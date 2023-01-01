Как легко освоить смартфон: простое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Новички в использовании смартфонов

Пожилые люди, которые не имели опыта работы с современными гаджетами

Люди, желающие улучшить свои навыки работы с мобильными устройствами Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни, но для новичка первое знакомство с этими устройствами может напоминать встречу с инопланетной технологией. Сенсорные экраны, бесконечные настройки, десятки приложений — всё это способно вызвать растерянность даже у самых решительных пользователей. Однако освоение смартфона не должно быть испытанием. С правильным подходом и пошаговыми инструкциями даже те, кто никогда не держал в руках ничего умнее кнопочного телефона, смогут легко подружиться с современными технологиями и открыть для себя новый мир возможностей. 📱

С чего начать знакомство со смартфоном: первые шаги

Первое знакомство со смартфоном можно сравнить с изучением нового языка — поначалу всё кажется сложным, но освоив базовые принципы, вы быстро начнёте чувствовать себя увереннее. Давайте разберёмся с самыми первыми шагами, которые помогут вам освоиться. 🚀

Прежде всего, познакомьтесь с физическими элементами вашего устройства. Современные смартфоны обычно имеют минимум кнопок, но знать их назначение крайне важно:

Кнопка питания — включает/выключает устройство, блокирует экран

Кнопки громкости — регулируют звук и могут использоваться для съёмки фото

Кнопка "Домой" (если есть) — возвращает на главный экран

Разъём для зарядки — обычно на нижней части телефона

Слот для SIM-карты — часто требует специальной скрепки для открытия

После включения устройства вам предстоит первоначальная настройка. Не пугайтесь длинной последовательности экранов — производители делают этот процесс максимально понятным даже для новичков.

Этап настройки Что делать Совет Выбор языка Выберите удобный вам язык интерфейса Лучше выбрать родной язык для начала Подключение к Wi-Fi Найдите домашнюю сеть и введите пароль Держите пароль от Wi-Fi под рукой Вход в аккаунт Войдите в Google или Apple ID Создайте аккаунт заранее, если его нет Настройка безопасности Установите пароль, отпечаток или Face ID Используйте как минимум 6 символов для пароля Восстановление данных При наличии резервной копии можно восстановить данные Для первого устройства этот шаг можно пропустить

Ирина Петрова, технический консультант по мобильным устройствам

Моя 76-летняя бабушка Зинаида Михайловна никогда не пользовалась ничем сложнее кнопочного телефона. Когда внуки подарили ей смартфон, первая её реакция была: "Заберите обратно, я в этом никогда не разберусь!"

Мы начали с самых простых вещей — я показала, где кнопка включения, как разблокировать экран, как отвечать на звонки. Каждый день добавляли по одному новому навыку. Через неделю бабушка уже самостоятельно звонила по видеосвязи, чтобы показать, какие огурцы выросли на даче.

Ключом к успеху стало то, что мы не торопились и создали "шпаргалку" — небольшую карточку с пошаговыми инструкциями для самых важных действий. Сейчас, спустя полгода, бабушка не только освоила смартфон, но и стала активным пользователем приложения для чтения книг и даже научилась отправлять нам фотографии своих кулинарных шедевров!

После завершения начальной настройки важно освоить базовые жесты управления. Современные интерфейсы ориентированы на интуитивность, но знание основных жестов значительно облегчит вам жизнь:

Касание (тап) — простое нажатие для выбора приложения или функции

— простое нажатие для выбора приложения или функции Свайп — скользящее движение пальцем для прокрутки или перехода между экранами

— скользящее движение пальцем для прокрутки или перехода между экранами Пинч — сведение или разведение двух пальцев для изменения масштаба (например, при просмотре фотографий)

— сведение или разведение двух пальцев для изменения масштаба (например, при просмотре фотографий) Двойное касание — быстрое двукратное нажатие, часто используется для увеличения части экрана

— быстрое двукратное нажатие, часто используется для увеличения части экрана Длительное нажатие — удержание пальца на элементе для вызова дополнительного меню

Ключевые функции смартфона: что нужно знать новичку

Современные смартфоны — это настоящие карманные компьютеры с огромным функционалом. Новичку легко растеряться среди всех этих возможностей, поэтому давайте сосредоточимся на самых важных функциях, которые вам точно пригодятся в повседневной жизни. 📲

Звонки и контакты : Найдите на главном экране приложение "Телефон" или "Контакты". Здесь вы можете сохранять номера, искать контакты и совершать звонки. Обратите внимание на функцию "Избранное" — туда можно добавить часто используемые номера для быстрого доступа.

