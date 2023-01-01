Как разобраться в технических терминах при выборе смартфона

Для кого эта статья:

Для людей, которые планируют купить новый смартфон и хотят понять технические характеристики.

Для пользователей, которым интересны базовые принципы работы мобильных устройств и операционных систем.

Для тех, кто хочет разобраться в терминологии и технологиях, связанных с мобильными телефонами и гаджетами. Покупка нового смартфона часто превращается в квест по расшифровке загадочных аббревиатур и технических параметров. "Процессор Snapdragon 8 Gen 2", "динамический AMOLED", "90 Гц", "UFS 3.1" — эти термины могут поставить в тупик даже продвинутого пользователя. Задумывались ли вы, почему один смартфон стоит в три раза дороже другого при внешне схожих характеристиках? Давайте разберемся в ключевых понятиях мира мобильных устройств и научимся говорить на одном языке с производителями и продавцами. 📱💡

Если вам интересен не только выбор смартфона, но и то, как создаются мобильные приложения, которыми вы пользуетесь ежедневно, обратите внимание на курс Обучение веб-разработке от Skypro. Вы сможете не просто разбираться в терминах, но и создавать собственные приложения, понимая всю технологическую цепочку от кода до интерфейса. Представьте: скоро вы сами сможете запрограммировать то, чем пользуются миллионы людей! 🚀

Что нужно знать о смартфоне: базовые термины и понятия

Смартфон давно перестал быть просто телефоном. Это карманный компьютер, фотостудия, игровая консоль и платежный терминал в одном устройстве. Начнем с основных понятий, которые помогут вам ориентироваться в мире современных гаджетов.

Смартфон — мобильное устройство с сенсорным экраном, операционной системой и возможностью установки приложений.

— мобильное устройство с сенсорным экраном, операционной системой и возможностью установки приложений. Операционная система (ОС) — программная платформа, управляющая устройством (Android, iOS).

— программная платформа, управляющая устройством (Android, iOS). Интерфейс — визуальная оболочка ОС, через которую пользователь взаимодействует с устройством.

— визуальная оболочка ОС, через которую пользователь взаимодействует с устройством. Аппаратная платформа — совокупность физических компонентов устройства (процессор, память, модули связи).

— совокупность физических компонентов устройства (процессор, память, модули связи). Форм-фактор — физическая конструкция устройства (моноблок, складной, раскладушка).

Особое внимание стоит уделить экрану — это первое, с чем взаимодействует пользователь:

Дисплей — экран устройства, характеризуемый размером (в дюймах), разрешением (количество пикселей) и типом матрицы.

— экран устройства, характеризуемый размером (в дюймах), разрешением (количество пикселей) и типом матрицы. LCD — жидкокристаллический дисплей, более доступный и энергоэффективный при отображении светлого контента.

— жидкокристаллический дисплей, более доступный и энергоэффективный при отображении светлого контента. OLED/AMOLED — органические светодиодные дисплеи с глубоким черным цветом и высокой контрастностью.

— органические светодиодные дисплеи с глубоким черным цветом и высокой контрастностью. Частота обновления — количество кадров в секунду, измеряемое в герцах (60 Гц, 90 Гц, 120 Гц и более).

— количество кадров в секунду, измеряемое в герцах (60 Гц, 90 Гц, 120 Гц и более). ppi (pixels per inch) — плотность пикселей на дюйм, влияет на четкость изображения.

Термин Что это значит На что влияет Экран 6,7" FHD+ Диагональ 6,7 дюйма, разрешение выше Full HD Размер контента, удобство использования AMOLED Тип дисплея с отдельным питанием для каждого пикселя Контрастность, энергопотребление, цветопередача 120 Гц Частота обновления экрана 120 раз в секунду Плавность анимаций, скроллинга, игрового процесса Gorilla Glass Защитное стекло повышенной прочности Устойчивость к царапинам и повреждениям HDR10+ Стандарт расширенного динамического диапазона Качество отображения видео с высоким контрастом

Алексей Петров, консультант по мобильным технологиям

Недавно ко мне обратилась Марина, 45-летняя учительница, которая хотела купить новый смартфон своей маме на 70-летие. Когда мы пришли в магазин, Марина была ошеломлена обилием терминов. "Что такое IPS? А NFC нужен пожилому человеку? А этот IP68 — это хорошо или плохо?" — спрашивала она.

