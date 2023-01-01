FPS в играх: как измерить, улучшить и контролировать показатели

Для кого эта статья:

Геймеры, интересующиеся производительностью игр и оптимизацией своих систем

Люди, стремящиеся улучшить качество игрового процесса в соревновательных играх

Действующие или потенциальные QA-инженеры, желающие расширить свои знания о тестировании производительности систем Запуская новую крутую игру, вы вдруг замечаете, что вместо плавного экшена получаете слайд-шоу с рывками и задержками? Скорее всего, у вас проблемы с FPS. Этот технический показатель влияет на всё — от комфорта игрового процесса до вашего преимущества в мультиплеерных сражениях. Игровая индустрия постоянно наращивает планку требований к железу, и понимание FPS стало таким же базовым навыком геймера, как умение пользоваться мышкой и клавиатурой. Разберёмся, что такое FPS, почему он критически важен и как его правильно измерить с помощью разных инструментов. 🎮

Если вас увлекает проверка производительности и анализ работоспособности систем, попробуйте посмотреть в сторону QA-инженерии. На Курсе тестировщика ПО от Skypro вы освоите не только фундаментальные принципы работы с железом и софтом, но и научитесь выявлять ошибки, влияющие на производительность приложений. Навыки тестирования и понимание технических показателей помогут вам не только в играх, но и откроют двери в перспективную IT-карьеру.

FPS в играх: значение и методы измерения

FPS (Frames Per Second) или частота кадров — это количество изображений, которые компьютер или консоль генерирует и выводит на экран за одну секунду. Чем выше этот показатель, тем плавнее и отзывчивее выглядит игровой процесс. FPS напрямую влияет на визуальное восприятие и играбельность, определяя, насколько «гладко» будет двигаться картинка на экране. 🖥️

Измерение FPS позволяет оценить, насколько эффективно работает ваша система при запуске конкретной игры. Существует несколько базовых диапазонов FPS, определяющих качество геймплея:

Диапазон FPS Пользовательский опыт Типичные сценарии Менее 30 FPS Заметно нестабильный, прерывистый Слабое железо, высокие настройки графики 30-59 FPS Приемлемый для казуальных игр Консольный гейминг, одиночные игры 60 FPS Стандарт плавности для большинства игр Средний игровой ПК, современные консоли 90-144 FPS Высокая отзывчивость, преимущество в соревновательных играх Киберспорт, шутеры, мощные ПК 144+ FPS Экстремальная плавность (при наличии подходящего монитора) Профессиональный гейминг, топовое железо

Для измерения FPS существует несколько фундаментальных методов:

Встроенные счётчики игр — многие современные тайтлы предлагают опцию отображения FPS в настройках

— многие современные тайтлы предлагают опцию отображения FPS в настройках Игровые оверлеи — функции наложения от Steam, Origin, Epic Games и других платформ

— функции наложения от Steam, Origin, Epic Games и других платформ Драйверные решения — инструменты от NVIDIA (GeForce Experience) и AMD (Radeon Software)

— инструменты от NVIDIA (GeForce Experience) и AMD (Radeon Software) Сторонние программы — специализированные утилиты для мониторинга производительности

— специализированные утилиты для мониторинга производительности Бенчмарки — инструменты для стресс-тестирования и комплексной оценки производительности

Каждый из этих методов имеет свои преимущества, которые подробно рассмотрим в соответствующих разделах. Ключевой момент — при измерении FPS важно учитывать не только среднее значение, но также минимальные показатели и стабильность частоты кадров, которые влияют на субъективное восприятие плавности игры.

Влияние FPS на игровой процесс и впечатления геймера

Александр Петров, киберспортивный тренер Я помню случай с одним из моих подопечных, талантливым игроком в CS:GO. Несмотря на отличную реакцию и прицел, он никак не мог подняться выше определённого ранга. Мы провели тщательную диагностику его системы и обнаружили, что его компьютер выдавал нестабильный FPS с постоянными просадками до 40-50 кадров в моменты перестрелок. После обновления видеокарты и настройки системы на стабильные 144+ FPS его результаты улучшились буквально за неделю. В соревновательных шутерах разница между 60 и 144 FPS — это как разница между любителем и профессионалом. При 60 FPS вы видите противника примерно на 10-15 мс позже, чем игрок с частотой 144 кадра. Для человека с реакцией 180-200 мс это критичное преимущество, которое определяет исход дуэли.

