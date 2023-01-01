Жесты навигации на Android: как ускорить управление смартфоном

Для кого эта статья:

Пользователи Android-смартфонов, ищущие способы улучшить опыт использования устройства.

Разработчики мобильных приложений, желающие внедрить жестовую навигацию в свои проекты.

Люди, интересующиеся современными технологиями и интерфейсами управления. Представьте: вы смахиваете пальцем вверх — и телефон мгновенно реагирует, открывая нужные приложения или выполняя сложные действия. 🌟 Одно движение заменяет несколько нажатий! Жестовая навигация на Android — это не просто модная фишка, а настоящий прорыв в управлении смартфоном. Многие пользователи даже не подозревают, насколько можно упростить и ускорить взаимодействие с устройством, правильно настроив жесты. Давайте разберемся, как превратить ваш Android-смартфон в интуитивно понятный инструмент, который буквально читает движения ваших пальцев.

Что такое жесты навигации на Android и их преимущества

Жесты навигации — это система управления смартфоном с помощью специальных движений пальцев по экрану, которая постепенно заменяет традиционные навигационные кнопки. Впервые полноценная система жестов появилась в Android 9 Pie, но настоящую популярность обрела в Android 10 и более новых версиях.

Вместо привычных трех кнопок внизу экрана (Назад, Домой, Обзор) пользователь получает возможность управлять устройством с помощью различных свайпов и тапов. Главное преимущество такого подхода — освобождение ценного пространства экрана и более интуитивное взаимодействие с интерфейсом.

Антон Беркутов, UI/UX дизайнер мобильных приложений Когда я впервые настроил жесты на своем Pixel, первые дни были настоящим кошмаром — я постоянно путался и случайно закрывал приложения. Спустя неделю я уже не представлял, как раньше пользовался обычными кнопками. Особенно полезными оказались жесты при работе с большими документами — теперь я мог одним движением вернуться назад или переключиться между задачами, держа телефон одной рукой. Моя продуктивность выросла примерно на 15-20%, особенно при работе с несколькими приложениями одновременно.

Система жестов в Android предлагает пользователям ряд значительных преимуществ:

Увеличенная полезная площадь экрана — отсутствие навигационной панели добавляет до 5% дополнительного пространства

— отсутствие навигационной панели добавляет до 5% дополнительного пространства Ускоренная навигация — быстрое переключение между приложениями и экранами

— быстрое переключение между приложениями и экранами Улучшенный режим многозадачности — более плавный доступ к недавним приложениям

— более плавный доступ к недавним приложениям Эргономичность — более естественное управление при использовании смартфона одной рукой

— более естественное управление при использовании смартфона одной рукой Современный внешний вид — более целостный дизайн интерфейса без отвлекающих элементов

Тип навигации Использование экрана Скорость навигации Кривая обучения Трехкнопочная навигация 95% Средняя Низкая Двухкнопочная навигация 97% Выше среднего Средняя Полная жестовая навигация 100% Высокая Высокая

Основные жесты, которые используются в современных версиях Android:

Свайп вверх от нижнего края экрана — возврат на домашний экран

Свайп вверх и удержание — открытие списка недавних приложений

Свайп влево или вправо по нижнему краю — переключение между недавними приложениями

Свайп от левого или правого края внутрь — действие "Назад"

Стоит отметить, что разные производители смартфонов могут вносить свои изменения в систему жестов, добавляя уникальные функции или изменяя существующие жесты для большего удобства.

Как активировать систему жестов на разных версиях Android

Процесс активации жестовой навигации может отличаться в зависимости от версии операционной системы и производителя вашего устройства. Рассмотрим наиболее распространенные сценарии. 🔍

Для стандартного Android 10, 11, 12 и 13:

Откройте приложение "Настройки" на вашем смартфоне Прокрутите вниз и найдите раздел "Система" Выберите "Жесты" или "Система навигации" (в зависимости от версии Android) Выберите "Навигация жестами" из доступных опций Следуйте подсказкам на экране для ознакомления с основными жестами

Для устройств Samsung с One UI:

