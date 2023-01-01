Обзор Marshall Acton 2: компактная акустика с мощным звучанием рока

Для кого эта статья:

Любители музыки и аудиофилы

Покупатели высококачественной акустики

Дизайнеры интерьеров и ценители стильного оборудования Когда я впервые распаковал Marshall Acton 2, ощущение было как на рок-концерте — предвкушение мощного звучания в компактной упаковке. Эта небольшая колонка с фирменным логотипом Marshall моментально привлекает внимание и заявляет о своих амбициях еще до включения. Компактный формат скрывает серьезные звуковые возможности, а фирменный гитарный усилитель на полке обещает не просто слушать музыку, а по-настоящему её чувствовать. Давайте разберем, оправдывает ли Acton 2 свою репутацию, высокую цену и фамилию, которую носит с гордостью рок-аристократа 🎸

Marshall Acton 2: наследие легендарного бренда в компактном формате

Marshall — имя, которое не нуждается в представлении для тех, кто хоть немного знаком с музыкальным оборудованием. Основанный в 1962 году Джимом Маршаллом, этот бренд стал синонимом качественного звучания для поколений музыкантов. Acton 2 — это дань уважения этому наследию, но в формате, предназначенном для домашнего использования.

Колонки Marshall Acton 2 представляют собой компактное воплощение философии бренда — мощный звук в классическом рок-н-ролльном дизайне. С размерами 260 x 160 x 150 мм и весом 2,85 кг, эта колонка занимает золотую середину между портативностью и серьезностью звучания. 🔊

Андрей Соловьев, звукорежиссер и аудиоинженер Я впервые столкнулся с Marshall Acton 2 на студийной сессии с инди-группой. Музыканты принесли эту компактную колонку для референса — хотели убедиться, что их микс хорошо звучит не только в студийных мониторах, но и в потребительской акустике. Признаюсь, я был настроен скептически. Обычно такие стильные "дизайнерские" устройства звучат посредственно, жертвуя качеством в угоду внешнему виду. Но когда мы запустили первый трек, я был приятно удивлен. Колонка передавала динамику и характер записи с неожиданной точностью для своего размера. Особенно впечатлило, как она справилась с плотными гитарными партиями — там, где другие компактные системы превращают звук в неразборчивую кашу, Acton 2 сохранял ясность и разделение инструментов. С тех пор я рекомендую эту модель как своего рода "лакмусовую бумажку" для проверки миксов — если трек звучит хорошо через Acton 2, скорее всего, он будет хорошо звучать для среднестатистического слушателя.

Модель Acton 2 — это второе поколение популярной линейки, выпущенное в 2018 году. По сравнению с первым поколением, производитель улучшил качество звука, добавил поддержку Bluetooth 5.0 с aptX и обновил элементы управления, сделав их более интуитивными.

Характеристика Marshall Acton (1-е поколение) Marshall Acton 2 Версия Bluetooth 4.0 5.0 с aptX Мощность усилителей 41 Вт (8Вт + 2×16Вт) 60 Вт (15Вт + 2×30Вт) Частотный диапазон 50-20000 Гц 50-20000 Гц (улучшенная настройка) Элементы управления Аналоговые ручки Улучшенные аналоговые регуляторы с LED-индикацией Приложение Отсутствует Marshall Bluetooth App с эквалайзером

Несмотря на компактные размеры, Acton 2 оснащена впечатляющим набором динамиков: один 4-дюймовый низкочастотный вуфер и два 3/4-дюймовых твитера, питаемых от трех цифровых усилителей класса D с общей выходной мощностью 60 Вт. Это обеспечивает звуковое давление, которого не ожидаешь от акустики таких габаритов.

Отличительная черта Marshall Acton 2 — внимание к деталям, характерное для всей продукции бренда:

Фирменный текстурированный винил, напоминающий отделку гитарных усилителей

Золотая фронтальная панель с классическим логотипом Marshall

Прочная конструкция с металлической решеткой динамиков

Аутентичные аналоговые регуляторы, напоминающие о наследии бренда

Звуковые характеристики: аудиофильский разбор акустики Acton 2

Звучание Marshall Acton 2 — это баланс между фирменным "гитарным" характером бренда и стремлением к акустической достоверности. Инженеры Marshall успешно перенесли фирменную звуковую подпись с профессиональных усилителей на домашнюю акустику, сохранив узнаваемый почерк.

