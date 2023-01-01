Лучшие процессоры Intel со встроенной графикой: выбор для разных задач

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся сборкой компьютеров и экономией на дискретных видеокартах.

Специалисты и студенты, работающие в области веб-разработки и программирования.

Геймеры, ищущие недорогие варианты процессоров для игр с интегрированной графикой. Собираете компьютер, но хотите сэкономить на дискретной видеокарте? Процессоры Intel со встроенной графикой могут стать идеальным решением. В 2023 году интегрированные GPU достигли такого уровня, что способны не только обеспечить базовые задачи, но и запустить многие современные игры на приемлемых настройках. От офисных приложений до лёгкого гейминга — подходящая модель найдётся для любого сценария использования. Разберем топовые процессоры Intel с графическим ядром и выясним, какая модель оптимальна именно для ваших задач. 💻

Стремитесь углубиться в мир компьютерных технологий и создавать современные веб-приложения? При обучении веб-разработке от Skypro вы не только освоите программирование, но и научитесь разрабатывать оптимизированный под различные конфигурации код. Знание аппаратных возможностей, включая особенности интегрированной графики Intel, поможет вам создавать эффективные приложения, работающие даже на базовых системах без дискретных видеокарт. 🚀

Что такое встроенная графика Intel и как она работает

Встроенная (или интегрированная) графика Intel — это графический процессор, который размещается на том же кристалле, что и центральный процессор. Такая архитектура имеет ряд существенных преимуществ: снижение энергопотребления, уменьшение размера всей системы и, конечно, более низкую стоимость по сравнению с конфигурациями, включающими отдельную видеокарту.

Принцип работы интегрированной графики Intel основан на использовании общих ресурсов с CPU. В отличие от дискретных GPU, которые имеют собственную видеопамять (VRAM), встроенное графическое ядро использует часть оперативной памяти системы. Именно поэтому скорость и объём RAM критически важны для производительности интегрированной графики.

Алексей Воронин, технический консультант по компьютерным комплектующим Недавно ко мне обратился клиент, который собирал компьютер для архитектурного бюро. Бюджет был ограничен, но требовалась возможность работы с 3D-визуализацией в облегченном режиме. Я порекомендовал Intel Core i7-1165G7 с графикой Iris Xe. После сборки клиент был приятно удивлен — процессор не только справлялся с базовыми задачами в AutoCAD, но и позволял работать с предварительным просмотром 3D-моделей без существенных задержек. Это избавило компанию от необходимости покупать дорогостоящую дискретную видеокарту для каждого рабочего места.

За последние годы Intel значительно улучшила производительность своих интегрированных решений. Современные графические ядра Intel Iris Xe могут обрабатывать не только базовые офисные задачи, но и справляться с лёгким монтажом видео, работой в графических редакторах и даже запускать современные игры на низких и средних настройках.

Ключевые технологии встроенной графики Intel включают:

Quick Sync Video — аппаратное ускорение кодирования и декодирования видео

Intel Deep Learning Boost — ускорение задач искусственного интеллекта

Dynamic Tuning Technology — интеллектуальное распределение мощности между CPU и GPU

Variable Rate Shading — оптимизация производительности в играх

Xe-LP архитектура — масштабируемая графическая архитектура последнего поколения

Производительность встроенной графики Intel напрямую зависит от модели процессора и поколения. Более новые поколения процессоров, как правило, предлагают более мощные графические решения с большим количеством исполнительных блоков и более высокими частотами.

Линейки процессоров Intel с графическими ядрами

Intel предлагает несколько серий процессоров, оснащенных интегрированной графикой. Каждая линейка ориентирована на определенный сегмент рынка и обладает своими особенностями. Рассмотрим основные серии и их графические возможности. 🔍

Intel Core — флагманская линейка процессоров с различными уровнями производительности:

Core i3 — базовые модели с интегрированной графикой UHD или Iris Xe с ограниченным количеством исполнительных блоков

Core i5 — средний класс с более производительной интегрированной графикой, подходящей для повседневных задач и казуальных игр

Core i7 — высокопроизводительные процессоры с мощной интегрированной графикой, способной справиться даже с требовательными задачами

Core i9 — премиальные решения с максимально возможной для встроенного GPU производительностью

Intel Pentium и Celeron — бюджетные линейки с базовой интегрированной графикой UHD, достаточной для офисных задач и воспроизведения видео.

