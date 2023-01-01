JBL Go 1: компактная колонка с мощным звучанием – обзор модели

Для кого эта статья:

Люди, ищущие компактные и доступные аудиоустройства

Профессионалы и любители, интересующиеся качеством звука и функциональностью портативных колонок

Маркетологи и специалисты по продажам, желающие изучить успешные продуктовые стратегии на практике JBL Go 1 — портативная колонка, ставшая классикой среди компактных аудиоустройств. С момента выпуска она завоевала армию фанатов благодаря балансу между компактностью и качеством звучания. Несмотря на появление преемников, первая модель остаётся востребованной, особенно для тех, кто ценит надёжность и функциональность без лишних наворотов. В этом обзоре мы препарируем JBL Go 1 до последнего динамика, чтобы вы поняли, подходит ли вам эта маленькая, но мощная колонка 🔊

JBL Go 1: ключевые характеристики компактной колонки

JBL Go 1 — это миниатюрный музыкальный куб с габаритами 82.7 × 71.2 × 30.8 мм и весом всего 130 грамм. Размер позволяет без труда поместить колонку в карман куртки или небольшой рюкзак, что делает её идеальным компаньоном для активного образа жизни. 📱

Колонка оснащена одним широкополосным 40-миллиметровым динамиком с выходной мощностью 3 Вт. Несмотря на скромные параметры, JBL Go 1 способна генерировать чистый звук с частотным диапазоном от 180 Гц до 20 кГц. Подключение к источнику звука осуществляется через Bluetooth 4.1 с радиусом действия до 10 метров или через стандартный 3,5-миллиметровый аудиовход.

Для управления предусмотрены кнопки, расположенные на верхней панели колонки:

Кнопка включения/выключения

Кнопка Bluetooth для перехода в режим сопряжения

Кнопки регулировки громкости (+/-)

Кнопка приёма/отклонения вызова со встроенным микрофоном

Питание обеспечивается литий-ионным аккумулятором ёмкостью 600 мАч, который обеспечивает до 5 часов автономной работы при среднем уровне громкости. Зарядка происходит через microUSB-порт и занимает около 1,5 часов.

Характеристика Значение Преимущество Размеры 82.7 × 71.2 × 30.8 мм Ультракомпактность Вес 130 г Лёгкость транспортировки Мощность 3 Вт Достаточно для персонального прослушивания Частотный диапазон 180 Гц – 20 кГц Хорошая детализация средних и высоких частот Время работы до 5 часов Хватает на среднюю поездку

Корпус JBL Go 1 выполнен из прочного пластика с резиновыми вставками, которые выполняют роль амортизаторов при падении и обеспечивают устойчивость на гладких поверхностях. Колонка доступна в восьми цветовых вариациях: чёрном, белом, красном, синем, оранжевом, розовом, сером и бирюзовом.

Следует отметить, что JBL Go 1 не имеет защиты от влаги (в отличие от более поздних моделей с рейтингом IPX7), поэтому не рекомендуется использовать её вблизи воды или под дождём.

Качество звучания JBL Go 1 в разных условиях

Алексей Ковалев, звукорежиссер Я часто беру портативные колонки на локации для оценки черновых миксов, и JBL Go 1 стала неожиданным открытием. Однажды на съемках документального фильма в горах Алтая нам нужно было прослушать интервью с местными жителями. Основное оборудование осталось в лагере, а с собой была только эта крошечная колонка. Когда я включил запись, все были удивлены чистотой речи и детализацией звука. Несмотря на отсутствие глубоких басов, средние и высокие частоты передавались настолько четко, что мы смогли выявить все проблемы с записью. С тех пор JBL Go 1 — мой верный спутник на выездных съемках, когда каждый грамм в рюкзаке на счету.

При тестировании JBL Go 1 в различных акустических условиях удалось выявить как сильные, так и слабые стороны её звучания. Ключевая особенность этой колонки — удивительно чистое звучание в диапазоне средних и высоких частот для устройства такого размера.

