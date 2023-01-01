Режим энергосбережения на телефоне: как продлить время работы

Для кого эта статья:

Пользователи смартфонов, заинтересованные в оптимизации работы своих устройств

Специалисты и студенты в области качественного обеспечения (QA) и тестирования мобильных приложений

Люди, ищущие практические советы по увеличению времени автономной работы своих устройств Режим энергосбережения — это не просто кнопка в меню настроек, а полноценная система оптимизации, способная в критический момент продлить жизнь вашего устройства на несколько часов. Когда вы вдали от розетки, а батарея показывает тревожные 15%, именно эконом режим становится спасательным кругом. Я протестировал десятки смартфонов в различных сценариях использования и готов поделиться экспертным взглядом на работу этой функции — от принципов действия до тонкой настройки под ваши потребности. 🔋

Что такое эконом режим и как он сберегает заряд батареи

Эконом режим (или режим энергосбережения) — это специальная функция, встроенная в операционную систему смартфона, предназначенная для увеличения времени автономной работы устройства за счёт ограничения энергопотребляющих процессов. По сути, это программный механизм, временно отключающий или ограничивающий второстепенные функции телефона в пользу продления срока службы батареи.

Когда активируется эконом режим, система начинает работать по сценарию минимального энергопотребления. Устройство снижает производительность процессора, ограничивает фоновые процессы, уменьшает яркость экрана и отключает энергозатратные функции.

Михаил Корнеев, инженер по тестированию мобильных приложений Недавно я оказался в ситуации, когда во время командировки забыл зарядное устройство в гостинице, а впереди был целый день встреч. На телефоне оставалось 30% заряда в 9 утра, и нужно было как-то дотянуть до вечера. Активировав эконом режим, я смог не только принимать важные звонки и сообщения, но и делать заметки во время встреч. К концу рабочего дня, к 18:00, у меня оставалось еще 8% заряда — достаточно, чтобы вызвать такси до гостиницы. Без режима энергосбережения телефон бы отключился уже к обеду, судя по обычному расходу батареи при моем стиле использования.

Принцип работы эконом режима основан на комплексном подходе к снижению энергопотребления. Он не просто отключает отдельные функции, а пересматривает весь процесс работы устройства с точки зрения энергоэффективности.

Аспект работы Стандартный режим Эконом режим Частота обновления данных Постоянное обновление По запросу или с увеличенным интервалом Производительность процессора Максимальная доступная Ограниченная (до 70%) Визуальные эффекты Включены Минимизированы или отключены Время автономной работы* 100% 130-150%

При одинаковом сценарии использования

Эффективность работы эконом режима зависит от конкретной модели телефона и версии операционной системы. Современные флагманские устройства могут продлевать время работы на 30-50%, а некоторые бюджетные модели — до 70-80% благодаря более агрессивным алгоритмам энергосбережения.

В большинстве смартфонов эконом режим можно активировать как вручную, так и настроить автоматическое включение при достижении определённого процента заряда (обычно 15-20%). Некоторые производители предлагают несколько уровней энергосбережения — от лёгкого до ультра-экстремального, когда телефон превращается практически в "звонилку" с минимумом функций. 📱

Какие функции ограничивает эконом режим на телефоне

Эконом режим воздействует на широкий спектр функций и компонентов телефона, временно ограничивая или полностью отключая наиболее энергоёмкие из них. При этом важно понимать, что разные производители и операционные системы могут реализовывать эту функцию с различными приоритетами. Давайте рассмотрим, какие именно системы и функции подвергаются ограничениям.

Производительность процессора . Частота процессора снижается, что уменьшает быстродействие, но существенно экономит заряд. В некоторых реализациях частота может падать на 20-40% от максимальной.

. Частота процессора снижается, что уменьшает быстродействие, но существенно экономит заряд. В некоторых реализациях частота может падать на 20-40% от максимальной. Фоновое обновление данных . Приложения перестают обновляться в фоновом режиме или делают это значительно реже. Это касается почты, социальных сетей, погодных виджетов и других сервисов.

. Приложения перестают обновляться в фоновом режиме или делают это значительно реже. Это касается почты, социальных сетей, погодных виджетов и других сервисов. Яркость экрана . Максимальная яркость ограничивается, а время автоматического затемнения и блокировки сокращается.

