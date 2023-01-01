Первые шаги со смартфоном для начинающих: базовые навыки

Для кого эта статья:

Для пожилых людей, которые только начали использовать смартфоны

Для новичков в цифровом мире, желающих освоить базовые функции смартфонов

Для людей, стремящихся повысить свою цифровую грамотность и уверенность в использовании технологий Вы только что приобрели свой первый смартфон и ощущаете себя как в джунглях высоких технологий? Не переживайте! Миллионы людей успешно преодолели этот путь от растерянности до уверенного пользования. Смартфон – это не просто телефон, а мощный инструмент для общения, получения информации и решения повседневных задач. В этой статье мы шаг за шагом разберем все необходимые знания для комфортного использования вашего нового устройства – без сложных терминов и запутанных объяснений. 📱

Первые шаги: что нужно знать перед включением смартфона

Перед тем как приступить к использованию нового смартфона, важно освоить несколько базовых понятий и подготовительных действий. Это поможет избежать распространенных ошибок и сделает первое знакомство с устройством более приятным. 🔋

Елена Петрова, преподаватель компьютерной грамотности Моя 78-летняя ученица Вера Михайловна долго сопротивлялась переходу на смартфон. "Зачем мне эти сложности? Мой кнопочный телефон прекрасно звонит!" – говорила она. Но внуки подарили ей смартфон на день рождения. Наше обучение мы начали с самых основ – я показала, где находится кнопка включения, объяснила про SIM-карту и аккумулятор. "Представьте, что это маленький компьютер, которому нужно питание и способ связи с миром," – объяснила я. Мы провели первое включение вместе, и когда экран засветился, Вера Михайловна вздохнула с облегчением: "Оказывается, это не так страшно!" Сегодня она не только звонит с помощью смартфона, но и активно пользуется мессенджерами для общения с родными, смотрит видео и даже делает онлайн-заказы продуктов.

Прежде чем включить ваш новый смартфон, убедитесь, что вы выполнили следующие шаги:

Распакуйте устройство и проверьте комплектацию (смартфон, зарядное устройство, инструкция, возможно наушники)

Снимите защитную пленку с экрана (если она есть)

Убедитесь, что ваша SIM-карта подходящего формата и готова к использованию

Полностью зарядите устройство перед первым включением

Большинство современных смартфонов имеют встроенный несъемный аккумулятор, но в некоторых моделях вам понадобится самостоятельно установить аккумулятор и SIM-карту. Для этого найдите на корпусе телефона специальный лоток или съемную крышку.

Элемент смартфона Назначение Где найти Кнопка питания Включение/выключение, блокировка экрана Обычно на правой или верхней боковой грани Кнопки громкости Регулировка звука Обычно на правой или левой боковой грани Разъем для зарядки Подключение зарядного устройства На нижней грани смартфона Лоток для SIM-карты Установка SIM-карты и карты памяти На боковой грани, требует специальной скрепки для извлечения

При первом включении смартфона вам будет предложено пройти процесс первоначальной настройки. Не пугайтесь – система пошагово проведет вас через этот процесс. Вот что вам понадобится:

Wi-Fi соединение (рекомендуется, но не обязательно)

Учетная запись Google (для Android) или Apple ID (для iPhone)

Немного времени и терпения

Если вы не знаете, что выбрать при настройке – смело используйте рекомендуемые системой варианты. Большинство настроек можно будет изменить позже.

Базовые функции смартфона для ежедневного использования

После успешного включения и настройки устройства пришло время познакомиться с основными функциями, которые вы будете использовать ежедневно. Освоение этих базовых навыков сделает использование смартфона комфортным и полезным. 📞

Первое, что нужно освоить – это управление экраном и жестами. В отличие от кнопочных телефонов, большинство действий на смартфоне выполняются с помощью прикосновений к экрану:

Касание (тап) – простое прикосновение к экрану для выбора приложения или элемента

– простое прикосновение к экрану для выбора приложения или элемента Двойное касание – быстрое двукратное прикосновение, часто используется для увеличения изображений

– быстрое двукратное прикосновение, часто используется для увеличения изображений Удержание – длительное нажатие на объект, вызывает дополнительное меню

– длительное нажатие на объект, вызывает дополнительное меню Пролистывание (свайп) – движение пальцем по экрану для прокрутки страницы

– движение пальцем по экрану для прокрутки страницы Щипок – сведение или разведение двух пальцев для уменьшения или увеличения изображения

Основные функции телефона включают:

Совершение звонков – найдите иконку с телефонной трубкой, введите номер или выберите контакт и нажмите кнопку вызова Отправка SMS и MMS – найдите приложение "Сообщения", выберите контакт, введите текст и нажмите кнопку отправки Работа с контактами – добавление, поиск и редактирование записей в телефонной книге Использование камеры – фотографирование и запись видео Просмотр галереи – хранилище всех фотографий и видео на устройстве