Частота кадров радикально трансформирует игровой опыт, причём это влияние распространяется на разные аспекты взаимодействия с игрой. Высокий и, что не менее важно, стабильный FPS обеспечивает:

Снижение входной задержки — время между нажатием кнопки и реакцией игры сокращается

— время между нажатием кнопки и реакцией игры сокращается Улучшенное восприятие движения — быстрые объекты не размываются и не «телепортируются»

— быстрые объекты не размываются и не «телепортируются» Более точное прицеливание — критически важно для соревновательных шутеров

— критически важно для соревновательных шутеров Уменьшение motion sickness — меньше шансов испытать тошноту и дезориентацию, особенно в VR

— меньше шансов испытать тошноту и дезориентацию, особенно в VR Повышенное погружение — игровой мир воспринимается более естественно и реалистично

Интересно, что разные жанры игр предъявляют различные требования к FPS. Если для пошаговой стратегии вполне достаточно стабильных 30 кадров, то для соревновательного шутера желательно иметь не менее 144 FPS, особенно в сочетании с соответствующим монитором.

Наш мозг и глаза воспринимают движение по-разному в зависимости от условий. При быстром движении внутриигровой камеры или объектов, низкий FPS создаёт эффект "размытия", который мешает точно определить положение элементов. Кроме того, мозг начинает "додумывать" отсутствующие кадры, что увеличивает когнитивную нагрузку и приводит к быстрой утомляемости. 🧠

Существует миф о том, что человеческий глаз не способен различать более 24-30 кадров в секунду. Это утверждение давно опровергнуто научными исследованиями. Профессиональные геймеры и опытные игроки способны заметить разницу даже между 144 и 240 FPS, особенно в динамичных сценах.

Влияние FPS особенно заметно в следующих ситуациях:

Быстрое перемещение игровой камеры (флик-шоты в шутерах)

Отслеживание быстродвижущихся объектов (машины в гоночных симуляторах)

Выполнение точных действий, требующих таймингов (файтинги, ритм-игры)

Реакция на внезапные события (появление противников из-за угла)

Стоит отметить, что высокий FPS не имеет смысла без соответствующего монитора. Если ваш дисплей имеет частоту обновления 60 Гц, то разница между 60 и 200 FPS будет минимальной, хотя некоторые преимущества, такие как уменьшение задержки ввода, всё равно сохранятся.

Встроенные инструменты для теста производительности игр

Многие современные игры оснащены встроенными инструментами для измерения производительности, включая FPS-счётчики и бенчмарки. Эти функции позволяют оценить, насколько хорошо игра работает на вашей системе без установки дополнительного ПО. 🔍

Встроенные счётчики FPS обычно можно активировать через меню настроек игры, чаще всего в разделе графики или отладки. Некоторые игры (например, серии Assassin's Creed, Far Cry, The Witcher) предлагают полноценный мониторинг производительности, включающий не только FPS, но и загрузку процессора, видеокарты, объём используемой памяти.

Михаил Соколов, технический консультант игровых проектов На одном из проектов мы столкнулись с интересным кейсом: пользователи жаловались на низкую производительность игры, хотя на наших тестовых стендах всё работало идеально. Мы попросили игроков использовать встроенный бенчмарк и отправить нам результаты. Анализ сотен отчётов выявил, что проблема возникала только при определённой комбинации драйверов и железа. Встроенные средства диагностики оказались незаменимыми — они собирали информацию в унифицированном формате, что упростило выявление паттернов. После исправления проблемы мы увидели рост среднего FPS у пользователей почти на 40%. Это показывает, как важен правильный выбор инструментов мониторинга и почему мы всегда рекомендуем начинать с встроенных опций — они оптимизированы под конкретную игру и дают наиболее репрезентативные данные.

Встроенные бенчмарки представляют собой предустановленные последовательности, которые демонстрируют различные игровые сценарии: от спокойных пейзажей до интенсивных боевых сцен. По завершении теста игра выдаёт отчёт с детальной информацией о производительности.