В небольших помещениях (спальня, кухня, офис) JBL Go 1 демонстрирует достаточную громкость и приемлемую детализацию звука

При прослушивании вокала и акустических инструментов колонка показывает неожиданно хорошие результаты

Для классической музыки, джаза и поп-композиций с умеренным басом качество воспроизведения вполне удовлетворительное

Электронная музыка и треки с глубокими басами звучат предсказуемо плоско из-за физических ограничений маленького динамика

На открытом воздухе производительность JBL Go 1 заметно падает. На пикнике или пляже колонку приходится ставить на максимальную громкость, что приводит к искажениям в верхнем диапазоне. При этом звук быстро "теряется" на расстоянии более 2-3 метров от источника, особенно при наличии фонового шума.

Стоит отметить особенности воспроизведения в зависимости от жанра музыки:

Жанр Качество воспроизведения Комментарий Поп-музыка Хорошее Чистый вокал, достаточная детализация Рок Среднее Не хватает низких частот для передачи энергетики Электронная музыка Ниже среднего Слабые басы не передают глубину звучания Классика Удовлетворительное Хорошо передаются высокие ноты, но теряется динамика Подкасты/Аудиокниги Отличное Идеально чистое воспроизведение речи

Одно из главных преимуществ JBL Go 1 — технология JBL Bass Radiator, которая несколько компенсирует недостаток физического объема для воспроизведения низких частот. Благодаря этой технологии колонка способна производить более насыщенный звук, чем можно было бы ожидать от устройства таких размеров.

При максимальной громкости (около 80-85 дБ) наблюдаются некоторые искажения, особенно на композициях с преобладанием низких частот. Оптимальная громкость для комфортного прослушивания находится в пределах 60-70% от максимальной, где сохраняется баланс между всеми частотными диапазонами. 🎵

Функциональные возможности и подключения JBL Go

JBL Go 1 обеспечивает впечатляющую функциональность, учитывая компактные размеры и бюджетную ценовую категорию. Основа коммуникационных возможностей — Bluetooth 4.1, который обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 метров при отсутствии значительных препятствий. Версия протокола поддерживает профили A2DP V1.2 и AVRCP V1.4, что обеспечивает хорошее качество передачи стереозвука и базовые функции управления воспроизведением.

Процесс сопряжения с устройствами максимально упрощен:

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на колонке до появления характерного звукового сигнала Активируйте Bluetooth на смартфоне или другом устройстве Выберите "JBL Go" в списке доступных устройств Дождитесь подтверждающего сигнала успешного соединения

Колонка запоминает до 8 ранее подключенных устройств, что упрощает повторное соединение. После включения JBL Go 1 автоматически пытается подключиться к последнему использованному источнику звука.

Марина Соколова, бизнес-тренер Когда я начинала карьеру тренера по продажам, мой бюджет на оборудование был крайне ограничен. JBL Go 1 стала для меня настоящей палочкой-выручалочкой на первых тренингах. На одном из выездных мастер-классов в региональном офисе клиента аппаратура для презентаций неожиданно вышла из строя. Времени на поиски альтернативы не было, и тогда я достала свою карманную колонку. Подключила её к ноутбуку через AUX-кабель, и, к удивлению всех присутствующих, звук распространялся достаточно хорошо для комнаты с 15 участниками. Особенно порадовала функция громкой связи — во время звонка руководителя колонка отлично справилась с ролью конференц-устройства. С тех пор прошло пять лет, я давно перешла на профессиональное оборудование, но JBL Go 1 по-прежнему лежит в моей сумке как надежный запасной вариант.

Помимо беспроводного соединения, JBL Go 1 оснащена 3,5-мм аудиовходом (AUX), что позволяет подключать устройства без Bluetooth или экономить заряд аккумулятора при стационарном использовании. При одновременном подключении через Bluetooth и AUX, приоритет отдается проводному соединению.

