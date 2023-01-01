Встроенная графика: эволюция, возможности, сравнение AMD и Intel

Для кого эта статья:

Геймеры и люди, интересующиеся компьютерными играми

Специалисты и студенты в области программирования, видеомонтажа и графического дизайна

Пользователи, ищущие бюджетные и компактные решения для своих ПК Пока весь рынок гоняется за топовыми видеокартами ценой в полноценный компьютер, встроенная графика совершила незаметную революцию. Современные интегрированные GPU способны обеспечивать до 60 FPS в популярных играх, поддерживать несколько мониторов и даже помогать в базовой обработке 4K-видео. Ключевой вопрос: действительно ли вам нужна отдельная видеокарта, или достаточно правильно подобранного процессора со встроенной графикой? Давайте разберем все нюансы и выясним, как не переплатить за избыточную производительность и при этом получить именно то, что нужно. 🧠💻

Принципы работы и эволюция встроенной графики

Встроенная графика в процессорах — это графический процессор, интегрированный в один кристалл с центральным процессором. Фундаментальное отличие от дискретных видеокарт заключается в использовании общей оперативной памяти вместо выделенной видеопамяти GDDR. Это создает как ограничения (конкуренция за память с CPU), так и преимущества (снижение энергопотребления, компактность решения).

Эволюция интегрированных GPU прошла несколько ключевых этапов:

Эпоха северного моста (до 2010 года) — графика располагалась в отдельном чипе на материнской плате

— графика располагалась в отдельном чипе на материнской плате Первые APU и процессоры с графикой на кристалле — AMD Llano (2011) и Intel Sandy Bridge (2011)

— AMD Llano (2011) и Intel Sandy Bridge (2011) Революция архитектур — AMD Vega и Intel Iris/Xe с выделенными вычислительными блоками

— AMD Vega и Intel Iris/Xe с выделенными вычислительными блоками Эра мощных APU — Ryzen с графикой Radeon и процессоры Intel Gen12+

Ключевые технологии, определившие прорыв в производительности встроенной графики:

Унификация шейдерных блоков — замена специализированных пиксельных и вершинных шейдеров универсальными процессорами Выделенный графический кэш — уменьшение зависимости от медленной оперативной памяти Аппаратное ускорение кодирования/декодирования видео — снятие нагрузки с CPU Интеграция с DRAM-контроллером — прямой доступ к памяти с минимальными задержками

Ключевым фактором производительности интегрированной графики выступает пропускная способность памяти. Чем быстрее память, тем лучше работает встроенная графика. Именно поэтому часто можно наблюдать прирост до 25-30% при замене стандартной DDR4-2400 на быструю DDR4-3600. Для процессоров AMD ситуация ещё интереснее — они используют технологию Infinity Fabric, частота которой напрямую связана со скоростью памяти.

Период Архитектура Intel Архитектура AMD Ключевой прогресс 2010-2012 HD Graphics (Sandy Bridge) Radeon HD (Llano) Перемещение GPU на кристалл CPU 2013-2015 HD/Iris Graphics (Haswell/Broadwell) GCN (Kaveri) Усиление графического блока, поддержка DirectX 11 2016-2018 HD/UHD/Iris Pro (Skylake/Kaby Lake) Vega (Raven Ridge) Специализированные медиаблоки, поддержка 4K 2019-2021 Iris Plus/Xe (Ice Lake/Tiger Lake) Vega/RDNA2 (Renoir/Cezanne) Аппаратный Ray-tracing, AI-ускорители 2022-наст.вр. Xe/Arc (Alder Lake/Raptor Lake) RDNA2/RDNA3 (Rembrandt/Phoenix) Масштабирование архитектуры, XeSS/FSR 2.0