Откройте "Настройки" Перейдите в раздел "Экран" или "Дисплей" Выберите "Навигационная панель" Выберите "Жесты проведения" или "Полноэкранные жесты"

Для устройств Xiaomi с MIUI:

Откройте "Настройки" Перейдите в "Дополнительные настройки" Выберите "Полноэкранные жесты" Выберите предпочтительный тип жестов (с кнопкой или без)

Производитель Путь в настройках Особенности Google Pixel Настройки → Система → Жесты → Системная навигация Стандартные жесты Android, плавные анимации Samsung Настройки → Экран → Навигационная панель Дополнительные настройки чувствительности краев Xiaomi Настройки → Дополнительные настройки → Полноэкранные жесты Выбор между несколькими стилями жестов, включая MIUI-специфичные OnePlus Настройки → Кнопки и жесты → Навигационная панель и жесты Возможность настройки дополнительных жестов для вызова приложений Huawei Настройки → Система → Системная навигация Трехзонная система жестов для EMUI

Независимо от марки вашего смартфона, после активации жестов рекомендуется потратить некоторое время на адаптацию. В большинстве случаев система предложит вам краткое обучение основным жестам, которое стоит пройти для более быстрого освоения.

Обратите внимание, что на некоторых устройствах доступны промежуточные режимы навигации — например, двухкнопочная система в Android 9 или гибридные решения от различных производителей. Такие варианты могут служить хорошим переходным этапом для тех, кто не готов сразу отказаться от привычных кнопок.

Настройка и персонализация жестов управления телефоном

После активации основных жестов навигации следующий логичный шаг — их персонализация под свои потребности. В современных версиях Android это возможно благодаря встроенным настройкам и сторонним приложениям. 🛠️

Марина Соколова, инженер по тестированию мобильных приложений В нашей команде мы всегда тестировали приложения на разных конфигурациях Android, и жестовая навигация часто выявляла интересные баги. Однажды мы обнаружили серьезную проблему в приложении для банкинга, где свайп назад конфликтовал с жестом для подтверждения платежа. После настройки чувствительности краев экрана и создания "мертвых зон" для системных жестов, проблема исчезла. Теперь я всегда рекомендую пользователям не только включить жесты, но и тонко настроить их под свои приложения — это может предотвратить множество проблем и сделать использование телефона гораздо приятнее.

Основные настраиваемые параметры жестов:

Чувствительность обратного жеста — определяет, насколько далеко от края экрана система распознает свайп назад

— определяет, насколько далеко от края экрана система распознает свайп назад Скорость анимаций — регулирует быстроту переходов между экранами и приложениями

— регулирует быстроту переходов между экранами и приложениями "Мертвые зоны" — области экрана, где системные жесты не срабатывают, чтобы избежать конфликтов с приложениями

— области экрана, где системные жесты не срабатывают, чтобы избежать конфликтов с приложениями Вибрационный отклик — тактильное подтверждение распознанных жестов

— тактильное подтверждение распознанных жестов Высота области распознавания жестов — определяет, какая часть нижней границы экрана реагирует на жесты

Для настройки этих параметров на большинстве устройств:

Перейдите в "Настройки" → "Система" → "Жесты" Найдите раздел "Системная навигация" или "Настройки жестов" Выберите "Дополнительные настройки" или аналогичный пункт меню

Персонализация с помощью сторонних приложений

Если встроенных настроек недостаточно, следующие приложения помогут расширить возможности жестового управления:

Gesture Control — позволяет создавать собственные жесты для запуска приложений и выполнения действий

— позволяет создавать собственные жесты для запуска приложений и выполнения действий Fluid Navigation Gestures — предлагает расширенные возможности по настройке жестов с детальной конфигурацией

— предлагает расширенные возможности по настройке жестов с детальной конфигурацией Edge Gestures — добавляет поддержку жестов по краям экрана для различных действий

— добавляет поддержку жестов по краям экрана для различных действий Navigation Gestures — позволяет использовать жестовую навигацию даже на устаревших версиях Android

При настройке жестов обратите внимание на следующие рекомендации:

