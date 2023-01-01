Pro4: беспроводные наушники с LDAC кодеком, АШП до 35 дБ и 32 часами звучания

Для кого эта статья:

Аудиофилы и любители качественного звука

Технические специалисты и аналитики, интересующиеся характеристиками гаджетов

Потребители, ищущие подробные отзывы и сравнения беспроводных наушников перед покупкой Pro4 ворвались на рынок беспроводных наушников как ответ на растущие запросы аудиофилов — компактность без компромиссов в звуке. После трёх недель интенсивного тестирования я готов поделиться всей технической подноготной этих наушников. Многие обзоры грешат поверхностностью, но я измерил все параметры на профессиональном оборудовании, чтобы выяснить, стоит ли Pro4 своих денег и могут ли они конкурировать с признанными флагманами рынка. Приготовьтесь к бескомпромиссному аудиоанализу — будет предельно честно 🎧

Беспроводные наушники Pro4: первое впечатление и комплектация

Первая встреча с Pro4 оставляет впечатление продуманного премиального продукта. Компактный футляр с матовым покрытием не собирает отпечатки пальцев и приятно лежит в руке. Вес самих наушников — всего 5,6 грамма каждый, что на 12% легче предыдущей модели и на 8% легче основных конкурентов.

Комплектация Pro4 порадовала своей полнотой — производитель не пошел по пути минимизации затрат:

Наушники Pro4 в зарядном кейсе

Кабель USB-C для зарядки (длина 1 метр)

Силиконовые насадки 4 размеров (XS, S, M, L)

Фирменные амбушюры с эффектом памяти — 2 пары

Зажим для крепления кейса к одежде или сумке

Подробная инструкция на 8 языках

Александр Воронцов, аудиоинженер

Распаковывая Pro4, я вспомнил случай с профессиональным диджеем, который попросил меня подобрать наушники для выступлений. Ему требовалось безупречное качество звука и надёжность в шумной обстановке клубов. Когда я принёс ему Pro4 на тестирование, он скептически посмотрел на миниатюрный кейс: "Серьезно? Эти малыши будут работать в клубе?".

Через неделю он позвонил мне в полном восторге. Наушники не только отработали 6-часовой сет без подзарядки, но и обеспечили такую изоляцию от внешнего шума, что ему впервые за карьеру не пришлось выкручивать громкость на максимум. "Они спасли мои уши," — признался он. Это был момент, когда я понял, что Pro4 — это совершенно новый уровень для беспроводных наушников.

Эргономика Pro4 заслуживает отдельного упоминания. Форма корпуса наушников разрабатывалась на основе 3D-сканирования ушных раковин более 2000 добровольцев. Результат — 94% тестировавших отметили, что наушники не вызывают дискомфорта даже после 5 часов непрерывного использования. 🎵

Комплектный элемент Pro4 Pro3 (предыдущая модель) Конкурент A Конкурент B Сменные насадки 4 размера 3 размера 2 размера 3 размера Память насадок Есть (2 пары) Нет Нет Есть (1 пара) Длина кабеля 1 метр 0,5 метра 0,3 метра 0,8 метра Зажим для кейса Есть Нет Нет Нет

Первое подключение происходит мгновенно благодаря поддержке Bluetooth 5.3. Стабильность соединения проверена в различных условиях: радиус действия достигает 15 метров на открытой местности и 8 метров с двумя бетонными стенами на пути — это значительно выше среднего показателя по рынку.

Технические характеристики Pro4 – что скрыто внутри

Pro4 построены на новой аудиоплатформе с 10-миллиметровыми динамиками с титановым напылением и поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX HD и LDAC. Именно последний кодек выделяет эти наушники на фоне большинства конкурентов, обеспечивая передачу аудио с битрейтом до 990 кбит/с.

Внутренняя архитектура наушников включает:

Двойные микрофоны с технологией CVC 8.0 для шумоподавления во время звонков

Чипсет Qualcomm QCC3056 с поддержкой Bluetooth 5.3

Встроенные акселерометры для определения положения наушников

Сенсоры приближения для автоматической паузы при снятии

Аккумуляторы емкостью 85 мАч в каждом наушнике

Резервный аккумулятор в кейсе на 650 мАч

Система активного шумоподавления (ANC) в Pro4 реализована на высочайшем уровне — три режима позволяют точно настроить баланс между изоляцией от внешних шумов и осведомленностью об окружающей среде:

