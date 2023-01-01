Лучшие беспроводные наушники для iPhone: полный гид по выбору

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы iPhone, интересующиеся беспроводными наушниками

Технологически подкованные люди, желающие понять нюансы совместимости устройств

Люди, рассматривающие возможность улучшения качества звука или функциональности своих наушников Выбор беспроводных наушников для iPhone сегодня напоминает навигацию по запутанному лабиринту с десятками дверей — за каждой скрываются как возможности, так и подводные камни. Пока одни модели раскрывают весь потенциал iOS-экосистемы, другие теряют ключевые функции, превращаясь в обычные Bluetooth-гарнитуры. Владельцы iPhone заслуживают большего, чем просто "работающих" наушников — они достойны бесшовного опыта с мгновенным подключением, интеллектуальным переключением между устройствами и кристальным звучанием. 🎧

Работая над этой статьей, я невольно вспомнил, как важно уметь анализировать технические данные и тестовые показатели для объективной оценки совместимости устройств. Именно глубокий анализ данных помогает делать осознанный выбор техники. Хотите развить навыки работы с данными на профессиональном уровне? Профессия аналитик данных от Skypro даст вам инструменты для превращения информационного хаоса в структурированные выводы и прогнозы — будь то выбор наушников или стратегические бизнес-решения.

Технологии подключения наушников к iPhone

Технологический фундамент для подключения беспроводных наушников к iPhone представлен несколькими протоколами, каждый со своими преимуществами и ограничениями. Понимание этих технологий позволит осознанно выбрать наушники с оптимальным балансом качества и функциональности.

Стандарт Bluetooth остаётся основным каналом подключения для всех беспроводных наушников. Однако Apple внедрила существенные усовершенствования, которые влияют на совместимость и функциональность различных моделей:

Bluetooth 5.0+ — обеспечивает более стабильное соединение, увеличенную дальность передачи (до 240 метров в идеальных условиях) и сниженное энергопотребление;

— обеспечивает более стабильное соединение, увеличенную дальность передачи (до 240 метров в идеальных условиях) и сниженное энергопотребление; Чип Apple H1/H2 — фирменный процессор для беспроводных аудиоустройств, обеспечивающий быстрое подключение, мгновенное переключение между устройствами Apple и активацию Siri голосом;

— фирменный процессор для беспроводных аудиоустройств, обеспечивающий быстрое подключение, мгновенное переключение между устройствами Apple и активацию Siri голосом; AAC кодек — предпочтительный аудиокодек для iOS, обеспечивающий качественную передачу звука без заметных потерь;

— предпочтительный аудиокодек для iOS, обеспечивающий качественную передачу звука без заметных потерь; AirPlay — проприетарный протокол Apple для беспроводной передачи аудио высокого разрешения.

Принципиально важно отметить, что iPhone не поддерживает некоторые популярные кодеки, которые активно используются в мире Android, включая aptX, aptX HD и LDAC. Это означает, что даже если ваши премиальные наушники поддерживают эти высококачественные кодеки, при подключении к iPhone система автоматически переключится на AAC или даже базовый SBC.

Протокол/Технология Поддержка iPhone Преимущества Ограничения Bluetooth 5.0+ Да (iPhone 8 и новее) Стабильность, дальность, энергоэффективность Базовая совместимость без специальных функций Чип Apple H1/H2 Только устройства Apple Мгновенное подключение, автопереключение между устройствами Эксклюзивно для продуктов Apple AAC кодек Да (все модели) Высокое качество звука, оптимизация для iOS Не все наушники поддерживают aptX/aptX HD/LDAC Нет — Невозможность использования высококачественных кодеков AirPlay Да (все модели) Передача аудио высокого разрешения Требуется поддержка устройством и Wi-Fi соединение

Александр Петров, инженер по беспроводным технологиям

Когда я только начинал тестировать различные модели наушников с iPhone 12 Pro, мои ожидания были разбиты об суровую реальность технических ограничений. Наушники Sony WH-1000XM4, которые славятся поддержкой LDAC и звучат потрясающе с Android-смартфонами, при подключении к iPhone автоматически переключились на AAC. Разница была заметна даже неподготовленному уху — детализация верхних частот уменьшилась, а некоторые нюансы в сложных оркестровых композициях просто исчезли.