. Максимальная яркость ограничивается, а время автоматического затемнения и блокировки сокращается. Сетевые функции. Мобильная передача данных может быть отключена в фоновом режиме, частота поиска сетей Wi-Fi снижается, Bluetooth и GPS отключаются, если не используются активно.

В более агрессивных режимах энергосбережения ограничения могут затрагивать и другие компоненты:

Вибрация и тактильный отклик . Интенсивность вибрации снижается, а в некоторых случаях функция полностью отключается.

. Интенсивность вибрации снижается, а в некоторых случаях функция полностью отключается. Визуальные эффекты . Анимация, плавные переходы и другие визуальные элементы упрощаются или отключаются.

. Анимация, плавные переходы и другие визуальные элементы упрощаются или отключаются. Частота обновления экрана . На устройствах с высокой частотой обновления (90-120 Гц) этот параметр может быть принудительно снижен до стандартных 60 Гц.

. На устройствах с высокой частотой обновления (90-120 Гц) этот параметр может быть принудительно снижен до стандартных 60 Гц. Работа некритичных сервисов. Синхронизация облачных данных, автоматическое резервное копирование и другие фоновые процессы ставятся на паузу.

Елена Соколова, технический аналитик Работая над анализом энергопотребления популярного мессенджера, я провела эксперимент с 12 различными моделями смартфонов на Android и iOS. Каждое устройство тестировалось в течение 4 часов в обычном режиме, затем столько же — с включенным режимом энергосбережения, при одинаковом сценарии использования. Результаты оказались впечатляющими: в среднем время работы приложения увеличилось на 42% при активированном эконом режиме. Но самым интересным был побочный эффект — температура устройств в режиме экономии была на 3-5°C ниже, что не только сберегает энергию, но и замедляет общую деградацию аккумулятора в долгосрочной перспективе. Теперь я рекомендую всем своим клиентам активировать эконом режим даже при среднем уровне заряда, если они не нуждаются в максимальной производительности.

Для наглядности представим сравнение ограничений в стандартном и экстремальном режимах энергосбережения:

Функция Стандартный эконом режим Экстремальный режим Фоновые процессы Ограничены Полностью блокированы Синхронизация данных По расписанию Только вручную Яркость экрана Снижена на 30-40% Минимально допустимая 5G/4G соединение Доступно Переключение на 3G/2G Работа с приложениями Все доступны Только выбранные разрешены

Важно отметить, что современные реализации эконом режима стали гораздо умнее и менее заметны для пользователя. Если первые версии этой функции делали использование телефона ощутимо менее комфортным, то сейчас ограничения применяются выборочно и контекстно. Например, система может временно повысить производительность при запуске требовательного приложения и снова снизить её, когда вы вернётесь к более простым задачам. 🧠

Пошаговая активация эконом режима на устройствах Android

На устройствах Android процесс включения режима энергосбережения может различаться в зависимости от производителя и версии операционной системы. Я предоставлю универсальное руководство с указанием особенностей для наиболее популярных брендов смартфонов. 🤖

Стандартный Android (Google Pixel, Motorola, Nokia):

Откройте приложение «Настройки» (значок шестеренки). Прокрутите вниз и выберите раздел «Батарея». Найдите пункт «Экономия заряда батареи» или «Режим энергосбережения». Переключите тумблер в положение «Включено». Дополнительно: настройте автоматическое включение при определенном проценте заряда (обычно предлагается 15%, 10% или 5%).

Samsung:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Уход за устройством» или «Обслуживание устройства». Выберите «Батарея». Нажмите на опцию «Режим энергосбережения». Выберите один из предустановленных режимов: – «Оптимизированный» — базовое энергосбережение – «Средний» — умеренные ограничения – «Максимальный» — строгие ограничения для максимального увеличения времени работы Активируйте выбранный режим, нажав соответствующую кнопку.

Xiaomi/Redmi/POCO:

Зайдите в «Настройки». Выберите раздел «Батарея и производительность». Найдите «Режим экономии батареи». Включите тумблер напротив «Экономия батареи». Дополнительно: на устройствах с MIUI доступен «Ультра режим экономии батареи», который максимально ограничивает функциональность, оставляя доступ только к базовым приложениям.

OnePlus:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Батарея». Выберите «Режим энергосбережения». Включите опцию и выберите предпочтительный уровень: – «Оптимизированный» – «Расширенный» Дополнительно: на некоторых моделях доступен «Сверхэкономичный режим» в отдельной вкладке.

