Первые шаги со смартфоном для начинающих: базовые навыки
Для кого эта статья:
- Для пожилых людей, которые только начали использовать смартфоны
- Для новичков в цифровом мире, желающих освоить базовые функции смартфонов
Для людей, стремящихся повысить свою цифровую грамотность и уверенность в использовании технологий
Вы только что приобрели свой первый смартфон и ощущаете себя как в джунглях высоких технологий? Не переживайте! Миллионы людей успешно преодолели этот путь от растерянности до уверенного пользования. Смартфон – это не просто телефон, а мощный инструмент для общения, получения информации и решения повседневных задач. В этой статье мы шаг за шагом разберем все необходимые знания для комфортного использования вашего нового устройства – без сложных терминов и запутанных объяснений. 📱
Первые шаги: что нужно знать перед включением смартфона
Перед тем как приступить к использованию нового смартфона, важно освоить несколько базовых понятий и подготовительных действий. Это поможет избежать распространенных ошибок и сделает первое знакомство с устройством более приятным. 🔋
Елена Петрова, преподаватель компьютерной грамотности
Моя 78-летняя ученица Вера Михайловна долго сопротивлялась переходу на смартфон. "Зачем мне эти сложности? Мой кнопочный телефон прекрасно звонит!" – говорила она. Но внуки подарили ей смартфон на день рождения. Наше обучение мы начали с самых основ – я показала, где находится кнопка включения, объяснила про SIM-карту и аккумулятор. "Представьте, что это маленький компьютер, которому нужно питание и способ связи с миром," – объяснила я. Мы провели первое включение вместе, и когда экран засветился, Вера Михайловна вздохнула с облегчением: "Оказывается, это не так страшно!" Сегодня она не только звонит с помощью смартфона, но и активно пользуется мессенджерами для общения с родными, смотрит видео и даже делает онлайн-заказы продуктов.
Прежде чем включить ваш новый смартфон, убедитесь, что вы выполнили следующие шаги:
- Распакуйте устройство и проверьте комплектацию (смартфон, зарядное устройство, инструкция, возможно наушники)
- Снимите защитную пленку с экрана (если она есть)
- Убедитесь, что ваша SIM-карта подходящего формата и готова к использованию
- Полностью зарядите устройство перед первым включением
Большинство современных смартфонов имеют встроенный несъемный аккумулятор, но в некоторых моделях вам понадобится самостоятельно установить аккумулятор и SIM-карту. Для этого найдите на корпусе телефона специальный лоток или съемную крышку.
|Элемент смартфона
|Назначение
|Где найти
|Кнопка питания
|Включение/выключение, блокировка экрана
|Обычно на правой или верхней боковой грани
|Кнопки громкости
|Регулировка звука
|Обычно на правой или левой боковой грани
|Разъем для зарядки
|Подключение зарядного устройства
|На нижней грани смартфона
|Лоток для SIM-карты
|Установка SIM-карты и карты памяти
|На боковой грани, требует специальной скрепки для извлечения
При первом включении смартфона вам будет предложено пройти процесс первоначальной настройки. Не пугайтесь – система пошагово проведет вас через этот процесс. Вот что вам понадобится:
- Wi-Fi соединение (рекомендуется, но не обязательно)
- Учетная запись Google (для Android) или Apple ID (для iPhone)
- Немного времени и терпения
Если вы не знаете, что выбрать при настройке – смело используйте рекомендуемые системой варианты. Большинство настроек можно будет изменить позже.
