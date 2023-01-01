Скрытые возможности смартфона: как настроить функции доступности

Для кого эта статья:

Люди с ограниченными возможностями здоровья

Пожилые пользователи, испытывающие трудности в использовании технологий

Широкая аудитория пользователей смартфонов, заинтересованных в улучшении взаимодействия с устройствами Смартфон давно перестал быть просто средством связи — это наш ежедневный помощник, инструмент работы и развлечений. Но знаете ли вы, что внутри вашего устройства скрыт целый арсенал функций, способных радикально изменить взаимодействие с гаджетом? 🔍 Специальные возможности — не просто раздел настроек для людей с особенностями здоровья, но и мощный инструмент персонализации, способный сделать использование смартфона более интуитивным, эффективным и подходящим именно вам. От управления голосом до тонкой настройки визуального отображения — давайте раскроем потенциал вашего устройства на максимум!

Что такое специальные возможности смартфона и кому они нужны

Специальные возможности (Accessibility) — это набор настроек и функций, встроенных в операционную систему смартфона, предназначенных для адаптации устройства под индивидуальные потребности пользователей. Изначально эти функции разрабатывались для людей с ограниченными возможностями, но со временем стали полезными для гораздо более широкого круга пользователей.

Основная цель таких настроек — сделать взаимодействие с устройством максимально комфортным и эффективным, устраняя барьеры, которые могут возникнуть из-за особенностей восприятия, двигательной активности или когнитивных функций человека.

Категория пользователей Специальные возможности Решаемые проблемы Люди с нарушениями зрения Экранный диктор, увеличение текста, инверсия цветов Затруднения при чтении мелкого текста, невозможность различать элементы интерфейса Люди с нарушениями слуха Визуальные уведомления, субтитры, преобразование речи в текст Сложности с восприятием аудиоинформации, звуковых сигналов Люди с ограниченной подвижностью Голосовое управление, адаптивные жесты, переключатели доступа Трудности с точными движениями, нажатиями на экран Пожилые пользователи Упрощенный режим, увеличенные элементы, высокая контрастность Снижение остроты зрения, координации движений Дети Родительский контроль, упрощенные интерфейсы Необходимость в ограничении доступа к контенту, упрощении навигации

Важно понимать, что специальные возможности могут быть полезны абсолютно каждому. Например, функция автозаполнения форм помогает экономить время при вводе данных, а режим "Не беспокоить" позволяет сосредоточиться на важных задачах без отвлечения на уведомления.

Елена Петрова, UX-исследователь в сфере доступности Работая над проектом по оценке доступности банковских приложений, я познакомилась с Михаилом — незрячим программистом. Его история полностью изменила мое представление о возможностях технологий. Михаил использовал iPhone с включенным VoiceOver (экранным диктором) и работал быстрее многих зрячих коллег! "Когда я потерял зрение семь лет назад, думал, что моя карьера в IT закончена. Но благодаря специальным возможностям смартфона и компьютера я не только вернулся к работе, но и стал более продуктивным. Я настроил жесты, скорость озвучивания и другие параметры под себя — теперь это мой персональный интерфейс взаимодействия с миром," — рассказал Михаил. Это заставило меня осознать, что доступность — не просто "приятное дополнение", а фундаментальное право и необходимость для миллионов людей.

По статистике, около 15% населения мира имеет какую-либо форму инвалидности, и для этих людей специальные возможности — не просто удобство, а необходимость. Однако исследования показывают, что 80% пользователей смартфонов, не имеющих ограничений по здоровью, также регулярно используют минимум 2-3 функции из раздела специальных возможностей.

Базовые настройки доступности для повышения комфорта

Начнем с простых, но мощных настроек, способных значительно повысить комфорт использования смартфона. Эти базовые функции доступны на большинстве современных устройств независимо от производителя и могут быть активированы буквально за пару минут. 🔧

На смартфонах Android раздел "Специальные возможности" обычно находится в основных настройках устройства. На устройствах Xiaomi его можно найти, открыв "Настройки" → "Дополнительные настройки" → "Специальные возможности" или через поиск по ключевой фразе "особые возможности Xiaomi".

