5 надежных способов проверить FPS в играх: как измерить и повысить

Для кого эта статья:

Геймеры, заинтересованные в оптимизации своей игровой производительности

Пользователи ПК, желающие улучшить свои знания о технических аспектах и мониторинге FPS

Люди, стремящиеся к карьерным возможностям в области IT и анализа данных Низкий FPS может превратить захватывающую битву в слайд-шоу из застывших кадров, где вы успеваете лишь наблюдать за собственным поражением. Я сам прошел путь от разочарований к стабильным 144 кадрам в секунду, и поверьте — разница колоссальна. Знание точных показателей FPS — первый шаг к диагностике проблем производительности и их устранению. В этой статье я расскажу о пяти надежных инструментах для измерения частоты кадров и поделюсь проверенными методами оптимизации, которые позволят вам выжать максимум из вашего железа. 🎮

Почему важно измерять FPS в компьютерных играх

FPS (Frames Per Second) — это количество кадров, которое ваш компьютер способен обработать и вывести на экран за одну секунду. Этот показатель напрямую влияет на плавность изображения и комфорт игрового процесса. Чем выше FPS, тем более отзывчивым будет управление и тем более плавной будет картинка.

Существует четкая корреляция между показателями FPS и игровой результативностью, особенно в соревновательных дисциплинах:

30 FPS — минимально приемлемый уровень для казуальных игр

60 FPS — золотой стандарт для большинства игровых жанров

144+ FPS — преимущество в киберспортивных дисциплинах

240+ FPS — уровень профессиональных игроков в CS GO, Valorant и других шутерах

Регулярное измерение FPS помогает отслеживать производительность системы после обновлений драйверов, игровых патчей или смены настроек графики. Это также незаменимый инструмент при разгоне видеокарты или процессора, позволяющий наглядно видеть, насколько эффективны ваши манипуляции с железом.

Максим Соколов, киберспортивный тренер Один из моих учеников жаловался на нестабильность в CS GO — иногда он играл как бог, а порой не мог попасть даже по стоящему противнику. Мы провели тест FPS и обнаружили критические просадки кадров во время перестрелок. Оказалось, процессор перегревался из-за забитого кулера. После чистки системы охлаждения и применения новой термопасты частота кадров стабилизировалась на отметке 180+ FPS. Результаты не заставили себя ждать — через месяц парень поднялся с Silver Elite до Master Guardian II. Мораль проста: нельзя улучшить то, что нельзя измерить.

Топ-5 программ для теста FPS на ПК

Для точного измерения производительности в играх существует несколько специализированных программ, каждая со своими преимуществами и недостатками. Я протестировал десятки инструментов и отобрал пять лучших решений, которые подойдут как новичкам, так и опытным пользователям.

Название Основные функции Нагрузка на систему Доступность MSI Afterburner Мониторинг FPS, загрузки GPU/CPU, температуры, разгон Низкая (2-3%) Бесплатно FRAPS Счетчик FPS, запись видео, скриншоты Средняя (5-7%) Бесплатно/Платно GeForce Experience Встроенный оверлей, запись, оптимизация Низкая (1-2%) Бесплатно (требуется NVIDIA) Steam Overlay Простой счетчик FPS Минимальная (>1%) Бесплатно RTSS (Rivatuner) Продвинутая аналитика, ограничение FPS Низкая (2-3%) Бесплатно

MSI Afterburner в комплекте с Rivatuner Statistics Server (RTSS) предлагает наиболее полный набор инструментов при минимальном влиянии на производительность. FRAPS остается классическим решением, но его развитие практически остановилось. Встроенные решения от Steam и NVIDIA отлично подходят для быстрой проверки FPS без установки дополнительного ПО.

При выборе программы для проверки FPS следует учитывать несколько факторов:

Совместимость с играми — некоторые программы могут некорректно работать с определенными тайтлами

— некоторые программы могут некорректно работать с определенными тайтлами Влияние на производительность — измерительные инструменты сами потребляют ресурсы

— измерительные инструменты сами потребляют ресурсы Возможность записи результатов — для детального анализа важно иметь историю показателей

— для детального анализа важно иметь историю показателей Дополнительная метрика — помимо FPS полезно отслеживать фреймтайм, латентность кадров и микрозаикания

Для получения максимально точных результатов рекомендую запускать тест FPS на "чистой" системе — без фоновых программ и с актуальными драйверами видеокарты. 🔍

MSI Afterburner: проверка FPS в играх с детализацией

MSI Afterburner — бесспорный лидер среди инструментов для мониторинга производительности игр. Его главное преимущество заключается в том, что он предоставляет не только показатели FPS, но и детальную информацию о работе всех компонентов системы в режиме реального времени.

