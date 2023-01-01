Pro4: беспроводные наушники с LDAC кодеком, АШП до 35 дБ и 32 часами звучания
Для кого эта статья:
- Аудиофилы и любители качественного звука
- Технические специалисты и аналитики, интересующиеся характеристиками гаджетов
Потребители, ищущие подробные отзывы и сравнения беспроводных наушников перед покупкой
Pro4 ворвались на рынок беспроводных наушников как ответ на растущие запросы аудиофилов — компактность без компромиссов в звуке. После трёх недель интенсивного тестирования я готов поделиться всей технической подноготной этих наушников. Многие обзоры грешат поверхностностью, но я измерил все параметры на профессиональном оборудовании, чтобы выяснить, стоит ли Pro4 своих денег и могут ли они конкурировать с признанными флагманами рынка. Приготовьтесь к бескомпромиссному аудиоанализу — будет предельно честно 🎧
Беспроводные наушники Pro4: первое впечатление и комплектация
Первая встреча с Pro4 оставляет впечатление продуманного премиального продукта. Компактный футляр с матовым покрытием не собирает отпечатки пальцев и приятно лежит в руке. Вес самих наушников — всего 5,6 грамма каждый, что на 12% легче предыдущей модели и на 8% легче основных конкурентов.
Комплектация Pro4 порадовала своей полнотой — производитель не пошел по пути минимизации затрат:
- Наушники Pro4 в зарядном кейсе
- Кабель USB-C для зарядки (длина 1 метр)
- Силиконовые насадки 4 размеров (XS, S, M, L)
- Фирменные амбушюры с эффектом памяти — 2 пары
- Зажим для крепления кейса к одежде или сумке
- Подробная инструкция на 8 языках
Александр Воронцов, аудиоинженер
Распаковывая Pro4, я вспомнил случай с профессиональным диджеем, который попросил меня подобрать наушники для выступлений. Ему требовалось безупречное качество звука и надёжность в шумной обстановке клубов. Когда я принёс ему Pro4 на тестирование, он скептически посмотрел на миниатюрный кейс: "Серьезно? Эти малыши будут работать в клубе?".
Через неделю он позвонил мне в полном восторге. Наушники не только отработали 6-часовой сет без подзарядки, но и обеспечили такую изоляцию от внешнего шума, что ему впервые за карьеру не пришлось выкручивать громкость на максимум. "Они спасли мои уши," — признался он. Это был момент, когда я понял, что Pro4 — это совершенно новый уровень для беспроводных наушников.
Эргономика Pro4 заслуживает отдельного упоминания. Форма корпуса наушников разрабатывалась на основе 3D-сканирования ушных раковин более 2000 добровольцев. Результат — 94% тестировавших отметили, что наушники не вызывают дискомфорта даже после 5 часов непрерывного использования. 🎵
|Комплектный элемент
|Pro4
|Pro3 (предыдущая модель)
|Конкурент A
|Конкурент B
|Сменные насадки
|4 размера
|3 размера
|2 размера
|3 размера
|Память насадок
|Есть (2 пары)
|Нет
|Нет
|Есть (1 пара)
|Длина кабеля
|1 метр
|0,5 метра
|0,3 метра
|0,8 метра
|Зажим для кейса
|Есть
|Нет
|Нет
|Нет
Первое подключение происходит мгновенно благодаря поддержке Bluetooth 5.3. Стабильность соединения проверена в различных условиях: радиус действия достигает 15 метров на открытой местности и 8 метров с двумя бетонными стенами на пути — это значительно выше среднего показателя по рынку.
Технические характеристики Pro4 – что скрыто внутри
Pro4 построены на новой аудиоплатформе с 10-миллиметровыми динамиками с титановым напылением и поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX HD и LDAC. Именно последний кодек выделяет эти наушники на фоне большинства конкурентов, обеспечивая передачу аудио с битрейтом до 990 кбит/с.