На iPhone путь несколько отличается: "Настройки" → "Универсальный доступ". Давайте рассмотрим наиболее полезные базовые функции:

Увеличение размера текста — позволяет настроить размер шрифта по всей системе, делая чтение более комфортным. Особенно полезно для людей с пониженным зрением и пожилых пользователей.

— позволяет настроить размер шрифта по всей системе, делая чтение более комфортным. Особенно полезно для людей с пониженным зрением и пожилых пользователей. Тактильная отдача — вибрация при нажатии на клавиши, которая дает дополнительное тактильное подтверждение действий.

— вибрация при нажатии на клавиши, которая дает дополнительное тактильное подтверждение действий. Время отклика сенсорного экрана — позволяет настроить, как долго нужно удерживать палец на экране для регистрации нажатия.

— позволяет настроить, как долго нужно удерживать палец на экране для регистрации нажатия. Фильтры цвета — помогают людям с различными формами дальтонизма лучше различать цвета интерфейса.

— помогают людям с различными формами дальтонизма лучше различать цвета интерфейса. Автоповорот экрана — можно отключить для предотвращения случайного изменения ориентации экрана.

Одной из наиболее недооцененных функций является "Монофонический звук". При активации этой опции все звуки объединяются в один канал, что особенно полезно при использовании только одного наушника или для людей с односторонней потерей слуха.

Александр Соколов, специалист по цифровой доступности Мария, 67 лет, обратилась ко мне с просьбой настроить новый смартфон. "Я просто не могу разобрать, что там написано, все такое маленькое!" — жаловалась она. Мы начали с увеличения размера текста в настройках доступности, затем активировали функцию "Жирный текст" для большей четкости и настроили высокую контрастность. Финальным штрихом стала настройка тактильной отдачи — Мария была в восторге, когда почувствовала легкую вибрацию при нажатии на клавиши клавиатуры. "Теперь я хотя бы понимаю, что действительно нажала на кнопку!" Через неделю она позвонила мне: "Знаете, я теперь даже внукам помогаю с их телефонами. Они удивляются, откуда бабушка знает про такие функции, о которых они сами не слышали!" Этот случай напомнил мне, что правильные настройки доступности могут превратить пугающее устройство в дружелюбного помощника буквально за 15 минут.

Для пользователей с ограниченной подвижностью рук существуют функции "Управление одной рукой" и "Уменьшение размера экрана", которые смещают все элементы интерфейса ближе к нижней части экрана, делая их доступными для нажатия большим пальцем.

Отдельно стоит упомянуть "Упрощенный режим" (Simple Mode) или "Простой режим" (Easy Mode), который доступен на многих Android-устройствах. Он радикально изменяет интерфейс, увеличивая иконки приложений, упрощая меню и оставляя только самые необходимые функции на главном экране.

Голосовое управление и экранный диктор: помощь при ограничениях

Для многих пользователей с серьезными ограничениями зрения или двигательной активности голосовые помощники и экранные дикторы становятся основным способом взаимодействия со смартфоном. Эти инструменты предоставляют поистине революционные возможности доступа к цифровому миру. 🔊

Экранные дикторы (TalkBack на Android и VoiceOver на iOS) — это функции, которые озвучивают всё, что происходит на экране: они читают тексты, описывают кнопки, иконки и другие элементы интерфейса. Когда диктор активирован, меняется и сам принцип взаимодействия с устройством: один тап выбирает элемент и озвучивает его, а двойной тап активирует.

Для активации экранного диктора:

На Android: Настройки → Специальные возможности → TalkBack → Включить

На устройствах Xiaomi: Настройки → Дополнительные настройки → Специальные возможности → TalkBack (или поиск по фразе "кнопка специальных возможностей Xiaomi")

На iOS: Настройки → Универсальный доступ → VoiceOver → Включить VoiceOver

Функция Android (TalkBack) iOS (VoiceOver) Полезность Скорость речи Настраиваемая (от очень медленной до очень быстрой) Настраиваемая с помощью ротора Опытные пользователи часто предпочитают высокую скорость для эффективности Жесты навигации Свайп влево/вправо для перемещения, двойной тап для активации Трехпальцевые жесты, ротор для доступа к разным типам контента iOS предлагает более разнообразные жесты для опытных пользователей Озвучивание паролей Возможность скрыть озвучивание символов пароля Озвучивание каждого символа с опцией скрытия Критично для безопасности в общественных местах Распознавание изображений Базовое описание изображений Распознавание текста, людей и объектов на фото iOS предлагает более продвинутое распознавание контента