Вот пошаговая инструкция по настройке проверки FPS с помощью MSI Afterburner:

Скачайте MSI Afterburner с официального сайта (в комплекте поставляется Rivatuner Statistics Server) Установите оба компонента, следуя инструкциям мастера установки Запустите MSI Afterburner и перейдите в раздел «Настройки» На вкладке «Мониторинг» найдите и активируйте следующие параметры: Framerate

CPU usage

GPU usage

GPU temperature

Memory usage Для каждого выбранного параметра отметьте опцию «Показывать в экранном меню» На вкладке «Экранное меню» настройте расположение информации и сочетание клавиш для отображения/скрытия оверлея Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки Запустите игру и активируйте оверлей выбранной комбинацией клавиш (по умолчанию это Ctrl+Shift+O)

MSI Afterburner также позволяет записывать историю измерений в файл лога, что особенно полезно для выявления проблемных сцен в играх, где происходят просадки FPS. Для этого в настройках мониторинга необходимо активировать опцию «Вести журнал истории» для нужных параметров.

Антон Игнатьев, технический консультант Недавно работал с клиентом, который собрал мощный игровой ПК: Ryzen 7 5800X, RTX 3080, 32 ГБ оперативной памяти. Но в Cyberpunk 2077 с включенным рейтрейсингом он столкнулся с раздражающими фризами. Стандартный счетчик FPS показывал приемлемые 70-80 кадров, но игра явно "подтормаживала". Мы настроили детальный мониторинг через MSI Afterburner и обнаружили, что проблема не в средних показателях FPS, а в 1% и 0.1% низких значениях, которые опускались до 25-30 кадров. Причиной оказался некорректный профиль энергопотребления в BIOS материнской платы. После переключения с режима "сбалансированный" на "производительность" и тонкой настройки кривых вентиляторов низкие показатели FPS поднялись до 50+, что полностью устранило заметные фризы.

Важное преимущество MSI Afterburner — возможность не только измерять, но и ограничивать FPS в играх через Rivatuner. Это бывает полезно в ситуациях, когда требуется стабильность частоты кадров или снижение нагрузки на видеокарту для уменьшения энергопотребления и температуры.

Дополнительные возможности MSI Afterburner для углубленного анализа производительности:

Фреймтайм-график — показывает время рендеринга каждого кадра, что помогает выявить микрозаикания

— показывает время рендеринга каждого кадра, что помогает выявить микрозаикания Бенчмаркинг — позволяет сравнивать производительность до и после изменения настроек

— позволяет сравнивать производительность до и после изменения настроек Профили разгона — возможность создать отдельные профили настроек видеокарты для разных игр

— возможность создать отдельные профили настроек видеокарты для разных игр Пользовательские графики — создание собственных комбинаций параметров для мониторинга

Steam и GeForce Experience: встроенные счетчики FPS

Не всегда требуется устанавливать стороннее ПО для проверки FPS в играх. Платформы Steam и NVIDIA GeForce Experience предлагают встроенные решения, которые идеально подходят для быстрого теста FPS без дополнительных настроек.

Настройка счетчика FPS в Steam:

Откройте Steam и перейдите в «Настройки» (Settings) через выпадающее меню в верхнем левом углу В разделе «Игровой процесс» (In-Game) найдите опцию «Внутриигровой счетчик FPS» (In-game FPS counter) Выберите расположение счетчика на экране из выпадающего меню (рекомендуется верхний левый угол) При желании активируйте опцию «Высокий контраст» для лучшей видимости цифр Нажмите «ОК» для сохранения настроек Запустите любую игру из библиотеки Steam — счетчик FPS появится автоматически

Преимущество счетчика Steam заключается в его простоте и минимальном влиянии на производительность. Однако он показывает только текущее значение FPS без дополнительной аналитики и работает исключительно с играми, запущенными через Steam.