Алексей Воронов, технический директор Я помню, как в 2013 году получил на тестирование ноутбук с процессором Intel Haswell с Iris Graphics. Клиенту требовалось создать решение для презентационного стенда на выставке — 3D-модель помещения с интерактивным управлением. Традиционно для таких задач использовали ноутбуки с дискретными видеокартами, но я решил попробовать новинку Intel. К моему удивлению, демонстрация работала плавно при 1080p, хотя графический движок Unity нагружал систему довольно сильно. Это был первый раз, когда я осознал, что встроенная графика действительно может справляться с профессиональными задачами. Сегодня такой сценарий кажется тривиальным — современная интегрированная графика легко обрабатывает подобные задачи, но тогда это выглядело настоящим прорывом. Именно после этого случая я начал серьезно относиться к встроенной графике как к реальной альтернативе для многих рабочих сценариев.

Сравнение интегрированной графики AMD и Intel

AMD и Intel используют фундаментально разные подходы к реализации интегрированной графики, что напрямую влияет на их производительность в различных сценариях. Ключевое различие заключается в базовых архитектурах и опыте компаний в графическом сегменте.

AMD обладает серьезным преимуществом благодаря накопленной экспертизе в разработке дискретных видеокарт Radeon. Компания использует для интегрированных решений те же архитектуры, что и для топовых дискретных карт — сначала GCN, затем Vega и теперь RDNA. Это обеспечивает высокую производительность и совместимость с современными API.

Intel, напротив, начала с нуля, создав собственную архитектуру, изначально ориентированную на энергоэффективность, а не на максимальную производительность. Долгое время решения компании значительно уступали конкурентам, но с появлением архитектуры Xe ситуация изменилась — Intel существенно нарастила число исполнительных блоков и улучшила драйверы.

Сравнение ключевых современных решений от обоих производителей:

Характеристика AMD Ryzen 7 7840U (RDNA3) Intel Core i7-1360P (Xe) Преимущество Количество исполнительных блоков 12 CU (768 шейдеров) 96 EU (768 шейдеров) Паритет Частота GPU до 2700 МГц до 1500 МГц AMD (+80%) Технологии масштабирования FSR 1.0/2.0/3.0 XeSS AMD (более широкая поддержка) Аппаратный Ray-tracing Есть Есть Паритет Производительность в синтетических тестах ~3500 3DMark Time Spy ~2200 3DMark Time Spy AMD (+59%) Энергоэффективность Высокая Средняя AMD

Ключевые преимущества AMD в сравнении с Intel:

Выше сырая производительность — в среднем на 40-60% в большинстве игр и приложений

— в среднем на 40-60% в большинстве игр и приложений Лучшая совместимость с играми — благодаря использованию архитектуры дискретных GPU

— благодаря использованию архитектуры дискретных GPU Более развитая технология масштабирования FSR — работает практически во всех играх

— работает практически во всех играх Лучшая производительность при работе с памятью — особенно в конфигурациях с быстрой RAM

Преимущества Intel:

Лучшая совместимость с профессиональным ПО — многие приложения оптимизированы под Intel

— многие приложения оптимизированы под Intel Более стабильные драйверы — меньше проблем с совместимостью

— меньше проблем с совместимостью Лучшая поддержка OpenCL — важно для некоторых вычислительных задач

— важно для некоторых вычислительных задач Преимущество в некоторых задачах кодирования/декодирования видео

В реальных сценариях разрыв может быть еще больше — например, в игре Civilization VI при 1080p на средних настройках Radeon 780M (Ryzen 7 7840U) обеспечивает около 75 FPS, тогда как Intel Iris Xe (i7-1360P) только около 45 FPS. При этом в некоторых производственных задачах, таких как рендеринг в Blender с использованием CPU + iGPU, системы на базе Intel могут показывать близкие результаты благодаря лучшей интеграции.