После нескольких недель тестирования я заметил ещё один интересный момент: наушники без поддержки AAC (работающие через базовый SBC) показывали заметную задержку звука при просмотре видео и в играх. Это стало решающим фактором для многих моих клиентов, которые активно используют iPhone для мультимедиа.

Важно понимать, что iOS накладывает определённые ограничения на сторонние устройства. В частности, наблюдается более сложная процедура сопряжения, ограниченная функциональность и отсутствие глубокой системной интеграции для неоригинальных аксессуаров. Эта экосистемная стратегия Apple создаёт ощутимый разрыв в пользовательском опыте между оригинальными и сторонними наушниками.

AirPods и другие наушники Apple для iOS устройств

Наушники Apple представляют собой золотой стандарт совместимости с iPhone благодаря глубокой интеграции в экосистему iOS. Каждая модель линейки AirPods предлагает уникальный набор функций, оптимизированных специально для работы с iPhone.

Флагманская линейка Apple включает несколько моделей, каждая из которых имеет свои особенности и целевую аудиторию:

AirPods (3-го поколения) — базовая модель с улучшенным дизайном, поддержкой пространственного аудио и адаптивным эквалайзером;

— базовая модель с улучшенным дизайном, поддержкой пространственного аудио и адаптивным эквалайзером; AirPods Pro (2-го поколения) — премиальная модель с активным шумоподавлением, прозрачным режимом и силиконовыми насадками для лучшей звукоизоляции;

— премиальная модель с активным шумоподавлением, прозрачным режимом и силиконовыми насадками для лучшей звукоизоляции; AirPods Max — полноразмерные наушники премиум-класса с выдающимся качеством звука, активным шумоподавлением и уникальным дизайном;

— полноразмерные наушники премиум-класса с выдающимся качеством звука, активным шумоподавлением и уникальным дизайном; Beats (принадлежит Apple) — линейка наушников с фирменным звучанием и базовой интеграцией с iOS.

Ключевое преимущество AirPods заключается в чипах H1 и H2, которые обеспечивают бесшовную интеграцию с iOS и функции недоступные другим наушникам:

Мгновенное сопряжение с появлением анимированного окна на экране iPhone;

Автоматическая синхронизация между всеми устройствами Apple через iCloud;

Интеллектуальное переключение между устройствами в зависимости от того, какое активно в данный момент;

Активация Siri голосовой командой "Hey Siri" без необходимости касаться телефона;

Пространственное аудио с отслеживанием движений головы для создания эффекта объёмного звучания;

Функция "Найти" для точного определения местоположения потерянных наушников.

Модель Чип Шумоподавение Пространственное аудио Время работы Водостойкость Особенности AirPods (3 поколение) H1 Нет Да 6 часов (до 30 с кейсом) IPX4 Адаптивный эквалайзер AirPods Pro 2 H2 Да (улучшенное) Да, с динамическим отслеживанием головы 6 часов (до 30 с кейсом) IPX4 Адаптивная прозрачность, насадки разных размеров AirPods Max H1 (два) Да (премиальное) Да, с динамическим отслеживанием головы 20 часов с ANC Нет Цифровая коронка для управления, премиальные материалы Beats Fit Pro H1 Да Да 6 часов (до 24 с кейсом) IPX4 Стабилизирующие крылышки, совместимость с Android

Для максимальной интеграции с iPhone рекомендуется обновить iOS до последней версии. Некоторые функции, такие как пространственное аудио или адаптивный эквалайзер, доступны только на более новых моделях iPhone (начиная с iPhone 7) и требуют актуальной прошивки наушников.

Несмотря на премиальную цену, наушники Apple остаются предпочтительным выбором для владельцев iPhone из-за бесшовной интеграции и эксклюзивных функций, недоступных для сторонних производителей. Фактически, Apple создала двухуровневую систему совместимости, где собственные продукты получают привилегированный доступ к расширенному функционалу iOS. 🔄

Совместимые беспроводные наушники других брендов

За пределами экосистемы Apple существует широкий выбор беспроводных наушников, которые демонстрируют различную степень совместимости с iPhone. Некоторые производители прилагают особые усилия для оптимизации своих продуктов под iOS, в то время как другие концентрируются на универсальности или специфических функциях.

