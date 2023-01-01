Графические редакторы для начинающих: выбор первой программы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие графические дизайнеры

Студенты и ученики, интересующиеся цифровым дизайном

Люди, планирующие смену профессии на графический дизайн Выбор первого графического редактора часто становится камнем преткновения для начинающих дизайнеров. Десятки программ, бесконечные дискуссии на форумах и противоречивые советы экспертов только усложняют решение. Стоит ли сразу погружаться в профессиональные пакеты вроде Adobe или начать с бесплатных альтернатив? Нужно ли осваивать 2D перед 3D? И самое главное — как не потратить месяцы на изучение инструмента, который окажется бесполезным для ваших задач? Давайте разберемся в многообразии графических редакторов и составим четкий план действий для новичков в мире цифрового дизайна. 🎨

Хотите быстро освоить все необходимые инструменты для работы в графическом дизайне? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro даст вам не только понимание основ 2D и 3D графики, но и практические навыки работы в профессиональных программах. Вместо самостоятельных попыток разобраться в десятках редакторов, вы получите структурированный путь от новичка до профессионала под руководством практикующих дизайнеров. Первые работы в портфолио уже через месяц обучения!

Основы графического дизайна и необходимые инструменты

Графический дизайн разделяется на два фундаментальных направления: 2D и 3D графика. Эти области требуют различных подходов и инструментов, но начинающему дизайнеру важно понимать основы обоих направлений. 📊

2D графика работает с двумерными изображениями и включает:

Растровую графику — изображения, состоящие из пикселей (фотографии, текстуры)

Векторную графику — изображения, построенные на математических формулах (логотипы, иконки, иллюстрации)

3D графика оперирует трехмерными объектами в виртуальном пространстве и включает:

Полигональное моделирование — создание объектов из множества многоугольников

Скульптинг — "лепка" виртуальных объектов подобно работе с глиной

Текстурирование — нанесение поверхностей на 3D модели

Риггинг и анимацию — создание "скелетов" и движения для моделей

Для эффективной работы в графическом дизайне необходимо минимальное техническое оснащение:

Оборудование Минимальные требования Рекомендуемые характеристики Компьютер Процессор i5/Ryzen 5, 8GB RAM Процессор i7/Ryzen 7+, 16-32GB RAM Видеокарта Интегрированная для 2D, GeForce GTX 1650 для простых 3D задач GeForce RTX серии или Radeon RX для профессиональной 3D работы Монитор 24" FullHD (1920×1080) с IPS матрицей 27"+ с разрешением QHD/4K, охватом 99% sRGB Периферия Компьютерная мышь Графический планшет, 3D-манипулятор

Независимо от выбранного направления, все начинающие дизайнеры должны освоить фундаментальные принципы:

Теорию цвета и композиции

Типографику и работу с шрифтами

Основы пользовательского опыта (UX)

Понимание форматов файлов и их применение

Эти знания универсальны и применимы в любом графическом редакторе, что делает их отличной отправной точкой для новичков.

Алексей Савинов, арт-директор и преподаватель графического дизайна Помню своего первого студента, Михаила, который пришел ко мне с вопросом: "С какой программы начать?" Он уже купил дорогущий компьютер и подписку на весь пакет Adobe, но провел месяц в попытках освоить одновременно Photoshop, Illustrator и After Effects, переключаясь между ними каждый день. В итоге — разочарование и мысли бросить дизайн. Мы сделали иначе: убрали все программы кроме Illustrator, выбрали одну задачу — создание простых иконок, и две недели работали только над этим. Через месяц Михаил делал довольно сложные векторные иллюстрации и только потом мы добавили Photoshop для работы с растровыми изображениями. Ключевой урок здесь — не распыляйтесь. Выберите одну программу, подходящую для конкретной задачи, и сосредоточьтесь на ней, прежде чем двигаться дальше.

Популярные программы для 2D графики: от бесплатных до профи

Выбор 2D редактора зависит от ваших задач и бюджета. Рассмотрим ключевые инструменты по категориям: 🖌️

Растровые редакторы — идеальны для работы с фотографиями, цифровой живописи и создания сложных многослойных изображений:

Adobe Photoshop — индустриальный стандарт с обширным функционалом для профессиональной работы

— индустриальный стандарт с обширным функционалом для профессиональной работы Affinity Photo — профессиональная альтернатива Photoshop с единоразовой оплатой

— профессиональная альтернатива Photoshop с единоразовой оплатой GIMP — мощный бесплатный редактор с открытым исходным кодом

— мощный бесплатный редактор с открытым исходным кодом Krita — бесплатный редактор, оптимизированный для цифровой живописи и иллюстрации