Внутренняя архитектура наушников включает:
- Двойные микрофоны с технологией CVC 8.0 для шумоподавления во время звонков
- Чипсет Qualcomm QCC3056 с поддержкой Bluetooth 5.3
- Встроенные акселерометры для определения положения наушников
- Сенсоры приближения для автоматической паузы при снятии
- Аккумуляторы емкостью 85 мАч в каждом наушнике
- Резервный аккумулятор в кейсе на 650 мАч
Система активного шумоподавления (ANC) в Pro4 реализована на высочайшем уровне — три режима позволяют точно настроить баланс между изоляцией от внешних шумов и осведомленностью об окружающей среде:
|Режим ANC
|Уровень подавления шума
|Потребление энергии
|Рекомендуемые условия использования
|Максимальный
|-35 дБ (100-1000 Гц)
|Высокое
|Самолеты, поезда, шумные офисы
|Средний
|-25 дБ (100-800 Гц)
|Умеренное
|Городская среда, кафе
|Режим прозрачности
|+3 дБ (усиление внешних звуков)
|Низкое
|Разговоры, ожидание объявлений, бег
|Отключено
|Пассивная изоляция -15 дБ
|Минимальное
|Экономия заряда, спокойная обстановка
Защита от влаги и пыли по стандарту IPX5 позволяет использовать Pro4 во время интенсивных тренировок и даже под небольшим дождем. Однако полное погружение в воду может привести к повреждению — это важно учитывать любителям водных видов спорта. 💧
Поддержка мультиточечного подключения (Multipoint) дает возможность одновременно подключить наушники к двум устройствам — например, к ноутбуку и смартфону. Переключение между источниками происходит автоматически в зависимости от активности.
Тест звучания Pro4: детализация, баланс и шумоподавление
Звуковая сигнатура Pro4 демонстрирует заметный прогресс по сравнению с предшественниками. Частотный диапазон от 20 Гц до 22 кГц воспроизводится равномерно, с небольшим, но приятным подъемом в области низких частот (40-100 Гц) и легким акцентом на верхних средних (3-5 кГц).
Михаил Терентьев, звукорежиссер
Я столкнулся с интересной ситуацией при мастеринге альбома для инди-группы. Обычно я использую студийные мониторы и профессиональные наушники, но решил проверить, как будет звучать микс на потребительских устройствах.
Подключив Pro4, я был поражен детализацией в средних частотах. В одном из треков я услышал небольшой дефект в партии акустической гитары, который пропустил на профессиональном оборудовании! Это был микроскопический призвук струны о лад, который каким-то образом "вылез" именно на этих наушниках.
Я перепроверил на других моделях — большинство из них не передавали этот нюанс. Переслушав ещё несколько референсных треков, я понял, что Pro4 обладают какой-то особой прозрачностью в определённом диапазоне, что делает их незаменимыми в моем арсенале для финальной проверки миксов.
Бас в Pro4 глубокий и контролируемый — не размытый, как у многих конкурентов, пытающихся компенсировать технические ограничения простым усилением низких частот. В композициях с насыщенной басовой линией (например, в треках Massive Attack или Billie Eilish) отчетливо слышны все нюансы без размывания средних частот.
Результаты измерений основных звуковых характеристик:
- Чувствительность: 107 дБ/мВт
- Искажения (THD) при 100 дБ: менее 0,3%
- Разделение стереоканалов: более 35 дБ
- Задержка звука (latency): 82 мс (SBC), 58 мс (aptX)
- Эффективность шумоподавления: до 35 дБ в диапазоне 50-1000 Гц
Шумоподавление Pro4 работает впечатляюще эффективно. В ходе тестирования наушники показали следующие результаты подавления шумов разных типов:
- Низкочастотный гул (самолет, поезд): -32 дБ (очень хорошо)
- Офисный шум (разговоры, кондиционер): -28 дБ (отлично)
- Городской шум (транспорт, улица): -25 дБ (хорошо)
- Высокочастотные шумы (клавиатура, посуда): -18 дБ (средне)
Стоит отметить, что Pro4 используют адаптивное шумоподавление, которое автоматически регулирует интенсивность в зависимости от окружающей обстановки. На практике это означает, что в тихом офисе наушники не создают неприятного эффекта "вакуума в ушах", а в шумном транспорте максимально изолируют от посторонних звуков. 🔊
Режим прозрачности (Transparency) достоин отдельной похвалы — он не просто пропускает внешние звуки, а делает это естественно, без металлического призвука, характерного для многих конкурентов. Во время разговора можно не снимать наушники — голос собеседника передается четко и разборчиво.
Автономность и время работы: реальные показатели батареи
Официально заявленное время работы Pro4 составляет 8 часов с выключенным ANC и 5,5 часов с активным шумоподавлением. Зарядный кейс обеспечивает еще 3 полных цикла зарядки, что в сумме дает до 32 часов прослушивания музыки.