Несмотря на отсутствие глубокой интеграции с iOS, многие наушники других брендов предлагают впечатляющий функционал и зачастую превосходят AirPods в определённых аспектах:

Sony WF-1000XM4/WH-1000XM5 — эталон шумоподавления с поддержкой AAC и фирменным приложением для iOS;

— эталон шумоподавления с поддержкой AAC и фирменным приложением для iOS; Bose QuietComfort Ultra — наушники с превосходным шумоподавлением и комфортом ношения;

— наушники с превосходным шумоподавлением и комфортом ношения; Sennheiser Momentum True Wireless 3 — выдающееся качество звука с детализированным приложением-компаньоном;

— выдающееся качество звука с детализированным приложением-компаньоном; Jabra Elite 8 Active — прочные спортивные наушники с многоточечным подключением;

— прочные спортивные наушники с многоточечным подключением; Samsung Galaxy Buds2 Pro — хороший вариант для владельцев устройств обеих экосистем.

Ирина Соколова, аудиоинженер и тестировщик наушников

Переключившись с Samsung Galaxy на iPhone 14 Pro, я столкнулась с неожиданной проблемой — мои любимые Galaxy Buds Pro потеряли значительную часть функциональности. Приложение Galaxy Wearable для iOS существенно ограничено по сравнению с версией для Android. Я лишилась возможности настраивать сенсорные команды, корректировать эквалайзер и обновлять прошивку наушников.

Через две недели поисков идеальной замены я перепробовала более десятка моделей, включая AirPods Pro. К моему удивлению, я остановила выбор на Sennheiser Momentum True Wireless 3. Несмотря на отсутствие фирменного чипа Apple, эти наушники предложили более богатое и детализированное звучание, не уступающее шумоподавлению и, что критично, полнофункциональное приложение для iOS с расширенными настройками эквалайзера.

Спустя полгода использования я заметила единственный существенный минус: Sennheiser подключаются и переключаются между устройствами заметно медленнее, чем AirPods. В остальном, они доказали, что сторонние производители вполне способны конкурировать с Apple даже в их собственной экосистеме.

Подключение наушников сторонних производителей к iPhone требует нескольких дополнительных шагов по сравнению с AirPods. Стандартная процедура включает:

Перевод наушников в режим сопряжения (обычно удержанием кнопки или через специальный жест); Переход в Настройки → Bluetooth на iPhone; Выбор наушников из списка доступных устройств; Установка фирменного приложения-компаньона для расширенных функций (если доступно).

Важно отметить, что многие продвинутые функции сторонних наушников доступны только через специальные приложения. Качество и функциональность этих приложений существенно различаются: некоторые предлагают богатые возможности настройки, в то время как другие страдают от ограниченной функциональности или проблем со стабильностью.

При выборе наушников не-Apple для использования с iPhone следует обратить внимание на следующие критерии:

Наличие и качество официального приложения для iOS;

Поддержка кодека AAC для оптимального качества звука;

Стабильность Bluetooth-соединения с устройствами Apple;

Наличие многоточечного подключения для работы с несколькими устройствами;

Задержка звука (особенно важно для видеозвонков и игр);

Доступность обновлений прошивки через iOS.

Несмотря на ограничения, качественные наушники сторонних производителей могут предложить превосходное звучание, более эффективное шумоподавление и уникальные функции, которые отсутствуют у AirPods. Выбор между экосистемной интеграцией и превосходными техническими характеристиками остаётся вопросом личных приоритетов. 🎵

Ключевые функции и ограничения при работе с iPhone

Беспроводные наушники при подключении к iPhone демонстрируют различную степень функциональной совместимости. Для полного понимания возможностей и ограничений необходимо детально рассмотреть ключевые функциональные аспекты и их доступность для разных категорий наушников.