Векторные редакторы — необходимы для создания масштабируемой графики, логотипов, иконок и типографики:

Adobe Illustrator — профессиональный стандарт для векторной графики

— профессиональный стандарт для векторной графики Affinity Designer — мощная альтернатива Illustrator с разовой оплатой

— мощная альтернатива Illustrator с разовой оплатой Inkscape — бесплатный векторный редактор с открытым кодом

— бесплатный векторный редактор с открытым кодом Figma — облачный инструмент для дизайна интерфейсов с векторными возможностями

Комплексные редакторы — сочетают возможности растровой и векторной графики:

CorelDRAW Graphics Suite — профессиональный пакет с богатой историей и мощным функционалом

— профессиональный пакет с богатой историей и мощным функционалом Adobe Photoshop Elements — упрощенная версия Photoshop для начинающих

Программа Тип Стоимость Сложность освоения Идеально подходит для Adobe Photoshop Растровый От 2000₽/мес Высокая Профессиональная обработка фото, цифровая живопись GIMP Растровый Бесплатно Средняя Базовая обработка фото, монтаж Adobe Illustrator Векторный От 2000₽/мес Высокая Профессиональная работа с логотипами, иллюстрациями Inkscape Векторный Бесплатно Средняя Создание простых векторных иллюстраций и логотипов Figma Векторный/UI Бесплатно (базовая) Низкая Дизайн интерфейсов, прототипирование

Для новичков оптимальными стартовыми точками являются:

Для растровой графики: GIMP или Krita (бесплатно) либо Photoshop (по подписке)

GIMP или Krita (бесплатно) либо Photoshop (по подписке) Для векторной графики: Inkscape (бесплатно) либо Figma (бесплатно для базовой версии)

Inkscape (бесплатно) либо Figma (бесплатно для базовой версии) Для комплексного подхода: Affinity Photo и Designer (единоразовая покупка)

Выбирая первый редактор, ориентируйтесь на свои конкретные задачи. Если вы планируете работать с фотографиями — начните с растрового редактора. Для создания логотипов и иллюстраций — выбирайте векторный. При этом не стоит пренебрегать бесплатными альтернативами: многие из них обладают мощным функционалом, достаточным для профессионального использования.

Мир 3D графики: доступные инструменты для новичков

3D графика кажется сложной и недоступной для новичков, но современные инструменты значительно упростили вход в эту область. Давайте рассмотрим основные программы, подходящие для начинающих 3D-дизайнеров. 🎮

Универсальные 3D редакторы — инструменты, охватывающие весь рабочий процесс от моделирования до рендеринга:

Blender — мощный бесплатный 3D редактор с открытым кодом, поддерживающий весь процесс создания 3D графики

— мощный бесплатный 3D редактор с открытым кодом, поддерживающий весь процесс создания 3D графики Autodesk 3ds Max — профессиональный инструмент для моделирования, анимации и рендеринга

— профессиональный инструмент для моделирования, анимации и рендеринга Autodesk Maya — профессиональное решение для создания персонажей и анимации

— профессиональное решение для создания персонажей и анимации Cinema 4D — интуитивно понятный 3D редактор с относительно пологой кривой обучения

Специализированные 3D инструменты:

ZBrush/ZBrushCore — профессиональные инструменты для цифрового скульптинга

— профессиональные инструменты для цифрового скульптинга Substance Painter — специализированный редактор для текстурирования 3D моделей

— специализированный редактор для текстурирования 3D моделей Daz Studio — бесплатное ПО для создания и анимации человеческих фигур

— бесплатное ПО для создания и анимации человеческих фигур SketchUp — простой инструмент для 3D моделирования, ориентированный на архитектуру и интерьеры

Онлайн и мобильные решения:

Tinkercad — бесплатный браузерный инструмент для простого 3D моделирования

— бесплатный браузерный инструмент для простого 3D моделирования SculptGL — онлайн-инструмент для 3D скульптинга

— онлайн-инструмент для 3D скульптинга Nomad Sculpt — мощный мобильный инструмент для скульптинга на планшетах

Марина Коробова, 3D-художник и визуализатор Три года назад ко мне обратилась Екатерина, дизайнер интерьеров с 10-летним опытом. Она создавала потрясающие проекты, но конкуренты, использующие 3D-визуализацию, начали забирать клиентов. Екатерина была уверена, что освоение 3D — это годы обучения и сотни тысяч на программное обеспечение. Мы начали с Blender — полностью бесплатной программы. Первую неделю Екатерина только настраивала интерфейс и изучала навигацию. Через месяц она уже создавала простые модели мебели. Ключевой момент произошел, когда мы нашли бесплатные 3D модели на Blend Swap и TurboSquid, которые она могла модифицировать для своих проектов. Через три месяца она делала базовые визуализации для клиентов, а через полгода ее работы стали достаточно качественными, чтобы конкурировать с профессиональными визуализаторами. Самое важное открытие для нее — не нужно создавать все с нуля. Использование готовых ассетов и библиотек с последующей модификацией позволяет новичкам создавать впечатляющие проекты значительно быстрее.