Я объяснил, что IPS — это тип дисплея с хорошими углами обзора, что пригодится, если мама часто смотрит фотографии внуков. NFC — технология, позволяющая оплачивать покупки телефоном, что может избавить от необходимости носить с собой карты. А IP68 означает защиту от пыли и возможность погружения в воду на глубину до 1,5 метров — полезно, если телефон случайно упадет в раковину.

В итоге Марина выбрала смартфон с крупным IPS-дисплеем, модулем NFC и защитой IP67 — компромисс между функциональностью и ценой. Через месяц она позвонила сказать, что мама освоила бесконтактную оплату и теперь не расстается со смартфоном даже на даче, не боясь ни дождя, ни грязных рук после работы в огороде.

Технические характеристики смартфона: разбираем "железо"

Аппаратная начинка смартфона определяет его производительность, автономность и возможности. Давайте разберемся в ключевых компонентах:

Процессор (CPU) — "мозг" устройства, отвечающий за вычисления и работу программ. Основные производители: Qualcomm (Snapdragon), MediaTek, Samsung (Exynos), Apple (A-серия).

— "мозг" устройства, отвечающий за вычисления и работу программ. Основные производители: Qualcomm (Snapdragon), MediaTek, Samsung (Exynos), Apple (A-серия). Графический процессор (GPU) — отвечает за обработку графики, важен для игр и видеоредактирования.

— отвечает за обработку графики, важен для игр и видеоредактирования. Оперативная память (RAM) — временное хранилище данных запущенных приложений. Современный стандарт — от 4 до 16 ГБ.

— временное хранилище данных запущенных приложений. Современный стандарт — от 4 до 16 ГБ. Постоянная память (ROM/Накопитель) — хранилище для операционной системы, приложений и пользовательских файлов (фото, видео). Стандарт 2023 года: 128-512 ГБ.

— хранилище для операционной системы, приложений и пользовательских файлов (фото, видео). Стандарт 2023 года: 128-512 ГБ. Аккумулятор — измеряется в миллиампер-часах (мАч). Современные устройства: 4000-5000 мАч.

— измеряется в миллиампер-часах (мАч). Современные устройства: 4000-5000 мАч. Быстрая зарядка — технология, позволяющая сократить время зарядки. Измеряется в ваттах (Вт).

— технология, позволяющая сократить время зарядки. Измеряется в ваттах (Вт). Беспроводная зарядка — возможность заряжать устройство без кабеля, через индукционную панель.

Важно понимать взаимосвязь между компонентами. Например, процессор с высокой производительностью требует больше энергии, что может сократить время автономной работы. А устройство с большим объемом оперативной памяти может лучше справляться с многозадачностью.

Класс смартфона Процессор RAM Накопитель Аккумулятор Бюджетный (до 15000₽) MediaTek Helio G/P, Snapdragon 4xx/6xx 3-4 ГБ 32-64 ГБ 4000-5000 мАч Средний (15000-30000₽) Snapdragon 7xx, MediaTek Dimensity 6-8 ГБ 128-256 ГБ 4500-5000 мАч Флагман (от 30000₽) Snapdragon 8xx, Apple A, MediaTek Dimensity 9xxx 8-16 ГБ 256-1024 ГБ 4500-6000 мАч

Стоит также разобраться в технологиях хранения данных:

eMMC — более старый и медленный тип памяти, часто встречается в бюджетных моделях.

