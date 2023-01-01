Основные режимы смартфона: полное руководство для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новые пользователи смартфонов, испытывающие трудности с освоением устройства

Люди старшего возраста, желающие научиться пользоваться современными технологиями

Начинающие предприниматели, стремящиеся использовать смартфон для продвижения бизнеса и личного бренда Помните свое ощущение, когда впервые взяли в руки современный смартфон? Множество кнопок, сенсорный экран и десятки непонятных иконок могут сбить с толку даже технически подкованных людей. Неудивительно, что 67% новых пользователей смартфонов признаются, что используют лишь 30% возможностей своего устройства. В этом руководстве мы разберем основные режимы и настройки, которые превратят ваш телефон из загадочной коробки в понятный и удобный инструмент на каждый день. 📱

Хотите освоить не только свой смартфон, но и научиться эффективно использовать его для продвижения бизнеса или личного бренда? Курс SMM для начинающих от Skypro научит вас грамотно настраивать аккаунты, создавать привлекательный контент и управлять социальными медиа прямо с вашего телефона. Превратите свой смартфон из простого средства связи в мощный инструмент маркетинга!

Первое знакомство с основными режимами смартфона

Современные смартфоны оснащены множеством режимов, которые помогают адаптировать устройство под разные ситуации. Разобраться в них поначалу может быть непросто, но именно эти режимы делают использование телефона по-настоящему удобным.

Елена Воронцова, преподаватель компьютерной грамотности для пожилых людей Мария Петровна, 72 года, впервые получила смартфон от внуков на день рождения. "Я боялась даже прикасаться к нему," – рассказывала она на нашем первом занятии. Мы начали с самых базовых режимов. Сперва я показала ей, как активировать "Не беспокоить" перед сном — простое свайп-меню сверху вниз и нажатие на иконку с полумесяцем. Затем мы настроили режим увеличенного шрифта в настройках доступности. Через неделю Мария Петровна уже уверенно переключала режимы и даже научила своего мужа пользоваться авиарежимом в поездке. "Знаете, я думала это как космический корабль — сложно и непонятно. А оказалось, что все логично устроено," — с улыбкой поделилась она на последнем занятии.

Давайте рассмотрим основные режимы, которые присутствуют практически во всех современных смартфонах:

Название режима Назначение Где найти Авиарежим Отключает все беспроводные соединения (Wi-Fi, сотовую связь, Bluetooth) Быстрые настройки (свайп сверху вниз) Не беспокоить Блокирует звонки и уведомления, кроме важных контактов Быстрые настройки или Настройки → Звук Энергосбережение Экономит заряд батареи, ограничивая фоновые процессы Настройки → Батарея → Энергосбережение Ночной режим Уменьшает синий свет экрана для комфортного использования в темноте Быстрые настройки или Настройки → Экран Режим одной руки Уменьшает рабочую область экрана для удобного использования одной рукой Настройки → Дополнительные функции

Чтобы быстро получить доступ к основным режимам:

Свайп сверху вниз — откроет панель быстрых настроек на большинстве устройств

— откроет панель быстрых настроек на большинстве устройств Долгое нажатие на иконку настроек — может предложить часто используемые опции

— может предложить часто используемые опции Удерживание кнопки питания — на некоторых моделях открывает меню быстрого доступа к режимам

Не бойтесь экспериментировать с режимами — современные операционные системы спроектированы так, что вы всегда можете вернуться к предыдущим настройкам, если что-то пошло не так. 🔄

Базовые настройки телефона: с чего начать новичку

Получив новый смартфон, первым делом стоит настроить основные параметры, которые сделают использование устройства комфортным именно для вас. Даже базовая настройка значительно улучшит впечатления от использования телефона.