Вот популярные игры с хорошо реализованными встроенными инструментами тестирования:

Название игры Тип инструмента Доступная информация Как активировать Shadow of the Tomb Raider Бенчмарк + FPS-счётчик Минимальный, максимальный, средний FPS, время рендеринга кадров Меню → Настройки → Бенчмарк Metro Exodus Бенчмарк Средний FPS, графики производительности, фреймтайм Меню → Опции → Бенчмарк Forza Horizon 5 FPS-счётчик + статистика FPS, загрузка GPU/CPU, сетевая статистика Настройки → Видео → Показать статистику Cyberpunk 2077 FPS-счётчик Текущий FPS, использование памяти Настройки → Геймплей → Показать счётчик FPS Red Dead Redemption 2 Бенчмарк + счётчик Графики производительности, детализация по сценам Настройки → Графика → Запуск бенчмарка

Преимущества встроенных инструментов:

Оптимизированная интеграция — не создают дополнительной нагрузки на систему

— не создают дополнительной нагрузки на систему Точность данных — собирают информацию непосредственно из игрового движка

— собирают информацию непосредственно из игрового движка Репрезентативность — тестируют реальные игровые сценарии

— тестируют реальные игровые сценарии Сравнимость результатов — позволяют сравнивать свои показатели с другими игроками

— позволяют сравнивать свои показатели с другими игроками Отсутствие конфликтов — не вызывают проблем с системой античита

Некоторые игровые платформы также предоставляют универсальные счётчики FPS. Например, в Steam эту функцию можно активировать через меню Steam → Настройки → В игре → Счётчик FPS в игре. Epic Games Store и Origin предлагают аналогичные функции в своих настройках.

Эти встроенные инструменты отлично подходят для первичной диагностики и ситуаций, когда вы хотите быстро проверить производительность без установки стороннего ПО.

Специальные программы для проверки компа на FPS в играх

Несмотря на удобство встроенных инструментов, для более глубокого анализа производительности необходимы специализированные программы. Они предоставляют расширенную диагностику, работают с любыми играми и собирают подробную статистику для выявления узких мест системы. 📊

Вот ведущие программы для мониторинга FPS, каждая со своими особенностями:

MSI Afterburner + RivaTuner Statistics Server (RTSS) — самое комплексное решение для мониторинга и разгона

— самое комплексное решение для мониторинга и разгона FRAPS — ветеран среди программ для измерения FPS, прост и понятен

— ветеран среди программ для измерения FPS, прост и понятен NVIDIA GeForce Experience — встроенный оверлей для владельцев видеокарт NVIDIA

— встроенный оверлей для владельцев видеокарт NVIDIA AMD Radeon Software — аналогичное решение для видеокарт AMD

— аналогичное решение для видеокарт AMD FPS Monitor — платная программа с расширенным функционалом и гибкой настройкой

— платная программа с расширенным функционалом и гибкой настройкой HWiNFO + RTSS — комбинация для экстремально подробного мониторинга

MSI Afterburner в сочетании с RTSS заслуживает особого внимания. Эта связка позволяет отслеживать практически любые параметры системы в режиме реального времени: от температуры компонентов до уровня загрузки отдельных ядер процессора. Кроме того, программа строит графики производительности, демонстрирующие, как менялся FPS на протяжении игровой сессии.

Для различных сценариев мониторинга FPS подходят разные инструменты:

Сценарий использования Рекомендуемый инструмент Ключевые преимущества Повседневный игровой процесс Встроенный счётчик платформы (Steam, Epic) Минимальное влияние на производительность, простота Поиск причин низкого FPS MSI Afterburner + RTSS Комплексный мониторинг всех компонентов, выявление узких мест Запись тестов для обзоров FRAPS или CapFrameX Подробная статистика, экспорт данных, построение графиков Стриминг игр OBS Studio с плагином Performance Monitor Интеграция с программой для стриминга, мониторинг без переключения Профессиональное тестирование FrameView (NVIDIA) или FrameView Analytics Лабораторная точность, детальная аналитика фреймтайма

Методика правильного использования мониторингового ПО:

Установите выбранную программу и перезагрузите компьютер Настройте отображение нужных параметров (минимум — текущий, средний, минимальный FPS) Установите интервал обновления данных (рекомендуется 500-1000 мс) Активируйте запись логов для последующего анализа Запустите игру и проведите тестирование в типичных сценариях После завершения проанализируйте результаты, обращая внимание на минимальные значения FPS и резкие просадки

При использовании специализированных программ важно учитывать, что они сами потребляют ресурсы системы и могут немного снижать производительность. Наиболее заметно это влияние в играх, которые уже работают на пределе возможностей вашего компьютера.

Помимо базового мониторинга FPS, продвинутые программы предлагают отслеживание 1% и 0.1% Low FPS — показателей, характеризующих стабильность частоты кадров. Именно эти метрики часто лучше коррелируют с субъективным ощущением плавности игры, чем средний FPS. Например, игра с средним FPS 100, но с 1% Low FPS на уровне 30 будет ощущаться менее плавной, чем игра со средним FPS 80 и 1% Low FPS на уровне 65.