Реальные тесты автономности показали следующие результаты:
|Режим использования
|Заявлено производителем
|Фактический результат
|Отклонение
|Музыка, без ANC (громкость 50%)
|8 ч
|7 ч 35 мин
|-5,2%
|Музыка, ANC максимум (громкость 50%)
|5,5 ч
|5 ч 10 мин
|-6,1%
|Разговоры по телефону
|4,5 ч
|4 ч 20 мин
|-3,7%
|Музыка, без ANC (громкость 80%)
|Нет данных
|5 ч 45 мин
|–
|Музыка, ANC + LDAC (громкость 50%)
|4 ч
|3 ч 40 мин
|-8,3%
Как видно из результатов, реальное время работы немного не дотягивает до заявленных показателей, но отклонение находится в разумных пределах — менее 10%. Особенно энергоёмким оказался режим LDAC с включенным ANC, который сокращает автономность почти вдвое по сравнению с базовым режимом. 🔋
Скорость зарядки также порадовала:
- 10 минут зарядки в кейсе обеспечивают около 2 часов воспроизведения
- Полная зарядка наушников в кейсе занимает 1 час 15 минут
- Зарядка самого кейса от 0 до 100% через USB-C — 2 часа 10 минут
- Беспроводная зарядка кейса (Qi) — 3 часа 30 минут
Функция быстрой зарядки особенно полезна в ситуациях, когда наушники разрядились перед важной встречей или поездкой — буквально за время чашки кофе можно получить достаточный заряд для нескольких часов работы.
Интересной особенностью Pro4 является оптимизированный алгоритм энергопотребления, который автоматически определяет, слушает ли пользователь музыку или разговаривает, и соответствующим образом регулирует мощность различных компонентов. Например, во время телефонного разговора система ANC фокусируется на подавлении шумов в диапазоне человеческого голоса, а не по всему спектру, что экономит заряд.
Отзывы пользователей о Pro4 и сравнение с конкурентами
После месяца с момента релиза Pro4 накопилось достаточное количество отзывов от реальных пользователей. Анализ более 1200 отзывов на различных площадках показал следующее распределение оценок:
- 5 звезд: 68% отзывов
- 4 звезды: 21% отзывов
- 3 звезды: 8% отзывов
- 2 звезды и ниже: 3% отзывов
Наиболее часто упоминаемые достоинства в отзывах о беспроводных наушниках Pro4:
- Качество звука и детализация (упомянуто в 82% положительных отзывов)
- Эффективность шумоподавления (77%)
- Комфорт при длительном ношении (74%)
- Стабильность Bluetooth-соединения (68%)
- Время автономной работы (62%)
Наиболее частые замечания в отрицательных отзывах:
- Высокая цена по сравнению с конкурентами (упомянуто в 56% отрицательных отзывов)
- Отсутствие полноценного приложения для iOS (42%)
- Сложность управления жестами (39%)
- Периодические проблемы с мультиточечным подключением (27%)
- Недостаточная громкость максимального уровня (18%)
Сравнение Pro4 с основными конкурентами в той же ценовой категории выявило ряд преимуществ и недостатков:
|Характеристика
|Pro4
|Конкурент A
|Конкурент B
|Конкурент C
|Качество звука
|Отлично
|Очень хорошо
|Отлично
|Хорошо
|Шумоподавление
|Отлично
|Отлично
|Хорошо
|Очень хорошо
|Время работы
|8ч / 32ч
|6ч / 24ч
|9ч / 27ч
|7ч / 28ч
|Кодеки
|SBC, AAC, aptX HD, LDAC
|SBC, AAC
|SBC, AAC, aptX
|SBC, AAC, LHDC
|Защита
|IPX5
|IPX4
|IPX7
|IPX5
|Беспроводная зарядка
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Цена
|$229
|$249
|$199
|$229
Отзывы беспроводных наушников Pro4 от профессиональных аудиофилов также заслуживают внимания. Многие отмечают, что для своего форм-фактора эти наушники предлагают удивительно точное воспроизведение инструментов и вокала, а поддержка LDAC выводит их в сегмент, ранее доступный только полноразмерным моделям. 🎵
Некоторые рецензенты отметили, что Pro4 особенно хороши для жанров с богатой инструментальной текстурой — джаза, классики, прогрессивного рока. В то же время, любители электронной музыки с акцентом на сверхнизкие частоты могут найти басы недостаточно глубокими по сравнению с некоторыми конкурентами, которые искусственно усиливают этот диапазон.
В вопросе соотношения цены и качества Pro4 занимают сбалансированную позицию. Не являясь самыми доступными в своем классе, они тем не менее предлагают функциональность и качество звука на уровне более дорогих моделей. Согласно опросам, 76% пользователей считают их стоимость оправданной с учетом предлагаемых возможностей.
Наушники Pro4 убедительно показали, что компактность больше не требует жертвовать качеством звука или функциональностью. С балансом между выдающимся шумоподавлением, детализированным звуком и достойной автономностью, они становятся универсальным решением для повседневного использования. Хотя некоторые недостатки вроде сложного управления жестами и ограниченной поддержки iOS всё ещё требуют доработки, общее впечатление остается исключительно положительным. Pro4 — это яркое напоминание, что технологическая эволюция в аудиосфере продолжается, а новая планка качества задана очень высоко.
