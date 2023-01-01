Создание мобильных игр с Unity: от установки до публикации

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, желающие освоить Unity для создания мобильных игр

Студенты и энтузиасты, интересующиеся геймдевом и цифровыми продуктами

Разработчики, ищущие практическое руководство по созданию и публикации мобильных игр Создание мобильных игр с Unity – это как превращение мечтателя в архитектора цифровых миров. 🎮 Разработка собственной игры больше не требует многолетнего изучения программирования или глубоких технических знаний. Unity предоставляет мощный и одновременно понятный инструментарий, открывающий двери в игровую индустрию каждому энтузиасту. Этот гид проведет вас от установки Unity Hub до публикации вашей первой мобильной игры, помогая избежать типичных ловушек и ускоряя ваше погружение в захватывающий мир геймдева.

Хотите создавать не только игры, но и другие цифровые продукты? Программа Обучение веб-разработке от Skypro даст вам прочный фундамент программирования, который отлично дополнит навыки работы с Unity. Понимание JavaScript и веб-технологий расширит ваши возможности в геймдеве, позволит создавать онлайн-компоненты игр и даже разрабатывать WebGL-проекты, доступные через браузер. Получите комплексное техническое образование и станьте универсальным разработчиком!

Установка Unity и настройка среды разработки

Правильная установка и настройка Unity – фундамент для успешной разработки мобильных игр. Этот процесс включает несколько ключевых шагов, которые обеспечат стабильную и эффективную работу.

Начнем с системных требований. Unity – требовательный инструмент, и для комфортной работы необходимо соответствующее оборудование:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования Операционная система Windows 10 (64-bit), macOS 10.13+ Windows 10/11 (64-bit), macOS 12+ CPU X64 с поддержкой SSE2 Intel i7/AMD Ryzen 7 или выше GPU Графика с DX10, DX11, DX12 Видеокарта с 4+ ГБ VRAM RAM 8 ГБ 16+ ГБ Хранилище SSD с 10+ ГБ свободного места SSD с 20+ ГБ свободного места

Процесс установки Unity выполняется через Unity Hub – центральное приложение для управления версиями Unity и проектами. Вот пошаговая инструкция для установки:

Скачайте Unity Hub с официального сайта Unity (unity.com) Установите Unity Hub, следуя инструкциям инсталлятора Запустите Unity Hub и создайте бесплатную учетную запись Unity ID (или войдите в существующую) Перейдите во вкладку "Installs" и нажмите "Add" Выберите стабильную версию Unity (рекомендуется LTS-версия для долгосрочных проектов) Выберите компоненты для установки, обязательно включая: Android Build Support (для Android-проектов)

iOS Build Support (для iOS-проектов, только на macOS)

Visual Studio (или другая среда разработки для C#)

Documentation Завершите установку и дождитесь скачивания всех компонентов

Антон Свиридов, разработчик мобильных игр с 5-летним стажем

Когда я только начинал работать с Unity, попытался сэкономить место на жёстком диске и не установил модули для мобильной разработки. Месяц проработал над своей первой игрой — простым платформером с котом, собирающим рыбку. Когда пришло время собрать билд для Android, я с ужасом обнаружил, что не могу этого сделать!

Пришлось устанавливать Android Build Support постфактум, но оказалось, что многие настройки проекта нужно было задавать с самого начала под мобильную платформу. Игра тормозила, интерфейс не масштабировался, а размер билда превышал все разумные пределы.

В итоге первую версию игры пришлось почти полностью переписать с учётом мобильной специфики. Теперь я всегда начинаю с правильной настройки среды разработки и точного понимания целевой платформы. Это сэкономило мне сотни часов на последующих проектах.

