Лучшие беспроводные наушники: выбор по характеристикам и цене

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся покупкой беспроводных наушников.

Любители качественного звука и технологий.

Специалисты или студенты в сфере маркетинга и аудиотехники. Беспроводные наушники уже давно перестали быть просто аксессуаром — они превратились в незаменимого спутника для работы, учебы и отдыха. В 2023 году рынок буквально переполнен моделями на любой вкус и бюджет, что делает выбор одновременно увлекательным и сложным. Независимо от того, нужны ли вам флагманские наушники с продвинутым шумоподавлением или компактная модель для спортивных тренировок — этот рейтинг лучших беспроводных наушников 2023 года поможет сделать осознанный выбор и не потратить деньги впустую. 🎧

На что обращать внимание при выборе наушников

Выбор идеальных беспроводных наушников в 2023 году требует внимания к нескольким ключевым параметрам, которые определят комфорт использования и качество звучания. Первостепенное значение имеют следующие характеристики:

Тип конструкции — полноразмерные, накладные или внутриканальные (TWS). Каждый тип имеет свои преимущества в зависимости от сценариев использования.

Важно понимать, что идеальных наушников "для всего" не существует. Выбор всегда будет компромиссом между различными параметрами. Полноразмерные модели обычно обеспечивают лучшее качество звука и более эффективное шумоподавление, но проигрывают в портативности TWS-наушникам. При этом компактные внутриканальные модели не могут обеспечить такой же объемный звук, как крупные конструкции с большими драйверами.

Тип наушников Преимущества Недостатки Оптимальное применение Полноразмерные Лучше качество звука, эффективное шумоподавление, длительная автономность Громоздкость, неудобство в жаркую погоду Длительное прослушивание дома/в офисе, студийная работа Накладные (On-ear) Компактнее полноразмерных, хороший баланс звука Давление на уши при длительном ношении Повседневное использование, поездки TWS (True Wireless) Максимальная портативность, удобство Ограниченное время работы, риск потери Спорт, городское использование, короткие сессии

Еще один важный момент — совместимость с вашими устройствами. Некоторые наушники оптимизированы для работы с определенными экосистемами (например, Apple или Samsung), что может ограничить функциональность при использовании с устройствами других производителей. Обратите внимание на версию Bluetooth — наушники с Bluetooth 5.0 и выше обеспечивают более стабильное соединение и меньшее энергопотребление.

Алексей Верховцев, аудиоинженер

Однажды я попал в настоящую аудиофильскую ловушку. Потратил целое состояние на премиальные наушники, которые на бумаге выглядели идеально — титановые драйверы, поддержка всех мыслимых кодеков, шикарный кейс из натуральной кожи. Но уже через неделю понял, что совершил ошибку. Из-за особенностей конструкции они начинали давить на уши уже через час использования, а весили столько, что шея уставала при длительной носке. В итоге эти "идеальные" наушники большую часть времени просто лежали в футляре, пока я не вернулся к своей предыдущей модели, которая была в два раза дешевле, но идеально подходила под мой сценарий использования. Этот опыт научил меня, что характеристики — это только половина истории. Вторая половина — это то, насколько наушники соответствуют именно вашим потребностям и привычкам.

Лучшие модели премиум-сегмента: звук и комфорт

Премиум-сегмент беспроводных наушников 2023 года представлен моделями, где производители не идут на компромиссы ни в одном аспекте. Здесь вы найдете передовые технологии шумоподавления, премиальные материалы и звучание, максимально приближенное к проводным аналогам высокого класса.

Sony WH-1000XM5 — эволюция легендарной линейки с улучшенным шумоподавлением, обновленным дизайном и расширенными возможностями персонализации звука через фирменное приложение. Особая система с 8 микрофонами и два процессора обеспечивают беспрецедентное качество блокировки внешних шумов. Автономность достигает 30 часов с включенным ANC.

— эволюция легендарной линейки с улучшенным шумоподавлением, обновленным дизайном и расширенными возможностями персонализации звука через фирменное приложение. Особая система с 8 микрофонами и два процессора обеспечивают беспрецедентное качество блокировки внешних шумов. Автономность достигает 30 часов с включенным ANC. Apple AirPods Max — алюминиевые чашки, сетчатое оголовье и вычислительное аудио с адаптивным эквалайзером обеспечивают потрясающий звук и комфорт даже при многочасовом использовании. Система пространственного аудио с отслеживанием движений головы создает эффект присутствия в кинотеатре при просмотре поддерживаемого контента.