Помимо экранных дикторов, современные смартфоны предлагают несколько систем голосового управления, которые могут действовать параллельно:

Голосовые ассистенты (Google Assistant, Siri) — позволяют выполнять поиск информации, открывать приложения, отправлять сообщения и звонить контактам с помощью голосовых команд. Голосовой ввод — преобразует речь в текст при наборе сообщений, заметок и других текстовых данных. "Распознавание речи офлайн" — позволяет использовать голосовой ввод даже без подключения к интернету. "Голосовые команды" — специализированная функция для управления основными действиями на устройстве.

Для людей с нарушениями речи существуют функции "Замедление речи" и "Субтитры в реальном времени", которые транскрибируют речь в текст для более комфортного общения.

Одна из наиболее продвинутых функций в этой категории — "Голосовой доступ" на Android и "Управление голосом" на iOS. Эти инструменты позволяют полностью контролировать устройство голосом, включая навигацию по интерфейсу, нажатие кнопок и даже перетаскивание объектов. Каждый элемент на экране получает числовую метку, и пользователь может просто произнести номер элемента, чтобы активировать его.

Визуальные настройки: шрифты, контрастность и цветокоррекция

Визуальные настройки позволяют адаптировать внешний вид интерфейса смартфона под индивидуальные потребности зрительного восприятия. Это особенно важно не только для людей с постоянными проблемами зрения, но и в ситуациях временного дискомфорта — например, при использовании телефона на ярком солнце или перед сном. 👁️

Начнем с базовых параметров текста, которые значительно влияют на читабельность:

Размер шрифта — большинство современных смартфонов позволяют увеличивать шрифт в диапазоне от 80% до 200% от стандартного размера.

— большинство современных смартфонов позволяют увеличивать шрифт в диапазоне от 80% до 200% от стандартного размера. Жирность шрифта — делает текст более четким и заметным, улучшая читабельность без изменения размера.

— делает текст более четким и заметным, улучшая читабельность без изменения размера. Стиль шрифта — некоторые ОС позволяют выбрать альтернативные шрифты, оптимизированные для лучшей читабельности.

— некоторые ОС позволяют выбрать альтернативные шрифты, оптимизированные для лучшей читабельности. Масштабирование экрана — влияет не только на текст, но и на размер всех элементов интерфейса, включая иконки и меню.

Особое внимание стоит уделить настройкам контрастности и цвета. Эти параметры критически важны для пользователей с различными формами дальтонизма (8% мужчин и 0,5% женщин) и пониженной контрастной чувствительностью:

Высокая контрастность — режим, при котором усиливается различие между фоном и текстом.

— режим, при котором усиливается различие между фоном и текстом. Инверсия цветов — полностью меняет цветовую схему на противоположную, часто помогая при светочувствительности.

— полностью меняет цветовую схему на противоположную, часто помогая при светочувствительности. Коррекция цвета — включает специальные фильтры для людей с дальтонизмом (протанопия, дейтеранопия, тританопия).

— включает специальные фильтры для людей с дальтонизмом (протанопия, дейтеранопия, тританопия). Оттенки серого — переводит весь интерфейс в черно-белые тона, что может снизить визуальную нагрузку.

Для тех, кто испытывает дискомфорт от яркого света экрана, особенно в вечернее время, существуют специальные режимы:

Ночной режим (Night Shift, Night Mode) — снижает количество синего света, способствуя лучшему засыпанию.

— снижает количество синего света, способствуя лучшему засыпанию. Темная тема — снижает общую яркость интерфейса и уменьшает нагрузку на глаза в условиях низкой освещенности.

— снижает общую яркость интерфейса и уменьшает нагрузку на глаза в условиях низкой освещенности. Приглушение яркости — позволяет снизить яркость экрана ниже стандартного минимума.

Для пользователей с серьезными нарушениями зрения существуют инструменты увеличения:

Экранная лупа — позволяет временно увеличивать определенные участки экрана для детального рассмотрения.