После установки необходимо настроить среду разработки для мобильных платформ:

Для Android-разработки:

Установите Java Development Kit (JDK) версии 8 или новее

Установите Android Studio и Android SDK

В Unity перейдите в Edit → Preferences → External Tools и укажите пути к JDK и Android SDK

Активируйте Developer Mode на вашем Android-устройстве для тестирования

Для iOS-разработки (только на macOS):

Установите последнюю версию Xcode с App Store

Создайте Apple Developer аккаунт (для публикации в App Store)

В Unity перейдите в Edit → Preferences → External Tools и проверьте, что Xcode определился автоматически

Дополнительные инструменты, которые стоит установить:

Git для контроля версий

Графический редактор (Photoshop, GIMP или Aseprite для пиксель-арта)

Аудиоредактор (Audacity для базовых нужд)

Blender для 3D-моделирования (если планируете создавать 3D-игры)

Основы интерфейса Unity для мобильной разработки

Интерфейс Unity может показаться сложным новичкам, но его понимание критически важно для эффективной работы. Рассмотрим ключевые элементы интерфейса и их роль в мобильной разработке. 📱

После создания нового проекта вы увидите основной интерфейс Unity, состоящий из нескольких панелей:

Scene View — визуальный редактор вашего игрового мира, где вы размещаете объекты

— визуальный редактор вашего игрового мира, где вы размещаете объекты Game View — предварительный просмотр игры как она будет выглядеть на устройстве

— предварительный просмотр игры как она будет выглядеть на устройстве Hierarchy — список всех объектов в текущей сцене

— список всех объектов в текущей сцене Project — браузер всех файлов вашего проекта

— браузер всех файлов вашего проекта Inspector — панель для просмотра и редактирования свойств выбранного объекта

— панель для просмотра и редактирования свойств выбранного объекта Console — отображает ошибки, предупреждения и другие сообщения

Особенности настройки Game View для мобильной разработки:

Измените разрешение в Game View, выбрав соответствующее мобильное устройство из списка (например, "iPhone X" или "Galaxy S10") Проверьте как игра выглядит в портретной и ландшафтной ориентации, переключаясь между ними Используйте кнопку "Scale" для проверки производительности при разных разрешениях экрана

Для мобильной разработки особенно важно настроить Project Settings. Перейдите в Edit → Project Settings и обратите внимание на следующие разделы:

Раздел настроек Важные параметры для мобильных игр Рекомендации Player Имя компании, имя продукта, идентификатор пакета Используйте формат com.вашакомпания.игра для ID пакета Quality Уровни качества для мобильных устройств Создайте отдельный профиль для мобильных платформ с оптимизированными настройками Physics Гравитация, слои столкновений Уменьшите частоту фиксированных обновлений для экономии батареи Time Целевая частота кадров 30 или 60 FPS в зависимости от типа игры и целевых устройств Graphics Конвейер рендеринга, настройки теней Используйте URP (Universal Render Pipeline) для оптимальной производительности

Одним из важнейших аспектов мобильной разработки является правильная настройка пользовательского интерфейса через Canvas. Для создания адаптивного UI:

Выберите GameObject → UI → Canvas для добавления нового холста

В Inspector выберите Canvas Scaler → Scale With Screen Size

Установите Reference Resolution (например, 1080x1920 для вертикальных игр)

Используйте Match Width or Height для определения стратегии масштабирования

Работайте с Anchors для закрепления элементов интерфейса относительно краев экрана

Важно также настроить Input Manager для мобильных устройств. Unity поддерживает следующие типы ввода для мобильных платформ:

Touch — обработка касаний экрана

Accelerometer — использование датчика ускорения

Gyroscope — использование гироскопа

Location Services — определение местоположения

Для эффективной работы с мобильными проектами, стоит настроить свой интерфейс Unity, создав специальный Layout. Перейдите в Window → Layouts → Save Layout и сохраните свою конфигурацию окон для удобной работы с мобильными проектами.

