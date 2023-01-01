Акустические системы 7.1 для компьютера: выбор, настройка, обзор

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Геймеры, заинтересованные в улучшении звукового опыта во время игр

Киноманы, желающие создать качественную акустическую систему для просмотра фильмов

Люди, рассматривающие покупку и настройку акустических систем 7.1 для компьютера Погружение в виртуальные миры требует не только мощной видеокарты и яркого монитора, но и звука, который буквально обволакивает вас со всех сторон. Акустические системы 7.1 для компьютера — это уже не роскошь, а необходимость для настоящих геймеров и киноманов. Представьте: вы слышите шаги противника за спиной в Counter-Strike, ощущаете рев двигателя справа в Need for Speed или оказываетесь в центре перестрелки в последнем блокбастере — все это становится возможным благодаря правильно настроенной системе 7.1. В этом материале мы разберемся, как выбрать идеальную акустику, не переплатив за маркетинговые уловки, и настроить ее так, чтобы каждый децибел работал на ваше погружение. 🎮🎧

Работа с акустическими системами 7.1 требует навыков анализа звуковых сигналов и параметров — именно этому учат на курсе Обучение BI-аналитике от Skypro. Изучая аналитику данных, вы сможете не только выбрать идеальную акустику под свои потребности, но и профессионально оценивать характеристики аудиосистем, сравнивая их по десяткам параметров. Навыки визуализации данных помогут вам настроить эквалайзер с математической точностью!

Что такое акустические системы 7.1 для компьютера

Акустическая система 7.1 — это комплекс из восьми колонок, создающих объемный звук вокруг слушателя. Название "7.1" расшифровывается просто: семь сателлитов (основных колонок) и один сабвуфер (отвечающий за низкие частоты). Конфигурация включает:

Центральный канал — располагается непосредственно перед слушателем, воспроизводит диалоги

Фронтальная левая и правая колонки — стоят по бокам от монитора, передают основной стереозвук

Боковые левая и правая колонки — размещаются по бокам от слушателя, отвечают за боковые эффекты

Тыловые левая и правая колонки — устанавливаются позади слушателя, создают ощущение пространства сзади

Сабвуфер — обычно ставится на пол, воспроизводит низкие частоты (20-120 Гц)

Главное преимущество систем 7.1 перед более простыми конфигурациями (2.1 или 5.1) заключается в способности формировать полноценное звуковое поле, где источники звука могут располагаться практически в любой точке вокруг слушателя. Это критически важно для современных игр с трехмерными звуковыми движками и фильмов с многоканальным звуком. 🔊

Для работы с компьютером система 7.1 требует соответствующей звуковой карты с многоканальным аудиовыходом, либо использования цифрового интерфейса (оптического или HDMI). Большинство современных материнских плат уже имеют интегрированное аудио с поддержкой 7.1, но для действительно качественного звука рекомендуется отдельная звуковая карта.

Конфигурация акустики Количество колонок Идеальное применение Минимальная площадь комнаты 2.0 2 Музыка, простые игры Любая 2.1 2 + сабвуфер Музыка с басами, базовые игры От 9 м² 5.1 5 + сабвуфер Фильмы, большинство игр От 12 м² 7.1 7 + сабвуфер Современные игры AAA-класса, киносеансы От 15 м²

Алексей Воронов, аудиоинженер и консультант по акустическим системам Помню случай, когда ко мне обратился клиент, который потратил почти 90 000 рублей на систему 7.1 от известного бренда, но был разочарован звуком. Когда я приехал к нему домой, проблема стала очевидна — он установил все колонки на одном уровне, примерно на высоте метра от пола, причем почти у самых стен. В итоге звук многократно отражался от твердых поверхностей, создавая эффект "эхо в ванной". Мы потратили около часа на перестановку колонок — фронтальные подняли на уровень ушей сидящего человека, тыловые опустили примерно на 30 см ниже, боковые разместили под углом к слушателю, а сабвуфер переставили в угол комнаты. Затем откалибровали задержки и уровни громкости через специальное программное обеспечение. Клиент был шокирован разницей — оказалось, что его дорогая система действительно звучит потрясающе, просто требовала правильной установки. Этот случай показывает, насколько важно не только покупать качественную акустику, но и уделять внимание ее размещению и настройке.