: Найдите на главном экране приложение "Телефон" или "Контакты". Здесь вы можете сохранять номера, искать контакты и совершать звонки. Обратите внимание на функцию "Избранное" — туда можно добавить часто используемые номера для быстрого доступа. Сообщения : Стандартное приложение для SMS обычно называется "Сообщения". В нём также можно отправлять MMS — сообщения с фотографиями и видео.

: Стандартное приложение для SMS обычно называется "Сообщения". В нём также можно отправлять MMS — сообщения с фотографиями и видео. Камера : Современные смартфоны оснащены качественными камерами. Найдите соответствующее приложение и изучите основные режимы съёмки — фото, видео, портрет, ночной режим.

: Современные смартфоны оснащены качественными камерами. Найдите соответствующее приложение и изучите основные режимы съёмки — фото, видео, портрет, ночной режим. Интернет-браузер : Для выхода в интернет используйте предустановленный браузер (Safari на iPhone, Chrome на Android). С его помощью вы можете искать информацию, читать новости и посещать сайты.

: Для выхода в интернет используйте предустановленный браузер (Safari на iPhone, Chrome на Android). С его помощью вы можете искать информацию, читать новости и посещать сайты. Галерея/Фото: Здесь хранятся все ваши фотографии и видео. Приложение позволяет просматривать, редактировать и делиться медиафайлами.

Отдельно стоит обратить внимание на "Магазин приложений" (App Store для iPhone, Google Play для Android). Через него вы сможете скачивать дополнительные программы, игры и сервисы, существенно расширяя функционал вашего смартфона. Большинство базовых приложений бесплатны, хотя внутри них могут предлагаться платные функции.

Важный элемент любого смартфона — панель уведомлений и быстрых настроек. Для доступа к ней обычно нужно провести пальцем от верхнего края экрана вниз. Здесь вы можете:

Включать/выключать Wi-Fi, Bluetooth, режим полета

Регулировать яркость экрана

Включать фонарик

Просматривать уведомления от приложений

Быстро переходить к основным настройкам

Выбираем подходящий смартфон: простые критерии

Выбор смартфона может показаться сложной задачей из-за огромного количества моделей и технических характеристик. Однако если разобраться в ключевых критериях, этот процесс станет гораздо проще. Давайте рассмотрим основные параметры, на которые стоит обратить внимание новичку. 🔍

Критерий Для начинающих пользователей Для активных пользователей Операционная система iOS (проще в освоении, меньше настроек) Android (больше возможностей настройки) Размер экрана 5-6 дюймов (компактный, удобно держать) 6-7 дюймов (удобнее для медиаконтента) Объем памяти 64-128 ГБ (для основных приложений) 128-256 ГБ (для фото, видео, игр) Аккумулятор 3000-4000 мАч (базовое использование) 4500-5000 мАч (интенсивное использование) Процессор Средний сегмент (базовые задачи) Топовые чипы (для требовательных приложений)

Операционная система — одно из ключевых решений, которое вам предстоит принять. На рынке доминируют две системы:

iOS (iPhone) : Более интуитивная, стабильная система с хорошей защитой. Подходит тем, кто ценит простоту и готов платить больше за устройство.

: Более интуитивная, стабильная система с хорошей защитой. Подходит тем, кто ценит простоту и готов платить больше за устройство. Android: Предлагает больше возможностей настройки, работает на устройствах разных ценовых категорий. Интерфейс может различаться в зависимости от производителя.

При выборе обратите внимание на производителя. Надежные бренды обеспечивают лучшую поддержку и регулярные обновления. Среди проверенных производителей: Samsung, Apple, Xiaomi, Google, Huawei.

Если вы покупаете свой первый смартфон, не гонитесь за самыми продвинутыми функциями — они могут оказаться избыточными и только усложнят освоение устройства. Смартфон среднего ценового сегмента обычно предлагает оптимальное соотношение цены и возможностей для начинающего пользователя.