По поколениям графических ядер Intel можно выделить следующие основные типы:

Тип графики Поколения процессоров Производительность Рекомендуемые задачи Intel UHD Graphics 8-10 поколения Core Базовая Офисные приложения, веб-серфинг, воспроизведение видео Intel Iris Plus 10 поколение Core (Ice Lake) Средняя Фоторедактирование, легкий видеомонтаж, казуальные игры Intel Iris Xe 11-13 поколения Core Высокая Видеомонтаж, работа с 3D, игры на средних настройках Intel Arc (встроенная) 12+ поколения (некоторые модели) Премиальная Требовательные приложения, современные игры

Важно отметить, что не все процессоры Intel оснащены графическим ядром. Модели с суффиксом "F" (например, Core i5-12400F) поставляются без встроенной графики и требуют установки дискретной видеокарты.

В зависимости от серии и поколения, графические решения Intel имеют различное количество исполнительных блоков (EU — Execution Units) или вычислительных блоков Xe (в новых поколениях). Чем больше этих блоков, тем выше потенциальная производительность графического ядра.

Например, базовая графика Intel UHD в процессорах 10-го поколения имеет до 24 EU, тогда как Intel Iris Xe в процессорах 11-го и новее может содержать до 96 EU, что обеспечивает в несколько раз большую производительность в графически интенсивных задачах.

ТОП-5 процессоров Intel для офисных и веб-задач

Для тех, кто не нуждается в мощной графической производительности, но хочет иметь надёжный компьютер для повседневных задач, Intel предлагает целый ряд процессоров с достаточной встроенной графикой. Я отобрал 5 наиболее удачных моделей, оптимальных по соотношению цены и возможностей для офисной работы. 💼

Intel Core i3-12100 — идеальный бюджетный вариант для офисных задач

Процессор 12-го поколения с 4 ядрами и 8 потоками обеспечивает отличную производительность для офисных приложений и веб-серфинга. Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 легко справляется с воспроизведением видео в 4K, работой с документами и презентациями. Частота до 4.3 ГГц в турбо-режиме обеспечивает плавную работу даже при многозадачности.

Intel Core i5-11400 — сбалансированное решение для работы с большими таблицами и базами данных

Этот 6-ядерный/12-поточный процессор 11-го поколения идеально подходит для более требовательных офисных задач. Графическое ядро UHD Graphics 730 справляется с воспроизведением видео и базовыми графическими приложениями, а высокая базовая частота 2.6 ГГц (до 4.4 ГГц в турбо-режиме) обеспечивает быструю работу даже с объемными Excel-таблицами и базами данных.

Intel Core i5-1135G7 — мобильное решение для работы с фотографиями и легким видеомонтажом

Мобильный процессор 11-го поколения с 4 ядрами и 8 потоками, оснащенный мощной графикой Intel Iris Xe с 80 исполнительными блоками. Это отличный выбор для ноутбуков, на которых выполняется не только стандартная офисная работа, но и обработка изображений или легкий монтаж видео. Процессор имеет низкое энергопотребление (15-28 Вт), что обеспечивает продолжительное время автономной работы.

Intel Core i7-1255U — энергоэффективный процессор для ультрабуков с высокой производительностью

Процессор 12-го поколения для ноутбуков с гибридной архитектурой (2 производительных ядра + 8 энергоэффективных) и графикой Intel Iris Xe. Благодаря низкому TDP (9-29 Вт) обеспечивает длительное время автономной работы, при этом эффективно справляется с офисными задачами, видеоконференциями и веб-разработкой. Идеальный выбор для бизнес-пользователей, работающих удаленно.

Intel Pentium Gold G7400 — экономичное решение для базовых офисных задач

Бюджетный двухъядерный процессор 12-го поколения с интегрированной графикой Intel UHD Graphics 710. Несмотря на скромные характеристики, этот процессор вполне способен обеспечить комфортную работу с документами, электронной почтой и интернет-браузером. Оптимальное решение для офисных ПК начального уровня или терминалов.

