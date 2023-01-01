Всенаправленные микрофоны: принцип работы, преимущества, выбор

Для кого эта статья:

Звукорежиссеры и специалисты по звукозаписи

Профессионалы в области аудиотехнологий и конференц-систем

Студенты и обучающиеся в сфере звуковой инженерии и смежных дисциплин Звук повсюду. Он окружает нас с каждой стороны, и всенаправленные микрофоны созданы именно для этой реальности. Когда речь заходит о записи звука в 360-градусном формате без "слепых зон", омнинаправленные микрофоны становятся незаменимым инструментом звукорежиссера. От студийных сессий до шумных конференц-залов, от полевых записей до живых выступлений — эти устройства способны ухватить звуковую картину во всей её полноте. Но как они работают? Чем отличаются от своих направленных собратьев? И главное — как выбрать идеальный всенаправленный микрофон для конкретной задачи? 🎙️

Что такое всенаправленный микрофон и как он работает

Всенаправленный (омнинаправленный) микрофон — это тип микрофона, который равномерно воспринимает звук со всех направлений с одинаковой чувствительностью. В отличие от направленных моделей, он не имеет выраженной "фронтальной" стороны и реагирует на звуковые волны, приходящие под любым углом.

Принцип работы всенаправленных микрофонов основан на конструкции их капсюля. Мембрана микрофона подвергается воздействию звукового давления только с одной стороны, в то время как другая сторона полностью закрыта. Это позволяет микрофону реагировать одинаково на звуковые волны, приходящие с любого направления.

Диаграмма направленности всенаправленного микрофона представляет собой сферу, что визуально отображает его способность улавливать звук равномерно со всех сторон. Это фундаментальное отличие от кардиоидных и других направленных моделей, имеющих асимметричные диаграммы направленности.

Антон Березин, звукорежиссер Недавно я работал над записью акустического квартета в старинной часовне с естественной реверберацией. Клиент хотел сохранить естественное звучание помещения и пространственное расположение инструментов. Я решил использовать пару высококачественных всенаправленных микрофонов Neumann KM 183, расположив их по схеме ORTF на оптимальном расстоянии от ансамбля. Результат превзошел ожидания — запись передавала не только чистое звучание инструментов, но и "воздух" помещения, создавая эффект присутствия. Когда я попробовал заменить всенаправленные микрофоны на кардиоидные для сравнения, звук стал плоским, потеряв объем и естественность. Этот опыт в очередной раз подтвердил, что для определенных задач всенаправленные микрофоны просто незаменимы.

Важно понимать физический принцип работы всенаправленного микрофона. Его мембрана реагирует на изменение давления воздуха, вызванного звуковыми волнами. Поскольку давление — это скалярная величина, не имеющая направления, микрофон одинаково чувствителен к звуковым колебаниям независимо от того, откуда они приходят.

Компонент Функция Влияние на всенаправленность Мембрана Преобразует звуковые волны в электрический сигнал Закрытая с одной стороны конструкция обеспечивает равномерную чувствительность Акустическая камера Герметичный объем позади мембраны Создает условия для реакции микрофона только на давление Корпус микрофона Защита внутренних компонентов Минимальное влияние на диаграмму направленности при правильной конструкции Защитная решетка Защита мембраны от повреждений Акустически прозрачная для сохранения всенаправленных свойств

Характеристики и преимущества омнинаправленных микрофонов

Омнинаправленные микрофоны обладают рядом уникальных технических характеристик и преимуществ, которые делают их незаменимыми в определенных сценариях использования.

Во-первых, эти микрофоны отличаются более ровной частотной характеристикой по сравнению с направленными аналогами. Отсутствие необходимости создавать акустические пути для формирования направленности позволяет инженерам оптимизировать частотный отклик. Это особенно заметно в нижнем регистре частот, где всенаправленные микрофоны не страдают от эффекта близости (proximity effect) — нежелательного усиления низких частот при приближении к источнику звука.

Ключевые преимущества всенаправленных микрофонов:

Естественное звучание без окраски в низкочастотном диапазоне

Отсутствие эффекта близости, что упрощает работу с изменяющимся расстоянием до источника звука

Способность захватывать акустическую атмосферу помещения

Меньшая чувствительность к взрывным согласным (п, б, т) и ветровым помехам

Высокая надежность благодаря более простой внутренней конструкции

Однако у всенаправленных микрофонов есть и ограничения. Они более восприимчивы к нежелательному фоновому шуму и имеют меньшую устойчивость к акустической обратной связи по сравнению с направленными микрофонами. Это делает их менее подходящими для использования в шумной среде или при усилении звука через громкоговорители.