Для выполнения основных задач на вашем смартфоне используются различные приложения. На главном экране вы найдете иконки, представляющие эти приложения. Наиболее часто используемые обычно уже установлены производителем и находятся на главном экране:

Телефон – для совершения звонков

– для совершения звонков Сообщения – для SMS и MMS

– для SMS и MMS Контакты – ваша телефонная книга

– ваша телефонная книга Камера – для съемки фото и видео

– для съемки фото и видео Галерея или Фото – для просмотра изображений

или – для просмотра изображений Браузер – для выхода в интернет

– для выхода в интернет Настройки – для изменения параметров устройства

Александр Иванов, консультант по цифровой грамотности Однажды ко мне обратился Петр Семенович, 67-летний пенсионер, который получил смартфон в подарок от детей. "Я боюсь его даже трогать, вдруг что-то сломаю," – признался он. Мы начали с самых базовых вещей – как отвечать на звонки и как самому позвонить. На первом занятии Петр Семенович был очень напряжен и держал телефон двумя пальцами, словно хрупкую драгоценность. "Не волнуйтесь, – успокоил я его, – смартфоны созданы, чтобы упрощать жизнь, а не усложнять ее". Я показал ему, как добавить номер в контакты, как сфотографировать что-то важное и как увеличить текст, если он слишком мелкий. Через несколько недель практики Петр Семенович освоился настолько, что сам начал учить свою супругу. "Представляешь, – рассказал он мне с улыбкой, – я теперь даже погоду смотрю на телефоне, а не в телевизоре. Это и быстрее, и точнее!"

Настройка и персонализация устройства для комфорта

Настройка смартфона под свои потребности поможет вам чувствовать себя комфортнее при использовании устройства. Персонализация делает смартфон по-настоящему вашим, упрощает навигацию и позволяет настроить его с учетом ваших особенностей. 🛠️

Начнем с базовых настроек, которые сделают использование устройства более комфортным:

Размер шрифта и элементов на экране – если вам трудно разглядеть текст, увеличьте его размер в настройках Яркость экрана – настройте оптимальную яркость для комфортного просмотра Звуки и вибрация – отрегулируйте громкость звонка, уведомлений и будильника Режим энергосбережения – позволяет продлить работу аккумулятора

Чтобы найти эти настройки:

Найдите на главном экране значок Настройки (обычно выглядит как шестеренка) Нажмите на него, чтобы открыть меню настроек Прокрутите список, чтобы найти нужный раздел

Что настроить Где найти в настройках Зачем это нужно Размер шрифта Экран → Размер шрифта Сделать текст удобным для чтения Яркость экрана Экран → Яркость Оптимизировать видимость и расход батареи Громкость Звук → Громкость Настроить слышимость звонков и уведомлений Обои Экран → Обои Персонализировать внешний вид Специальные возможности Спец. возможности Настроить для людей с ограниченными возможностями

Особое внимание стоит уделить настройкам специальных возможностей, которые делают смартфон доступным для людей с различными потребностями:

TalkBack – озвучивание того, что происходит на экране

– озвучивание того, что происходит на экране Инверсия цветов – изменение цветовой схемы для лучшей видимости

– изменение цветовой схемы для лучшей видимости Увеличение – увеличение определенной области экрана

– увеличение определенной области экрана Монофонический звук – полезно для людей с нарушениями слуха

Персонализация главного экрана поможет вам быстрее находить нужные приложения:

Создание папок – объединяйте похожие приложения в одну папку Перемещение иконок – удерживайте палец на иконке и перетаскивайте ее Удаление ненужных приложений с главного экрана – удерживайте палец на иконке и выберите "Удалить" (это не удаляет само приложение) Добавление виджетов – удерживайте палец на пустом месте главного экрана и выберите "Виджеты"

Помните, что настройки можно изменять в любой момент, поэтому не бойтесь экспериментировать и находить наиболее удобные для вас параметры.