Михаил Соловьев, системный администратор В прошлом году мне поручили обновить компьютерный парк небольшой бухгалтерии из 12 рабочих мест с очень ограниченным бюджетом. После анализа рабочих процессов я остановился на сборках на базе Intel Core i3-12100. Эти процессоры оказались идеальным решением: встроенная графика UHD 730 легко справляется с двумя мониторами на каждом рабочем месте, а четыре ядра обеспечивают достаточную производительность для 1С, Excel и других бухгалтерских программ. Спустя год использования у нас не было ни одной жалобы на производительность, а стоимость каждого системного блока удалось удержать в рамках выделенного бюджета.

Сравнительная таблица процессоров для офисных задач:

Модель Ядра/потоки Макс. частота Графика TDP Оптимальные задачи Core i3-12100 4/8 4.3 ГГц UHD 730 60 Вт Офисные приложения, веб-серфинг, работа с документами Core i5-11400 6/12 4.4 ГГц UHD 730 65 Вт Многозадачность, работа с базами данных Core i5-1135G7 4/8 4.2 ГГц Iris Xe 15-28 Вт Мобильная работа, фоторедактирование Core i7-1255U 10 (2P+8E)/12 4.7 ГГц Iris Xe 9-29 Вт Бизнес-ноутбуки, видеоконференции Pentium Gold G7400 2/4 3.7 ГГц UHD 710 46 Вт Базовые офисные задачи, интернет-терминалы

Лучшие Intel CPU со встроенной графикой для игр

Хотя интегрированная графика Intel традиционно уступает дискретным решениям от NVIDIA и AMD, последние поколения встроенных GPU, особенно Iris Xe, демонстрируют впечатляющий прогресс в игровой производительности. Вот пять лучших процессоров Intel с интегрированной графикой, способных обеспечить приемлемый игровой опыт. 🎮

Intel Core i7-12700 — мощный процессор с Intel UHD Graphics 770

Этот 12-ядерный (8P+4E) процессор с 20 потоками предлагает одну из лучших встроенных графических подсистем в линейке Intel. UHD Graphics 770 способна запускать многие современные игры на низких и средних настройках в разрешении 1080p. Благодаря высокой частоте процессора до 4.9 ГГц в турбо-режиме, игры, зависящие от производительности CPU, также работают отлично.

Intel Core i5-1240P — мощное мобильное решение с Iris Xe

Процессор для ноутбуков с гибридной архитектурой (4P+8E) и 16 потоками, оснащенный графикой Intel Iris Xe с 80 исполнительными блоками. Обеспечивает хорошую производительность в популярных играх вроде CS:GO, Dota 2, League of Legends и Fortnite на средних настройках. Благодаря TDP 28-64 Вт может работать в игровых ноутбуках без перегрева.

Intel Core i7-1165G7 — оптимальное решение для ультрабуков с возможностью игр

Мобильный процессор 11-го поколения с 4 ядрами и 8 потоками, оснащенный графикой Intel Iris Xe с 96 исполнительными блоками — это максимальная конфигурация для интегрированной графики Intel. Способен запускать даже AAA-игры в разрешении 720p на низких настройках, а более легкие игры — в 1080p на средних настройках.

Intel Core i5-13400 — современный процессор с хорошей игровой производительностью

Процессор 13-го поколения с 10 ядрами (6P+4E) и 16 потоками, оснащенный интегрированной графикой Intel UHD Graphics 730. Благодаря высокой частоте до 4.6 ГГц и архитектурным улучшениям, обеспечивает комфортную игру во многих современных проектах на низких и средних настройках.

Intel Core i3-1215U — бюджетное игровое решение для ноутбуков

Мобильный процессор 12-го поколения с 6 ядрами (2P+4E) и 8 потоками, оснащенный графикой Intel UHD Graphics. Несмотря на ограниченную производительность, способен запускать многие популярные онлайн-игры и старые одиночные проекты на низких настройках. Это отличный выбор для базового гейминга при ограниченном бюджете.

Игровая производительность встроенной графики Intel сильно зависит от характеристик оперативной памяти. Для максимальной производительности рекомендуется использовать:

Двухканальный режим работы памяти (два модуля вместо одного)

Высокочастотную память (от 3200 МГц и выше)

Достаточный объем RAM (16 ГБ оптимально для игр)

Память с низкими задержками (CL16 или ниже)

При таких условиях интегрированная графика Intel последних поколений демонстрирует впечатляющие результаты в играх, учитывая отсутствие дискретного GPU.