Начните с небольших изменений, чтобы мышечная память постепенно адаптировалась Протестируйте настройки в разных приложениях, особенно в тех, где есть собственные свайпы и жесты (например, в галереях или картах) Найдите баланс между чувствительностью распознавания и предотвращением случайных срабатываний Учитывайте наличие чехла — он может влиять на распознавание жестов по краям экрана Если используете защитное стекло, возможно, потребуется увеличить чувствительность сенсора в настройках

Помните, что оптимальные настройки жестов сильно зависят от размера вашего устройства, привычек использования и даже размера ваших пальцев. Не бойтесь экспериментировать, чтобы найти идеальную конфигурацию именно для вас! 👆

Продвинутые жесты и дополнительные возможности Android

Помимо стандартных жестов навигации, современные устройства Android предлагают множество дополнительных жестовых возможностей, которые могут значительно расширить функциональность вашего смартфона. 🚀

Системные жесты за пределами навигации:

Двойное нажатие по задней панели (Android 11+) — позволяет назначить действие при двойном постукивании по задней части телефона

(Android 11+) — позволяет назначить действие при двойном постукивании по задней части телефона Жест скриншота тремя пальцами — свайп тремя пальцами вниз для создания снимка экрана

— свайп тремя пальцами вниз для создания снимка экрана Жесты при выключенном экране — рисование букв на выключенном экране для запуска приложений

— рисование букв на выключенном экране для запуска приложений Встряхивание для действия — быстрое встряхивание устройства для запуска фонарика или камеры

— быстрое встряхивание устройства для запуска фонарика или камеры Переворот для отключения звука — положите телефон экраном вниз для активации режима "Не беспокоить"

Для активации этих возможностей обычно требуется перейти в:

Настройки → Дополнительные функции Настройки → Система → Жесты Настройки → Специальные возможности → Взаимодействие и ловкость

Жесты в фирменных оболочках популярных производителей:

Производитель Название функции Описание Как активировать Samsung Edge Panel Панель быстрого доступа, вызываемая свайпом от края экрана Настройки → Дисплей → Панель Edge Xiaomi Quick Ball Плавающая кнопка с настраиваемыми жестами Настройки → Дополнительные настройки → Quick Ball OnePlus Жесты экрана Рисование букв на выключенном экране Настройки → Кнопки и жесты → Быстрые жесты Google Pixel Быстрые жесты Жест двойного постукивания по задней панели Настройки → Система → Жесты → Быстрые жесты

Расширенные возможности жестов с помощью приложений-автоматизаторов:

Приложения для автоматизации позволяют создавать сложные цепочки действий, запускаемые жестами:

Tasker — мощное приложение для создания сценариев автоматизации, которые могут запускаться жестами

— мощное приложение для создания сценариев автоматизации, которые могут запускаться жестами IFTTT (If This Then That) — связывает различные приложения и действия в зависимости от триггеров

(If This Then That) — связывает различные приложения и действия в зависимости от триггеров MacroDroid — позволяет создавать макросы для автоматизации действий по жестам

— позволяет создавать макросы для автоматизации действий по жестам Automate — позволяет создавать блок-схемы автоматизации с жестовыми триггерами

Примеры продвинутых сценариев использования жестов:

Жест для режима одной руки — двойной тап по нижней части экрана для временного уменьшения рабочей области Управление музыкой жестами — проведение двумя пальцами вниз для паузы, вверх для продолжения воспроизведения Активация режима разделенного экрана — свайп тремя пальцами вверх для активации многозадачности Быстрое переключение между двумя последними приложениями — двойной свайп по нижней части экрана Сценарии "В машине" — специальные жесты для безопасного управления телефоном во время вождения

Помните, что продвинутые жесты могут потреблять больше заряда батареи, так как требуют постоянного мониторинга датчиков устройства. Рекомендуется активировать только те жесты, которые вы регулярно используете. Также стоит учитывать, что некоторые жесты могут работать нестабильно после обновления операционной системы — в таких случаях может потребоваться повторная настройка.