Лучшие модели акустики 7.1 для ПК: обзор и цены

Рынок акустических систем 7.1 для компьютера весьма разнообразен — от доступных решений начального уровня до аудиофильских комплектов с ценником премиум-класса. При выборе нужно учитывать не только бюджет, но и размеры помещения, особенности использования и даже материалы отделки комнаты. 💸

В бюджетном сегменте (15 000 – 30 000 рублей) можно обратить внимание на следующие модели:

Logitech Z906 — надежная рабочая лошадка с мощностью 500 Вт и множеством входов, включая оптический. Превосходно подходит для игр и фильмов, хотя не идеальна для аудиофильского прослушивания музыки.

— надежная рабочая лошадка с мощностью 500 Вт и множеством входов, включая оптический. Превосходно подходит для игр и фильмов, хотя не идеальна для аудиофильского прослушивания музыки. Creative Labs Sound BlasterX Kratos S5 — компактная система с хорошей детализацией звука и RGB-подсветкой для геймерских сетапов.

— компактная система с хорошей детализацией звука и RGB-подсветкой для геймерских сетапов. Edifier S760D — китайский производитель предлагает отличное соотношение цены и качества, особенно для прослушивания музыки.

В среднем ценовом сегменте (30 000 – 60 000 рублей) доступны более совершенные системы:

Klipsch Reference Theater Pack 5.1 — хотя официально это система 5.1, но при покупке дополнительной пары колонок превращается в полноценную 7.1 с великолепным звучанием.

— хотя официально это система 5.1, но при покупке дополнительной пары колонок превращается в полноценную 7.1 с великолепным звучанием. Yamaha NS-P41 — комплект сателлитов, требующий отдельного сабвуфера и ресивера, но обеспечивающий профессиональное звучание.

— комплект сателлитов, требующий отдельного сабвуфера и ресивера, но обеспечивающий профессиональное звучание. JBL Bar 7.1 — саундбар с отделяемыми тыловыми колонками, оптимальное решение для небольших помещений.

В премиальном сегменте (от 60 000 рублей) находятся системы для настоящих ценителей звука:

Klipsch Reference Premiere — высокоэффективные колонки с фирменными рупорными твитерами.

— высокоэффективные колонки с фирменными рупорными твитерами. Focal Sib Evo 7.1.2 — французское качество с поддержкой формата Dolby Atmos.

— французское качество с поддержкой формата Dolby Atmos. Dali Oberon 7 7.1 — аудиофильская система, которая одинаково хорошо передает как взрывы в играх, так и тончайшие нюансы классической музыки.

Модель Мощность (RMS) Частотный диапазон Ориентировочная цена Особенности Logitech Z906 500 Вт 35 Гц – 20 кГц 20 000 – 25 000 ₽ Декодирование Dolby Digital, DTS, THX-сертификация Edifier S760D 540 Вт 40 Гц – 20 кГц 27 000 – 32 000 ₽ Беспроводной пульт, Bluetooth 4.1 Klipsch Reference Pack 600 Вт 33 Гц – 22 кГц 45 000 – 55 000 ₽ Фирменные рупорные твитеры, глубокий бас JBL Bar 7.1 450 Вт 40 Гц – 20 кГц 50 000 – 60 000 ₽ Отделяемые тыловые колонки с аккумуляторами Focal Sib Evo 7.1.2 1000 Вт 30 Гц – 25 кГц 90 000 – 110 000 ₽ Поддержка Dolby Atmos, элегантный дизайн

При выборе системы 7.1 для компьютера обратите особое внимание на интерфейсы подключения. Идеально, если акустика поддерживает как аналоговый многоканальный вход (для подключения через звуковую карту), так и цифровой оптический или HDMI (для прямого подключения к современным видеокартам). 🔌

Как правильно подключить систему 7.1 к компьютеру

Подключение акустической системы 7.1 к компьютеру может показаться сложной задачей из-за количества проводов и разъемов, однако при системном подходе процесс становится достаточно простым. Существует несколько способов подключения в зависимости от имеющегося оборудования:

Через аналоговые выходы звуковой карты — самый распространенный метод, требующий звуковой карты с тремя или четырьмя стереовыходами (обычно цветными 3,5 мм джеками)