Частотный диапазон 50-20000 Гц обеспечивает достойное воспроизведение большинства музыкальных жанров. Низкие частоты удивляют своей глубиной и контролем для колонки таких размеров — 4-дюймовый вуфер отрабатывает бас с достаточной плотностью для рок-музыки, электроники и даже некоторых направлений хип-хопа.

Средние частоты, важные для передачи вокала и основного диапазона многих инструментов, воспроизводятся с характерной теплотой и насыщенностью. Это особенно заметно при прослушивании гитарной музыки — электрогитары звучат сочно и с правильным "надрывом". 🎵

Высокие частоты детальны, хотя и не настолько воздушны, как у некоторых аудиофильских систем. Такая настройка характерна для звуковой подписи Marshall — ориентация на практичный, музыкально-направленный звук, а не на клинический аудиофильский анализ.

Частотный диапазон Характеристика звучания Marshall Acton 2 Низкие частоты (50-300 Гц) Удивительно глубокие для размера колонки, с хорошим контролем и минимальным гулом. Бас-гитара и ударные звучат плотно и энергично. Средние частоты (300-3000 Гц) Теплые и насыщенные, с фирменным "роковым" характером. Отлично передают гитары, фортепиано и вокал с правильным тембром. Высокие частоты (3000-20000 Гц) Детальные, но не резкие. Хорошая разборчивость, хотя некоторая "воздушность" приносится в жертву музыкальности. Стереопанорама Для моноблока — впечатляющая. Благодаря расположению твитеров создается объемный звуковой образ шире физических габаритов колонки.

Особенности звучания Marshall Acton 2 по жанрам:

Рок и метал — колонка буквально создана для этих жанров. Электрогитары звучат с правильной текстурой, барабаны — с нужной атакой.

— колонка буквально создана для этих жанров. Электрогитары звучат с правильной текстурой, барабаны — с нужной атакой. Электронная музыка — хорошая динамика и неожиданно глубокий бас делают прослушивание электроники приятным опытом.

— хорошая динамика и неожиданно глубокий бас делают прослушивание электроники приятным опытом. Джаз и акустика — теплое звучание средних частот передает тембры инструментов естественно, хотя аудиофилы могут заметить некоторую компрессию динамического диапазона.

— теплое звучание средних частот передает тембры инструментов естественно, хотя аудиофилы могут заметить некоторую компрессию динамического диапазона. Классическая музыка — не идеальный выбор для этого жанра из-за ограничений в воспроизведении крайних частот и сложной динамики оркестровых произведений.

Важная особенность звучания Acton 2 — возможность настройки через физические регуляторы тембра и через приложение Marshall Bluetooth. Это позволяет адаптировать звук под конкретное помещение и музыкальные предпочтения.

При максимальной громкости колонка способна заполнить звуком комнату площадью до 25-30 кв. м, что впечатляет для устройства таких размеров. При этом даже на высокой громкости сохраняется чистота звучания без заметных искажений.

Дизайнерские решения Marshall: винтажная эстетика с современными элементами

Первое, что привлекает внимание в Marshall Acton 2 — это узнаваемый дизайн, отсылающий к классическим гитарным усилителям бренда. Эстетика Marshall годами оттачивалась на сценах всего мира, и теперь эта "рок-н-ролльная" ДНК перенесена в домашнюю акустику. 👑

Корпус колонки обтянут фирменным черным текстурированным винилом, который не только выглядит аутентично, но и обладает тактильным качеством, напоминающим о профессиональном музыкальном оборудовании. Фронтальная металлическая решетка с золотыми акцентами и классический логотип Marshall создают мгновенно узнаваемый облик.

Размеры колонки (260 x 160 x 150 мм) делают ее компактным, но заметным элементом интерьера. Acton 2 одинаково уместно смотрится как в современной минималистичной квартире, так и в интерьере с винтажным уклоном. Это редкий пример техники, которая может служить не только функциональным устройством, но и стильным аксессуаром.