Примеры производительности в популярных играх (на примере Core i7-1165G7 с Iris Xe):

CS:GO — 130+ FPS на средних настройках в 1080p

Fortnite — 60+ FPS на низких настройках в 1080p

GTA V — 45+ FPS на средне-низких настройках в 1080p

Valorant — 100+ FPS на средних настройках в 1080p

Rocket League — 60+ FPS на средних настройках в 1080p

Разумеется, более требовательные современные AAA-игры могут оказаться неиграбельными или потребуют существенного снижения разрешения и графических настроек. Однако для казуального гейминга или игр с невысокими требованиями интегрированная графика Intel последних поколений вполне достаточна.

Как выбрать процессор с интегрированной графикой

Выбор подходящего процессора Intel со встроенной графикой требует учета нескольких ключевых факторов. Ориентируясь на конкретные задачи и потребности, можно подобрать оптимальное решение без переплаты за избыточную производительность. 🔎

При выборе процессора с интегрированной графикой следует учитывать:

Тип графического ядра — UHD Graphics подходит для базовых задач, Iris Xe — для более требовательных приложений и игр Количество исполнительных блоков (EU) — чем больше, тем выше графическая производительность Частота графического ядра — влияет на скорость обработки графики Поддержка технологий — например, Quick Sync для работы с видео Соответствие TDP ограничениям вашей системы — особенно важно для ноутбуков

Для разных сценариев использования подходят различные модели процессоров:

Для офисной работы и веб-серфинга:

Бюджетный вариант: Intel Pentium Gold или Core i3 с UHD Graphics

Оптимальный вариант: Intel Core i5 10-12 поколений с UHD Graphics

Если важна энергоэффективность: мобильные Core i5 с U-индексом

Для работы с фото и видео:

Минимум: Intel Core i5 с Iris Xe графикой

Рекомендуемый: Intel Core i7 11-13 поколений с Iris Xe

Оптимальная конфигурация: процессор с максимальным количеством EU в графическом ядре

Для игр:

Базовый гейминг: Intel Core i5 с Iris Xe

Оптимальный выбор: Intel Core i7 с Iris Xe, максимальная конфигурация

Важные дополнения: высокочастотная двухканальная память, эффективное охлаждение

Критически важный компонент для систем с интегрированной графикой — оперативная память. Поскольку встроенное GPU использует системную RAM, её характеристики напрямую влияют на графическую производительность:

Обязательно использование двухканального режима (два модуля памяти)

Минимальный рекомендуемый объем: 8 ГБ для базовых задач, 16 ГБ для игр

Частота: не менее 2666 МГц, оптимально 3200-3600 МГц

Тайминги: чем ниже, тем лучше (например, CL16 предпочтительнее CL18)

При выборе материнской платы убедитесь, что она поддерживает необходимую частоту памяти и имеет достаточное количество слотов для организации двухканального режима.

Рассмотрите также возможность обновления системы в будущем. Если вы планируете позже добавить дискретную видеокарту, выбирайте процессор с акцентом на вычислительную производительность, а не на мощность интегрированной графики.

Наконец, учитывайте возрастную категорию процессора. Новые поколения Intel (12-13) предлагают значительно более высокую производительность как в вычислительных задачах, так и в графике, по сравнению с предшественниками. Однако при ограниченном бюджете процессоры 10-11 поколений все еще могут быть хорошим выбором, особенно модели с Iris Xe.

Выбор процессора Intel со встроенной графикой — это всегда компромисс между производительностью, энергоэффективностью и бюджетом. Современные решения Intel предлагают впечатляющие возможности, которые покрывают потребности большинства пользователей — от базовой офисной работы до легкого гейминга. Ключ к успешной конфигурации — правильно оценить свои потребности, выбрать соответствующее графическое ядро (UHD или Iris Xe) и дополнить систему быстрой двухканальной памятью. Интегрированная графика Intel развивается стремительными темпами, и в будущих поколениях граница между встроенными и начальными дискретными решениями будет становиться всё более размытой.

Читайте также