Функциональность беспроводных наушников при работе с iPhone можно условно разделить на три уровня:

Базовый уровень — стандартные функции, доступные для любых Bluetooth-наушников;

— стандартные функции, доступные для любых Bluetooth-наушников; Расширенный уровень — функции, доступные через приложения-компаньоны или оптимизированные протоколы;

— функции, доступные через приложения-компаньоны или оптимизированные протоколы; Премиальный уровень — эксклюзивные функции, доступные только для наушников Apple с чипами H1/H2.

Функция AirPods (H1/H2) Наушники Beats Премиум сторонние с приложением Стандартные Bluetooth наушники Воспроизведение/пауза Да Да Да Да Регулировка громкости Да (включая Siri) Да Да (через элементы управления) Да (базовая) Активация голосового ассистента "Hey Siri" без касаний Кнопка или "Hey Siri" Кнопка (без "Hey Siri") Обычно кнопка (ограничено) Авто-определение в/из уха Да, интеллектуальное Да, базовое Часто доступно Редко доступно Настройка эквалайзера Адаптивный (без ручной настройки) Через приложение Через приложение (расширенная) Нет или очень базовая Функция "Найти" Да, точное отслеживание Да, базовое Через приложение (ограничено) Нет Пространственное аудио Да, с отслеживанием головы Да, базовое Фирменные аналоги Нет Автопереключение между устройствами Да, бесшовное Да, базовое Многоточечное подключение Обычно только одно устройство Индикатор заряда на iPhone Да, детальный виджет Да, базовый Только в приложении Обычно только в Bluetooth

Одним из ключевых преимуществ AirPods является мгновенная настройка и полная интеграция без необходимости установки дополнительных приложений. Напротив, большинство сторонних наушников требуют установки фирменного ПО для доступа к расширенным функциям.

Важно отметить несколько существенных ограничений при использовании сторонних наушников с iPhone:

Отсутствие поддержки высококачественных кодеков — iPhone не поддерживает aptX, aptX HD и LDAC, ограничивая потенциал многих премиальных наушников;

— iPhone не поддерживает aptX, aptX HD и LDAC, ограничивая потенциал многих премиальных наушников; Ограниченная интеграция с системными функциями — только наушники Apple получают доступ к глубоким API для интеграции с iOS;

— только наушники Apple получают доступ к глубоким API для интеграции с iOS; Отсутствие автоматического переключения — большинство сторонних наушников требуют ручного переподключения при смене устройства Apple;

— большинство сторонних наушников требуют ручного переподключения при смене устройства Apple; Невозможность активации Siri голосом — функция "Hey Siri" без касаний доступна только для AirPods;

— функция "Hey Siri" без касаний доступна только для AirPods; Ограниченная функциональность элементов управления — некоторые жесты и кнопки могут работать некорректно или иметь ограниченный функционал.

Эксклюзивные функции AirPods, такие как автоматическое переключение между устройствами Apple, пространственное аудио с отслеживанием движений головы и бесшовная интеграция с iCloud, создают значительное преимущество над сторонними альтернативами. Однако, многие премиальные наушники компенсируют эти недостатки превосходным качеством звука, более эффективным шумоподавлением или специализированными функциями. 🔊

Решение распространённых проблем совместимости

Несмотря на стандартизированный протокол Bluetooth, пользователи iPhone регулярно сталкиваются с различными проблемами при использовании беспроводных наушников. Большинство этих проблем имеют решения, которые не требуют замены устройств или профессионального вмешательства.

Рассмотрим наиболее распространённые проблемы совместимости и эффективные способы их решения:

Проблемы с подключением и стабильностью соединения – Перезагрузите Bluetooth на iPhone (выключите и включите через Центр управления) – Забудьте наушники в настройках Bluetooth и выполните сопряжение заново – Сбросьте настройки наушников до заводских (обычно комбинация кнопок или процедура через приложение) – Обновите iOS и прошивку наушников до последней версии