Важно учитывать также, что производительность интегрированной графики сильно зависит от конфигурации системы — в первую очередь от типа и скорости оперативной памяти. Процессоры AMD получают значительно больший прирост от использования быстрой памяти. При переходе с DDR4-2400 на DDR4-3600 прирост производительности в играх может достигать 30-35%, тогда как для Intel этот показатель обычно не превышает 15-20%. 🚀

Процессоры со встроенной графикой для игр и их возможности

Игровые возможности процессоров со встроенной графикой часто недооцениваются. Современные интегрированные решения способны обеспечивать комфортный гейминг в популярных тайтлах при правильном подборе настроек и разрешения. Рассмотрим ключевые модели и их реальный потенциал.

Михаил Северов, тестировщик игрового оборудования Недавно к нам в лабораторию попала система на базе AMD Ryzen 7 5700G без дискретной видеокарты. Клиент, молодой студент, просил оценить, сможет ли он играть в свои любимые игры без установки отдельной видеокарты, так как бюджет был ограничен. Мы провели тестирование в 10 популярных играх и были удивлены результатами. В CS:GO система стабильно выдавала более 140 FPS при средних настройках в разрешении 1080p. GTA V работала с комфортными 50-60 FPS при смеси средних и низких настроек. Даже в требовательной Cyberpunk 2077 удалось достичь играбельных 30-35 FPS при низких настройках и разрешении 720p. Когда мы показали результаты клиенту, он был в восторге — система укладывалась в его бюджет и позволяла комфортно играть во все его любимые игры. Через полгода он вернулся, чтобы добавить дискретную видеокарту для более требовательных новинок, но до этого момента встроенная графика Vega полностью удовлетворяла его потребности. Это отличный пример того, как правильно подобранный процессор со встроенной графикой может стать оптимальным временным или даже долгосрочным решением.

Лидерами игрового сегмента среди процессоров со встроенной графикой являются модели AMD с архитектурами Vega и RDNA, а также новейшие решения Intel Xe. Рассмотрим конкретные модели и их игровые возможности:

AMD Ryzen 7 7840U/7840HS (Radeon 780M, RDNA3) — флагман со встроенной графикой, способный обеспечивать 60+ FPS в большинстве современных игр на средних настройках при 1080p AMD Ryzen 7 5700G (Radeon Vega 8) — популярное бюджетное решение, хорошо подходящее для игр уровня 2018-2020 годов Intel Core i7-13700K (Intel UHD 770) — флагманский процессор с базовым графическим ядром, подходящим для нетребовательных игр Intel Core i7-1370P (Iris Xe 96EU) — мобильный процессор с наиболее производительной графикой от Intel

Реальные игровые возможности топовых интегрированных решений (при 1080p):

Киберспортивные и нетребовательные игры (CS:GO, Valorant, Dota 2) — 100+ FPS на высоких настройках даже на Vega 8, 140+ FPS на RDNA3

— 100+ FPS на высоких настройках даже на Vega 8, 140+ FPS на RDNA3 Популярные игры (GTA V, Witcher 3, Fortnite) — 45-60 FPS на средних настройках для RDNA3, 30-45 FPS для Vega 8

— 45-60 FPS на средних настройках для RDNA3, 30-45 FPS для Vega 8 Современные AAA-игры (Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy) — 30-40 FPS на низких настройках для RDNA3, часто неиграбельны на Vega

Ключевые факторы, влияющие на производительность встроенной графики в играх:

Объем оперативной памяти — минимум 16 ГБ для комфортного гейминга

— минимум 16 ГБ для комфортного гейминга Скорость памяти — критически важна, рекомендуется DDR4-3600 или DDR5-5200 и выше

— критически важна, рекомендуется DDR4-3600 или DDR5-5200 и выше Двухканальный режим — обязателен, прирост до 80% по сравнению с одноканальным

— обязателен, прирост до 80% по сравнению с одноканальным Настройки TDP процессора — в некоторых BIOS можно увеличить лимит мощности

— в некоторых BIOS можно увеличить лимит мощности Эффективная система охлаждения — предотвращает троттлинг при длительных игровых сессиях