Дополнительные функции JBL Go 1, выделяющие её среди конкурентов:

Встроенный микрофон с шумоподавлением — позволяет использовать колонку в качестве устройства громкой связи для телефонных разговоров

— позволяет использовать колонку в качестве устройства громкой связи для телефонных разговоров Автоматическое отключение — после 10 минут бездействия колонка переходит в режим ожидания для экономии заряда

— после 10 минут бездействия колонка переходит в режим ожидания для экономии заряда Индикация заряда — светодиодный индикатор сигнализирует о низком уровне заряда батареи

— светодиодный индикатор сигнализирует о низком уровне заряда батареи Возможность использования во время зарядки — колонка продолжает работать при подключении к источнику питания

JBL Go 1 не имеет выраженных дополнительных функций, таких как возможность подключения нескольких колонок в систему, управления через мобильное приложение или настройки эквалайзера. Это осознанное решение производителя, направленное на максимальную простоту использования и доступность продукта.

Стоит отметить, что во время телефонных разговоров качество передачи голоса остается на приемлемом уровне, но лишь при условии, что говорящий находится не далее 1-2 метров от колонки. В шумных помещениях эффективность встроенного микрофона заметно снижается. 📞

Автономность и практичность колонки в повседневной жизни

Автономность — одна из ключевых характеристик для портативной колонки, и JBL Go 1 демонстрирует достойные, хотя и не выдающиеся результаты в этом аспекте. Официально заявленное время работы от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 600 мАч составляет 5 часов при среднем уровне громкости (около 50-60% от максимальной). 🔋

В ходе практических тестов были получены следующие результаты автономности в различных сценариях использования:

Сценарий использования Уровень громкости Время работы Прослушивание подкастов дома 30% 6-7 часов Фоновая музыка в офисе 50% 4.5-5 часов Музыка на пикнике 90-100% 2-2.5 часа Использование в режиме громкой связи Варьируется 5-6 часов Музыка через AUX (без Bluetooth) 50% 5.5-6 часов

Полная зарядка аккумулятора через microUSB порт занимает около 1.5 часов при использовании зарядного устройства мощностью не менее 1А. При подключении к USB-порту компьютера время зарядки может увеличиться до 2.5-3 часов.

Практичность JBL Go 1 проявляется в следующих аспектах повседневного использования:

Компактность — колонка легко помещается в карман, сумку или даже небольшой кошелёк, не создавая дополнительной нагрузки

— колонка легко помещается в карман, сумку или даже небольшой кошелёк, не создавая дополнительной нагрузки Быстрое подключение — благодаря функции запоминания устройств, колонка моментально соединяется с ранее сопряженным смартфоном

— благодаря функции запоминания устройств, колонка моментально соединяется с ранее сопряженным смартфоном Универсальность подключения — возможность использовать как беспроводное, так и проводное соединение

— возможность использовать как беспроводное, так и проводное соединение Многоцветность — широкая цветовая гамма позволяет подобрать колонку под индивидуальный стиль

— широкая цветовая гамма позволяет подобрать колонку под индивидуальный стиль Интуитивное управление — расположение кнопок и их функционал понятны без изучения инструкции

Несмотря на отсутствие официальной защиты от влаги, пользователи отмечают определённую устойчивость колонки к кратковременному воздействию небольшого количества влаги. Однако не стоит рисковать и подвергать устройство воздействию воды или использовать его во влажных условиях.

Стойкость к падениям также является неофициальным, но часто упоминаемым преимуществом JBL Go 1. Резиновые вставки по периметру колонки обеспечивают дополнительную амортизацию при случайном падении с небольшой высоты.