Huawei/Honor:

Откройте «Настройки». Выберите «Батарея». Нажмите на «Режим энергосбережения». Выберите один из режимов: – «Производительность» (без ограничений) – «Энергосбережение» (стандартный эконом режим) – «Ультра» (максимальное энергосбережение) Подтвердите свой выбор.

Для быстрого доступа к режиму энергосбережения на большинстве Android-устройств можно использовать шторку быстрых настроек:

Свайпните вниз от верхнего края экрана один или два раза (зависит от устройства). В появившейся панели найдите иконку «Экономия батареи» (обычно изображена в виде батареи с «+» или символом молнии). Нажмите на неё для быстрого включения/выключения.

Если иконки нет в быстрых настройках, её можно добавить:

Полностью раскройте шторку быстрых настроек. Нажмите на значок редактирования (карандаш или три точки). Найдите иконку энергосбережения и перетащите её в активную область.

На большинстве современных устройств Android вы также можете настроить автоматическое включение режима энергосбережения по расписанию или при достижении определенного уровня заряда — это особенно удобно для ночного времени или длительных поездок. 🌙

Включение режима экономии энергии на iPhone (iOS)

На устройствах Apple функция энергосбережения называется «Режим низкого энергопотребления» (Low Power Mode) и обеспечивает значительное увеличение времени автономной работы. В отличие от Android, где производители часто создают собственные версии этой функции, на iPhone реализация стандартизирована для всех моделей. Рассмотрим несколько способов включения этого режима. 🍏

Способ 1: Через Настройки

Откройте приложение «Настройки». Прокрутите вниз и выберите раздел «Аккумулятор». Найдите опцию «Режим низкого энергопотребления» и переведите переключатель в положение «Включено». Когда режим активен, значок батареи в строке состояния изменит цвет с чёрного на жёлтый (или с белого на жёлтый в тёмном режиме).

Способ 2: Через Центр управления

На iPhone с Face ID (без кнопки Home) свайпните вниз из правого верхнего угла экрана. На iPhone с Touch ID (с кнопкой Home) свайпните вверх от нижнего края экрана. В Центре управления найдите иконку батареи (обычно показывает текущий процент заряда). Нажмите на эту иконку, чтобы включить режим низкого энергопотребления. Иконка подсветится, указывая на активацию режима.

Способ 3: С помощью Siri

Активируйте Siri, сказав «Привет, Siri» или удерживая боковую кнопку (на iPhone X и новее) или кнопку Home (на более старых моделях). Произнесите команду «Включи режим низкого энергопотребления» или «Включи режим экономии энергии». Siri подтвердит активацию режима.

Способ 4: Автоматическая активация

iOS предлагает автоматическое включение режима энергосбережения при достижении определённого уровня заряда батареи:

Когда заряд батареи достигает 20%, система автоматически предложит включить режим низкого энергопотребления через всплывающее уведомление. Вы можете нажать «Включить» в этом уведомлении. Если заряд опускается до 10%, предложение появится повторно (если вы отказались при 20%).

iOS автоматически отключает режим низкого энергопотребления, когда заряд устройства достигает 80% во время зарядки. Если вы хотите продолжить использовать этот режим, вам придётся включить его снова вручную.

Функции, которые ограничиваются в режиме низкого энергопотребления на iPhone:

Email: переключение на получение вручную вместо "push" уведомлений

Фоновое обновление приложений: временно приостанавливается

Автоблокировка: сокращается до 30 секунд

Яркость экрана: уменьшается

Визуальные эффекты: отключаются или минимизируются

iCloud: синхронизация приостанавливается

5G: отключается (на моделях с поддержкой 5G)

Частота обновления экрана: ограничивается до 60 Гц (на моделях с технологией ProMotion)

Для сравнения эффективности работы режима низкого энергопотребления на разных моделях iPhone:

Модель iPhone Прирост времени работы* Особенности работы iPhone 14/13 серии До 3-4 часов Отключение ProMotion, ограничение 5G iPhone 12 серии До 2-3 часов Ограничение 5G, снижение производительности iPhone 11 серии До 2-2,5 часов Умеренное снижение производительности iPhone X/XS/XR До 1,5-2 часов Заметное снижение производительности iPhone 8/7 и старше До 1-1,5 часов Существенное замедление работы

При смешанном использовании (веб-серфинг, социальные сети, сообщения)