Екатерина Васильева, дизайнер интерьеров В моей практике клиенты часто просят рекомендовать аудиотехнику, которая не будет портить дизайн-концепцию пространства. Однажды я работала над проектом квартиры для молодого музыканта, который хотел сочетать современный скандинавский стиль с элементами рок-эстетики, но без кричащих деталей. Marshall Acton 2 стал идеальным решением. Мы разместили колонку на деревянной консоли в гостиной, и она моментально стала центром притяжения взглядов. Контраст черного текстурированного винила с белыми стенами и светлым деревом создавал выразительный акцент, при этом классическая форма колонки не конфликтовала с общей сдержанной эстетикой пространства. Что удивило — владелец квартиры отметил, что гости чаще спрашивают о колонке, чем о других, гораздо более дорогих предметах интерьера. Marshall Acton 2 обладает тем редким качеством, которое мы, дизайнеры, ценим больше всего — способностью быть одновременно ярким характерным объектом и органичной частью целостной композиции.

Верхняя панель управления — это отдельное произведение дизайнерского искусства. Аналоговые регуляторы громкости, баса и высоких частот выполнены с вниманием к тактильным ощущениям. Каждая ручка имеет приятное сопротивление при повороте и характерные щелчки, напоминающие о настройке профессиональных усилителей. LED-индикаторы вокруг регуляторов визуализируют текущие настройки.

Детали, определяющие дизайн Marshall Acton 2:

Фирменный золотисто-латунный логотип на фронтальной панели

Текстурированный винил с уникальным плетением, устойчивым к повреждениям

Металлические уголки, защищающие корпус и добавляющие винтажный характер

Переключатель питания, стилизованный под тумблеры классических усилителей

Круглые аналоговые регуляторы с накаткой для лучшего захвата

Цветовая палитра Marshall Acton 2 включает классический черный вариант, а также кремовый и коричневый. Каждый цветовой вариант сохраняет фирменный характер, но позволяет лучше вписать устройство в конкретный интерьер.

Качество сборки и материалов находится на высоком уровне — колонка ощущается солидной и долговечной. Швы аккуратные, все элементы подогнаны с инженерной точностью. Marshall явно не экономил на производственных процессах, что выделяет Acton 2 на фоне многих конкурентов.

Функциональность и подключения: возможности колонок Acton 2

Marshall Acton 2 сочетает ретро-эстетику с современной функциональностью, предлагая разнообразные способы подключения и управления. Это делает колонку универсальным решением для любителей музыки с разными предпочтениями в плане источников звука. 🔌

Основной способ подключения — беспроводной через Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX, что обеспечивает качественную передачу аудио с минимальными потерями. Дальность соединения составляет до 10 метров в зависимости от условий, а стабильность подключения находится на высоком уровне.

Для тех, кто предпочитает проводное соединение, предусмотрены следующие входы:

3,5-мм аналоговый вход для подключения смартфонов, компьютеров и других устройств

RCA-вход для подключения к более профессиональным источникам, проигрывателям винила с предусилителем и т.д.

Управление Marshall Acton 2 реализовано в двух форматах — физические элементы на корпусе и мобильное приложение Marshall Bluetooth. Верхняя панель колонки оснащена:

Регулятором громкости с LED-индикацией уровня

Регуляторами низких и высоких частот для ручной настройки звучания

Переключателем источника (Bluetooth/AUX)

Кнопкой воспроизведения/паузы для управления музыкой

Классическим тумблером включения/выключения

Приложение Marshall Bluetooth расширяет возможности управления колонкой и добавляет следующий функционал:

Многополосный эквалайзер для тонкой настройки звука

Сохранение пользовательских предустановок для разных жанров музыки

Регулировка интенсивности светодиодных индикаторов

Обновление прошивки устройства

Важно отметить, что Marshall Acton 2 не является полностью портативной колонкой — для работы требуется постоянное подключение к электросети. Отсутствие аккумулятора компенсируется более мощным и качественным звучанием по сравнению с полностью портативными решениями.