Технологии масштабирования, такие как AMD FSR и Intel XeSS, стали настоящим спасением для систем с интегрированной графикой. Они позволяют рендерить игру в более низком разрешении с последующим масштабированием, что существенно повышает производительность. В некоторых случаях прирост может достигать 40-50% практически без потери качества картинки. 🎮

Оптимальные сценарии использования процессоров со встроенной графикой для игр:

Временное решение до покупки дискретной видеокарты (особенно в период дефицита или высоких цен)

до покупки дискретной видеокарты (особенно в период дефицита или высоких цен) Компактные системы , где нет места для дискретной видеокарты (SFF-сборки)

, где нет места для дискретной видеокарты (SFF-сборки) Бюджетные игровые ПК с возможностью будущего апгрейда

с возможностью будущего апгрейда Универсальные рабочие станции с возможностью запуска нетребовательных игр

с возможностью запуска нетребовательных игр Ультрабуки для игр в поездках

При выборе процессора со встроенной графикой для игр следует ориентироваться на AMD Ryzen с графикой RDNA2/RDNA3, которая обеспечивает лучшую производительность в большинстве игровых сценариев. При этом важно понимать, что даже самые мощные интегрированные решения уступают недорогим дискретным видеокартам уровня NVIDIA GTX 1650 или AMD RX 6500 XT.

Выбор процессора с графическим ядром для работы с контентом

Профессиональная работа с контентом выдвигает особые требования к встроенной графике, существенно отличающиеся от игровых сценариев. Видеомонтаж, фоторедактирование, 3D-моделирование и дизайн требуют не только сырой производительности, но и поддержки специализированных функций, стабильности драйверов и совместимости с профессиональным ПО.

Ключевые задачи, с которыми может справляться интегрированная графика:

Фоторедактирование в Adobe Photoshop и Lightroom (включая работу со слоями и фильтрами)

в Adobe Photoshop и Lightroom (включая работу со слоями и фильтрами) Базовый видеомонтаж в разрешении до 4K с ограниченным количеством эффектов

в разрешении до 4K с ограниченным количеством эффектов Векторная графика в Adobe Illustrator, CorelDRAW и подобных программах

в Adobe Illustrator, CorelDRAW и подобных программах Несложное 3D-моделирование в Blender, SketchUp и других приложениях

в Blender, SketchUp и других приложениях Работа с UI/UX дизайном в Figma, Adobe XD и аналогах

Преимущество Intel в этой области заключается в лучшей оптимизации профессионального программного обеспечения под их графические решения. Adobe Creative Cloud, Autodesk и другие крупные разработчики традиционно уделяют больше внимания оптимизации для Intel. Тем не менее, AMD с каждым поколением улучшает совместимость, и в некоторых сценариях уже обгоняет конкурента благодаря более высокой сырой производительности.

Важные характеристики процессоров со встроенной графикой для работы с контентом:

Поддержка аппаратного ускорения кодеков — критически важно для видеомонтажа (H.264, H.265, AV1) Объем графической памяти — большие проекты требуют значительного объема памяти, выделяемой из общей RAM Поддержка профессиональных API — OpenCL, CUDA (эмуляция), DirectCompute, Vulkan Возможности многомониторной конфигурации — разрешения, частоты, количество подключаемых дисплеев Стабильность драйверов — особенно при длительных рендерах и работе с большими проектами

Лучшие процессоры со встроенной графикой для креативных задач:

Модель Оптимальные задачи Ограничения Рекомендуемая конфигурация AMD Ryzen 9 7950X Видеомонтаж, 3D-моделирование, многозадачность Цена, нет встроенного декодера AV1 32 ГБ DDR5-6000, NVMe SSD Intel Core i9-13900K Фотообработка, векторная графика, Adobe CC Высокое энергопотребление, нагрев 32-64 ГБ DDR5-5600, жидкостное охлаждение AMD Ryzen 7 7840HS Мобильная видео/фотообработка, анимация Ограниченная масштабируемость 32 ГБ DDR5-5200, качественная система охлаждения Intel Core i7-1370P Adobe Premiere, After Effects, мобильный рендеринг Производительность в тяжелых сценариях 32 ГБ DDR5, качественный SSD