— алюминиевые чашки, сетчатое оголовье и вычислительное аудио с адаптивным эквалайзером обеспечивают потрясающий звук и комфорт даже при многочасовом использовании. Система пространственного аудио с отслеживанием движений головы создает эффект присутствия в кинотеатре при просмотре поддерживаемого контента. Bowers & Wilkins Px8 — настоящий хай-энд среди беспроводных наушников с драйверами диаметром 40 мм с карбоновым покрытием и корпусом из алюминия и кожи Nappa. Качество сборки и материалов на уровне элитных автомобилей, а звучание отличается аналитичностью и детальностью, характерной для студийных моделей.

Важное преимущество премиум-моделей — интеллектуальные функции, которые адаптируют звучание и шумоподавление к окружающей среде. Например, Sony WH-1000XM5 автоматически меняют характеристики ANC в зависимости от атмосферного давления, что особенно полезно при авиаперелетах. Bose QuietComfort Ultra Headphones (новинка 2023 года, пришедшая на смену QC45) распознает голосовую активность пользователя и снижает громкость музыки во время разговора.

Еще одна отличительная черта премиум-сегмента — поддержка Hi-Res аудио. Sennheiser Momentum 4 Wireless и B&W Px8 поддерживают кодек aptX Adaptive, который обеспечивает передачу аудио с битрейтом до 420 кбит/с, что приближается к CD-качеству. Sony WH-1000XM5 с поддержкой LDAC может транслировать аудиопоток на скорости до 990 кбит/с.

Цена на наушники премиум-класса в 2023 году начинается от 25 000 рублей и может достигать 70 000 рублей для самых продвинутых моделей, таких как Apple AirPods Max или Master & Dynamic MW75. Высокая стоимость оправдана не только качеством звука, но и долговечностью — большинство моделей этой категории рассчитаны на 5-7 лет эксплуатации и имеют расширенную гарантию.

Беспроводные наушники среднего ценового диапазона

Средний сегмент беспроводных наушников (12 000-25 000 рублей) в 2023 году представляет оптимальный баланс между качеством и стоимостью. Модели этой категории заимствуют многие технологии у флагманов, но с определенными компромиссами в материалах или дополнительных функциях.

Sony WH-CH720N — младший брат флагманской XM5-серии с эффективным шумоподавлением, впечатляющей 35-часовой автономностью и поддержкой приложения Sony Headphones Connect для тонкой настройки. Великолепное соотношение цена/качество для повседневного использования.

— младший брат флагманской XM5-серии с эффективным шумоподавлением, впечатляющей 35-часовой автономностью и поддержкой приложения Sony Headphones Connect для тонкой настройки. Великолепное соотношение цена/качество для повседневного использования. Jabra Elite 85h — водонепроницаемые наушники с технологией SmartSound, которая анализирует окружающую среду и автоматически выбирает оптимальный режим шумоподавления. Поддержка одновременного подключения к 8 устройствам и мгновенная активация при раскрытии наушников делают их идеальными для работы.

— водонепроницаемые наушники с технологией SmartSound, которая анализирует окружающую среду и автоматически выбирает оптимальный режим шумоподавления. Поддержка одновременного подключения к 8 устройствам и мгновенная активация при раскрытии наушников делают их идеальными для работы. SoundCore Space Q45 — новинка от суббренда Anker с адаптивным шумоподавлением до 98%, поддержкой LDAC и рекордной автономностью до 50 часов с включенным ANC. Скромный ценник при флагманских характеристиках.

— новинка от суббренда Anker с адаптивным шумоподавлением до 98%, поддержкой LDAC и рекордной автономностью до 50 часов с включенным ANC. Скромный ценник при флагманских характеристиках. Nothing Ear (2) — прозрачный дизайн, персонализированный профиль звука на основе аудиограммы пользователя и двойное подключение делают эти TWS-наушники одним из лучших предложений в среднем сегменте для любителей компактных решений.

Особенность наушников среднего класса 2023 года — серьезный прогресс в качестве шумоподавления. Если еще пару лет назад эффективное ANC было прерогативой исключительно премиальных моделей, то сегодня даже наушники за 15 000 рублей способны обеспечить комфортную звукоизоляцию в городских условиях и общественном транспорте.