— более старый и медленный тип памяти, часто встречается в бюджетных моделях. UFS — быстрый современный стандарт, версии от 2.1 до 4.0. Чем выше версия, тем быстрее работа с файлами.

— быстрый современный стандарт, версии от 2.1 до 4.0. Чем выше версия, тем быстрее работа с файлами. LPDDR — тип оперативной памяти, современные версии LPDDR4X и LPDDR5 обеспечивают высокую скорость при низком энергопотреблении.

— тип оперативной памяти, современные версии LPDDR4X и LPDDR5 обеспечивают высокую скорость при низком энергопотреблении. Карты памяти — возможность расширения хранилища с помощью microSD карт (важно проверить максимально поддерживаемый объем).

Мобильные операционные системы и их особенности

Операционная система определяет логику работы, интерфейс и экосистему смартфона. На рынке доминируют две основные платформы — Android и iOS. Понимание их особенностей поможет сделать правильный выбор.

Android — открытая операционная система от Google, установленная на устройствах различных производителей:

Версии — каждая версия Android имеет номер и название (например, Android 13 "Tiramisu"). Важно выбирать устройство с актуальной версией, так как это гарантирует безопасность и доступ к новым функциям.

— каждая версия Android имеет номер и название (например, Android 13 "Tiramisu"). Важно выбирать устройство с актуальной версией, так как это гарантирует безопасность и доступ к новым функциям. Оболочки — производители часто устанавливают собственные интерфейсы поверх Android: One UI (Samsung), MIUI (Xiaomi), ColorOS (OPPO), HarmonyOS (Huawei). Они отличаются дизайном и дополнительными функциями.

— производители часто устанавливают собственные интерфейсы поверх Android: One UI (Samsung), MIUI (Xiaomi), ColorOS (OPPO), HarmonyOS (Huawei). Они отличаются дизайном и дополнительными функциями. Google Play — официальный магазин приложений для Android.

— официальный магазин приложений для Android. Обновления — политика обновлений зависит от производителя. Флагманские устройства могут получать обновления до 5 лет, бюджетные — всего 1-2 года.

iOS — закрытая система от Apple для устройств iPhone:

Версии — ежегодные обновления с номерами (например, iOS 16). Apple обычно поддерживает устройства обновлениями до 5-7 лет.

— ежегодные обновления с номерами (например, iOS 16). Apple обычно поддерживает устройства обновлениями до 5-7 лет. App Store — единственный официальный источник приложений.

— единственный официальный источник приложений. Экосистема — тесная интеграция с другими устройствами Apple (Mac, iPad, Apple Watch).

— тесная интеграция с другими устройствами Apple (Mac, iPad, Apple Watch). Безопасность — строгие правила для приложений и закрытый характер системы обеспечивают высокий уровень защиты.

Ключевые термины, связанные с программным обеспечением:

Приложения — программы, устанавливаемые пользователем (игры, социальные сети, утилиты).

— программы, устанавливаемые пользователем (игры, социальные сети, утилиты). Виджеты — интерактивные элементы на главном экране, показывающие информацию без открытия приложения.

— интерактивные элементы на главном экране, показывающие информацию без открытия приложения. Облачные сервисы — Google Drive, iCloud, позволяющие хранить данные в интернете и синхронизировать их между устройствами.

— Google Drive, iCloud, позволяющие хранить данные в интернете и синхронизировать их между устройствами. Биометрическая аутентификация — разблокировка устройства с помощью отпечатка пальца (сканер отпечатков) или лица (Face ID/Face Unlock).

— разблокировка устройства с помощью отпечатка пальца (сканер отпечатков) или лица (Face ID/Face Unlock). Многооконный режим — возможность использовать несколько приложений одновременно на разделенном экране.

Ирина Соколова, технический консультант

К нам в магазин пришел Дмитрий, 35-летний фотограф, который десять лет использовал только iPhone. Он рассматривал переход на Android из-за более продвинутых камер на некоторых моделях.