Важно отметить, что на новых моделях iPhone режим низкого энергопотребления работает более эффективно и менее заметно для пользователя благодаря оптимизированному железу и программному обеспечению. На старых устройствах падение производительности может быть более ощутимым. ⚡

Советы по оптимизации работы эконом режима на телефоне

Стандартные настройки режима энергосбережения обычно эффективны для большинства пользователей, но с помощью дополнительных приемов и тонкой настройки можно добиться еще лучших результатов. Предлагаю рассмотреть проверенные способы оптимизации работы эконом режима, которые помогут максимально продлить время работы устройства без подзарядки. 🔧

1. Комбинирование с ручными настройками

Дополнительно снизьте яркость экрана вручную до комфортного минимума

Включите тёмную тему интерфейса (экономит заряд на устройствах с OLED/AMOLED экранами)

Отключите ненужные геолокационные сервисы через настройки приватности

Выключите Bluetooth, NFC и Wi-Fi, если они не используются

Активируйте режим "Не беспокоить" для минимизации уведомлений и активаций экрана

2. Настройка "белого списка" приложений

На многих смартфонах можно настроить исключения для режима энергосбережения:

На Android: Настройки > Батарея > Оптимизация батареи > Выберите приложения, которые не должны ограничиваться

На iOS: Настройки > Аккумулятор > Активность аккумулятора > Управление активностью в фоновом режиме

Это позволит важным приложениям (например, мессенджерам или навигатору) работать нормально, а остальные будут ограничены.

3. Настройка автоматического включения по расписанию

Активируйте режим энергосбережения на время сна (например, с 23:00 до 7:00)

Используйте автоматизацию через специальные приложения: – Android: Tasker, Automate, MacroDroid – iOS: Команды Siri (Shortcuts)

Настройте включение режима по геолокации (например, при выходе из дома)

4. Оптимизация для конкретных сценариев использования

Создайте пользовательские профили для разных ситуаций:

Рабочий режим: разрешите фоновую активность для рабочей почты и мессенджеров, ограничьте развлекательные приложения

разрешите фоновую активность для рабочей почты и мессенджеров, ограничьте развлекательные приложения Режим путешествия: приоритет для навигации и камеры, ограничение других функций

приоритет для навигации и камеры, ограничение других функций Ночной режим: максимальное энергосбережение с разрешением входящих звонков

5. Мониторинг и выявление энергоемких приложений

Регулярно проверяйте статистику энергопотребления в настройках устройства

Удаляйте или ограничивайте приложения с чрезмерным потреблением энергии

Используйте "легкие" версии популярных приложений (Facebook Lite, Twitter Lite и т.д.)

Предпочитайте веб-версии вместо полноценных приложений, где это возможно

6. Дополнительные настройки для продвинутых пользователей

На устройствах с root-доступом: используйте приложения для ограничения тактовой частоты процессора

На Samsung: настройте Bixby Routines для создания сложных сценариев энергосбережения

На Xiaomi: используйте встроенную функцию "Ограничения в фоновом режиме"

На iOS: создавайте сложные автоматизации через приложение "Команды"

7. Аппаратные дополнения для эффективного энергосбережения

Используйте внешний аккумулятор (power bank) для подзарядки в экстренных ситуациях

Применяйте чехлы-аккумуляторы для увеличения емкости батареи

Носите с собой компактное зарядное устройство

8. Регулярное обслуживание системы

Очищайте кэш системы и приложений

Своевременно обновляйте операционную систему и приложения

Периодически перезагружайте устройство для освобождения оперативной памяти

Следите за температурным режимом устройства (перегрев существенно снижает эффективность батареи)

Эффективность эконом режима может значительно варьироваться в зависимости от модели устройства, версии операционной системы и стиля использования. Экспериментируйте с различными комбинациями настроек, чтобы найти оптимальный баланс между энергосбережением и функциональностью для ваших конкретных потребностей. 📊

Освоив эконом режим на своем смартфоне, вы получаете контроль над энергопотреблением устройства и можете значительно продлить время его автономной работы. Это особенно ценно в ситуациях, когда доступ к зарядке ограничен или отсутствует. Регулярное использование описанных техник не только поможет вам в критических ситуациях, но и продлит общий срок службы аккумулятора вашего устройства, сокращая количество циклов зарядки-разрядки и уменьшая тепловую нагрузку. Превратите управление энергопотреблением в повседневную привычку, и ваш смартфон всегда будет готов к работе, когда он вам действительно необходим.