Настройка счетчика FPS в NVIDIA GeForce Experience:

Убедитесь, что у вас установлена актуальная версия GeForce Experience Запустите программу и войдите в свою учетную запись NVIDIA Нажмите на значок настроек (шестеренку) в правом верхнем углу Перейдите во вкладку «Общие» (General) Включите опцию «Внутриигровой оверлей» (In-Game Overlay) Запустите любую игру и нажмите комбинацию клавиш Alt+Z для вызова оверлея Выберите «Настройки» (Settings), затем «HUD» (Heads-up Display) Активируйте опцию «FPS Counter» и выберите расположение на экране Закройте меню, счетчик FPS останется на экране

NVIDIA GeForce Experience предлагает более функциональное решение, позволяя не только отслеживать FPS, но и записывать игровой процесс, делать скриншоты и применять автоматические оптимизации графических настроек. Недостаток — работает только с видеокартами NVIDIA.

Функция Steam FPS Counter NVIDIA GeForce Experience AMD Radeon Software Совместимость Игры Steam Все игры + NVIDIA GPU Все игры + AMD GPU Показатели Только текущий FPS FPS, время кадра, метрики GPU FPS, загрузка GPU/CPU Запись данных Нет Да (Performance Overlay) Да (Performance Monitoring) Влияние на FPS Минимальное (<1%) Низкое (1-3%) Низкое (1-3%) Дополнительные возможности Нет Запись, оптимизация, фильтры Запись, оптимизация, стриминг

Для владельцев видеокарт AMD существует аналогичное решение — AMD Radeon Software, которое предоставляет встроенный счетчик FPS и набор инструментов для оптимизации. Активировать его можно сочетанием клавиш Alt+R и выбором соответствующих опций в разделе «Performance».

Встроенные решения идеально подходят для пользователей, которым требуется просто контролировать FPS без углубленного анализа. При этом они практически не влияют на производительность и не требуют дополнительной настройки. 📊

Проверка FPS в CS GO и других популярных играх

CS GO и многие другие популярные игры предлагают встроенные инструменты для проверки FPS, которые могут дать более точную информацию о производительности, чем сторонние программы. Рассмотрим настройку проверки FPS для наиболее популярных соревновательных тайтлов.

Проверка FPS в CS GO через консоль:

Активируйте консоль разработчика в настройках игры (Настройки → Игра → Включить консоль разработчика) Откройте консоль клавишей ~ (тильда) во время игры Введите команду net_graph 1 для отображения базовой информации о FPS Для более детального отчета используйте net_graph 3 , что добавит данные о сетевом соединении Чтобы изменить позицию графика, используйте команды: net_graphheight X — вертикальное положение (X = число пикселей)

— вертикальное положение (X = число пикселей) net_graphpos X — горизонтальное положение (X = 0-3, где 0 = левый край, 3 = правый край) Для постоянного отображения FPS добавьте net_graph 1 в файл autoexec.cfg

Помимо стандартного net_graph , CS GO предлагает специальный режим бенчмаркинга для тестирования максимальной производительности. Для запуска тестирования FPS выполните следующие действия:

Откройте консоль и введите map de_dust2 (или любую другую карту) После загрузки карты введите sv_cheats 1 для включения консольных команд Затем введите bot_kick all для удаления ботов Запустите бенчмарк командой bench 60 (где 60 — время теста в секундах) По завершении теста в консоли появятся результаты с минимальными, максимальными и средними значениями FPS

Проверка FPS в Fortnite:

Откройте настройки игры (Settings) Перейдите в раздел «Видео» (Video) Прокрутите страницу вниз до раздела «Показать FPS» (Show FPS) Включите эту опцию Дополнительно можно активировать расширенную статистику в разделе «HUD» для отображения детальной информации о производительности

Проверка FPS в Valorant:

Запустите Valorant и откройте настройки Перейдите в раздел «Видео» (Video) Найдите опцию «Статистика клиента» (Client Stats) Выберите «Текст» (Text) или «График» (Graph) для отображения FPS Дополнительно можно включить расширенную статистику для отображения средних и минимальных значений FPS

Для более точного тестирования FPS в любых играх рекомендую использовать стандартизированные сценарии. В соревновательных шутерах это может быть прохождение определенного маршрута на карте или тестирование в режиме с большим количеством визуальных эффектов (дым, взрывы). 🔥

Важно помнить, что для объективной оценки производительности нужно проводить тест FPS в различных игровых сценариях:

Спокойные сцены — базовый показатель FPS в условиях минимальной нагрузки

— базовый показатель FPS в условиях минимальной нагрузки Интенсивные перестрелки — проверка стабильности при максимальной нагрузке

— проверка стабильности при максимальной нагрузке Масштабные локации — тестирование влияния дальности прорисовки на производительность

— тестирование влияния дальности прорисовки на производительность Различные погодные условия — в играх с динамической погодой важно проверять FPS при дожде, тумане и других эффектах

Отдельное внимание стоит уделить измерению не только средних, но и минимальных значений FPS (1% и 0.1% low), так как именно они ответственны за ощущение «заикания» и фризов во время игры.