— самый распространенный метод, требующий звуковой карты с тремя или четырьмя стереовыходами (обычно цветными 3,5 мм джеками) Через оптический (TOSLINK) или коаксиальный выход — передача цифрового сигнала на AV-ресивер или акустическую систему с встроенным декодером

— передача цифрового сигнала на AV-ресивер или акустическую систему с встроенным декодером Через HDMI — современный метод, позволяющий передавать видео и многоканальное аудио по одному кабелю

— современный метод, позволяющий передавать видео и многоканальное аудио по одному кабелю Через USB — некоторые акустические системы подключаются напрямую через USB и выступают как внешняя звуковая карта

Для классического аналогового подключения системы 7.1 вам понадобится звуковая карта с соответствующими выходами, обычно помеченными следующими цветами:

Зеленый — фронтальные левая и правая колонки

— фронтальные левая и правая колонки Черный — тыловые левая и правая колонки

— тыловые левая и правая колонки Оранжевый — центральный канал и сабвуфер

— центральный канал и сабвуфер Серый — боковые левая и правая колонки

После физического подключения необходимо настроить программное обеспечение:

В Windows откройте "Звук" через Панель управления Выберите устройство воспроизведения (обычно ваша звуковая карта) Нажмите "Настроить" и выберите конфигурацию "7.1" Следуйте инструкциям мастера настройки, который проведет тест каждого динамика Убедитесь, что все колонки правильно определены системой

Михаил Сергеев, технический консультант по компьютерному аудио Недавно я столкнулся с интересной проблемой при настройке системы 7.1 для профессионального киберспортсмена. Клиент жаловался на странное поведение звука в играх — некоторые эффекты звучали не оттуда, откуда должны были. Проверка всех соединений не выявила проблем, драйверы были последней версии. Решение оказалось неочевидным: в настройках его звуковой карты был активирован режим "Виртуализации звука 7.1", который пытался создать объемный звук из стереоисточника. Но поскольку у него уже была физическая система 7.1, происходило "двойное преобразование" — игра выдавала объемный звук 7.1, который виртуализатор сжимал до стерео, а затем пытался снова растянуть до 7.1. Это создавало неправильное позиционирование звуков. После отключения всех виртуализаторов и использования прямого режима вывода, звук стал именно таким, каким должен быть. На следующем турнире киберспортсмен отметил, что теперь точно определяет позиции противников по звуку их шагов. Мораль: иногда больше настроек — не значит лучше, особенно когда речь идет о многоканальном звуке.

Для тех, кто использует оптическое подключение или HDMI, процесс немного отличается:

Подключите оптический или HDMI кабель к соответствующему выходу компьютера Другой конец подключите к AV-ресиверу или к акустической системе с встроенным декодером В настройках звука Windows выберите соответствующее устройство вывода В дополнительных настройках аудио выберите формат "Dolby Digital" или "DTS" для передачи многоканального звука

Важно помнить о правильном расположении колонок в пространстве для достижения максимального эффекта от системы 7.1:

Центральный канал должен находиться прямо под или над монитором

Фронтальные колонки располагаются слева и справа от монитора под углом 22-30° к слушателю

Боковые колонки — строго по бокам от слушателя (90° от центра)

Тыловые колонки устанавливаются позади слушателя под углом 135-150° от центра

Сабвуфер лучше разместить в углу комнаты для усиления низких частот

Настройка звука 7.1 в играх и программах на ПК

После подключения акустической системы 7.1 и базовой настройки в операционной системе необходимо правильно сконфигурировать программное обеспечение для максимального использования возможностей объемного звука. Современные игры и мультимедийные приложения имеют различные подходы к работе с многоканальным аудио. 🎮

В играх обычно доступно несколько аудиоконфигураций:

Стерео — базовый двухканальный звук (не использует преимущества 7.1)

— базовый двухканальный звук (не использует преимущества 7.1) 5.1/7.1 — истинный многоканальный звук, когда игра напрямую распределяет аудиопотоки по доступным каналам

— истинный многоканальный звук, когда игра напрямую распределяет аудиопотоки по доступным каналам Headphones — бинауральное микширование для наушников (не подходит для колонок)