Установка и использование полезных приложений

Одно из главных преимуществ смартфона – возможность устанавливать различные приложения, которые расширяют функциональность устройства. Правильно подобранные приложения сделают ваш смартфон по-настоящему полезным помощником в повседневной жизни. 📲

Для установки приложений на смартфон используются специальные магазины приложений:

Google Play Market – для устройств на Android

– для устройств на Android App Store – для iPhone и iPad

Процесс установки приложения обычно выглядит так:

Откройте магазин приложений (Google Play или App Store) Используйте поиск для нахождения нужного приложения или просматривайте категории Выберите приложение и нажмите "Установить" или "Скачать" Дождитесь завершения загрузки и установки Откройте установленное приложение с главного экрана

Вот список полезных категорий приложений для начинающих пользователей:

Мессенджеры для общения – WhatsApp, Viber, Telegram

– WhatsApp, Viber, Telegram Навигация – Google Maps, Яндекс.Карты, 2ГИС

– Google Maps, Яндекс.Карты, 2ГИС Транспорт – Яндекс.Такси, Uber, приложения общественного транспорта

– Яндекс.Такси, Uber, приложения общественного транспорта Покупки – приложения магазинов, маркетплейсов, доставки продуктов

– приложения магазинов, маркетплейсов, доставки продуктов Здоровье – шагомеры, напоминания о приеме лекарств

– шагомеры, напоминания о приеме лекарств Банкинг – мобильные приложения банков

– мобильные приложения банков Развлечения – для чтения книг, просмотра видео, прослушивания музыки

– для чтения книг, просмотра видео, прослушивания музыки Госуслуги – официальные приложения государственных служб

При установке приложений обратите внимание на важные моменты:

Рейтинг и отзывы – чем выше оценка и больше положительных отзывов, тем лучше Количество загрузок – популярные приложения обычно более надежны Разработчик – предпочтительнее официальные приложения от известных компаний Размер приложения – если память вашего устройства ограничена, обращайте внимание на размер Разрешения – приложения запрашивают доступ к различным функциям телефона, внимательно читайте, что вы разрешаете

Если какое-то приложение вам больше не нужно, его можно удалить, чтобы освободить место:

Найдите приложение на главном экране или в меню приложений Удерживайте палец на иконке приложения Выберите "Удалить" или "Деинсталлировать" Подтвердите удаление

Помните, что приложения могут потреблять ресурсы устройства даже в фоновом режиме. Если вы заметили, что смартфон стал работать медленнее или батарея разряжается слишком быстро, возможно, стоит пересмотреть список установленных приложений и удалить ненужные.

Безопасность и защита личных данных на смартфоне

Защита личной информации на смартфоне не менее важна, чем в реальной жизни. Современные устройства хранят множество конфиденциальных данных: от личных фотографий до банковских реквизитов. Правильная настройка безопасности поможет защитить эту информацию от посторонних. 🔒

Начните с базовых мер защиты устройства:

Установите блокировку экрана – это первая линия защиты вашего устройства. Выберите один из способов: – PIN-код (цифровой пароль) – Графический ключ (соединение точек в определенном порядке) – Отпечаток пальца (если устройство поддерживает) – Распознавание лица (в современных смартфонах) Настройте автоматическую блокировку – выберите оптимальное время до блокировки экрана при бездействии Включите шифрование данных – эта функция защищает информацию на вашем устройстве, даже если оно попадет в чужие руки Регулярно обновляйте операционную систему – обновления содержат исправления уязвимостей безопасности

Защита от вредоносных программ также очень важна:

Устанавливайте приложения только из официальных источников (Google Play Market, App Store)

Обращайте внимание на разрешения, которые запрашивают приложения – они должны соответствовать функциональности

Рассмотрите возможность установки антивирусного приложения

Будьте осторожны с подозрительными ссылками в сообщениях и электронных письмах

Защита конфиденциальности в интернете:

Используйте надежные пароли для всех учетных записей и сервисов Включите двухфакторную аутентификацию для важных сервисов (email, банкинг) Регулярно проверяйте настройки конфиденциальности в приложениях Контролируйте доступ приложений к вашему местоположению, контактам, фото и другим данным Используйте безопасное соединение – избегайте проведения финансовых операций через открытый Wi-Fi

Что делать, если смартфон потерян или украден:

Заранее настройте функции поиска устройства: – "Найти мое устройство" для Android – "Найти iPhone" для iOS

При потере немедленно воспользуйтесь этими сервисами для блокировки устройства

Обратитесь к оператору мобильной связи для блокировки SIM-карты

Смените пароли от важных учетных записей

Регулярная проверка безопасности:

Просматривайте установленные приложения и удаляйте неиспользуемые

Проверяйте, какие приложения имеют доступ к вашим данным

Очищайте кэш и историю браузера

Делайте резервные копии важных данных

Помните, что безопасность – это процесс, а не одноразовое действие. Регулярно обновляйте свои знания о мерах безопасности и соответствующим образом адаптируйте настройки смартфона.

Освоение смартфона – это увлекательное путешествие, которое открывает новые возможности для общения, получения информации и упрощения повседневных задач. Начав с базовых функций, постепенно расширяйте свои навыки, не бойтесь экспериментировать и задавать вопросы. Помните, что каждый пользователь когда-то был новичком. С практикой придет уверенность, а смартфон из непонятного устройства превратится в незаменимого помощника, делающего вашу жизнь удобнее и интереснее.