Базовые функции смартфона для ежедневного использования
После успешного включения и настройки устройства пришло время познакомиться с основными функциями, которые вы будете использовать ежедневно. Освоение этих базовых навыков сделает использование смартфона комфортным и полезным. 📞
Первое, что нужно освоить – это управление экраном и жестами. В отличие от кнопочных телефонов, большинство действий на смартфоне выполняются с помощью прикосновений к экрану:
- Касание (тап) – простое прикосновение к экрану для выбора приложения или элемента
- Двойное касание – быстрое двукратное прикосновение, часто используется для увеличения изображений
- Удержание – длительное нажатие на объект, вызывает дополнительное меню
- Пролистывание (свайп) – движение пальцем по экрану для прокрутки страницы
- Щипок – сведение или разведение двух пальцев для уменьшения или увеличения изображения
Основные функции телефона включают:
- Совершение звонков – найдите иконку с телефонной трубкой, введите номер или выберите контакт и нажмите кнопку вызова
- Отправка SMS и MMS – найдите приложение "Сообщения", выберите контакт, введите текст и нажмите кнопку отправки
- Работа с контактами – добавление, поиск и редактирование записей в телефонной книге
- Использование камеры – фотографирование и запись видео
- Просмотр галереи – хранилище всех фотографий и видео на устройстве
Для выполнения основных задач на вашем смартфоне используются различные приложения. На главном экране вы найдете иконки, представляющие эти приложения. Наиболее часто используемые обычно уже установлены производителем и находятся на главном экране:
- Телефон – для совершения звонков
- Сообщения – для SMS и MMS
- Контакты – ваша телефонная книга
- Камера – для съемки фото и видео
- Галерея или Фото – для просмотра изображений
- Браузер – для выхода в интернет
- Настройки – для изменения параметров устройства
Александр Иванов, консультант по цифровой грамотности
Однажды ко мне обратился Петр Семенович, 67-летний пенсионер, который получил смартфон в подарок от детей. "Я боюсь его даже трогать, вдруг что-то сломаю," – признался он. Мы начали с самых базовых вещей – как отвечать на звонки и как самому позвонить. На первом занятии Петр Семенович был очень напряжен и держал телефон двумя пальцами, словно хрупкую драгоценность. "Не волнуйтесь, – успокоил я его, – смартфоны созданы, чтобы упрощать жизнь, а не усложнять ее". Я показал ему, как добавить номер в контакты, как сфотографировать что-то важное и как увеличить текст, если он слишком мелкий. Через несколько недель практики Петр Семенович освоился настолько, что сам начал учить свою супругу. "Представляешь, – рассказал он мне с улыбкой, – я теперь даже погоду смотрю на телефоне, а не в телевизоре. Это и быстрее, и точнее!"
Настройка и персонализация устройства для комфорта
Настройка смартфона под свои потребности поможет вам чувствовать себя комфортнее при использовании устройства. Персонализация делает смартфон по-настоящему вашим, упрощает навигацию и позволяет настроить его с учетом ваших особенностей. 🛠️
Начнем с базовых настроек, которые сделают использование устройства более комфортным:
- Размер шрифта и элементов на экране – если вам трудно разглядеть текст, увеличьте его размер в настройках
- Яркость экрана – настройте оптимальную яркость для комфортного просмотра
- Звуки и вибрация – отрегулируйте громкость звонка, уведомлений и будильника
- Режим энергосбережения – позволяет продлить работу аккумулятора
Чтобы найти эти настройки:
- Найдите на главном экране значок Настройки (обычно выглядит как шестеренка)
- Нажмите на него, чтобы открыть меню настроек
- Прокрутите список, чтобы найти нужный раздел
|Что настроить
|Где найти в настройках
|Зачем это нужно
|Размер шрифта
|Экран → Размер шрифта
|Сделать текст удобным для чтения
|Яркость экрана
|Экран → Яркость
|Оптимизировать видимость и расход батареи
|Громкость
|Звук → Громкость
|Настроить слышимость звонков и уведомлений
|Обои
|Экран → Обои
|Персонализировать внешний вид
|Специальные возможности
|Спец. возможности
|Настроить для людей с ограниченными возможностями
Особое внимание стоит уделить настройкам специальных возможностей, которые делают смартфон доступным для людей с различными потребностями:
- TalkBack – озвучивание того, что происходит на экране
- Инверсия цветов – изменение цветовой схемы для лучшей видимости
- Увеличение – увеличение определенной области экрана
- Монофонический звук – полезно для людей с нарушениями слуха
Персонализация главного экрана поможет вам быстрее находить нужные приложения:
- Создание папок – объединяйте похожие приложения в одну папку
- Перемещение иконок – удерживайте палец на иконке и перетаскивайте ее
- Удаление ненужных приложений с главного экрана – удерживайте палец на иконке и выберите "Удалить" (это не удаляет само приложение)
- Добавление виджетов – удерживайте палец на пустом месте главного экрана и выберите "Виджеты"
Помните, что настройки можно изменять в любой момент, поэтому не бойтесь экспериментировать и находить наиболее удобные для вас параметры.