Реальные сценарии использования на примере типовых задач:

Монтаж 4K-видео в Adobe Premiere Pro — AMD Ryzen 7 7840HS справляется с базовым монтажом видео в 4K с небольшим количеством эффектов, экспорт 10-минутного проекта занимает около 15-20 минут

— AMD Ryzen 7 7840HS справляется с базовым монтажом видео в 4K с небольшим количеством эффектов, экспорт 10-минутного проекта занимает около 15-20 минут Обработка фотографий в Photoshop — Intel Core i7-1370P обеспечивает плавную работу с файлами размером до 500 МБ, включая использование смарт-объектов и множества слоев

— Intel Core i7-1370P обеспечивает плавную работу с файлами размером до 500 МБ, включая использование смарт-объектов и множества слоев 3D-моделирование в Blender — AMD Ryzen 9 7950X позволяет работать с моделями средней сложности (до ~1 млн полигонов) с базовыми материалами и освещением

Важно понимать ограничения: встроенная графика не заменит профессиональные решения для сложных задач, таких как рендеринг тяжелых 3D-сцен, работа с 8K-видео или сложные визуальные эффекты. Однако для начинающих специалистов, фрилансеров и студентов современная интегрированная графика часто является достаточным решением. 📊

Рекомендации по максимизации производительности при работе с контентом:

Используйте последние версии драйверов — они часто содержат оптимизации для конкретных приложений

Выделяйте достаточно памяти для графического ядра в BIOS (если есть такая возможность)

Используйте SSD не только для системы, но и для кэша программ (scratch-диск)

Включайте аппаратное ускорение в настройках приложений, где это возможно

Настраивайте энергосберегающие профили на максимальную производительность при работе от сети

Ключевые параметры и тесты самых мощных встроенных GPU

Для объективной оценки производительности встроенных GPU необходимо анализировать ключевые технические параметры и результаты стандартизированных тестов. Это позволяет не только сравнивать различные решения, но и прогнозировать их поведение в реальных сценариях использования.

Основные технические характеристики, определяющие производительность интегрированной графики:

Количество исполнительных блоков — шейдерные процессоры (SP), вычислительные блоки (CU) или execution units (EU)

— шейдерные процессоры (SP), вычислительные блоки (CU) или execution units (EU) Частота графического ядра — базовая и максимальная в режиме Boost

— базовая и максимальная в режиме Boost Архитектурные особенности — поддержка специальных инструкций, эффективность шейдерных блоков

— поддержка специальных инструкций, эффективность шейдерных блоков Тепловой пакет (TDP) — влияет на устойчивость к троттлингу при длительных нагрузках

— влияет на устойчивость к троттлингу при длительных нагрузках Поддерживаемые API и их версии — DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL, Metal

— DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL, Metal Возможности аппаратного ускорения — кодеки, Ray Tracing, AI-ускорение

Сравнение топовых интегрированных GPU по ключевым параметрам:

Модель AMD Radeon 780M (RDNA3) AMD Radeon 680M (RDNA2) Intel Iris Xe 96EU Intel Arc (DG2) Исполнительные блоки 12 CU (768 SP) 12 CU (768 SP) 96 EU (768 SP) 128 EU (1024 SP) Максимальная частота 2700 МГц 2400 МГц 1450 МГц 1650 МГц Теоретическая производительность ~4.1 TFLOPS ~3.6 TFLOPS ~2.2 TFLOPS ~3.4 TFLOPS Поддержка Ray Tracing Да Нет Базовая Полная Масштабирование FSR 1.0/2.0/3.0 FSR 1.0/2.0 XeSS XeSS (аппаратное)

Результаты топовых встроенных GPU в синтетических тестах:

3DMark Time Spy : Radeon 780M — ~3500, Radeon 680M — ~3000, Intel Iris Xe 96EU — ~2200