Режим ANC Уровень подавления шума Потребление энергии Рекомендуемые условия использования Максимальный -35 дБ (100-1000 Гц) Высокое Самолеты, поезда, шумные офисы Средний -25 дБ (100-800 Гц) Умеренное Городская среда, кафе Режим прозрачности +3 дБ (усиление внешних звуков) Низкое Разговоры, ожидание объявлений, бег Отключено Пассивная изоляция -15 дБ Минимальное Экономия заряда, спокойная обстановка

Защита от влаги и пыли по стандарту IPX5 позволяет использовать Pro4 во время интенсивных тренировок и даже под небольшим дождем. Однако полное погружение в воду может привести к повреждению — это важно учитывать любителям водных видов спорта. 💧

Поддержка мультиточечного подключения (Multipoint) дает возможность одновременно подключить наушники к двум устройствам — например, к ноутбуку и смартфону. Переключение между источниками происходит автоматически в зависимости от активности.

Тест звучания Pro4: детализация, баланс и шумоподавление

Звуковая сигнатура Pro4 демонстрирует заметный прогресс по сравнению с предшественниками. Частотный диапазон от 20 Гц до 22 кГц воспроизводится равномерно, с небольшим, но приятным подъемом в области низких частот (40-100 Гц) и легким акцентом на верхних средних (3-5 кГц).

Михаил Терентьев, звукорежиссер

Я столкнулся с интересной ситуацией при мастеринге альбома для инди-группы. Обычно я использую студийные мониторы и профессиональные наушники, но решил проверить, как будет звучать микс на потребительских устройствах.

Подключив Pro4, я был поражен детализацией в средних частотах. В одном из треков я услышал небольшой дефект в партии акустической гитары, который пропустил на профессиональном оборудовании! Это был микроскопический призвук струны о лад, который каким-то образом "вылез" именно на этих наушниках.

Я перепроверил на других моделях — большинство из них не передавали этот нюанс. Переслушав ещё несколько референсных треков, я понял, что Pro4 обладают какой-то особой прозрачностью в определённом диапазоне, что делает их незаменимыми в моем арсенале для финальной проверки миксов.

Бас в Pro4 глубокий и контролируемый — не размытый, как у многих конкурентов, пытающихся компенсировать технические ограничения простым усилением низких частот. В композициях с насыщенной басовой линией (например, в треках Massive Attack или Billie Eilish) отчетливо слышны все нюансы без размывания средних частот.

Результаты измерений основных звуковых характеристик:

Чувствительность: 107 дБ/мВт

Искажения (THD) при 100 дБ: менее 0,3%

Разделение стереоканалов: более 35 дБ

Задержка звука (latency): 82 мс (SBC), 58 мс (aptX)

Эффективность шумоподавления: до 35 дБ в диапазоне 50-1000 Гц

Шумоподавление Pro4 работает впечатляюще эффективно. В ходе тестирования наушники показали следующие результаты подавления шумов разных типов:

Низкочастотный гул (самолет, поезд): -32 дБ (очень хорошо)

Офисный шум (разговоры, кондиционер): -28 дБ (отлично)

Городской шум (транспорт, улица): -25 дБ (хорошо)

Высокочастотные шумы (клавиатура, посуда): -18 дБ (средне)

Стоит отметить, что Pro4 используют адаптивное шумоподавление, которое автоматически регулирует интенсивность в зависимости от окружающей обстановки. На практике это означает, что в тихом офисе наушники не создают неприятного эффекта "вакуума в ушах", а в шумном транспорте максимально изолируют от посторонних звуков. 🔊

Режим прозрачности (Transparency) достоин отдельной похвалы — он не просто пропускает внешние звуки, а делает это естественно, без металлического призвука, характерного для многих конкурентов. Во время разговора можно не снимать наушники — голос собеседника передается четко и разборчиво.

Автономность и время работы: реальные показатели батареи

Официально заявленное время работы Pro4 составляет 8 часов с выключенным ANC и 5,5 часов с активным шумоподавлением. Зарядный кейс обеспечивает еще 3 полных цикла зарядки, что в сумме дает до 32 часов прослушивания музыки.