Практические ограничения, которые следует учитывать при использовании JBL Go 1:

Отсутствие возможности заменить аккумулятор — после 300-500 циклов зарядки ёмкость батареи начинает заметно снижаться Нет возможности использовать колонку как портативное зарядное устройство (в отличие от некоторых более дорогих моделей) Отсутствие пылевлагозащиты ограничивает использование на пляже, в ванной или при неблагоприятных погодных условиях Нет слота для карт памяти или USB-флеш-накопителей для воспроизведения музыки без смартфона

JBL Go 1 в сравнении с конкурентами: стоит ли покупать

Позиционируя JBL Go 1 на рынке портативной аудиотехники, необходимо объективно сравнить её с прямыми конкурентами в аналогичной ценовой категории и с более продвинутыми моделями, включая её преемников. Такое сравнение поможет определить, сохраняет ли колонка актуальность или целесообразнее обратить внимание на альтернативные варианты. 🎯

JBL Go 1 vs конкуренты в своей ценовой категории:

Модель Преимущества Недостатки JBL Go 1 Фирменное звучание, компактность, надёжность Нет защиты от влаги, ограниченное время работы Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker Больше время работы (10 часов), карта памяти Менее качественный звук, больший размер Anker SoundCore Mini Время работы до 15 часов, слот microSD Менее насыщенный звук, хуже дизайн Sony SRS-XB12 Защита IPX7, лучшие басы, 16 часов работы Выше цена, больше размеры и вес

Сравнение с более поздними моделями линейки JBL Go:

JBL Go 1 vs JBL Go 2 : Вторая версия получила защиту от воды IPX7, незначительно улучшенный звук и немного больший размер. Прирост качества составляет около 15-20% при увеличении цены на 25-30%

: Вторая версия получила защиту от воды IPX7, незначительно улучшенный звук и немного больший размер. Прирост качества составляет около 15-20% при увеличении цены на 25-30% JBL Go 1 vs JBL Go 3: Третье поколение демонстрирует заметно более мощный звук, улучшенные басы, защиту IP67 (от пыли и воды), USB-C порт и новый дизайн. Прирост качества около 40% при увеличении цены в 1,8-2 раза

Основные критерии выбора в пользу JBL Go 1:

Бюджет — если важна минимальная цена при сохранении приемлемого качества звучания Компактность — одна из самых маленьких колонок в своём классе Простота использования — минимум настроек и функций Брендовое качество — надёжность сборки и фирменное звучание JBL

Случаи, когда стоит рассмотреть альтернативные варианты:

Планируется использование колонки вблизи воды (бассейн, пляж, ванная) — лучше выбрать модель с защитой IPX7

Необходима длительная автономная работа (более 5 часов на высокой громкости) — стоит обратить внимание на модели с более ёмкой батареей

Важно качество басов и громкость для использования на открытом воздухе — целесообразно выбрать более крупную колонку

Требуется возможность подключения нескольких колонок в единую систему — необходима модель с поддержкой соответствующей технологии

Актуальность приобретения JBL Go 1 в 2023 году зависит от индивидуальных приоритетов. Колонка сохраняет свою нишу как сверхкомпактное и доступное по цене решение с качественным звуком для личного использования. На вторичном рынке её можно приобрести по цене в 2-3 раза ниже новых моделей, что делает её привлекательной для экономных покупателей.

Для большинства пользователей оптимальным выбором станет JBL Go 2, представляющая разумный компромисс между ценой и характеристиками. JBL Go 3 стоит рассматривать тем, кто готов платить за ощутимо лучшее качество звука и современные технологии.

JBL Go 1 остаётся одним из самых сбалансированных решений в категории ультракомпактных Bluetooth-колонок. Её главная сила — универсальность при минимальных габаритах. Даже спустя годы после выхода, она сохраняет привлекательность для тех, кто ценит простоту, надёжность и качество звука в минималистичном корпусе. При выборе аудиоустройства в первую очередь определите свой сценарий использования — для личного прослушивания в помещении JBL Go 1 по-прежнему трудно превзойти по соотношению размер/качество звука/цена. Для более требовательных задач имеет смысл присмотреться к преемникам или конкурентным моделям с расширенным функционалом.