— бинауральное микширование для наушников (не подходит для колонок) Windows Sonic/Dolby Atmos/DTS:X — технологии объемного звука, которые могут использоваться и с колонками, и с наушниками

Для большинства популярных игр рекомендуется следующая настройка:

В настройках аудио игры выберите опцию "7.1 speakers" или "Surround" Отключите все встроенные эффекты объемного звука для наушников Если есть возможность настройки расстояний до динамиков — укажите реальные значения В некоторых играх (например, CS:GO, Valorant) включите специальный режим объемного звука

Для настройки многоканального звука в различных медиаплеерах:

VLC Media Player: Инструменты → Настройки → Аудио → Выберите устройство вывода и включите опцию "Использовать S/PDIF при доступности" для оптического подключения Kodi: Система → Аудио → Выберите режим "7.1" и включите "Pass-through" для передачи цифрового сигнала на внешний декодер Windows Media Player: автоматически использует системные настройки звука PowerDVD: Настройки → Аудио → Выберите конфигурацию динамиков "7.1"

Для стриминговых сервисов (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+) требуется:

Использование приложения Windows 10/11 или браузера Edge для поддержки многоканального звука

Подписка на премиум-план, поддерживающий Dolby Digital или Dolby Atmos

Подключение через HDMI или оптический кабель для передачи цифрового многоканального аудио

Тонкая настройка звука 7.1 часто требует использования специального программного обеспечения звуковой карты:

Realtek HD Audio Manager — для встроенных звуковых карт

— для встроенных звуковых карт Sound Blaster Command — для звуковых карт Creative

— для звуковых карт Creative Nahimic — для MSI и некоторых других производителей

— для MSI и некоторых других производителей DTS Sound Unbound — универсальное приложение для настройки DTS:X

В этих программах можно настроить множество параметров, включая:

Точную калибровку уровня громкости каждой колонки

Настройку задержек сигнала для компенсации разного расстояния до колонок

Частотную коррекцию (эквалайзер) для адаптации к акустике помещения

Специальные эффекты, усиливающие определенные типы звуков (шаги, выстрелы, диалоги)

Важно помнить о типичных ошибках при настройке многоканального звука:

Одновременное использование нескольких технологий виртуализации звука (нужна только одна)

Неправильное подключение колонок (путаница каналов)

Активация эффектов, предназначенных для наушников, при использовании колонок

Включение эквалайзера с экстремальными настройками, искажающими звуковую сцену

При правильной настройке система 7.1 обеспечивает полное звуковое погружение, когда каждый звук точно соответствует своему положению в виртуальном пространстве игры или фильма. 🎬

Сравнение акустических систем 7.1: на что обратить внимание

При выборе акустической системы 7.1 для компьютера необходимо ориентироваться на несколько ключевых параметров, определяющих качество звука, удобство использования и долговечность оборудования. Осознанный подход к сравнению различных моделей позволит избежать разочарований и найти систему, идеально подходящую под ваши требования. 🔍

Технические характеристики, заслуживающие внимания:

Общая мощность системы (RMS) — реальная мощность, которую способна выдавать система длительное время без искажений. Для средней комнаты достаточно 300-500 Вт RMS.

— реальная мощность, которую способна выдавать система длительное время без искажений. Для средней комнаты достаточно 300-500 Вт RMS. Частотный диапазон — идеальная система должна воспроизводить частоты от 20 Гц до 20 кГц. Особенно важна нижняя граница — чем ниже, тем лучше передача баса.

— идеальная система должна воспроизводить частоты от 20 Гц до 20 кГц. Особенно важна нижняя граница — чем ниже, тем лучше передача баса. Чувствительность — измеряется в децибелах (дБ) и показывает, насколько громко звучит система при подаче стандартного сигнала. Высокая чувствительность (от 90 дБ) означает эффективное использование мощности усилителя.

— измеряется в децибелах (дБ) и показывает, насколько громко звучит система при подаче стандартного сигнала. Высокая чувствительность (от 90 дБ) означает эффективное использование мощности усилителя. Соотношение сигнал/шум — чем выше этот показатель (желательно от 85 дБ), тем меньше слышны посторонние шумы, искажения и помехи.