Марина Соколова, музыкальный продюсер

Я работаю с разными музыкантами, и часто приходится прослушивать треки в дороге или кафе. Раньше я таскала с собой огромные студийные наушники — это было неудобно и привлекало много внимания. Решила рискнуть и взять беспроводные JBL Tour One M2 из среднего ценового сегмента. Первое время была настроена скептически — как они могут сравниться с моими профессиональными мониторами? Но уже через неделю была приятно удивлена. Конечно, для финального мастеринга я все равно использую студийное оборудование, но для 90% задач эти наушники оказались более чем достаточными. Шумоподавление позволяет сосредоточиться на музыке даже в шумном кафе, а качество звука достаточно нейтральное, чтобы услышать все нюансы микса. Плюс я перестала страдать от боли в шее после долгих прослушиваний — они значительно легче моих проводных мониторов!

Наушники среднего сегмента часто превосходят премиальные модели по времени автономной работы. Это связано с тем, что в них используются менее энергоемкие процессоры обработки звука, а корпус может быть чуть более объемным, что позволяет установить батарею большей емкости. Например, JBL Tour One M2 работают до 50 часов без ANC, что почти вдвое дольше, чем флагман Sony.

Важный тренд 2023 года для наушников среднего класса — улучшенная эргономика и комфорт ношения. Производители уделяют больше внимания распределению веса, качеству амбушюр и регулировке оголовья. Sennheiser HD 450BT и Jabra Elite 85h могут использоваться по 8-10 часов без дискомфорта, что особенно ценно для тех, кто работает в open-space или часто находится в длительных поездках.

Бюджетные решения с отличным соотношением цена-качество

Бюджетный сегмент беспроводных наушников (до 12 000 рублей) в 2023 году стал настоящим полем битвы производителей. Конкуренция привела к тому, что даже недорогие модели теперь предлагают функции, которые еще пару лет назад были доступны только в премиум-классе. 💰

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro — настоящий хит в категории до 5000 рублей с активным шумоподавлением до 43 дБ, поддержкой кодека LHDC 4.0 и впечатляющими 9 часами автономной работы без подзарядки в кейсе.

— настоящий хит в категории до 5000 рублей с активным шумоподавлением до 43 дБ, поддержкой кодека LHDC 4.0 и впечатляющими 9 часами автономной работы без подзарядки в кейсе. JBL Tune 660NC — накладные наушники с активным шумоподавлением, поддержкой быстрой зарядки (5 минут = 2 часа воспроизведения) и фирменным JBL Pure Bass Sound за доступные деньги.

— накладные наушники с активным шумоподавлением, поддержкой быстрой зарядки (5 минут = 2 часа воспроизведения) и фирменным JBL Pure Bass Sound за доступные деньги. HUAWEI FreeBuds 5i — стильные TWS-наушники с режимом низкой задержки для геймеров, шумоподавлением и сертификатом Hi-Res Audio при цене около 6000 рублей.

— стильные TWS-наушники с режимом низкой задержки для геймеров, шумоподавлением и сертификатом Hi-Res Audio при цене около 6000 рублей. SoundCore Life Q30 — полноразмерные наушники с тремя режимами шумоподавления, 40-часовой автономностью и удивительно глубоким басом для своей ценовой категории.

Ключевое преимущество бюджетных моделей 2023 года — значительно улучшенное качество звука. Если раньше доступные беспроводные наушники часто страдали от "пластикового" звучания и перегруженных басов, то современные решения предлагают гораздо более сбалансированный звуковой профиль. Многие бюджетные модели получили поддержку продвинутых кодеков, таких как aptX и AAC, что повышает качество беспроводной передачи.

Модель Ориентировочная цена (руб.) Время работы Особенности Xiaomi Redmi Buds 4 Pro 4 500 9 часов (36 с кейсом) ANC до 43 дБ, кодек LHDC 4.0 JBL Tune 660NC 7 990 44 часа (с ANC) Складная конструкция, многоточечное подключение HUAWEI FreeBuds 5i 5 990 6 часов (28 с кейсом) IP54, режим низкой задержки 94 мс SoundCore Life Q30 8 990 40 часов (с ANC) Три режима ANC, складная конструкция OnePlus Nord Buds 2 3 990 7 часов (36 с кейсом) IP55, быстрая зарядка (10 мин = 5 часов)

Стоит отметить, что активное шумоподавление в бюджетных моделях обычно менее эффективно, чем в премиальных наушниках. Оно хорошо справляется с постоянным низкочастотным шумом (гул кондиционера, шум двигателя), но может быть менее эффективным против человеческих голосов или резких звуков. Однако для большинства сценариев использования уровня шумоподавления в таких моделях как Xiaomi Redmi Buds 4 Pro или SoundCore Life Q30 будет вполне достаточно.