Решение проблем и оптимизация работы с жестами

Несмотря на все преимущества, жестовая навигация может вызывать определенные трудности или работать не так, как ожидается. Давайте рассмотрим типичные проблемы и способы их решения. 🛠️

Распространенные проблемы и их решения:

Жест "Назад" конфликтует с приложениями — Настройте чувствительность обратного жеста или активируйте исключения для определенных приложений в настройках системы

— Настройте чувствительность обратного жеста или активируйте исключения для определенных приложений в настройках системы Случайное срабатывание жестов — Уменьшите чувствительность распознавания жестов или настройте "мертвые зоны" на экране

— Уменьшите чувствительность распознавания жестов или настройте "мертвые зоны" на экране Задержка при распознавании жестов — Проверьте наличие обновлений системы, очистите кэш системного лаунчера

— Проверьте наличие обновлений системы, очистите кэш системного лаунчера Жесты не работают в определенных приложениях — Убедитесь, что приложение обновлено до последней версии, совместимой с вашей версией Android

— Убедитесь, что приложение обновлено до последней версии, совместимой с вашей версией Android Сложности при использовании чехла — Увеличьте чувствительность сенсорного экрана в настройках устройства

Оптимизация для улучшения работы жестов:

Очистка системного кэша: – Выключите устройство – Зажмите кнопки питания и громкости вверх (может отличаться на разных устройствах) – В режиме восстановления выберите "Wipe cache partition" – Перезагрузите устройство Проверка на конфликты приложений: – Временно отключите жестовую навигацию – Поочередно проверьте приложения, в которых возникают проблемы – Выявив проблемное приложение, проверьте наличие обновлений или настройте исключение Настройка анимаций для плавности: – Активируйте режим разработчика (7 нажатий на "Номер сборки" в информации о телефоне) – В настройках разработчика найдите "Масштаб анимации" и установите значение 0.5x для более быстрых анимаций

Диагностика и решение специфичных проблем:

Проблема Возможная причина Решение Жесты работают с задержкой Высокая нагрузка на процессор Закройте фоновые приложения, проверьте наличие вирусов Жест "назад" срабатывает случайно Слишком высокая чувствительность краев Уменьшите чувствительность в настройках навигации Жесты не работают после обновления Конфликт настроек или ошибка системы Сбросьте настройки жестов и настройте заново Проблемы с жестами в играх Игры используют собственные жесты Активируйте игровой режим или добавьте игру в исключения Жесты срабатывают только иногда Проблемы с сенсорным экраном Протестируйте сенсор с помощью диагностических приложений

Советы для более комфортного использования жестов:

Используйте чехлы, не закрывающие края экрана полностью, чтобы жесты по краям работали корректно

Периодически очищайте экран от отпечатков пальцев для лучшего распознавания жестов

Если используете защитное стекло, выбирайте модели с олеофобным покрытием для лучшего скольжения пальцев

Создайте резервную копию настроек жестов перед обновлением системы

Регулярно перезагружайте устройство для сброса кэша и временных файлов, что может улучшить работу жестов

Если после всех попыток оптимизации жесты по-прежнему работают нестабильно, рассмотрите возможность возврата к классической трехкнопочной навигации на время, пока не выйдет обновление системы, исправляющее проблемы. Многие производители выпускают патчи, направленные на улучшение работы жестовой навигации.

Помните, что некоторые приложения могут быть изначально не оптимизированы под жестовую навигацию, особенно если они давно не обновлялись. В таких случаях стоит поискать альтернативные приложения с аналогичным функционалом, но с лучшей поддержкой современных интерфейсов Android.

Интуитивное управление телефоном через жесты — это не просто мимолетный тренд, а фундаментальный сдвиг в том, как мы взаимодействуем с мобильными устройствами. Правильно настроенные жесты превращают ваш Android-смартфон из простого гаджета в естественное продолжение ваших рук. Они экономят время, освобождают ценное пространство экрана и делают использование устройства более приятным. Потратив немного времени на настройку и преодолев короткий период адаптации, вы обнаружите, что возврат к старому способу навигации кажется шагом назад в прошлое. Так что не бойтесь экспериментировать — идеальная конфигурация жестов для вашего смартфона ждет своего открытия!