С технической точки зрения, всенаправленные микрофоны часто демонстрируют более высокую чувствительность (измеряемую в мВ/Па) по сравнению с направленными аналогами той же модели. Это объясняется тем, что вся энергия мембраны используется для преобразования звукового давления, без необходимости создавать акустические пути для формирования направленности.

Сравнение всенаправленных и направленных микрофонов

Для понимания особенностей всенаправленных микрофонов необходимо рассмотреть их в контексте других распространенных диаграмм направленности. Каждый тип имеет свои сильные и слабые стороны, определяющие оптимальные сценарии использования. 📊

Характеристика Всенаправленный Кардиоидный Суперкардиоидный Двунаправленный (Фигура-8) Диаграмма направленности Сферическая (360°) Сердцевидная (180° спереди) Узкая направленность (~150° спереди) Двусторонняя (180° спереди и сзади) Подавление фоновых звуков Низкое Среднее Высокое Среднее (с боков) Эффект близости Отсутствует Присутствует Выраженный Сильно выраженный Устойчивость к обратной связи Низкая Средняя Высокая Средняя Захват акустики помещения Максимальный Умеренный Минимальный Средний

Основное отличие всенаправленных микрофонов от направленных заключается в физическом принципе работы. Всенаправленные микрофоны являются микрофонами давления, реагирующими только на изменение звукового давления. Направленные же микрофоны — это градиентные микрофоны, которые реагируют на разницу давления между фронтальной и тыльной сторонами мембраны.

При выборе между всенаправленным и направленным микрофоном следует учитывать:

Акустические условия среды записи (уровень фонового шума)

Необходимость захвата или исключения окружающей акустики

Количество источников звука и их расположение

Вероятность возникновения акустической обратной связи

Требуемую степень изоляции источника звука

Интересным фактом является то, что многие современные студийные микрофоны имеют переключаемые диаграммы направленности. Это достигается благодаря использованию двухмембранных капсюлей, где управление электрическим сигналом от каждой мембраны позволяет получать различные диаграммы направленности, включая всенаправленную.

Марина Соколова, звукорежиссер прямых трансляций При организации звукового сопровождения международной конференции мы столкнулись с необычной задачей. Заказчик хотел, чтобы система захватывала не только докладчиков, но и вопросы из зала без необходимости передавать микрофоны слушателям. Мы установили сетку из 8 потолочных всенаправленных микрофонов, равномерно распределенных по залу, и подключили их через процессор автоматического микширования с шумоподавлением. Система активировала ближайший к говорящему микрофон, обеспечивая четкий захват речи из любой точки зала. Во время тестов мы сравнили эту систему с традиционным подходом использования кардиоидных микрофонов на стойках и убедились, что всенаправленное решение обеспечивало более естественное звучание и лучшую разборчивость речи при движении выступающего. Этот проект изменил мое представление о возможностях всенаправленных микрофонов для конференций и показал, что правильно настроенная всенаправленная система может обеспечивать превосходные результаты даже в сложных акустических условиях.

Сферы применения всенаправленных микрофонов для конференций

Всенаправленные микрофоны находят широкое применение в различных сценариях, особенно там, где требуется захват звука из множественных источников или сохранение естественной акустической атмосферы. Рассмотрим основные сферы их применения с акцентом на конференц-системы. 🎤

Конференц-системы представляют собой одно из наиболее эффективных применений всенаправленных микрофонов. В этом контексте они используются в следующих случаях:

Потолочные микрофонные массивы для охвата больших конференц-залов

Настольные конференц-микрофоны для круглых столов и дискуссий

Микрофоны для видеоконференцсвязи, где требуется захват голосов нескольких участников

Системы записи протоколов заседаний и совещаний

Портативные рекордеры для деловых встреч и интервью

В современных решениях для конференций всенаправленные микрофоны часто интегрируются с технологиями цифровой обработки сигналов (DSP), которые позволяют значительно улучшить качество звука:

Автоматическое формирование луча (beamforming) для фокусировки на активном говорящем

Адаптивное подавление шума для фильтрации фоновых звуков

Эхоподавление для устранения акустической обратной связи

Автоматическое управление усилением для выравнивания уровней громкости разных участников

Помимо конференций, всенаправленные микрофоны активно применяются в следующих областях:

Студийная звукозапись: Для фиксации естественной акустики помещения, записи хоров, оркестров и ансамблей, а также для техник пространственной стереозаписи (например, методы MS, Blumlein, ORTF).