"Я боюсь менять экосистему, — признался он. — У меня много приложений, куплены фильтры для фоторедакторов. Всё это придется покупать заново?"

Я объяснила, что многие популярные приложения доступны на обеих платформах, но при переходе действительно придется заново их устанавливать и настраивать. Некоторые покупки внутри приложений могут быть привязаны к аккаунту разработчика, а не к платформе, но это зависит от конкретного приложения.

Мы обсудили процесс переноса данных с iPhone на Android, который стал проще благодаря специальным приложениям. Однако некоторые функции экосистемы Apple, например, iMessage или AirDrop, не имеют прямых аналогов в Android.

В итоге Дмитрий решил купить Android-смартфон в качестве второго устройства именно для фотосъемки, сохранив iPhone для повседневного использования. Через три месяца он вернулся, чтобы показать потрясающие фотографии, сделанные на новый смартфон, и признался, что постепенно привыкает к Android и даже находит некоторые функции более удобными.

Сетевые технологии и беспроводные коммуникации

Современный смартфон — это устройство, постоянно взаимодействующее с различными сетями и другими гаджетами. Понимание сетевых технологий поможет выбрать устройство с оптимальным набором коммуникационных возможностей. 🌐

Мобильные сети: – 4G (LTE) — четвертое поколение мобильной связи, обеспечивающее скорость до 100 Мбит/с. – 5G — пятое поколение, предлагающее скорость до 10 Гбит/с, сниженную задержку и возможность подключения большего количества устройств. – Dual SIM — поддержка двух SIM-карт, может быть физической (два слота) или гибридной (второй слот совмещен с картой памяти). – eSIM — встроенная SIM-карта, которую можно программировать удаленно без физической замены.

Локальные беспроводные технологии: – Wi-Fi — подключение к интернету через беспроводные роутеры. Современные стандарты — Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6/6E (802.11ax). – Bluetooth — технология для обмена данными на короткие расстояния. Актуальные версии — 5.0, 5.1, 5.2, 5.3. – NFC (Near Field Communication) — позволяет взаимодействовать с устройствами на расстоянии нескольких сантиметров. Используется для бесконтактных платежей, передачи данных, умных ключей. – IR-порт (Инфракрасный порт) — позволяет использовать смартфон как пульт дистанционного управления.

Спутниковые технологии: – GPS — американская система глобального позиционирования. – ГЛОНАСС — российская система навигации. – BeiDou — китайская навигационная система. – Galileo — европейская система спутниковой навигации.

Отдельно стоит упомянуть о защите устройств от воздействия окружающей среды:

IP-рейтинг — стандарт защиты от пыли и воды. Например, IP68 означает полную защиту от пыли и возможность погружения в воду на глубину более 1 метра.

— стандарт защиты от пыли и воды. Например, IP68 означает полную защиту от пыли и возможность погружения в воду на глубину более 1 метра. Защитное стекло — специальные технологии защиты экрана (Gorilla Glass, Ceramic Shield).

— специальные технологии защиты экрана (Gorilla Glass, Ceramic Shield). Корпус — материалы изготовления (пластик, металл, стекло, керамика) влияют на прочность и теплоотвод.

Камера и мультимедиа: ключевые параметры и функции

Камера стала одним из решающих факторов при выборе смартфона. Современные устройства оснащаются несколькими объективами, продвинутыми сенсорами и алгоритмами обработки изображений. Разберемся в основных терминах фотографического мира смартфонов. 📸

Мегапиксели (МП) — количество миллионов пикселей в сенсоре. Важный, но не единственный параметр качества.

— количество миллионов пикселей в сенсоре. Важный, но не единственный параметр качества. Размер сенсора — физический размер светочувствительного элемента (например, 1/1.7", 1/1.3"). Чем больше, тем лучше съемка при слабом освещении.