Долговечность — это аспект, где бюджетные наушники все еще заметно уступают премиальным моделям. Материалы корпуса более подвержены износу, а элементы управления и шарниры обычно рассчитаны на меньший срок службы. Однако с учетом того, что технологии развиваются очень быстро, многие пользователи предпочитают покупать доступные наушники чаще, получая доступ к новым функциям, вместо того чтобы инвестировать в дорогие модели на долгий срок.

Сравнение ключевых характеристик всех моделей

Чтобы сделать окончательный выбор, необходимо сравнить характеристики лучших беспроводных наушников 2023 года по ключевым параметрам. Это поможет определить, какая модель оптимально соответствует вашим приоритетам — будь то качество звука, эффективность шумоподавления или длительность автономной работы.

Модель Сегмент Автономность (часы) ANC Кодеки Мультипоинт Sony WH-1000XM5 Премиум 30 Адаптивное SBC, AAC, LDAC Да Apple AirPods Max Премиум 20 Адаптивное SBC, AAC Только в экосистеме Apple Bowers & Wilkins Px8 Премиум 30 Адаптивное SBC, AAC, aptX Adaptive Да Sony WH-CH720N Средний 35 Стандартное SBC, AAC Да Jabra Elite 85h Средний 36 SmartSound SBC, AAC До 8 устройств Nothing Ear (2) Средний 6 (36 с кейсом) Персонализированное SBC, AAC, LHDC Да Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Бюджетный 9 (36 с кейсом) Стандартное SBC, AAC, LHDC Нет JBL Tune 660NC Бюджетный 44 Стандартное SBC, AAC Да SoundCore Life Q30 Бюджетный 40 Три режима SBC, AAC Да (2 устройства) OnePlus Nord Buds 2 Бюджетный 7 (36 с кейсом) Базовое SBC, AAC Нет

Качество звука остается субъективным параметром, но можно выделить общие тенденции. Модели премиум-класса предлагают более детализированное звучание с хорошей сцены и точным позиционированием инструментов. Sony WH-1000XM5 и Bowers & Wilkins Px8 обеспечивают наиболее аналитичный звук, в то время как AirPods Max имеют чуть более выраженные низкие частоты.

В среднем ценовом сегменте Sony WH-CH720N демонстрирует сбалансированное звучание с акцентом на чистоте вокала, а Jabra Elite 85h предлагает более энергичную подачу с усиленными басами. Nothing Ear (2) удивляет качеством звука для TWS-наушников, особенно после персонализации звукового профиля.

Бюджетные модели показывают значительный прогресс в звучании по сравнению с предшественниками. SoundCore Life Q30 имеет яркую V-образную сигнатуру с акцентом на басах и верхних частотах, а Xiaomi Redmi Buds 4 Pro демонстрирует удивительно детальный звук для своей цены при использовании с устройствами, поддерживающими кодек LHDC.

По параметру шумоподавления лидерами остаются Sony WH-1000XM5 и Apple AirPods Max, способные практически полностью изолировать от городского шума. В среднем сегменте выделяются Jabra Elite 85h с технологией SmartSound, а среди бюджетных моделей лучшие результаты показывают SoundCore Life Q30 с тремя режимами ANC для разных сценариев использования.

Функция мультипоинт (одновременное подключение к нескольким устройствам) стала почти стандартом для полноразмерных и накладных наушников, но все еще редко встречается в TWS-моделях бюджетного сегмента. Лидером по количеству одновременных подключений является Jabra Elite 85h, позволяющая переключаться между 8 устройствами без переподключения.

Выбор беспроводных наушников — это инвестиция не только в качество звука, но и в собственный комфорт. Рынок 2023 года предлагает достойные модели во всех ценовых сегментах. Премиальные Sony WH-1000XM5 и Apple AirPods Max остаются золотым стандартом, но среднебюджетные модели вроде Sony WH-CH720N и Nothing Ear (2) предлагают впечатляющую функциональность за вдвое меньшие деньги. А такие модели как SoundCore Life Q30 доказывают, что даже в бюджетном сегменте можно найти наушники с отличным звуком и автономностью. Помните, что идеальные наушники — те, которые соответствуют вашему стилю жизни, сценариям использования и музыкальным предпочтениям. 🎵