Алексей Карпов, консультант по выбору электроники

К нам в магазин часто приходят люди, которые впервые выбирают смартфон. Особенно запомнился случай с Михаилом Сергеевичем, 65-летним профессором математики, который решил "идти в ногу со временем".

Михаил Сергеевич пришел с внушительным списком характеристик — процессор не ниже Snapdragon 865, минимум 8 ГБ оперативной памяти и камера не менее 64 мегапикселей. Когда я спросил, для каких целей ему нужно устройство, он честно признался: "Звонить детям, смотреть новости и, может быть, научиться фотографировать цветы на даче".

Мы провели два часа, тестируя разные модели. В итоге Михаил Сергеевич ушел с устройством среднего класса с большими кнопками на экране, простым интерфейсом и отличной камерой. Через месяц он вернулся, чтобы поблагодарить за совет — устройство полностью удовлетворяло его потребности, а деньги, сэкономленные на покупке флагмана, он потратил на курсы мобильной фотографии.

Перед покупкой рекомендую посетить магазин и подержать понравившиеся модели в руке — эргономика и удобство использования крайне важны. Обратите внимание на вес устройства, расположение кнопок, качество дисплея при разном освещении.

Не забудьте также выбрать чехол и защитное стекло — эти аксессуары помогут продлить жизнь вашему устройству и избежать неприятных ситуаций с разбитым экраном.

Базовые настройки и безопасность для начинающих

После приобретения смартфона важно правильно настроить его, чтобы обеспечить как удобство использования, так и безопасность ваших данных. Давайте разберемся с базовыми настройками, которые стоит выполнить в первую очередь. 🔐

Начнем с безопасности — это критически важный аспект. Смартфон хранит множество личной информации, от фотографий до банковских данных, поэтому необходимо защитить доступ к нему:

Установите блокировку экрана : Пин-код, графический ключ, пароль, отпечаток пальца или распознавание лица. Для максимальной защиты рекомендуется использовать комбинацию методов.

: Пин-код, графический ключ, пароль, отпечаток пальца или распознавание лица. Для максимальной защиты рекомендуется использовать комбинацию методов. Настройте автоматическую блокировку : Определите время, через которое экран будет блокироваться автоматически. Оптимально — 30-60 секунд.

: Определите время, через которое экран будет блокироваться автоматически. Оптимально — 30-60 секунд. Включите функцию поиска устройства : "Найти iPhone" для iOS или "Найти устройство" для Android помогут обнаружить смартфон в случае потери.

: "Найти iPhone" для iOS или "Найти устройство" для Android помогут обнаружить смартфон в случае потери. Настройте резервное копирование: Регулярные автоматические копии данных в облако помогут восстановить информацию при поломке или утере устройства.

Для повышения комфорта использования настройте следующие параметры:

Яркость экрана : Установите автоматическую регулировку яркости, чтобы экран автоматически подстраивался под освещение. Это сбережет заряд батареи и защитит ваши глаза.

: Установите автоматическую регулировку яркости, чтобы экран автоматически подстраивался под освещение. Это сбережет заряд батареи и защитит ваши глаза. Звуки и вибрация : Настройте громкость звонка, уведомлений, будильника. Определите, нужна ли вибрация при звонках.

: Настройте громкость звонка, уведомлений, будильника. Определите, нужна ли вибрация при звонках. Размер шрифта и масштаб отображения : Особенно важно для пользователей старшего возраста — установите комфортный размер текста и элементов интерфейса.

: Особенно важно для пользователей старшего возраста — установите комфортный размер текста и элементов интерфейса. Экономия заряда батареи: Включите режим энергосбережения, который автоматически активируется при низком заряде.