Особенности функциональности Acton 2 в повседневном использовании:

Автоматическое запоминание последнего подключенного устройства для быстрого соединения

Функция "Standby" для экономии энергии при отсутствии активности

Возможность подключения двух Bluetooth-устройств одновременно

Совместимость с голосовыми ассистентами через подключенное устройство

Marshall Acton 2 не поддерживает некоторые современные функции, которые могут быть важны для определенных пользователей:

Отсутствует встроенный Wi-Fi для мультирум-систем

Нет прямой поддержки голосовых ассистентов

Не поддерживает AirPlay или Chromecast

Отсутствует возможность объединения нескольких колонок в стерео-пару

Место в линейке Marshall: сравнение с другими моделями бренда

Marshall Acton 2 занимает средний сегмент в линейке домашней акустики бренда. Понимание её позиции среди других моделей Marshall поможет определить, насколько эта колонка соответствует вашим потребностям и бюджету. 💰

В актуальной линейке домашней акустики Marshall представлены несколько моделей, различающихся по размеру, мощности и функциональности:

Модель Размеры (мм) Мощность Особенности Примерная цена Emberton II 160 x 76 x 68 20 Вт Портативная, водостойкая, 30+ часов работы 12 000 ₽ Acton 2 260 x 160 x 150 60 Вт Компактная, аналоговые регуляторы, Bluetooth 5.0 20 000 ₽ Stanmore 2 350 x 195 x 185 80 Вт Более мощная, улучшенные басы, RCA/3.5 мм входы 30 000 ₽ Woburn 2 400 x 300 x 200 130 Вт Флагманская модель, 2 вуфера, оптический вход 45 000 ₽

Acton 2 представляет собой золотую середину между компактностью и мощностью. По сравнению с младшими моделями, она предлагает более полное и насыщенное звучание, особенно в низких частотах. При этом, в отличие от более крупных моделей Stanmore 2 и Woburn 2, Acton 2 легко впишется в небольшие помещения и не потребует много места.

Основные отличия Acton 2 от других моделей линейки:

От Emberton II: стационарное размещение вместо портативности, значительно более мощный звук, расширенные возможности настройки через аналоговые регуляторы

стационарное размещение вместо портативности, значительно более мощный звук, расширенные возможности настройки через аналоговые регуляторы От Stanmore 2: меньшие габариты и мощность, чуть менее глубокий бас, более доступная цена

меньшие габариты и мощность, чуть менее глубокий бас, более доступная цена От Woburn 2: существенно компактнее и легче, отсутствие оптического входа, меньшая мощность, значительно более низкая цена

Кому подойдет каждая из моделей:

Emberton II — идеальна для тех, кому нужна портативность и возможность использования на природе

— идеальна для тех, кому нужна портативность и возможность использования на природе Acton 2 — оптимальный выбор для небольших и средних комнат, офисов, студий

— оптимальный выбор для небольших и средних комнат, офисов, студий Stanmore 2 — подходит для просторных помещений и тех, кому важен более мощный бас

— подходит для просторных помещений и тех, кому важен более мощный бас Woburn 2 — для настоящих аудиофилов с большими помещениями и желанием получить максимально возможное качество звука

С точки зрения соотношения цена/качество, Acton 2 часто называют самой сбалансированной моделью в линейке. Она предлагает большую часть фирменного звучания и дизайна Marshall по более доступной цене, чем старшие модели.

В 2023 году Marshall также представил новое поколение колонок — Acton III, Stanmore III и Woburn III. Основные улучшения в новых моделях:

Обновленные динамики с лучшей направленностью звука

Поддержка технологии Bluetooth LE Audio

Более экологичные материалы корпуса (100% переработанный пластик, веганская кожа)

Улучшенная энергоэффективность

Однако многие пользователи отмечают, что разница в звучании между вторым и третьим поколением не столь значительна, чтобы оправдать более высокую стоимость новинок. Это делает Acton 2 всё ещё актуальной покупкой, особенно если вы найдете её со скидкой.

Marshall также производит линейку наушников с тем же фирменным дизайном, что может быть интересно для создания единой аудио-экосистемы в стиле легендарного бренда.

Marshall Acton 2 — это аудиосистема с характером и историей. После нескольких недель тестирования становится ясно, что это не просто колонка, а своеобразный музыкальный инструмент, который добавляет свои краски в звучание любимых треков. Её сильные стороны — узнаваемый дизайн, насыщенное звучание, особенно в рок-музыке, и качество сборки, которое чувствуется в каждой детали. Впрочем, есть и компромиссы — отсутствие портативности, Wi-Fi и мультирум-возможностей. Выбирая Acton 2, вы платите не только за звук, но и за принадлежность к культовому бренду. И для многих меломанов этот музыкальный артефакт на полке стоит каждого потраченного рубля.

