силу звука и часто закладывают в свои работы многослойные значения. Например, в фильме "ВАЛЛ-И" звуки роботов не только отражают их функции, но и помогают выстроить эмоциональную связь с неговорящими персонажами. А в "Бегущем по лезвию 2049" звуковой дизайн Тео Грина усиливает темы памяти, идентичности и искусственности через сложные текстуры и звуковые ландшафты.

Практическое применение культовых аудиоэффектов в кино

Знание классических звуковых эффектов и понимание техник их создания — ценный ресурс для современных кинематографистов. Практическое применение этих знаний может значительно повысить качество звукового оформления фильма даже при ограниченном бюджете. 🔊

Для начинающих звукорежиссёров и независимых кинопроизводителей важно понимать, что качественный звук часто важнее качественного изображения. Зрители могут простить некоторые визуальные несовершенства, но плохой звук мгновенно разрушает погружение. Вот несколько практических советов по применению знаковых техник звукового дизайна:

Создавайте звуковую библиотеку — записывайте интересные звуки везде, где только можно, они могут пригодиться в самых неожиданных ситуациях

— записывайте интересные звуки везде, где только можно, они могут пригодиться в самых неожиданных ситуациях Экспериментируйте с обработкой — даже простые звуки могут превратиться в уникальные эффекты при правильной обработке (реверс, замедление, питч-шифтинг)

— даже простые звуки могут превратиться в уникальные эффекты при правильной обработке (реверс, замедление, питч-шифтинг) Изучайте "рецепты" легендарных звуков — понимание того, как были созданы известные эффекты, поможет применить эти техники в собственных проектах

— понимание того, как были созданы известные эффекты, поможет применить эти техники в собственных проектах Используйте контрапункт — неожиданное сочетание звука и изображения может создать мощный эмоциональный эффект

— неожиданное сочетание звука и изображения может создать мощный эмоциональный эффект Помните о силе тишины — иногда отсутствие звука работает сильнее, чем его присутствие

Применение принципов звукового дизайна классических фильмов можно проследить в современных работах. Например, звуковое оформление "Дюны" (2021) Дени Вильнёва опирается на традицию "Звёздных войн", но создает собственный уникальный звуковой ландшафт. Звукорежиссёры Марк Манджини и Тео Грин использовали сочетание аналоговых и цифровых техник для создания звуков песчаных червей и орнитоптеров, вдохновляясь работой Бена Бертта, но не копируя её.

В фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015) звуковые дизайнеры создали "симфонию моторов" — каждое транспортное средство имеет свой уникальный звуковой характер, который отражает его внешний вид и функцию. Эта техника "одушевления" техники через звук напрямую восходит к работе над "Звёздными войнами", где каждый космический корабль имел свой звуковой "голос".

Для воссоздания атмосферы определенной эпохи звукорежиссёры часто используют "звуковые якоря" — характерные звуки, ассоциирующиеся с конкретным периодом. В сериале "Чернобыль" (2019) звуковой дизайнер Стефан Хеннингссон воссоздал атмосферу советской эпохи через специфические звуки техники, транспорта и коммунальных систем того времени.

Особенно интересно практическое применение знаковых техник в независимом кино, где ограниченные ресурсы компенсируются креативностью. Фильм "Тихое место" (2018) использует отсутствие звука как основной элемент повествования, следуя традиции Кубрика, но применяя её радикально новым способом.

Звуковое оформление фильма — это не просто техническая задача, а мощный инструмент повествования. Знаковые аудиоэффекты киноистории демонстрируют, как звук может передавать смыслы, недоступные изображению. От механического дыхания Дарта Вейдера до синтетических сигналов "Матрицы" — эти звуки создают эмоциональные связи с аудиторией, формируют культурные коды и расширяют выразительный язык кино. Внимательное изучение классических техник звукового дизайна позволяет современным творцам создавать собственные аудиоэффекты, которые, возможно, станут культовыми для будущих поколений.