Создание первого проекта мобильной игры в Unity

Создание первой мобильной игры в Unity – увлекательный процесс, где теория превращается в практику. Начнем с создания нового проекта, ориентированного на мобильные платформы. 🚀

Запустите Unity Hub и нажмите "New Project" Выберите шаблон "2D" или "3D" в зависимости от типа игры (для начинающих рекомендуется 2D) Введите название проекта (например, "MyFirstMobileGame") Выберите расположение проекта на компьютере Нажмите "Create project"

После создания проекта первым шагом будет настройка его для мобильных платформ:

Перейдите в File → Build Settings Выберите "Android" или "iOS" в списке платформ Нажмите "Switch Platform" для изменения целевой платформы Нажмите на "Player Settings" для детальных настроек

Теперь создадим простую игру "Tap the Ball" – классическую аркаду, где нужно касаться падающих шариков для набора очков. Это отличный первый проект для понимания основ мобильной разработки.

Шаг 1: Создание игровой сцены

Создайте новую сцену: File → New Scene

Сохраните сцену: File → Save As → "GameScene"

Настройте камеру для мобильного экрана:

Выберите Main Camera в Hierarchy

Установите Size = 5 для ортографической камеры (для 2D)

Измените Background Color на приятный цвет (например, светло-голубой)

Шаг 2: Создание игровых объектов

Создадим простой шарик, который будет основным игровым элементом:

Для 2D проекта: GameObject → 2D Object → Sprite → Circle

Переименуйте объект в "Ball"

Добавьте компонент Rigidbody2D: Add Component → Physics 2D → Rigidbody 2D

Добавьте компонент Circle Collider 2D: Add Component → Physics 2D → Circle Collider 2D

Создадим пол, чтобы шарики не падали бесконечно:

GameObject → 2D Object → Sprite → Square

Переименуйте в "Floor"

Растяните по ширине, чтобы покрыть весь экран

Позиционируйте в нижней части экрана

Добавьте Box Collider 2D: Add Component → Physics 2D → Box Collider 2D

Шаг 3: Создание скриптов

Создадим скрипт для управления поведением шарика:

В Project создайте папку "Scripts" Правый клик → Create → C# Script → "BallController" Откройте скрипт двойным щелчком

Базовый скрипт для шарика может выглядеть так:

csharp Скопировать код using UnityEngine; public class BallController : MonoBehaviour { public float minForce = 5f; public float maxForce = 10f; private bool wasClicked = false; void Start() { // Применяем случайную силу при создании float randomForce = Random.Range(minForce, maxForce); GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(0, randomForce), ForceMode2D.Impulse); } void Update() { // Проверка касания по объекту if (Input.touchCount > 0 && !wasClicked) { Touch touch = Input.GetTouch(0); if (touch.phase == TouchPhase.Began) { Vector2 touchPosition = Camera.main.ScreenToWorldPoint(touch.position); Collider2D touchedCollider = Physics2D.OverlapPoint(touchPosition); if (touchedCollider == GetComponent<Collider2D>()) { GameManager.instance.AddScore(1); wasClicked = true; Destroy(gameObject, 0.1f); // Удаляем объект с небольшой задержкой } } } } }

Создадим скрипт GameManager для управления игровой логикой:

csharp Скопировать код using UnityEngine; using UnityEngine.UI; public class GameManager : MonoBehaviour { public static GameManager instance; public Text scoreText; public GameObject ballPrefab; public float spawnRate = 1f; private int score = 0; private float nextSpawnTime; void Awake() { if (instance == null) instance = this; } void Start() { nextSpawnTime = Time.time + spawnRate; UpdateScoreText(); } void Update() { // Спавним новые шарики с заданной частотой if (Time.time >= nextSpawnTime) { SpawnBall(); nextSpawnTime = Time.time + spawnRate; } } void SpawnBall() { // Создаем шарик в случайной позиции сверху экрана float randomX = Random.Range(-5f, 5f); Vector2 spawnPosition = new Vector2(randomX, 6f); Instantiate(ballPrefab, spawnPosition, Quaternion.identity); } public void AddScore(int points) { score += points; UpdateScoreText(); } void UpdateScoreText() { if (scoreText != null) scoreText.text = "Score: " + score; } }

Мария Игнатьева, преподаватель по разработке игр

На моём первом занятии со студентами мы создавали простой кликер для Android. Все шло по плану, пока не настало время тестирования на реальных устройствах. У половины группы игра не запускалась с ошибкой, которую я раньше не встречала.