— позволяет временно увеличивать определенные участки экрана для детального рассмотрения. Режим увеличения — постоянно увеличивает весь экран с возможностью навигации по увеличенному содержимому.

— постоянно увеличивает весь экран с возможностью навигации по увеличенному содержимому. Увеличение при наведении — активирует увеличение только при удержании пальца на определенной области.

Отдельно стоит отметить важность настройки режима "Уменьшение движения". Эта функция отключает параллакс-эффекты и анимации перехода, что может быть критично для людей с вестибулярными нарушениями и склонностью к укачиванию (кинетозу). По некоторым данным, до 35% пользователей в той или иной степени испытывают дискомфорт от избыточной анимации интерфейса.

Кнопка специальных возможностей: быстрый доступ к функциям

Учитывая огромное количество специальных функций, было бы крайне неудобно постоянно заходить в глубины настроек для их активации. Именно поэтому разработчики создали "Кнопку специальных возможностей" — универсальный инструмент быстрого доступа к наиболее важным функциям доступности. 🔘

В разных операционных системах эта функция может называться по-разному:

Android: "Кнопка специальных возможностей" или "Accessibility Button"

iOS: "Меню "Универсальный доступ"" или "Accessibility Shortcut"

Xiaomi: поиск по фразе "кнопка специальных возможностей Xiaomi" приведет вас к соответствующим настройкам

Кнопка специальных возможностей на Android по умолчанию выглядит как иконка человечка в правом нижнем углу экрана. При нажатии на нее открывается меню с быстрым доступом к выбранным функциям доступности. На iOS вы можете настроить тройное нажатие боковой кнопки (или кнопки "Домой" на старых моделях) для вызова аналогичного меню.

Что можно настроить для вызова через кнопку специальных возможностей:

Экранный диктор (TalkBack/VoiceOver) — для быстрого включения и выключения озвучивания экрана. Лупа/Увеличение — для временного увеличения содержимого экрана. Переключение цветовых режимов — быстрая активация инверсии цветов или фильтров. Голосовое управление — для ситуаций, когда требуется управлять устройством голосом. Переключатели доступа — альтернативные способы управления для людей с ограниченной подвижностью.

Особенно полезной кнопка специальных возможностей становится в ситуациях временной недоступности — например, когда у вас заняты руки, вы ведете автомобиль или временно ограничены в движениях из-за травмы.

На устройствах Xiaomi настройка этой функции имеет свои особенности. Для активации кнопки специальных возможностей Xiaomi необходимо:

Откройте "Настройки" Перейдите в "Дополнительные настройки" Выберите "Специальные возможности" Найдите раздел "Кнопка специальных возможностей" и активируйте его Выберите функции, которые хотите назначить на кнопку

Помимо стандартной кнопки, существуют и другие способы быстрого доступа к функциям доступности:

Жесты — многие современные смартфоны позволяют настраивать собственные жесты для вызова определенных функций.

— многие современные смартфоны позволяют настраивать собственные жесты для вызова определенных функций. Комбинации клавиш — например, одновременное нажатие кнопок громкости может активировать определенную функцию.

— например, одновременное нажатие кнопок громкости может активировать определенную функцию. Голосовые команды — прямое обращение к голосовому ассистенту с просьбой включить определенную функцию ("Окей, Google, включи TalkBack").

Интересным решением стала возможность настройки "плавающей кнопки" — она остается видимой поверх всех приложений и может быть перемещена в любую удобную часть экрана. Это особенно полезно для пользователей с ограниченной амплитудой движения рук.

Некоторые производители, включая Xiaomi, позволяют даже настроить физические кнопки устройства для активации специальных возможностей. Например, удержание кнопки питания в течение определенного времени может активировать выбранную функцию доступности.

Специальные возможности смартфона — это не просто дополнительный набор функций, а целая философия равного доступа к технологиям. Настраивая устройство под себя, мы не просто делаем его удобнее, но и реализуем важнейший принцип современного мира: технологии должны адаптироваться к людям, а не наоборот. Начните экспериментировать с этими настройками сегодня — и вы удивитесь, насколько более интуитивным, эффективным и дружелюбным может стать ваш смартфон, независимо от ваших особенностей или предпочтений.