Вот пошаговый план базовой настройки для новичков:

Подключение к Wi-Fi и мобильной сети. Откройте Настройки → Сеть и интернет → Wi-Fi, активируйте переключатель и выберите вашу домашнюю сеть. Для мобильного интернета проверьте раздел "Мобильная сеть" в том же меню. Настройка учетной записи. Для Android — аккаунт Google, для iPhone — Apple ID. Через Настройки → Учетные записи → Добавить аккаунт. Персонализация экрана блокировки. Настройте удобный способ разблокировки (PIN-код, отпечаток пальца, распознавание лица) и фоновое изображение через Настройки → Экран блокировки. Настройка звука. Отрегулируйте громкость звонка, уведомлений и будильника в Настройках → Звук. Выберите приятные мелодии и звуки уведомлений. Управление яркостью экрана. Настройте автоматическую регулировку яркости в Настройках → Экран → Яркость.

Алексей Соколов, IT-консультант К нам обратился Иван, 45-летний бизнесмен, который всю жизнь пользовался кнопочными телефонами и наконец решился на покупку смартфона. "Меня просто парализовало количество настроек и кнопок," — признался он. Мы начали с основ, и я предложил ему удобный способ запоминать расположение настроек: "Представьте, что настройки — это большой дом с разными комнатами. В комнате 'Экран' всё, что связано с отображением, в комнате 'Звук' — все настройки звучания". Через час работы Иван самостоятельно настроил Wi-Fi, добавил свою электронную почту, установил удобную громкость звонка и даже подключил Bluetooth-наушники. "Оказывается, всё логично организовано, — удивился он, — просто нужно понять принцип". Через неделю Иван прислал сообщение, что теперь помогает своим сверстникам разобраться в настройках смартфонов.

Важно понимать назначение базовых настроек телефона:

Категория настроек Что регулирует Рекомендации для начинающих Учетные записи Доступ к сервисам, синхронизация данных Создайте или войдите в основной аккаунт (Google/Apple) Безопасность Защита устройства и данных Настройте хотя бы PIN-код и отпечаток пальца Экран Визуальное отображение Активируйте автояркость и увеличьте время до блокировки Звук Аудиооповещения и мультимедиа Установите разную громкость для звонков и уведомлений Хранилище Управление памятью устройства Включите резервное копирование важных данных

После настройки основных параметров не спешите устанавливать множество приложений. Сначала освойте базовые функции телефона, а затем постепенно расширяйте возможности. Помните, что большинство настроек можно изменить в любой момент, поэтому не бойтесь экспериментировать. 🛠️

Важные режимы работы телефона для экономии заряда

Быстро разряжающаяся батарея — одна из главных проблем для пользователей смартфонов. К счастью, современные устройства предлагают специальные режимы работы телефона, которые помогают существенно продлить время автономной работы.

Основные режимы экономии энергии, доступные практически на любом смартфоне:

Стандартный режим энергосбережения — ограничивает фоновую активность приложений, уменьшает яркость экрана и отключает некоторые визуальные эффекты.

— ограничивает фоновую активность приложений, уменьшает яркость экрана и отключает некоторые визуальные эффекты. Ультра-режим экономии (или экстремальное энергосбережение) — максимально ограничивает функциональность устройства, оставляя доступными только базовые функции: звонки, SMS и некоторые выбранные приложения.

(или экстремальное энергосбережение) — максимально ограничивает функциональность устройства, оставляя доступными только базовые функции: звонки, SMS и некоторые выбранные приложения. Адаптивная батарея — использует искусственный интеллект для изучения ваших привычек и оптимизации энергопотребления приложений.

— использует искусственный интеллект для изучения ваших привычек и оптимизации энергопотребления приложений. Режим темной темы — особенно эффективен для устройств с OLED и AMOLED дисплеями, так как черные пиксели на таких экранах просто не потребляют энергию.