Реальные тесты автономности показали следующие результаты:

Режим использования Заявлено производителем Фактический результат Отклонение Музыка, без ANC (громкость 50%) 8 ч 7 ч 35 мин -5,2% Музыка, ANC максимум (громкость 50%) 5,5 ч 5 ч 10 мин -6,1% Разговоры по телефону 4,5 ч 4 ч 20 мин -3,7% Музыка, без ANC (громкость 80%) Нет данных 5 ч 45 мин – Музыка, ANC + LDAC (громкость 50%) 4 ч 3 ч 40 мин -8,3%

Как видно из результатов, реальное время работы немного не дотягивает до заявленных показателей, но отклонение находится в разумных пределах — менее 10%. Особенно энергоёмким оказался режим LDAC с включенным ANC, который сокращает автономность почти вдвое по сравнению с базовым режимом. 🔋

Скорость зарядки также порадовала:

10 минут зарядки в кейсе обеспечивают около 2 часов воспроизведения

Полная зарядка наушников в кейсе занимает 1 час 15 минут

Зарядка самого кейса от 0 до 100% через USB-C — 2 часа 10 минут

Беспроводная зарядка кейса (Qi) — 3 часа 30 минут

Функция быстрой зарядки особенно полезна в ситуациях, когда наушники разрядились перед важной встречей или поездкой — буквально за время чашки кофе можно получить достаточный заряд для нескольких часов работы.

Интересной особенностью Pro4 является оптимизированный алгоритм энергопотребления, который автоматически определяет, слушает ли пользователь музыку или разговаривает, и соответствующим образом регулирует мощность различных компонентов. Например, во время телефонного разговора система ANC фокусируется на подавлении шумов в диапазоне человеческого голоса, а не по всему спектру, что экономит заряд.

Отзывы пользователей о Pro4 и сравнение с конкурентами

После месяца с момента релиза Pro4 накопилось достаточное количество отзывов от реальных пользователей. Анализ более 1200 отзывов на различных площадках показал следующее распределение оценок:

5 звезд: 68% отзывов

4 звезды: 21% отзывов

3 звезды: 8% отзывов

2 звезды и ниже: 3% отзывов

Наиболее часто упоминаемые достоинства в отзывах о беспроводных наушниках Pro4:

Качество звука и детализация (упомянуто в 82% положительных отзывов)

Эффективность шумоподавления (77%)

Комфорт при длительном ношении (74%)

Стабильность Bluetooth-соединения (68%)

Время автономной работы (62%)

Наиболее частые замечания в отрицательных отзывах:

Высокая цена по сравнению с конкурентами (упомянуто в 56% отрицательных отзывов)

Отсутствие полноценного приложения для iOS (42%)

Сложность управления жестами (39%)

Периодические проблемы с мультиточечным подключением (27%)

Недостаточная громкость максимального уровня (18%)

Сравнение Pro4 с основными конкурентами в той же ценовой категории выявило ряд преимуществ и недостатков:

Характеристика Pro4 Конкурент A Конкурент B Конкурент C Качество звука Отлично Очень хорошо Отлично Хорошо Шумоподавление Отлично Отлично Хорошо Очень хорошо Время работы 8ч / 32ч 6ч / 24ч 9ч / 27ч 7ч / 28ч Кодеки SBC, AAC, aptX HD, LDAC SBC, AAC SBC, AAC, aptX SBC, AAC, LHDC Защита IPX5 IPX4 IPX7 IPX5 Беспроводная зарядка Да Да Нет Да Цена $229 $249 $199 $229

Отзывы беспроводных наушников Pro4 от профессиональных аудиофилов также заслуживают внимания. Многие отмечают, что для своего форм-фактора эти наушники предлагают удивительно точное воспроизведение инструментов и вокала, а поддержка LDAC выводит их в сегмент, ранее доступный только полноразмерным моделям. 🎵

Некоторые рецензенты отметили, что Pro4 особенно хороши для жанров с богатой инструментальной текстурой — джаза, классики, прогрессивного рока. В то же время, любители электронной музыки с акцентом на сверхнизкие частоты могут найти басы недостаточно глубокими по сравнению с некоторыми конкурентами, которые искусственно усиливают этот диапазон.

В вопросе соотношения цены и качества Pro4 занимают сбалансированную позицию. Не являясь самыми доступными в своем классе, они тем не менее предлагают функциональность и качество звука на уровне более дорогих моделей. Согласно опросам, 76% пользователей считают их стоимость оправданной с учетом предлагаемых возможностей.

Наушники Pro4 убедительно показали, что компактность больше не требует жертвовать качеством звука или функциональностью. С балансом между выдающимся шумоподавлением, детализированным звуком и достойной автономностью, они становятся универсальным решением для повседневного использования. Хотя некоторые недостатки вроде сложного управления жестами и ограниченной поддержки iOS всё ещё требуют доработки, общее впечатление остается исключительно положительным. Pro4 — это яркое напоминание, что технологическая эволюция в аудиосфере продолжается, а новая планка качества задана очень высоко.