— чем выше этот показатель (желательно от 85 дБ), тем меньше слышны посторонние шумы, искажения и помехи. Импеданс — сопротивление колонок, влияющее на их совместимость с усилителем. Для компьютерных систем типичны значения 4-8 Ом.

Конструктивные особенности и материалы:

Материал корпуса колонок — качественная система использует МДФ или деревянные корпуса, а не пластиковые, так как они меньше резонируют.

— качественная система использует МДФ или деревянные корпуса, а не пластиковые, так как они меньше резонируют. Тип твитеров — шелковые купольные обеспечивают мягкое естественное звучание высоких частот, металлические — более детальное, но иногда резкое.

— шелковые купольные обеспечивают мягкое естественное звучание высоких частот, металлические — более детальное, но иногда резкое. Конструкция сабвуфера — активный сабвуфер с фазоинвертором обычно обеспечивает более глубокий бас, чем сабвуфер с закрытым корпусом.

— активный сабвуфер с фазоинвертором обычно обеспечивает более глубокий бас, чем сабвуфер с закрытым корпусом. Защитные решетки — важны для долговечности системы, особенно в домах с детьми или домашними животными.

Интерфейсы и возможности подключения:

Разнообразие входов — чем больше вариантов подключения (аналоговые 3.5 мм, RCA, оптический, HDMI ARC, Bluetooth), тем универсальнее система.

— чем больше вариантов подключения (аналоговые 3.5 мм, RCA, оптический, HDMI ARC, Bluetooth), тем универсальнее система. Наличие декодеров — встроенная поддержка Dolby Digital, DTS, Dolby Atmos расширяет возможности системы.

— встроенная поддержка Dolby Digital, DTS, Dolby Atmos расширяет возможности системы. Пульт управления — желательно наличие как физических регуляторов на колонках, так и пульта дистанционного управления.

— желательно наличие как физических регуляторов на колонках, так и пульта дистанционного управления. Возможность беспроводного соединения — в некоторых современных системах тыловые колонки могут работать без проводов, что упрощает установку.

Удобство использования и дополнительные функции:

Наличие дисплея — информативный дисплей на сабвуфере или центральной колонке облегчает управление системой.

— информативный дисплей на сабвуфере или центральной колонке облегчает управление системой. Автоматическая калибровка — продвинутые системы могут сами настраиваться под акустику помещения.

— продвинутые системы могут сами настраиваться под акустику помещения. Предустановленные режимы звучания — специальные настройки для фильмов, игр, музыки различных жанров.

— специальные настройки для фильмов, игр, музыки различных жанров. Возможность апгрейда — некоторые системы позволяют добавлять дополнительные колонки (например, потолочные для Dolby Atmos).

При сравнении систем важно учитывать соответствие их характеристик вашим конкретным целям:

Для геймеров критичны позиционирование звука и минимальная задержка

Для киноманов важна мощность, динамический диапазон и поддержка современных форматов объемного звука

Для аудиофилов на первом месте стоит чистота звучания и точная передача музыкальных нюансов

Для многоцелевого использования нужна универсальная система с хорошим балансом характеристик

Наконец, не стоит забывать о практических аспектах:

Размеры колонок должны соответствовать вашему помещению

Длина кабелей в комплекте должна быть достаточной для вашей схемы расстановки

Гарантийные обязательства и наличие сервисных центров в вашем регионе

Отзывы реальных пользователей о долговечности системы и качестве поддержки

Комплексный подход к сравнению акустических систем 7.1 позволит сделать осознанный выбор и получить максимальное удовольствие от объемного звука в играх, фильмах и музыке. 🎵

Выбор и настройка акустической системы 7.1 для компьютера — процесс, требующий внимания к деталям, но результат стоит затраченных усилий. Правильно подобранная и настроенная система создаст вокруг вас объемную звуковую сцену, где каждый эффект, диалог или музыкальный инструмент звучит именно там, где должен. Помните, что даже бюджетная акустика 7.1 при грамотной установке может звучать лучше, чем дорогая система с неправильной настройкой. Инвестируйте не только в оборудование, но и в понимание принципов работы многоканального звука — и ваш компьютер станет центром по-настоящему впечатляющих аудиовизуальных впечатлений.

Читайте также