Установка и использование полезных приложений
Одно из главных преимуществ смартфона – возможность устанавливать различные приложения, которые расширяют функциональность устройства. Правильно подобранные приложения сделают ваш смартфон по-настоящему полезным помощником в повседневной жизни. 📲
Для установки приложений на смартфон используются специальные магазины приложений:
- Google Play Market – для устройств на Android
- App Store – для iPhone и iPad
Процесс установки приложения обычно выглядит так:
- Откройте магазин приложений (Google Play или App Store)
- Используйте поиск для нахождения нужного приложения или просматривайте категории
- Выберите приложение и нажмите "Установить" или "Скачать"
- Дождитесь завершения загрузки и установки
- Откройте установленное приложение с главного экрана
Вот список полезных категорий приложений для начинающих пользователей:
- Мессенджеры для общения – WhatsApp, Viber, Telegram
- Навигация – Google Maps, Яндекс.Карты, 2ГИС
- Транспорт – Яндекс.Такси, Uber, приложения общественного транспорта
- Покупки – приложения магазинов, маркетплейсов, доставки продуктов
- Здоровье – шагомеры, напоминания о приеме лекарств
- Банкинг – мобильные приложения банков
- Развлечения – для чтения книг, просмотра видео, прослушивания музыки
- Госуслуги – официальные приложения государственных служб
При установке приложений обратите внимание на важные моменты:
- Рейтинг и отзывы – чем выше оценка и больше положительных отзывов, тем лучше
- Количество загрузок – популярные приложения обычно более надежны
- Разработчик – предпочтительнее официальные приложения от известных компаний
- Размер приложения – если память вашего устройства ограничена, обращайте внимание на размер
- Разрешения – приложения запрашивают доступ к различным функциям телефона, внимательно читайте, что вы разрешаете
Если какое-то приложение вам больше не нужно, его можно удалить, чтобы освободить место:
- Найдите приложение на главном экране или в меню приложений
- Удерживайте палец на иконке приложения
- Выберите "Удалить" или "Деинсталлировать"
- Подтвердите удаление
Помните, что приложения могут потреблять ресурсы устройства даже в фоновом режиме. Если вы заметили, что смартфон стал работать медленнее или батарея разряжается слишком быстро, возможно, стоит пересмотреть список установленных приложений и удалить ненужные.
Безопасность и защита личных данных на смартфоне
Защита личной информации на смартфоне не менее важна, чем в реальной жизни. Современные устройства хранят множество конфиденциальных данных: от личных фотографий до банковских реквизитов. Правильная настройка безопасности поможет защитить эту информацию от посторонних. 🔒
Начните с базовых мер защиты устройства:
- Установите блокировку экрана – это первая линия защиты вашего устройства. Выберите один из способов: – PIN-код (цифровой пароль) – Графический ключ (соединение точек в определенном порядке) – Отпечаток пальца (если устройство поддерживает) – Распознавание лица (в современных смартфонах)
- Настройте автоматическую блокировку – выберите оптимальное время до блокировки экрана при бездействии
- Включите шифрование данных – эта функция защищает информацию на вашем устройстве, даже если оно попадет в чужие руки
- Регулярно обновляйте операционную систему – обновления содержат исправления уязвимостей безопасности
Защита от вредоносных программ также очень важна:
- Устанавливайте приложения только из официальных источников (Google Play Market, App Store)
- Обращайте внимание на разрешения, которые запрашивают приложения – они должны соответствовать функциональности
- Рассмотрите возможность установки антивирусного приложения
- Будьте осторожны с подозрительными ссылками в сообщениях и электронных письмах
Защита конфиденциальности в интернете:
- Используйте надежные пароли для всех учетных записей и сервисов
- Включите двухфакторную аутентификацию для важных сервисов (email, банкинг)
- Регулярно проверяйте настройки конфиденциальности в приложениях
- Контролируйте доступ приложений к вашему местоположению, контактам, фото и другим данным
- Используйте безопасное соединение – избегайте проведения финансовых операций через открытый Wi-Fi
Что делать, если смартфон потерян или украден:
- Заранее настройте функции поиска устройства: – "Найти мое устройство" для Android – "Найти iPhone" для iOS
- При потере немедленно воспользуйтесь этими сервисами для блокировки устройства
- Обратитесь к оператору мобильной связи для блокировки SIM-карты
- Смените пароли от важных учетных записей
Регулярная проверка безопасности:
- Просматривайте установленные приложения и удаляйте неиспользуемые
- Проверяйте, какие приложения имеют доступ к вашим данным
- Очищайте кэш и историю браузера
- Делайте резервные копии важных данных
Помните, что безопасность – это процесс, а не одноразовое действие. Регулярно обновляйте свои знания о мерах безопасности и соответствующим образом адаптируйте настройки смартфона.
Освоение смартфона – это увлекательное путешествие, которое открывает новые возможности для общения, получения информации и упрощения повседневных задач. Начав с базовых функций, постепенно расширяйте свои навыки, не бойтесь экспериментировать и задавать вопросы. Помните, что каждый пользователь когда-то был новичком. С практикой придет уверенность, а смартфон из непонятного устройства превратится в незаменимого помощника, делающего вашу жизнь удобнее и интереснее.