: Radeon 780M — ~3500, Radeon 680M — ~3000, Intel Iris Xe 96EU — ~2200 3DMark Fire Strike : Radeon 780M — ~8500, Radeon 680M — ~7200, Intel Iris Xe 96EU — ~5800

: Radeon 780M — ~8500, Radeon 680M — ~7200, Intel Iris Xe 96EU — ~5800 GFXBench Aztec Ruins High : Radeon 780M — ~120 FPS, Radeon 680M — ~100 FPS, Intel Iris Xe 96EU — ~75 FPS

: Radeon 780M — ~120 FPS, Radeon 680M — ~100 FPS, Intel Iris Xe 96EU — ~75 FPS Geekbench 6 Compute: Radeon 780M — ~25000, Radeon 680M — ~21000, Intel Iris Xe 96EU — ~18000

Игровые тесты на максимальных встроенных GPU (1080p, низкие-средние настройки):

CS:GO: Radeon 780M — 200+ FPS, Radeon 680M — 180+ FPS, Intel Iris Xe — 120+ FPS GTA V: Radeon 780M — 70+ FPS, Radeon 680M — 60+ FPS, Intel Iris Xe — 45+ FPS Shadow of the Tomb Raider: Radeon 780M — 50+ FPS, Radeon 680M — 40+ FPS, Intel Iris Xe — 30+ FPS Cyberpunk 2077: Radeon 780M — 35+ FPS, Radeon 680M — 30+ FPS, Intel Iris Xe — 20+ FPS

Важно отметить, что результаты тестов существенно зависят от конфигурации системы — в первую очередь от типа и скорости оперативной памяти. Например, при использовании одноканальной конфигурации памяти производительность может снижаться на 30-50% по сравнению с двухканальной. Аналогично, использование медленной DDR4-2400 вместо быстрой DDR4-3600 может привести к снижению производительности на 20-30%.

Ключевые наблюдения на основе тестов:

Интегрированная графика AMD консистентно опережает Intel в большинстве игровых и графических тестов на 30-60%

Intel демонстрирует лучшие результаты в некоторых вычислительных тестах, особенно использующих специфические инструкции

Термоограничение играет значительную роль — в тонких ноутбуках производительность может падать на 15-30% после нескольких минут нагрузки

Производительность может существенно различаться между разными версиями драйверов, особенно для решений Intel

Рекомендации по выбору системы с мощной интегрированной графикой:

Для максимальной игровой производительности — AMD Ryzen 7040U/HS с Radeon 780M Для оптимального баланса цена/производительность — AMD Ryzen 7840U/HS Для работы с профессиональным ПО — Intel Core i7-13700/13900 с UHD Graphics или Core i7-1370P с Iris Xe Для компактных мини-ПК — AMD Ryzen 7 5700G или 5700U с Vega 8

При выборе конкретной модели важно также учитывать экосистемные факторы — качество драйверов, наличие специальных технологий (например, SmartAccess Memory у AMD или Deep Link у Intel), а также общую производительность CPU, которая может стать ограничивающим фактором в некоторых сценариях. 💻

Встроенная графика в современных процессорах прошла огромный путь эволюции. Если раньше она годилась разве что для просмотра видео и работы с документами, то сегодня флагманские решения AMD RDNA3 и Intel Xe способны обеспечивать комфортный гейминг и профессиональную работу с контентом. Ключом к оптимальному выбору является четкое понимание своих задач — для игр лучше подойдут процессоры AMD с архитектурой RDNA, для профессиональных приложений стоит рассмотреть решения Intel с лучшей совместимостью и стабильностью драйверов. И не забывайте о критической важности быстрой двухканальной памяти — это может дать прирост до 50% практически бесплатно. Правильно подобранный процессор со встроенной графикой может стать отличным решением как для временного использования до покупки дискретной видеокарты, так и для постоянной системы с фокусом на компактность и энергоэффективность.