Для новичков в 3D графике я рекомендую следующую стратегию:

Начните с Blender — это бесплатный инструмент с богатым функционалом, активным сообществом и множеством обучающих материалов Для архитектурной визуализации и интерьеров — попробуйте SketchUp для быстрого прототипирования Для создания персонажей — Daz Studio позволит быстро получить результат без глубоких знаний анатомии и моделирования Для цифровой скульптуры — начните с ZBrushCore или Nomad Sculpt на планшете

Помните, что в 3D графике важно не количество освоенных программ, а глубина понимания базовых концепций и принципов: топология моделей, материалы и текстурирование, освещение и композиция. Эти знания универсальны и применимы во всех 3D редакторах. 🧩

Критерии выбора подходящего ПО под конкретные задачи

Выбор правильного инструмента существенно влияет на эффективность работы и скорость достижения результатов. Рассмотрим ключевые критерии, которые помогут новичкам определиться с оптимальным программным обеспечением. 📋

1. Определите тип проектов, над которыми планируете работать:

Веб-дизайн — Figma, Adobe XD, Sketch

— Figma, Adobe XD, Sketch Полиграфия и брендинг — Adobe Illustrator, InDesign, Affinity Designer

— Adobe Illustrator, InDesign, Affinity Designer Обработка фотографий — Adobe Photoshop, Affinity Photo, Capture One

— Adobe Photoshop, Affinity Photo, Capture One Иллюстрация — Procreate (iPad), Clip Studio Paint, Adobe Fresco

— Procreate (iPad), Clip Studio Paint, Adobe Fresco Анимация — Adobe After Effects, Toon Boom Harmony, Spine

— Adobe After Effects, Toon Boom Harmony, Spine Архитектурная визуализация — SketchUp, V-Ray, Twinmotion

— SketchUp, V-Ray, Twinmotion Игровые ассеты — Blender, Maya, Substance Painter

2. Учитывайте технические ограничения:

Мощность вашего компьютера (процессор, оперативная память, видеокарта)

Операционная система (некоторые программы не работают на macOS или Linux)

Доступное дисковое пространство (3D пакеты и библиотеки ассетов требуют много места)

Наличие специального оборудования (графический планшет, 3D манипулятор)

3. Оцените финансовые возможности:

Модель распространения Преимущества Недостатки Примеры программ Подписка (ежемесячная/годовая) Всегда последние версии, облачное хранение, регулярные обновления Постоянные расходы, потеря доступа при отмене подписки Adobe Creative Cloud, Autodesk, Substance Разовая покупка Единоразовая оплата, долгосрочная экономия, постоянный доступ Ограниченные обновления, устаревание со временем Affinity Designer/Photo, Clip Studio Paint, Cinema 4D Бесплатное ПО Нулевые затраты, доступность, часто открытый код Ограниченная поддержка, не всегда полный функционал Blender, GIMP, Inkscape, Krita Freemium Базовый функционал бесплатно, плавный переход к профессиональным инструментам Ограничения в бесплатной версии могут мешать рабочему процессу Figma, DaVinci Resolve, Fusion 360 (для хобби)

4. Проанализируйте перспективы развития:

Спрос на специалистов, владеющих программой на рынке труда

Динамика развития программы и регулярность обновлений

Размер и активность сообщества пользователей

Количество и качество доступных обучающих материалов

5. Практические рекомендации по выбору ПО для конкретных задач:

Для веб-дизайна: начните с Figma — она бесплатна для базового использования, работает в браузере, имеет интуитивный интерфейс и мощные инструменты для прототипирования

начните с Figma — она бесплатна для базового использования, работает в браузере, имеет интуитивный интерфейс и мощные инструменты для прототипирования Для графического дизайна и верстки: Affinity Designer и Publisher предлагают высокую производительность и одноразовую оплату как альтернативу подписке Adobe

Affinity Designer и Publisher предлагают высокую производительность и одноразовую оплату как альтернативу подписке Adobe Для цифровой живописи: Krita предоставляет профессиональные кисти и функционал совершенно бесплатно

Krita предоставляет профессиональные кисти и функционал совершенно бесплатно Для 3D-новичков: Blender является универсальным бесплатным решением с огромным сообществом и обучающими материалами