— физический размер светочувствительного элемента (например, 1/1.7", 1/1.3"). Чем больше, тем лучше съемка при слабом освещении. Диафрагма (f/) — определяет количество света, попадающего на сенсор. Меньшее значение (например, f/1.8) означает большее отверстие и лучшую светосилу.

— определяет количество света, попадающего на сенсор. Меньшее значение (например, f/1.8) означает большее отверстие и лучшую светосилу. Оптическая стабилизация (OIS) — система, компенсирующая дрожание рук при съемке.

— система, компенсирующая дрожание рук при съемке. Основная камера — главный модуль для большинства снимков, обычно с наилучшими характеристиками.

— главный модуль для большинства снимков, обычно с наилучшими характеристиками. Ультраширокоугольная камера — объектив с широким углом обзора для съемки пейзажей и архитектуры.

— объектив с широким углом обзора для съемки пейзажей и архитектуры. Телефото — объектив с оптическим увеличением для портретов и удаленных объектов.

— объектив с оптическим увеличением для портретов и удаленных объектов. Макро — для съемки мелких деталей с близкого расстояния.

— для съемки мелких деталей с близкого расстояния. HDR (High Dynamic Range) — технология, улучшающая проработку деталей в темных и светлых участках кадра.

Важные параметры при съемке и просмотре видео:

Разрешение видео — 4K (3840×2160), 8K (7680×4320), Full HD (1920×1080).

— 4K (3840×2160), 8K (7680×4320), Full HD (1920×1080). Частота кадров — количество кадров в секунду (30fps, 60fps, 120fps, 240fps). Высокие значения позволяют снимать замедленное видео.

— количество кадров в секунду (30fps, 60fps, 120fps, 240fps). Высокие значения позволяют снимать замедленное видео. Битрейт — количество информации, записываемой в секунду. Влияет на качество и размер файлов.

— количество информации, записываемой в секунду. Влияет на качество и размер файлов. Стереодинамики — два динамика для объемного звучания.

— два динамика для объемного звучания. Dolby Atmos — технология объемного звука.

— технология объемного звука. 3.5 мм разъем — аналоговый аудиоразъем для наушников (встречается всё реже).

— аналоговый аудиоразъем для наушников (встречается всё реже). Hi-Res Audio — поддержка высокого разрешения звука.

Параметры фронтальной камеры особенно важны для селфи и видеозвонков:

Разрешение фронтальной камеры — обычно от 8 до 50 МП.

— обычно от 8 до 50 МП. Автофокус — возможность фокусироваться на объектах на разном расстоянии.

— возможность фокусироваться на объектах на разном расстоянии. Режим портрета — алгоритмическое размытие фона для имитации эффекта профессиональной камеры.

Вычислительная фотография играет всё большую роль в современных смартфонах:

Ночной режим — специальный алгоритм для съемки в условиях низкой освещенности.

— специальный алгоритм для съемки в условиях низкой освещенности. AI-улучшение — искусственный интеллект, оптимизирующий настройки в зависимости от сцены.

— искусственный интеллект, оптимизирующий настройки в зависимости от сцены. Режим Pro/Ручной режим — возможность вручную настраивать параметры съемки (ISO, выдержка, баланс белого).

— возможность вручную настраивать параметры съемки (ISO, выдержка, баланс белого). RAW — формат файлов без сжатия и обработки, позволяющий максимально гибко редактировать снимки.

Мир смартфонов продолжает стремительно развиваться, но теперь вы вооружены знаниями основных терминов и понятий. При выборе нового устройства определите приоритеты: для кого-то это камера высокого качества, для других — мощный процессор или длительное время автономной работы. Помните, что самый дорогой смартфон не обязательно лучший именно для ваших потребностей. С помощью этого словаря вы сможете не только понимать технические характеристики, но и делать осознанный выбор, соответствующий вашему бюджету и требованиям. И главное — теперь вы говорите с продавцами и техническими специалистами на одном языке! 💪