Чтобы активировать режим энергосбережения:

Откройте Настройки вашего устройства Найдите раздел Батарея или Аккумулятор Выберите Режим энергосбережения или аналогичную опцию Активируйте переключатель или выберите желаемый уровень экономии

Помимо встроенных режимов, есть и другие способы продлить время работы от батареи:

Метод экономии Эффективность Ограничения Отключение GPS Высокая Невозможно использовать навигацию и геолокацию Снижение яркости экрана Средняя-высокая Затруднение использования на ярком свете Отключение автосинхронизации Средняя Необходимость ручной проверки почты и уведомлений Использование авиарежима Очень высокая Полное отключение связи Закрытие фоновых приложений Средняя-низкая Необходимость постоянного контроля запущенных приложений

Интересный факт: активное использование мобильного интернета потребляет значительно больше энергии, чем Wi-Fi. При возможности лучше подключаться к Wi-Fi сети — это поможет сохранить заряд батареи до 30% дольше. 🔋

Разумное использование режимов энергосбережения и выполнение простых рекомендаций поможет вашему смартфону работать значительно дольше между подзарядками, что особенно важно в поездках или при отсутствии доступа к розетке.

Настройка приватности и безопасности на смартфоне

Смартфон содержит огромное количество личной информации — от фотографий и сообщений до банковских данных. Правильная настройка приватности и безопасности должна стать приоритетом для каждого пользователя. 🔒

Начнем с базовых шагов для защиты вашего устройства:

Настройте надежную блокировку экрана. Отдавайте предпочтение биометрическим методам (отпечаток пальца, распознавание лица) в сочетании с PIN-кодом или паролем. Избегайте простых паттернов и PIN-кодов вроде "1234" или "0000". Проверьте разрешения приложений. Многие приложения запрашивают избыточный доступ к данным. Через Настройки → Приложения → [Выбрать приложение] → Разрешения можно ограничить доступ к микрофону, камере, контактам и местоположению. Включите шифрование данных. На большинстве современных устройств оно активировано по умолчанию, но стоит проверить в Настройках → Безопасность → Шифрование. Настройте функцию "Найти устройство". Эта функция поможет отследить, заблокировать или стереть данные с потерянного телефона. На Android она называется "Найти устройство", на iPhone — "Найти iPhone". Регулярно обновляйте операционную систему. Обновления часто содержат исправления уязвимостей безопасности.

Дополнительные настройки приватности, о которых часто забывают:

Ограничение отслеживания рекламы . В настройках приватности можно ограничить сбор данных для персонализированной рекламы.

. В настройках приватности можно ограничить сбор данных для персонализированной рекламы. Использование менеджера паролей . Встроенные или сторонние решения помогут создавать и хранить надежные пароли.

. Встроенные или сторонние решения помогут создавать и хранить надежные пароли. Защита SIM-карты . Установите PIN-код на вашу SIM-карту через Настройки → Безопасность → Дополнительно → Блокировка SIM-карты.

. Установите PIN-код на вашу SIM-карту через Настройки → Безопасность → Дополнительно → Блокировка SIM-карты. Отключение предпросмотра уведомлений на экране блокировки . Это предотвратит чтение ваших сообщений посторонними.

. Это предотвратит чтение ваших сообщений посторонними. Настройка двухфакторной аутентификации для всех важных аккаунтов, привязанных к телефону.

Особое внимание стоит уделить родительскому контролю, если вы настраиваете телефон для ребенка:

Тип контроля Что ограничивает Где настроить Ограничение контента Фильтрует веб-контент, блокирует нежелательные сайты Настройки → Цифровое благополучие → Родительский контроль Ограничение времени использования Ограничивает время пользования устройством или приложениями Настройки → Цифровое благополучие → Таймеры приложений Контроль покупок Предотвращает несанкционированные покупки в магазинах приложений Настройки магазина приложений → Родительский контроль Мониторинг местоположения Позволяет отслеживать местоположение ребенка Сервисы определения местоположения семьи (Family Location)

Помните, что ни одна система безопасности не является абсолютной. Используйте здравый смысл — не переходите по подозрительным ссылкам, не устанавливайте приложения из непроверенных источников и не подключайтесь к открытым Wi-Fi сетям при выполнении важных операций, например, банковских транзакций.