– Перезагрузите Bluetooth на iPhone (выключите и включите через Центр управления) – Забудьте наушники в настройках Bluetooth и выполните сопряжение заново – Сбросьте настройки наушников до заводских (обычно комбинация кнопок или процедура через приложение) – Обновите iOS и прошивку наушников до последней версии Низкое качество звука или проблемы с кодеками – Проверьте поддержку кодека AAC в наушниках (оптимальный для iPhone) – Отключите энергосберегающий режим на iPhone, который может ограничивать качество звука – Используйте приложение-компаньон для настройки эквалайзера и аудиопрофилей – Проверьте наличие физических препятствий между iPhone и наушниками

– Проверьте поддержку кодека AAC в наушниках (оптимальный для iPhone) – Отключите энергосберегающий режим на iPhone, который может ограничивать качество звука – Используйте приложение-компаньон для настройки эквалайзера и аудиопрофилей – Проверьте наличие физических препятствий между iPhone и наушниками Задержка звука при просмотре видео или играх – Включите режим низкой задержки, если доступен в приложении наушников – Убедитесь, что наушники поддерживают кодек AAC (меньшая задержка, чем SBC) – Некоторые приложения имеют встроенную компенсацию задержки — проверьте настройки

– Включите режим низкой задержки, если доступен в приложении наушников – Убедитесь, что наушники поддерживают кодек AAC (меньшая задержка, чем SBC) – Некоторые приложения имеют встроенную компенсацию задержки — проверьте настройки Нестабильная работа элементов управления – Проверьте необходимость обновления прошивки наушников – Настройте элементы управления через фирменное приложение – Некоторые функции могут быть ограничены iOS — ознакомьтесь с документацией

– Проверьте необходимость обновления прошивки наушников – Настройте элементы управления через фирменное приложение – Некоторые функции могут быть ограничены iOS — ознакомьтесь с документацией Проблемы с функцией "Автопауза" при извлечении – Очистите датчики наушников от загрязнений – Проверьте настройки данной функции в приложении-компаньоне – Учитывайте, что некоторые модели не имеют данной функции

Отдельно стоит рассмотреть случаи, когда наушники подключаются, но некоторые функции работают некорректно. Часто это связано с ограничениями совместимости или необходимостью дополнительной настройки:

Голосовой помощник не активируется или работает некорректно – Проверьте, настроена ли кнопка/жест для вызова Siri в приложении наушников – Помните, что активация "Hey Siri" без касаний доступна только для AirPods – Некоторые модели могут быть оптимизированы для других голосовых ассистентов Многоточечное подключение не работает с устройствами Apple – Функция автопереключения между устройствами Apple эксклюзивна для AirPods – Сторонние наушники с многоточечным подключением требуют ручного переключения – Некоторые модели поддерживают одновременное подключение только к определённым устройствам Наушники не отображаются в приложении "Найти" – Эта функция доступна только для AirPods и некоторых продуктов Beats – Проверьте наличие фирменного приложения с функцией поиска наушников

Особое внимание следует уделить проблеме разряда батареи iPhone при использовании беспроводных наушников. Некоторые модели, особенно с нестабильным Bluetooth-соединением, могут существенно снижать время автономной работы смартфона. Решением может стать:

Обновление прошивки наушников до последней версии

Использование более энергоэффективного Bluetooth 5.0+ (если поддерживается обоими устройствами)

Отключение неиспользуемых функций наушников через приложение-компаньон

В крайних случаях — замена на модель с лучшей оптимизацией для iOS

Регулярное обновление как iOS, так и программного обеспечения наушников играет критическую роль в обеспечении оптимальной совместимости. Производители постоянно выпускают обновления, исправляющие ошибки и улучшающие взаимодействие с различными устройствами, включая iPhone. 🔧

Мир беспроводных наушников для iPhone раскрывает сложную экосистемную стратегию Apple. С одной стороны, собственные AirPods получают беспрецедентный уровень интеграции и эксклюзивные функции. С другой — сторонние производители предлагают превосходное качество звука, инновационные технологии шумоподавления и уникальные возможности настройки. Владельцы iPhone стоят перед выбором: принять ограничения экосистемы ради бесшовной интеграции или выйти за её пределы в поисках превосходного звучания и специализированных функций. Осознанное решение возможно только при понимании всех нюансов совместимости и чётком определении собственных приоритетов — будь то удобство использования, качество звука или уникальные технологические решения.

Читайте также