Полевые записи: Для захвата звуков природы, амбиентных шумов и атмосферы места, особенно при создании звуковых ландшафтов и звуковых эффектов для кино и игр.

Театральные постановки: Подвесные всенаправленные микрофоны используются для захвата звука со сцены, обеспечивая естественное звучание без необходимости наделять каждого актера персональным микрофоном.

Исследования и мониторинг: В акустических измерениях, анализе шума окружающей среды, системах безопасности и наблюдения.

При использовании всенаправленных микрофонов для конференций важно учитывать акустические характеристики помещения. В помещениях с высокой реверберацией может потребоваться комбинирование всенаправленных микрофонов с акустической обработкой пространства или дополнительными технологиями шумоподавления.

Как выбрать всенаправленный микрофон для разных задач

Выбор оптимального всенаправленного микрофона требует внимательного анализа конкретной задачи, условий использования и бюджетных ограничений. Следующие критерии помогут определиться с подходящей моделью. 🔍

Тип преобразования сигнала:

Конденсаторные микрофоны — обеспечивают наивысшую точность и чувствительность, идеальны для студийной записи и конференц-систем высокого класса. Требуют фантомного питания.

— обеспечивают наивысшую точность и чувствительность, идеальны для студийной записи и конференц-систем высокого класса. Требуют фантомного питания. Динамические микрофоны — более прочные и не требуют дополнительного питания, но обычно имеют меньшую чувствительность и уступают в детализации высоких частот.

— более прочные и не требуют дополнительного питания, но обычно имеют меньшую чувствительность и уступают в детализации высоких частот. Электретные микрофоны — компактные и недорогие, часто используются в потребительской электронике и бюджетных конференц-системах.

Размер мембраны:

Крупномембранные микрофоны (диаметр ≥ 1 дюйм) — обеспечивают более богатое звучание с лучшим отношением сигнал/шум.

(диаметр ≥ 1 дюйм) — обеспечивают более богатое звучание с лучшим отношением сигнал/шум. Малые мембраны (диаметр < 1 дюйм) — предоставляют более точный переходный отклик и более стабильную диаграмму направленности на высоких частотах.

Форм-фактор и монтаж:

Ручные микрофоны — для мобильного использования, интервью, репортажей.

— для мобильного использования, интервью, репортажей. Настольные микрофоны — для конференций, подкастов, стационарной записи.

— для конференций, подкастов, стационарной записи. Подвесные микрофоны — для захвата звука больших площадей сверху (театры, конференц-залы).

— для захвата звука больших площадей сверху (театры, конференц-залы). Петличные микрофоны — для незаметного крепления на одежде докладчиков или участников.

— для незаметного крепления на одежде докладчиков или участников. Граничные микрофоны (boundary) — для размещения на плоских поверхностях (столах, стенах).

Дополнительные технические характеристики:

Частотная характеристика — для речи достаточно 80 Гц – 15 кГц, для музыки предпочтительнее 20 Гц – 20 кГц.

— для речи достаточно 80 Гц – 15 кГц, для музыки предпочтительнее 20 Гц – 20 кГц. Чувствительность — выше для тихих источников, ниже для громких.

— выше для тихих источников, ниже для громких. Максимальный уровень звукового давления (SPL) — должен соответствовать громкости источника.

— должен соответствовать громкости источника. Уровень собственного шума — критичен для записи тихих источников.

— критичен для записи тихих источников. Соотношение сигнал/шум — чем выше, тем чище запись.

При выборе микрофона для конференций особое внимание следует уделить дополнительным функциям, которые могут значительно улучшить опыт использования:

Встроенные системы шумоподавления и фильтрации

Поддержка технологий формирования направленного луча

Возможности сетевого подключения и управления (Dante, AVB)

Индикция активности микрофона

Программируемые кнопки управления

Защита от радиочастотных помех

При выборе всенаправленного микрофона для конференций необходимо учитывать также тип и размер помещения, количество участников, интеграцию с существующими аудиосистемами и специфические требования мероприятия.

Выбор всенаправленного микрофона — это всегда баланс между техническими характеристиками и практическими требованиями конкретной задачи. Универсального решения не существует, но понимание принципов работы и ключевых преимуществ всенаправленных микрофонов позволяет сделать обоснованный выбор. Будь то запись конференций, создание студийных записей или полевая работа — всенаправленные микрофоны предоставляют уникальные возможности для захвата звука во всей его полноте и естественности. Технологии продолжают совершенствоваться, делая эти устройства все более эффективными инструментами для профессионалов и энтузиастов звукозаписи.