Особое внимание уделите настройкам конфиденциальности:

Проверьте, какие приложения имеют доступ к вашей камере, микрофону, контактам, местоположению

Отключите отслеживание рекламы, где это возможно

Регулярно просматривайте и удаляйте ненужные приложения

Используйте надежные пароли для аккаунтов и сервисов

Если вы используете смартфон для финансовых операций, обязательно установите дополнительный уровень защиты:

Используйте двухфакторную аутентификацию для важных сервисов

Не сохраняйте данные банковских карт в приложениях, если не уверены в их безопасности

Установите отдельный пароль для финансовых приложений

Включите уведомления об операциях, чтобы контролировать все транзакции

Полезные приложения и лайфхаки для комфортного старта

Правильно подобранные приложения могут существенно упростить ваше знакомство со смартфоном и сделать его использование более приятным и эффективным. Давайте рассмотрим набор приложений, которые будут полезны новичкам, и несколько лайфхаков для комфортного старта. 💡

Базовый набор приложений для начинающего пользователя:

WhatsApp или Telegram : Для обмена сообщениями, звонков и видеосвязи с близкими

: Для обмена сообщениями, звонков и видеосвязи с близкими Яндекс.Карты или Google Maps : Для навигации и поиска мест

: Для навигации и поиска мест Приложение вашего банка : Для управления финансами и оплаты счетов

: Для управления финансами и оплаты счетов YouTube : Для просмотра видео и обучающих материалов

: Для просмотра видео и обучающих материалов Погода : Для отслеживания прогноза погоды

: Для отслеживания прогноза погоды Заметки или Google Keep : Для записи важной информации

: Для записи важной информации Яндекс.Диск или Google Диск: Для хранения файлов в облаке

Приложения, которые помогут в освоении смартфона:

Простой лаунчер (например, Simple Launcher или Big Launcher): Предлагает упрощенный интерфейс с крупными иконками — идеально для пожилых пользователей

(например, Simple Launcher или Big Launcher): Предлагает упрощенный интерфейс с крупными иконками — идеально для пожилых пользователей Google Lens : Распознает объекты через камеру, переводит тексты, идентифицирует растения и многое другое

: Распознает объекты через камеру, переводит тексты, идентифицирует растения и многое другое Duolingo : Поможет в игровой форме изучить основы английского языка, что полезно для навигации в мире технологий

: Поможет в игровой форме изучить основы английского языка, что полезно для навигации в мире технологий Evernote: Для создания заметок с голосовыми комментариями, фотографиями и текстом

Полезные лайфхаки для новичков:

Создайте папки на главном экране : Группируйте похожие приложения (например, "Связь", "Финансы", "Развлечения"), чтобы не перегружать рабочий стол

: Группируйте похожие приложения (например, "Связь", "Финансы", "Развлечения"), чтобы не перегружать рабочий стол Используйте виджеты : Размещайте на главном экране виджеты часто используемых функций (погода, календарь, заметки)

: Размещайте на главном экране виджеты часто используемых функций (погода, календарь, заметки) Настройте быстрые действия : Многие смартфоны позволяют назначать действия на жесты или двойное нажатие кнопки питания

: Многие смартфоны позволяют назначать действия на жесты или двойное нажатие кнопки питания Создайте "Экстренную карточку" : Заполните медицинскую информацию и контакты для экстренных случаев

: Заполните медицинскую информацию и контакты для экстренных случаев Используйте функцию "Не беспокоить": Настройте автоматическое включение режима в ночное время

Для экономии заряда батареи:

Выключайте Wi-Fi, Bluetooth и GPS, когда они не используются

Устанавливайте темный фон экрана, если ваш смартфон имеет OLED-дисплей

Закрывайте неиспользуемые приложения, работающие в фоновом режиме

Уменьшите время до автоматической блокировки экрана

Лайфхаки для фотографии на смартфон:

Протирайте объектив камеры перед съемкой микрофиброй

Используйте сетку при съемке для лучшей композиции

При слабом освещении опирайте смартфон на твердую поверхность

Изучите базовые функции редактирования фото прямо в галерее

Освоение смартфона — это путешествие, а не спринт. Помните, что технологии созданы для того, чтобы делать нашу жизнь проще и интереснее, а не наоборот. Не бойтесь экспериментировать, задавать вопросы и искать новые возможности в вашем устройстве. Даже если поначалу что-то не получается, продолжайте практиковаться. Со временем взаимодействие со смартфоном станет таким же естественным, как использование телевизионного пульта или микроволновой печи. Самое главное — получайте удовольствие от новых возможностей, которые открывает перед вами современная технология!