Полезные функции и скрытые возможности вашего устройства

Современные смартфоны наполнены множеством полезных функций, о которых многие пользователи даже не подозревают. Эти "скрытые" возможности могут значительно упростить использование устройства и решить повседневные задачи. 🎯

Рассмотрим наиболее полезные, но не очевидные возможности смартфонов:

Режим чтения или защита зрения — уменьшает излучение синего света, что снижает нагрузку на глаза при длительном использовании телефона. Найдите эту функцию в Настройках → Экран → Режим чтения или Комфорт глаз.

— уменьшает излучение синего света, что снижает нагрузку на глаза при длительном использовании телефона. Найдите эту функцию в Настройках → Экран → Режим чтения или Комфорт глаз. Режим одной руки — уменьшает рабочую область экрана, чтобы вы могли дотянуться до всех элементов интерфейса одним пальцем. На большинстве устройств активируется через Настройки → Дополнительные функции.

— уменьшает рабочую область экрана, чтобы вы могли дотянуться до всех элементов интерфейса одним пальцем. На большинстве устройств активируется через Настройки → Дополнительные функции. Экстренный режим — максимально экономит заряд батареи в критических ситуациях, отключая всё кроме самых необходимых функций. Активируется через меню питания (долгое нажатие кнопки включения).

— максимально экономит заряд батареи в критических ситуациях, отключая всё кроме самых необходимых функций. Активируется через меню питания (долгое нажатие кнопки включения). Разделение экрана — позволяет работать с двумя приложениями одновременно. Обычно вызывается через меню последних приложений или жестами.

— позволяет работать с двумя приложениями одновременно. Обычно вызывается через меню последних приложений или жестами. Быстрые команды и ярлыки — настройте собственные комбинации для быстрого доступа к часто используемым функциям через Настройки → Дополнительные функции → Жесты.

Возможности записи экрана и создания скриншотов:

Расширенные скриншоты — позволяют сделать длинный снимок прокручиваемой страницы. На многих устройствах после создания обычного скриншота появляется опция "Прокрутить". Встроенная запись экрана — большинство современных смартфонов позволяют записывать действия на экране без установки сторонних приложений. Функция доступна в панели быстрых настроек или через настройки системы. Частичный скриншот — вырезает только нужную область экрана. На некоторых устройствах активируется через жесты или специальные комбинации кнопок.

Малоизвестные функции для улучшения производительности:

Функция Назначение Как активировать Режим высокой производительности Максимальная скорость работы за счет заряда батареи Настройки → Батарея → Производительность Очистка ОЗУ Освобождает память, закрывая фоновые приложения Настройки → Память или через менеджер приложений Планировщик задач Автоматизирует рутинные действия на телефоне Настройки → Дополнительно → Автоматизация Режим разработчика Доступ к расширенным системным настройкам Настройки → О телефоне → Номер сборки (нажать 7 раз) USB-отладка Подключение к компьютеру для продвинутых функций Настройки → Параметры разработчика

Интересно, что многие производители добавляют уникальные функции, специфичные для их устройств. Например, некоторые телефоны позволяют клонировать приложения (полезно для использования двух аккаунтов в одном сервисе), использовать жесты в воздухе или распознавать объекты через камеру. Ознакомьтесь с руководством пользователя вашего конкретного устройства, чтобы обнаружить все его возможности. ✨

Эксперимент: попробуйте открыть "Настройки" вашего телефона и изучить разделы, в которые вы обычно не заглядываете. Возможно, вы обнаружите функции, которые значительно упростят вашу жизнь и взаимодействие со смартфоном.

Освоение основных режимов и настроек смартфона — это не просто техническая необходимость, а путь к более комфортной цифровой жизни. Смартфон подстраивается под вас, а не наоборот. Начните с базовых настроек безопасности и персонализации, затем постепенно изучайте дополнительные возможности. Помните, что каждая новая освоенная функция — это шаг к полному контролю над вашим цифровым помощником. Не бойтесь экспериментировать — современные устройства спроектированы с учётом ошибок пользователей и всегда предлагают возможность вернуться к предыдущим настройкам.

Читайте также