Тест видеокарты и оптимизация FPS на ПК и ноутбуках

Проведение комплексного тестирования и последующая оптимизация позволяют выжать максимум FPS из имеющегося железа без дорогостоящих апгрейдов. Систематический подход к диагностике и настройке системы может увеличить производительность на 15-30% в большинстве игр. 🚀

Для полноценного тестирования видеокарты и системы в целом рекомендуется использовать специализированные бенчмарки — программы, создающие стандартизированную нагрузку для измерения производительности.

Популярные инструменты для бенчмаркинга:

3DMark — индустриальный стандарт с различными тестами для разных категорий устройств

— индустриальный стандарт с различными тестами для разных категорий устройств Unigine Superposition/Heaven — визуально впечатляющие бенчмарки с хорошей нагрузкой на GPU

— визуально впечатляющие бенчмарки с хорошей нагрузкой на GPU FurMark — экстремальный стресс-тест для проверки стабильности видеокарты

— экстремальный стресс-тест для проверки стабильности видеокарты UserBenchmark — быстрый тест с возможностью сравнения результатов с другими системами

— быстрый тест с возможностью сравнения результатов с другими системами Cinebench — преимущественно CPU-бенчмарк, но полезен для комплексной оценки

После определения базовой производительности системы можно приступать к оптимизации. Вот эффективные методы повышения FPS, отсортированные по сложности и потенциальному эффекту:

Обновление драйверов видеокарты — регулярные обновления часто включают оптимизации для новых игр Настройка игровой графики — снижение ресурсоёмких опций, таких как сглаживание, тени, эффекты постобработки Очистка системы от фонового ПО — отключение ненужных программ, запущенных в фоне Оптимизация энергопотребления — установка режима высокой производительности в Windows Контроль температурного режима — чистка системы охлаждения, замена термопасты Безопасный разгон видеокарты — увеличение частоты GPU и памяти в пределах стабильной работы Настройка опций Windows — отключение игрового режима, фоновых обновлений, оптимизация файла подкачки

Для ноутбуков действуют дополнительные рекомендации:

Обязательно использовать адаптер питания при игре — на батарее производительность существенно снижается

Приобрести охлаждающую подставку для улучшения теплоотвода

Контролировать чистоту вентиляционных отверстий и внутренних компонентов

Использовать легковесные программы для мониторинга (HWiNFO вместо тяжеловесных аналогов)

Настроить режимы энергосбережения на максимальную производительность в разделе Электропитание

Один из наиболее эффективных методов оптимизации FPS — использование технологий динамического масштабирования разрешения, таких как NVIDIA DLSS, AMD FSR или Intel XeSS. Они позволяют игре рендериться в более низком разрешении с последующим интеллектуальным увеличением до нативного разрешения экрана, что даёт существенный прирост производительности при минимальных потерях в качестве изображения.

При тестировании важно учитывать не только средние значения FPS, но и другие метрики, характеризующие плавность игрового процесса:

1% Low FPS — среднее значение 1% самых низких показателей FPS

— среднее значение 1% самых низких показателей FPS 0.1% Low FPS — среднее значение 0.1% самых низких показателей FPS

— среднее значение 0.1% самых низких показателей FPS Фреймтайм — время, необходимое для отрисовки одного кадра (более стабильный показатель лучше)

— время, необходимое для отрисовки одного кадра (более стабильный показатель лучше) Jitter — колебания во времени отрисовки между последовательными кадрами

Для исследования потенциальных узких мест системы используйте мониторинг загрузки всех ключевых компонентов. Если во время игры процессор загружен на 100%, а видеокарта только на 70-80%, это указывает на CPU-ограничение (бутылочку). В такой ситуации даже апгрейд видеокарты не даст существенного прироста FPS.

Понимание концепции FPS и умение правильно измерять этот показатель — базовые навыки современного геймера. Независимо от того, играете ли вы для удовольствия или стремитесь к профессиональным высотам, оптимизация FPS напрямую влияет на качество игрового опыта. Используйте комбинацию встроенных инструментов и специализированных программ для мониторинга производительности, регулярно проверяйте работоспособность системы и применяйте рекомендованные методы оптимизации. Помните, что стабильная частота кадров важнее высоких пиковых значений, а правильная настройка графики — это всегда баланс между визуальным качеством и производительностью.