Проблема была в том, что студенты использовали Input.GetMouseButtonDown() вместо системы обработки тачей для мобильных устройств. На эмуляторе всё работало отлично, но на реальных телефонах – полная тишина.

Пришлось срочно переписывать код, используя Input.touchCount и Input.GetTouch(). Мы также добавили проверку платформы:

csharp Скопировать код if (Application.platform == RuntimePlatform.Android || Application.platform == RuntimePlatform.IOS) { // Код для обработки тачей } else { // Код для мыши при тестировании в редакторе }

Этот случай стал отличным уроком для всей группы: всегда думайте о целевой платформе с самого начала и тестируйте на реальных устройствах как можно раньше.

Шаг 4: Создание пользовательского интерфейса

Создайте Canvas: GameObject → UI → Canvas

Добавьте Text для отображения счета: правый клик на Canvas → UI → Text

Настройте Text:

Перетащите в верхний левый угол экрана

Увеличьте размер шрифта до 24

Измените текст на "Score: 0"

Шаг 5: Настройка префабов и игровой логики

Создайте префаб шарика: Создайте папку "Prefabs" в Project

Перетащите объект Ball из Hierarchy в папку Prefabs

Прикрепите скрипт BallController к префабу Создайте пустой GameObject и назовите его "GameManager" Прикрепите скрипт GameManager к этому объекту Настройте ссылки в Inspector: Перетащите префаб Ball в поле ballPrefab

Перетащите Text со счетом в поле scoreText

Теперь у нас есть базовая игра, где шарики спавнятся сверху экрана, а игрок должен касаться их для получения очков. Это основа, которую можно расширять, добавляя новые механики, визуальные эффекты и звуки.

Адаптация игры под мобильные устройства

Адаптация игры под мобильные устройства – критически важный этап, определяющий успех вашего проекта. Давайте рассмотрим основные аспекты оптимизации и адаптации. 📲

Оптимизация производительности

Мобильные устройства имеют ограниченные ресурсы по сравнению с ПК, поэтому оптимизация критически важна:

Графика и текстуры:

Используйте текстуры с размерами, кратными степени 2 (128x128, 256x256, 512x512)

Включите сжатие текстур (Edit → Project Settings → Quality)

Используйте формат Sprite Atlas для 2D-игр

Ограничьте разрешение текстур для мобильных устройств

3D-модели:

Используйте низкополигональные модели

Ограничьте количество материалов на модель

Используйте LOD (Level of Detail) для дальних объектов

Освещение:

Предпочитайте запеченное (baked) освещение вместо реального времени

Ограничьте количество динамических источников света

Используйте легковесные шейдеры

Скрипты и логика:

Оптимизируйте обновления в Update() – не выполняйте тяжелые вычисления каждый кадр

Используйте Object Pooling вместо Instantiate/Destroy для часто создаваемых объектов

Минимизируйте использование FindObjectOfType() и GameObject.Find()

Используйте профайлер Unity для выявления проблемных мест

Адаптация под разные экраны

Мобильные устройства имеют разнообразные размеры и соотношения сторон экранов:

Для 2D-игр:

Используйте ортографическую камеру с динамическим размером (Camera.orthographicSize)

Примените Safe Area для учета вырезов (notch) и закругленных углов экрана

Создавайте фоны с запасом по краям для разных соотношений сторон

Для UI:

Используйте Canvas Scaler в режиме "Scale With Screen Size"

Правильно настраивайте якоря (anchors) и отступы элементов

Тестируйте UI на различных разрешениях в Game View

Создайте динамические layouts, которые адаптируются под различные размеры экранов

Оптимизация энергопотребления

Высокое энергопотребление – одна из главных причин негативных отзывов для мобильных игр:

Ограничьте частоту кадров (30-60 FPS в зависимости от типа игры) Используйте Application.targetFrameRate для установки лимита FPS Оптимизируйте физику (увеличьте Fixed Timestep в настройках Time) Уменьшите количество Update() вызовов, используя корутины или таймеры Отключайте ненужные компоненты, когда они не используются

Адаптация под мобильный ввод

Мобильные устройства имеют сенсорный ввод вместо мыши и клавиатуры:

Тип мобильного ввода Применение Код-пример Тачи (касания) Базовый ввод для большинства мобильных игр if (Input.touchCount > 0) {<br>Touch touch = Input.GetTouch(0); } Мультитач Продвинутый ввод для масштабирования, вращения for (int i = 0; i < Input.touchCount; i++) {<br>Touch touch = Input.GetTouch(i); } Акселерометр Управление наклоном устройства Vector3 acceleration = Input.acceleration; Гироскоп Точное определение ориентации устройства Input.gyro.enabled = true;<br>Quaternion attitude = Input.gyro.attitude; Виртуальные кнопки/джойстики Эмуляция классических элементов управления Реализуется через UI элементы с событиями

При разработке системы управления учитывайте следующее:

Делайте сенсорные области достаточно большими (рекомендуется минимум 44x44 пикселя)

Добавляйте визуальную обратную связь при касании

Учитывайте, что пальцы пользователя могут закрывать часть экрана

Реализуйте поддержку жестов (свайп, пинч, тап) для интуитивного управления

Оптимизация размера сборки

Размер приложения критически важен — пользователи неохотно скачивают большие игры:

Используйте сжатие ресурсов в Player Settings Удаляйте неиспользуемые ассеты из финальной сборки Применяйте Asset Bundles для загрузки контента по требованию Уменьшайте разрешение текстур и качество аудио для мобильных платформ Используйте Code Stripping для удаления неиспользуемого кода

Тестирование на разных устройствах

Важно тестировать игру на различных устройствах, охватывая разные:

Операционные системы (Android, iOS) и их версии

Размеры экранов и разрешения

Производительность устройств (высокую, среднюю, низкую)

Unity Remote 5 – удобный инструмент для быстрого тестирования на реальном устройстве без создания полноценной сборки.

Тестирование и публикация мобильной игры

Тестирование и публикация – завершающие этапы разработки, требующие особого внимания и подхода. Правильно проведенное тестирование и грамотная публикация значительно повышают шансы на успех вашей мобильной игры. 🎯

Тестирование мобильной игры

Тестирование мобильных игр имеет свою специфику и требует системного подхода. Рассмотрим основные виды тестирования:

Функциональное тестирование:

Проверка всех игровых механик и взаимодействий

Тестирование пользовательского интерфейса

Проверка сохранения/загрузки данных

Тестирование внутриигровых покупок (если есть)

Производительность:

Измерение FPS (частоты кадров) на различных устройствах

Мониторинг использования памяти и CPU

Проверка на утечки памяти при длительной игре

Тестирование на устройствах низкого, среднего и высокого классов

Совместимость:

Тестирование на различных версиях ОС (Android 7-14, iOS 12-17)

Проверка на различных разрешениях экрана и их соотношениях

Тестирование на устройствах с вырезами и закругленными углами экрана

Пользовательское тестирование:

Закрытое бета-тестирование с ограниченной группой пользователей

Открытое бета-тестирование через TestFlight (iOS) или Google Play Beta (Android)

Сбор и анализ обратной связи от тестировщиков

Инструменты для тестирования в Unity:

Unity Profiler: Анализирует производительность игры, выявляя проблемные места в коде и ресурсах Unity Remote 5: Позволяет тестировать игру на реальном устройстве через USB, используя редактор Unity Device Simulator: Эмулирует различные мобильные устройства прямо в редакторе Firebase Test Lab: Облачный сервис для автоматического тестирования на множестве реальных устройств Memory Profiler: Детальный анализ использования памяти для выявления утечек