При выборе программного обеспечения важно найти баланс между вашими текущими навыками, задачами, бюджетом и долгосрочными планами. Не стоит сразу инвестировать в дорогостоящие профессиональные решения, если вы только начинаете осваивать графический дизайн. Начните с бесплатных или доступных альтернатив, которые позволят понять базовые принципы и определить, подходит ли вам выбранное направление. 💼

С чего начать: пошаговая стратегия освоения графических программ

Освоение графических редакторов требует системного подхода. Предлагаю пошаговую стратегию, которая поможет новичкам эффективно изучать инструменты без перегрузки информацией. 🚀

Шаг 1: Определите свою специализацию и выберите ключевой инструмент

Проанализируйте, какой тип проектов вас интересует больше всего (логотипы, иллюстрации, UI/UX, 3D и т.д.)

Выберите одну базовую программу, соответствующую этой специализации

базовую программу, соответствующую этой специализации Сосредоточьтесь на ней минимум на 1-2 месяца, не переключаясь на другие инструменты

Шаг 2: Освойте интерфейс и базовые функции

Изучите расположение инструментов и основных панелей

Запомните ключевые горячие клавиши (они значительно ускоряют работу)

Разберитесь в системе слоев и организации файлов

Настройте рабочее пространство под свои задачи

Шаг 3: Практикуйтесь на микропроектах

Начните с очень простых задач (например, простая иконка в векторе или базовая цветокоррекция фото)

Постепенно усложняйте проекты, добавляя новые техники и инструменты

Следуйте обучающим туториалам, но адаптируйте их под собственные идеи

Создайте систему личных проектов, увеличивающихся в сложности

Шаг 4: Создайте свой первый полноценный проект

Определите реальную задачу (логотип для друга, дизайн визитки, простая 3D модель)

Проработайте весь процесс от идеи до финального результата

Документируйте свой процесс работы (это пригодится для портфолио)

Получите обратную связь от более опытных дизайнеров

Шаг 5: Расширяйте свой инструментарий

После уверенного освоения первой программы добавьте дополнительный инструмент, расширяющий ваши возможности

Изучите, как программы взаимодействуют между собой (например, Photoshop + Illustrator)

Осваивайте новые инструменты в контексте конкретных проектов, а не абстрактно

Оптимальная последовательность освоения программ для разных специализаций:

Для графического дизайнера: векторный редактор (Illustrator/Affinity Designer) → растровый редактор (Photoshop/Affinity Photo) → программа верстки (InDesign/Affinity Publisher)

векторный редактор (Illustrator/Affinity Designer) → растровый редактор (Photoshop/Affinity Photo) → программа верстки (InDesign/Affinity Publisher) Для UI/UX дизайнера: Figma/Sketch → Photoshop для графики → After Effects для анимации интерфейсов

Figma/Sketch → Photoshop для графики → After Effects для анимации интерфейсов Для 3D художника: Blender (моделирование, базовые текстуры) → Substance Painter (текстуры) → программа композитинга

Эффективные стратегии обучения:

Метод 70/30: 70% времени практика, 30% — изучение теории и просмотр обучающих материалов

70% времени практика, 30% — изучение теории и просмотр обучающих материалов Техника обратной разработки: изучите файлы опытных дизайнеров, чтобы понять их подход и техники

изучите файлы опытных дизайнеров, чтобы понять их подход и техники Челленджи: присоединитесь к 30-дневным дизайн-челленджам для поддержания мотивации

присоединитесь к 30-дневным дизайн-челленджам для поддержания мотивации Менторство: найдите наставника или вступите в сообщество для получения обратной связи

Помните, что освоение графических программ — это марафон, а не спринт. Не пытайтесь изучить все инструменты и функции одновременно. Сосредоточьтесь на создании конкретных работ, постепенно расширяя свои навыки в процессе решения реальных задач. 🏆

Важный аспект — постоянное обновление знаний. Программы обновляются, появляются новые инструменты и техники. Выделите время на регулярное изучение новинок, но не позволяйте этому отвлекать вас от практики и завершения проектов.

Мир графического дизайна стал значительно доступнее благодаря появлению бесплатных и интуитивно понятных инструментов. Выбор подходящего ПО — это всегда поиск баланса между вашими задачами, финансовыми возможностями и перспективами развития. Начинайте с освоения одной программы, создавайте реальные проекты и постепенно расширяйте свой инструментарий. Помните, что даже простейшие программы могут давать впечатляющие результаты в руках опытного дизайнера. А самые дорогие профессиональные пакеты не принесут пользы без понимания фундаментальных принципов дизайна и готовности постоянно практиковаться.

Читайте также