Как повысить показатели FPS после тестирования

После проведения теста FPS вы можете обнаружить, что производительность в играх ниже желаемой. К счастью, существует множество способов повысить частоту кадров без замены компонентов компьютера. Вот наиболее эффективные методы оптимизации FPS, расположенные по степени их воздействия.

Оптимизация игровых настроек:

Снизьте разрешение — переход с 4K на 1440p или с 1440p на 1080p может дать прирост до 40-50% FPS

— переход с 4K на 1440p или с 1440p на 1080p может дать прирост до 40-50% FPS Отключите вертикальную синхронизацию — V-Sync ограничивает FPS частотой обновления монитора и добавляет задержку ввода

— V-Sync ограничивает FPS частотой обновления монитора и добавляет задержку ввода Уменьшите качество текстур — снижение с «Ультра» до «Высоких» часто дает +10-15% к FPS при минимальной потере визуального качества

— снижение с «Ультра» до «Высоких» часто дает +10-15% к FPS при минимальной потере визуального качества Отключите сглаживание — особенно MSAA и SSAA, которые сильно влияют на производительность

— особенно MSAA и SSAA, которые сильно влияют на производительность Снизьте дальность прорисовки — в играх с открытым миром это может значительно повысить FPS

Оптимизация системы:

Обновите драйверы видеокарты до последней версии — новые драйверы часто включают оптимизации для популярных игр Активируйте игровой режим Windows — это отключает фоновые процессы во время игры: Нажмите Win+I для открытия Параметров

Перейдите в раздел «Игры»

Включите «Игровой режим» Отключите накопительные эффекты Windows для освобождения ресурсов: Нажмите Win+R, введите sysdm.cpl и нажмите Enter

и нажмите Enter Перейдите на вкладку «Дополнительно»

В разделе «Быстродействие» нажмите «Параметры»

Выберите «Обеспечить наилучшее быстродействие» или вручную отключите визуальные эффекты Очистите систему от мусора с помощью встроенных инструментов или программ вроде CCleaner

Тонкая настройка видеокарты:

Используйте MSI Afterburner для умеренного разгона GPU и видеопамяти — это безопасно при корректных настройках: Увеличивайте частоту ядра GPU на 50-100 MHz за один шаг

Тестируйте стабильность после каждого изменения

Контролируйте температуру — она не должна превышать 80-85°C Настройте пользовательский профиль питания в панели управления NVIDIA или AMD: Установите режим «Предпочитать максимальную производительность»

Отключите энергосберегающие функции Ограничьте FPS немного ниже максимального значения — например, если ваша система выдает 80-120 FPS, ограничение на уровне 90 FPS может дать более стабильный геймплей без резких провалов

Аппаратные улучшения (если другие методы не помогли):

Добавьте оперативную память — увеличение с 8 до 16 ГБ может дать существенный прирост в современных играх

— увеличение с 8 до 16 ГБ может дать существенный прирост в современных играх Установите SSD , если вы все еще используете HDD — это уменьшит время загрузки и снизит возможные фризы при подгрузке текстур

, если вы все еще используете HDD — это уменьшит время загрузки и снизит возможные фризы при подгрузке текстур Улучшите систему охлаждения — перегрев часто приводит к автоматическому снижению частот компонентов (троттлингу)

— перегрев часто приводит к автоматическому снижению частот компонентов (троттлингу) Рассмотрите возможность апгрейда видеокарты — это наиболее затратный, но и самый эффективный способ повысить FPS

Важно подходить к оптимизации комплексно, начиная с бесплатных программных методов и постепенно переходя к аппаратным улучшениям, если это необходимо. В большинстве случаев правильная настройка игровых параметров и системы позволяет получить прирост FPS в пределах 20-40%. ⚡

Измерение и оптимизация FPS — это не просто погоня за цифрами, а путь к действительно плавному и отзывчивому игровому процессу. Начав с простого мониторинга показателей, вы неизбежно приходите к более глубокому пониманию работы вашей системы и возможностей ее улучшения. Помните: стабильные 60 FPS всегда лучше, чем скачки от 100 до 40. Экспериментируйте с настройками, следите за показателями и наслаждайтесь плавной игрой — ведь именно в этом заключается настоящее преимущество грамотной оптимизации.