Подготовка к публикации

Перед публикацией необходимо выполнить ряд важных шагов:

Убедитесь, что игра соответствует требованиям магазинов приложений: Корректная обработка жизненного цикла приложения (пауза/возобновление)

Отсутствие критических ошибок и вылетов

Соблюдение политик конфиденциальности Подготовьте маркетинговые материалы: Иконка приложения (различные размеры для разных платформ)

Скриншоты (в высоком качестве, демонстрирующие ключевые особенности игры)

Промо-видео (короткий трейлер, показывающий геймплей)

Описание игры и ключевые слова для поисковой оптимизации Настройте монетизацию (если планируется): Внутриигровые покупки через IAP (In-App Purchases)

Рекламу с помощью AdMob, Unity Ads или других сервисов

Подписочную модель или премиум-версию Интегрируйте аналитику для отслеживания поведения пользователей: Game Analytics, Firebase Analytics или Amplitude

Системы отслеживания ошибок (Crashlytics)

Создание сборки для публикации

Процесс создания финальной сборки отличается для Android и iOS:

Для Android:

Перейдите в File → Build Settings → Android Настройте Bundle Identifier (com.yourcompany.gamename) Настройте версию приложения и номер сборки Выберите минимальную версию Android (рекомендуется 6.0 или выше) Создайте keystore для подписи приложения (Player Settings → Publishing Settings) Выберите IL2CPP как Scripting Backend для лучшей защиты кода Нажмите "Build" или "Build And Run" для создания APK/AAB файла

Для iOS (требуется Mac):

Перейдите в File → Build Settings → iOS Настройте Bundle Identifier и версию приложения Выберите минимальную версию iOS (рекомендуется 12.0 или выше) Настройте параметры подписи в Xcode (Automatic или Manual) Нажмите "Build" для создания Xcode проекта Откройте проект в Xcode, выполните финальные настройки и выполните архивацию

Публикация в магазинах приложений

Процесс публикации отличается для Google Play и App Store:

Google Play (Android):

Создайте аккаунт разработчика в Google Play Console (единоразовый платеж $25)

Создайте новое приложение и заполните информацию о нем

Загрузите APK или AAB файл в раздел Production, Open testing или Closed testing

Заполните страницу магазина (описание, скриншоты, иконки, видео)

Настройте ценообразование и распространение (страны, возрастные ограничения)

Отправьте на проверку (обычно занимает 1-2 дня)

App Store (iOS):

Создайте аккаунт разработчика в Apple Developer Program (ежегодная плата $99)

Создайте новое приложение в App Store Connect

Загрузите сборку через Xcode или Application Loader

Заполните страницу приложения (описание, скриншоты, ключевые слова)

Настройте ценообразование и доступность

Отправьте на проверку (обычно занимает 1-3 дня, но может быть дольше)

Поддержка после запуска

После публикации работа с игрой только начинается:

Регулярно анализируйте отзывы пользователей и реагируйте на них Отслеживайте метрики (удержание, конверсию, доход) через аналитику Выпускайте обновления с исправлениями ошибок и новым контентом Оптимизируйте ASO (App Store Optimization) для лучшей видимости в магазинах Планируйте маркетинговые кампании и кросс-промо с другими разработчиками

Помните, что первая версия игры — это только начало пути. Успешные мобильные игры постоянно развиваются, адаптируясь к потребностям аудитории и изменениям рынка.

Создание мобильной игры в Unity – это мощный старт в мир игровой разработки. Вы получили все необходимые инструменты: от установки среды до публикации в магазинах приложений. Важно помнить, что первый проект – это всегда эксперимент и обучение. Не стремитесь сразу создать хит, фокусируйтесь на приобретении навыков и понимании процесса. С каждой новой игрой ваши возможности будут расширяться, а идеи – становиться смелее и оригинальнее. Игровая разработка – это марафон, а не спринт, и постоянная практика – единственный путь к мастерству.

Читайте также